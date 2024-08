Come gestire efficacemente le cerimonie agili

Uno dei vantaggi chiave dello sviluppo agile del software è quello di ridurre al minimo l'influenza di singoli elementi o eventi sul risultato del progetto. 🏆

Tuttavia, alcune parti del processo di sviluppo della produttività possono fare o distruggere il progetto e le cerimonie agili sono tra queste. Sono fondamentali per decidere la direzione, lo spazio e il fato del progetto. I team Scrum le organizzano regolarmente negli sprint e i client vi partecipano per essere informati sullo stato dei loro progetti.

Questo articolo esplorerà le cinque cerimonie chiave di Agile, il loro ruolo nell'esecuzione del progetto e il loro impatto sul processo di sviluppo del progetto processi agili . Esploreremo anche le strategie per superare queste cerimonie con un potente strumento di project management.

Cosa sono le cerimonie Agile?

In termini più semplici, cerimonie agili sono riunioni che Scrum e altri team agili lavorando su un progetto si organizzano a intervalli regolari per pianificare e ottimizzare l'esecuzione del progetto stesso

ma perché queste riunioni sono necessarie? filosofia agile stesso.

A differenza del metodo di sviluppo del software legacy, che richiede una documentazione dettagliata di requisiti del progetto la metodologia di sviluppo agile si basa sull'interazione e sulla collaborazione con i client e le chiavi di volta. Questa collaborazione richiede riunioni sotto forma di cerimonie agili per pianificare e rivedere il lavoro di ogni sprint agile.

Gli oggetti e le attività chiave di queste riunioni includono:

Pianificazione del progetto: Decisione delle parti del software da sviluppare in ogni fase di sviluppo a tempo (nota anche come sprint in inglese)terminologia agile)

Decisione delle parti del software da sviluppare in ogni fase di sviluppo a tempo (nota anche come sprint in inglese)terminologia agile) Gestione del backlog degli sprint: Aggiunta o rimozione di attività agli sprint in base allo stato di avanzamento del progetto e alle modifiche dei requisiti

Aggiunta o rimozione di attività agli sprint in base allo stato di avanzamento del progetto e alle modifiche dei requisiti Dimostrazione del software: Dimostrazione al client delle parti di software sviluppate e raccolta di feedback per migliorarne la funzione nei prossimi sprint

Dimostrazione al client delle parti di software sviluppate e raccolta di feedback per migliorarne la funzione nei prossimi sprint Scambio di informazioni e idee: Condivisione di idee e scambio di informazioni relative allo sviluppo per imparare dagli errori e stabilire best practice 🔀

Perché le cerimonie Agile sono importanti?

Le cerimonie agili mirano a garantire che i processi e i prodotti sviluppati dai team agili migliorino continuamente. Esse aumentano la produttività del team definendo chiaramente un obiettivo per ogni sprint e fornendo un canale di comunicazione con il client per risolvere rapidamente i dubbi.

Ancora più importante, le cerimonie agili migliorano la flessibilità del progetto, consentendo ai client di comunicare in modo proattivo ai membri del team Scrum un approccio preferito o un cambiamento dei requisiti.

Questi sono solo alcuni dei molti vantaggi delle riunioni agili. Per darvi un'idea più precisa del perché dovreste incorporarle nel vostro flusso di lavoro, eccone altri:

Migliorano la pianificazione del progetto Aiutano a perfezionare la pianificazione del progetto decidendo l'ambito e il flusso di lavoro di ogni sprint. Consentono ai team di Sprints di adattare di conseguenza il piano degli sprint successivi, anche se il piano originale subisce modifiche a causa diinsinuazione dell'ambito o a ritardi imprevisti Revisione periodica del lavoro completato: Rivedendo regolarmente il lavoro che i team agili fanno in particolari sprint, le cerimonie assicurano che si affrontino eventuali problemi o discrepanze nelle aspettative prima che sia troppo tardi Miglioramentogestione del backlog di sprint: Consentono ai team Scrum di perfezionare continuamente il backlog di sprint in base allo stato e all'avanzamento del lavoro. Elementi del backlog come funzionalità/funzione da sviluppare, correzioni di bug e miglioramenti possono spostarsi tra gli sprint in base alla revisione condotta durante una cerimonia agileFlussi di lavoro Scrum ben ottimizzati: Le cerimonie agili offrono anche l'opportunità di imparare dagli errori e dai risultati di ogni sprint. Riflettendo sul lavoro svolto in ogni sprint agile, gli Scrum Master e i project manager possono progettare flussi di lavoro ben ottimizzati per gli sprint successivi

