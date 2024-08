10 modelli gratuiti di retrospettiva di sprint in ClickUp, Excel e Word

Miglioramento continuo è il nome del gioco se il vostro Team agile mira a rimanere all'avanguardia.

...E il segreto per essere all'avanguardia?

Efficace Sprint retrospettivi che celebrano le vittorie e impediscono che gli errori precedenti si ripetano. Terminate correttamente, le Sprint Retrospective consentono ai team di lavorare meglio insieme, di pensare in modo critico e di implementare cambiamenti d'impatto prima dello sprint successivo.

Sembra abbastanza semplice, ma ci sono in realtà tonnellate di formattare retrospettivamente da scegliere in base al risultato desiderato. Fortunatamente, non è necessario essere un esperto di Piano di sprint l'esperto può scegliere il formato più adatto al proprio team: basta un modello personalizzabile per avere un esito positivo.

Utilizzate questa guida come punto di partenza per tutte le vostre esigenze di Sprint Retrospective: troverete le risposte alle principali domande frequenti, le funzionalità/funzione indispensabili e l'accesso a 10 modelli dinamici per Excel, Word e ClickUp.

Che cos'è una Sprint Retrospective?

Come si suol dire, il senno di poi è 20/20, e questa è l'idea alla base delle Sprint Retrospective frequenti.

Una Sprint Retrospective è un'attività di Evento Agile in cui i team Scrum possono riflettere apertamente e onestamente sulle loro performance passate per apportare cambiamenti positivi in futuro. Queste riunioni si tengono alla fine di uno sprint per valutare ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato.

Utilizzate le lavagne online di ClickUp come ausilio visivo in qualsiasi riunione, comprese le Sprint Retrospective, le sessioni di brainstorming e altro ancora

Le Sprint Retrospective sono altamente raccomandate per Team Scrum e può essere tenuta con la frequenza necessaria in ordine al miglioramento frequente e al continuo stato di avanzamento. Le domande utili da porre nella prossima Sprint Retrospective sono:

Cosa è andato bene?

Cosa sarebbe potuto andare meglio?

Cosa non dovremmo ripetere?

Su cosa dobbiamo concentrarci nel prossimo sprint?

Queste domande possono variare a seconda del team e del settore, ma faranno partire la discussione nella giusta direzione. Il coinvolgimento è tutto in riunioni retrospettive -Senza una conversazione costruttiva e onesta, il team non trarrà gli stessi benefici.

Come potete sfruttare al meglio le vostre retrospettive? Ve lo mostriamo noi. 🙂⬇️

10 modelli gratuiti di retrospettiva di sprint

Retrospettiva Sprint sono stati creati modelli per i team con questo preciso scopo e possono essere personalizzati per adattarsi a qualsiasi formato. Da fare, quando si tratta di gettare basi produttive per le riunioni, e possono essere resi generici o complessi a seconda delle necessità con poche e semplici modifiche.

I modelli sono stati progettati per aiutarvi a sfruttare al meglio le vostre Sprint Retrospective ogni volta e la maggior parte di essi sono completamente gratis da usare.

Oltre a essere un ottimo modo per risparmiare tempo nella preparazione di una riunione ricorrente, i modelli di Sprint Retrospective possono aiutarvi a navigare meglio tra le funzionalità/funzione del project management e a snellire i processi settimanali.

Prima di andare sul web, iniziate da qui, con l'accesso diretto a 10 dei migliori modelli di Sprint Retrospective per ClickUp, Excel e Word. 🙌🏼

1. Modello di Sprint Retrospective di ClickUp

Modello di retrospettiva di sprint di ClickUp è una lavagna online facile da usare per i principianti, che consente di collaborare con il team. Visualizza ciò che è stato fatto bene, ciò che non è andato come previsto e quali cambiamenti sono necessari.

È anche possibile stabilire se saranno inclusi in Scrum giornaliero, nelle riunioni retrospettive o in un'altra riunione Piani di sprint . È importante notare che non c'è limite al numero di persone che si possono avere all'interno di ciascun team. Inoltre, si noti che si ha il controllo completo sulla personalizzazione dei diversi riquadri.

Per utilizzare questo Modello di lavagna online è sufficiente fare clic su una nota adesiva digitale e digitare il testo. Quindi, trascinarlo e rilasciarlo nella categoria corretta. Scarica questo modello

2. Modello di ClickUp Start, Stop, Continua

Modello di avvio, arresto e continuazione di ClickUp aiuta il team a condividere i propri pensieri e feedback sullo Sprint o sul progetto precedente. Il modello prevede due stati e due tipi di visualizzazione.

