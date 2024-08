15 modelli gratuiti di timeline di progetto in Excel, Word e ClickUp

I modelli di timeline di progetto sono uno strumento essenziale per qualsiasi project manager che voglia mantenere il proprio team allineato verso un obiettivo comune. Ci sono più parti interessate da tenere in considerazione, scadenze da rispettare e budget da gestire.

È possibile trovare un'ampia gamma di modelli che si adattano a diversi tipi di progetti e strutture di team. Alcuni sono stati progettati specificamente per la gestione di progetti Agile, mentre altri sono più adatti per i progetti waterfall più tradizionali. Alcuni modelli si concentrano su rappresentazioni visive del progetto timeline del progetto mentre altri offrono descrizioni più dettagliate di ogni attività e milestone.

Abbiamo selezionato 15 modelli gratuiti di timeline di progetto per gestire al meglio le attività, la tempistica, le risorse e gli obiettivi per raggiungere i vostri obiettivi.

Iniziamo!

Che cos'è un modello di timeline di progetto?

Un modello di timeline di progetto è una risorsa utilizzata per delineare la sequenza degli eventi in un progetto. Viene utilizzato come strumento di mappatura visiva per mostrare come i singoli compiti, attività ed eventi dovrebbero essere organizzati per raggiungere gli obiettivi del progetto

Le timeline consentono anche di stimare in modo dettagliato la durata delle attività chiave in un progetto progetto . Possono anche essere utilizzati per prevedere eventi futuri e anticipare il potenziale fabbisogno di risorse!

Visualizzazione della durata di ogni attività in una vista Gantt di ClickUp

Una volta aggiunta ogni attività alla timeline del progetto in ClickUp, è possibile utilizzarla per calcolare le date di inizio e fine dell'intero progetto. Inoltre, è possibile confrontare le milestone con i progressi effettivi per identificare eventuali blocchi e, se necessario, apportare modifiche al piano.

È fondamentale tenere informati tutti gli stakeholder sull'avanzamento della timeline, in modo che tutti abbiano le stesse informazioni. Questo livello di trasparenza e comunicazione può contribuire a promuovere una cultura della responsabilità e a migliorare le prestazioni complessive del progetto!

Cosa rende un buon modello di timeline di progetto?

Un buon modello di timeline di progetto offre una panoramica completa degli obiettivi, delle tappe, delle scadenze e dei compiti del progetto. Il modello deve essere facile da capire e scalabile, con codifica a colori e forme diverse che rappresentano i diversi tipi di attività.

I modelli di timeline di progetto devono adattarsi a vari metodologie di gestione del progetto , compresi gli approcci Agile e Waterfall, e consentono al team di includere dettagli specifici per le attività, come le risorse e i tempi stimati. ⏰

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Un modello di timeline di progetto efficace deve promuovere la collaborazione e la trasparenza, consentendo a tutti i membri del team di aggiornarsi facilmente. Questo incoraggia la comunicazione e il lavoro di squadra, creando uno sforzo unitario verso un obiettivo condiviso.

Altre caratteristiche di un buon modello di timeline di progetto sono:

Milastri : Il modello definisce chiaramente le pietre miliari, in modo che i team possano identificare facilmente i compiti più importanti e le attività più importantidel progetto *Flessibilità: La tempistica è sufficientemente flessibile per adattarsi a modifiche dell'ambito o a ostacoli imprevisti durante l'avanzamento del progetto

: Il modello definisce chiaramente le pietre miliari, in modo che i team possano identificare facilmente i compiti più importanti e le attività più importantidel progetto *Flessibilità: La tempistica è sufficientemente flessibile per adattarsi a modifiche dell'ambito o a ostacoli imprevisti durante l'avanzamento del progetto Tracciabilità dei progressi : La timeline tiene automaticamente traccia dell'avanzamento dei compiti completati e aggiornati nel tempo

