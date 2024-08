10 modelli gratuiti di catalogo prodotti in Excel e ClickUp

I più saggi protagonisti di Agile spesso esordiscono con una semplice affermazione: "Fidati di me, è nel backlog"_. Ma lo è? 🤔

È possibile creare il progetto più ambizioso roadmap di sviluppo del prodotto con temi e concettualizzazioni di alto livello, ma non sono praticabili senza backlog.

I backlog sono documenti che portano un carico pesante per i team che pianificano il loro prossimo ciclo di sviluppo informazioni sulle correzioni dei bug , modifiche alle funzionalità e al design, richieste dei clienti e storie degli utenti.

Essi aiutano il team a stabilire le priorità dei compiti per gli sprint futuri e a trovare il modo di soddisfare i requisiti degli stakeholder. Senza affrontare i backlog, il vostro progetto è praticamente deragliato. 🚆

Affinché la preparazione del backlog sia produttiva, la vostra documentazione deve essere perfetta: è qui che entrano in gioco i modelli di backlog di prodotto. In questo articolo troverete i 10 migliori modelli per costruire un backlog orientato al valore backlog di prodotto e migliorare la velocità del team! 🚄

Cos'è un modello di Product Backlog?

Un modello di product backlog è un documento collaborativo Per ancorare una sessione di backlog. Aiuta il product owner e/o il manager a riassumere i cicli di sviluppo passati in un framework Agile e a definire gli obiettivi che devono essere completati nello sprint successivo. 🏃

Lo scopo principale di questi modelli di gestione del progetto è quello di ridurre le voci del backlog non strutturate e in continua evoluzione in elenchi di cose da fare gestibili e compiti attuabili. Invece di perdere tempo su cosa lavorare in un prossimo sprint, i vostri collaboratori ottengono un insieme preciso di regole, ruoli e responsabilità per sviluppare il prodotto in base alle esigenze prioritarie.

I modelli di backlog di prodotto assumono diverse forme, a seconda del tipo di backlog che si sta gestendo. Nella maggior parte dei casi, il documento affronta uno o più dei seguenti componenti del backlog:

Epica, caratteristiche e storie dell'utente Richieste di modifica Difetti e bug Debito tecnico (il costo dell'implementazione di codice mediocre nel breve periodo) Picchi tecnologici o voci di ricerca Requisiti aziendali

Cosa rende un buon modello di Sprint Product Backlog?

Un modello di product backlog efficace dovrebbe:

essere personalizzabile: il modello deve adattarsi a prodotti, nicchie di sviluppo e settori diversi. Idealmente, un buon modello di backlog di sprint dovrebbe essere un "documento vivente", in grado di fornire spazio per cambiamenti improvvisi e inaspettati man mano che il prodotto si evolve ♻️

il modello deve adattarsi a prodotti, nicchie di sviluppo e settori diversi. Idealmente, un buon modello di backlog di sprint dovrebbe essere un "documento vivente", in grado di fornire spazio per cambiamenti improvvisi e inaspettati man mano che il prodotto si evolve ♻️ Avere una struttura pulita: Dovrebbe contenere sezioni e intestazioni chiare per fornire elementi specifici del backlog al team previsto, senza confusione

Dovrebbe contenere sezioni e intestazioni chiare per fornire elementi specifici del backlog al team previsto, senza confusione **I migliori modelli di backlog aiutano a definire le aspettative di ciascun membro del team e promuovono il lavoro collaborativo verso obiettivi comuni

Consentono la definizione delle priorità : Dovrebbe consentire di evidenziare l'importanza dei backlog in base alla complessità, alle dimensioni o all'impegno richiesto

Includere immagini: Dovrebbe supportare l'aggiunta di tabelle, grafici, diagrammi, story point e altri elementi visivi che aggiungano contesto e supportino le attività 📊

La scheda Sprint Velocity consente a un team di sviluppo di misurare i punti dello sprint rispetto a quanto previsto o attualmente completato nel backlog dello sprint

10 Modelli gratuiti di Product Backlog da utilizzare nel 2024

Ci sono migliaia di modelli di product backlog su internet, ma trovare quello che corrisponde alle vostre esigenze è difficile. Per farvi risparmiare tempo, abbiamo selezionato 10 opzioni impressionanti da ClickUp e Excel che può ospitare diversi esercizi di backlog! ❤️‍🔥

