Come $$$a project management il suo ruolo è quello di portare avanti i progetti nel modo più fluido possibile durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Da fare, dovrete creare un'efficace roadmap del progetto e, per vostra fortuna, esistono dei modelli che possono aiutarvi in questo senso!

Con i modelli giusti, sarete in grado di costruire una panoramica di alto livello del vostro progetto obiettivi del progetto e le iniziative strategiche per voi, per gli stakeholder del progetto e per i vostri team, per aiutare tutti a mantenere la sincronizzazione e il monitoraggio in ogni momento.

Per questo motivo, abbiamo raccolto 10 modelli gratuiti di roadmap di progetto per far sì che voi iniziate e il vostro team sia in grado di tagliare il traguardo. 🏁

Ogni modello offre un modo unico di organizzare e visualizzare le roadmap, quindi date un'occhiata a ciascuno di essi per vedere cosa funziona meglio per i vostri progetti!

Cos'è un modello di roadmap di progetto?

Un modello di roadmap di progetto è una panoramica di alto livello degli obiettivi, delle attività cardine e degli obiettivi del progetto progetti da realizzare tradizionalmente presentati su una Sequenza.

Queste roadmap sono fondamentali nel project management perché delineano il risultato desiderato e i passaggi strategici che il team deve compiere per raggiungerlo. Si tratta di una sorta di piano d'azione che mostri chiaramente Sequenze, priorità e aspettative e che suddivida gli obiettivi in attività di dimensioni ridotte per aiutare i team a portare avanti il progetto.

Inoltre, i project manager possono usare queste roadmap di progetto come strumento per migliorare la gestione del progetto la gestione delle risorse e semplicemente gestione delle persone .

Volete vedere un esempio di roadmap di progetto in La visualizzazione della Sequenza di ClickUp ? Eccone una per voi:

Visualizzate la vostra Roadmap di prodotto in ClickUp attraverso la Sequenza temporale di ClickUp

Se volete creare una roadmap per il vostro progetto, potete farlo da zero, ma potrebbe valere la pena di esaminare i modelli di roadmap. Sono stati creati da esperti del settore per aiutare i project manager come voi a costruire una base solida per la vostra roadmap e per aiutare voi e il vostro team a realizzare progetti dall'esito positivo .

Esistono diversi modelli, quindi quando ne scegliete uno per il vostro progetto, assicuratevi che abbia questi elementi:

Obiettivi e finalità del progetto

Sequenza del progetto

Importanti attività cardine e risultati del progetto

Possibili rischi del progetto

Dipendenze del progetto

Siete pronti a trovare il vostro prossimo modello di roadmap preferito?

10 Migliori modelli di roadmap per progetti

Come scoprirete, esistono vari tipi di modelli di roadmap. Come project manager, dovete dotarvi di diversi modelli di project management, facilmente personalizzabili per soddisfare le esigenze del vostro progetto.

Per questo motivo, ecco dieci diversi modelli di roadmap per il project management che vi aiuteranno a lo sviluppo della produttività o di qualsiasi altro progetto.

1. Modello di roadmap del progetto

In cima all'elenco c'è la voce Modello di tabella di marcia di ClickUp .

Questo modello di roadmap di prodotto può aiutarvi a pianificare, tracciare e gestire tutte le parti mobili dei vostri progetti in modo efficace e in un unico posto.

Progetti e produttività possono utilizzare questo modello per:

Aggiornare e monitorare facilmente lo stato delle attività e dei progetti

Aiutare voi e il vostro team a visualizzare unaprogetto dalla proposta al suo completamento

Strategie efficaci e previsione anticipata di eventuali blocchi o colli di bottiglia

Collaborare senza problemi con i team e i client e migliorare la comunicazione del progetto

Da fare con questo modello?

Include cinque distinte viste precostituite, tra cui Elenco, Carico di lavoro, Calendario, Gantt e Bacheca, per offrire diversi modi di visualizzare i progetti.

Inoltre, è dotato di Gli stati personalizzati pre-costruiti di ClickUp per aiutarvi a creare un flusso di lavoro strutturato e senza intoppi e a preimpostare Campi personalizzati per garantire che i dettagli più importanti delle attività e dei progetti siano facilmente visibili a voi e al vostro team di progetto, agli stakeholder e ai client.

Inoltre, poiché ClickUp è completamente personalizzabile, potete personalizzare la piattaforma e i modelli per adattarli alle vostre esigenze progetto e le preferenze del flusso di lavoro.

Utilizzate questo modello di roadmap per aiutarvi a costruire la vostra roadmap di prodotto ideale con pochi clic. Scarica questo modello

2. Modello di tabella di marcia semplice

State lavorando a un progetto di dimensioni ridotte o forse volete delineare la vostra roadmap in un documento?

Allora il modello Semplice modello di roadmap di ClickUp è per voi!

Questo modello può aiutarvi a creare una roadmap di progetto semplice ma efficace in una visualizzazione di documento con Documenti ClickUp che potete facilmente condividere con il vostro team e collegare alle vostre attività, agli obiettivi e altro ancora.

All'interno del documento, avrete a disposizione sezioni preimpostate che vi guideranno nella creazione della vostra roadmap. Nel caso in cui il progetto diventi più complesso o si vogliano aggiungere ulteriori dettagli alla roadmap, questo modello offre la flessibilità di personalizzare ogni parte del documento.

