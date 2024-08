Scalare la carriera: come definire e raggiungere gli obiettivi per gli ingegneri del software

L'ingegneria del software è un campo dinamico in cui ogni anno affluiscono nuovi talenti, intensificando la competizione. Per i professionisti di questo settore, impostazione degli obiettivi di carriera è un esercizio di ancoraggio mantiene alta la motivazione , eleva il potenziale di guadagno e permette di usufruire di ruoli di alto livello. Tuttavia, decidere i giusti obiettivi di carriera in un campo professionale così ampio è più facile a dirsi che a farsi.

Forse si vuole raggiungere un'abilità tecnica, immergendosi negli algoritmi o padroneggiando le strutture di dati. D'altra parte, potenziare le competenze di codice attraverso un nuovo linguaggio di programmazione potrebbe essere il vostro obiettivo.

O forse fate parte della maggioranza degli ingegneri del software che non hanno un'idea chiara dei prossimi passaggi della loro carriera e apprezzerebbero una guida.

In questo articolo esploreremo i vari obiettivi di carriera per gli ingegneri del software e offriremo consigli pratici su come impostarli e raggiungerli con successo utilizzando gli strumenti appropriati. Immergiamoci!

Benefici dell'impostazione di obiettivi (SMART) per gli sviluppatori di software

L'impostazione degli obiettivi di carriera come ingegnere del software indirizza la vostra crescita professionale e fornisce un una chiara tabella di marcia per lo sviluppo della carriera . Da fare in questo modo, ci si può concentrare sull'apprendimento, sullo sviluppo delle competenze e sul gestire il proprio tempo in modo efficiente . Inoltre, vi mantiene in sintonia con le ultime tendenze tecnologiche e dell'IA, vi aiuta a espandere la vostra rete di contatti, migliora le vostre capacità tecniche e interpersonali e vi aiuta a migliorare il vostro rapporto con gli altri aumenta la produttività .

Da dove fare? La risposta è: seguire il Quadro SMART di obiettivi per gli ingegneri del software. SMART sta per:

S specifico

specifico M easurable

easurable $$$a realizzabili

R ealistico

ealistico **Temporale

Assicuratevi che gli obiettivi che avete proposto rientrino in questi Box. Se non lo sono, analizzateli ulteriormente e suddivideteli in passaggi più piccoli e gestibili fino a quando non rientrano nei criteri SMART. Questo approccio aggiunge struttura al processo di impostazione degli obiettivi e aumenta le probabilità di esito positivo. 🥇

Sforzandosi di miglioramento delle prestazioni attraverso l'impostazione di obiettivi SMART, si aprono le porte a una carriera e a un potenziale di guadagno migliori. Soprattutto, il raggiungimento di obiettivi definiti porta soddisfazione personale e può portare a uno stile di vita più soddisfacente.

Volete iniziare subito a mappare i vostri obiettivi SMART per l'ingegneria? Sfruttate il Modello di obiettivi SMART di ClickUp per creare e monitorare tutti i vostri obiettivi attraverso elenchi praticabili. I suoi stati personalizzati, come Completato, In crisi, Fuori pista, In attesa e In pista, consentono di monitorare gli obiettivi senza sforzo!

Organizzate tutti i vostri obiettivi in base ai criteri SMART e monitorateli in elenchi facilmente accessibili utilizzando il modello di obiettivi SMART di ClickUp

10 esempi di obiettivi ad alto valore per gli sviluppatori di software

Scegliere gli obiettivi ottimali di ingegneria del software per sé o per il proprio team sembra spesso più facile di quanto non sia in realtà. Per darvi una marcia in più, vi forniamo 10 esempi di obiettivi SMART per gli ingegneri del software. Utilizzateli come fonte di ispirazione per l'impostazione di obiettivi professionali che vi guideranno verso l'esito positivo! 🏆

1. Tecnica

Gli obiettivi tecnici si riferiscono all'apprendimento e allo sviluppo individuale come professionista dell'ingegneria del software. Questi includono la padronanza di strutture dati, algoritmi, fondamenti di rete, metodologie di test e crittografia. Ad esempio, gli obiettivi di sviluppo delle competenze tecniche possono includere:

