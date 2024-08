Gestione agile dei progetti: Principi, struttura e metodi nel 2024

volete conoscere la gestione agile dei progetti?

La gestione agile dei progetti è un approccio moderno alla gestione dei progetti che li suddivide in parti più piccole e gestibili. Si lavora su ognuna di queste parti a intervalli di 1-2 settimane, chiamati sprint, che consentono di incorporare facilmente il feedback dei clienti e di apportare modifiche al progetto.

Di conseguenza, numerose aziende hanno iniziato ad adottare l'approccio Agile, rendendolo uno dei più comuni metodologie di gestione dei progetti oggi. Adozione di Agile nei team di sviluppo software è passata dal 37% nel 2020 all'86% nel 2021. tuttavia, che cos'è la gestione agile dei progetti **_esattamente**_?

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere sulla gestione dei progetti agili.

Cos'è la gestione agile dei progetti?

La gestione agile dei progetti è un metodo moderno di gestione dei progetti che migliora notevolmente l'efficienza, l'adattabilità e il tasso di successo dei progetti. Il metodo prevede la suddivisione del progetto in brevi cicli di sviluppo di 2 settimane, chiamati "sprint".

Agile ha un grande successo perché coinvolge attivamente i clienti nel processo di sviluppo, creando per loro continui cicli di feedback. Recenti soluzioni di gestione del progetto hanno iniziato a incorporare funzionalità e caratteristiche Agile per facilitare questo miglioramento della produttività.

Quali sono le differenze tra la gestione tradizionale dei progetti e Agile?

I metodi tradizionali di gestione dei progetti, come il Waterfall, prevedono di lavorare per mesi (e persino anni) per consegnare un prodotto finale funzionante. In Agile, invece, ci sono rilasci continui del software di lavoro ogni una o due settimane.

Certo, adottare il Waterfall vi permette di lavorare senza interruzioni, ma significa riporre molta fiducia in voi stessi! Siete davvero così sicuri che i vostri clienti ameranno tutte le funzionalità su cui avete speso mesi/anni?

Le tecniche agili aiutano il vostro team a modificare rapidamente il progetto in base alle esigenze dei clienti e alla realtà del progetto.

A differenza dei metodi tradizionali di gestione dei progetti, come la metodologia Waterfall, Agile abbraccia il cambiamento e accoglie il feedback dei clienti e le storie degli utenti nel suo processo di sviluppo. L'adattabilità, la produttività e l'attenzione al cliente sono le sue caratteristiche principali.

Ecco perché si chiama Agile!

Vedi il nostro confronto dettagliato di_ Agile vs Waterfall , per avere un'idea più precisa delle differenze tra queste metodologie.

Perché lo sviluppo software tradizionale fallisce?

I metodi tradizionali sono quasi garantiti per superare i budget e le tempistiche. Inoltre, i clienti sono sempre meno soddisfatti del software realizzato con questo approccio.

Le ragioni principali del fallimento sono due:

1. Piani irrealistici e rigidi

ecco il piano annuale. Fate questo"_

In sostanza, è così che funziona lo sviluppo software tradizionale.

A interfunzionale un gruppo di leader di alto livello deciderà come dovrà essere il software e determinerà una tempistica e un budget. Diranno al project manager di fare un piano di progetto per completare il progetto entro i vincoli di tempo e di budget.

Tuttavia, i piani dall'alto verso il basso non sono realistici perché non tengono conto dei contributi delle persone che lavoreranno effettivamente al progetto.

I piani rigidi sono anche controproducenti perché rendono difficile modificare rapidamente il lavoro quando qualcosa va storto. Inoltre, esercitano un'enorme pressione sugli sviluppatori, incidendo sulla loro produttività.

Volete essere produttivi quando lavorate da casa ma non sapete come fare? Ecco 10 consigli per aiutarvi .

2. Assunzioni errate

Ogni progetto inizia con una visione di come dovrebbe essere il risultato. Questa visione si basa su alcune ipotesi su ciò che sarebbe più utile per il cliente.

Ma si tratta solo di questo: ipotesi._

Dopo l'avvio del progetto, potreste scoprire che molte di queste ipotesi si rivelano diverse dai fatti. E quando consegnerete il progetto, i clienti potrebbero cambiare idea su ciò che vogliono.

il che può farvi strappare i capelli, lo capiamo

È una reazione del tutto accettabile.

