Team Scrum: Come ottimizzare le dinamiche dei team remoti

Sulla scia di uno spostamento globale verso il lavoro da remoto, le dinamiche dei team sono messe alla prova come mai prima d'ora. I membri del team sono sparsi geograficamente in diversi fusi orari. Lavorano da casa in ambienti con strutture e distrazioni che le organizzazioni non possono controllare.

Questo può rappresentare una grande sfida, soprattutto per i team scrum. Il framework scrum si basa su team autogestiti che collaborano, innovano e si adattano ai cambiamenti. Senza le dinamiche adeguate, i team remoti sono destinati a fallire.

In questo post scopriamo come evitarlo.

Cos'è un team Scrum?

Uno scrum team è un gruppo interfunzionale di persone che lavorano insieme per fornire prodotti software in piccoli incrementi. Un team scrum è simile a una squadra sportiva, dove ogni membro ha un ruolo specifico e tutti lavorano per un obiettivo comune.

Un tipico team agile di scrum è costituito da:

Interfunzionale: Include specialisti di UI, UX, DevOps e qualità, oltre al titolare del prodotto, allo scrum master e al team di sviluppo.

Piccolo: Un tipico team scrum è composto da meno di dieci persone. I team sono progettati per essere abbastanza piccoli da essere facili da gestire, ma abbastanza grandi da completare un lavoro sostanziale in ogni sprint.

Tuttavia, a volte, quando il progetto è di grandi dimensioni, è possibile che lavorino insieme più team di scrum. Oppure un team di scrum suddiviso in sotto-team con competenze specializzate.

Auto-organizzazione: I membri di uno scrum team sono autonomi e autogestiti. Possono discutere, dissentire e risolvere i conflitti tra di loro.

Trasparenza: I team Scrum utilizzano dati storici per fare piani. Condividono apertamente i feedback e lavorano in corso (WIP).

Collocazione: Tradizionalmente, i team scrum avevano una posizione comune. Con la diffusione del lavoro da remoto, questo non è più il caso, almeno non nel mondo reale. Tuttavia, per avere successo come unità, hanno bisogno di uno spazio collaborativo digitale. Ne parleremo più avanti in questo post.

Capire i team Scrum

La filosofia agile-scrum ha cambiato radicalmente il modo in cui viene sviluppato il software. Invece del vecchio modo, quando i progetti di sviluppo del software si estendevano su più anni, attenendosi sempre al piano originale, indipendentemente dal fatto che fosse ancora applicabile o meno, Scrum dà priorità al valore aziendale, alla centralità del cliente e all'adattabilità. Questo viaggio, però, non è stato rapido.

Una storia abbreviata di scrum

Il concetto di scrum è emerso da una ricerca del 1986 Articolo della Harvard Business Review del 1986 di Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka. Essi hanno tracciato un parallelo tra un'azienda efficace, in rapida evoluzione e con funzioni trasversali team agili e veloci e il gioco del rugby.

Il termine "mischia" è mutuato dal rugby, dove indica un'azione di gioco in cui i membri del team si stringono tra loro per far ripartire il gioco.

Qualche anno dopo, Ken Schwaber e Jeff Sutherland svilupparono lo scrum come processo formale per lo sviluppo del software, presentandolo al pubblico nel 1995. In seguito si è evoluto anche nel manifesto dello sviluppo agile .

Sebbene Ken e Jeff l'abbiano ideato inizialmente per lo sviluppo di software, da allora Jeff ha aiutato team di diversi settori e funzioni ad adottare la filosofia scrum.

Struttura del team Scrum

Un team scrum ha tre ruoli fondamentali:

Proprietario del prodotto : La voce del cliente e il custode del backlog

: La voce del cliente e il custode del backlog Scrum master : Un facilitatore che si assicura che il team comprenda l'azienda, rispetti i valori dello scrum ed elimini gli ostacoli

: Un facilitatore che si assicura che il team comprenda l'azienda, rispetti i valori dello scrum ed elimini gli ostacoli Team di sviluppo: Il gruppo responsabile della scrittura del codice, dei test, della progettazione e di tutto ciò che è necessario per lo sviluppo di un incremento

Esploreremo ogni ruolo in una prossima sezione di questo blog post.

$$$a Elementi essenziali di un team scrum

Oltre all'auto-organizzazione di un gruppo interfunzionale di persone, i team scrum sono caratterizzati da diverse funzioni e componenti. I principali sono:

Eventi di scrum: Eventi collaborativi a cui partecipano i team agili, come il piano di sprint, le riunioni giornaliere e le riunioni di gruppo riunione di scrum , retrospettive, ecc. Termini della mischia agile : Un linguaggio comune per il team scrum, che include termini come sprint, epica, backlog, ecc.

