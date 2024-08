10 modelli di matrice per organizzare le idee di gestione del progetto

Un progetto disorganizzato porta al caos, e il caos porta a un lavoro scadente. 😵‍💫

I project manager hanno già abbastanza da fare, non c'è bisogno di reinventare la ruota per consegnare un lavoro di alta qualità in modo rapido, efficiente e puntuale. ⚙️

Concentrate invece i vostri sforzi sul vostro team e sui suoi carichi di lavoro affidandovi a una soluzione di project management dinamica, progettata per fare il lavoro pesante al posto vostro.

Questa non è una novità: sappiamo bene quanto sia importante per i nostri clienti software per il project management possono migliorare i livelli di stress di qualsiasi project manager su base giornaliera, ma questi strumenti sono potenti solo quanto le persone che li utilizzano! Davvero, a cosa serve investire in tutte quelle funzionalità/funzione se non si sa come integrarle nei propri flussi di lavoro e condividerle con il team?

È qui che entrano in gioco i modelli. 🙌🏼

Al giorno d'oggi c'è un modello per ogni cosa e questi possono essere una risorsa potente per semplificare alcuni degli aspetti più dispendiosi del project management, come lo sviluppo di nuove idee, il piano di interi progetti e la creazione di un'agenda di lavoro la gestione dei flussi di lavoro .

Se state affrontando esattamente questi punti dolenti, se state cercando di rinfrescare i vostri processi attuali o semplicemente se avete bisogno di muovervi il prima possibile, questo blog è per voi. Abbiamo setacciato il mare dei modelli per offrirvi questo elenco curato di 10 modelli di matrici per gestire, organizzare e agire sui vostri flussi di lavoro di project management dal brainstorming all'esecuzione . 📈

Cos'è un modello di matrice?

I modelli di matrice aiutano a organizzare e a priorità alle vostre idee in base alla fattibilità del progetto e al valore per l'utente. In altre parole, il modello di matrice vi aiuterà a creare un processo e un sistema di gestione per determinare quali progetti potenziali hanno maggiori probabilità di essere realizzati e di avere successo.

La buona notizia è che, indipendentemente dal vostro stile di lavoro, potreste usare un modello di matrice

Diagramma a matrice_

per qualsiasi caso d'uso.

È possibile aggiungere colonne o righe supplementari al diagramma a matrice per adattarlo a impostazioni di dati di grandi dimensioni, dettagli aggiuntivi, media o contesto. Ma nulla è obbligatorio, si tratta solo di ciò che funziona meglio per voi! Fogli di calcolo , tabelle e diagrammi sono tutti strumenti eccellenti per la costruzione della matrice, il che rende strumenti come Microsoft Excel e PowerPoint destinazioni comuni per queste risorse. Ma solo perché questi strumenti sono popolari, non significa che siano i più funzionali, intuitivi o flessibili. 👀

Questo è in parte il motivo per cui i modelli di matrice sono punti di partenza essenziali. Essi gettano le basi per iniziare a usare questi strumenti in modo più efficiente e, cosa più importante, aiutano a creare il diagramma a matrice più velocemente!

abbiamo incluso modelli per Excel, PowerPoint e altri ancora, in modo che non dobbiate cambiare il vostro software preferito per iniziare a sfruttare al meglio la vostra matrice

Ma da cosa dipende un buon modello di matrice? E quali sono gli elementi indispensabili da conoscere prima di scaricare? Ve lo mostriamo. 🤓

Cosa cercare nel vostro prossimo modello di matrice

I migliori modelli di matrice sono:

Personalizzabili

Collaborativi

Facili da modificare

Altamente visivi

Intuitivo da usare e leggere

Queste qualità potrebbero sembrare scontate, ma è più difficile di quanto sembri trovare modelli che eccellano in ognuna di queste aree.

Se il modello non è personalizzabile, allora TBH non è un modello. I modelli di matrice forniscono una struttura pronta per la costruzione del diagramma a matrice. Non si limitano a fornire lo spazio necessario per inserire i dettagli del progetto, ma forniscono istruzioni su quali informazioni devono essere inserite.