1. Modello di catalogo prodotti ClickUp

Modello di Backlog ClickUp

Siete alla ricerca di un documento versatile per rafforzare gli Sprint, dare priorità ai requisiti di prodotto e favorire la collaborazione tra i team? Riprendete il modello Modello di Backlog ClickUp ! 😌

Questo modello, facile da usare per i principianti, è un must per i team di sviluppo software remoti o distribuiti. Chiunque vi abbia accesso può inviare richieste di modifica, segnalazioni di bug, suggerimenti di ricerca, storie di utenti, funzionalità e altro ancora!

Il modello viene fornito con un Modulo di presentazione del ticket da condividere con i membri interni del team o le parti interessate che vi partecipano. La magia inizia quando i partecipanti compilano il modulo con gli elementi prioritari del backlog. 🪄

Gli elementi appaiono automaticamente nelle viste del modello, consentendovi di dare il via a Pianificazione dello sprint e impostare le attività da svolgere. Sono disponibili sei tipi di vista per riflettere diverse prospettive, tra cui:

Vista Backlog di prodotto : per visualizzare scadenze, priorità, assegnatari e categorie epiche

: per visualizzare scadenze, priorità, assegnatari e categorie epiche Schedule (* Grafico Gantt * ) Vista: per concentrarsi sulle date programmate, sulle roadmap dei prodotti e sulle durate

Grafico Gantt ) Vista: per concentrarsi sulle date programmate, sulle roadmap dei prodotti e sulle durate vista Sprint (Elenco): per visualizzare gli elementi in base allo Sprint a cui appartengono

per visualizzare gli elementi in base allo Sprint a cui appartengono Vista Stato del backlog: per trasformare gli elementi inviati in schede Kanban

Usare i campi personalizzati del modello per ordinare il backlog in Sprint o Epica e suddividerli in attività più piccole. Modificate lo stato delle attività in Fatto, Annullato, In corso o In attesa per tenere il vostro team al corrente. ➿ Scaricate questo modello

2. Modello di catalogo prodotti e sprint di ClickUp

Modello di Backlog e Sprint di ClickUp

Agile sviluppo del progetto è incredibilmente veloce, il che può far sentire i master Scrum a disagio ogni volta che vengono colpiti dai backlog. 🙀

Il Modello di Backlog e Sprint di ClickUp è rivolto ai manager Agile e agli Scrum master che mirano a fornire il meglio entro scadenze brutali. Il suo formato a tre livelli consente di stabilire priorità chiare e coerenti, di sviluppare backlog coesivi e di estendere gli aggiornamenti ai compagni di squadra e agli sviluppatori in un unico documento.

Con questo modello di backlog di prodotto agile, potete:

Accedere a elenchi precostituiti per gli Sprint,tracciamento dei buge gli arretrati

Dare priorità alle voci del backlog

Assegnare compiti a più membri del team

Pubblicare stand-up giornalieri

Tracciare l'avanzamento dei compiti assegnati con una roadmap del prodotto

Identificare i problemi in tempo reale

Utilizzate altri modelli di gestione dei progetti precostituiti in ClickUp

Non lasciatevi sopraffare dall'ampia copertura del modello: gestire il contenuto del backlog è facile grazie ai molteplici tipi di visualizzazione e alle oltre 20 opzioni di stato.

Le quattro visualizzazioni del progetto - Elenco, Modulo, Bacheca e Chat - dispongono di campi personalizzati predefiniti per seguire l'andamento delle attività. È possibile aggiungere dettagli come punti della storia o informazioni sulle caratteristiche per aiutare gli sviluppatori.

