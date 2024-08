6 modelli gratuiti di struttura di ripartizione del lavoro in Excel e ClickUp

Tradizionalmente, responsabili di progetto sono alla ricerca di approcci strategici da adottare per semplificare il lavoro. Qualsiasi approccio che riduca il tempo necessario per completare un progetto è sempre stato considerato un aspetto positivo.

L'obiettivo finale di questi approcci è sempre stato quello di completare il progetto in tempo, ridurre i costi del progetto ed eliminare le spese inutili.

Tra questi approcci alla gestione dei progetti, la suddivisione del lavoro in compiti più piccoli sembra una tecnica comune che ha sempre svolto un ruolo chiave nel promuovere la produttività del progetto. La suddivisione del lavoro in compiti più piccoli lo rende più gestibile e accessibile.

Che cos'è un modello di Work Breakdown Structure (WBS)?

A struttura di ripartizione del lavoro è una rappresentazione visiva degli elementi gerarchici di un progetto con l'obiettivo finale di raggiungere vari obiettivi risultati del progetto . Questo utile diagramma consente ai project manager di visualizzare gli aspetti più critici del loro progetto mentre lavorano per raggiungere gli obiettivi desiderati.

La disponibilità di struttura di ripartizione del lavoro è un aspetto apprezzabile, perché garantisce che i project manager non debbano perdere tempo a preparare i loro modelli di WBS. Come project manager, potete ottenere rapidamente un modello di struttura di ripartizione del lavoro gratuito che soddisfi i requisiti del vostro progetto.

Un modello di struttura di ripartizione del lavoro è una rappresentazione gerarchica o visiva di tutte le fasi necessarie da intraprendere per portare a termine le attività previste dal progetto. Ciò significa che non dovrete perdere tempo a cercare di elencare tutte le fasi fondamentali del progetto tappe fondamentali necessarie per il vostro progetto .

6 Modelli di struttura di ripartizione del lavoro in Excel e ClickUp

Imparare a conoscere i modelli di struttura di ripartizione del lavoro non è sufficiente. È necessario conoscere più dettagliatamente i possibili modelli di ripartizione del lavoro e gli esempi che si possono prendere in considerazione per il proprio progetto. In questo modo, sarà più facile decidere quali modelli prendere in considerazione per i vostri prossimi progetti.

Ecco alcuni modelli ed esempi di struttura di ripartizione del lavoro che dovreste prendere in considerazione.

1. Modello di lavagna con struttura di ripartizione del lavoro ClickUp

Suddividete l'ambito di un progetto in piccole consegne e tracciate facilmente le consegne per ogni fase e per ogni gruppo di lavoro coinvolto in ClickUp Whiteboard

I team di prodotto apprezzeranno questo modello Modello di lavagna con struttura di ripartizione del lavoro di ClickUp per visualizzare facilmente la portata di un progetto, suddividendo il lavoro in piccole consegne. In questo modo è più facile tenere traccia dei risultati del progetto per ogni fase!

Inoltre, il nostro Lavagna bianca è semplice da modificare, aggiungere o rimuovere gli aspetti visivi per adattarli alle esigenze specifiche dei vostri team. Non perdete mai di vista tutti i pezzi in movimento del vostro prossimo progetto! Scaricate il modello di lavagna WBS

2. Modello di struttura di ripartizione del lavoro ClickUp

ClickUp Work Breakdown Structure Template vi assiste nella gestione dei vostri progetti

Modello di struttura di ripartizione del lavoro (WBS) di ClickUp è la soluzione efficiente per gestire progetti complessi con facilità. Con questo modello è possibile suddividere i compiti in sezioni tangibili, semplificare la collaborazione tra i team e monitorare l'avanzamento del progetto con aggiornamenti in tempo reale. Il tutto in un formato intuitivo e facile da usare, che non richiede codifica o competenze software particolari.

Utilizzando il modello di WBS, vi assicurate che il vostro progetto sia completato nei tempi e nei costi previsti. Vi aiuta a definire e organizzare le consegne e gli obiettivi del progetto, a migliorare la comunicazione tra i team, a fare chiarezza sui ruoli e a incrementare l'efficienza complessiva del progetto. Scaricate il modello di struttura di ripartizione del lavoro

3. Modello di budget di progetto ClickUp (con struttura di ripartizione dei lavori)

Suddividete l'ambito del progetto in attività e tracciate il budget utilizzando il Modello di budget di progetto con WBS

Con Modello di struttura di ripartizione del lavoro per il budget di progetto di ClickUp vi permette di tenere d'occhio tutti i pezzi in movimento del vostro progetto e, soprattutto, il vostro budget. Come già sapete, tenere traccia di un progetto complesso è una sfida.

