15 metriche e KPI Agile da tenere sotto controllo nel 2024

Sia che il vostro team stia lanciando un nuovo prodotto, aggiornando funzionalità già esistenti o intraprendendo una trasformazione agile, dovete monitorare le prestazioni.

È qui che entrano in gioco le metriche e i KPI agili.

Sono la stella polare del team di sviluppo. Le metriche e i KPI agili forniscono informazioni in tempo reale sulle prestazioni del team e indicano potenziali ostacoli prima che facciano deragliare lo stato.

Continuate a leggere per conoscere le 15 metriche e i KPI Agile più critici che dovreste monitorare e come tracciarli con ClickUp.

Cosa sono le metriche Agile?

Le metriche Agile sono dati misurabili che aiutano a valutare lo stato, le prestazioni e l'efficacia del team rispetto ai parametri di riferimento impostati.

Per i team agili, queste metriche possono essere qualitative e quantitative. Sebbene possano variare in base all'organizzazione e agli obiettivi del team di sviluppo agile, rispondono a due domande:

Le iterazioni hanno valore aggiunto/impatto?

Il vostro prodotto sta aggiungendo valore al cliente nel tempo?

Per un progetto agile, le metriche per un team Scrum sono il burndown e la velocità dello sprint, mentre per i team Kanban le metriche agili saranno il monitoraggio del throughput e del lavoro in corso.

Che cosa sono i KPI agili?

I KPI agili sono metriche agili che si concentrano sulla misurazione degli aspetti più critici dell'esito positivo del progetto agile sotto forma di sprints o iterazioni. Mentre le metriche agili forniscono un insieme più ampio di dati, i KPI evidenziano gli indicatori chiave legati agli obiettivi del progetto.

Ecco una breve descrizione dei punti chiave dei KPI agili:

Orientati ai risultati: Si concentrano sui risultati piuttosto che sui livelli di attività

Si concentrano sui risultati piuttosto che sui livelli di attività Metriche selettive: Comprendono un insieme più ristretto di metriche cruciali per il monitoraggio della salute complessiva del progetto

Comprendono un insieme più ristretto di metriche cruciali per il monitoraggio della salute complessiva del progetto Allineati agli obiettivi: Gli oggetti chiave delle prestazioni sono direttamente legati agli obiettivi specifici del progetto agile

In qualità di project manager agile, stabilite e monitorate le metriche rilevanti del progetto insieme alla vostra roadmap. Dovete anche monitorare le prestazioni di tutti i team, identificare tempestivamente i potenziali ostacoli e mantenere il progetto sulla strada dell'esito positivo.

Benefici del monitoraggio di metriche e KPI agili

Identificare i colli di bottiglia e snellire i processi

Le metriche rivelano cosa sta funzionando (e cosa no): Tracciare le giuste metriche agili, come la durata del ciclo (il tempo medio impiegato per completare un'attività), il lavoro in corso (WIP) e il numero di attività attive per identificare le aree di rallentamento o dove c'è troppo da fare.

Decisioni guidate dai dati: Sfruttate questi dati per regolare i flussi di lavoro, ridistribuire le attività tra il vostro team di software agile o implementare strumenti agili per il project management per eliminare i colli di bottiglia e snellire l'intero processo di sviluppo del team.

Evitare lo scope creep: Concentrarsi sulle metriche e sui KPI dello sviluppo software agile impedisce al progetto di superare i limiti previsti. Utilizzateli per monitorare lo stato del progetto agile e per affrontare le deviazioni prima che diventino un problema.

Migliorare il completamento delle attività e del progetto

Visibilità dei progressi: Tracciate le prestazioni del team e lo stato di avanzamento del ritmo, utilizzando le metriche e i KPI metriche del progetto come i grafici di burn-down che rappresentano visivamente il lavoro rimanente in uno sprint.

Concentrazione e definizione delle priorità: Utilizzate le metriche KPI come la velocità, ovvero quanto il vostro team completa in ogni sprint, per pianificare efficacemente e dare priorità alle attività in base alle esigenze del client e alle scadenze del progetto.

Ottimizzare le dinamiche del team e l'allocazione delle risorse: Monitorare e monitorare le metriche delle prestazioni agili per comprendere le prestazioni del team, ottimizzare la disponibilità delle risorse e garantire l'allineamento in modo che nulla vada perso.