Utilizzate la vista Gantt di ClickUp per valutare i dati raccolti durante le cerimonie agili ed eseguire l'analisi dei percorsi critici

Cinque cerimonie agili chiave che dovreste conoscere

Cinque cerimonie di sviluppo agile sono organizzate in diverse fasi di qualsiasi progetto di sviluppo software agile. Ecco una panoramica su ciascuna di esse, su quando dovrebbero svolgersi e su chi dovrebbe parteciparvi:

1. Cerimonia di pianificazione dello sprint

La riunione di pianificazione dello sprint consiste nel delineare gli obiettivi e i risultati attesi in ogni sprint. In sostanza, definisce quale parte del software verrà sviluppata e consegnata al titolare del prodotto entro la fine dello sprint. Consideratela come la cerimonia di avvio: fa girare gli ingranaggi quando il team di sviluppo inizia a scaldarsi. 🛴

Alla fine di questa cerimonia, voi e il vostro team dovreste avere un'idea di cosa fare obiettivo realistico per lo sprint . Impostare un traguardo di lavoro che sia specifico, misurabile e realizzabile entro la sequenza di sprint, utilizzando le risorse esistenti. Da fare, considerare attentamente i limiti di tempo, di forza lavoro e di budget.

Oltre all'obiettivo dello sprint, altri elementi da definire durante la riunione di pianificazione dello sprint sono:

Sprint backlog: Un elenco dettagliato di tutte le funzionalità/funzioni, miglioramenti e correzioni di bug da sviluppare durante lo sprint

Un elenco dettagliato di tutte le funzionalità/funzioni, miglioramenti e correzioni di bug da sviluppare durante lo sprint Storie dell'utente: Brevi storie che spiegano come gli utenti interagirebbero con una funzionalità/funzione del software che si intende sviluppare nello sprint

Brevi storie che spiegano come gli utenti interagirebbero con una funzionalità/funzione del software che si intende sviluppare nello sprint Tempi dello sprint: La maggior parte degli sprint dura tra le due e le quattro settimane

La maggior parte degli sprint dura tra le due e le quattro settimane Dipendenze tra team: Dipendenze stabilite nel caso in cui qualcuno abbia bisogno dell'assistenza di un altro membro del team

Dipendenze stabilite nel caso in cui qualcuno abbia bisogno dell'assistenza di un altro membro del team Metriche di successo: Le metriche che utilizzerete alla fine dello sprint per determinarne l'efficacia e l'esito positivo

Tutti questi elementi sono alla base del piano di sprint, quindi è fondamentale non affrettare questa cerimonia agile. Pianificate il vostro sprint in modo completo e strategico perché uno sprint mal pianificato può portare a paralisi del carico di lavoro per i membri del team agile e ritardare il progetto.

2. Cerimonia di StandUp giornaliera

Cerimonie di StandUp giornaliere

sono brevi riunioni organizzate per delineare i risultati recenti e pianificare brevemente la giornata futura. Aiutano i membri del team a tenere traccia dello stato dello sprint giornaliero, ad aumentare la velocità se sono in ritardo sulla tabella di marcia e a rimuovere ogni potenziale ostacolo che potrebbe ritardare il lavoro.

I tre fattori di stato analizzati durante queste cerimonie includono i risultati di ieri, il backlog dello sprint di oggi e tutti i potenziali fattori di ritardo che possono bloccare la capacità di un membro del team di completare il proprio lavoro.

