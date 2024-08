Analisi del metodo del percorso critico (CPM) nella gestione dei progetti

Nel mondo dei progetti complessi, la puntualità delle consegne è d'obbligo.

Dopo tutto, non rispettare le scadenze è come indossare un'insegna al neon che dice inaffidabile ai client. Per garantire l'esito positivo, è fondamentale adottare un approccio al piano realistico e meticoloso.

Non avrete capacità sovrumane, ma avete il metodo del percorso critico.

Questa potente tecnica può aiutarvi a **superare il project management analizzando con precisione le dipendenze delle attività e le sequenze critiche!

Questo articolo spiega il metodo del percorso critico, i suoi vantaggi, i casi d'uso e gli elementi principali. Fornisce inoltre linee guida per il passaggio e suggerisce alcuni suggerimenti utili per la gestione del progetto software per il project management per facilitare l'applicazione del metodo del percorso critico anche ai principianti.

Che cos'è il metodo del percorso critico?

Il metodo del percorso critico è una serie o una sequenza di attività da fare che determinano la sequenza temporale complessiva del progetto. Tali attività sono chiamate attività critiche e sono essenziali per l'esecuzione positiva e tempestiva di un progetto. ⏲️

Il metodo del percorso critico, noto anche come analisi del percorso critico (CPA), è una tecnica che i project manager utilizzano per formulare programmi accurati per l'intero progetto. Da fare identificando le attività critiche di dipendenza e calcolandone la durata con una formula specializzata (o algoritmo del percorso critico).

Visualizzate facilmente la sequenza temporale del percorso critico, la pianificazione e le attività nella vista Gantt di ClickUp, personalizzabile con il drag-and-drop

Inoltre, spesso utilizzano i grafici Gantt o altri diagrammi per visualizzare e comprendere meglio la sequenza del progetto . I project manager la usano per visualizzare una visione completa dell'intero progetto e delle attività che ne dipendono, per prendere decisioni migliori.

Il metodo è stato sviluppato negli anni '50 da James E. Kelley di Remington Rand e Morgan R. Walker di DuPont, che cercavano di ridurre i costi associati a una programmazione inefficiente. I due inventarono anche la Program Evaluation and Review Technique (PERT), un metodo simile spesso utilizzato insieme al metodo del percorso critico.

Metodo del percorso critico vs PERT

CPM e PERT sono entrambi metodologie di project management per il piano e la programmazione. A differenza del CPM, che è un modello deterministico, il PERT è probabilistico, cioè considera un intervallo di durate possibili per ogni attività per fornire una stima della Sequenza più flessibile.

Per approfondire le differenze, consultare la tabella seguente:

Vantaggi dell'uso del metodo del percorso critico nel project management

I project manager trovano molti vantaggi nell'utilizzo del metodo del percorso critico, tra cui:

Stima accurata: Grazie al metodo del percorso critico, è possibile fare previsioni, impostare aspettative realistiche e pianificare con successo il resto del progetto Piano efficace: Creare facilmente una pianificazione del progetto con percorso critico ben strutturata, realistica e adattabile e prevenire importanti battute d'arresto verso il completamento del progetto Priorità delle attività: Il metodo del percorso critico vi aiuta a identificare le attività critiche che devono essere in cima alle vostre prioritàelenco di priorità e l'ordine più logico per completarli Ottimizzazione delle risorse: Una volta che si sa cosa deve essere terminato, quando e in quale ordine, si può assegnare efficacemente il lavoro eallocare altre risorse5. Miglioramento della comunicazione: Con un programma definito e visualizzato, è più facile assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina, il che contribuisce a un flusso di lavoro più fluido

Quando usare il metodo del percorso critico

L'analisi del percorso critico dovrebbe avvenire all'inizio del ciclo di vita del progetto. In genere viene eseguita nella fase di piano, prima della programmazione. In alcuni casi, i project manager la eseguono anche prima e la includono nella fase di pianificazione proposta di progetto .

