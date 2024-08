10 Migliori app per il monitoraggio degli obiettivi nel 2024 (Free e a pagamento)

La vita è breve e i nostri elenchi di cose da fare? Continuano ad allungarsi.

Un giorno si vuole essere nella forma migliore di sempre, il giorno dopo ci si vuole aggiornare per fare carriera. Il numero di obiettivi che inseguiamo ogni giorno può diventare estenuante, soprattutto se non monitoriamo i risultati e non li usiamo per alimentare la nostra motivazione.

Da fare?

Attraverso le app per il monitoraggio degli obiettivi! Grazie ai miracoli tecnologici, le app per il monitoraggio degli obiettivi possono fungere da allenatori personali, cheerleader e taskmaster in un'unica soluzione. Io le ho trovate utili per organizzare, dare priorità e monitorare ogni passaggio del mio viaggio.

Se anche voi ne state cercando una, siete nel posto giusto.

Sulla base della mia esperienza e dei test terminati dal team di ClickUp, ho stilato un elenco delle migliori app per il monitoraggio degli obiettivi, comprese le alternative gratis e a pagamento.

Spero che questo vi aiuti a trovare la soluzione di cui avete bisogno per raggiungere i vostri grandi e audaci obiettivi!

L'importanza delle app per il monitoraggio degli obiettivi

Quando perseguiamo grandi (e piccole) ambizioni, molti di noi hanno bisogno di aiuto per mantenere la concentrazione, misurare lo stato e rimanere motivati nel tempo.

Le app di tracciamento degli obiettivi servono proprio a questo: impostare i traguardi, suddividerli in passaggi fattibili, celebrare le attività cardine, lavorare di più per raggiungere gli obiettivi mancati e monitorare i progressi fatti e quelli ancora da fare.

A differenza delle tradizionali agende cartacee, che possono essere facilmente smarrite o danneggiate, questi strumenti digitali forniscono dati accessibili e in tempo reale sullo stato di avanzamento Questo approccio basato sui dati consente di responsabilizzare, motivare e adattare gli obiettivi da raggiungere.

Questi strumenti superano le semplici note digitali offrendo quadri strutturati, promemoria e analisi che ci spingono a fare del nostro meglio e a correggere la rotta quando necessario.

Vi state chiedendo quali app offrono tutti questi vantaggi e anche di più? Scopriamole.

Le 10 migliori app per il monitoraggio degli obiettivi a colpo d'occhio

Per aiutarvi a scegliere la migliore app per il monitoraggio degli obiettivi, abbiamo compilato una tabella che riepiloga le 10 migliori opzioni disponibili. Ogni app offre funzionalità/funzione uniche, adatte a diversi obiettivi e preferenze dell'utente. Scopritele:

App Migliore per Caratteristica di spicco Funzione $$$a Impostazione e gestione completa degli obiettivi con capacità di gestione delle attività adattabili Una suite di personalizzazioni per la panoramica degli obiettivi, un intervallo di opzioni di collaborazione e modelli precostituiti per una rapida impostazione degli obiettivi Strides Impostazione di una routine quotidiana produttiva Quattro tracker delle abitudini personalizzabili Way of Life Coltivare le buone abitudini e rimuovere consapevolmente gli schemi indesiderati Diario incorporato per identificare i trigger delle cattive abitudini con una panoramica temporale dei modelli di buone e cattive abitudini Coach.me Crescita personale e sviluppo delle competenze Accesso a coach e mentori specializzati Habitica Gamification habit building Divertenti missioni e ricompense per rimanere in carreggiata Todoist Trasformazione di ogni obiettivo o progetto in attività e sottoattività in movimento Interfaccia bella, lineare e pulita ATracker Gestione del tempo Monitoraggio del tempo su più dispositivi per ogni obiettivo GoalsOnTrack Creazione di piani d'azione dettagliati e schede di visione Impostazione end-to-end goal e monitoraggio dello stato con pianificatori, fogli di lavoro, visualizzazioni, diari e reportistiche Toodledo Aumenta la produttività a tutto tondo Suddivide il vostro tempo in opzioni di vita, lavoro e pianificazione per gestire gli obiettivi in ogni area Lattice Impostazione degli obiettivi per i dipendenti Cinque prodotti separati, tra cui Performance, Obiettivi e Crescita, ognuno dei quali si concentra sulla guida delle prestazioni, sugli OKR e sul miglioramento continuo

Le 10 migliori app per il monitoraggio degli obiettivi da usare quest'anno

Abbiamo elencato le app che non sono popolari solo tra i professionisti, ma che possono essere utilizzate da chiunque: studenti, freelance, titolari di aziende o impiegati.

