10 modelli gratuiti di Scrum per tracciare il flusso di lavoro

Con l'avanzare della tecnologia, la complessità di molti progetti cresce di pari passo. Nel corso degli anni, diversi project management sono nati dei framework che permettono ai project management di monitorare e gestire lo stato di avanzamento dei loro progetti.

E mischia è uno di questi framework che sta guadagnando popolarità in agile del project management . In questo modo è più facile suddividere i progetti di grandi dimensioni in attività più piccole e più facilmente gestibili e tenere traccia dello stato di avanzamento di tali attività.

Un'implementazione corretta di Scrum può aiutare i membri del team a mantenere le attività e a completare i progetti più velocemente e con meno errori. I project manager possono utilizzare dei modelli per assicurarsi che le loro flusso di lavoro scrum segue accuratamente il framework.

In questo post presenteremo dieci modelli di scrum che si adattano a diversi casi d'uso e flussi di lavoro.

Cos'è un modello di Scrum?

Un modello di Scrum è un documento o uno strumento preformattato che viene utilizzato per aiutare i team a organizzare e pianificare il lavoro nell'ambito del framework Scrum. I modelli di Scrum forniscono un approccio coerente e strutturato alla gestione delle attività e degli stati di avanzamento e possono aiutare i team a rimanere in carreggiata e a raggiungere gli obiettivi nel quadro del project management agile.

Alcuni esempi di modelli Scrum sono gli Sprint backlog, che elencano tutte le attività da completare durante uno specifico sprint, e i Product backlog, che elencano tutte le attività da completare per un particolare progetto o prodotto. Altri modelli possono includere programmi di riunione, grafici di burndown e reportistica retrospettiva.

Questi modelli sono progettati per supportare il processo Scrum, assicurando che il team di sviluppo del software abbia una condivisione del lavoro da fare e delle modalità di realizzazione.

Perché i modelli Scrum sono importanti per un'azienda agile?

I modelli di Scrum sono essenziali per un'azienda che si dedica al processo agile flusso di lavoro agile perché forniscono struttura e coerenza nel modo in cui il lavoro viene organizzato e pianificato. Questo aiuta uno scrum master a gestire il team di sviluppo software agile in modo che tutti rimangano in carreggiata e raggiungano gli obiettivi in modo più efficiente.

L'elenco a discesa dei punti di scrum in ClickUp semplifica ai team il monitoraggio della complessità del lavoro completato

Un team può pensare di aver compreso il processo di Scrum e di conoscere le definizioni di tutti i punti di Scrum Termini di Agile Scrum a memoria, ma non è ancora in grado di concentrarsi adeguatamente sull'esecuzione di un'attività di scrum.

Un modello di scrum risolve questo problema per i team agili:

Garantisce che tutti i team autonomi abbiano una comprensione condivisa del lavoro da fare, migliorando al tempo stesso la visibilità piano del progetto stato. Questo snellisce il processo per ridurre al minimo il tempo e il lavoro richiesto per organizzare e pianificare il lavoro. Consentono al software o marketing agile teams di rispondere rapidamente ai cambiamenti e di adattarsi alle nuove sfide, il che è fondamentale in un ambiente in continua evoluzione.

Cosa rende un buon modello di scrum?

Un buon modello di Scrum è facile da usare e chiaro da capire. Spesso utilizzato all'interno degli strumenti agili di un team, fornisce una solida struttura agile per seguire il processo Scrum. Di seguito sono elencati alcuni fattori che rendono un buon modello di Scrum:

Facile da usare : Il modello deve essere facile da capire, compilare e aggiornare. Deve avere un design intuitivo che permetta ai dipendenti di iniziare rapidamente a lavorare rispettando la metodologia agile

: Il modello deve essere facile da capire, compilare e aggiornare. Deve avere un design intuitivo che permetta ai dipendenti di iniziare rapidamente a lavorare rispettando la metodologia agile Cancellato : Il modello deve comunicare informazioni sul processo Scrum e sullo stato attuale del progetto all'interno di tale processo. Non basta che sia facile da capire, deve evidenziare il flusso di lavoro Scrum.