Tuttavia, è anche un comportamento perfettamente normale da parte dei clienti. Non si può pretendere che i clienti siano chiari al 100% su ciò che vogliono.

**Solo dopo aver sperimentato il prodotto possono offrire un feedback significativo

La verità è che gli esseri umani non sono bravi a prevedere ciò che vogliono.

L'unico modo in cui un cliente può sapere cosa è utile per lui è quello di utilizzare effettivamente il prodotto.

Una sfida comune nello sviluppo tradizionale è quella di passare mesi a costruire uno strumento basato su supposizioni su ciò che i clienti vogliono.

E se ci si sbaglia?

i clienti rifiutano il prodotto e voi perdete milioni di dollari di lavoro

Questo spreco era fin troppo comune prima che le aziende iniziassero a implementare le metodologie Agile.

Con numerosi test di accettazione, Agile vi aiuta a lavorare a stretto contatto con gli utenti finali e a cambiare la direzione del progetto in base al loro feedback. Questo fa una grande differenza per il successo e la qualità dei prodotti finali.

state letteralmente costruendo un prodotto **_per i clienti e da _i clienti!

**Perché dividere il lavoro?

La suddivisione del progetto in segmenti più piccoli consente di rilasciare rapidamente ogni segmento alla base clienti una volta completato. In questo modo è possibile ottenere il feedback immediato dei clienti per ogni sprint e apportare immediatamente le modifiche e le correzioni necessarie.

**Come può essere utile?

Con il miglioramento continuo e l'integrazione continua delle funzionalità del prodotto in base al feedback dei clienti, c'è una minore possibilità di consegnare qualcosa che non corrisponde alle aspettative finali del cliente. Inoltre, poiché le modifiche vengono apportate immediatamente, si creano team auto-organizzati che si gestiscono da soli.

**Quanto durano gli sprint?

A differenza dell'approccio Waterfall, gli sprint Agile sono solitamente brevi e vanno dalle due alle quattro settimane. Questo breve lasso di tempo assicura che le cose si muovano rapidamente e che il feedback venga implementato il prima possibile.

Quali sono i vantaggi della gestione agile dei progetti?

vi siete mai chiesti perché il metodo di gestione agile dei progetti è così popolare?

Perché la metodologia di gestione dei progetti funziona!

Ecco un'analisi più approfondita di alcune delle numerosi vantaggi che si ottengono quando si passa a un framework Agile:

1. Migliore soddisfazione del cliente

A differenza di altre metodologie di gestione, un alto grado di soddisfazione del cliente è la metrica di successo del progetto Agile.

Invece di presumere ciò che un cliente può desiderare o di cui ha bisogno, l'approccio Agile collabora attivamente con lui per fornirgli un prodotto di cui sia soddisfatto. Ciò è dovuto in gran parte all'approccio basato sugli sprint, che prevede intervalli regolari per accogliere le storie e le opinioni degli utenti in tutte le fasi del progetto.

2. Maggiore adattabilità

A differenza di altre metodologie di gestione dei progetti, Agile accoglie i cambiamenti.

È una metodologia di gestione del progetto estremamente adattabile, che consente di affrontare con facilità improvvisi cambiamenti di portata e di funzionalità del progetto!

**Siete confusi su cosa sia l'ambito del progetto?

Impara di più sugli ambiti di progetto_

3. Puntualità e budget

L'adattabilità aiuta i team di progetto a sviluppare un processo decisionale collaborativo per trovare un compromesso tra i vincoli di tempo e di budget e gli obiettivi del progetto. Di conseguenza, i progetti hanno tempi di realizzazione più rapidi e rispettano il budget.

risparmio sui costi **_e _risparmio di tempo?

il meglio dei due mondi!

4. Migliore lavoro di squadra

Poiché questa metodologia privilegia la collaborazione faccia a faccia, si ottiene un migliore lavoro di squadra. Tutti collaborano attivamente per rendere felice il cliente e soddisfare le storie degli utenti.

Inoltre, le riunioni di Scrum sono il luogo ideale per il team per creare affiatamento e risolvere qualsiasi problema o domanda in sospeso.

