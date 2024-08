12 modelli agili per progetti in ClickUp, Excel e Google Sheets

Come un diamante grezzo, il ruolo di un project manager è sfaccettato e più duro dell'acciaio. 💎💪🏼

I project manager sono responsabili della creazione e della supervisione dei processi di progetto relativi alla pianificazione, all'organizzazione, all'esecuzione, al reporting e al monitoraggio, solo per citarne alcuni. Inoltre, sono tenuti a comunicare tempestivamente gli aggiornamenti ai clienti e alle parti interessate.

Per Team agili la pressione è ancora maggiore! Il Metodologia Agile nella gestione dei progetti si concentra sul costante miglioramento del prodotto attraverso una serie di sprint. E se si pensa a ogni sprint come a un mini-progetto, il lavoro non si ferma mai. 😳

Ecco perché Software di gestione agile dei progetti e i modelli personalizzabili sono risorse fondamentali per i team interfunzionali. Usate insieme, queste risorse migliorano la collaborazione tra i team, snelliscono i processi, promuovere la trasparenza del progetto e semplicemente per mantenere le cose in movimento.

Abbiamo setacciato le migliaia di modelli presenti sul web per offrirvi il meglio del meglio! Continuate a leggere per accedere e scaricare 12 modelli Agile per i vostri stili di gestione dei progetti e software tradizionali preferiti, tra cui ClickUp, Microsoft e Google Sheets.

Che cos'è la metodologia di gestione dei progetti Agile? Gestione agile dei progetti è particolarmente popolare tra i team di sviluppo software e adotta un approccio iterativo per apportare continui miglioramenti al progetto durante il suo ciclo di vita. Il vantaggio di iterazioni multiple (cicli ripetitivi) è che promuove l'adattabilità e la velocità dei team verso il completamento del progetto.

L'idea è quella di suddividere i progetti di grandi dimensioni in fasi più piccole e gestibili, a intervalli regolari chiamati sprint. Gli sprint hanno una durata variabile da una settimana a un mese e possono aiutarvi a incorporare il feedback dei clienti negli aggiornamenti dei vostri prodotti su base costante.

Creare sprint di durata compresa tra una settimana e un mese con l'approccio Agile di ClickUp

In effetti, esiste un intero Manifesto Agile che stabilisce 12 principi essenziali dell'approccio, e la voce del cliente è in cima alla lista. Questa metodologia sostiene l'idea che l'unico modo per ottenere la totale soddisfazione del cliente sia la consegna frequente di software funzionante e di alta qualità.

Questi 12 principi possono essere riassunti in quattro valori Agile:

Individui e interazioni più che processi e strumenti Software funzionante piuttosto chedocumentazione completa del progetto3. Collaborazione con il cliente rispetto alla negoziazione del contratto Rispondere ai cambiamenti seguendo un piano

L'avvio di un progetto richiede un villaggio, in cui gli sforzi del cliente, del team di sviluppo software e del project manager si integrano a vicenda. L'adozione della metodologia Agile può risultare difficile se non si è abituati al ritmo e alle richieste, ma i modelli sono un modo eccellente per combattere queste sfide e darvi una marcia in più in questo nuovo (per voi) approccio!

Oppure, se siete dei veri e propri appassionati di Agile, probabilmente già predicate la buona parola dei template! Ecco 10 dei nostri modelli preferiti per alcuni dei più importanti software gratuiti per la gestione dei progetti .

12 Modelli gratuiti di gestione di progetti agili

Indipendentemente dalla familiarità con la gestione agile dei progetti, un modello flessibile abbinato a un software potente è la chiave per implementare regolarmente processi ottimizzati. Questi modelli sono stati concepiti per aiutarvi a utilizzare al meglio le funzionalità del vostro strumento di gestione dei progetti e a transizione verso l'approccio Agile il più rapidamente possibile.

Accedete a uno di questi 12 modelli di gestione dei progetti Agile di ClickUp, Microsoft, Excel e Google Sheets per pianificare roadmap, creare sprint, tenere traccia delle attività e fornire prodotti di valore.

1. Modello di gestione del progetto Agile di ClickUp

Modello di gestione del progetto agile di ClickUp

Come la totalità di La libreria di template di ClickUp, il Modello di gestione del progetto Agile di ClickUp è ricco di funzioni che aiutano il vostro team a fornire e applicare il feedback, a cambiare rotta quando necessario e a lavorare insieme in uno spazio organizzato e collaborativo.