Implementare e ottimizzare un'infrastruttura cloud scalabile per un progetto entro i prossimi nove mesi

Sviluppare una nuova funzionalità utilizzando un nuovo linguaggio di programmazione o un nuovo framework entro i prossimi quattro mesi

Automazione di un processo critico all'interno del team utilizzando scripting o codice nei prossimi tre mesi

Se state pianificando iniziative di aggiornamento per voi stessi o per il vostro team, utilizzate la sezione Modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp per valutare lo stato dell'utente! La struttura a codice colore del documento consente di classificare le competenze da 1 (principiante) a 4 (esperto) per identificare le aree che richiedono maggiore attenzione e dedizione! 💪

Identificate le competenze tecniche che desiderate migliorare e monitoratele utilizzando campi personalizzati con il modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp

2. Codice

Il coding è al centro delle attività dei team di software e rappresenta una delle competenze più importanti da sviluppare. Ecco alcuni esempi di obiettivi legati alla codifica:

Riordinare il codice di base nelle prossime tre settimane, rendendolo più facile da capire e da mantenere

Introdurre un nuovo algoritmo per ottimizzare una parte cruciale del sistema entro le prossime due settimane

È possibile approfondire gli obiettivi di codifica concentrandosi sulla qualità e sulla titolarità.

**Gli obiettivi di "qualità del codice" riguardano monitoraggio dei bug nel codice. Per istanza, si può puntare a ridurre del 10% il numero di bug trovati nell'app nel prossimo mese.

Gli obiettivi di titolarità del codice si riferiscono alla responsabilità di un'intera base di codice. Assumendo la completa titolarità del codice, l'obiettivo può essere quello di garantire che la piattaforma rimanga operativa per il 99,99% del tempo nei tre mesi successivi.

3. Progettazione del sistema

Gli obiettivi di progettazione del sistema ruotano attorno alla realizzazione di realizzazioni significative che riguardano interi prodotti o sistemi. L'obiettivo è apportare cambiamenti d'impatto, quindi è necessario avere una comprensione olistica di come funziona ed evolve un sistema. Ecco un paio di esempi:

Lavorare per migliorare la velocità di recupero dei dati del 30% nei prossimi sei mesi

Team per progettare e aggiungere un'intera serie di funzionalità/funzione a un prodotto entro quattro mesi

4. Test

Il testing del software è una parte cruciale dello sviluppo, che garantisce ai team di cogliere e risolvere i bug più importanti prima che gli utenti mettano le mani sul software. Per essere abili nei test, gli ingegneri devono possedere abilità quali la garanzia di una copertura completa dei test e l'esecuzione di test mirati su specifici segmenti di codice.

Alcuni obiettivi professionali che ci si può porre per migliorare il testing sono:

Entro la fine del trimestre, cercare di automatizzare il 90% delle funzioni critiche

Entro sei mesi, impostare test per valutare le prestazioni dei principali percorsi utente

5. Debug

Una volta che i test approfonditi hanno individuato i bug del programma, il passaggio successivo consiste nel risolvere questi problemi attraverso il debug. Come gli obiettivi della progettazione e del collaudo del sistema, anche quelli del debug sono in qualche modo legati agli obiettivi del codice.

Tuttavia, gli obiettivi di debug più efficaci si concentrano non solo sul bug, ma anche sull'impatto che la sua risoluzione avrà sul software. Ecco due esempi:

Creare visualizzazioni personalizzate nello strumento di registrazione per ogni nuovo progetto di quest'anno per facilitare l'accesso al softwaretrovare e risolvere i problemi* Diventare veramente bravi con gli strumenti di debug del vostro linguaggio di programmazione, andando oltre la semplice stampa delle informazioni entro la fine dei prossimi tre mesi per affrontare meglio i problemi

Esplorate il sito di ClickUp modelli gratuiti di segnalazione di bug per darti una marcia in più e semplificare il monitoraggio del tempo affidandoti a layout predefiniti per risparmiare tempo prezioso! 🕒