5. Aumento della motivazione

L'approccio Agile basato sugli sprint è il modo perfetto per aumentare il morale del team. Poiché lavorano solo su obiettivi di progetto più piccoli e a breve termine, possono completarli rapidamente e provare un senso di realizzazione. Questo li motiverà a continuare e a completare più sprint più velocemente!

vediamolo in questo modo

Poiché il progetto viene suddiviso in obiettivi più brevi e realizzabili, è possibile completare un maggior numero di obiettivi. E questo significa premiarsi di più.

Bonus: date un'occhiata alle nostre guide su_

**Metriche e KPI agili_

& Punti di storia agile_ ! 💜

Quali aziende seguono la gestione agile dei progetti?

La popolarità dell'approccio Agile è esplosa nell'ultimo decennio ed è largamente applicata in gestione del lavoro di sviluppo del software .

Ora è seguito da aziende, tra cui aziende Fortune 100 (IBM), aziende di medie dimensioni (Red Hat) e startup (ClickUp).

Sebbene Agile sia utilizzato principalmente nello sviluppo di software, viene utilizzato anche in settori come i servizi professionali, la produzione, i servizi finanziari, la sanità, ecc.

ottenere il top_ *suggerimenti per la gestione di progetti agili* dagli esperti Agile

Quali sono i 12 principi di Agile?

Il Manifesto Agile è un documento sviluppato da Jeff Sutherland e Martin Fowler. È un corpus di conoscenze che definisce cosa rappresenta la metodologia Agile e quali sono i suoi principi guida.

La soddisfazione del cliente deve essere sempre la vostra massima priorità. L'unico modo per ottenerla è uno sviluppo precoce, continuo, test-driven e sostenibile. Accettare sempre il cambiamento requisiti del prodotto anche se si trovano nelle ultime fasi del processo di sviluppo. Queste modifiche iterative (ricorrenti) vi aiutano a soddisfare meglio le esigenze e i desideri del cliente Consegnare frequentemente risultati di lavoro come prodotti e servizi. È l'unico modo per ottenere un feedback continuo da parte dei clienti e adattare la versione successiva in base alle loro reali esigenze Il segno principale di un progetto di successo è un prodotto o un servizio funzionante soluzione che soddisfa le esigenze del cliente Puntate a uno sviluppo sostenibile guidato dai test. Il vostro team agile deve essere in grado di mantenere un ritmo costante e un lavoro di alta qualità a tempo indeterminato La dedizione continua all'eccellenza tecnica vi aiuterà ad adattarvi al feedback dei clienti e a fornire un prodotto finale che soddisfi le loro esigenze Membri del team eparti interessate al progetto devono collaborare attivamente per un miglioramento continuo. Lavorare attivamente insieme è l'unico modo per ottenere una comprensione chiara e condivisa per implementare il feedback dei clienti Costruire i progetti attorno a persone motivate. Fornite loro il supporto e l'ambiente di cui hanno bisogno per portare a termine il lavoro La conversazione faccia a faccia, di persona, è il modo più efficiente per collaborare ai progetti. dopotutto, siamo tutti un po' stanchi delle riunioni video, in questo momento! Il miglior lavoro di progetto proviene da team auto-organizzati. Quando i team sono in grado di gestirsi da soli, hanno bisogno di meno supervisione e il progetto può progredire più velocemente La semplicità è un elemento centrale del framework Agile. La semplicità può essere vista come una riduzione dei passaggi e delle procedure non necessarie nel processo di gestione generale Ricordate di valutare costantemente i progressi del vostro team a intervalli regolari. Utilizzatela per mettere a punto gli sprint e i processi futuri

In che modo questi principi sono utili?

Il Manifesto Agile fornisce una misura molto chiara di ciò che dovrebbe essere un prodotto di successo. Finché soddisfa i desideri dei clienti, è un buon prodotto. Enfatizzando un approccio sostenibile incrementale e iterativo allo sviluppo del software, è possibile supportare cambiamenti costanti senza impantanarsi o esaurirsi. Questo vi aiuterà a mantenere un lavoro di alta qualità

Poiché il vostro team è costantemente in contatto con i clienti, non c'è possibilità che fraintenda ciò di cui i clienti hanno realmente bisogno da un prodotto

Inoltre, seguendo un framework di progetto adattivo per i requisiti che cambiano, siete in grado di dare ai clienti le loro priorità, anche se vi hanno informato solo in un secondo momento. Niente più iperventilazione dopo le richieste di modifica dell'ultimo minuto!