Potete personalizzare ulteriormente il vostro backlog aggiungendo avvisi di dipendenza dalle attività, stime di tempo, limiti di lavoro in corso e milestone. Questo modello funge anche da gestione del prodotto documento, che cattura ogni aspetto dallo sviluppo al lancio! 🛸 Scarica questo modello

3. Modello di catalogo di sprint del prodotto ClickUp

Modello di catalogo di sprint di ClickUp

Avevate il vostro riunione Scrum quotidiana e vi siete resi conto che alcune attività in arretrato richiedono pesanti aggiornamenti? Può essere una situazione spaventosa se non si sa come procedere. 🦌

Niente stress, però! Con il programma Modello di Sprint Backlog di ClickUp , avete il controllo assoluto sul vostro veicolo di backlog, indipendentemente dalle sue svolte e dai suoi cambiamenti! 🚗

Questo modello è stato progettato per mantenervi concentrati sulla grande prospettiva di fronte a obiettivi in movimento. Sprint backlog sono tipicamente dettagliati e vincolati a una tempistica specifica: anche le più piccole modifiche possono creare scompiglio nel vostro programma. Con questo modello di product backlog agile, invece, potete tenere traccia dello stato di sviluppo degli elementi su base giornaliera. 📅

Preoccupati per il personale e allocazione delle risorse quando si presentano nuove informazioni? Non c'è da preoccuparsi: il Campo personalizzato del modello per Sforzo aiuta a gestire un team con una flessibilità sufficiente per accogliere nuove voci da fare.

Navigare nel modello è abbastanza facile, anche per i leader alle prime armi. Aprendolo, si ottiene per impostazione predefinita la vista Backlog (Elenco), ideale per creare attività e sottoattività, impostare le date di scadenza, controllare i progressi e monitorare il tempo. Gli arretrati sono generalmente classificati in quattro categorie:

Storia utente Attività Bug Miglioramento

È possibile aggiungere altre categorie o passare a diversi tipi di visualizzazione a piacimento! Scarica questo modello

4. Modello di arretrato di progetto ClickUp

Modello di catalogo del progetto ClickUp

Se il vostro esercizio di backlog contiene obiettivi avanzati a lungo termine, come la ricerca del potenziale di vendita per le vacanze e la creazione di database, aggiungete l'opzione Modello di backlog del progetto ClickUp al vostro kit di strumenti! 🧰

Questo modello vi aiuta a gestire gli arretrati da una prospettiva di investimento di tempo e costi. Può essere adattato a qualsiasi attività di strategizzazione su larga scala nell'ambito di una ciclo di vita di un progetto . Che si tratti di esaminare le tendenze di vendita o di migliorare i gateway di pagamento, utilizzate il modello per suddividere gli obiettivi più ampi in compiti più piccoli e digeribili.

In sostanza, questo modello si occupa di stimare le durate prioritizzazione dei compiti , e perfezionare gli elementi inclusi nel backlog. Sono disponibili sei tipi di visualizzazione per gestire al meglio le tempistiche di completamento e monitorare i singoli giorni del backlog, il budget utilizzato e le date di scadenza per ogni attività. ⏳

Il modello consente di ordinare gli arretrati in cinque gruppi:

Arretrati (per gli arretrati generali) Approvazione Progettazione Ricerca Esecuzione

La categorizzazione facilita team interfunzionali per individuare subito gli elementi che li riguardano. È anche possibile aggiungere riepiloghi del backlog per fornire un contesto ricco ai compagni di squadra che si occupano dell'attività. Scaricate questo modello

5. Modello di pianificazione dello sprint agile di ClickUp

Modello di pianificazione dello sprint agile ClickUp

La pianificazione mastermind aumenta la il tasso di successo degli Sprint Agili e aggiunge valore a ogni compito svolto fino a quel momento. Se non si riesce a fare questo, si lascia che una nave si liberi: l'intero team non saprà a cosa dare priorità e la sua efficienza precipiterà. ↘️

Fiducia nel Modello di pianificazione dello sprint agile di ClickUp per mantenere la nave a galla e i marinai in sincronia. ⚓

Il modello aiuta a fissare aspettative realistiche basate sulle capacità attuali. In questo modo, è possibile stabilire la responsabilità ogni volta che c'è una discrepanza tra le ore effettive e quelle stimate.

Per tenere sotto controllo le attività, sono disponibili tre viste: voci del backlog di stampa, stato di sviluppo e risorse.