: La timeline tiene automaticamente traccia dell'avanzamento dei compiti completati e aggiornati nel tempo Allocazione delle risorse : La timeline offre la possibilità di allocare le risorse alle attività in base alle esigenze del progetto

: La timeline offre la possibilità di allocare le risorse alle attività in base alle esigenze del progetto Dettagliate scadenze : La timeline è sufficientemente dettagliata da includere scadenze specifiche per ogni attività e sottoattività

: La timeline è sufficientemente dettagliata da includere scadenze specifiche per ogni attività e sottoattività Automazione : L'automazione aiuta a semplificare il processo di gestione della timeline, consentendo ai membri del team di concentrarsi sul lavoro importante

: L'automazione aiuta a semplificare il processo di gestione della timeline, consentendo ai membri del team di concentrarsi sul lavoro importante Compatibilità multipiattaforma : Un semplice modello di timeline di progetto funziona su più piattaforme, rendendolo accessibile agli stakeholder del progetto

: Un semplice modello di timeline di progetto funziona su più piattaforme, rendendolo accessibile agli stakeholder del progetto Dipendenze dei compiti : Il modello mostra la relazione tra due o più attività in un progetto in cui il completamento di un'attività dipende dal completamento di un'altra

Impostare i task in modo che si blocchino o attendano l'uno dall'altro per creare una dipendenza in ClickUp

Abbiamo compilato un elenco di 15 modelli gratuiti di timeline di progetto in ClickUp, Excel, Word e PowerPoint per aiutarvi a organizzare i vostri compiti e le vostre attività. Con questi modelli, potete personalizzare la vostra timeline di progetto per adattarla alle esigenze specifiche del vostro team e dei vostri processi!

15 modelli di timeline di progetto per organizzare al meglio i progetti

1. Modello di timeline di progetto ClickUp

Modello di cronologia del progetto ClickUp

Le lavagne digitali sono strumenti visivi per la pianificazione e l'organizzazione dei progetti . Una delle loro caratteristiche più preziose è la capacità di eseguire rapidamente e facilmente il braindump e la categorizzazione delle principali attività coinvolte in un progetto. Questo può aiutare i project manager e i team a sviluppare una comprensione chiara e completa dell'ambito, della tempistica e dei requisiti di risorse del progetto. 🧑‍💻

Il numero di attività incluse in una timeline di progetto dipende dalle dimensioni e dalla complessità del progetto. Per i progetti di piccole dimensioni, questo elenco può includere solo alcune attività chiave, mentre per i progetti più grandi possono essere necessarie decine di attività completamente pianificate .

Indipendentemente dalle dimensioni del progetto, la creazione di una timeline di progetto su un lavagna digitale consente al team di progetto di suddividere il progetto in componenti gestibili e di identificare eventuali ostacoli o dipendenze.

Per i team remoti, Modello di timeline di progetto di ClickUp è particolarmente utile perché fornisce una posizione centralizzata per tutte le informazioni relative al progetto. Invece di affidarsi a discussioni via e-mail o a documenti separati per tenere traccia dei progressi del progetto, i membri del team possono accedere alla timeline e vedere gli aggiornamenti in tempo reale! Scarica questo modello

2. Modello di linea temporale del progetto ClickUp Gantt

Modello di cronologia del progetto ClickUp Gantt

Il Modello di timeline di progetto Gantt di ClickUp è uno strumento perfetto per gestire progetti nuovi e in corso che si estendono per un lungo periodo di tempo. Il modello fornisce ai team di progetto una panoramica giornaliera, mensile e annuale dei processi, facilitando il monitoraggio dei progressi e la previsione dei piani.

La vista giornaliera monitora il lavoro quotidiano. La vista mensile fornisce una panoramica dei progressi compiuti in un mese, consentendo ai team di individuare eventuali ostacoli. La vista annuale offre una prospettiva di alto livello dell'intero progetto, aiutando le aziende a identificare le tendenze a lungo termine e a pianificare di conseguenza. 📈

Utilizzando il modello di timeline di Gantt, le aziende possono migliorare il processo di gestione dei progetti, snellire le operazioni e aumentare la produttività. Scarica questo modello Imparare il_ differenze tra un diagramma di Gantt e una linea temporale !

