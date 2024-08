10 migliori strumenti di gestione del backlog di prodotto per i team nel 2024

Agile gestione del prodotto è come navigare su una barca e il backlog è ciò che la tiene a galla.

Se perfezionate e aggiornate continuamente il vostro backlog di prodotto, garantirete una navigazione tranquilla alla vostra azienda. ⛵ Backlog di produttività la gestione del team deve favorire la collaborazione tra i titolari dei prodotti e i team di sviluppo del software e allinearsi alle esigenze e alle aspettative dei clienti e degli stakeholder.

Siete pronti ad abbandonare gli strumenti di gestione del backlog di prodotto ormai obsoleti? Salite a bordo e scoprite la nostra top 10 picks. Vi presenteremo le funzionalità/funzione più utili, i prezzi e i limiti, aiutandovi a scegliere lo strumento perfetto per guidare il vostro prodotto verso l'esito positivo!

Cosa cercare negli strumenti di gestione del backlog di prodotto?

Se volete consegnare i progetti in tempo, correggere i bug, introdurre nuove funzionalità con facilità e continuare a crescere, avete bisogno di un sistema di backlog management adeguato. Ecco i sette must di un efficace strumento di gestione del backlog di prodotto:

Prioritizzazione: Permette ai gestori del team di assegnare priorità a epiche, storie di utenti, deliverable e attività, indicandone chiaramente l'importanza a tutti i membri del team Facilità d'uso: È facile da usare, accessibile su più dispositivi e automatizza le attività manuali e ripetitive Collaborazione: Facilita la comunicazione tra i membri del team e consente la tracciabilità delle modifiche apportate al backlog Personalizzazione: È abbastanza scalabile e flessibile da adattarsi a vari prodotti e flussi di lavoro del team di sviluppo Reportistica: Fornisce analisi e approfondimenti, consentendo di monitorare lo stato dei progetti e delle singole attività Integrazione: Si integra con gli strumenti o i software esistenti utilizzati dal team, come gli strumenti di comunicazione, di project management e di sviluppo Sicurezza: Protegge la riservatezza dei dati sensibili e consente di controllare le autorizzazioni degli utenti

I 10 migliori strumenti di gestione del backlog dei prodotti per ottimizzare il flusso di lavoro

Dite addio al caos e date il benvenuto all'efficienza gestione delle attività con questi 10 strumenti di gestione del backlog di prodotto! Esploreremo le loro funzionalità e come utilizzarli per snellire il flusso di lavoro e monitorare lo stato.

Tenete presente che ogni strumento presenta specifici svantaggi e svantaggi, che vi illustreremo in questo articolo.

Usate ClickUp per creare una vista Elenco di prodotti arretrati con campi personalizzati come priorità, ARR e altro ancora

ClickUp non ha bisogno di presentazioni. Oggi lo usano tutti, sia per monitorare le responsabilità quotidiane che per organizzare le faccende domestiche. 🥧

È uno strumento di collaborazione e di gestione delle attività che offre numerose funzionalità/funzione e modelli gratis per adattarsi a vari contesti, tra cui un Modello di Backlog e Sprint per una facile gestione del backlog, indipendentemente dall'attuale capacità di gestione del prodotto o la dimensione della vostra azienda.

La Vista di prioritizzazione di ClickUp è un elenco di elementi del backlog (epiche, storie utente, attività e sottoattività), visualizzati insieme al loro stato, all'avanzamento e alla data di scadenza. È possibile assegnare Punti dello sprint e etichette di priorità alle storie per segnalarne l'importanza. Riordinate, rimuovete o aggiungete le vostre colonne per creare un quadro personalizzato che funzioni per voi o per il vostro team di sviluppo.

Oltre alla visualizzazione delle priorità, ClickUp ne offre molte altre, come ad esempio una Visualizzazione del tabellone in stile Kanban e una vista Vista Gantt per un efficace project management agile.

Tenete sotto controllo la sequenza temporale del backlog utilizzando la vista Gantt di ClickUp

Fate clic su un'attività per visualizzare e gestire tutti i dettagli. Nella finestra dell'attività, è possibile trovare un registro delle modifiche precedenti e impostare le autorizzazioni, ma anche aggiungere allegati, note, liste di controllo e azioni automatizzate . Quando si assegna un'attività a un membro del team, quest'ultimo può trovare tutte le informazioni su di essa in un unico luogo e monitoraggio del tempo trascorso su di essi.