: Il modello deve comunicare informazioni sul processo Scrum e sullo stato attuale del progetto all'interno di tale processo. Non basta che sia facile da capire, deve evidenziare il flusso di lavoro Scrum. Assistenza al processo Scrum : Molti modelli possono fornire una breve panoramica dei concetti di Scrum, ma un buon modello farà un passaggio in più. Sarà facile monitorare chi sta lavorando su cosa, qual è il suo ruolo e a che punto sono le attività che gli sono state assegnate.

: Molti modelli possono fornire una breve panoramica dei concetti di Scrum, ma un buon modello farà un passaggio in più. Sarà facile monitorare chi sta lavorando su cosa, qual è il suo ruolo e a che punto sono le attività che gli sono state assegnate. Personalizzabile : Non tutti i progetti sono uguali. Sebbene il processo Scrum sia semplice, la sua vera forza sta nella sua adattabilità. Anche se alcuni modelli di Scrum sono progettati per attività specifiche all'interno del framework Scrum o per tipi specifici di progetti, ognuno di essi dovrebbe consentire una personalizzazione sufficiente per adattarsi a tutti i casi d'uso necessari.

: Non tutti i progetti sono uguali. Sebbene il processo Scrum sia semplice, la sua vera forza sta nella sua adattabilità. Anche se alcuni modelli di Scrum sono progettati per attività specifiche all'interno del framework Scrum o per tipi specifici di progetti, ognuno di essi dovrebbe consentire una personalizzazione sufficiente per adattarsi a tutti i casi d'uso necessari. Automazioni : Le automazioni di alcuni modelli possonorisparmiare tempo e aumentare l'accuratezza. Il modello deve essere automatizzato in modo da consentire un facile aggiornamento e il monitoraggio dello stato di avanzamento.

: Le automazioni di alcuni modelli possonorisparmiare tempo e aumentare l'accuratezza. Il modello deve essere automatizzato in modo da consentire un facile aggiornamento e il monitoraggio dello stato di avanzamento. Fornisce visibilità : Un buon modello Scrum dovrebbe fornire visibilità sullo stato di avanzamento del progetto, consentendo ai membri del team di vedere facilmente cosa è stato fatto, cosa si sta lavorando e cosa deve ancora essere fatto.

: Un buon modello Scrum dovrebbe fornire visibilità sullo stato di avanzamento del progetto, consentendo ai membri del team di vedere facilmente cosa è stato fatto, cosa si sta lavorando e cosa deve ancora essere fatto. Guidato dai dati : Il modello deve essere guidato dai dati, cioè deve essere in grado di raccogliere, memorizzare e analizzare i dati. Dovrebbe anche consentire una facile estrazione di dati e reportistica.

: Il modello deve essere guidato dai dati, cioè deve essere in grado di raccogliere, memorizzare e analizzare i dati. Dovrebbe anche consentire una facile estrazione di dati e reportistica. Azionabile: Il modello deve includere passaggi successivi chiari e attuabili e aiutare a focalizzare il lavoro del team sul piano generale del progetto.

Seguendo queste linee guida, un buon modello Scrum può aiutare i team a rimanere in carreggiata, a lavorare in modo più efficiente e a raggiungere i propri obiettivi, il tutto con gli strumenti agili giusti.

10 modelli di Scrum da considerare per il vostro team nel 2024

Questi modelli riguardano le fasi di piano e di esecuzione del flusso di lavoro di Scrum. Abbiamo un elenco separato di modelli che aiuteranno il team a organizzare la fase di scrum Retrospettiva dello sprint .

1. Modello di gestione agile ClickUp Scrum

Il nostro Modello di gestione Agile Scrum include tutti gli elementi essenziali del flusso di lavoro di Scrum. Aiuterà i project manager a monitorare backlog, sprint, test management e retrospettive. Questo modello copre lo scrum management da un ampio livello ed è progettato per supportare i team che devono tenere traccia di progetti complessi e rimanere in linea con gli obiettivi di scrum che sono stati stabiliti.

Il modello fornisce un approccio chiaro e coerente per organizzare e pianificare il lavoro. Inoltre, questo modello di scrum include un documento "Come iniziare". In esso, sia i project manager che i membri del team troveranno informazioni dettagliate su come utilizzare efficacemente il modello.

L'uso della guida assicura che i team possano comprendere e implementare rapidamente le funzionalità e i campi personalizzati forniti dal modello, rendendo facile iniziare a usarlo subito nel vostro processo di project management agile.