3. Modello di timeline del progetto di marketing ClickUp

Modello di timeline per il progetto di marketing ClickUp

Il Modello di timeline per il progetto di marketing di ClickUp è un potente strumento per i team di marketing che desiderano ottimizzare il flusso di lavoro e gestire in modo più efficace le campagne e i progetti. Uno dei principali vantaggi di questo modello è che consente ai team di costruire scadenze ripetibili che possono essere facilmente adattate a qualsiasi campagna o progetto di marketing. 🌐

Questo modello aiuta a promuovere la coerenza campagne di marketing e progetti organizzando viste di progetto personalizzate:

Vista cronologica : Date di inizio e fine delle attività di marketing o delle riunioni importanti raggruppate per trimestre

: Date di inizio e fine delle attività di marketing o delle riunioni importanti raggruppate per trimestre Vista box : Responsabili dei progetti di marketing, membri del team, partner e attività ad essi assegnate

: Responsabili dei progetti di marketing, membri del team, partner e attività ad essi assegnate Vista elenco : Diverse attività di marketing raggruppate per trimestre

: Diverse attività di marketing raggruppate per trimestre Vista scheda: Diverse attività di marketing raggruppate per stato

Semplificare i processi, tra cui la creazione di contenuti, la promozione, le revisioni e i lanci, tutto in un unico luogo. Fornisce una struttura e un marchio coerenti per i materiali e può essere utilizzato per creare rapidamente versioni simili di contenuti a seconda delle esigenze specifiche di un progetto. Scarica questo modello

4. Modello di timeline di progetto compilabile ClickUp

Modello di timeline di progetto compilabile ClickUp

Una timeline vuota è uno strumento eccellente per la pianificazione di qualsiasi progetto o evento in cui la sequenza delle attività è essenziale. Permette di delineare le fasi necessarie e di visualizzare la tempistica del progetto, fornendo una chiara panoramica dei compiti e delle scadenze previste.

Il Modello di linea temporale compilabile ClickUp fa un ulteriore passo avanti con campi personalizzati dettagliati, in modo che tutti vedano le informazioni più importanti in un'unica vista! I campi personalizzati consentono ai team di aggiungere dettagli rilevanti alle vostre timeline, come le descrizioni dei compiti, le date di scadenza, gli assegnatari e le tappe principali.

Abbiamo incluso i campi personalizzati per accelerare il processo di creazione:

Giorni (formula suggerita)

Giorni assegnati

Completamento dell'attività

Costo effettivo

Fase del progetto

Budget assegnato

/Riferimenti/ https://app.clickup.com/signup?template=t-211293448&\_gl=1\*g34grg\*\_gcl\aw\*R0NMLjE2Nzk1MTk3NTAuQ2p3S0NBand6dXFnQmhBY0Vpd0FkajVkUnBaay0xYWRMMkxzLWc2NjU2dDhDOXRFbllPQzlzVd0UUxDd29VYmxBZ3B0T0RZaDY2MUpob0NjU2NRQXZEX0J3RQ.... Scarica questo modello /%href/

5. Modello di lavagna ClickUp Project Timeline

Modello di lavagna ClickUp per la timeline del progetto

Modello di lavagna con timeline di progetto di ClickUp è dotato di un'intuitiva interfaccia drag-and-drop per organizzare facilmente note adesive, oggetti e altri elementi.

Questo modello è perfetto per i team che devono collaborare con partner interfunzionali su progetti complessi. Potrebbe trattarsi di designer, copywriter, sviluppatori, product manager e altre parti interessate. In questo modo è più facile per i partner interfunzionali comprendere i compiti coinvolti nel progetto e identificare i loro ruoli e responsabilità specifici.

