7 modelli gratuiti di pianificazione dei conti di vendita

I clienti sono la linfa vitale della nostra attività. Per questo è importante fornire loro un servizio di prim'ordine. Per farlo, è necessario comprendere le loro esigenze e i loro problemi e fare del proprio meglio per risolverli.

Un modo efficace per garantire la soddisfazione dei clienti è utilizzare i modelli di pianificazione dei clienti. Questi modelli consentono agli account manager strategici di raccogliere informazioni preziose in un batter d'occhio e di creare strategie su misura per coltivare le partnership esistenti e crearne di nuove.

Date un'occhiata al nostro elenco dei sette migliori modelli per migliorare la comunicazione con i clienti , la fidelizzazione e il potenziale di guadagno!

Che cos'è un modello di pianificazione dei clienti?

La pianificazione degli account è una strategia che consente di comprendere meglio i clienti potenziali e attuali, di migliorare le interazioni e di promuovere le relazioni. Un modello di pianificazione dell'account è un quadro precostituito per semplificare questo processo, soprattutto aiutandovi a organizzare le informazioni vitali. Con un modello ben progettato, la pianificazione dell'account è più mirata ed efficiente.

Questi modelli aiutano i key account manager, i marketer e i team di vendita a svolgere compiti quali:

Impostazione dei KPI , misurare il successo e ottimizzare gli sforzi futuri per la pianificazione strategica degli account

Inserimento di nuovi clienti e comprendere i loro obiettivi e le loro sfide

Ricerca dei settori, delle tendenze e del panorama competitivo dei clienti

Sviluppo di strategie di collaborazione per massimizzare il valore fornito

Cosa rende un buon modello di pianificazione dei clienti?

Ecco le qualità principali di un modello di piano dei conti che soddisfa tutte le esigenze:

Struttura completa : Contiene sezioni per ottimizzare le fasi più importanti del processo. Queste includono la panoramica dell'account, gli obiettivi, le intuizioni, il budget e la valutazione

: Contiene sezioni per ottimizzare le fasi più importanti del processo. Queste includono la panoramica dell'account, gli obiettivi, le intuizioni, il budget e la valutazione Design intuitivo : Facile da navigare e da capire, adatto a tutti i livelli di competenza e a tutti i reparti

: Facile da navigare e da capire, adatto a tutti i livelli di competenza e a tutti i reparti Personalizzabile e scalabile : abbastanza flessibile da adattarsi a vari tipi di clienti e al loro piano di key account

: abbastanza flessibile da adattarsi a vari tipi di clienti e al loro piano di key account Integrazione con i vostri strumenti preferiti : Facile da integrare nel flusso di lavoro esistente

: Facile da integrare nel flusso di lavoro esistente Azionabile: Permette di trasformare gli obiettivi e i piani in attività e scadenze tangibili

7 Modelli di pianificazione dei conti da usare nel 2024

Se avete bisogno di una base solida e di una guida per rivoluzionare il vostro modo di interagire con i clienti, utilizzate i modelli di pianificazione dei clienti qui sotto per centralizzare le informazioni, gestire le relazioni e i processi, allocare le risorse e creare piani aziendali eccellenti: la vostra clientela vi ringrazierà!

1. Modello di pianificazione del conto ClickUp

Modello di pianificazione del conto ClickUp

Il Modello di pianificazione del conto ClickUp è uno strumento semplice ma potente per la gestione strategica dei clienti. È facile da usare per i principianti e consente a chiunque di utilizzarlo in pochissimo tempo. Nonostante la sua semplicità, offre numerose visualizzazioni e funzioni per migliorare le vostre relazioni con i clienti.

La vista Elenco clienti offre una panoramica cristallina di tutti i clienti, completa delle loro informazioni di base. Per impostazione predefinita, i clienti sono raggruppati in base al loro stato, ma è possibile ordinarli in base alla fase, alla priorità o ad altri dettagli chiave della pianificazione dei clienti.

Se la matematica non è il vostro forte, sarete felici di sapere che questo modello può anche eseguire operazioni matematiche. Se dovete calcolare la somma o la media dei guadagni di un determinato conto, passate il mouse sotto la colonna e selezionate l'opzione Calcola. Scarica questo modello

Modello di pianificazione del conto Gantt di ClickUp

Modello di pianificazione del conto ClickUp Gantt

La vista Gantt del modello fa un ulteriore passo avanti nella pianificazione dell'account, aiutandovi a visualizzare tutte le attività legate al cliente. A differenza del tipico calendario, si tratta di un grafico bidimensionale che mostra la cronologia delle attività e le loro dipendenze. Utilizzatela per gestire le attività e creare un'accurata piani di progetto per i vostri conti.