Riducendo i passaggi e i processi superflui, è più facile accelerare i tempi per far fronte alle mutevoli esigenze del progetto

Quali sono i 4 valori fondamentali di Agile?

I 4 valori fondamentali del metodo Agile sono:

Ecco la ripartizione di ciascuno di essi:

A. La collaborazione con il cliente è fondamentale

Il manifesto di Agile dà la priorità alla soddisfazione del cliente rispetto alla negoziazione dei contratti.

Questo valore Agile afferma che l'unico modo per soddisfare veramente il cliente è coinvolgerlo continuamente nel processo di sviluppo guidato dai test.

Il team di progetto deve rivolgersi regolarmente alla base di clienti per avere un'esperienza diretta di come si sta formando il prodotto. Spetta poi al team modificare il progetto in base alle raccomandazioni dei clienti.

Questo processo di collaborazione costante è l'unico modo per creare un prodotto finale che soddisfi i requisiti del cliente.

Certo, potreste provare a leggere semplicemente nella loro mente per scoprire cosa vogliono, ma non siamo sicuri del successo che otterreste!

B. Accogliere il cambiamento

La maggior parte delle altre metodologie di gestione dei progetti considera il cambiamento come un'inutile impennata dei costi del progetto. Questo fa di Agile la migliore metodologia di gestione del progetto per organizzazioni non profit soprattutto per quelle pianificazione di eventi !

Tuttavia, questo non è il caso dei progetti Agile.

Il Manifesto Agile comprende che il cambiamento è l'unico modo per eliminare gli sprechi e ottenere un miglioramento continuo.

Questo perché le ipotesi iniziali su un progetto spesso si rivelano errate. E quando questo è il caso, cercare di adattare le requisiti del progetto a questi presupposti errati porta a prodotti scadenti che nessuno vuole veramente!

{\an8}Che cosa? smartphone pieghevoli {\an8}Si tratta di un'applicazione che non è stata mai utilizzata

Ecco perché ogni sprint Agile offre al team ampie opportunità di rivedere ogni singolo progetto sviluppo del progetto e di apportare facilmente modifiche, offrendo una maggiore flessibilità.

C. Individui rispetto al software

Uno dei principali vantaggi del Manifesto Agile è che dà priorità agli individui e alle interazioni rispetto ai prodotti e ai processi software.

perché?

Perché, per quanto complessi e avanzati siano gli strumenti e i processi Agile, ci sarà sempre un elemento umano. Ed è proprio questo elemento umano che è parte integrante della comprensione delle esigenze dei clienti e del loro adattamento

D. Un software funzionante piuttosto che un'ampia documentazione

Agile privilegia la consegna di un software funzionante o di un prototipo funzionante rispetto a un'accurata documentazione.

Per esempio, quando si è sotto vincolo di tempo, le pratiche Agile enfatizzano la consegna del valore, cioè la consegna di un prodotto finale finito rispetto alla documentazione di ciò che si sta facendo per riferimento futuro.

perché?

Potete sempre documentare le cose in un secondo momento, ma se non date priorità alla consegna del prodotto finale, non riuscirete a rispettare la scadenza!

Tuttavia, ciò non significa che questa metodologia di progetto consideri la documentazione inutile. Pur non dandole la stessa priorità dell'approccio Waterfall, la documentazione è essenziale per rivedere gli sprint e cercare di ottimizzarli.

avete bisogno di qualcosa di cui guardare indietro e di cui essere orgogliosi, giusto?

Se desiderate un approfondimento su questi valori, consultate la nostra guida dettagliata su Valori agili .

Qual è la struttura di un team Agile?

Un team Agile è di solito una piccola unità con un proprietario di prodotto alla guida, che aiuta il team a comprendere le esigenze dei clienti. Il project manager, a sua volta, ha il compito di far sì che i membri del team di sviluppo svolgano correttamente il proprio lavoro.

Tuttavia, l'aspetto migliore della metodologia Agile è che è adattabile all'intera struttura aziendale. Ecco perché raramente si trovano due aziende che praticano l'Agile con lo stesso esatto assetto del team!

Volete maggiori chiarimenti su come funzionano i team Agile? Ecco la nostra guida completa .

Quali sono i diversi metodi di gestione agile dei progetti?

Esistono numerose varianti della metodologia di gestione dei progetti Agile.