Costruite facilmente la vostra proposta di progetto con le lavagne online di ClickUp per vedere visivamente ogni passaggio o fase del progetto

Industrie che si occupano di progetti complessi, come ad esempio costruzione i progetti di costruzione, ingegneria e pianificazione di eventi sono quelli che traggono i maggiori benefici dal metodo del percorso critico. Oltre ai progetti che coinvolgono molte parti in movimento, il metodo del percorso critico può essere utile anche quando si tratta di tempo o progetti con risorse limitate . 🚨

Componenti chiave del metodo del percorso critico

Prima di iniziare a esplorare il CPM di passaggio, impariamo i suoi concetti principali e il loro significato. Considerate la prossima sezione come il vostro glossario del metodo del percorso critico! 📖

Attività del progetto

Nel CPM, le attività possono essere critiche o non critiche. Le attività critiche sono quelle identificate come importanti e incluse nel percorso critico. Le attività non critiche del progetto sono tutte le altre attività. Sono meno sensibili al tempo o essenziali e consentono una maggiore flessibilità nella programmazione.

Ecco un esempio semplificato: Se il progetto prevede la costruzione di una casa, la posa delle fondamenta e l'installazione del tetto sarebbero considerate attività critiche, mentre la decorazione degli interni rientrerebbe nella categoria non critica. 🏠

Dipendenze delle attività

Le attività hanno relazioni, cioè dipendenze. Ciò significa che devono svolgersi in un ordine specifico. Per istanza, alcune attività in dipendenza devono finire prima che altre possano iniziare, oppure devono iniziare contemporaneamente.

Per continuare con l'esempio della costruzione di una casa, non si può iniziare ad arredare una stanza finché non si è terminato il pavimento e la vernice delle pareti non si è completamente asciugata. 🛋️

Diagramma del percorso critico di rete

Il diagramma del percorso critico di rete è un diagramma di flusso per visualizzare la sequenza temporale del progetto e le dipendenze delle attività. È composto da nodi, che di solito sono rappresentati da rettangoli o cerchi, e da connettori, cioè frecce.

Visualizzare la struttura delle attività in questo modo facilita la comprensione e l'identificazione delle attività critiche. Un diagramma del percorso critico a volte evidenzia le aree con colori diversi per distinguerle dalle sequenze di attività non critiche.

È inoltre possibile utilizzare Grafici Gantt e PERT per visualizzare la Sequenza e i percorsi critici del progetto, ma di questo si parlerà nella sezione "Come fare"! 👀

Formule e metriche

Il metodo del percorso critico consiste in una serie di calcoli per determinare la durata delle attività e il percorso critico. Le metriche principali sono:

Tempo di inizio anticipato (ES): La prima data possibile di inizio di un'attività considerando le dipendenze Tempo di conclusione anticipata (EF): La prima data possibile in cui è possibile completare un'attività considerando il suo ES e la sua durata Latest start time (LS): L'ultima data possibile di inizio di un'attività prima di causare un ritardo significativo del progetto Tempo ultimo di completamento (LF): L'ultima data possibile per completare un'attività in base alla sua LF e alla sua durata Durata dell'attività (t): Il tempo totale necessario per completare un'attività

La formula del percorso critico è composta da due parti, che spiegheremo di seguito.

Passaggio in avanti

Utilizziamo il forward pass per calcolare l'ES e l'EF.

L'ES della prima attività di qualsiasi percorso sarà sempre 1, poiché indica l'inizio, cioè il primo giorno del progetto.

L'ES di tutte le altre attività è uguale al punto finale più antico dell'attività precedente più 1:

ES = EF dell'attività precedente + 1

L'EF è uguale alla somma dell'ES e della durata dell'attività meno 1:

EF = ES + t - 1

Passaggio all'indietro

Con il passaggio all'indietro, calcoliamo LS e LF.

L'LF dell'ultima attività di qualsiasi percorso sarà sempre lo stesso, poiché indica la fine, cioè l'ultimo giorno del progetto.

La LS di un'attività è uguale alla differenza tra la LF e la durata dell'attività, più 1:

LS = LF - t + 1

L'LF di un'attività è uguale all'LS dell'attività successiva meno 1:

LF = LS dell'attività successiva - 1

Galleggiante/Slack

Il galleggiante o Slack rappresenta quanto tempo un'attività non critica può essere ritardata senza influenzare l'intera Sequenza del progetto. Le attività critiche non ammettono ritardi, quindi il loro punteggio di float è automaticamente pari a 0.