Artifatti: I tre elementi chiave artefatti scrum cioè il backlog di prodotto, il backlog di sprint e l'incremento di prodotto.

Strumenti: Software di project management gratis per praticare Kanban, registrare le storie degli utenti, monitorare lo stato, ecc.

Ruolo dello scrum team nello sviluppo dei casi d'uso

La filosofia di Scrum consiste nello sviluppare il software in piccoli incrementi che offrano valore all'utente. Per suddividere le funzionalità/funzione in incrementi logici, i team di scrum devono comprendere i casi d'uso dei clienti.

Prendiamo l'esempio di un'app per i social media. Se uno dei casi d'uso prevede che il cliente carichi immagini da condividere, le funzionalità/funzione da sviluppare in uno sprint saranno: account utente > caricamento immagini > hashtag > descrizione > post.

D'altra parte, senza il caso d'uso, il team potrebbe suddividere il tutto in senso verticale. Quindi, uno sprint potrebbe includere funzionalità/funzione come profilo utente > foto dell'utente > URL del profilo utente > stato verificato dell'utente > ciotola dei suggerimenti dell'utente, ecc. Con questo metodo, l'app avrà solo le funzionalità del profilo utente, rendendola inutilizzabile fino al lancio della funzionalità di condivisione.

Entrambi gli approcci sono agili, naturalmente, ma il caso d'uso rende le funzionalità/funzione dello sprint utilizzabili quando vengono lanciate.

Insieme, il titolare del prodotto, lo scrum master e il team di sviluppo adattano i casi d'uso alle attività.

Il titolare del prodotto si assicura che il team di sviluppo comprenda le esigenze dell'utente e come queste si traducano in un software funzionale.

Gli scrum master aiuteranno a stabilire le priorità e a organizzare le storie degli utenti nel backlog per una pianificazione efficiente degli sprint.

Il team di sviluppo comprenderà il feedback dell'utente e realizzerà perfezionamenti lungo il percorso.

Con i casi d'uso, i team di scrum migliorano i risultati dello sviluppo del software. Questo è solo l'inizio. I membri di uno scrum team fanno quotidianamente diverse attività per rendere positivo lo sviluppo agile del software. Alcune di quelle chiave sono le seguenti.

Ruoli in un team Scrum

Un team scrum ha tre ruoli principali: Il titolare del prodotto, lo scrum master e il team di sviluppo. Vediamo cosa fanno e come lavorano insieme i membri del team Scrum.

1. Titolare del prodotto

Il titolare del prodotto è come la voce principale di una band, che imposta il tono e la direzione. È il collegamento tra gli stakeholder e il team di sviluppo. Le loro responsabilità chiave sono le seguenti.

Definire la visione

Il titolare del prodotto definisce gli obiettivi e la visione del progetto. Imposta la struttura di scrum, assicurandosi che tutti siano allineati e sappiano come si presenta l'esito positivo. Traccia la linea visiva dagli obiettivi aziendali alle attività di progettazione.

Possedere e gestire il backlog del prodotto

Il titolare del prodotto è anche un po' il proprietario del backlog. È responsabile del backlog del prodotto e della definizione delle priorità degli elementi in base alla strategia e agli obiettivi di ogni sprint.

Comunicazione con gli stakeholder

Il titolare del prodotto è l'unico punto di contatto del team aziendale. Comunica con lo sponsor/cliente del progetto e fornisce reportistica regolare.

Valutare il feedback

I buoni team scrum danno e ricevono apertamente feedback. Lo fanno anche i team aziendali e gli sponsor/clienti del progetto. Il ruolo del titolare del prodotto è quello di raccogliere, valutare, vagliare e articolare il feedback per l'azione.

2. Maestro di mischia

Lo scrum master è il manager della band, colui che si assicura che la band arrivi puntuale ai concerti e che abbia tutto ciò di cui ha bisogno per esibirsi al meglio.

Sono maestri della mischia, non delle persone. Quindi, uno scrum master è un facilitatore e un allenatore del team, non un manager. Le responsabilità di uno scrum master comprendono:

Facilitare le cerimonie di scrum

Gli scrum master hanno la responsabilità di garantire che il team segua tutte le pratiche di scrum. Assicurano che le sessioni di piano, gli standup giornalieri, le revisioni e le retrospettive si svolgano in modo fluido e produttivo.