Fornire prodotti migliori per i client

Controllo della qualità: Monitoraggio di metriche come il tasso di fuga dei difetti per identificare e risolvere potenziali problemi prima che raggiungano il client. Questa attenzione al controllo della qualità porta a un prodotto migliore e, in ultima analisi, a clienti più felici.

Consegna puntuale: Quando si tracciano le metriche nelle diverse fasi del processo di sviluppo, si sa se il progetto è sulla buona strada per rispettare le scadenze.

Quali sono i diversi tipi di metriche Agile?

Tipi di metriche Agile

Come impostare i KPI Agile

Imposta gli obiettivi: Definisci chiaramente i tuoi obiettivi. Volete lanciare i prodotti più velocemente, rendere i clienti più felici o migliorare la qualità dello sviluppo? Scegliete KPI che riflettano direttamente questi obiettivi

Definisci chiaramente i tuoi obiettivi. Volete lanciare i prodotti più velocemente, rendere i clienti più felici o migliorare la qualità dello sviluppo? Scegliete KPI che riflettano direttamente questi obiettivi Selezione di un mix di KPI: Agile valorizza una prospettiva ampia. Invece di monitorare solo un aspetto, come i "punti storia", selezionate un mix di metriche che forniscano un quadro completo delle prestazioni del team in diverse aree

Agile valorizza una prospettiva ampia. Invece di monitorare solo un aspetto, come i "punti storia", selezionate un mix di metriche che forniscano un quadro completo delle prestazioni del team in diverse aree Evitare un sovraccarico di KPI: Non sovraccaricate il team con troppi KPI. Scegliete 3-5 indicatori criticiKPI e metriche critiche più rilevanti per i vostri obiettivi attuali. Devono essere attuabili e fornire spunti per migliorare i provider

Non sovraccaricate il team con troppi KPI. Scegliete 3-5 indicatori criticiKPI e metriche critiche più rilevanti per i vostri obiettivi attuali. Devono essere attuabili e fornire spunti per migliorare i provider

Frequenza del monitoraggio: Stabilite un programma di monitoraggio regolare: li misurerete quotidianamente, settimanalmente o durante le revisioni di sprint?

Stabilite un programma di monitoraggio regolare: li misurerete quotidianamente, settimanalmente o durante le revisioni di sprint? Allineamento del team: Assicurarsi che tutti comprendano l'importanza delle metriche e dei KPI agili. Rivederli regolarmente duranteriunioni agili per identificare le aree di miglioramento e adattare il vostro approccio. Ricordate che l'Agile si basa sul miglioramento continuo e i vostri KPI devono rispecchiare questo concetto

Assegnate la titolarità del monitoraggio dei KPI. Mentre alcuni, come la felicità del team, possono essere monitorati dal team leader, altri potrebbero richiedere il coinvolgimento diretto del team di sviluppo per garantire l'accuratezza.

Ricordate che i KPI scelti devono essere in linea con il vostro flusso di lavoro (ad esempio, Kanban, Scrum o Lean) e, in ultima analisi, supportare il framework selezionato per il vostro progetto.

Bonus: 50 termini di Agile Scrum da conoscere

15 Metriche e KPI Agile da monitorare

1. Velocità

La velocità è una metrica agile che misura il lavoro completato dal team durante uno sprint. Di solito si misura sommando il lavoro richiesto di tutte le storie utente completate in uno sprint.

L'accuratezza della previsione cresce a ogni iterazione, poiché si basa sulla velocità passata.

La formula per calcolare la velocità è:

Velocity = Σ (Punti storia delle storie utente completate in uno sprint)

**La velocità è rilevante per un singolo team e il confronto della velocità di vari team può essere fuorviante a causa delle diverse dimensioni, competenze e complessità del progetto

2. Sprint Burndown

Un grafico di sprint burndown rappresenta visivamente il lavoro rimanente in uno sprint. Tiene traccia del lavoro richiesto (stimato in punti storia) per completare tutte le storie utente impegnate in quello sprint.