Questa cerimonia agile si concentra sull'identificazione di quanto segue:

Errori di pianificazione: qualsiasi inefficienza nel piano dello sprint, come la distribuzione non uniforme del carico di lavoro o la mancanza di chiarezza riguardo a qualsiasi elemento del backlog. Il Master Scrum non dovrebbero essere troppo lunghe. Si chiamano StandUp perché i membri del team possono iniziarle e finirle senza sedersi. La durata massima di queste riunioni dovrebbe essere di 15 minuti. ⏲️

3. Revisione dello sprint

Una volta completato uno sprint e resa funzionale l'iterazione del software prevista per la consegna, il passaggio successivo è la dimostrazione al client e la raccolta del suo feedback. È questo il senso della cerimonia di revisione dello sprint. **Si organizza alla fine dello sprint con l'intero team Scrum, il cliente e le parti interessate

Alcuni degli aspetti dimostrati in questa cerimonia agile includono:

Nuove funzionalità/funzione sviluppate

Miglioramenti delle funzionalità/funzione

Bug risolti

Requisiti completati

Il client e gli stakeholder possono vedere il software in azione, confrontarlo con le storie dell'utente create durante la riunione di piano dello sprint e fornire un feedback. In questo modo, il team ottiene informazioni di prima mano sulla soddisfazione del cliente e sui suggerimenti di miglioramento.

4. Cerimonia di rifinitura del backlog

Il refinement del backlog è abbastanza flessibile e non deve essere sempre una cerimonia: può anche essere un processo continuo, da fare con la gestione del backlog. Durante questa cerimonia, il backlog dello sprint viene prioritizzato e riorganizzato per riflettere accuratamente le aspettative del client e lo stato del progetto

Alcune delle attività svolte durante questa cerimonia includono:

Rimozione delle storie dell'utente che non sono più necessarie

Contrassegnare gli elementi completati del backlog come terminati

Riorganizzare o raggruppare gli elementi del backlog dello sprint in ordine di priorità

Aggiungere descrizioni, istruzioni, durate stimate o qualsiasi altra informazione mancante agli elementi del backlog

Unire o eliminare voci duplicate del backlog

Una cerimonia di rifinitura del backlog ben organizzata può ridurre significativamente la necessità di una lunga cerimonia di pianificazione dello sprint, creando un backlog ben definito per il prossimo sprint.

5. Cerimonia di retrospettiva dello sprint

Una volta completato il lavoro di uno sprint agile, è il momento di riflettere. Se da un lato è importante celebrare gli esiti positivi, dall'altro è fondamentale analizzare i lavori che non hanno soddisfatto le aspettative del client e identificarne le ragioni.

Le aree chiave di uno sprint agile sono retrospettiva di uno sprint cerimonia include:

Produttività del team **Produttività media del team, membri più produttivi e meno produttivi e flussi di lavoro che hanno portato a una produttività più o meno elevata

Feedback del cliente: Modelli di preferenze e gusti del cliente e ragionamenti alla base di tali scelte

Modelli di preferenze e gusti del cliente e ragionamenti alla base di tali scelte Blocco delle attività: Approvazioni, dipendenze, disponibilità di strumenti e altre potenziali ragioni che bloccano la capacità di un membro del team di lavorare sulle proprie attività

Approvazioni, dipendenze, disponibilità di strumenti e altre potenziali ragioni che bloccano la capacità di un membro del team di lavorare sulle proprie attività Inefficienze di processo: Errori di piano, attività ripetitive e qualsiasi altro processo macchinoso che consuma inutilmente il tempo prezioso degli sviluppatori

Errori di piano, attività ripetitive e qualsiasi altro processo macchinoso che consuma inutilmente il tempo prezioso degli sviluppatori Fattori di successo: Fattori che stimolano il morale e processi che portano al completamento tempestivo e positivo degli sprint

**Durante il processo, assicuratevi che i membri del team non si incolpino l'un l'altro per i ritardi o i risultati negativi: potrebbe crearsi un ambiente di riunione ostile. Stabilite e standardizzate le best practice per i prossimi sprint sulla base di quanto appreso.

Suggerimenti per padroneggiare le cerimonie Agile

L'organizzazione di riunioni agili può presentare molte sfide. Dall'assicurare la disponibilità di tutti i partecipanti al prendere nota dei punti cruciali e informare i client sullo stato del progetto, ogni cerimonia rappresenta una sfida unica.