Iniziamo con "l'app tuttofare" per i grandi obiettivi, i progetti lunghi e le attività semplici.

1. ClickUp: la migliore per impostare e monitorare gli obiettivi dei progetti

Semplificate il processo di impostazione e monitoraggio degli obiettivi a breve e lungo termine con ClickUp Obiettivi

ClickUp

è uno strumento versatile per il project management che eccelle nel monitoraggio degli obiettivi per singoli e team.

Obiettivi di ClickUp

aiuta team e individui a impostare, monitorare e raggiungere efficacemente gli oggetti. La funzionalità/funzione consente di creare obiettivi specifici e misurabili (compresi gli Obiettivi e i Risultati chiave o OKR) e di suddividerli in azioni concrete

Attività di ClickUp

, attività secondarie e liste di controllo.

È possibile monitorarli utilizzando un monitoraggio dello stato di avanzamento personalizzabile con traguardi numerici, monetari, vero/falso e attività.

Impostazione di traguardi misurabili all'interno di ClickUp Obiettivi

Se state monitorando gli obiettivi per un team, ClickUp vi consente di condividerli, assegnare le responsabilità e monitorare i risultati collettivi. Funzionalità/funzioni come

La visualizzazione della chat di ClickUp

, i thread di discussione sulle attività, le @ menzioni e la vista

Finestra In arrivo di ClickUp

promuovere una collaborazione senza soluzione di continuità su tutti i progetti. È inoltre possibile organizzare gli obiettivi in cartelle dedicate per facilitarne l'accesso.

Memorizzate e classificate i vostri obiettivi ClickUp in cartelle per un facile accesso

Grazie a funzionalità/funzione come la dipendenza dagli obiettivi e il roll-up degli stati di avanzamento, ClickUp Obiettivi assicura che tutti siano allineati e lavorino verso obiettivi comuni.

Oltre a queste, ClickUp offre molti modelli predefiniti per impostare e monitorare facilmente gli obiettivi. Il mio preferito è il modello

Modello di obiettivi SMART di ClickUp

.

Include stati personalizzabili per tenere traccia dello stato del progetto, campi personalizzati per categorizzare e visualizzare gli obiettivi in modo efficiente e visualizzazioni personalizzate come Goal Effort e SMART Goal Worksheet per adattarsi al vostro flusso di lavoro.

Uso questo modello per:

Tenere traccia di tutti gli obiettivi e i traguardi

Organizzare gli obiettivi in diversi stati : Completato, In crisi, Fuori strada, In attesa, In corso, per tenere traccia dello stato

: Completato, In crisi, Fuori strada, In attesa, In corso, per tenere traccia dello stato Controllare e analizzare le attività per garantire la massima produttività

per garantire la massima produttività Misurare il lavoro richiesto per ogni obiettivo

per ogni obiettivo Impostate e rispettate le sequenze di tempo

La parte migliore è che ClickUp non solo aiuta a monitorare gli obiettivi, ma offre anche funzionalità/funzione per il project management, la comunicazione e la collaborazione. Pensate a un'unica app per terminare la maggior parte dei vostri lavori, professionali e personali!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Ottenete una panoramica di alto livello sullo stato degli obiettivi e sul tempo speso per i progetti con ClickUp Dashboard ', con diversi widget, tra cui barre di stato, grafici a torta, grafici a barre, ecc.

Ottenere notifiche per le scadenze imminenti usando Promemoria di ClickUp . ClickUp vi ricorda le vostre attività da cinque minuti a tre giorni prima della loro scadenza

Visualizzate le vostre attività imminenti in un Elenco, in un Quadro Kanban, in un Grafico di Gantt e in qualsiasi altro stile a vostra scelta usando Visualizzazioni ClickUp

Collaborate alle attività di ClickUp, condividete i feedback e lavorate insieme su obiettivi collettivi con ClickUp Chattare

Adattare il flusso di lavoro a qualsiasi tipo di attività con le preziose funzionalità di ClickUp Tasks, come stati personalizzati, livelli di priorità e dipendenze