La chiave per una gestione efficiente ed efficace di un progetto Agile è assicurarsi che tutti gli elementi lavorino insieme senza problemi. Impostare il team per il successo in questo sforzo può essere uno dei fattori che richiedono più tempo, ma in pochi minuti, questo modello completo può allineare il vostro team con la metodologia di gestione del progetto Agile utilizzando 30 sì, 30 stati personalizzati, due campi personalizzati, 10 tag, 13 ClickApps otto viste di progetto, due automazioni e molto altro ancora. 🤩

Per quanto questo modello sia completo, ClickUp vi accompagna in ogni fase del processo. Applicando questo modello Agile al vostro spazio di lavoro, vi verrà richiesto di dare un nome al vostro spazio, di importare i dati e di impostare le date di scadenza importanti. Da qui, il progetto inizia già a prendere forma.

Accedete a cartelle precostituite per Scrum Management, Intake, Roadmaps, Epics, Outbound Backlog e altro ancora. All'interno di ogni cartella, è possibile accedere ad altri elenchi già pronti, aggiungere nuove attività e visualizzare il progetto nelle visualizzazioni personalizzabili di ClickUp per elenchi, schede, calendari e carichi di lavoro. Questo modello è il pacchetto completo, quindi se siete pronti a impegnarvi nel metodo Agile, lasciate che questo modello vi guidi! Scarica questo modello

2. Modello di gestione Agile Scrum di ClickUp

Modello di gestione Agile Scrum di ClickUp

Il Struttura di Scrum affonda le sue radici nella metodologia di gestione dei progetti Agile ed è comunemente utilizzato dai team interfunzionali per organizzarsi, definire i propri ruoli e comunicare meglio. Se si pensa alla parola Agile come a un termine ampio e vasto, Scrum è uno dei tanti rami che nascono all'interno della filosofia più ampia.

Come la gestione agile dei progetti, Scrum agile è incentrato sugli sprint e utilizza test e sviluppo rapidi e frequenti per suddividere i progetti più grandi in tempi più brevi.

La collaborazione è il fulcro di ogni funzione di ClickUp e la Modello di gestione Agile Scrum di ClickUp non è diverso. Permette a un team Scrum auto-organizzato di creare Sprint, lavorare insieme sui compiti e automatizzare le azioni ripetitive per mantenere il progetto in carreggiata.

In questo modello troverete:

30 stati di attività personalizzati

Campi personalizzati

Tag

13 ClickApp

Sei visualizzazioni di progetto

Automazione

E molto altro ancora! Compresi elenchi preconfezionati per Backlog, Stampe e Retrospettive. In più, un pratico manuale di istruzioni ClickUp Doc per imparare le regole. Scarica questo modello

3. Modello di pianificazione dello sprint agile da ClickUp

Pianificate, tracciate i progressi e gestite le risorse durante la pianificazione dello sprint utilizzando il modello di pianificazione dello sprint agile di ClickUp

Mantenere gli sprint senza intoppi è facile quando si distribuisce questo template Modello di pianificazione degli sprint agili di ClickUp . Stabilite aspettative realistiche in base alle capacità del team, quindi seguite i progressi e gestite le risorse durante ogni sprint con facilità. Infine, durante la Sprint Retrospective, è necessario esaminare la differenza tra le ore stimate e quelle effettive per assicurarsi che tutti gli obiettivi siano stati raggiunti in modo rapido ed efficiente!

Questo modello include attività per la pianificazione degli sprint, la definizione di obiettivi e traguardi, la gestione delle risorse, il monitoraggio dei progressi e altro ancora. Inoltre, è facilmente personalizzabile per adattarsi alle esigenze di qualsiasi team o azienda! Iniziate a usare questo modello per massimizzare l'efficienza del vostro processo agile e prendere il controllo di ogni sprint. Scarica questo modello

4. Modello di marketing agile di ClickUp

Il marketing agile è la chiave per rimanere competitivi nel panorama digitale in continua evoluzione

I processi di marketing possono essere una sfida da gestire Modello di marketing agile di ClickUp ottimizzate i vostri sforzi! L'utilizzo di questo modello fornirà una struttura per le campagne creative, aiuterà a misurarne il successo e renderà più facile il brainstorming di nuove idee. Inoltre, avrete una panoramica organizzata dei compiti dell'intero team di marketing.