Esaminate e controllate tutti gli aspetti delle vostre attività di ClickUp nella finestra delle attività

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

Richiede una curva di apprendimento un po' lunga a causa dell'abbondanza di funzionalità/funzione

Gli utenti hanno sottolineato che le notifiche avrebbero bisogno di un sistema di filtraggio

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi ### 2. Craft.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/2-Craft.io\_-1400x743.png Esempio di Craft.io /$$$img/

Organizzare tutti gli elementi in arretrato con facilità utilizzando la semplice dashboard di Craft.io Craft.io è una gestione di prodotto end-to-end che consente di completare il controllo del ciclo di vita del prodotto dalla concezione alla lancio della produttività e oltre. È possibile passare da una visualizzazione all'altra, ognuna delle quali copre un aspetto particolare della gestione dei prodotti.

Oltre al backlog del prodotto, sono presenti spazi dedicati per i vostri input strategici, ovvero il vostro product Wiki, la definizione delle priorità, il monitoraggio dello stato del prodotto e dello sviluppo e la gestione del portfolio. Consente inoltre di creare una dashboard personale e un portale per raccogliere il feedback degli utenti.

Il Product Backlog doc offre una panoramica chiara delle epiche, delle funzionalità e dei bug, visualizzandoli insieme agli assegnatari, agli stati con codice colore e alle barre di avanzamento. È possibile personalizzare le colonne e le categorie di stato con formule uniche.

È possibile assegnare priorità alle epiche e alle storie utilizzando un sistema a punti e assegnando diverse etichette di importanza, lavoro richiesto e punteggi di valore. Facendo clic sugli elementi, è possibile visualizzare informazioni aggiuntive, come il registro delle attività, i commenti, gli allegati e le dipendenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Craft.io

Copertura di tutti gli aspetti della gestione dei prodotti, compresi strategia e backlogging

Portale di feedback

Visualizzazione personale

Colonne personalizzate e categorie di stato

Prioritizzazione tramite etichette di importanza, punti storia e punteggi di valore/lavoro richiesto

Disponibilità sul web e sui dispositivi mobili (per il titolare del prodotto in viaggio)

Integrazione nativa con 17 strumenti, tra cui Zapier

Limiti di Craft.io

Gli aspetti negativi includono:

Costi elevati

La configurazione iniziale potrebbe essere difficile per alcuni utenti

Prezzi di Craft.io

Craft.io offre una versione di prova gratuita di 14 giorni e tre piani tariffari:

Essenziale : $39/mese per utente*

: $39/mese per utente* Pro : $89/mese per editor

: $89/mese per editor Azienda: prezzo personalizzato

*I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

3. Arretrato

Ottieni una panoramica degli aspetti più importanti del tuo backlog di prodotto nella dashboard di Backlog Backlog è uno dei quattro strumenti di collaborazione creati da Nulab. Il suo scopo principale è quello di facilitare la pianificazione e l'esecuzione dei progetti, rendendoli lisci come l'olio.

Backlog dispone di varie cartelle per organizzare e visualizzare i diversi aspetti dei progetti. Home offre un riepilogo degli aggiornamenti più recenti, mentre funzionalità chiave come Wiki e Files consentono di archiviare tutte le informazioni e le risorse necessarie, tra cui i vostri progetti e i vostri progetti i requisiti del prodotto .

Per gestire il carico di lavoro, andare in Impegni e creare una gerarchia di attività con diversi stati e attività cardine. Aggiungete nuovi problemi utilizzando modelli o impostando la creazione automatica di problemi via email. È anche possibile aggiungere commenti, taggare i colleghi e visualizzare la cronologia delle modifiche.

Oltre alla vista Elenco standard, Backlog offre schede Kanban, Grafici Gantt e Grafici burndown per una visualizzazione ottimale del progetto. La modifica è semplice grazie alla funzione drag-and-drop.

Se lavorate nel settore IT, Backlog vi copre. Dispone di vari strumenti specifici per il settore, come la revisione del codice, la clonazione dei repository e il controllo degli indirizzi IP.