Tuttavia, seguendo un approccio strategico e utilizzando un metodo di strumento per il project management può rendere l'intero processo un gioco da ragazzi. 🏞️

È qui che ClickUp è una piattaforma di project management e produttività con funzionalità/funzione speciali per una facile implementazione delle metodologie agili. ClickUp Agile Teams Suite consente di gestire gli sprint e le cerimonie da un'area di lavoro centralizzata in cui è possibile archiviare tutti i documenti, le attività e le altre informazioni relative al progetto. Fornisce inoltre tutte le funzionalità/funzione necessarie per guidare e comunicare con i team.

Scopriamo come ottenere il massimo dalle cerimonie agili e come ClickUp può aiutarvi a padroneggiarle.

1. Organizzare le cerimonie a un orario regolare

L'incoerenza nella programmazione delle cerimonie non permette ai partecipanti di pianificare prontamente, il che può portare a indisponibilità. Questo può risultare in un piano di sprint scadente, in ritardi del progetto e in aspettative non corrispondenti.

decidete un momento specifico per organizzare le cerimonie di sprint

Potete usare ClickUp per programmare tutte le riunioni in una volta sola e notificare automaticamente ai partecipanti se c'è un cambiamento nell'orario della riunione programmata. Per semplificare l'intero processo, è possibile:

Creare un elenco di attività per tutte le vostre cerimonie agili conAttività di ClickUp2. Aggiungere il programma di ogni riunione alla descrizione dell'attività prima di salvare l'elenco

Il team di sviluppo e i client possono accedere all'elenco per vedere quando si terrà la prossima cerimonia di sprint e voi vi assicurate che tutti siano al corrente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/ClickUp-Meetings-Elenco-1400x887.png Elenco delle riunioni di ClickUp /$$$img/

Creare un elenco di attività per organizzare tutte le riunioni e le cerimonie di sprint agile in ClickUp

E grazie a L'integrazione di ClickUp con Google Calendar tutto il team, compresi i membri che utilizzano Google Calendar, avrà la riunione sincronizzata automaticamente. Anche nel caso in cui sia necessario modificare l'orario pre-programmato di una riunione, questo verrà automaticamente visualizzato nei loro calendari personali. 🗓️

Se si organizzano le riunioni riunioni su Zoom , Integrazione di ClickUp con lo Zoom vi semplificherà la vita. Quando è il momento di una cerimonia, aprite l'attività e fate clic sul pulsante Zoom per avviare immediatamente la riunione senza lasciare la piattaforma. Anche altri possono partecipare con un pulsante pubblicato nei commenti dell'attività.

Avviare e partecipare a riunioni direttamente dalle attività di ClickUp con l'integrazione Zoom

2. Prendete note per registrare le discussioni cruciali Prendere nota delle riunioni durante una cerimonia agile aiuta a registrare i suggerimenti del client, le best practice, le dipendenze e qualsiasi altro elemento da affrontare durante il piano del backlog dello sprint. Inoltre, semplifica la condivisione delle informazioni con i membri del team alla fine della riunione

Per prendere, modificare e condividere facilmente le note, utilizzate Documenti ClickUp -un editor ricco di funzionalità che consente di aggiungere tabelle, incorporare segnalibri, creare wiki e molto altro ancora. Tutto quello che dovete fare è:

Creare un documento Allegarlo all'attività della riunione Aprirlo durante la cerimonia per prendere le note

Grazie alla funzione di collaborazione, i membri del team possono modificare il documento in tempo reale per registrare le loro osservazioni e i loro risultati. Una volta conclusa la cerimonia, è possibile condividere le note con chiunque del team utilizzando un collegamento interno al documento.