Tuttavia, quattro delle più popolari sono:

Ecco una piccola descrizione di ciascuno di essi:

1. Gestione del progetto Scrum

La gestione dei progetti Scrum è un metodo di sviluppo Agile molto diffuso.

Il framework Scrum è caratterizzato da:

Un master Scrum (project manager) e un team Scrum auto-organizzato

La suddivisione dell'intero ciclo di vita del progetto di un prodotto in caselle temporali separate, chiamate sprint

Un team Scrum che lavora in sprint che durano da una a quattro settimane

Gruppi interfunzionali con responsabilità che si sovrappongono

Il migliore per: Progetti più lunghi che si evolvono e cambiano continuamente. Ad esempio, lo sviluppo di un nuovo prodotto software quando non si è sicuri di ciò che gli utenti desiderano

Noi di ClickUp amiamo Scrum. È uno dei motivi per cui amiamo anche scriverne!

Per un breve riassunto, date un'occhiata al nostro articolo di confronto Agile vs Scrum .

E se siete davvero curiosi di conoscere Scrum, abbiamo tonnellate di risorse che spiegano cos'è e come funziona.

Per iniziare, vi raccomandiamo questi articoli: Che cos'è la gestione dei progetti Scrum? Che cos'è uno Scrum master? Quali sono i ruoli di Scrum? Cosa sono gli artefatti Scrum? Quali sono i valori di Scrum?

2. Kanban

Kanban è una metodologia Agile di tipo visuale che sembra la nuova tecnica di organizzazione di Marie Kondo.

La metodologia Kanban è caratterizzata da:

Definizione delle priorità la quantità di lavoro in corso rispetto a tutto il resto

Visualizzare sempre il proprioflussi di lavoro per semplificare la programmazione e la gestione delle attività

Non avere un calendario ciclo di vita dello sviluppo *Migliore per: Gestire progetti in cui le priorità cambiano regolarmentee le attività in corso possono essere abbandonate

Ecco le nostre guide approfondite su_ Gestione del progetto Kanban e Schede Kanban .

3. Sviluppo software snello

Lo sviluppo software snello è un altro metodo di gestione dei progetti Agile frequentemente utilizzato. Come si può intuire dal nome, si tratta di eliminare gli eccessi inutili dai progetti.

Ecco una rapida panoramica di alcuni principi Lean:

Ridurre al minimo gli sprechi e le attività non necessarie in tutte le fasi del progetto

Concentrarsi sul valore fornito al cliente finale e ottimizzare l'insieme piuttosto che le piccole parti

Semplificare e abbreviare il ciclo di vita dello sviluppo del software

Dare ai singoli membri del team la possibilità di lavorare autonomamente sulle attività del progetto (cosa che di solito non è presente in un progetto Waterfall)

Migliore per: Semplificare i processi attuali e fornire solo ciò che è prezioso (non tutto il possibile). Ad esempio, quando i tempi di sviluppo sono troppo alti e gli utenti non adottano le nuove funzionalità, si possono utilizzare i principi Lean per risolvere il problema

Nel caso in cui vi stiate chiedendo quali siano questi principi, ecco la nostra guida su_ Principi Lean .

4. XP (Programmazione Estrema)

La forma Extreme Programming della gestione agile dei progetti è caratterizzata da:

Concentrarsi in particolare sugli aspetti tecnici dello sviluppo del software

Impostazione di fasi di progetto coerenti per gli sviluppatori di software

Privilegiare la conversazione faccia a faccia all'interno di team interfunzionali

Migliore per: Progetti di sviluppo software più complessi

Se siete curiosi di conoscere XP, ecco il nostro articolo su_ cos'è l'XP in Agile .

Come funziona il Project Management Agile?

Il metodo di gestione dei progetti Agile può essere suddiviso in due processi distinti: pianificazione e sprint.

Ecco una guida passo passo per entrambi:

1. Pianificazione del progetto

Come per qualsiasi altra metodologia, il processo Agile inizia con le riunioni di pianificazione del progetto.

Tuttavia, a differenza dell'approccio Waterfall, il metodo Agile enfatizza l'agilità e il minimo spreco.

Ecco perché la fase di pianificazione Agile non deve essere inutilmente lunga e dettagliata. Basta seguire questi tre semplici passaggi:

Progetto dichiarazione di visione Si tratta di una rapida descrizione dell'ambito del progetto, le tappe del progetto e i deliverable. Evidenzierà la visione del prodotto, le specifiche del prodotto mirato e il modo in cui soddisferà le esigenze dei clienti.