Le migliori funzionalità/funzioni di Backlog

Funzionalità complete per il project management

Varie opzioni di visualizzazione, come tabelloni in stile Kanban e grafici di Gantt

Drag-and-drop per ordinare le attività in Bacheca e grafici

Disponibilità su desktop, web e mobile

Integrazione nativa con 11 strumenti e altri software Nulab

Limiti del Backlog

Poche opzioni di integrazione

Prezzo elevato per i team più grandi

Alcuni utenti lo considerano troppo semplice

Prezzi di Backlog

Provate Backlog gratis per 30 giorni o scegliete uno dei tre piani tariffari:

Starter : $35/mese per un massimo di 30 utenti

: $35/mese per un massimo di 30 utenti Standard : $100/mese con utenti illimitati

: $100/mese con utenti illimitati Premium: $175/mese con utenti e progetti illimitati

4. Piano

Gestire le storie, le epiche, le attività e le altre parti in movimento con Planigle

via PlaniglePlanigle è uno strumento open-source per la gestione del backlog del prodotto, delle iterazioni e dei rilasci. È accessibile e facile da usare, sia che siate principianti che professionisti. La versione base del software è gratis, ma è necessario abbonarsi al piano Premium se si ha bisogno di ulteriori progetti o funzionalità/funzioni.

Nella parte superiore della dashboard è possibile visualizzare diversi elementi del backlog, come epiche, storie e attività. È possibile assegnare le priorità trascinandole e rilasciandole e accedere alla modalità di modifica facendo doppio clic su di esse. La scheda Schedule consente di navigare tra le prossime release e iterazioni, mentre Changes mostra la Sequenza delle attività precedenti del team.

Nella scheda People è possibile gestire il proprio team aggiungendo o rimuovendo singoli individui e raggruppandoli per creare squadre di lavoro. Grazie alla funzione multi-tenancy, lo strumento è in grado di supportare più progetti, consentendo di gestire le autorizzazioni dei partecipanti in ciascuno di essi per garantire la riservatezza.

Se optate per il piano Premium di Planigle, sarete in grado di condividere il backlog del prodotto con i clienti per raccogliere feedback (ottimo per la gestione delle relazioni con i clienti), usufruire della reportistica attraverso burndown e grafici di velocità e ottenere supporto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planigle

Semplice e intuitivo

Conveniente

Priorità delle attività con il drag-and-drop

Facile reportistica

Multi-tenancy

Limiti di Planigle

Semplicità a scapito della varietà di funzionalità/funzione (soprattutto per i project manager)

Interfaccia utente obsoleta

Solo web

Nessuna integrazione nativa

Prezzi di Planigle

Free

Premium $10/mese per i primi 10 utenti $5/mese per ogni utente aggiuntivo



5. Hygger

Visualizzare le prossime attività con Hygger Hygger è uno strumento di agile project management per la creazione di backlog, roadmap e schede Kanban. Per quanto riguarda la gestione del backlog, è possibile accedere a vari modelli gratuiti di project management per avviare il progetto con facilità. È possibile organizzare il backlog utilizzando colonne, corsie ed etichette.

Consente di raccogliere e importare informazioni da compagni di squadra e clienti, che possono essere utilizzate per sviluppare nuove funzionalità/funzione.

Per assegnare le priorità alle funzionalità/funzione, si utilizza il metodo di punteggio ponderato basato sui fattori Valore e Lavoro richiesto. È possibile modificare o aggiungere criteri personalizzati e regolarne i pesi, oppure optare per le tecniche di prioritizzazione ICE o RICE. Per una visualizzazione più semplice, utilizzare la Matrice delle priorità, che raggruppa le attività in Vittorie rapide, Grandi scommesse, Tempi morti e Forse.

Dopo averne determinato l'importanza, inviate le attività alle Bacheche di sviluppo, dove potete pianificare le iterazioni e monitorare lo stato e le modifiche. All'interno di ogni attività, i collaboratori possono aggiungere commenti e allegati e registrare il loro lavoro. La reportistica di Hygger consente di analizzare metriche come il tempo stimato rispetto a quello rilevato e i punti del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Hygger

Optare per Hygger comporta:

Modelli gratis per una facile configurazione

La facilità di raccogliere e importare insight e di collegarli a funzionalità/funzione esistenti

Varie tecniche di prioritizzazione tra cui scegliere

Matrice delle priorità per dettagliare il backlog dei prodotti

Reportistica che utilizza numerose metriche

Disponibilità su web e mobile

Limiti di Hygger

Nessun grafico Gantt per il project management

Integrazione nativa solo con cinque strumenti

Prezzi di Hygger

**Gratuito

Standard : $7/mese per utente*

: $7/mese per utente* Azienda: $14/mese per utente

6. Scheda prodotto

Prendete facilmente le storie degli utenti e organizzatele con Yodiz Yodiz è un software per l'agilità tutto in uno che consiste in due prodotti: un semplice tracker di problemi e un software completo per l'agilità agile project management strumento. Tenete presente che è necessario abbonarsi al livello Agile per accedere alla funzionalità/funzione Product Backlog.