2. Modello di elenco dei bug di ClickUp Agile Scrum

Il nostro Modello di elenco dei bug di Agile Scrum fornisce un ulteriore aspetto del modello base di Agile Scrum Management menzionato in precedenza. La vista Elenco bug consente di monitorare e gestire facilmente i bug che si presentano, utilizzando il flusso di lavoro di Scrum. Quando si usa questo modello, si trova un'interfaccia chiara e coerente che fornisce strumenti per identificare, dare priorità e risolvere i bug.

Permette ai membri del team di registrare tutte le informazioni critiche necessarie per documentare e risolvere i bug, con sezioni per la descrizione del bug, il livello di priorità, la persona responsabile della sua risoluzione e il suo stato attuale. Questo modello può essere utilizzato insieme ad altri modelli di scrum presenti in questo elenco per garantire che i bug vengano identificati e risolti prontamente.

Con l'uso di questo modello, il team di scrum team scrum può migliorare la propria capacità di identificare i bug, assegnare loro una priorità in base all'impatto che avranno sul prodotto finale o sulla sua fase attuale e tenere traccia dello stato di avanzamento della loro risoluzione.

3. Modello di Bacheca ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Agile-Scrum-Bugs-Priority-Bacheca-View-in-the-Agile-Scrum-Management-Template-.png Modello per la Bacheca di ClickUp https://clickup.com/templates/agile-scrum-management-t-48349780

Questo Modello di Bacheca di Scrum è un'altra visualizzazione aggiuntiva del nostro modello di gestione agile. All'interno del flusso di lavoro scrum, la Bacheca è un modo efficace per i team di visualizzare e organizzare il proprio lavoro, che si tratti di storie di utenti o di monitoraggio di bug.

A bacheca della mischia fornisce una rappresentazione visiva delle attività che devono essere completate, monitora gli stati di avanzamento e facilita la visualizzazione dello stato di ogni attività. Questa visualizzazione del modello di gestione è divisa in colonne che permettono di vedere a colpo d'occhio la posizione di ogni attività nel processo.

Sono presenti colonne per le attività da fare e per quelle che sono state accettate o rifiutate. Ci sono anche colonne per le attività in sospeso o in attesa di approvazione.

A differenza delle bacheche fisiche, quella di questo modello è facilmente aggiornabile e automatizzabile. Può integrarsi facilmente con altri strumenti del vostro stack tecnologico, in modo che le informazioni sullo stato di avanzamento del progetto si trovino sempre esattamente dove servono. Modelli di storyboarding !

4. Modello di Backlog di ClickUp Agile Scrum

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Agile-Scrum-Backlog-View-in-the-Agile-Scrum-Management-Template.png Modello di Backlog di ClickUp Agile Scrum https://clickup.com/templates/agile-scrum-management-t-48349780

Il Modello di Backlog di Agile Scrum presenta un altro sguardo al nostro modello di gestione Agile Scrum e visualizza il backlog di scrum. Il backlog è una parte importante del flusso di lavoro di Scrum. Questa visualizzazione in particolare riguarda il backlog di sprint piuttosto che il backlog di prodotto.

Il backlog di sprint viene utilizzato dal team di sviluppo per monitorare lo stato di uno sprint. Il team compila le attività del backlog (anche in questo caso, non necessariamente il backlog di prodotto) durante la fase di pianificazione dello sprint.

Questo modello consente di tenere traccia facilmente delle attività completate nello sprint corrente e della fase di completamento di quelle non completate.

5. Modello di priorità dei bug di ClickUp Agile Scrum

Proprio come un ospedale deve dare priorità ai pazienti del pronto soccorso in base alla gravità della loro malattia, i team di sviluppo devono dare priorità ai bug in base al loro impatto sul progetto. Il Modello di priorità dei bug in Agile Scrum fornisce loro i provider per fare proprio questo.

Gli sviluppatori saranno in grado di etichettare i bug in base alla loro gravità e di visualizzarli in quel formato con questa visualizzazione del modello originale di Agile Scrum Management. In questo modo è possibile vedere quanti tipi di bug sono rimasti e i membri del team possono identificare rapidamente quali bug devono essere lavorati per primi.

Utilizzando correttamente la visualizzazione della priorità dei bug, i responsabili dello sviluppo possono evitare o gestire in modo appropriato il debito tecnico e ridurre le possibilità di effetti negativi derivanti da bug non correttamente classificati.