Rimuovere gli impedimenti

Lo scrum master affronta gli ostacoli lungo il percorso del team. Può trattarsi di qualsiasi cosa, dai conflitti tra i membri del team di sviluppo alla mancanza di budget per lo strumento di automazione necessario. Se c'è un problema, chiamate lo scrum master.

Coaching e assistenza

Per seguire con costanza le pratiche di scrum è necessario che i team siano tenuti a rendere conto del loro operato. Gli scrum master aiutano il team a rimanere concentrato, offrendo assistenza e guida per garantire un miglioramento continuo.

3. Team di sviluppo

Il team di sviluppo è il vostro gruppo di membri della band, ognuno dei quali suona il proprio strumento ma tutti contribuiscono alla canzone.

L'aspetto fondamentale di un team di sviluppo scrum è che è interfunzionale e possiede tutte le competenze necessarie per Da fare, dalla progettazione e lo sviluppo ai test e alla distribuzione. Le responsabilità collettive del team di sviluppo comprendono:

Consegna dell'incremento del prodotto

Al livello base, il team di sviluppo è responsabile della creazione di incrementi di prodotto funzionali e di valore per ogni sprint. Il team di sviluppo è responsabile della creazione di incrementi di prodotto funzionali e di valore per ogni sprint, passando dall'idea alla funzionalità/funzione dell'utente attraverso il piano, la progettazione, lo sviluppo, il test e la distribuzione.

Auto-organizzazione

I membri del team Scrum sono autonomi e hanno un elevato senso di titolarità. Quando si parla di "auto-organizzazione", si intende che il team di sviluppo decide collettivamente come svolgere al meglio il proprio lavoro, chi fa cosa, chi aiuta chi e come vengono eseguite le attività.

Miglioramento continuo

Il team di sviluppo si occupa della produzione del prodotto. Pertanto, ha il potere di identificare le lacune e rendere possibile il miglioramento continuo in modo dettagliato. Dopo ogni sprint, il team di sviluppo riflette per diventare più efficace e regolare il proprio comportamento di conseguenza.

Sebbene Scrum sia uno dei framework più definiti, la gestione del team non è facile. Porta con sé le sfide che discutiamo qui di seguito.

Sfide comuni nella gestione del team Scrum

Le sfide nella gestione di un team scrum possono essere tecnologiche, gestionali, culturali o di processo. Vediamone alcune comuni.

Mancanza di chiarezza dei ruoli: Quando un team è snello e interfunzionale, le funzioni possono sovrapporsi. Ad esempio, un designer UX e uno sviluppatore front-end potrebbero svolgere attività che si sovrappongono. Senza una chiara visualizzazione della linea di demarcazione che separa i due ruoli, si potrebbero creare inutili confusioni e conflitti.

Soluzione: Questa sfida può essere affrontata con una chiara definizione dei ruoli, comunicazione e gestione delle attività

Mancanza di prospettiva aziendale: Il titolare del prodotto fornisce al team di sviluppo la prospettiva aziendale. Tuttavia, a volte l'azienda può tenere i titolari del prodotto all'oscuro, eclissando i team di sviluppo del software.

Soluzione: Il titolare del prodotto deve affrontare questo problema con un senso di titolarità. Possono essere utili moduli di sondaggio o conversazioni di scoperta

Pianificazione degli sprint: Un buon piano di sprint implica la previsione e la stima del lavoro richiesto. Tuttavia, i team scrum lottano contro l'eccessivo impegno o la sottostima delle attività, con conseguente incompiutezza del lavoro o burnout.

Soluzione: Per affrontare questa sfida sono necessari dati accurati e di alta qualità

Ricaduta nelle vecchie pratiche: Quando un team di sviluppo software tradizionale adotta Scrum, rischia sempre di ricadere nelle vecchie pratiche o di eseguire superficialmente eventi agili.

Per superare questa sfida, i team devono investire nella gestione del cambiamento e nella formazione. Non si tratta di una transizione unica, ma di un lavoro richiesto in continuazione

Comunicazione inefficace: I team Scrum prosperano grazie alla comunicazione. Hanno bisogno di parlare tra loro in tempo reale e nel contesto.