Semplificate la reportistica dei bug utilizzando un modulo facilmente condivisibile, disponibile nel modello ClickUp Bug Report Modulo

6. Personale

Oltre agli obiettivi legati all'azienda, un ingegnere del software competente dovrebbe possedere obiettivi personali anche. Questi ruotano intorno a sfruttare le proprie capacità di software e di comunicazione per diventare un imprenditore o migliorare la propria occupabilità per ottenere migliori prospettive di lavoro. Tali obiettivi potrebbero riguardare:

Imparare un nuovo linguaggio di programmazione entro i prossimi tre mesi

Organizzare riunioni mensili con esperti del settore per imparare dalla loro esperienza e dalle loro intuizioni

7. Gestione del team

Un solido lavoro di squadra e gestione del team sono fondamentali per gli ingegneri del software, soprattutto per i professionisti di alto livello che guidano progetti. Inoltre, se si vuole gestire una propria azienda, è necessario imparare a guidare, motivare e gestire gli altri in modo efficace.

Ecco alcuni obiettivi volti a migliorare la gestione del team e le capacità di comunicazione e collaborazione:

Reclutare e formare un nuovo membro del team di ingegneria entro tre mesi, finché le sue prestazioni non soddisfano le aspettative

Prendere in carico un progetto nel prossimo trimestre, assicurandosi che sia gestito bene e consegnato nei tempi previsti

Avete bisogno di uno strumento pratico per iniziare a guidare il vostro team in modo efficiente? Pianificate la gestione del team e monitorate le prestazioni di tutti in un unico posto utilizzando il programma Modello di piano di gestione del team di ClickUp ! 👥

Collegate i team all'interno dell'organizzazione e gestiteli in modo efficace con il modello di piano di gestione dei team di ClickUp

8. Lavoro di squadra

Essere un team player è un obiettivo eccellente da coltivare, in quanto può aiutarvi ad apparire desiderabili agli occhi dei potenziali datori di lavoro. Non si tratta solo di andare d'accordo, ma di migliorare la qualità complessiva dei progetti software e dei colloqui con i client con un lavoro collettivo. Comunicazione forte e lavoro di squadra snellire i processi migliorando i risultati grazie alla combinazione di competenze e prospettive diverse.

A migliorare la vostra propensione alla collaborazione è possibile:

Collaborarecreare una tecnica di valutazione e revisione del programma (PERT) o grafici Gantt per chiarire il ruolo di ognuno

Organizzare e condurre riunioni regolari, giornaliere o settimanali, per ridurre al minimo i conflitti e capire come contribuire al quadro generale. Utilizzate il metodoIntegrazione di ClickUp Zoom per sessioni più produttive

9. Rete

Anche se il computer è il vostro compagno più vicino nell'ingegneria del software, le connessioni faccia a faccia sono sempre importanti. Il networking con i colleghi del settore è particolarmente essenziale se il vostro obiettivo è proporre una nuova idea o trovare un collaboratore, come un ingegnere software senior, che possa aiutarvi a perfezionare la vostra produttività o ad accelerare la vostra sequenza di sviluppo. Per espandere la vostra rete, dovreste:

Programmare incontri con ingegneri software senior di team o aziende diverse a intervalli regolari

Partecipare a una conferenza di networking con l'obiettivo di sviluppare almeno una nuova connessione

10. Professionale

Lo sviluppo professionale comporta il potenziamento di competenze trasversali come la gestione del tempo, la risoluzione dei problemi e la comunicazione. Gli obiettivi che aiutano gli ingegneri in quest'area possono includere:

Padroneggiare la Metodologia Lean per affrontare le sfide tipiche del processo di sviluppo

Garantire la partecipazione volontaria e attiva ai progetti contribuendo aprogrammi delle riunioni o alle sessioni retrospettive con regolarità

Una volta acquisita una certa familiarità con Lean e sentendosi pronti a iniziare la propria carriera imprenditoriale, è possibile iniziare il viaggio con il programma Modello di piano Business Lean di ClickUp perfetto per i principianti! 👌

Il modello di piano Business Lean di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare ed eseguire efficacemente la vostra strategia aziendale.