Uno dei principali vantaggi della creazione di un diagramma a matrice è quello di visualizzare e trasmettere chiaramente le vostre priorità in ordine di urgenza, importanza e fattibilità. Con uno dei seguenti modelli di matrice, sarete in grado di iniziare a ordinare o filtrare le vostre idee di progetto per investire il vostro tempo nel modo più prezioso.

Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo. 🛠

10 modelli di matrice di cui ogni project manager ha bisogno

I diagrammi a matrice soppesano il rischio potenziale e la ricompensa potenziale di ogni idea. In teoria, potreste anche creare un diagramma a matrice per determinare quale di questi modelli fa al caso vostro!

Sebbene sia possibile creare un diagramma a matrice da zero, i modelli consentono di aggiungere ulteriori informazioni critiche, se necessario, e soprattutto di costruire il diagramma in modo rapido. 💨

Inoltre, sono belli da vedere! Quando si tratta di giustificare le proprie scelte ai superiori o ai principali stakeholder, i modelli di matrice possono essere un aiuto visivo pulito e chiaro per presentare rapidamente le idee.

Utilizzate uno di questi 10 modelli di matrice per introdurre un elemento visivo e collaborativo nel processo decisionale del project management utilizzando ClickUp, PowerPoint e Google Slides.

1. Modello di matrice decisionale della griglia delle ipotesi di ClickUp

Scarica questo modello

Sia che si tratti di pianificare il budget, di gestire il reparto o di creare una campagna di marketing, una strategia di modello decisionale strategico è un must per qualsiasi stack tecnologico. Non solo è ClickUp la piattaforma di produttività definitiva per la gestione di questi grandi progetti, ma la Modello di matrice decisionale della griglia delle ipotesi di ClickUp è il modello definitivo per effettuare le relative scelte con facilità e sicurezza.

Questo modello di matrice personalizzabile e flessibile organizza le vostre idee in base alla certezza e al rischio, utilizzando Le lavagne online collaborative di ClickUp . In questo diagramma precostituito, è possibile aggiungere un contesto critico a ciascuna idea su una nota adesiva, quindi ordinarle in una matrice di colore.

Questo diagramma a matrice copre le basi e lascia spazio per aggiungere ulteriori dettagli, colori e media man mano che le idee si evolvono. Inoltre, mentre software per lavagna online è un popolare strumento di project management, le lavagne online di ClickUp sono l'unica opzione che vi dà la possibilità di trasformare qualsiasi idea direttamente in un'attività fattibile. In altre parole, potete usare questo modello per dare priorità alla vostra idea principale e creare e assegnare istantaneamente le attività per costruire l'intero flusso di lavoro.

Un altro grande vantaggio dell'utilizzo di questo modello di ClickUp? Applica automaticamente una Guida introduttiva ClickUp Documento per guidarvi in ogni dettaglio e assicurarvi di utilizzare questo modello al meglio.

Scaricare questo modello

2. Modello di matrice di lavoro richiesto da ClickUp

Scarica questo modello

Il processo decisionale strategico prevede la definizione del problema, la raccolta di informazioni, l'identificazione delle alternative e il monitoraggio dei risultati. Il Modello di matrice per il lavoro richiesto da ClickUp semplifica questo processo aiutando i project manager a a identificare la causa principale dei problemi e selezionare le soluzioni in base al lavoro richiesto e alla probabilità di impatto.

Conosciuto anche come matrice delle priorità d'azione, questo modello personalizzabile è molto apprezzato sia dai manager che dai team, in quanto aiuta i membri a stabilire le priorità delle loro attività in modo più efficiente e a identificare rapidamente dove è meglio spendere il loro tempo. Con i carichi di lavoro più strategici che utilizzano le lavagne online di ClickUp, il modello di matrice dell'impatto e del lavoro richiesto aiuta i team a ottimizzare i loro compiti e le loro attività sequenza del progetto e le risorse per raggiungere gli obiettivi, riducendo al contempo gli sprechi di tempo e di lavoro richiesti.

La versatilità e il design intuitivo rendono questo modello di matrice prezioso per project management, team leader e scrum master che vogliono massimizzare la produttività del team.