Limiti di ClickUp

Non è possibile esportare facilmente i dashboard

Curva di apprendimento più ripida rispetto agli strumenti che offrono solo il monitoraggio degli obiettivi

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.700+ recensioni)

4,7/5 (9.700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

Molti utenti di ClickUp concordano sul fatto che la piattaforma è diventata uno strumento salvavita per gli obiettivi dei loro progetti:

Gli obiettivi di ClickUp aiutano a mantenere l'attenzione di ogni membro del reparto su ciò che è veramente importante, il che è fondamentale quando si sta lanciando un nuovo prodotto

Darya Krakovyak, responsabile della comunicazione, IPERVSN

2. Strides: il migliore per impostare una routine quotidiana produttiva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-482-1400x646.png Passi /$$$img/

via Passeggiate Strides è una delle poche app di questo elenco in cui ho trovato la flessibilità di scegliere tra vari metodi di monitoraggio degli obiettivi Ad esempio, posso impostare obiettivi a lungo termine in base alle attività cardine o ai valori degli obiettivi. Inoltre, dispone di cursori di percentuale completata e dell'opzione per tracciare le buone e le cattive abitudini.

**Da fare, è possibile personalizzare le opzioni del tracker e scegliere come monitorare gli stati, essere promemoria delle scadenze e così via.

Le migliori funzionalità/funzioni di Strides

Scegliete tra quattro tracker: Abitudine per il monitoraggio delle buone/cattive abitudini, Traguardo per l'impostazione di un'utile cronologia del progetto, Media per una panoramica degli obiettivi in un periodo di tempo specifico e Progetto per il monitoraggio di semplici attività cardine

Monitorare le prestazioni di tutti gli obiettivi e le abitudini per settimana, mese, anno o per tutto il tempo

Rimanete motivati con i grafici che misurano il tasso di esito positivo, le strisce e altro ancora

Limiti di Strides

Nessun sistema di ricompensa per continuare a raggiungere i propri obiettivi

L'app è disponibile solo per utenti iOS

Prezzi di Strides

**Gratis

Strides Plus: a partire da $4,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Strides

G2: Recensioni non disponibili

Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

3. Modo di vivere - Il migliore per costruire nuove abitudini

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-483.png Modo di vivere /$$$img/

via App Store Way of Life combina gli strumenti di costruzione delle abitudini, come il diario e la compilazione di elenchi di cose da fare, in un intuitivo tracker digitale delle abitudini.

Ci è piaciuto molto il modo in cui vi rende conto delle cattive abitudini. Così, invece di evidenziare solo le vostre buone abitudini, potete trovare un modo per affrontare le situazioni che potrebbero tentarvi di rimanere indietro rispetto ai vostri obiettivi di costruzione delle abitudini.

Grazie alla funzionalità/funzione Grafici, è possibile individuare le tendenze positive e negative nell'arco di settimane, mesi o addirittura anni.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Way of Life

Monitoraggio della routine grazie a un sistema unico di codici a colori

Mantenete la rotta verso il raggiungimento dei vostri obiettivi con potenti promemoria

Annotare le cattive abitudini grazie alla funzione diario integrata

Limiti dello stile di vita

Nel piano Free è possibile monitorare solo tre abitudini

Non c'è modo di monitorare quanto si è vicini al raggiungimento di un obiettivo. C'è solo un'opzione "sì" o "no"

prezzi di #### Way of Life

**Gratis

**A partire da $4,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Way of Life

G2: Recensioni non disponibili

Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

4. Coach.me-Migliore per la crescita personale e l'apprendimento di una nuova abilità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-484.png Coach.me /$$$img/

via Allenatore.me Coach.me è un'eccellente piattaforma che vi mette in connessione con allenatori e mentori certificati in varie specialità. Se la crescita personale è il vostro obiettivo principale, consiglio vivamente Coach.me.

L'ho trovato estremamente utile per lo sviluppo delle competenze, perché vi offre un supporto a 360 gradi per l'apprendimento della competenza che avete scelto: amici, colleghi e persino un coach personale possono tenervi sulla giusta strada.

Potete anche approfittare della sua versatilità: si raddoppia come app per il monitoraggio delle abitudini, quindi potete usufruire di diverse funzioni anche senza iscrivervi a un piano di coaching personale.