Roadmap del prodotto

Il vostro roadmap del prodotto evidenzia tutte le caratteristiche che si intende aggiungere alle specifiche del prodotto. Inoltre, si indicherà come ognuna di queste caratteristiche sia vantaggiosa e come aiuti il cliente.

La maggior parte delle roadmap include anche un calendario approssimativo di quando si prevede che ogni funzionalità sarà rilasciata.

Backlog del prodotto

A portafoglio prodotti contiene tutti gli elementi della roadmap di prodotto. Tuttavia, non si tratta di un elenco concreto di elementi del backlog. La maggior parte dei team aggiunge funzionalità a questo backlog man mano che vengono apportate modifiche e richieste nuove funzionalità.

A differenza della metodologia Waterfall, il processo Agile dà priorità al cambiamento. Ecco perché non dovreste mai considerare il vostro piano di progetto e il backlog come immutabili. Considerateli invece come un progetto approssimativo che continuerete a modificare man mano che un progetto agile procede.

Ecco altri due concetti chiave da tenere a mente:

Piano di rilascio

Ogni progetto avrà diversi piani di rilascio in fasi progressive. Ognuno di questi piani includerà una serie di funzionalità da rilasciare durante uno specifico ciclo di sviluppo, chiamato sprint. È una sorta di roadmap per i vostri clienti, che dà loro un'idea di ciò che verrà (e di ciò che li entusiasmerà!)

Aumento

È il risultato che si ottiene alla fine dello sprint Agile, ad esempio una nuova funzionalità che è stata sviluppata.

2. Sprint

Gli sprint sono la spina dorsale di qualsiasi processo Agile. Sono cicli di sviluppo brevi che possono variare da pochi giorni a un paio di settimane.

Ecco come sono utili:

Spezzano il progetto in parti più piccole e gestibili. Invece di guardare a un unico obiettivo a lungo termine, il team suddivide il progetto in incrementi più piccoli e più realizzabili. Questo, a sua volta, porta a una consegna continua e a una maggiore sensazione di realizzazione e motivazione!

Gli sprint danno al team l'opportunità di rivalutare costantemente il progetto in ogni singola fase di sviluppo. In questo modo è più facile accogliere i feedback dei clienti e modificare le cose

Ci sono anche quattro riunioni chiave associate agli sprint. Ecco una breve descrizione di ciascuna di esse:

Pianificazione dello sprint

Le sessioni di pianificazione degli sprint iniziano con il team di progetto che si accorda sugli obiettivi del progetto e sulla risultati associati ad esso. Si discute su chi deve svolgere quale compito e sul timebox previsto per questo sprint. Durante la fase di pianificazione dello sprint, viene creato il backlog dello sprint.

Il backlog è la spina dorsale del progetto!

Per capire meglio questo aspetto, date un'occhiata al nostro_ articolo dettagliato sugli sprint backlog .

Riunioni giornaliere di Scrum

Stand-up giornaliero Riunioni Scrum sono una parte fondamentale del framework Scrum.

La riunione di Scrum è di solito una breve conversazione faccia a faccia di 15 minuti che fornisce ai team di scrum un aggiornamento quotidiano sullo stato di avanzamento dei lavori.

Nella metodologia Scrum, si tratta di riunioni che i team software tengono quotidianamente per discutere gli sviluppi del giorno precedente e pianificare il futuro. Esaminano gli ostacoli incontrati, le cose che hanno imparato e le eventuali aggiunte al backlog.

Revisione della stampa

La revisione dello sprint è un incontro in cui i team presentano i risultati di uno sprint Agile allo sponsor del progetto, agli altri stakeholder e ai clienti. Il proprietario del prodotto svolge un ruolo attivo in questa occasione e raccoglie il feedback degli stakeholder e dei clienti, aggiornando di conseguenza il backlog del prodotto.