Con requisiti chiari, i membri del team possono concentrare i loro sforzi su compiti specifici ed evitare di perdere tempo in attività inutili o irrilevanti. In questo modo si riduce il rischio di errori di comunicazione e di incomprensioni, che possono causare ritardi o rielaborazioni! Scarica questo modello

6. Modello di timeline per progetti creativi ClickUp

Modello di timeline per progetto creativo ClickUp

Il Modello di timeline per progetti creativi di ClickUp è uno strumento efficace per organizzare e gestire progetti creativi di qualsiasi dimensione o livello di complessità. Questo modello offre un quadro strutturato che consente una chiara visualizzazione di delle pietre miliari del progetto e le attività critiche, fornendo un approccio organizzato e snello alla gestione del progetto. 🎨

Sia che stiate lavorando a un progetto creativo su piccola scala o a un'iniziativa ampia e complessa, il modello è stato progettato per esplorare qualsiasi idea. Grazie all'intuitiva interfaccia drag-and-drop, è possibile creare in modo semplice e veloce una timeline dettagliata che evidenzia le tappe e le attività più importanti, assicurando che tutti i partecipanti al progetto siano al corrente dei progressi e delle scadenze principali. Scarica questo modello

7. Modello di timeline del progetto di rollout del software ClickUp

Modello di cronologia del progetto di lancio del software ClickUp

Il Modello di timeline per il progetto di rollout del software ClickUp offre ai team di sviluppo gli strumenti per collaborare e pianificare le tempistiche di rollout del software. Grazie alla possibilità di creare rappresentazioni visive di attività, tempistiche e dipendenze, tutti possono facilmente identificare le attività critiche e i progressi in tempo reale.

Inoltre, le intuitive funzioni di drag-and-drop consentono ai team di spostare e organizzare rapidamente le schede, apportando le modifiche necessarie alla timeline di rollout. Questa agilità consente ai team di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di ambito del progetto o la tempistica, in modo che tutti i compiti siano completati nei tempi previsti. 🗓️ Scarica questo modello Bonus: costruire linee temporali con software_timeline !

8. Modello di tabella di marcia di ClickUp

Modello di tabella di marcia ClickUp

Modello di roadmap di ClickUp è stato progettato per gestire tutte le tempistiche e le fasi di produzione in un'unica posizione centralizzata. È dotato di viste predefinite, stati personalizzati e campi personalizzati per una gestione personalizzata del progetto.

Questo modello non solo fornisce una visione a livello macro della visione e della direzione del progetto, ma consente anche di monitorare i progressi, di ottenere informazioni in tempo reale e di allineare il lavoro, i team e le persone. Scarica questo modello

9. Modello di roadmap aziendale ClickUp

Modello di tabella di marcia aziendale ClickUp

Il Modello di roadmap aziendale di ClickUp è stato creato per aiutarvi a creare una tabella di marcia che delinei i principali obiettivi e strategie della vostra azienda e vi mantenga sulla strada giusta per raggiungere i vostri obiettivi a lungo termine.

Questo modello è dotato di viste precostituite, come Timeline e List view, per visualizzare i vostri obiettivi e le vostre strategie obiettivi del progetto in modo organizzato. Scarica questo modello

10. Modello di diagramma di Gantt semplice ClickUp

Modello di diagramma di Gantt semplice ClickUp

Modello di diagramma di Gantt semplice di ClickUp è uno strumento notevole per visualizzare la tempistica del progetto. Questa risorsa offre una panoramica completa delle varie fasi del progetto, con particolare attenzione all'identificazione delle dipendenze e dei potenziali ostacoli prima che si verifichino. Scarica questo modello

11. Modello di timeline di progetto in Excel

via Microsoft Il modello di timeline di progetto di Excel evidenzia le tappe importanti e i compiti critici lungo il percorso. È possibile identificare facilmente le scadenze chiave, le dipendenze e i potenziali ritardi nel piano di progetto. Questo livello di organizzazione e chiarezza è essenziale per una gestione efficace del progetto, che consente di allocare le risorse, gestire le aspettative e rimanere in linea con gli obiettivi del progetto.