Il tracciatore di problemi è uno strumento potente che può aiutarvi a tenere sotto controllo tutti i requisiti dell'utente e a creare un solido piano d'azione . Permette di creare un flusso di lavoro personalizzato con colonne, widget ed elementi visivi personalizzati. La piattaforma facilita anche una reportistica completa con rapporti sull'andamento dei problemi e numerosi grafici.

Con l'estensione Grab per browser, è possibile segnalare i bug in pochi clic utilizzando screenshot e annotazioni. È anche possibile creare problemi direttamente dalla propria email inviandoli all'indirizzo del progetto con una whitelist personalizzabile. 📧

Nel pannello del backlog è possibile gestire le epiche e le storie utente, assegnando loro punti storia ed etichette per indicare la loro importanza nel backlog del prodotto. È possibile creare attività dalle storie, visualizzare la cronologia, il registro dei commit e la Sequenza, nonché aggiungere file, commenti e dipendenze.

Yodiz consente anche di effettuare rilasci e piano di sprint . È possibile monitorare lo stato di ogni attività con il monitoraggio del burndown e altre analisi chiave.

Le migliori funzionalità/funzione di Yodiz

Convenienza

Estensione per il browser per un facile utilizzoreportistica sui bug* Reportistica dei problemi via email

Facile pianificazione visiva di sprint e release

Disponibilità su web e mobile

Integrazione nativa con 21 strumenti e API

Limiti di Yodiz

L'interfaccia utente avrebbe bisogno di una riprogettazione

L'app mobile non è all'altezza della versione web

Prezzi di Yodiz

Starter : Gratuito per un massimo di tre utenti

: Gratuito per un massimo di tre utenti Issue Tracker : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Agile Tool : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Autogestito: prezzo personalizzato

8. Lavoro di squadra

Gestite le storie e gli sprint degli utenti con le numerose funzionalità/funzione di Teamwork Lavoro di squadra si concentra sul lavoro con i clienti, offrendo varie funzionalità/funzione per garantire l'efficienza del team e la soddisfazione dei clienti. Oltre allo standard project management e gestione del tempo strumenti, supporta il budget e la fatturazione. La piattaforma mette a disposizione numerosi modelli per aiutarvi a progetto e funzionante in pochissimo tempo. ⏰

Per il software di gestione del backlog di prodotto, scegliete tra gli elenchi, Bacheche Kanban e grafici Gantt. Create attività e sottoattività per ogni funzionalità/funzione e aggiungete tag, dipendenze e modelli di ripetizione.

Teams dispone di un monitoraggio avanzato del tempo con ore fatturabili e timesheet in cui i membri del team possono visualizzare i lavori passati tracciati. È possibile verificare lo stato di avanzamento di ogni attività e la salute del progetto con numerose opzioni di reportistica.

Per snellire il flusso di lavoro, è possibile impostare automazioni personalizzate o scegliere una di quelle già pronte, come le notifiche automatiche con gli aggiornamenti sullo stato delle attività e i cambiamenti di priorità alla luce dell'avvicinarsi delle scadenze. La collaborazione del team è un gioco da ragazzi grazie alla chat integrata in Teamwork. Rimanete in contatto con aggiornamenti in tempo reale e rispondete ai messaggi, tutto in una finestra In arrivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Teamwork

Modelli per diversi casi d'uso

Monitoraggio avanzato del tempo

Automazioni personalizzate

Chat integrata

Budgeting e fatturazione

Disponibilità su web, desktop e mobile

Integrazione nativa con oltre 50 strumenti

Limiti del lavoro di squadra * La funzionalità/funzione di chat è limitata

Problemi occasionali

L'interfaccia mobile potrebbe essere migliorata

Prezzi del lavoro di squadra

Teamwork offre una versione di prova gratuita di un mese e quattro piani tariffari:

Free Forever per un massimo di 5 utenti

per un massimo di 5 utenti Starter : $5,99/mese per utente*

: $5,99/mese per utente* Deliver : $9,99/mese per utente

: $9,99/mese per utente Crescere: $19.99/mese per utente

9. nTask

Utilizzate nTask per creare, gestire ed etichettare i problemi e collegarli alle attività nTask è una soluzione di project management progettata per semplificare il piano e consentire al titolare del prodotto di eseguire i progetti con la massima efficienza. È uno strumento intuitivo di project management che copre vari aspetti del progetto, tra cui attività e problemi, valutazione dei rischi e l'allocazione delle risorse. È possibile creare stati personalizzati delle attività ed etichette di priorità, collegare le attività per creare dipendenze e assegnarle a più persone.