Il modello vi guiderà nel chiedere al team di Scrum che cosa pensa che dovrebbe iniziare, interrompere o continuare . Dal feedback, si dovrebbe ottenere un elenco di idee che si potrebbero sfruttare per perfezionare i processi e gli approcci.

Create attività attuabili direttamente dalla lavagna online e riutilizzate il modello per ottimizzare gli Sprint futuri! Scaricare questo modello

3. Modello di Retrospettiva di base ClickUp

Se siete nuovi nell'esecuzione delle retrospettive Sprint, allora Modello base di retrospettiva di ClickUp è un ottimo punto di partenza. Questo modello contiene un elenco delle best practice di collaborazione e un esempio di programma.

È perfetto per organizzare conversazioni correlate in un hub di lavoro collaborativo. Una funzionalità/funzione degna di menzione di questo modello di retrospettiva rapida è la possibilità di assegnare un commento a qualsiasi membro del team per risolvere un elemento d'azione.

Suggerimento: Utilizzate questo stesso documento di retrospettiva per i prossimi Sprint per documentare le chiavi di lettura su una pagina individuale! Scarica questo modello

4. Modello per gli eventi di ClickUp Agile Sprints

Per i team Agile che utilizzano il programma Agile Scrum metodologia, Modello per gli eventi dello sprint agile di ClickUp è utile perché fornisce un modo semplice per documentare le note delle riunioni, le decisioni e gli eventi. I team possono elencare il traguardo e lo scopo della riunione, la data in cui si è tenuta, la durata e i partecipanti.

Il modello presenta tre pagine: Sprint Planning, Agile Sprint Events e Daily StandUp. Questo modello aiuterà a dare il via al processo di riunione e fornirà al team Agile un quadro di riferimento per pianificare e migliorare continuamente gli Sprint.

Gli utenti possono aggiungere un numero illimitato di elementi di azione e riordinarli in base alla priorità per creare la prossima iterazione. Infine, avete la possibilità di integrare questo modello con i vostri strumenti esistenti per una migliore sincronizzazione dei processi! Scaricare questo modello

5. Modello per la gestione di Agile Scrum con retrospettive di ClickUp

Modello di Agile Scrum di ClickUp è ricco di elementi essenziali: Backlog, Sprint , Gestione dei test e Retrospettive. Se siete nuovi a questo modello, aprite il documento Come iniziare per ottenere suggerimenti sulle best practice!

Il modello di retrospettiva Agile offre starter di stato tra cui scegliere, tra cui In attesa, In corso, Terminato e Declinato. Per ulteriori personalizzazioni, utilizzare le funzionalità tag e campi personalizzati per fornire un contesto aggiuntivo senza confusione.

Per una migliore organizzazione, sono disponibili sei tipi di visualizzazione, tra cui schede Kanban ed elenchi.

In qualità di Scrum Master, non dovrete più fare i conti con una finestra In arrivo piena di richieste degli sviluppatori, feedback dei clienti o risposte ai test. Potete pianificare, tracciare e gestire tutti i vostri sprint in un unico posto!

Se la composizione del team dovesse cambiare a metà sprint, questo modello vi offre la flessibilità di stabilire nuove velocità con nuovi punti di riferimento. Potete facilmente portare avanti gli elementi del backlog di prodotto non completati senza dover reinserire i dati o perdere preziose informazioni di base.

6. Modello di retrospettiva di sprint in Excel per Mappa degli stakeholder

via Mappa degli stakeholder Se preferite un modello di retrospettiva Starfish, questo modello di Excel è un ottimo punto di partenza. Vi aiuta a monitorare i punti salienti, i punti deboli e i modi per migliorare ogni progetto. Il vantaggio di questo modello è che si tratta di un foglio pronto per la stampa che può essere utilizzato.

Per portare la vostra esperienza con i modelli a un livello superiore, potete integrare la calcolatrice con la formattazione a condizioni nel modello Sprint Retrospective di Excel per un monitoraggio più calcolato dei progetti. Inoltre, è possibile monitorare facilmente lo stato del progetto in Excel, il che dovrebbe consentire di prendere decisioni migliori sul progetto durante il percorso. Scaricate questo modello

7. Modello di retrospettiva Scrum per Fogli Google

via Fogli Google

Il modello Scrum Retrospective di Fogli Google consente ai membri del team di riflettere su ciò che è andato bene, su ciò che è andato male e su ciò che si potrebbe fare. I team possono preparare e modificare le note in modo collaborativo mentre creano le attività, il che dovrebbe aiutare a trasformare le lezioni passate in piani futuri.