Esistono due tipi di fluttuazione:

Galleggiamento totale: L'ammontare del ritardo che non influisce sulla data di completamento del progetto (LS o LF - ES o EF) Fluttuazione libera: L'ammontare del ritardo che non influisce sulla data di inizio dell'attività successiva (ES dell'attività successiva - EF dell'attività corrente)

Come calcolare il percorso critico nel project management

Ora che avete imparato tutti gli elementi del metodo del percorso critico, è il momento di mettere alla prova le vostre conoscenze. In questa sezione vi mostreremo come calcolare il percorso critico del vostro progetto in sei passaggi. 🧮

Ordinare, filtrare o raggruppare le attività di ClickUp per una migliore visibilità in un Elenco di ClickUp

Suggerimento: Se si opta per una lista di strumento di project management come ClickUp si può fare a meno di un lavoro manuale e ripetitivo. Invece di ricominciare da zero, si può usare il programma pre-costruito Modello di analisi dei percorsi critici di ClickUp .

Con numerosi gestione delle attività funzionalità/funzione e grafici Gantt intuitivi, questo strumento rende il CPM più accessibile e razionalizzato! 🙌

Passaggio 1: Creare un elenco di attività

La prima cosa da fare è determinare l'ambito del progetto. Raccogliete tutte le attività in un unico posto e definite obiettivi, budget e scadenze.

Elenco di tutte le attività di un progetto per determinarne l'estensione

La Vista Elenco di ClickUp vi fornisce il quadro perfetto per questo scopo. Si tratta di un foglio di calcolo in cui è possibile elencare tutte le attività, le attività secondarie e le relative informazioni in campi personalizzati, come ad esempio:

Date di inizio e di scadenza

Durata

Reparto responsabile

Documenti di accompagnamento

Sentitevi liberi di aggiungere altri campi personalizzati per facilitare la pianificazione del progetto. Sono disponibili oltre 20 tipi di campo, tra cui elenco a discesa, casella di controllo, valutazione e barra di stato.

Oltre a elencare le attività, potete anche assegnarle, allegare file e discutere con il vostro team nei commenti.

Personalizzate il vostro sistema di project management organizzando le colonne in base alle vostre preferenze, come lo stato, l'assegnatario, le priorità e altro ancora

Non amate i fogli di calcolo e gli elenchi? I project manager possono fare tutto in stile Kanban Vista Bacheca di ClickUp per tenere sotto controllo la tabella di marcia del progetto, scoprire i vincoli delle risorse e vedere l'effettivo stato di avanzamento verso il completamento del progetto.

Passaggio 2: Definire le dipendenze delle attività

L'identificazione accurata delle dipendenze è fondamentale per una stima e un piano di durata stimata positiva. Discutete con il vostro team e utilizzate la vostra esperienza precedente per definire l'ordine più logico delle attività.

Per definire le relazioni tra le attività di ClickUp, fate clic con il pulsante destro del mouse su un'attività e selezionate l'opzione Dipendenze. È possibile scegliere tra tre tipi:

In attesa: Attività che devono essere completate prima dell'attività selezionata Blocco: Attività che non possono essere avviate prima che l'attività selezionata sia stata completata Correlate: Attività correlate ma non dipendenti dall'attività selezionata

Definire l'ordine ideale delle attività

Definire le relazioni è ancora più facile in vista Gantt. È sufficiente selezionare il punto su entrambi i lati della barra delle attività e trascinarlo sul punto corrispondente dell'altra attività.

La cosa migliore è che questa visualizzazione consente di riprogrammare automaticamente le attività dipendenti. Per attivarla, aprite il menu a discesa Show e attivate/disattivate l'opzione Reschedule Dependencies.