Anche i migliori project manager perdono di vista i pezzi essenziali, ma con i budget fissati, i piccoli errori possono essere estremamente costosi. Per fortuna questo modello di Budget di progetto (WBS) vi aiuta a tenere traccia dei risultati del progetto in ogni fase in modo più gestibile. Scaricate il modello di budget del progetto (WBS)

4. Modello di carico di lavoro per i dipendenti di ClickUp

Visualizzate la quantità di lavoro assegnata ai singoli collaboratori e a ciascuno dei vostri team con la vista Carico di lavoro di ClickUp

La gestione del carico di lavoro del team è fondamentale per determinare il successo del progetto. È necessario che al team vengano assegnati compiti e responsabilità in qualsiasi momento. Questo garantirà la massima produttività di tutti i lavoratori, un risultato gradito a qualsiasi organizzazione.

Con Modello di carico di lavoro dei dipendenti di ClickUp è possibile gestire in modo efficiente il carico di lavoro del team, assegnarlo alle capacità e pianificare i progetti futuri. Questo modello consente di visualizzare il lavoro assegnato a ciascun individuo, un aspetto gradito nella gestione di ogni progetto. Scaricate il modello di carico di lavoro dei dipendenti

5. Modello di piano d'azione ClickUp

Create un piano d'azione per raggiungere i vostri obiettivi con il modello di piano d'azione ClickUp

L'aspetto più critico della gestione di ogni progetto è un piano d'azione. Un piano d'azione è un piano dettagliato che delinea tutte le fasi e le azioni necessarie per raggiungere obiettivi specifici. Ciò significa che un piano d'azione contiene tutte le fasi o le attività necessarie che devono essere eseguite per raggiungere un obiettivo specifico.

Il modello di piano d'azione è un modo efficace per gestire tutte le attività e i ruoli necessari da svolgere nel progetto. Si vuole mantenere la concentrazione sugli obiettivi del progetto.

Con Modello di piano d'azione di ClickUp sarà più facile comprendere i risultati del progetto e prendere le decisioni giuste. Scaricate il modello di Piano d'azione

6. Modello di struttura di ripartizione del lavoro in Excel di Vertex42

Via Vertex42

Questa struttura di ripartizione del lavoro in Excel di Vertex42 è un ottimo modo per organizzare progetti complessi. Fornisce una panoramica del progetto, consentendo di identificare e gestire in modo più efficiente le attività e le dipendenze.

Il modello utilizza una struttura gerarchica, con rientri per le sottoattività, in modo da tenere facilmente traccia di ciò che deve essere fatto. Scaricate il modello di WBS in Excel

3 tipi di esempi di struttura di ripartizione del lavoro per la gestione dei progetti

È qui che entra in gioco la struttura di ripartizione del lavoro, che facilita il processo di scomposizione di progetti complessi in attività semplici e realizzabili. In particolare, una struttura di ripartizione del lavoro è uno strumento progettato per aiutare a implementare il compito del progetto integrando l'ambito del progetto e le linee di base dei costi e delle scadenze.

Lo scopo ultimo di questo strumento è quello di garantire l'allineamento di tutti i progetti piani di progetto . Tradizionalmente, esistono tre tipi di strutture di ripartizione del lavoro:

1. Struttura di ripartizione del lavoro basata sui deliverable

In una struttura di ripartizione del lavoro basata sui deliverable, c'è una chiara relazione tra i deliverable o i risultati del progetto e le attività di progettazione l'ambito del progetto . Ciò significa che il lavoro da svolgere gioca un ruolo fondamentale nella registrazione del risultato desiderato.

Costruite visivamente un percorso chiaro per il successo del progetto, dall'avvio alla consegna, con il modello di lavagna ClickUp Project Scope

Ad esempio, nella costruzione di una casa, esiste una relazione diretta tra le fondamenta e lo scavo. Modello di lavagna per l'ambito del progetto di ClickUp è un ottimo modo per dare visibilità a tutto il team sull'ambito dell'intero progetto. Scaricate il modello di lavagna per l'ambito del progetto

2. Struttura di ripartizione del lavoro per fasi

In una struttura di ripartizione del lavoro struttura di ripartizione del lavoro non c'è una relazione diretta tra un deliverable e l'altro. Sebbene sia necessario realizzare più elementi affinché il progetto funzioni come previsto, è essenziale sottolineare che ogni elemento non influisce sugli altri deliverable dell'intero processo. Un progetto può essere facilmente gestito in fasi con un tempo significativo tra una fase e l'altra.