Le migliori funzionalità/funzione di Coach.me

Impostazione di obiettivi e promemoria per il numero di volte che si desidera esercitare un'abilità o lavorare su un'abitudine ogni settimana

Visualizzare le tendenze settimanali e mensili del proprio stato

Seguire le istruzioni giornaliere degli allenatori per raggiungere l'obiettivo prefissato

Effettuare il check-in dal widget Today View dell'iPhone o sullo smartwatch senza aprire l'app

Limiti di Coach.me

Occasionali problemi di check-in che possono interrompere la vostra striscia di successi

Limitata funzione di monitoraggio dei progetti

Prezzi di Coach.me

Tracker delle abitudini: Free

Free Allenamento personale: $100 al mese (a partire da $25 a settimana)

Valutazioni e recensioni su Coach.me

G2: Recensioni non disponibili

Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

5. Habitica-La migliore app per il monitoraggio delle abitudini con divertenti elementi di gioco

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-485.png Habitica /$$$img/

via Habitica Habitica rende più divertente il tuo elenco di abitudini e ti permette di creare divertenti avatar che si rafforzano con il completamento delle attività Guadagni anche ricompense che ti permettono di acquistare fantastici aggiornamenti per l'avatar.

Ciò che mi è piaciuto di più è stata l'integrazione con i social media. Trovo più facile rimanere motivati con gli account Con l'integrazione di Habitica con i social media, diventa più facile coinvolgere i vostri contatti nelle vostre 'missioni' e lavorare insieme per gli stessi obiettivi

Le migliori funzionalità/funzione di Habitica

Monitoraggio delle abitudini e delle attività quotidiane in movimento con interfacce mobili e web

Ottenere ricompense divertenti per i propri obiettivi e decorare il proprio avatar con armature da battaglia, animali misteriosi, abilità magiche e persino missioni

Usare le monete del gioco per acquistare vantaggi nella vita reale, come l'accesso gratis agli spettacoli televisivi

Limiti di Habitica

Opzioni limitate per personalizzare le sfide

La navigazione può essere difficile per alcuni utenti

Prezzi di Habitica

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Habitica

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Recensioni non disponibili

6. Todoist - Il migliore per la gestione delle attività con elenchi di cose da fare minimalisti e puliti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-486-1400x645.png Todoist /$$$img/

via Todoist Todoist è un bellissimo elenco automatizzato di cose da fare per la gestione delle attività in movimento. Semplifica i vostri obiettivi trasformandoli in elementi d'azione. E la soddisfazione che vi dà quando selezionate un elemento d'azione o un'attività secondaria come "terminato" è imbattibile. Da fare con un solo tocco o clic.

Un'altra funzionalità/funzione notevole è il riconoscimento del linguaggio naturale, che ordina le attività nelle visualizzazioni Oggi, Prossimi e filtri personalizzati. Questo aiuta a stabilire senza sforzo le priorità degli obiettivi. Mi ha anche permesso di creare uno spazio condiviso per le attività di collaborazione, separato dai miei obiettivi e progetti personali.

Le migliori funzionalità di Todoist

Cattura e organizza le attività nel momento in cui si presentano con un linguaggio naturale e di facile flusso

Costruire abitudini e tenere sotto controllo le scadenze grazie al riconoscimento automatizzato dei dati

Trasforma qualsiasi cosa in un'attività del vostro elenco di cose da fare da qualsiasi luogo, grazie a oltre 80 integrazioni

Monitoraggio dello stato in diversi modi: visualizzazioni della produttività, cronologia delle attività e archivio delle attività completate

Limiti di Todoist

La qualità dei riepiloghi/riassunti generati varia, quindi è necessario controllarli e rivederli manualmente per verificarne l'accuratezza

Limiti alle personalizzazioni per le statistiche di produttività e la visualizzazione dei rapporti

Prezzi di Todoist

Per i principianti: Free

Free Pro: $5/mese

$5/mese Business: $8/mese

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4.4/5 (700+ recensioni)

4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2000 recensioni)

7. ATracker-Migliore per la gestione del tempo per ogni obiettivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-487.png ATracker /$$$img/

via ATracker ATracker è un'app per la gestione degli obiettivi basata sul tempo, che genera informazioni sul modo in cui si spende il proprio tempo per ogni obiettivo Questo consente di programmare strategicamente ogni attività e sottoattività secondaria per un utilizzo ottimale delle proprie ore.