Collaborate con il vostro team durante le riunioni con ClickUp Teams

3. Migliorare il piano di sprint con obiettivi e traguardi

Quando stabilite un obiettivo di sprint durante la fase di pianificazione, mettete in atto un sistema per monitorare i progressi rispetto a quell'obiettivo. Vi aiuterà a visualizzare i vostri progressi e a osservare se siete sulla buona strada per raggiungere i vostri oggetti. 🛤️

Da fare, definire l'obiettivo di sprint usando Obiettivi di ClickUp -vi permettono di cancellare le Sequenze e di tracciare i vostri risultati. Create i vostri Traguardi e monitorate i vostri stati in diverse aree, come ad esempio:

Numerico

Monetario

Vero/falso

Attività completate

Dividete ogni Obiettivo in attività gestibili e completatele una per una: ClickUp segnerà automaticamente gli Obiettivi come raggiunti e aggiornerà lo stato dell'obiettivo.

Impostazione, monitoraggio e raggiungimento degli obiettivi con ClickUp Obiettivi

4. Utilizzate gli elenchi di sprint per gestire e perfezionare il vostro backlog Gestire il backlog può essere complicato perché è dinamico e in continua evoluzione. Non è possibile tenere aggiornati i team Scrum senza un sistema adeguato peraggiungere , rimuovere e prioritizzare le attività nei backlog di prodotto e di sprint. Tra gli altri svantaggi della mancanza di un sistema di gestione del backlog vi sono:

Cerimonie di affinamento del backlog e di pianificazione degli sprint inutilmente lunghe

Inutili ritardi nell'aggiornamento del backlog

Difficoltà a trovare le informazioni necessarie nei documenti del backlog di sprint

Per evitare tutte queste seccature e gestire facilmente il backlog di sprint, è possibile usare Sprints di ClickUp . È possibile classificare gli elementi del backlog in base a categorie personalizzate come bugs, reazione dei clienti e features e identificare le attività più critiche e urgenti.

Le attività possono essere classificate in ordine di priorità trascinandole e rilasciandole. Se un'attività rimane incompiuta alla fine di uno sprint, potete spostarla nel backlog dello sprint successivo selezionandola e usando l'opzione Sposta attività nella vista Elenco.

Utilizzate gli elenchi di sprint in ClickUp per gestire e dare priorità alle attività del vostro backlog

5. Utilizzare i dati di sprint per imparare dalle revisioni e dalle retrospettive

Infine, utilizzate i dati relativi alle prestazioni del team per valutare la produttività del team e mostrare ai client lo stato di avanzamento del progetto. Questi dati possono includere:

Rapporti sullo stato di avanzamento: Quanto del progetto è completato, in fase di sviluppo e ancora da sviluppare

Quanto del progetto è completato, in fase di sviluppo e ancora da sviluppare Rapporti sul backlog: Stato degli elementi del backlog, tempo medio necessario per completarli e data stimata di completamento del progetto in base a questo dato

Stato degli elementi del backlog, tempo medio necessario per completarli e data stimata di completamento del progetto in base a questo dato **Rapporti sulla produttività del team Produttività media dei membri del team, il tempo che impiegano per finire un'attività, i membri del team più produttivi e meno produttivi

È possibile monitorare e visualizzare facilmente questi dati con schede su ClickUp Dashboard per visualizzare a 360 gradi lo stato di avanzamento del progetto. Visualizzate a volo d'uccello lo stato di avanzamento dei vostri obiettivi, vedete il tasso di completamento settimanale delle attività attraverso i grafici di velocità e tenete traccia dei lavori completati e in sospeso utilizzando i grafici di burnup-burndown.

Potete personalizzare la vostra dashboard aggiungendo altre schede e visualizzazioni o creare una dashboard separata per i vostri client, per consentire loro di monitorare lo stato del progetto in tempo reale.

Aumentate l'efficienza del vostro team con ClickUp Project Management Dashboard

Sebbene le cerimonie agili possano formare la direzione e l'esito dei vostri progetti, non dovete essere esperti per gestirle come un professionista: potete usare una solida piattaforma di gestione dei progetti strumento agile per il project management .

Grazie a funzionalità come la gestione delle attività, gli elenchi di sprint, i documenti, i dashboard ricchi di immagini e gli obiettivi, potete gestire le cerimonie e collaborare con il vostro team Scrum in un ambiente semplificato. Provate ClickUp oggi stesso e date un'iniezione di esito positivo alle vostre riunioni e ai prossimi sprint. 🎉