Il marketing agile si riferisce all'utilizzo della metodologia Agile per creare strategie di marketing più efficienti ed efficaci. Attraverso un lavoro di squadra collaborativo, il vostro team può lavorare insieme per eseguire i progetti in modo rapido ed efficiente con risultati sorprendenti. Scarica questo modello

5. Modello di storia agile di ClickUp

Utilizzate l'Agile Story Template di ClickUp per allineare gli obiettivi individuali con quelli più ampi e ottenere la massima efficacia

Modello di storia agile di ClickUp è pensato per i team di sviluppo Agile che vogliono migliorare l'efficienza e la collaborazione. Aiuta a organizzare le caratteristiche o i requisiti del progetto, noti come storie Agile o storie utente, fornendo un approccio strutturato.

Attraverso grafici di burndown e visualizzazioni agili, questo modello consente di monitorare i progressi, garantendo trasparenza e adattabilità. Inoltre, il modello allinea gli obiettivi individuali con quelli generali del progetto, promuovendo la massima efficacia.

Sia che venga applicato a progetti interni o a prodotti rivolti ai clienti, l'Agile Story Template di ClickUp consente ai team di rimanere organizzati e di accelerare il completamento dei progetti. Diventa una risorsa preziosa per lo sviluppo Agile, aiutando nella pianificazione, nell'organizzazione e nella consegna di prodotti di alto valore. Scarica questo modello

6. Modello di roadmap per team agile di ClickUp

Comunicate la vostra strategia di prodotto con gli stakeholder utilizzando un modello di roadmap di prodotto agile

Il Modello di roadmap agile di ClickUp è uno strumento dinamico che consente ai team Agile di comunicare efficacemente la strategia di prodotto agli stakeholder. Progettato per essere flessibile, il modello consente di modificare facilmente i piani man mano che i team acquisiscono informazioni sulle dinamiche del mercato e del prodotto.

All'interno di questo modello, i team Agile possono:

Visualizzare la roadmap su una linea temporale: Il modello consente di visualizzare chiaramente la roadmap del team su una linea temporale, fornendo una panoramica strategica. Pianificare gli sprint con stime: I team Agile possono pianificare gli sprint con stime di impegno e complessità, assicurando obiettivi realistici e raggiungibili. Tracciamento dei progressi e adattamento dei piani: Il modello facilita il monitoraggio continuo dei progressi, consentendo ai team di adattare dinamicamente i piani in base alle intuizioni in tempo reale e all'evoluzione dei requisiti. Scarica questo modello ### 7. Modello di gestione del progetto Waterfall di ClickUp

La metodologia di gestione dei progetti a cascata prevede un ordine di esecuzione ben definito, con le fasi del progetto che non avanzano finché non hanno ricevuto l'autorizzazione finale.

Modello di gestione del progetto Waterfall di ClickUp è stato concepito per l'esecuzione sistematica dei progetti, aderendo alle fasi ben definite della metodologia Waterfall.

Organizzando i compiti in fasi misurabili, il modello assicura un completamento tempestivo e offre visibilità sui progressi in ogni fase. Ideale per chi apprezza la struttura, consente una gestione efficiente dei progetti, concentrandosi sulla progressione sequenziale, senza compromettere la qualità o perdere le scadenze.

/Riferimenti/

Scarica questo modello /%href/

8. Modello di diagramma di Gantt agile in Excel

Modello di diagramma di Gantt agile di Microsoft Il modello di diagramma di Gantt Agile di Microsoft aiuta i team a suddividere le attività e i progetti in più fasi, anche in base alle più piccole azioni, con categorie codificate a colori su un diagramma ad alta risoluzione grafico di Gantt altamente visivo utilizzando Microsoft 365 .

Caratteristiche come modelli di timeline per la carta del progetto le storie utente, il backlog del prodotto e il grafico di burnout di questo modello di gestione del progetto agile offrono una visione reale e prospettica del tempo e delle risorse utilizzate tra gli sprint.