3. Struttura di ripartizione del lavoro basata sul tempo

Nel corso degli anni, i project manager hanno utilizzato strutture di ripartizione del lavoro basate sul tempo nella gestione dei progetti. Tuttavia, è stata prestata poca attenzione a questo approccio, perché non presta attenzione ai deliverable ma al fattore tempo.

Aggiungere il tracciamento del tempo e le stime del tempo alle attività di ClickUp

Tuttavia, questa è una struttura di scomposizione del lavoro essenziale. Un team di progetto può utilizzare questo approccio per pianificare e dettagliare la fase del progetto in esame.

Cosa rende un buon modello di struttura di ripartizione del lavoro?

Come già sapete, i progetti complessi richiedono approcci strategici per evitare possibili rischi in contesti dinamici. Ecco perché è essenziale formulare o scegliere un buon modello di struttura di ripartizione del lavoro per aumentare le possibilità di realizzare i risultati del progetto. È difficile trovare un buon modello di WBS sul mercato. Tuttavia, alcuni aspetti rendono un buon modello di struttura di ripartizione del lavoro.

È orientato ai risultati

Come project manager, il vostro obiettivo finale è quello di registrare risultati positivi nel vostro progetto. Il vostro successo si baserà sui risultati che registrerete nel vostro progetto. Pertanto, la struttura di ripartizione del lavoro deve essere fondamentalmente un sistema orientato ai risultati.

Ciò significa che la rappresentazione visiva del progetto deve concentrarsi sui risultati del progetto piuttosto che sulle attività specifiche necessarie per raggiungere tali risultati. Di solito, nel modello di WBS è essenziale descrivere gli elementi usando nomi piuttosto che verbi.

Il modello ha elementi che si escludono a vicenda

È sempre una sfida, ma dovete assicurarvi che i deliverable del vostro progetto non si sovrappongano. Il modello di struttura di ripartizione del lavoro deve garantire che ogni livello si escluda a vicenda.

Non volete che i vari deliverable del progetto si sovrappongano, perché questo potrebbe avere un impatto negativo sull'intero progetto, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rischi. In qualsiasi progetto di gestione, l'applicazione dell'esclusività reciproca è fondamentale per ridurre gli errori di comunicazione e la duplicazione del lavoro.

Mostra gli elementi gerarchici

Ogni progetto deve seguire un approccio cronologico definito in cui la gerarchia è essenziale. Ogni "figlio" nel diagramma di flusso del progetto finale deve avere una relazione gerarchica con il suo compito "genitore".

L'esclusiva Gerarchia di ClickUp offre la flessibilità necessaria per organizzare team di qualsiasi dimensione

Questo significa che quando si aggiungono tutti gli elementi "figli" necessari, c'è una maggiore probabilità di ottenere un quadro chiaro del "genitore" o del risultato finale del progetto.

Segue la regola del 100%

Tradizionalmente, le strutture di ripartizione del lavoro sono disponibili in tutte le forme. Alcune sono personalizzate per soddisfare i requisiti specifici di un particolare progetto, mentre altre sono generiche.

Tuttavia, anche se ogni struttura di ripartizione del lavoro sembra essere un po' diversa, è essenziale indicare che tutte seguono la regola del 100%. Ciò significa che ogni livello della struttura di ripartizione del lavoro deve costituire il 100% del livello padre, pur avendo almeno due elementi "figli".

Ci sono chiare responsabilità del team

L'assegnazione dei compiti del progetto è una delle imprese più complesse della gestione dei progetti. I project manager hanno lottato per assegnare ai vari membri del team compiti e responsabilità.

Assegnate commenti al team nelle attività di ClickUp per trasformare istantaneamente i vostri pensieri in azioni

Questo spiega perché alcuni compiti e responsabilità si sovrappongono, causando una bassa produttività. Un buon modello di WBS dovrebbe avere compiti assegnati a un team specifico o a un individuo, per evitare sovrapposizioni e altri aspetti indesiderati del progetto.

Ci sono 3 livelli di dettaglio

Un modello di WBS dettagliato è fondamentale perché garantisce che ogni aspetto del progetto sia stato affrontato in modo approfondito. Non si vuole una struttura di ripartizione del lavoro che contenga informazioni scarse. Si vogliono tutti i dettagli necessari per facilitare l'esecuzione dei compiti del progetto.

Ecco perché si trovano molti modelli di struttura di ripartizione del lavoro con tre livelli di dettaglio. Ad esempio, alcuni rami della WBS saranno più suddivisi di altri, il che significa che l'ambito del progetto sarà molto dettagliato.