Se siete desiderosi di implementare uno o più degli obiettivi che abbiamo discusso, provate il template Modello di percorso di carriera di ClickUp per mantenere centralizzati i piani di sviluppo della carriera! È completamente personalizzabile ed è ideale per mappare i vostri processi dalla A alla Z.

Mappate i vostri obiettivi di carriera e visualizzateli su una lavagna online colorata utilizzando il modello di percorso professionale ClickUp

5 Suggerimenti per impostare e raggiungere gli obiettivi dell'ingegneria del software

Ora che abbiamo esplorato gli obiettivi emergenti dell'ingegneria del software, è il momento di stabilire e raggiungere questi obiettivi. La gestione di obiettivi multipli o di grandi dimensioni accanto alle attività abituali può sembrare opprimente, soprattutto se non si dispone di strumenti di organizzazione per aiutarvi.

Fortunatamente, ClickUp -un robusto strumento all-in-one soluzione per il project management ideale per team di software -offre tutti gli strumenti necessari per impostare, monitorare e raggiungere gli obiettivi in modo efficiente.

Da un Assistente dotato di IA per il monitoraggio dei piani di sviluppo e per la generazione di roadmap di produttività a bacheche agili e scrum per la creazione di flussi di lavoro unici, ClickUp vi copre in tutti i casi di project management dell'ingegneria sforzi. 🙌

Approfondiamo i nostri cinque consigli per impostare e raggiungere efficacemente gli obiettivi nella vostra carriera di ingegneri del software!

1. Organizzate i vostri obiettivi in una piattaforma facilmente accessibile

Centralizzare i vostri obiettivi in un'unica piattaforma è una svolta per un'organizzazione efficiente degli obiettivi e un accesso senza soluzione di continuità. Per gestire al meglio gli obiettivi, la piattaforma che state usando dovrebbe offrire diverse tabelle e tabelloni digitali con campi personalizzabili. Perché? Perché questi strumenti consentono di segnare le scadenze, monitorare lo stato di avanzamento e annotare le note essenziali senza sforzo. ✅

Quando avete a che fare con obiettivi grandi e a lungo termine, suddivideteli in attività di dimensioni ridotte Diciamo che sognate di avviare un'attività in proprio: suddividete il sogno in passaggi attuabili come immergersi nelle ricerche di mercato , la creazione del prodotto, la ricerca di finanziamenti e la messa in sicurezza della vendita iniziale. Da fare, i grandi obiettivi apparentemente impossibili saranno più raggiungibili.

Da fare tutto questo e molto altro ancora con Obiettivi di ClickUp -Fare in modo che i vostri sogni diventino realtà attraverso l'impostazione di sequenze chiare e di traguardi misurabili e l'uso di Automazioni di ClickUp per monitorare i vostri progressi, il tutto all'interno di un'unica piattaforma!

Impostazione, organizzazione e monitoraggio di tutti gli obiettivi e delle attività cardine senza sforzo con ClickUp

Identificate le fasi cruciali del vostro percorso di definizione degli obiettivi come Attività cardine e dividere gli obiettivi principali in traguardi gestibili per una maggiore efficienza. ClickUp consente di:

Stabilire traguardi numerici

Impiegare traguardi vero/falso per attività "completate" o "non completate"

Usare traguardi monetari per monitorare gli obiettivi finanziari peruna migliore gestione del budget* Delineare le singole attività come traguardi di obiettivi complessi

i traguardi numerici consentono di tenere traccia delle attività che possono essere suddivise in unità chiare, come "Completare 5 problemi di codifica entro una settimana". i traguardi vero/falso, invece, sono ottimi per monitorare il completamento di attività di codifica specifiche, come verificare se una funzionalità/funzione è stata implementata o un bug è stato risolto. 🐞

Selezione di vari tipi di obiettivi per misurare con valuta, percentuali, numeri e con vero o falso

È anche possibile organizzare obiettivi interconnessi in cartelle, visualizzando in modo rapido e completo lo stato di avanzamento verso gli obiettivi generali.