Il modello di matrice ClickUp Impact Effort traccia le attività a fronte di:

Il livello di lavoro richiesto : Mostra la capacità e le risorse necessarie per raggiungere il risultato desiderato

: Mostra la capacità e le risorse necessarie per raggiungere il risultato desiderato Il livello di impatto: Per determinare il valore che il risultato avrà sul progetto o sull'azienda

Scarica questo modello

3. Modello di matrice di messaggi di ClickUp

Scarica questo modello

Avete passato mesi a sviluppare un nuovo prodotto, ora è il momento di condividerlo con il mondo! Prima del lancio, assicuratevi di scegliere i canali giusti per raggiungere il vostro traguardo.

Il Modello di matrice di messaggi di ClickUp vi aiuta a sfruttare le strategie di messaggistica più efficaci con una tabella di marcia precostituita e personalizzabile per la posizione del vostro marchio.

Le aziende spesso si affidano a campagne di promozione per generare entusiasmo intorno al loro prodotto prima del lancio. Questo modello di matrice riepilogherà/riassumerà la messaggistica del vostro marchio, per garantire che qualsiasi contenuto venga distribuito sia in linea con la vostra proposta di valore principale.

Questo modello ricco di Cartella utilizza funzionalità/funzioni come i Tag, gli stati personalizzati e le visualizzazioni multiple dei progetti per aiutarvi a coprire i punti critici della vostra attività elementi d'azione di un lancio di prodotto di successo per le email, le piattaforme sociali, il copy del sito web e gli SMS.

Scarica questo modello

4. Modello di matrice Eisenhower di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di matrice Eisenhower di ClickUp è un ottimo punto di partenza per i principianti dei diagrammi a matrice. Utilizzando Lavagne online ClickUp questo modello, con le sue funzioni di visualizzazione e di Elenco, aiuta i pensatori visivi e i risolutori di problemi a gestire le attività, il tempo e le idee.

In effetti, questo modello semplice ma efficace è aggiunto ai preferiti dai project manager per dare rapidamente la priorità alle attività utilizzando Campi personalizzati e sviluppare idee dalla fase di piano sulla loro Lavagna online collaborativa.

Il ClickUp Modello di matrice di Eisenhower serve come fonte di verità aggiornata e affidabile durante il processo di project management per aiutare i team a comprendere meglio le priorità e i risultati da raggiungere nei loro progetti sequenza dei progetti .

Il nostro diagramma a matrice della lavagna online è composto da quattro quadranti basati su Urgenza e Importanza, in modo che i project manager possano efficacemente cancellare, delegare, fare o decidere come portare avanti gli elementi di azione imminenti:

il quadrante 1 è per le attività importanti o urgenti

è per le attività importanti o urgenti il quadrante 2 è per le attività importanti ma non urgenti

è per le attività importanti ma non urgenti Quadrante 3 è per attività meno importanti ma urgenti

è per attività meno importanti ma urgenti Quadrante 4 è per attività meno importanti e non urgenti

Scarica questo modello

Bonus: quadrante del debito tecnico

5. Modello di matrice di priorità di ClickUp

Scarica questo modello

Se state cercando un modello di matrice per classificare le vostre attività e assicurarvi che nulla di importante venga accidentalmente messo in secondo piano, avete bisogno di questo modello Modello di matrice di priorità di ClickUp ! Questo modello è uno strumento decisionale che vi aiuta a concentrarvi su obiettivi a lungo termine fornendo uno schema per stabilire le priorità delle attività urgenti.

Il vantaggio di questo modello di matrice della lavagna online è che può essere personalizzato e applicato praticamente a qualsiasi caso d'uso, il che lo rende ideale per team impegnati, interi dipartimenti o gestori del team che vogliono aumentare la produttività generale. Come in un vero diagramma a matrice, questo modello precostituito aiuta ad analizzare le attività separandole in quattro quadranti:

Quadrante 1 per le attività urgenti da fare per prime

per le attività urgenti da fare per prime Quadrante 2 per le attività importanti ma non urgenti da fare in un secondo momento

per le attività importanti ma non urgenti da fare in un secondo momento Quadrante 3 per non importanti ma urgenti attività da delegare

per non importanti ma urgenti attività da Quadrante 4 per attività che possono essere eliminate

Scarica questo modello

6. Modello di matrice BCG per lavagna online di ClickUp

Scarica questo modello

Conosciuta anche come matrice di condivisione della crescita, la matrice Modello di matrice BCG per la lavagna online di ClickUp è un quadro di gestione del portfolio per le aziende di medie e grandi dimensioni per gestire le loro linee di prodotti.