I componenti di base di un grafico di sprint burndown sono:

Asse orizzontale (asse X) : Rappresenta i giorni o le ore di lavoro rimanenti nello sprint

: Rappresenta i giorni o le ore di lavoro rimanenti nello sprint Asse verticale (asse Y) : Rappresenta il lavoro totale richiesto

: Rappresenta il lavoro totale richiesto Linea di tendenza (linea di burndown ideale) : È una linea di pendenza che parte dal lavoro totale iniziale all'inizio dello sprint e rallenta fino a zero alla fine. Rappresenta il tasso di burndown ideale se tutto il lavoro è in corso (WIP)

: È una linea di pendenza che parte dal lavoro totale iniziale all'inizio dello sprint e rallenta fino a zero alla fine. Rappresenta il tasso di burndown ideale se tutto il lavoro è in corso (WIP) **Questa linea rappresenta l'effettivo lavoro richiesto durante lo sprint, in base agli aggiornamenti giornalieri. Idealmente, questa linea dovrebbe essere vicina alla linea di tendenza

visualizzate la reportistica di sprint su ClickUp con i grafici di flusso Burnup, Burndown, Velocity e Cumulative e rimanete allineati con gli obiettivi di sprint_

3. Durata ciclo

Nelle metodologie Agile come Kanban, la durata ciclo va oltre il tempo necessario per completare un'attività. In particolare, misura il tempo medio necessario per completare un'attività dalla sua voce nella fase centrale del flusso di lavoro fino a quando è pronta per la consegna.

Un modo comune di misurare la durata del ciclo è il seguente,

Tempo di ciclo = Lead time degli elementi completati/Numero di elementi completati_

4. Punteggio netto di promozione (NPS)

Il Net Promoter Score, o NPS, è una metrica agile fondamentale che misura il sentimento e la fedeltà dei clienti verso un prodotto, un'azienda o un servizio.

L'NPS si basa su un'unica domanda di sondaggio: "Su una scala da 1 a 10, quanto è probabile che raccomandi [azienda/prodotto/servizio] a un collega?"

L'NPS è una domanda di sondaggio, non una formula. I punteggi sono suddivisi in categorie:_

Eccellente: NPS > 70

Positivo: NPS 50-69

Negativo: NPS < 20

Punti da ricordare 🧠: _Generalmente, un punteggio superiore a 70 è considerato eccellente, i punteggi tra 50 e 69 sono ancora positivi e i punteggi inferiori a 20 sono considerati negativi

5. Valore consegnato

Il valore consegnato va oltre le valutazioni di completamento e si addentra nell'effettivo beneficio aziendale completato per il cliente. Questa metrica misura l'impatto tangibile del progetto sugli obiettivi dell'organizzazione.

Questa metrica, incentrata sul cliente, si concentra su risultati concreti come l'aumento della soddisfazione del cliente, l'incremento dei ricavi, la riduzione dei costi e il miglioramento dell'efficienza.

Non esiste una formula specifica per misurare il valore fornito, ma viene misurato attraverso l'impatto del cliente sugli obiettivi (soddisfazione, ricavi, efficienza, ecc.).

Concentrandosi sul valore fornito, un team agile può garantire prestazioni costanti che favoriscono un impatto positivo sull'organizzazione e sul progetto nel suo complesso.

6. Lavoro in corso (WIP)

Il lavoro in corso (WIP) è una pratica comune in Kanban che ha un impatto diretto sull'efficienza del flusso di lavoro e sulle prestazioni del team.

I limiti del WIP definiscono il numero massimo di attività consentite in ogni fase della scheda Kanban. Questo incoraggia i team a concentrarsi sul completamento delle attività esistenti prima di iniziarne di nuove, riducendo così le inefficienze e i ritardi.

**I limiti di WIP definiscono il numero massimo di attività consentite in ogni fase del pannello Kanban

7. Produttività

Nella metodologia Kanban e Lean-Agile, il throughput riflette l'efficienza complessiva del flusso di lavoro. Misura la velocità con cui il team completa le attività e fornisce valore al cliente.

Il throughput non si limita a monitorare il numero di attività avviate, ma misura specificamente il numero di attività completate in un arco di tempo, ad esempio per giorno, settimana o sprint. Questo fornisce un quadro chiaro dell'effettiva capacità di consegna del team.