Passaggio 3: visualizzare

Utilizzate un diagramma di rete, struttura di ripartizione del lavoro (WBS) , Grafico PERT o qualsiasi altro metodo di visualizzazione per rendere più comprensibile la complessa struttura delle attività del progetto. Disegnate il diagramma di flusso e disponete le attività in base al loro ordine cronologico e alle loro dipendenze.

Rendete più facile la comprensione della sequenza temporale del progetto con un diagramma di rete, il grafico Gantt di ClickUp o un altro metodo

Potete usare carta e penna, un programma di modifica del testo o di disegno o un software di project management come ClickUp. Lavagna online di ClickUp Vista Team consente di fare brainstorming e di collaborare con il team alle decisioni. È possibile creare grafici WBS o PERT di bell'aspetto in pochissimo tempo. Utilizzate forme e connettori per creare la struttura. Aggiungete elementi aggiuntivi come immagini e documenti per rendere il diagramma più informativo.

Come di consueto, è possibile iniziare con un modello per risparmiare tempo. ClickUp ha molti modelli già pronti da utilizzare, come questo universale Modello di grafico PERT di ClickUp o il file Modello di grafico PERT semplice di ClickUp .

Anche se diversi in termini di struttura, Grafici di Gantt sono anche un modo comodo per visualizzare la sequenza delle attività di un progetto e stimarne la durata. In ClickUp, i grafici Gantt sono interattivi e adattabili. Consentono di disegnare la tabella di marcia e di pianificare le attività contemporaneamente con pochi clic.

Passaggio 4: stima della durata delle attività

Il passaggio successivo consiste nel definire la durata di ogni attività, ovvero quanti giorni ci vorranno per completarla. Stimate in base alla vostra esperienza, ai dati storici e agli standard del settore. Consultate altri, in particolare gli esperti, per ottenere più punti di vista e fare le previsioni più accurate.

Inserite le informazioni nei campi designati nella vista Elenco o aggiornatele direttamente nella vista Gantt ridimensionando le barre delle attività.

Passaggio 5: Identificare il percorso critico

Scoprite la sequenza più lunga di attività critiche e quanto margine di manovra avete con quelle non critiche

Utilizzando le formule condivise in precedenza, calcolate ES, LS, EF, LF e slack. Iniziate con la prima attività, che ha un tempo di inizio pari a 1, quindi definite EF e LF in base alla sua durata. Ripetere la stessa operazione per tutte le altre attività.

La sequenza più lunga di attività critiche (quelle che hanno 0 slack) è il vostro percorso critico . Potete anche avere più percorsi critici.

Questi calcoli sono molto più gestibili con Vista Gantt di ClickUp . Nel vostro il grafico Gantt del progetto scegliere di nuovo l'opzione Show, ma questa volta, abilitare Percorso critico e/o margine di flessibilità .

Il percorso critico verrà visualizzato con uno schema di colori diverso, evidenziando in rosso le attività con dipendenza da blocco. 🛑

Con l'opzione Slack Time attivata, una barra viola a strisce apparirà accanto alle attività non critiche per indicare il margine di manovra che esse consentono. 🟣

Un altro modo per distinguere le attività critiche da quelle non critiche è quello di aggiungere tag di priorità e codici colore. Per istanza, è possibile assegnare alle attività critiche un tag ad alta priorità e alle attività non critiche un tag a bassa priorità, e il software le colorerà di conseguenza.

Passaggio 6: Esecuzione e revisione

Infine, iniziate a dare vita al progetto attività per attività. 🧱

Man mano che si procede con le attività, ci si può rendere conto che alcune non sono necessarie o che ci si imbatte in vincoli di risorse inaspettati. Il ritardo causato da questi eventi è chiamato percorso critico.

Monitorate attentamente le attività per garantire l'aderenza al programma e per cogliere in tempo eventuali modifiche al piano.

Utilizzare la funzione ClickUp Monitoraggio degli obiettivi funzionalità/funzione per rimanere in linea con gli obiettivi grazie a Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

In ClickUp è possibile Obiettivi in ClickUp e monitorare automaticamente lo stato. Scegliete tra traguardi di attività, numerici, monetari e Vero/Falso e gestiteli tutti in un unico posto. Monitorando attentamente i traguardi e gli stati, potete assicurarvi che il progetto sia sempre sulla strada giusta. 🛣️

Esempio di analisi del percorso critico

Ricordate il nostro esempio di costruzione di una casa? Approfondiamolo! Vi mostreremo come applicare l'analisi del percorso critico a un esempio reale.