Ho esplorato le impostazioni avanzate dell'app e ho scoperto che è possibile monitorare il tempo aggregato trascorso su un gruppo di attività. ATracker memorizza tutti i tempi registrati e li presenta sia in vista Elenco che Calendario. È anche possibile aggiornare le voci o registrare il tempo in un secondo momento.

Le migliori funzionalità/funzioni di ATracker

Avvio e interruzione di un'attività con un solo tocco, senza dover usufruire del dispositivo

Monitoraggio del tempo su cellulari, tablet, Apple Watches o computer

Impostazione di obiettivi giornalieri e settimanali in base alle attività e ai tag, compresi quelli numerici e a discesa

Creazione di reportistica sotto forma di bellissimi grafici a torta e a barre

Limiti di ATracker

Occasionali problemi di sincronizzazione del Calendario

Non riesce a monitorare il tempo per più attività contemporaneamente

Prezzi di ATracker

**Gratis

Pro: $4,99 su iOS e $2,99 su Android (costo una tantum)

$4,99 su iOS e $2,99 su Android (costo una tantum) Premium: $2,99/mese

Valutazioni e recensioni di ATracker

G2: Recensioni non disponibili

Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

8. GoalsOnTrack: il migliore per creare piani d'azione dettagliati per i vostri obiettivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-488-1400x788.png ObiettiviSuTraccia /$$$img/

via Obiettivi in pista ObiettiviOnTrack è SMART software per l'impostazione degli obiettivi con strutture di obiettivi a più livelli. Ciò significa che è possibile creare piani d'azione dettagliati per ogni obiettivo e sotto-obiettivo. Ciò la rende non solo un'app per gli elenchi di cose da fare, ma anche un dettagliato programma di monitoraggio del tempo, completo di strumenti di monitoraggio del tempo e delle abitudini.

Sono rimasto piacevolmente sorpreso da quanto lavoro richiesto da questo software. Ad esempio, si ottiene una le metriche degli obiettivi modulo da compilare per garantire che il vostro obiettivo sia SMART -specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e limitato nel tempo.

Allo stesso modo, esistono le Bacheche della visione, modelli per l'impostazione degli obiettivi e i diari per fare un po' di brain dump. È come se tutte le idee sui vostri obiettivi vivessero in un appartamento a più piani. Tutto si trova all'interno dello stesso complesso, ma abbastanza separato per una corretta organizzazione.

Funzionalità/funzione migliori di GoalsOnTrack

Mappa tutte le fasi dei tuoi obiettivi con fogli di lavoro e pianificatori stampabili

Monitoraggio dello stato degli obiettivi in quattro modi: per sotto-obiettivi, per attività, per risultati e manualmente

Programmazione drag and drop con il calendario delle attività che si integra con calendari esterni come Google Calendar, iCal, Outlook

Monitoraggio dell'esecuzione delle abitudini con segni di spunta giornalieri

Condivisione degli obiettivi con il team, registrazione delle attività in tempo reale e pubblicazione di messaggi o commenti su una bacheca centralizzata per lavorare insieme

Limiti di GoalsOnTrack

Richiede una connessione a internet

Non esiste una versione di prova o gratis

Prezzi di GoalsOnTrack

L'iscrizione costa 68 dollari all'anno

Valutazioni e recensioni di GoalsOnTrack

G2: Recensioni non disponibili

Recensioni non disponibili Capterra: Recensioni non disponibili

9. Lattice: il migliore per gli OKR e gli obiettivi dei dipendenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-489.png Lattice /$$$img/

via Lattice Lattice è una soluzione di impostazione degli obiettivi per i team. È ideale per le organizzazioni che desiderano monitorare le prestazioni lavorative, consentendo ai dipendenti di allineare il proprio sviluppo professionale agli obiettivi dell'azienda.

**L'abbiamo trovata utile per il project management interfunzionale e per garantire una collaborazione chiara obiettivi per il marketing insieme in un unico luogo e obiettivi del servizio clienti separatamente in un altro.

È inoltre possibile impostare gli oggetti per lo sviluppo del software e per la Obiettivi SMART per i manager . Tutti possono essere interconnessi e collaborare in un'unica piattaforma.