La vista Sprint Backlog Items fornisce una panoramica delle attività classificate per tipo, come User Story, Bug e Feature. È possibile aggiungere o rimuovere assegnatari, impostare date di scadenza e fornire stime di tempo.

La Visualizzazione dello stato di sviluppo visualizza le attività in base al loro stato di sviluppo e alla loro priorità in una configurazione di tipo Kanban. Poiché il modello consente il trascinamento, lo spostamento delle schede delle attività è semplice.

La vista Risorse funziona come un calendario per pianificare e rivedere il carico di lavoro del team. Osservate istantaneamente le differenze tra i tempi stimati e quelli effettivi delle attività e condividete i dati con il vostro staff durante la fase di pianificazione riunioni retrospettive . Questo aiuterà il team a lavorare collettivamente sui piani per migliorare l'efficienza. Scarica questo modello

6. Modello di requisiti del prodotto ClickUp

Modello di requisiti del prodotto ClickUp

Se il vostro prossimo sessione di pulizia del backlog è fortemente incentrata sulla personalizzazione del prodotto in base alle esigenze degli stakeholder, è meglio usare Modello di requisiti di prodotto di ClickUp . 🪡

Invece di un documento elaborato con sezioni generiche, si ottiene un modello facile da usare per i principianti che riassume tutto ciò che riguarda un prodotto, comprese le caratteristiche, le funzioni e i valori. È un importante risparmio di tempo perché presenta la cronologia delle modifiche precedenti e di quelle richieste in un'unica finestra. ⏲️

Avete a che fare con il lancio di più prodotti? Create cartelle per ogni prodotto e avrete molto spazio per discutere le caratteristiche attuali e pianificate, il loro valore e le ipotesi di mercato. È inoltre possibile aggiungere attività per ogni funzionalità/storia utente, impostare scadenze e seguire lo sviluppo attraverso le fasi.

A seconda del tipo di prodotto su cui si sta lavorando, sono disponibili 17 diversi aggiornamenti di stato per le attività. Oltre a offrire un'ottima visibilità, il modello include il tracciamento dei tempi per accelerare le richieste di modifica prima della data di rilascio.

Il modello crea un ambiente collaborativo consentendo agli stakeholder interni ed esterni di registrare i loro contributi. Per quanto riguarda gli assegnatari dei compiti, è possibile aggiungere dettagli e istruzioni per guidarli e ridurre al minimo il rischio di fraintendimenti o errori di comunicazione. 😇 Scarica questo modello

7. Lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Lista di controllo per il lancio del prodotto ClickUp

Tre, due, uno, via! Il lancio (o il rilancio) di un prodotto è probabilmente il momento più emozionante della gestione del prodotto sempre che sia ben eseguito. Un lancio di successo espande la vostra base di clienti e le vostre entrate, ma un lancio non riuscito potrebbe anche essere una condanna a morte per il vostro prodotto. ⚰️

Il Lista di controllo per il lancio del prodotto ClickUp previene gli scenari peggiori, aiutando il vostro lancio a diventare un epico successo. È ricca di comode funzioni per affrontare gli arretrati non risolti e i potenziali fattori di rischio ben prima della data di lancio.

La Vista Attività del modello è il luogo in cui si crea una panoramica di tutte le attività legate al lancio. Personalizzate le attività con assegnatari, commenti, date di inizio e di scadenza e stati di priorità. ⛳

Altre viste includono Milestones, By Category e Timeline, perfette per ordinare gli arretrati in base alla fase di sviluppo o per ottenere una stima più visiva delle attività in corso.

Questo modello di livello avanzato è stato progettato per gestire tutto ciò che precede il lancio di un prodotto, dalle sequenze di attività alle dipendenze. Lo consigliamo ogni volta che avete molte cose da fare e avete bisogno di un modello centralizzato per guidare il lancio nella giusta direzione. ☸️ Scaricate questo modello

8. Modello di retrospettiva di sprint ClickUp

Modello di retrospettiva ClickUp Sprint

Ogni retrospettiva di Sprint si conclude con un elenco aggiornato di backlog. Affrontarli subito è il modo migliore per aggiungere valore a ogni riunione e aumentare la produttività del team. 🏋️

Se il vostro team ha difficoltà a tenere il passo con i backlog di prodotto grazie alle frequenti sessioni di retrospettiva, la Modello di retrospettiva di sprint ClickUp può salvare la situazione. Il modello vi aiuta a trasformare i risultati dello Sprint in elenchi di azioni, ma con la convenienza aggiuntiva di supporto per il brainstorming , grazie a Lavagne ClickUp .