Questo modello di matrice BCG organizza i prodotti del portfolio in categorie gestibili in base a fattori come il prezzo (popolarità), la qualità (premium) e la funzione. Questo modello è particolarmente utile per i project manager per la sua facilità d'uso e la capacità di trasmettere visivamente informazioni complesse e astratte.

La crescita e la quota di mercato sono le due metriche principali per determinare l'esito positivo di un prodotto utilizzando questo modello e sono rappresentate lungo i due assi per creare i quattro quadranti della matrice:

Mucche da mungere : Rappresenta una produttività con un'alta quota di mercato ma in una categoria a bassa crescita

: Rappresenta una produttività con un'alta quota di mercato ma in una categoria a bassa crescita Cani: Rappresentano prodotti a bassa quota e basso profitto in un settore maturo che dovrebbero essere dismessi

Rappresentano prodotti a bassa quota e basso profitto in un settore maturo che dovrebbero essere dismessi Stelle: Sono prodotti ad alte prestazioni che richiedono investimenti costanti per superare la concorrenza e mantenere la quota di mercato

Sono prodotti ad alte prestazioni che richiedono investimenti costanti per superare la concorrenza e mantenere la quota di mercato Domanda Segnalazioni: I prodotti di questa categoria richiedono un'analisi approfondita. Gli investimenti possono trasformare questi prodotti in vacche da mungere o fallire e degenerare in cani da guardia

Scarica questo modello

7. Analisi delle parti interessate by ClickUp

Scarica questo modello

Indipendentemente dalla quantità di tempo e di ricerche che avete terminato per costruire il caso della vostra nuova iniziativa, tutto si basa su stakeholder del progetto approvazione. 😳

È fondamentale assicurarsi l'approvazione e il consenso degli stakeholder nei progetti, siano essi colleghi, superiori o client. Gli stakeholder devono capire rapidamente e facilmente come il progetto si inserisce nel quadro aziendale più ampio.

Il Modello di matrice di analisi degli stakeholder di ClickUp aiuta i team e i gestori del progetto a determinare come impegnarsi in modo appropriato con i leader, i client o i potenziali stakeholder in base a potere, influenza e interesse.

Questa analisi completa utilizza un diagramma a matrice per identificare e dare priorità agli stakeholder chiave in base all'influenza e all'interesse di ciascuno. A analisi degli stakeholder in questo caso, vi prepara alla difesa di cui avete bisogno e alla potenziale opposizione che potreste incontrare.

Chiamata anche griglia degli interessi, questa ClickUp è un'analisi di interesse per il cliente Lavagna online per il project management modello vi aiuta a:

Raccogliere la fiducia per ottenere il consenso per progetti futuri

Raccogliere informazioni vitali per un progetto dall'esito positivo

Pianificare il futuro e prepararsi a eventuali contrattempi

Mettere in sicurezza le risorse e gli investimenti per rimanere in carreggiata

Scarica questo modello

8. Modello di matrice per PowerPoint

Via SlideBazaar Sia che stiate creando una valutazione del progetto o una Diagramma SWOT , il modello di Matrice per PowerPoint è in grado di terminare il lavoro. 💪🏼

Questo modello personalizzabile è davvero eccezionale se volete mostrare i processi di sviluppo di un prodotto, evidenziare il flusso di informazioni o costruire complessi diagrammi a matrice che valutano le idee in base a diversi fattori.

PowerPoint ha già degli stili di matrice incorporati, ma sono piuttosto datati. Questo modello renderà il vostro diagramma più estetico e facile da leggere, grazie alla scelta di vari stili di design che si adattano a progetti diversi.