Suddividendo il progetto in tappe specifiche e compiti critici, è possibile vedere facilmente il quadro generale del progetto e prendere decisioni informate su come allocare le risorse e gestire i rischi.

Imparate come creare una linea temporale in Excel ! Scarica questo modello

12. Modello di timeline di progetto in PowerPoint

via Microsoft Il modello di timeline in PowerPoint è uno strumento che consente al project manager di rappresentare visivamente la le tappe fondamentali in un programma di progetto. Questo può aiutare a chiarire la tempistica del progetto e a facilitare la comprensione del piano generale da parte dei membri del team o degli stakeholder.

Questo semplice modello di timeline offre una selezione di icone infografiche. Le icone possono essere utilizzate per rappresentare le varie fasi del progetto o le attività principali. Aggiungendo un elemento visivo che può contribuire a rendere la timeline più coinvolgente e informativa! Scarica questo modello

13. Modello di timeline di progetto in Microsoft Word

via MicrosoftCronologia del progetto in Microsoft Word è un documento in cui inserire le tappe fondamentali, le scadenze e le dipendenze del vostro evento per creare una timeline del progetto. Il modello consente anche la personalizzazione, con la possibilità di aggiungere elementi e immagini in modo che la timeline rifletta il tema dell'evento.

Con un modello predefinito, è possibile creare facilmente un piano completo che copra tutti gli aspetti dell'evento, dalla logistica al marketing al budget. Il modello Word include sezioni per dettagli importanti come il nome dell'evento, la data, il luogo e la fase del progetto. Scarica questo modello

14. Modello di diagramma di Gantt di Excel da Vertex42

Via Vertex42

Un modello di diagramma di Gantt di Excel è un potente strumento che aiuta nella gestione dei progetti, fornendo una rappresentazione visiva delle attività programmate nel tempo. Si tratta di un tipo di diagramma a barre che mostra i tempi di inizio e fine di ogni attività in un programma di progetto, consentendo di monitorare lo stato delle attività man mano che il lavoro procede.

Il modello consente di gestire progetti complessi e di organizzare meglio più progetti contemporaneamente. Semplifica i progetti complessi in una timeline settimanale o mensile, rendendola più facile da capire e da seguire. Le attività del diagramma sono solitamente classificate in base a una struttura di ripartizione del lavoro, che aiuta ulteriormente a tenere traccia dell'avanzamento del progetto. Scarica questo modello

15. Modello di timeline Excel per le pietre miliari di Gecko & Fly

Via Geco e mosca Questo modello di timeline è uno strumento di facile utilizzo, progettato per aiutarvi a tracciare visivamente le tappe del progetto in un diagramma temporale di facile comprensione.

Il modello consente di elencare le tappe del progetto e di crearne una rappresentazione visiva, evidenziandone lo stato. È uno strumento basato sulle milestone che fornisce una chiara illustrazione degli eventi principali del progetto. Il modello è altamente personalizzabile e consente di regolare i colori, gli stili e i caratteri in base al tema o al marchio del progetto. Scarica questo modello

Rimanete in anticipo sulla tabella di marcia con le potenti tempistiche di progetto di ClickUp Creare la giusta timeline di progetto è fondamentale per rimanere organizzati e sulla buona strada. Che preferiate una timeline, un diagramma di Gantt o una lavagna digitale, documentare il progetto aggiunge struttura e chiarezza al progetto stesso.

ClickUp offre funzioni avanzate di definizione delle priorità, in modo da poterle personalizzare in base all'urgenza, all'importanza o a qualsiasi altro criterio che si adatti alle esigenze del vostro team. Inoltre, grazie al tracciamento intelligente del percorso delle dipendenze di ClickUp, è possibile apportare facilmente modifiche con un semplice drag-and-drop. ⚡️ Iniziare a lavorare con ClickUp gratuitamente oggi stesso!