Un modo comune per calcolare il throughput è il seguente,

Throughput = Numero di attività completate in un periodo di tempo/Lunghezza del periodo di tempo

8. Valutazione della fuga dei difetti

Il Defect Escape Rate (DER) rivela l'efficacia dei lavori richiesti dai team di sviluppo per il software di lavoro. Misura la percentuale di difetti non rilevati durante il processo di test e scoperti dai client dopo il rilascio.

La formula per calcolare il Defect Escape Rate è la seguente:

DER = (1 - Numero di difetti post-rilascio / Numero totale di difetti) x 100%

Un lavoro richiesto per ridurre il DER nel tempo evidenzia un forte processo di assicurazione della qualità.

**Un DER più basso indica un processo di test più rigoroso, in grado di individuare i difetti prima che abbiano un impatto sul cliente. Monitorando il DER nel tempo, è possibile identificare facilmente le tendenze e valutare l'efficacia delle strategie di test

9. Copertura del codice

La copertura del codice è una misura preziosa per Team di project management agile per valutare la completezza dei loro lavori richiesti e identificare le aree in cui potrebbero essere necessari ulteriori test.

Quantifica la percentuale di blocchi di codice eseguiti durante i test automatizzati. Una maggiore copertura del codice suggerisce generalmente una suite di test completa, riducendo potenzialmente il rischio di difetti non rilevati.

La formula per calcolare la copertura del codice è la seguente:

Code Coverage = (Linee di codice eseguite nei test / Linee di codice totali) x 100%

10. Età dell'elemento di lavoro

L'età dell'elemento di lavoro (WIA) monitora la durata del ciclo di sviluppo di un lavoro, da quando viene aggiunto al backlog fino a quando viene completato.

Il WIA rivela il tempo di permanenza delle attività nei sistemi di project management. Le attività con un WIA costantemente alto potrebbero indicare colli di bottiglia nel flusso di lavoro, come limiti di risorse e dipendenze da fattori esterni.

La formula per calcolare l'età dell'elemento di lavoro è la seguente:

WIA = Data attuale - Data di aggiunta dell'elemento di lavoro al backlog

11. Tempo bloccato

Nelle metodologie Agile, in cui l'adattabilità e la rapidità di consegna sono fondamentali, il tempo bloccato evidenzia il tempo che i membri del team trascorrono impedendo lo stato delle loro attività.

Il monitoraggio del tempo bloccato aiuta il team a individuare i problemi ricorrenti che ostacolano l'efficienza del flusso.

Non esiste una formula specifica per calcolare il tempo bloccato; per capire il tempo bloccato, invece, occorre monitorare il tempo trascorso dai membri del team che non riescono a progredire a causa di blocchi.

Il monitoraggio del tempo bloccato può aiutare i team agili a creare un flusso efficiente nel loro ambiente di lavoro, a ridurre al minimo i ritardi e a massimizzare il tempo dedicato a fornire valore ai clienti.

**Alcune cause comuni di blocco possono essere l'attesa di approvazioni, requisiti di attività poco chiari, bug o interruzioni di sistema

12. Burndown del rilascio

A differenza dei grafici di sprint burndown che monitorano lo stato di avanzamento in un breve periodo, il burndown di release visualizza una vista dettagliata dei lavori in corso per un intero ciclo di release, che può abbracciare diversi sprint.

Il grafico mostra il lavoro totale richiesto per il rilascio sull'asse verticale e il tempo rimanente sull'asse orizzontale.

Asse verticale:_ Lavoro totale richiesto per il rilascio

Lavoro totale richiesto per il rilascio Asse orizzontale: Tempo rimanente nel ciclo di rilascio

I grafici di burndown dei rilasci aiutano i team agili a mantenere la trasparenza, a identificare i rischi in modo proattivo e a prendere decisioni basate sui dati per garantire l'esito positivo dello sviluppo e del rilascio del software.

13. Grafico di controllo

I grafici di controllo si concentrano sulla durata ciclo dei singoli elementi del lavoro (punti della storia dell'utente, bug o errori).

Agiscono come un sistema di avviso precoce per potenziali problemi che potrebbero avere un impatto sulla consegna del progetto e identificano anche le incongruenze nella durata del ciclo, consentendo ai team di indagare sulle cause principali. In questo modo, i team si adoperano per ottenere un flusso di lavoro più prevedibile.