Sul lato sinistro della vista, si trova l'elenco dei clienti e delle attività ad essi associate. Questo elenco mostra anche dettagli come la priorità, lo stato, l'assegnatario e altre informazioni scelte dall'utente. A destra dello schermo si trova un grafico a barre la cui lunghezza simboleggia la durata stimata delle attività. Le barre sono colorate in base alla loro urgenza per facilitare la definizione delle priorità.

Ora che conoscete i suoi elementi di base, utilizzare il diagramma di Gantt sarà una passeggiata! Fate clic e trascinate per spostare le attività, oppure espandetele e accorciatele tirando i bordi.

È anche possibile aggiungere le dipendenze per bloccare le attività tra loro. Quando si apporta una modifica a una delle due o più attività, le altre si spostano automaticamente per mantenere la relazione.

Ad esempio, se avete programmato un incontro con un cliente per discutere i prossimi passi della vostra collaborazione e dovete riprogrammarlo per la settimana successiva. Non è necessario riprogrammare l'intero flusso di lavoro attività per attività. È possibile spostare solo l'incontro e le attività dipendenti lo seguiranno. Scaricate questo modello

Template di pianificazione del conto ClickUp Timeline

Utilizzate il modello di pianificazione dell'account ClickUp nella vista Timeline per ottenere una rapida panoramica di tutte le attività di pianificazione dell'account

Il La vista Timeline è simile alla vista Gantt in termini di facilitazione la gestione del tempo ma ci sono alcune differenze cruciali da tenere a mente per gli account manager.

Mentre il diagramma di Gantt rappresenta la complessità delle attività, la vista Timeline è più semplice e presenta una singola linea cronologica di eventi. Offre una visione a volo d'uccello del lavoro che si sta svolgendo.

È uno strumento di visualizzazione che offre una rapida panoramica delle attività, dei loro nomi, degli assegnatari, della durata e delle dipendenze. È possibile utilizzarlo per vedere cosa sta per succedere, impostare le tappe e creare roadmap di progetto. Tutto questo vi aiuta a allocare le risorse , aumentare la responsabilità e infondere fiducia negli stakeholder.

Scegliete i criteri con cui raggruppare e filtrare le attività. Come per i diagrammi di Gantt, è possibile riprogrammare e modificare la durata delle attività con pochi clic. Facendo clic su un'attività, si ottengono tutte le informazioni necessarie per completarla. Scarica questo modello

Modello di pianificazione del conto della scheda ClickUp

Utilizzate la Board View di ClickUp Account Planning Template per visualizzare tutto il lavoro relativo al cliente

Se la vista Elenco è troppo opprimente per voi, non temete. ClickUp Account Planning Template dispone anche di una lavagna semplificata in stile Kanban per una migliore visualizzazione e gestione dei conti e delle attività correlate.

I clienti sono rappresentati da schede che possono essere spostate trascinandole tra le colonne. Non c'è niente di più semplice!

Per impostazione predefinita, il criterio di raggruppamento è la fase del conto, ma è possibile selezionarne uno diverso, come la priorità o la complessità. Se si attivano gli swimlanes, è possibile introdurre una seconda dimensione per personalizzare ulteriormente il processo di pianificazione dei key account.

Le schede contengono informazioni quali l'assegnatario, la durata, lo stato di salute dell'account, la percentuale di completamento e il fatturato mensile. Come al solito, è possibile personalizzarne l'aspetto e fare clic sull'attività per visualizzare ulteriori informazioni, aggiungere commenti e tenere traccia del tempo. Scarica questo modello

2. Modello di gestione del conto ClickUp

Modello di gestione del conto ClickUp

La pianificazione e la gestione degli account sono strettamente correlate. Mentre la pianificazione si concentra sullo studio delle esigenze dei clienti e sulla definizione di strategie, la gestione degli account si occupa dell'esecuzione quotidiana del lavoro relativo ai clienti. Sono come una serratura e una chiave: una è inutile senza l'altra!