Offre opzioni di formattazione per darvi la libertà di formattare e dare un'impronta al documento che supporti le esigenze del vostro progetto. È possibile incorporare collegamenti, immagini, video e altro ancora, nonché controllare le autorizzazioni di modifica, condivisione e visualizzazione per garantire che la roadmap del progetto sia completamente protetta da modifiche indesiderate. Potete anche comunicare con il vostro team taggando i membri del team e assegnando commenti. Scaricare questo modello

3. Modello di roadmap aziendale

Il Modello di roadmap aziendale di ClickUp è stato creato per aiutarvi a creare una roadmap strategica che delinei gli obiettivi e le strategie principali della vostra azienda e vi mantenga sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi a lungo termine.

Questo modello è dotato di viste precostituite, come Sequenza e Elenco, per visualizzare i vostri obiettivi strategici gli oggetti del progetto in modo organizzato. Inoltre, avrete accesso a campi personalizzati e stati personalizzati preimpostati che vi aiuteranno a tenere sempre sotto controllo lo stato del progetto.

Come gli altri modelli di ClickUp, anche questo è personalizzabile. Potrete adattarlo ai requisiti del vostro progetto e supportare la vostra azienda nella sua crescita.

Se avete bisogno di una guida per l'utilizzo di questo modello, consultate la Guida introduttiva, inclusa nel modello, che vi aiuterà a sfruttare al meglio questo modello di roadmap. Scarica questo modello

4. Modello di piano strategico per la lavagna online

Con il Modello di lavagna online per il piano strategico di ClickUp è possibile sviluppare una roadmap visiva e strategica che può facilmente consentire al team di progetto di coordinare tutti i passaggi critici del progetto per ottenere i risultati desiderati.

Questo modello è disponibile in Lavagne online ClickUp dove è possibile creare una lavagna online dettagliata, organizzata, funzionale (ed esteticamente gradevole) che delinea chiaramente i piani strategici.

Poiché le lavagne online si trovano all'interno della piattaforma ClickUp, potrete aggiungere attività e progetti alla vostra lavagna, condividere facilmente il piano con il vostro team, collaborare in tempo reale e conservare i piani strategici accanto al vostro lavoro per un facile accesso e visibilità. Scarica questo modello

5. Modello di matrice di messaggi

Se siete coinvolti nello sviluppo e nella produttività di un prodotto, sapete che dovete fare molto di più che ideare il prototipo del prodotto. Dovete anche assicurarvi di avere la giusta messaggistica e la giusta posizione del marchio per aiutarvi a raggiungere il vostro traguardo.

Il Modello di matrice di messaggi di ClickUp può aiutarvi a costruire una chiara roadmap di marketing del prodotto, a delineare una mappatura della messaggistica e a creare un solido piano di comunicazione per allineare il vostro team sulla posizione e sulla messaggistica del marchio prima del vostro lancio della produttività .

Questo modello è corredato anche da un documento Start Here che vi guiderà nei primi passaggi della creazione della vostra matrice di messaggistica. Scarica questo modello

6. Modello di roadmap agile in Microsoft Excel

Tramite Microsoft

Se utilizzate un foglio di lavoro Excel per svolgere i vostri ruoli di project management, avete bisogno di una roadmap di project management da integrare con questo software. È qui che entra in gioco il modello di roadmap di Excel Agile.

Con questa roadmap di project management, potete facilmente monitorare lo sviluppo del vostro prodotto con un modello semplice che vi aiuta a dare priorità alle attività e a raggiungere i traguardi e le date del progetto. Potete anche utilizzare questo modello di roadmap, in particolare il foglio di lavoro incluso, per inserire i dati essenziali del progetto e aggiornare automaticamente la roadmap e il progetto, se necessario. Scarica questo modello

7. Modello di roadmap a scorrimento di Microsoft Excel

Tramite Microsoft

Il modello di roadmap scorrevole di Microsoft Excel consente di misurare le attività cardine del progetto e di tenere traccia delle attività.

Come scoprirete, questo modello di roadmap per il project management vi permette di comprendere le attività del progetto in dettaglio e, allo stesso tempo, vi informa dei risultati effettivi registrati nel vostro progetto.

Inoltre, questo modello di roadmap del progetto include un foglio di lavoro per l'inserimento dei dati; immettete i dati ed Excel aggiornerà automaticamente la roadmap. Scarica questo modello

8. Modello di roadmap dei processi di Microsoft PowerPoint per la Sequenza

Tramite Microsoft

Il modello di roadmap dei processi di Microsoft PowerPoint consente di creare una rappresentazione visiva del processo.

Utilizzate questo modello per definire il piano e il processo del vostro progetto dalla concezione al lancio, aggiungendo attività cardine e date chiave lungo la Sequenza , evidenziare facilmente gli eventi chiave e monitorare le varie metriche del progetto in una visualizzazione orizzontale.

Il modello di roadmap PowerPoint è inoltre corredato di istruzioni che vi guideranno nell'utilizzo del modello di timeline della roadmap. Scaricate questo modello

9. Modello di Sequenza del progetto in Excel

Tramite Microsoft

Questo modello di Sequenza di progetti in Excel può aiutarvi a creare una roadmap strategica che la vostra organizzazione può utilizzare per migliorare le operazioni, mantenere le soluzioni tecnologiche e supportare la visione dell'azienda. Questo modello consente di aggiungere attività cardine, organizzare la roadmap per tema, team o stato e assegnare le roadmap a persone o reparti specifici.

10. Modello di Sequenza del Piano di Lavoro in Excel

Tramite Microsoft

Un modello di roadmap aziendale è simile a un piano aziendale, perché può anche fornire una panoramica completa dell'organizzazione, della direzione che intende prendere e di come ci arriverà.

Il modello di roadmap di Roadmunk Business consente a voi e agli stakeholder della vostra azienda di illustrare le iniziative pianificate per trimestre e per i diversi reparti. Questo tipo di roadmap può abbattere i silos e aiutare tutti a vedere il quadro generale, fornendo una comprensione condivisa dei principali oggetti aziendali.