Da ricordare 🧠: _Utilizzare i grafici di controllo con altre metriche agili, come i limiti di lavoro in corso (WIP) e il throughput, per visualizzare una visione più completa dei flussi di lavoro

14. Svolta del codice

Il code churn è una metrica Agile che riflette i cambiamenti complessivi all'interno della base di codice. Misura il volume di codice aggiunto, modificato o rimosso durante il ciclo di sviluppo.

Sebbene un certo numero di modifiche sia naturale, un numero eccessivo di modifiche può indicare potenziali problemi di stabilità del codice.

Il churn del codice è tipicamente espresso in percentuale e si calcola dividendo le linee totali di codice aggiunte o eliminate durante un periodo specifico per le linee totali di codice presenti nella base all'inizio.

La formula per calcolare la rotazione del codice è la seguente:

Code Churn = [(Linee di codice aggiunte + Linee di codice eliminate) / Linee di codice totali all'inizio] x 100%_

15. Sondaggi sulla felicità del team

I sondaggi sulla felicità dei team misurano il morale, la soddisfazione e il benessere generale all'interno dei team di sviluppo software agile. La raccolta di feedback regolari consente di identificare le aree di miglioramento dei processi agili e di promuovere un ambiente di lavoro positivo.

Bonus: Ecco i 15 KPI e metriche per la gestione dei prodotti per i manager di prodotto per raggiungere i loro obiettivi.

Come monitorare i KPI Agile con ClickUp

Il monitoraggio delle metriche e dei KPI Agile tramite fogli di calcolo richiede molto tempo ed è inefficiente, presenta limiti di collaborazione ed è soggetto a errori a causa della mancanza di automazione, che porta a errori nel trasferimento dei dati.

Invece, Il software di project management di ClickUp per i team agili offre strumenti e funzionalità per automatizzare il monitoraggio di KPI e metriche Agile.

Vediamo come i team agili possono definire le priorità delle metriche, fissare obiettivi e iterare continuamente per migliorare, il tutto all'interno di un'unica piattaforma.

Stabilire obiettivi e traguardi Obiettivi di ClickUp sono contenitori di alto livello suddivisi in Traguardi più piccoli. Considerate questi obiettivi come dei traguardi aziendali che dovete raggiungere per realizzare i vostri obiettivi generali.

Man mano che si raggiungono questi traguardi, gli Obiettivi vengono aggiornati in tempo reale.

La parte migliore è che potete personalizzare le metriche Agile che scegliete per misurare i traguardi.

Ad esempio:

Numeri: Percentuali e punteggi

Valuta: Metriche come la copertura del codice e la durata ciclo

Attività: Monitoraggio delle prestazioni in base al completamento delle attività

creare traguardi di sprint, obiettivi commerciali settimanali e altro ancora su ClickUp Goals_

Ecco come potete impostare le vostre metriche e KPI Agile in ClickUp Obiettivi

Ecco come creare e monitorare gli obiettivi su ClickUp:

Passaggio 1: Creare un obiettivo

Aumentare il punteggio NPS da 6 a 7,5

Passaggio 2: Impostazione dei traguardi per raggiungere l'obiettivo

Ottenere 10 nuove valutazioni a 5 stelle su G2

Ridurre il numero di ticket di supporto settimanali del 25%

Affrontare i 3 principali problemi menzionati dai vostri clienti

Passaggio 3: Definire le metriche chiave da utilizzare per misurare lo stato del vostro Obiettivo

Trovare la percentuale dei promotori e dei detrattori

Sondaggi personalizzati

Passaggio 4: iniziare a monitorare lo stato fino a raggiungere i risultati desiderati

UtilizzareIl software di project management di ClickUp per avere visibilità sulle metriche e sullo stato del team, comunicare con il team di sviluppo e collaborare con tutti

Pro tip💡: Utilizzare modelli di impostazione degli obiettivi e app per il monitoraggio degli obiettivi per assicurarsi che gli obiettivi siano vincolati nel tempo, specifici, misurabili, pertinenti e raggiungibili

Dashboard visivi per approfondimenti praticabili

visualizzate in tempo reale lo stato delle vostre metriche Agile con ClickUp Dashboards

Utilizzare ClickUp Dashboard per rappresentare visivamente le vostre metriche Agile, eliminando la necessità di fogli di calcolo o di strumenti esterni come Jira.