Soluzione: Una buona piattaforma di comunicazione/collaborazione lo consente

Priorità in continuo cambiamento: L'adattabilità è la caratteristica principale di un team scrum. Tuttavia, le priorità in continuo cambiamento possono essere frustranti. Adattarsi a questi cambiamenti mantenendo la produttività e non compromettendo l'ambito o le scadenze del progetto richiede una dinamica di team altamente flessibile e resistente.

Soluzione: Potete moderare i cambiamenti con i team aziendali. Tuttavia, se lavorate per una startup in fase iniziale, sperimenterete e i cambiamenti sono inevitabili. Potete affrontare questa sfida con una collaborazione più stretta

Come gestire con successo i team Scrum

Un team Scrum di successo ha bisogno di strumenti e processi che aiutino il project management agile. Il software per il project management agile di ClickUp è stato creato proprio per questo. Vediamo come utilizzare ClickUp per affrontare tutte le sfide sopra descritte.

Chiarezza dei ruoli con la gestione delle attività

Per essere agili, i team scrum hanno bisogno di chiarezza nei loro ruoli. Un buon strumento di gestione delle attività può essere di grande aiuto.

Utilizzare Attività di ClickUp e creare un'attività di bacheca di mischia per gestire lo sprint.

Delineare in modo chiaro tutto ciò che deve essere fatto dal team: suddividere le funzionalità/funzioni in attività piccole e gestibili

Assegnare gli utenti e stabilire le priorità

Creare sotto-attività, se necessario, per le attività più piccole da completare da parte dei singoli

Usare le liste di controllo per gli standard di accettazione

Sfruttare la funzionalità/funzione dei commenti per discutere problemi/preoccupazioni (Visualizzazione della ClickUp Chat è un ottimo punto di riferimento per tutte le conversazioni)

Trasformare le risposte in elementi d'azione e controllarli

Utilizzate stati personalizzati per monitorare e contrassegnare gli elementi diflusso di lavoro scrum fasi

Visualizzazione della chat di ClickUp per connettersi con i membri del team su più canali

Prospettiva aziendale con ClickUp Modulo

Il ruolo del titolare di un prodotto riguarda tanto la gestione degli stakeholder aziendali quanto quella del team agile. Ciò significa che i titolari dei prodotti hanno bisogno di strumenti per comunicare in modo chiaro con lo sponsor/cliente del progetto. Moduli ClickUp semplifica la raccolta di informazioni ponendo domande mirate agli stakeholder aziendali impegnati. In questo modo si imposta il contesto per eventuali conversazioni future. Lavagne online ClickUp aiutano a realizzare sessioni di brainstorming e di scoperta a ruota libera, catturando i punti salienti in modo iterativo.

Trasformate le idee del vostro team in azioni coordinate con ClickUp - tutto in una lavagna online

Piano di sprint semplificato con dati di qualità

Lo strumento di project management di ClickUp è stato progettato per sfruttare lo straordinario volume di dati che ogni sprint può generare.

Ulteriori informazioni sulle persone: Aggiungete stime di durata e monitorate il tempo impiegato per ogni attività. Utilizzate la vista Carico di lavoro per visualizzare la disponibilità e la produttività di ciascun membro del team di sviluppo, in modo da poter allocare le risorse di conseguenza.

Gestire le Sequenze: Utilizzate la vista Gantt per visualizzare il progetto nel tempo. Osservate le dipendenze e fate i piani corrispondenti. Trascinate le attività sulla Sequenza per regolare le date di scadenza.

Gestire i dati: Utilizzate ClickUp Dashboard per riunire i vari tipi di dati acquisiti, come ad esempio le attività completate a settimana, le priorità, lo stato dei progetti, ecc.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Carico di lavoro-view-in-ClickUp-Main-Feature-1400x944.png Vista Carico di lavoro di ClickUp /$$$img/

vista Carico di lavoro di ClickUp per gestire il carico di lavoro

Aderire a Scrum con le giuste risorse

Evitare che i team si allontanino dalla corsia di scrum richiede un lavoro richiesto. ClickUp offre alcuni strumenti di gestione del cambiamento che consentono di farlo.

Documentate le best practice con Documenti ClickUp . Scrivete la carta del progetto, le liste di controllo, ecc. e condividetele con tutto il team per un facile accesso.

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per guidare i team a praticare Scrum in modo più olistico. StandUp Obiettivi, come la conduzione di standup regolari o la stesura di storie utente dettagliate.

Automazioni dei processi standard con Automazioni di ClickUp . Impostazione di semplici flussi di lavoro if-this-then-that per cambiare lo stato quando un passaggio è completato o per notificare allo scrum master quando un'attività è in ritardo.