2. Decidere quali obiettivi hanno la massima priorità

Nel perseguire gli obiettivi, sentirsi sopraffatti può spesso portare ad abbandonarli del tutto. Affrontare un lungo elenco di aspirazioni o un obiettivo enorme con innumerevoli passaggi più piccoli richiede una tecnica cruciale: la prioritizzazione. ☝️

Supponiamo che stiate valutando i vostri obiettivi tecnici: implementare un progetto in una nuova lingua, padroneggiare il controllo delle versioni e navigare in una piattaforma cloud. È impossibile dedicarsi a tutti e tre gli obiettivi contemporaneamente, quindi è fondamentale stabilire delle priorità.

Iniziate con la padronanza del controllo delle versioni, un'abilità essenziale applicabile a diversi progetti e lingue. Successivamente, approfondite un nuovo linguaggio o framework, ampliando le vostre conoscenze. Infine, concentrarsi sulla gestione di progetti su una piattaforma cloud, sfruttando le conoscenze e le competenze acquisite con il raggiungimento dei due obiettivi precedenti.

ClickUp Priorità delle attività offre una struttura a quattro livelli per guidare il processo decisionale. Per istanza, supponiamo che il vostro grande obiettivo sia sviluppare una nuova funzionalità/funzione per un'app. Utilizzate questo sistema per classificare le attività come:

Urgente: attenzione immediata (correggere bug critici che influenzano l'esperienza dell'utente)

attenzione immediata (correggere bug critici che influenzano l'esperienza dell'utente) Alto: Attività importanti che richiedono un rapido completamento (Progettare l'architettura di base della funzionalità/funzione)

Attività importanti che richiedono un rapido completamento (Progettare l'architettura di base della funzionalità/funzione) Normale: Attività importanti ma meno sensibili al tempo (Implementare elementi dell'interfaccia utente)

Attività importanti ma meno sensibili al tempo (Implementare elementi dell'interfaccia utente) Basso: Attività a bassa priorità o meno critiche in termini di tempo (Ottimizzare le prestazioni della funzionalità/funzione)

Impostare le priorità identificando i livelli di urgenza per ogni attività di ClickUp

L'impostazione dei tag di priorità è semplice: basta fare clic sull'icona della bandierina e scegliere il livello di urgenza dal menu a discesa. Le bandierine rosse rappresentano le attività urgenti, mentre il grigio chiaro è usato per quelle meno critiche, per garantire una rapida identificazione. 🚩

3. Condividere gli obiettivi con colleghi e supervisori

I vostri colleghi ingegneri del software potrebbero essere entusiasti quanto voi delle vostre aspirazioni professionali. La condivisione degli obiettivi con loro apre un dialogo in cui entrambe le parti possono monitorare lo stato e celebrare le attività cardine insieme. Inoltre, tenere amici e colleghi al corrente significa avere degli accountability partner che fanno il tifo per voi e vi mantengono in carreggiata verso i vostri obiettivi oggetti del progetto . 🥳

Inoltre, i supervisori spesso amano vedere i membri del loro team entusiasti della loro crescita. Quando parlate dei vostri obiettivi con il vostro supervisore, non si tratta solo di una conversazione, ma di un'opportunità. Potrebbero offrirvi risorse come una formazione specializzata o una maggiore autonomia nei progetti. Questo mette in evidenza la vostra iniziativa, che potrebbe portare a maggiori responsabilità o ricompense.

Con ClickUp, il gioco della condivisione degli obiettivi è più facile che mai. Se avete strutturato i vostri obiettivi in un modello preconfezionato, sia che abbiate /href/ o costruiti da zero, è possibile condividere senza problemi elenchi, Bacheca o documenti con colleghi o supervisori utilizzando collegamenti e controlli di accesso condivisibili.