Ottenete informazioni immediate su aree chiave quali:

Stato di sprint: Visualizzazione del lavoro rimanente all'interno di uno sprint attraverso grafici di burndown

Visualizzazione del lavoro rimanente all'interno di uno sprint attraverso grafici di burndown Disaggregazione per tipo di problema: Identificare le tendenze di bug, richieste di funzionalità/funzione e altri problemi

Identificare le tendenze di bug, richieste di funzionalità/funzione e altri problemi **Velocità del team: misurare il lavoro completato dal team a ogni sprint

**Frequenza di distribuzione: monitorare la frequenza con cui il team rilascia aggiornamenti o nuove funzionalità/funzione

Durata ciclo e lead time: Comprendere il tempo medio speso per le attività nel flusso di lavoro

Metriche di produttività: Valutare l'efficienza e la produzione

Valutare l'efficienza e la produzione Metriche di qualità: Valutazione della percentuale di difetti e della qualità complessiva del codice

Valutazione della percentuale di difetti e della qualità complessiva del codice Metriche di prevedibilità: Tracciano l'accuratezza delle stime e le tempistiche di consegna del progetto

Tracciano l'accuratezza delle stime e le tempistiche di consegna del progetto **Metriche di soddisfazione dei clienti: misurare l'esperienza dell'utente e il feedback sul prodotto

Iterare e adattare per un miglioramento continuo

Sfruttare Modello di metriche di progetto di ClickUp per misurare, monitorare e visualizzare lo stato delle vostre metriche Agile in ClickUp.

Programmate revisioni periodiche per analizzare le vostre metriche Agile all'interno di ClickUp. Identificate le tendenze, introducete nuove metriche, perfezionate i processi di monitoraggio in base all'evoluzione delle esigenze del team, valutate lo stato di avanzamento degli obiettivi e individuate le aree di miglioramento.

Pronti a liberare il potere delle metriche e dei KPI Agile per il vostro team?

L'ideale sarebbe monitorare tutte le metriche e i KPI Agile rilevanti per misurare le prestazioni del team.

La piattaforma di project management agile di ClickUp vi aiuta a fare questo. Usate Teams per fissare obiettivi per le metriche agili più critiche, monitorate i progressi con modelli precostituiti, misurate i progressi con i dashboard di ClickUp e comunicate le metriche e i KPI giusti ai vostri stakeholder per aumentare la loro fiducia nei confronti dei vostri team.

Centralizzate il monitoraggio delle metriche per una trasparenza senza pari, senza dover ricorrere a più strumenti e fogli di calcolo. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per monitorare le metriche e i KPI di Agile.

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos'è un KPI in Agile?

In Agile, un KPI (key performance indicator) è definito come metriche specifiche che misurano le prestazioni del team alla fine di ogni iterazione o sprint. I vantaggi della misurazione dei KPI agili sono il monitoraggio continuo dello stato, la possibilità di prendere decisioni sul carico di lavoro del team e l'acquisizione di informazioni preziose sul funzionamento del team. I KPI agili possono essere misurati in base alla velocità, ai grafici di burndown degli sprint e ai diagrammi dei flussi di lavoro cumulativi.

2. Cosa sono le metriche in Agile?

Le metriche della metodologia Agile forniscono indicazioni sulla produttività nelle diverse fasi dello sviluppo del software, valutano la qualità del prodotto e monitorano le prestazioni del team. Possono essere personalizzate a livello individuale e di team. A livello di team, valutano lo stato di salute generale del progetto, mentre a livello individuale possono essere utilizzate per identificare le prestazioni individuali rispetto al loro stato.

3. Cosa sono le metriche e i KPI di Scrum?

I team agili utilizzano le metriche e i KPI di Scrum per misurare l'efficacia dei processi del team, monitorare lo stato di avanzamento verso obiettivi specifici, identificare le aree di miglioramento, ottimizzare i flussi di lavoro agili e dare visibilità agli stakeholder sul progetto.