Nel complesso, questo modello è strutturato in modo da aiutare i team Agile a comunicare visivamente i progressi agli stakeholder interni ed esterni, a tenere traccia dei tempi e delle milestone degli sprint e a identificare le risorse del team di progetto in base alle proiezioni delle tempistiche. Scaricate questo modello

9. Google Sheets Agile Scrum Progetti Modello di reporting

Modello di rendicontazione di progetti Agile Scrum per Fogli GoogleFogli Google è gratuito per uso personale con un account Google, il che lo rende personalizzabile Progetti Agile Scrum Reporting Template for Google Sheets è una soluzione economica per gli utenti che hanno già un account e vogliono implementare i processi Agile. Questo modello è dotato di più pagine di foglio di calcolo per tracciare i progetti Agile e le categorie in diverse colonne per mostrare lo stato delle attività, le priorità, le date degli sprint, gli ID delle attività e altro ancora. Scaricate questo modello

10. Modello di piano di progetto agile della linea temporale dell'ufficio

Modello di piano di progetto agile da Timeline di Office Il modello di piano di progetto agile di Office Timeline aiuta a identificare le sfide e a implementare soluzioni rapide, organizzando le attività su un piano di lavoro che può essere definito come una sorta di "piano di lavoro" Grafico di Gantt con PowerPoint . L'aspetto interessante e diverso di questo modello rispetto agli altri di questo elenco è che viene fornito con un piano di rilascio Agile modificabile appositamente per PowerPoint, per lavorare visivamente sulle possibilità strategiche. Questo modello sarebbe utile da usare in aggiunta a un altro modello Agile o al vostro software di gestione dei progetti Agile come aiuto visivo durante le riunioni o le presentazioni con gli stakeholder o i superiori. Scaricate questo modello

11. Modello di lavagna Kanban per Agile in Excel

Modello di tabellone Kanban agile per Excel

Questo modello di lavagna Kanban per Excel può essere adattato anche a Google Sheets ed è stato creato per aiutare i team ad adottare la metodologia Agile nel modo più semplice possibile. Con corsie separate per le attività lasciate da fare, in corso o fatte, questo modello aiuta gli sviluppatori di software a visualizzare interi progetti, a definire chiaramente le attività da svolgere Limiti del lavoro in corso e massimizzare la loro efficienza. Scarica questo modello

12. Fogli di Google Modello semplice di gestione agile del progetto

Modello semplice di gestione agile del progetto per Google Docs

I fogli di calcolo sono uno strumento fondamentale per ogni project manager, ma può richiedere molto tempo e molti tentativi la creazione di una tabella quasi perfetta per ogni singolo progetto, soprattutto se non è il vostro stile di lavoro preferito. Questo semplice modello di gestione del progetto Agile risolve il problema con una tabella precostituita all'interno di un'unica tabella Google Docs .

Come suggerisce il nome, questo modello è semplice da usare, con una struttura intuitiva e pulita per tracciare un calendario chiaro dei prossimi sprint. Considerate questo modello come le ruote di allenamento per la metodologia Agile. È possibile suddividere le attività in sprint, punti storia e lo stato, questo modello è più adatto per i progetti Agile più piccoli, per la condivisione rapida delle informazioni e per le presentazioni visive. Scarica questo modello

L'agilità incontra l'efficienza con i modelli di gestione del progetto Agile

Indipendentemente dal vostro livello di esperienza nella gestione di progetti Agile, un aiuto è sempre gradito. Piuttosto che una risorsa esclusiva per i project manager che stanno ancora imparando la metodologia, considerate i modelli come una risorsa per avviare il vostro progetto nel modo più produttivo possibile.

Cercate un modello che si allinei con il vostro software di gestione dei progetti Agile, che sia completamente personalizzabile, collaborativo e ricco di centinaia di funzioni per affrontare ogni sprint con facilità.

Ovvero, puntate a ClickUp !

Visualizzare Flussi di lavoro agili con ClickUp Visualizzazione delle schede e impostazione delle schede per stato, data di scadenza, priorità e altro ancora, per allineare meglio il team

ClickUp è la piattaforma di produttività definitiva per i team Agile di qualsiasi dimensione, che consente di centralizzare il lavoro tra le varie app, automatizzare i processi e gestire le tempistiche dei progetti, il tutto in un unico luogo. Con strumenti di gestione collaborativa dei progetti come Documenti, Lavagne e oltre 15 visualizzazioni personalizzabili racchiuse in un'unica potente area di lavoro, ClickUp è l'unica soluzione software che consente ai team di agire sulle loro idee nel momento stesso in cui nascono.

e se questo non è l'epitome della metodologia Agile, allora non so cosa lo sia!

Accesso a compiti e membri illimitati, oltre 1.000 integrazioni centinaia di modelli precostituiti e funzionalità avanzate quando vi iscrivete a ClickUp oggi stesso! Provate ClickUp per i team Agile