Utilizzeremo lo stesso modello di analisi del percorso critico di ClickUp.

Elenco di tutte le attività, con le date di scadenza, gli assegnatari, i documenti e altre informazioni importanti nel modello di analisi dei percorsi critici di ClickUp

Iniziamo con un elenco di tutte le attività da svolgere per costruire una casa:

Piano e progettazione Preparazione del sito Costruzione della fondazione Lavori di intelaiatura e strutturali Installazioni Pittura Arredamento Paesaggistica

Annoteremo anche le attività secondarie. Per istanza, nella fase di piano e progettazione, questi includono:

Assumere un architetto Determinazione del layout della casa Acquisizione di tutti i permessi Definiremo anche la data di inizio e fine desiderata del progetto: dal 18 maggio al 5 marzo.

Creazione di un diagramma della sequenza temporale con il modello di diagramma PERT di ClickUp

Successivamente, creeremo un diagramma nella visualizzazione Lavagna online. Per iniziare utilizzeremo il modello di grafico PERT di ClickUp. Considerando le dipendenze e assegnando forme più grandi alle attività che richiedono più tempo, creeremo il diagramma di flusso per visualizzare il lavoro da svolgere.

Rifinitura del diagramma, prestando attenzione alle attività parallele e alle altre dipendenze

Notate come i passaggi si biforcano dopo il passaggio Installazioni? Questo indica che:

La verniciatura esterna può avvenire in qualsiasi momento dopo le installazioni

La pittura interna può avvenire solo dopo aver completato le installazioni

La pittura interna e quella esterna possono essere eseguite contemporaneamente, il che significa che queste attività sono parallele

L'arredamento non può avvenire prima dell'asciugatura della pittura interna

La fase di progettazione del paesaggio può iniziare solo dopo l'asciugatura della pittura esterna

Dopo aver completato il diagramma, visualizzare le dipendenze nella vista Elenco o Gantt.

Stimare la durata di ogni attività e formare un modulo realistico con l'aiuto di un grafico Gantt

Successivamente, si stima la durata delle attività, scrivendo il numero di giorni nell'apposito campo della Vista Elenco. Tenendo conto di queste informazioni, si programmeranno le attività e/o le attività secondarie nella Vista Gantt.

Identificare il percorso critico del progetto e definire lo slack per le attività flessibili e non critiche

Infine, calcoleremo il percorso critico e lo slack. Nel nostro caso, c'è poco margine di manovra poiché la maggior parte delle attività sono cruciali.

Come si può vedere nell'immagine precedente, l'unica attività con slack è la verniciatura esterna. Una volta completate le installazioni, la verniciatura esterna può avvenire in qualsiasi momento, a patto che si dedichi abbastanza tempo all'asciugatura e, eventualmente, alla sistemazione del paesaggio.

Supponiamo che ci sia stato un cambiamento di piano e che i nostri appaltatori di pavimenti abbiano chiesto di riprogrammare il lavoro per la settimana successiva. In questo caso, sposteremo la barra delle attività secondarie nella nuova posizione. Con l'opzione riprogrammazione automatica attivata, le altre attività verranno aggiornate di conseguenza! ✔️

Navigare nella Sequenza come un professionista con il Metodo del Percorso Critico

Il metodo del percorso critico può essere un ottimo aiuto quando si ha a che fare con un progetto impegnativo. Consente di valutare meticolosamente le attività e di metterle in sequenza, assicurando il rispetto delle scadenze, il rispetto dell'ordine del progetto, il mantenimento di sane relazioni con i client e la promozione di uno stato di avanzamento e di una crescita effettivi.

**Quando le attività sono state organizzate, il resto del progetto va al suo posto

Con uno strumento come il ClickUp , potete provare il CPM gratis e con un lavoro richiesto minimo. Iniziate oggi stesso! ✨