6. Modello di piano di sprint di ClickUp Scrum

Ora è il momento di passare a un altro modello e di dare un'occhiata ad alcune delle visualizzazioni che offre.

Il nostro Modello per il piano di sprint di Scrum da fare per il il piano di sprint da fare con il modello di gestione per la fase di esecuzione. Prima di ogni sprint, è necessario effettuare un'attenta pianificazione per garantire che le attività da completare facciano progredire il progetto verso i suoi obiettivi nel modo più produttivo possibile.

Questo permette ai pianificatori di sprint di di tenere traccia delle attività che dovranno essere completate durante lo sprint, dell'obiettivo dello sprint corrente e di altre informazioni che aiuteranno l'impostazione dei team scrum per uno sprint positivo.

7. Modello di sprint attivo ClickUp Scrum

Il ClickUp Modello di sprint attivo di Scrum all'interno del modello di piano Scrum menzionato in precedenza, mostrerà le informazioni sugli sprint attualmente attivi. Gli sprint sono organizzati in colonne che mostrano ciò che è in sviluppo, pronto per la revisione, in attesa di essere distribuito e altro ancora.

Per ogni attività in una colonna, le informazioni importanti sulla categoria, lo stato di sviluppo, i tempi e gli obiettivi sono facilmente visibili senza ulteriori passaggi.

8. Modello di riunione ClickUp Scrum

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-313.png Modello di riunione ClickUp Scrum https://clickup.com/templates/scrum-meeting-t-216245536

Sono importanti per la natura agile di Scrum, perché sono il luogo in cui si tiene conto dei blocchi stradali e di altri ostacoli appena scoperti e si inseriscono nel programma dello sprint. Il nostro Modello di riunione di Scrum renderà più facile il piano e l'esecuzione di queste riunioni.

Questo modello offre ai membri del team un modo semplice per contribuire alla riunione con dettagli su ciò che hanno realizzato dall'ultima riunione, sui blocchi che stanno affrontando e su ciò che hanno in programma di fare per la giornata.

9. Modello per gli eventi ClickUp Sprint

Il nostro ultimo modello dell'elenco è il modello Modello per gli eventi dello sprint agile . Questo modello fornisce una posizione centrale per documentare i dettagli dell'intero processo di sprint. I team di Sprint potranno tenere traccia di tutte le note delle riunioni, delle decisioni, degli eventi e degli apprendimenti avvenuti durante il processo di sprint.

Questo lo rende un documento comodo da condividere con tutti gli stakeholder, per avere una panoramica veloce di come si è svolto l'intero processo, o da consultare come esercizio di apprendimento per gli sprint futuri.

10. Modello di gestione agile di ClickUp Scrum

Se fate parte di un team Agile o di uno Scrum Master, il vostro obiettivo principale è produrre il miglior prodotto possibile. Con tutti i progetti complessi e i processi dispendiosi in termini di tempo che questa attività comporta, può essere difficile tenere tutto sotto controllo. Modello di gestione Agile Scrum di ClickUp offre sollievo! Il nostro obiettivo è quello di far risparmiare al vostro team tempo e lavoro richiesto, assicurando al contempo risultati superiori: il nostro modello Agile Scrum fa proprio questo! Assicuratevi che la vostra squadra Agile raggiunga nuovi traguardi con ClickUp oggi stesso!

Semplificare il processo di Scrum con ClickUp

I modelli di Scrum sono uno strumento potente per organizzare e pianificare i progetti che utilizzano il framework Scrum. Con i modelli che abbiamo evidenziato in questa guida, il team può ottenere preziose informazioni sui flussi di lavoro dei progetti e posizionarsi per una maggiore produttività.

Tuttavia, è importante ricordare che un modello è solo un aspetto del processo Scrum. Per ottenere il massimo da un modello, anche gli strumenti utilizzati per implementarlo devono essere di alta qualità.

ClickUp fornisce una piattaforma centrale dove i team possono organizzare le attività, monitorare lo stato di avanzamento e comunicare tra loro. Offre una serie di integrazioni e opzioni di personalizzazione che lo rendono flessibile e adattabile alle esigenze specifiche del team. Provate ClickUp e scoprite come può aiutarvi a migliorare la produttività del vostro team e a ottenere un esito positivo nei vostri progetti.