Supponiamo che stiate usando il modello Modello di obiettivo annuale di ClickUp per compilare il vostro obiettivi e finalità per l'anno successivo. Potete invitare gli altri non solo a visualizzare ma anche a commentare direttamente il documento condiviso! Documenti ClickUp fare collaborazione in tempo reale permettendo ai team di modificare, assegnare attività, taggare i membri e convertire senza problemi il testo in passaggi concreti, mantenendo tutto organizzato ed efficiente. ✨

La collaborazione è fondamentale con ClickUp 3.0 Docs, per cui è possibile condividere, impostare autorizzazioni o esportare rapidamente i documenti a utenti interni o esterni

Questo significa anche che discutere i vostri obiettivi con il vostro supervisore diventa una strada a doppio senso. Il responsabile può offrire suggerimenti rilasciando commenti direttamente sul documento condiviso, che può essere rivisto e implementato se necessario.

4. Impostare le scadenze per il completamento degli obiettivi

La fissazione di scadenze per gli obiettivi è un fattore che cambia le carte in tavola per garantire un completamento tempestivo. Iniziate con l'impostazione di sequenze realistiche per ogni oggetto. Dopo la durata stabilita, valutate criticamente il vostro stato: questa riflessione è fondamentale per valutare se le scadenze sono state rispettate e aiuta a perfezionare le scadenze future.

Tenete a mente che le scadenze non sono fisse. Durante il perseguimento di un obiettivo, valutate regolarmente queste Sequenze. Siete sulla buona strada o dovete fare degli aggiustamenti? La flessibilità è fondamentale per mantenere il vostro programma realistico e realizzabile.

Con il Visualizzazione del calendario ClickUp è possibile monitorare le date di scadenza e impostare i promemoria per non perdere mai un colpo. È versatile e offre visualizzazioni giornaliere, settimanali o mensili per tenere facilmente sotto controllo tutte le scadenze. 📅

Gestite e organizzate progetti e pianificate attività nella flessibile visualizzazione Calendario per mantenere i team in sincronizzazione

Pianificare è un gioco da ragazzi: trascinate le attività sul calendario e voilà! Le attività con codice colore aggiungono un livello di organizzazione, aiutandovi a ordinare per progetto, priorità o campi personalizzati.

Zoomate per avere una panoramica del progetto o zoomate per avere informazioni specifiche sulle attività. I filtri permettono di affinare la visualizzazione, mettendo in evidenza le attività veramente importanti. È anche possibile condividere il calendario o avviare riunioni direttamente dalla visualizzazione Calendario, rendendo la coordinazione una parte integrante del vostro programma.

5. Rivedere regolarmente lo stato e adattare gli obiettivi

Valutate costantemente il vostro stato e siate pronti a modificare gli obiettivi quando necessario. Poiché le circostanze fluttuano, gli obiettivi possono richiedere una modifica. **Per istanza, una volta che le vostre competenze tecniche sono solide, prendete in considerazione la possibilità di spostare l'attenzione su obiettivi personali o di rete. 🤝

Fare leva ClickUp Dashboard per avere un'istantanea visiva del vostro stato, personalizzata in base alle vostre preferenze, attraverso grafici a torta, a linee o a barre.

Con strumenti come i grafici Burnup e Burndown, è possibile monitorare le prestazioni rispetto ai traguardi impostati e fare proiezioni e previsioni. Questa visualizzazione completa consente di monitorare gli obiettivi, di ottenere informazioni preziose sullo stato e di apportare le modifiche necessarie lungo il percorso.

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti in tutto il team o il reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

Navigare facilmente negli obiettivi dell'ingegneria del software con ClickUp

Definire obiettivi intelligenti (e SMART) per gli ingegneri del software e realizzarli in modo efficiente è fondamentale per avanzare nella carriera. Seguendo i nostri consigli pratici e utilizzando i giusti strumenti di impostazione degli obiettivi, potrete realizzare le vostre aspirazioni professionali, personali e tecniche! Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso e attingi alla sua matrice di strumenti di gestione delle operazioni e pre-costruiti modelli di ingegneria del software per impostare e raggiungere i tuoi obiettivi come un professionista! 😎