Creare automazioni personalizzate per risparmiare tempo e aumentare la produttività

Se siete alle prime armi con la gestione di un team scrum/agile, utilizzate una qualsiasi delle opzioni di modelli di scrum disponibili sulla piattaforma. In particolare il Modello di gestione agile ClickUp scrum che supporta il project management agile end-to-end.

Le sfide legate a una comunicazione inefficace e al cambiamento delle priorità si risolvono al meglio con una comunicazione migliore, di cui parliamo qui di seguito.

Comunicazione efficace e collaborazione nei team Scrum

Un team che non si parla non può avere esito positivo. I team remoti hanno bisogno di tutto il possibile per collaborare in modo efficace. Le funzionalità di collaborazione di ClickUp sono state progettate tenendo conto di questo aspetto.

Scrivere e condividere con ClickUp

Se il team lavora in modalità asincrona, ha bisogno di comunicare per iscritto. Le email possono essere noiose. Provate ClickUp Documenti per scrivere processi, standard, eventi, ecc. Potete anche scrivere i verbali delle riunioni e condividerli con tutti gli stakeholder per garantire la trasparenza.

Cosa c'è di più interessante? Utilizzare ClickUp AI per correggere e riepilogare i vostri scritti. Non dovrete più preoccuparvi di "non essere uno scrittore"!

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni con ClickUp AI

Pensare insieme

I team Scrum passano molto tempo a discutere, fare brainstorming e pianificare il lavoro. Per questo è necessaria un'area di lavoro collaborativa. ClickUp mappe mentali permettono di mappare i flussi di lavoro, disegnare connessioni e gestire le attività direttamente da lì!

Se preferite documentare le cose, modificate i documenti di ClickUp come team in tempo reale. Vedete chi è online con Rilevamento della collaborazione in ClickUp e far sì che si uniscano a voi sul documento all'istante.

Rimani informato

Utilizzare strumenti scrum come le bacheche Kanban per monitorare visivamente lo stato in tempo reale. Notifiche personalizzate via email, app mobile, app desktop o browser in base alle vostre preferenze.

Promuovere una cultura agile

Assicuratevi che la vostra cultura organizzativa sia ideale per lo sviluppo agile del software. Create un ambiente in cui i membri del team si sentano a proprio agio nella condivisione di idee, feedback e preoccupazioni senza temere giudizi. Organizzate sessioni regolari di condivisione delle conoscenze, in cui i membri del team possano condividere le proprie competenze, gli insegnamenti tratti da progetti passati o le proprie esperienze.

Il ruolo di un team Scrum nel project management

In un team Scrum non esiste un ruolo di "gestore del progetto" (anche se può esistere). Ci si aspetta che i team autonomi e auto-organizzati si gestiscano da soli. Tuttavia, scrum project management può avere bisogno di aiuto nelle seguenti aree

I team Scrum amano l'autonomia e la trasparenza; la loro gestione richiede fiducia e una cultura collaborativa

I team di scrum hanno bisogno di collaborare; hanno bisogno che il titolare del prodotto/scrum master faciliti diverse discussioni produttive

Lavorare in sprint richiede la capacità di scomporre prodotti complessi in attività piccole e gestibili

Soprattutto, in Scrum lo sviluppo del software è strettamente allineato alle esigenze e alle aspettative dell'utente finale. Ciò richiede una stretta collaborazione tra azienda e ingegneria. Fortunatamente, due fattori specifici rendono tutto questo più facile.

Storie dell'utente in Scrum

Le storie dell'utente sono descrizioni brevi e semplici di una funzionalità dal punto di vista dell'utente, che aiutano il team a concentrarsi sulla fornitura di valore al cliente. In ogni sprint, i team scrum lavorano su più storie utente.

Il team di scrum collabora per:

Suddividere le storie dell'utente in attività

Stimare la durata stimata per ogni attività

Pianificare le attività in sprint

Eseguire il lavoro

Analisti aziendali

Quando si parla di uno scrum team, spesso non si menziona il ruolo dell'analista aziendale. Sebbene ci siano opinioni diverse sulla collocazione degli analisti aziendali nel processo di scrum, il loro ruolo è più chiaro.