Per aiutarvi nelle attività di pianificazione, abbiamo creato il documento Modello di gestione degli account ClickUp . Serve come database centrale per tutte le informazioni e le attività relative all'account. Utilizzatelo per tenere traccia di compiti e scadenze e per semplificare la comunicazione.

Il modello è in forma di cartella e comprende elenchi dedicati per i piani dei clienti chiave e per i clienti passati. Sono ricchi di informazioni vitali come le informazioni di contatto, il piano tariffario scelto e le opportunità di guadagno stimate.

La vista principale offre fino a sei viste personalizzate:

A rischio: Un elenco di relazioni esistenti con un basso impegno e che probabilmente si trasformeranno in un'altra relazione Coinvolgimento: Un elenco di tutti i clienti raggruppati in base al loro livello di impegno Conti prioritari: Una scheda agile che classifica i conti in base al loro tag di priorità Gantt: Un grafico per tenere il passo con il calendario delle attività Playbook del successo del cliente: Un documento per registrare i processi critici Modulo di iscrizione: Un modulo che i potenziali clienti possono compilare per entrare in contatto con i key account manager dedicati Scarica questo modello ### 3. Modello di processo per la gestione dei grandi clienti di ClickUp

Modello di processo per la gestione dei grandi clienti di ClickUp

Nonostante i vostri sforzi e l'aiuto di un pratico modello, la gestione dei grandi clienti è ancora complessa e richiede molto lavoro. Il modo migliore per semplificarla e stabilire una coerenza è documentare ogni fase del processo.

Il Modello di processo per la gestione dei grandi clienti di ClickUp è ideale per una pianificazione di alto livello. Vi aiuta a sviluppare un flusso di lavoro efficiente per la gestione dei conti e a centralizzare le informazioni critiche relative ai conti.

È in forma di elenco e contiene più viste. Utilizzate l'elenco ProcessOverviewList per annotare tutte le fasi e le attività del vostro processo di gestione dei clienti. Con pochi clic, è possibile:

Assegnare compiti ai membri del team Definire la loro priorità e complessità Aggiornare lo stato

Aggiungete i vostri campi specifici e giocate con i filtri, gli ordinamenti e i raggruppamenti per ottenere la panoramica di cui avete bisogno.

Dopo aver definito le attività, utilizzate le viste Gantt e Timeline per pianificarle e visualizzarle. Questo aiuta a identificare il percorso critico di lavoro, tracciare i progressi e allocare le risorse per ottimizzare la produttività . Scarica questo modello

4. Modello di pianificazione delle risorse ClickUp

Modello di pianificazione delle risorse ClickUp

La gestione dei clienti richiede in genere una certa destrezza tra i desideri del cliente e le vostre capacità. Si vuole fornire il massimo valore possibile senza sovraccaricare il personale o esaurire le risorse. Si tratta di trovare l'equilibrio perfetto.

Fortunatamente, è qui che il Modello di pianificazione delle risorse di ClickUp entra in gioco. È come avere un'agenda personale gestione delle risorse disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si tratta di un sistema completo progettato per le aziende di tutte le dimensioni, in particolare per quelle che si occupano di limitazioni di risorse e le carenze di capacità.

Il modello si presenta sotto forma di elenco e comprende numerose visualizzazioni:

Elenco dei clienti

Consiglio dei coordinatori di progetto

Carico di lavoro dei coordinatori di progetto

Carico di lavoro del team

Gantt delle attività

Cronologia

Sentitevi liberi di aggiungere viste personalizzate per adattare il modello al vostro flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile creare una nuova vista elenco dedicata esclusivamente al budget o alle attrezzature.

Il modello include anche molti strumenti di gestione del tempo. Nella vista Carico di lavoro è possibile valutare rapidamente la disponibilità e la capacità dei membri del team. È possibile distribuire i compiti trascinandoli dalla barra laterale destra al grafico. I dipendenti possono anche tenere traccia del tempo nell'applicazione, per garantire una fatturazione accurata. Scarica questo modello

5. Modello di piano aziendale ClickUp

Modello di piano aziendale ClickUp

Questo Modello di piano aziendale ClickUp è uno strumento che cambia le carte in tavola per le aziende emergenti e per quelle che vogliono portare le loro attività a nuovi livelli. È uno strumento di facile utilizzo che fornisce un quadro strutturato per delineare obiettivi, strategie e piani d'azione.