Quando usare un modello di WBS

Un modello di WBS può sembrare un lusso per la maggior parte dei professionisti del project management. Questi individui potrebbero pensare che un grande progetto possa funzionare senza aggiungere aspetti inutili alle sue operazioni. Tuttavia, un modello di struttura di ripartizione del lavoro è utile in vari aspetti della gestione del progetto. Ecco alcune delle aree fondamentali in cui il ruolo di un modello di struttura di ripartizione del lavoro è indiscutibile.

1. Stabilire le dipendenze del progetto

Nella gestione dei progetti, è essenziale comprendere le dipendenze del progetto, per facilitare i responsabili a prendere le decisioni giuste. Di solito, in ogni progetto ci sono molte dipendenze.

Ecco perché la gestione di un progetto complesso è impegnativa, soprattutto quando il project manager ha difficoltà a capire le varie dipendenze e il loro rapporto reciproco.

Una struttura di ripartizione del lavoro stabilisce una relazione tra le varie dipendenze del progetto. In qualità di project manager, si desidera comprendere chiaramente ogni elemento del progetto e la WBS aiuta a raggiungere questo obiettivo.

2. Stima del costo del progetto

Il costo è un aspetto fondamentale di ogni progetto. In qualità di project manager, è necessario disporre di un budget preciso per il probabile consumo del progetto.

Le sfide emergono quando il costo stimato del progetto va oltre quanto previsto. È un problema che tutti i principali project manager vogliono evitare. Tuttavia, con un modello di struttura di ripartizione del lavoro, si ottengono informazioni dettagliate sul costo dei vari progetti.

Trovate il costo di intere campagne, le ore fatturabili e molto altro ancora con le formule avanzate di ClickUp Custom Fields

Potete stimare facilmente tutti i costi che il vostro progetto richiederà per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le stime dei costi effettivi consentono di completare il progetto dall'inizio alla fine, senza le consuete difficoltà di costo che i project manager devono affrontare.

3. Determinazione delle tempistiche e dei programmi del progetto

Oltre ai costi del progetto, stabilire le tempistiche di gestione del progetto è sempre stata una sfida importante per i project manager. Ogni project manager desidera avere tempo sufficiente per realizzare i propri progetti. Tuttavia, non è sempre così. Ogni progetto deve essere completato entro un tempo specifico per aiutare i vari stakeholder.

Visualizzare e gestire la roadmap dei prodotti in ClickUp Timeline View

In qualità di project manager, un modello di struttura di ripartizione del lavoro è lo strumento ideale per determinare le tempistiche e le scadenze del progetto. Con questo modello sarà più facile stabilire il tempo necessario per completare ogni attività del progetto.

Ciò contribuirà a garantire che il progetto venga completato entro i tempi stabiliti, a beneficio dei vari stakeholder del progetto.

4. Identificare i rischi del progetto

Ogni progetto viene intrapreso in un ambiente dinamico, quindi è probabile che vari elementi fondamentali cambino, influenzando i risultati del progetto. In qualità di project manager, è necessario essere consapevoli dei possibili rischi rischi del progetto e incertezze per affrontare le sfide che emergono.

Utilizzate il Registro dei rischi di ClickUp per vedere quali attività o sottoattività sono a rischio di ritardo o incompletezza

Un modello di WBS non si limita a definire gli elementi del progetto e il loro rapporto reciproco. Evidenzia anche i possibili rischi e le incertezze che i project manager possono affrontare. Avete bisogno di questo modello di base perché vi aiuterà a individuare i possibili rischi del progetto e ad affrontarli prima che possano danneggiare i risultati del progetto.

5. Tracciare i progressi del progetto

In qualità di project manager, volete capire i progressi quotidiani del vostro progetto. Capire lo stato di avanzamento del progetto è fondamentale, soprattutto per analizzare se il progetto rispetta i tempi e i costi previsti. Con un modello di WBS, potrete comprendere rapidamente ogni fase del progetto e, se necessario, adeguarvi per rispettare i requisiti di tempo e di costo.

Organizzare i progetti con un modello di struttura di ripartizione del lavoro

Come project manager, volete prendere le decisioni giuste per il vostro prossimo progetto. Pertanto, dovete assicurarvi di avere una struttura di ripartizione del lavoro chiara e concisa che vi aiuti nella gestione del tempo, controlli del progetto e l'assegnazione dei compiti.

Su ClickUp è possibile ottenere modelli di struttura di ripartizione del lavoro progettati per soddisfare le esigenze del progetto. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi stesso e iniziate a gestire il vostro progetto in modo efficace.