Si tratta di uno strumento altamente visivo, che offre multiple modalità di visualizzazione, come la lavagna Kanban, il calendario e il grafico Gantt. Grazie alla sua estesa collezione di modelli di lavagne, è facile trovarne uno che si adatti alla vostra nicchia specifica.

Quello che nTask fa meglio è la collaborazione, con commenti, chattare integrato, riunioni e aree di lavoro dedicate per ogni compagno di squadra. Programmate riunioni una tantum o ricorrenti, sincronizzatele con il vostro calendario, preparate un programma e delle note di discussione e completate con azioni e decisioni di follow-up.

nTask facilita anche la gestione e il monitoraggio del tempo e consente di impostare capacità per tutti i membri del team e durate stimate per le attività. È possibile registrare il tempo registrato manualmente o automaticamente e generare fogli di presenza e reportistica.

Funzionalità/funzione migliori di nTask

Lo strumento offre:

Varie visualizzazioni e modelli

Chat integrata

Pianificazione e preparazione delle riunioni

Gestione completa delle tabelle orarie

Disponibilità su web e desktop

Integrazione nativa con sei strumenti e molti altri con Zapier

Limiti di nTask

Nessuna app per dispositivi mobili

Tempi di caricamento occasionalmente lenti

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di nTask

Basic : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Premio : $3/mese per un utente*

: $3/mese per un utente* Business : $8/mese per un utente

: $8/mese per un utente Azienda: prezzo personalizzato

10. Microsoft Planner

Organizza progetti e attività all'interno della suite Microsoft 365

via MicrosoftMicrosoft Planner è un programma facile per l'utente attività e project management Strumento della suite Microsoft 365. Come altri strumenti di questo elenco, Pianificatore Microsoft consente di organizzare e visualizzare diversi aspetti dei progetti. Con l'aiuto della sua procedura guidata, potete iniziare a creare il vostro primo piano Kanban in pochi minuti.

Sebbene non sia stato creato specificamente come strumento di gestione del backlog dei prodotti, Microsoft Planner può essere facilmente adattato a questo scopo, diventando così un'opzione conveniente per i team che già utilizzano Microsoft 365.

Per ogni piano è possibile creare una gerarchia di attività, assegnandole ai membri del team e aggiungendo diversi stati e attività cardine. Le attività possono essere organizzate in categorie personalizzabili chiamate Bucket, che possono essere utilizzate per rappresentare varie fasi o tipi di elementi di gestione del backlog.

È possibile trascinare e rilasciare le attività tra i vari bucket per facilitare la definizione delle priorità e l'aggiornamento dello stato. È possibile creare nuove attività utilizzando modelli o impostare la creazione automatica di attività tramite email. Aggiungete commenti, taggate i colleghi e visualizzate la cronologia delle modifiche.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Planner

Categorie di attività personalizzabili con i bucket

Creazione automatica di attività via email

Collaborazione tramite allegati e commenti

Disponibilità su desktop, web e mobile

Integrazione nativa con le app di Microsoft 365

limiti di #### Planner

Opzioni di visualizzazione limitate rispetto a uno strumento dedicato alla gestione del backlog

Assenza di reportistica e analisi avanzate

Nessuna opzione di integrazione nativa al di fuori delle app di Microsoft 365 - limite per un team di sviluppo

Costoso (disponibile solo per gli abbonati al piano Enterprise di Microsoft 365)

Prezzi di Planner

Microsoft 365 E3 : $36/mese per utente

: $36/mese per utente Microsoft 365 E5: $57/mese per utente

Maggiore produttività con il processo di gestione del backlog

Lo capiamo: la gestione del backlog non è in cima all'elenco di tutti i nuovi strumenti. Ma per i team di tutte le dimensioni è importante organizzare, monitorare e collaborare su molteplici attività di prodotto.

I team di produttività e di software si affidano a ClickUp Da fare e molto di più. Scoprite perché i team passano da altri strumenti a ClickUp facendo un giro sulla piattaforma. Iniziare gratis !