Sebbene sia completo, il modello è facilmente adattabile a diversi scenari e scopi. La cosa migliore è che consente di scalare facilmente la propria attività una volta decollata.

Il modello è disponibile in più viste, tra cui:

Topics : Un elenco di argomenti da trattare quando si parla del lancio di una nuova attività

: Un elenco di argomenti da trattare quando si parla del lancio di una nuova attività Stato : Una vista del consiglio di amministrazione degli argomenti, cioè dei compiti, raggruppati per stato

: Una vista del consiglio di amministrazione degli argomenti, cioè dei compiti, raggruppati per stato Gantt : Un grafico che aiuta a pianificare e a tenere sotto controllo le scadenze

: Un grafico che aiuta a pianificare e a tenere sotto controllo le scadenze Business Plan: Un documento in cui è possibile descrivere la propria azienda e la propria visione, delineare le attività di marketing e di marketingobiettivi di venditaedefinire le metriche e le pietre miliari Scarica questo modello ### 6. Piano dei conti strategici di vendita Modello da Template.net

via Template.net

Se volete ottimizzare i vostri sforzi di vendita e allinearli con le esigenze e gli obiettivi dei vostri clienti, date un'occhiata a questo modello di pianificazione strategica degli account di vendita di Template.net. Con tutte le informazioni chiave in un unico documento, potrete creare una strategia di crescita delle vendite vincente e costruire un rapporto duraturo e reciprocamente vantaggioso con il vostro cliente.

All'interno del modello, troverete sezioni che coprono tutti gli aspetti critici della pianificazione delle vendite. Per cominciare, si tratta di definire il riepilogo esecutivo, gli obiettivi e i dettagli dell'account. Nella sezione successiva, eseguite l'analisi SWOT per il cliente e per il suo concorrente, quindi confrontate i risultati per ottenere preziose informazioni.

L'ultima sezione, il piano d'azione, definisce i passi necessari per raggiungere gli obiettivi desiderati. Completate il tutto con indicatori di performance chiave e un reporting sulle vendite e avrete una perfetta tabella di marcia verso il successo.

Questo modello funziona con Google Docs, Word, lettori PDF e Apple Pages. Per scaricare il documento è necessario iscriversi a Template.net, ma è possibile modificarlo gratuitamente direttamente sul sito. Scarica questo modello

7. Modello di piano aziendale Google Docs

tramite Google Docs

Questo modello di piano aziendale di Google Docs può essere una risorsa preziosa per tutti i neofiti del mondo degli affari. Definirlo completo sarebbe un eufemismo: è lungo 45 pagine!

Il documento copre tutto, dall'Accordo di riservatezza e dal sommario esecutivo alle spese e alle appendici. Contiene tabelle, grafici ed elenchi per facilitare la lettura.

L'impostazione e l'utilizzo del modello sono semplicissimi. Dopo aver aperto il documento, createne una copia per poterlo modificare. Quindi, sezione per sezione, sostituite il testo di richiamo con il vostro, seguendo le linee guida fornite per ottenere risultati ottimali. Scarica questo modello

Tipi di modelli di pianificazione dei conti

I modelli di pianificazione dei conti sono disponibili in varie forme, ciascuna progettata per soddisfare diversi aspetti della gestione dei conti. Ecco alcuni tipi comuni di modelli di pianificazione dei conti che potreste incontrare:

Modello di piano strategico: Questo tipo di modello si concentra sulla strategia e sugli obiettivi a lungo termine per uno specifico cliente chiave. In genere include sezioni per la definizione degli obiettivi, la comprensione dell'attività e delle esigenze del cliente, l'identificazione delle opportunità di crescita e la definizione di un piano d'azione strategico.

Modello di piano di vendita: Un modello di piano dei conti di vendita è rivolto ai team di vendita. Spesso include sezioni per l'identificazione dei decisori chiave, l'analisi dei concorrenti, il monitoraggio degli obiettivi di vendita e la definizione delle strategie per aumentare le vendite all'interno dell'account.

Modello di piano del cliente di successo: Questo modello è progettato per aiutare i team di successo dei clienti a gestire efficacemente i loro account. Di solito include sezioni per la comprensione del percorso del cliente, l'identificazione dei punti dolenti del cliente, la definizione di obiettivi di soddisfazione del cliente e la pianificazione di iniziative per migliorare il successo del cliente.