Per una visione completa di questo incontro, ecco il nostro articolo su_ le revisioni di sprint. Retrospettiva dello sprint

La retrospettiva di sprint si svolge alla fine di ogni sprint. È il momento in cui il team di progetto esamina l'intero processo per scoprire cosa ha funzionato e cosa no. È un ottimo modo per determinare ciò che deve essere cambiato negli sprint futuri per ottenere una soddisfazione ottimale del cliente. Per saperne di più sulle retrospettive di sprint

3. Storie dell'utente

Un altro elemento importante del metodo Agile è la creazione di storie dell'utente intorno alle funzionalità o ai prodotti su cui si sta lavorando. Questo costringe gli sviluppatori, i project owner e i product manager a fare uno sforzo congiunto per pensare a come l'utente risponderà quando utilizzerà la funzionalità.

In questo modo, ci si mette nei panni dei clienti invece di pensare per loro. Non ci sorprenderebbe se i team Agile ottenessero punteggi altissimi nei test di empatia!

In genere, le storie utente sono brevi e descrittive. Queste possono essere memorizzate nella descrizione dell'attività con la funzione su cui si sta lavorando, oppure nella sezione descrizione dell'elenco in ClickUp .

Ecco un esempio di base di una storia utente:

come < >, voglio < > in modo da < >_.

Con le storie dell'utente, la conversazione passa dalla stesura di requisiti dettagliati alla discussione di come verrà utilizzata la funzione e di cosa può fare.

Quando si scrivono le storie dell'utente, bisogna chiedersi: "Che cosa farà l'utente e che cosa lo aiuterà a realizzare?"

A volte questo sarà diverso per i vari casi d'uso . Spesso i team svolgono questa attività insieme a tutti gli stakeholder rilevanti (come lo sponsor del progetto) all'inizio di un progetto o di uno sprint.

Se volete uno sguardo dettagliato su come tutte queste parti si uniscono, date un'occhiata al nostro articolo che spiega_ Sviluppo agile del software e il Ambiente agile .

Blocchi stradali con le metodologie agili

Sebbene la gestione dei progetti Agile sia una delle metodologie di gestione più utili, un ambiente Agile non è adatto a tutti i team o a tutte le strutture organizzative.

Ecco tre casi contrari all'adozione di Agile:

Se il team esecutivo e i project manager sono inesperti e non sono abituati a gestire cambiamenti improvvisi

Se il team di gestione della vostra azienda è culturalmente più a suo agio nel lavorare con processi di lavoro rigidi e standard

Se l'azienda adotta un approccio selvaggio ai nuovi processi e non stabilisce delle best practice.

Tuttavia, questo non significa che le organizzazioni tradizionali non saranno mai in grado di adattarsi a un ambiente di gestione dei progetti Agile.

Ecco tre cose che potete fare per prepararvi a un ambiente Agile:

Sviluppare processi chiari

Le incoerenze nei processi e nelle pratiche agili sono state votate come la principale barriera all'adozione dell'Agile da parte di 46% degli intervistati nel Rapporto sullo Stato di Agile . Se la vostra azienda intende adottare la metodologia agile, assicuratevi di avere i principali stakeholder al loro posto e di adottare un approccio organizzato.

Considerare la formazione e le certificazioni Agile:

Organizzazioni di formazione accreditate come il Project Management Institute e Agile Alliance offrono il coaching Agile e le risorse necessarie per ripassare la mentalità Agile. Una volta indossati i cappelli pensanti e superato l'esame PMI-ACP, avrete tutto ciò che vi serve per diventare un professionista Agile o addirittura un mentore Agile.

Per ulteriori informazioni su questo tema, consultate il sito_ Top 7 certificazioni per la gestione di progetti Agile.

Utilizzare il giusto strumento di gestione del progetto Agile:

Utilizzare il giusto strumento di gestione del progetto Agile:

Strumenti di gestione del progetto Agile sono essenziali per implementare efficacemente le pratiche Agile. Una volta che iniziate a usarli, non avrete difficoltà a passare dalle metodologie di gestione esistenti e ad adottare rapidamente un sistema di gestione Agile struttura Agile scalare !

Ecco la nostra guida sui migliori_ Strumenti agili per una migliore visione di ciò con cui dovreste lavorare._

Conclusione

Non è un segreto che la gestione agile dei progetti sia una delle metodologie di project management più diffuse al mondo.

È semplice e veloce e aiuta il vostro team a portare a termine i compiti e i progetti in pochissimo tempo!

Inoltre, poiché enfatizza il cambiamento in risposta al feedback dei clienti, potete essere certi di realizzare un prodotto che i vostri clienti amano.