Il* Software OKR Si integra con Jira, Salesforce, Slack e Microsoft Teams per garantire che gli obiettivi siano sempre al centro dell'attenzione e che si agisca in continuazione

Leggi anche:_ Scalare la carriera: come impostare e raggiungere gli obiettivi per gli ingegneri del software

Le migliori funzionalità/funzione di Lattice

Connessione dei traguardi individuali con quelli del reparto e dell'azienda obiettivi per la revisione delle prestazioni * Integrare gli OKR nella gestione delle prestazioni per allineare il raggiungimento degli obiettivi con le principali priorità aziendali

Incoraggiare l'impegno dei dipendenti con riunioni 1:1 e interazioni con le risorse umane e i manager

Limiti di Lattice

Il sito web può essere lento durante il caricamento iniziale

Non c'è una versione gratuita

Prezzi di Lattice

Gestione delle prestazioni + OKR e obiettivi: $11/persona al mese

$11/persona al mese Engagement: $4/persona al mese

$4/persona al mese Crescita: $14/persona al mese

$14/persona al mese Compensazione: $6/persona al mese

Valutazioni e recensioni di Lattice

G2 : 4.7/5 (3000+ recensioni)

: 4.7/5 (3000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (160+ recensioni)

10. Toodledo: il migliore per aumentare la produttività in tutte le aree della vita

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-490.png Toodledo /$$$img/

via Toodledo Toodledo è un elaborato strumento di produttività. Offre diverse opzioni per organizzare e monitorare gli obiettivi, con l'obiettivo di aumentare la produttività. Prende l'idea di un semplice elenco di cose da fare e lo espande in un'area di lavoro dettagliata in modo da ottenere più risultati per ogni obiettivo o attività.

Ho trovato interessanti le sue categorizzazioni:

Vita: Permette di creare elenchi di cose da fare e note e di condividerle con amici e familiari in base al metodo Getting Things Terminato

Permette di creare elenchi di cose da fare e note e di condividerle con amici e familiari in base al metodo Getting Things Terminato Lavoro: Vi aiuta a delineare i vostri progetti, ad assegnare attività al vostro team e a monitorare il tempo trascorso su ogni progetto

Vi aiuta a delineare i vostri progetti, ad assegnare attività al vostro team e a monitorare il tempo trascorso su ogni progetto Calendario: Vi incoraggia a sfruttare al meglio il vostro tempo libero grazie al suo pianificatore integrato, completato da promemoria basati sulla vostra posizione, attività ricorrenti e integrazioni con il calendario

Le migliori funzionalità/funzione di Toodledo

Utilizzo di cartelle, tag, contesti e attività secondarie per organizzare gli elenchi Da fare

Ordinate, filtrate e cercate nel vostro elenco per sapere cosa deve essere completato. L'app invia avvisi quando le attività sono in scadenza

Monitorate il vostro miglioramento personale; rimanete motivati e raggiungete i vostri obiettivi

Scrivete i vostri ricordi, usatela come un diario, annotate ricette, note di viaggi e altro ancora

Utilizzate uno schema per pianificare il vostro prossimo progetto, registrare la genealogia della vostra famiglia o qualsiasi altro caso di utilizzo vi venga in mente

Limiti di Toodledo

La funzionalità/funzione Note richiede una migliore ricerca

Prezzi di Toodledo

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Toodledo

G2 : 4.5/5 (60+ recensioni)

: 4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

Scegliere la migliore app per il monitoraggio degli obiettivi

Le app che ho testato e selezionato hanno alcune cose in comune: sono tutte semplici da usare e mi permettono di essere più organizzato e produttivo. Pur essendo ottime per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi, poche vanno oltre le funzionalità/funzione di base.

Preferisco pianificazione di obiettivi a lungo termine strumenti che mi aiutino a bilanciare le attività personali e professionali. Quindi, una piattaforma con funzioni avanzate di collaborazione tra team, gestione delle attività e project management diventa ideale per me.

In questo contesto, solo uno strumento soddisfa tutti i requisiti: ClickUp!

Semplifica il monitoraggio degli obiettivi grazie alle sue funzionalità/funzione versatili e ai modelli pronti all'uso. Gli strumenti di project management di ClickUp ci permettono di tenere sotto controllo gli elenchi delle attività e di collaborare con team interfunzionali.

Nel complesso, invece di un tracker di obiettivi solo individuale, ClickUp offre la flessibilità di lavorare sugli obiettivi professionali come team. Anche se è possibile mantenere i tracker personali separatamente, le funzioni di collaborazione offrono un vantaggio.

oggi stesso! Non ve ne pentirete.