Ciò che spicca di questo modello è la sua adattabilità. Lo schema può essere facilmente modificato per adattarsi all'approccio unico del team. Inoltre, essendo liberamente disponibile per tutti, è possibile per tutti rimanere allineati con i punti principali.

È importante notare che è possibile collegare questo modello agli strumenti del flusso di lavoro dell'organizzazione. Questo rivoluziona il modo in cui il team affronta le azioni assegnate, portando così un migliore allineamento nel vostro ambiente di lavoro. Scarica questo modello

8. Modello di retrospettiva sprint in Microsoft Word by Template.net

via Modello.net

Il modello di Sprint Retrospective di Microsoft Word fornisce un mezzo semplice ma efficace per organizzare le riunioni di Sprint Retrospective. Questo strumento di agile project management, facile da usare, può essere utile per la pianificazione quotidiana di Scrum e Sprint. L'aspetto positivo è che non è necessaria alcuna installazione ed è pronto all'uso. L'idea che sia adatto a qualsiasi dispositivo, compresi i cellulari, i tablet e i desktop, lo rende uno strumento ideale per i team remoti.

Questo modello inizia aiutandovi a raccogliere i dati. Fornisce degli spazi in cui inserire l'ora e i provider. Quindi, è possibile organizzare le idee in cinque righe che descrivono le attività che devono essere avviate, interrotte, portate avanti, sinergizzate o terminate. In fondo, c'è la riga delle note, dove è possibile catturare i punti di discussione e assegnare azioni di follower. Scarica questo modello

9. Modello di retrospettiva di sprint di prodotto in Microsoft Word da Template.net

via Modello.net

Microsoft Word Il modello Product Sprint Retrospective è utile per i product manager che cercano di capire cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato e cosa si sarebbe potuto fare meglio dopo ogni Sprint.

Seguendo questo modello, diventa sempre più facile imparare dai fallimenti del passato e anticipare i problemi, poiché questi possono essere identificati prima. L'amministratore della riunione dovrebbe essere in grado di raccogliere un elenco di commit per le iterazioni successive, che contribuiranno a migliorare le prestazioni del team a lungo termine. Scarica questo modello

10. Microsoft Word Sequenza Sprint Retrospettiva Modello da Template.net

via Modello.net

Il modello Sequenza Sprint Retrospective di Microsoft Word consente al team di riflettere su un periodo di tempo, solitamente più lungo di un singolo sprint. Questo modello guida il team nella costruzione di una realtà condivisa, dando voce e riconoscendo le esperienze attuali e raccogliendo le azioni future.

Questo modello fornisce uno slot in cui l'amministratore della riunione può catturare le informazioni della riunione, come i partecipanti e l'argomento in discussione. Scaricare questo modello

Che cosa rende una buona retrospettiva di sprint?

L'esito positivo della riunione di Sprint Retrospective dipende dalla sostanza delle discussioni.

Ogni membro dovrebbe arrivare alla retrospettiva con..

Una mente aperta, pronta a confrontarsi con il team

Domande e prompt di discussione condivisi con largo anticipo

Feedback o note sullo sprint precedente

Soluzioni potenziali

Arrivare preparati con una programma della riunione o lavagna online come ausilio per la riunione è un modo eccellente per guidare la discussione nella giusta direzione e mantenerla focalizzata sull'obiettivo: il miglioramento continuo. Inoltre, garantisce che tutti i principali punti di discussione siano trattati e che nessuno lasci la riunione con domande senza risposta.

La vostra agenda aggiungerà anche un elemento visivo alla conversazione, aiutando il team ad acquisire una nuova prospettiva o a comprendere meglio i concetti. È qui che il software per lavagne online si rivela davvero utile!

Convertire le forme in attività di ClickUp Whiteboard per avviare immediatamente i passaggi successivi

Durante le retrospettive, è possibile aggiornare la lavagna online in tempo reale, sia che si tratti di una riunione di persona che di una online. In questo modo, la discussione rimane fresca per tutto lo sprint successivo e tutti i passaggi successivi sono chiaramente documentati al termine della riunione.

Ma piuttosto che iniziare con una lavagna o un documento nuovo, iniziate con un modello!

Sprint oltre il traguardo con i modelli di retrospettiva

I team agili si affidano all'efficienza per migliorare a ogni iterazione e iniziare con un modello di Sprint Retrospective è il massimo della produttività!