Modello di piano di gestione degli account: Un modello di piano di gestione dell'account è uno strumento completo per gestire un account su tutti i fronti. Può includere sezioni per la definizione degli obiettivi, l'identificazione dei principali stakeholder, l'analisi SWOT, lo sviluppo di un piano d'azione e il monitoraggio dei progressi.

Modello di piano dei conti chiave: Questo tipo di modello viene utilizzato per la gestione di clienti importanti che rappresentano una parte significativa delle entrate dell'azienda. In genere include sezioni per la comprensione degli obiettivi strategici del cliente, l'identificazione delle opportunità di upselling o cross-selling e la creazione di un piano di servizi su misura.

Modello di piano di sviluppo dell'account: Un modello di piano di sviluppo dell'account viene utilizzato quando l'obiettivo è quello di far crescere l'account. Spesso include sezioni per l'identificazione delle opportunità di crescita, la definizione degli obiettivi di crescita, la definizione di una strategia di vendita e il monitoraggio dei progressi di sviluppo.

Come utilizzare un modello di pianificazione dell'account

Un modello di pianificazione dei clienti è uno strumento prezioso per ottimizzare le strategie di vendita e migliorare le relazioni con i clienti. Ma come si usa esattamente? Di seguito vi illustriamo i passaggi per utilizzare efficacemente un modello di pianificazione dei clienti.

Capire il modello: Ogni modello di pianificazione dell'account può variare nel design e nella struttura, ma in genere include sezioni per la definizione degli obiettivi, l'analisi SWOT, i principali stakeholder, i piani d'azione e il monitoraggio dei progressi. Familiarizzate con queste sezioni per capire quali informazioni sono richieste. Fissare obiettivi chiari: Iniziate con il definire obiettivi chiari per il vostro account. Cosa volete ottenere? Potrebbe trattarsi di espandere la vostra attività all'interno dell'account, migliorare la soddisfazione dei clienti o aumentare la redditività dell'account. Scrivete questi obiettivi nella sezione apposita del modello. Condurre un'analisi SWOT: La sezione dell'analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) vi aiuta a capire lo stato attuale del cliente. Identificate i vostri punti di forza e di debolezza all'interno del conto, nonché le opportunità di crescita o le potenziali minacce che potrebbero ostacolare i vostri progressi. Identificare gli stakeholder chiave: Ogni cliente avrà degli interlocutori chiave o dei responsabili delle decisioni. È essenziale identificare queste persone, comprendere le loro esigenze e aspettative e documentare queste informazioni nel modello. Sviluppare un piano d'azione: Dopo aver stabilito gli obiettivi e condotto un'analisi SWOT, sviluppate un piano d'azione strategico. Questo piano deve delineare i passi da compiere per raggiungere gli obiettivi, con azioni chiare, responsabili e tempistiche. Tracciare i progressi: La maggior parte dei modelli include una sezione per monitorare i progressi verso gli obiettivi. Aggiornate regolarmente questa sezione per tenere traccia dei risultati raggiunti e modificare le strategie in base alle necessità. Rivedere e aggiornare regolarmente: Un piano dei conti non è un documento che si può dimenticare. Deve essere un documento vivo, da rivedere e aggiornare regolarmente. In questo modo si garantisce che il piano rimanga pertinente e allineato a qualsiasi cambiamento dell'account o della strategia aziendale.

Ricordate che un modello di pianificazione dell'account è uno strumento per guidare la vostra strategia e le vostre azioni. Non si tratta di compilare perfettamente ogni sezione, ma di utilizzarlo come quadro di riferimento per approfondire la comprensione del cliente, allineare il team e guidare l'azione strategica verso gli obiettivi.

Una panoramica dei migliori modelli di pianificazione dei clienti

Date un'occhiata alla tabella seguente per confrontare i modelli del nostro elenco e i loro vantaggi:

Elevate la vostra pianificazione dei conti con i modelli di ClickUp

Grazie alla loro flessibilità e facilità d'uso, questi modelli sono in grado di portare la vostra pianificazione dei clienti a un livello superiore. Utilizzateli per rafforzare le relazioni con i vostri clienti e per guidare la crescita e portare vantaggi reciproci. Avvia uno spazio di lavoro ClickUp gratuito oggi stesso!