In uno scrum team con un ruolo di business analyst, questi aiutano a comprendere le esigenze aziendali, a tradurle in elementi attuabili e a garantire che le soluzioni sviluppate soddisfino i requisiti. Il loro ruolo comprende:

Raccogliere i requisiti

Affinare le storie degli utenti

Definire le priorità degli elementi del backlog

Pianificazione e gestione delle riunioni di revisione

Assicurarsi che lo sviluppo del prodotto sia in linea con gli obiettivi aziendali e le esigenze dei clienti

Ora che avete tutto ciò che vi serve per gestire un team scrum, passiamo alla parte finale: Misurare i risultati.

Indicatori di performance per i team Scrum

Per sapere se state facendo bene, avete bisogno delle giuste metriche, che misurano la produttività, l'efficienza e il valore aziendale. Ecco alcuni degli indicatori di performance chiave più popolari per i team Scrum.

Velocità di sviluppo

La quantità di lavoro completata da un team durante uno sprint, solitamente in punti storia o ore. La velocità di sviluppo è un altro modo per misurare la produttività.

Burnup/burndown

Durante lo sprint, il burn-up monitora il lavoro completato e il burn-down il lavoro rimanente. I team di Sprints utilizzano grafici di burnup/burndown per gli sprint, le epiche o i rilasci che comprendono più sprint.

Lead time e durata ciclo

Sia il lead time che il cycle time misurano il tempo necessario per completare il lavoro. Il lead time va dal momento della richiesta al momento della consegna. Il tempo di ciclo va dal momento dell'inizio del lavoro al suo completamento.

Diagramma di flusso cumulativo

Il diagramma di flusso cumulativo visualizza lo stato delle attività nelle diverse fasi del processo di sviluppo. I project manager lo usano per identificare i colli di bottiglia e l'efficienza del flusso.

Densità dei difetti

È una misura della qualità che si riferisce al numero di difetti riscontrati per unità di lavoro consegnato.

Difetti sfuggiti

Anche questa è una misura della qualità, ma più seria. I difetti sfuggiti rilevano il numero di bug che raggiungono il cliente, fornendo indicazioni sull'efficacia del processo di garanzia della qualità.

Metriche di utente/utilizzo

A seconda del prodotto che si sta realizzando, si possono misurare diverse metriche relative all'utente e all'utilizzo, come ad esempio:

Numero di nuovi utenti

Tempo trascorso sul sito web o sull'app

Tempo trascorso utilizzando una funzionalità/funzione specifica

Utenti che completano un percorso dell'utente (come ad esempio un acquisto)

Punteggi CSAT o NPS

Gestire efficacemente i team Scrum con ClickUp Scrum agile sono il cuore dello sviluppo del software. Al di là delle regole, dei processi e dei framework, lo scrum riguarda le persone, il loro lavoro insieme e il valore che creano collettivamente.

Con la crescita del mondo digitale, tutti i tipi di organizzazioni in tutto il mondo svilupperanno applicazioni complesse di grandi dimensioni. Ciò richiederà un'enfasi ancora maggiore su flessibilità, adattabilità e automazione.

Non sarebbe una sorpresa vedere i bot lavorare a fianco dei team umani, sfruttando l'IA per l'efficienza. La gestione di un team umano + IA richiederebbe nuovi metodi e strumenti.

ClickUp è stato progettato per adattarsi. È altamente flessibile per soddisfare un ampio intervallo di esigenze degli utenti. Dalla gestione delle costruzioni allo sviluppo mobile, i team agili di scrum utilizzano ClickUp e lo personalizzano a piacimento.

Scoprite come potete gestire i vostri team di scrum con ClickUp.

Domande frequenti sui Teams Scrum

1. Che cos'è un team Scrum?

Uno scrum team è un piccolo gruppo interfunzionale di persone che lavorano insieme per realizzare prodotti software in piccoli incrementi. Sebbene scrum sia stato inizialmente praticato nel settore del software, la filosofia può essere applicata a qualsiasi progetto.

2. Chi sono i membri del team scrum?

Un team scrum comprende il titolare del prodotto, lo scrum master e il team di sviluppo.

Titolare del prodotto: il collegamento tra le parti interessate e il team di sviluppo

Scrum master: Il facilitatore e il coach del team

Team di sviluppo: Interfunzionale con le competenze necessarie per Da fare, dalla progettazione allo sviluppo, fino al test e alla distribuzione

3. Da cosa deriva Scrum?

La parola scrum non è un'abbreviazione o un acronimo. È presa in prestito dal rugby, dove indica un'azione di gioco in cui i membri del team si avvicinano strettamente per far ripartire il gioco.