Con questo modello basato su Whiteboard, avete a disposizione un'area di gioco personalizzabile per coinvolgere il vostro team per collaborazione in tempo reale . Discutete su come gestire i backlog più recenti e rivalutate la vostra posizione su quelli in sospeso dalle retrospettive precedenti.

I partecipanti possono aggiungere le loro prospettive a quattro sezioni:

Cosa è andato bene Cosa potrebbe essere migliorato Punti di azione Obiettivi retrospettivi

Le attività prioritarie del backlog possono andare sotto la voce Voci d'azione, mentre le attività non prioritarie possono essere parcheggiate sotto la voce Cosa potrebbe essere meglio. Scaricate questo modello

9. Modello di retrospettiva del progetto ClickUp

Modello di retrospettiva del progetto ClickUp

Ogni progetto finito, che sia un successo o un fallimento, è una lezione preziosa, e una miniera d'oro per recuperare gli arretrati più importanti. 🪙

Avere il Modello di retrospettiva del progetto ClickUp quando si rivedono i progetti completati e si riflette su ciò che è andato bene o male, è necessario essere al proprio fianco. 🔍

Il modo migliore per estrarre gli arretrati con questo modello è accedere al modulo Agenda. Inoltrate il modulo ai membri del vostro team di progetto e vedete quali voci vengono fuori. Le informazioni possono essere visualizzate in cinque viste diverse: utilizzate la vista Retrospect Board per avere un quadro generale delle aree principali del backlog, come ad esempio:

Cosa è andato bene?

Cosa è andato storto?

Lezioni apprese

Soluzioni alternative

Chiarimenti

Il modello consente di creare compiti, aggiungere documenti di supporto e incaricare i membri di attività che potrebbero portare a un'esecuzione raffinata di progetti futuri. Scarica questo modello

10. Modello di Excel per il backlog delle funzionalità da Spreadsheet.com

Utilizzate questo modello per potenziare il processo di sviluppo del prodotto e assicurarvi che ogni membro del team comprenda il proprio ruolo

Lavorare a un nuovo prodotto può farvi passare notti insonni se avete dei blocchi mentali sui requisiti delle funzionalità e sui carichi di lavoro previsti. Potenziate il vostro strategie di prodotto con il modello Excel Features Backlog di Spreadsheet.com.

La caratteristica principale di questo modello di backlog dei prodotti è che è basato su Excel, il che lo rende ideale per chi preferisce fogli e tabelle.

Il strumento per il backlog del prodotto è dotato di righe preimpostate per tenere traccia dello sviluppo di nuove funzionalità. Aggiungete righe per definire le categorie di prodotti e utenti, le priorità, i criteri di successo degli aggiornamenti e le capacità del team.

Il modello è facile da usare e vi aiuta a monitorare le aggiunte di nuove funzionalità e a determinare il loro impatto sul processo di sviluppo. Creare attività, impostare priorità e scadenze e lasciare note per affrontare gli arretrati in modo meticoloso.

È anche possibile raggruppare gli arretrati in base alle funzionalità, se si desidera affrontarli in blocco. Oltre alle tabelle con i dati, questo modello si affida a barre, grafici e grafici per rendere le informazioni più facili da afferrare per gli studenti visivi. Scarica questo modello

Comandare il vostro backlog o lasciare che sia lui a comandare?

I team che utilizzano una metodologia agile spesso si ritrovano bloccati in un circolo vizioso in cui gli arretrati vengono trascinati e si perde tempo, fino a invadere la tranquillità di tutti. L'unico modo per evitare che ciò accada è mantenere il contatore del backlog leggero e ben gestito. 🎛️

I modelli che vi abbiamo fornito vi aiuteranno a costruire una forte cultura del backlog, favorendo in ultima analisi il lancio di prodotti completi e testati che soddisfino i requisiti degli stakeholder! ✌️