Scarica questo modello

9. Modello di matrice decisionale per PowerPoint

Via Cacciatore di diapositive Come project manager, dovrete fare molte scelte difficili, ma questo modello fornisce una struttura chiara che vi aiuterà a eliminare le emozioni e le congetture dal vostro processo decisionale.

Il modello Decision Making Metrix può essere utilizzato in PowerPoint o Google Slides ed è dotato di tre modelli di diapositive, che lo rendono un'utile risorsa visiva per giustificare scelte importanti a manager e stakeholder durante le riunioni.

Soprattutto quando si presentano valutazioni del rischio, si modella una matrice decisionale ponderata o si propone un'analisi delle cause, questo modello vi aiuterà a raggiungere e comunicare conclusioni fattibili per un ampio intervallo di argomenti.

Scaricate questo modello

10. Modello di matrice di comunicazione

Via Modello di diapositiva Il bello di questo modello è che può essere utilizzato per Google Slides, PowerPoint o Keynote! Il modello di matrice di comunicazione è utile ogni volta che un project manager, un dipartimento delle risorse umane o un team leader vogliono comunicare chi è responsabile di quale fase di un progetto e i risultati attesi.

Questo modello è ideale per creare una matrice di comunicazione piano d'azione da distribuire al vostro dipartimento. È possibile personalizzare ogni colonna in base al caso d'uso specifico, per comunicare elementi come gli elementi di azione imminenti, le aree di opportunità o il piano di bilancio, e suddividere le persone coinvolte nei passaggi successivi.

Si tratta anche di un'ottima visualizzazione per aggiungere alle procedure operative standard che descrivono in dettaglio i canali di comunicazione appropriati e le linee guida suggerite per la comunicazione interna con altri dipartimenti, manager o stakeholder.

In questo modello di matrice, le diverse categorie di comunicazione interna sono disposte in colonne separate, tra cui:

Formato : Mezzi di comunicazione come email, videochiamate, chattare e messaggi

: Mezzi di comunicazione come email, videochiamate, chattare e messaggi Frequenza : Con quale frequenza si dovrebbero inviare i messaggi

: Con quale frequenza si dovrebbero inviare i messaggi Proprietario : I titoli responsabili dell'elaborazione delle richieste

: I titoli responsabili dell'elaborazione delle richieste Distribuzione : I reparti coinvolti

: I reparti coinvolti Escalation: Modalità di elaborazione e inoltro di domande o richieste

Controlla questi *quadrante del debito tecnico* !

Scaricare questo modello

La soluzione "unica" per le vostre esigenze di modelli di matrice

I modelli di matrice modificabili offrono ai team un percorso chiaro e diretto verso una migliore comunicazione e collaborazione.

Che sia tra i principali stakeholder o tra i membri di un team, chiarire i rapporti tra i membri del team è un'ottima cosa obiettivi del progetto e le idee aumentano notevolmente le possibilità di rispettare le scadenze, perché, diciamocelo, a nessuno piace lavorare a un progetto mal comunicato.

Fortunatamente, ClickUp offre le funzionalità/funzioni, le risorse, le integrazioni e la potenza necessarie per ottenere tutto questo e molto altro.

I modelli di matrici presenti in questo elenco sono solo una piccola parte del numero di modi in cui ClickUp può essere utilizzato snellire i processi dall'alto verso il basso. Il suo libreria di modelli in continua crescita serve per ogni caso d'uso e poiché ClickUp racchiude tonnellate di potenti funzionalità/funzione in ogni piano tariffario, questo sito tutto in uno strumento di produttività fornisce soluzioni da parete a parete per l'intero provider.

Accedete a questi modelli di matrice personalizzabili, un ricco di funzionalità/funzione di collaborazione , oltre 1.000 integrazioni , attività illimitate e molto altro ancora se vi iscrivete a Il piano Free Forever di ClickUp . E potete usufruire di ancora più funzioni con piani a pagamento a partire da soli 5 dollari. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per iniziare a organizzare i vostri progetti e a realizzare le vostre idee oggi stesso.