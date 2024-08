Come impostare le metriche degli obiettivi (con esempi)

Nel popolarissimo libro di management Goal, Eliyahu M. Goldratt sostiene che l'obiettivo fondamentale di ogni azienda è fare soldi. Sebbene sia estremamente semplice da capire, non è facile da attuare.

L'obiettivo di fare soldi deve essere scomposto in aumento della produzione, riduzione delle spese e minimizzazione delle scorte, il tutto per massimizzare le entrate e i profitti. A seconda dell'azienda in cui si opera, questo può diventare molto complesso.

Per esempio, per un autore di contenuti freelance, aumentare la produzione potrebbe essere semplice come scrivere più articoli alla settimana. Per una casa automobilistica, invece, si tratta di ottimizzare migliaia di processi, ognuno con i propri obiettivi.

Il monitoraggio di tutto ciò richiede un software progettato ad hoc come ClickUp. Vediamo come è possibile impostare metriche di obiettivi efficaci e raggiungerli nella vostra organizzazione.

Cosa sono le metriche degli obiettivi?

I Teams sono obiettivi di massima che un individuo, un team o un'organizzazione si prefiggono di raggiungere. Ad esempio, l'aumento dei ricavi di una nuova linea di prodotti o l'espansione in un nuovo mercato.

Le metriche degli obiettivi sono indicatori specifici e misurabili per raggiungere questi obiettivi. Gli obiettivi vengono suddivisi in passaggi attuabili e aiutano a monitorare le prestazioni e a valutare l'esito positivo.

Quali sono le differenze tra obiettivi e metriche?

Anche se usati insieme, obiettivi e metriche sono concetti fondamentalmente diversi.

Differenze chiave tra obiettivi e metriche

Da fare: come lavorano insieme obiettivi e metriche?

Obiettivi e metriche hanno una relazione simbiotica. Gli obiettivi guidano il viaggio dell'organizzazione nella giusta direzione, le metriche assicurano che ci si stia muovendo al ritmo giusto.

Ad esempio, se il vostro obiettivo è aumentare le entrate nel prossimo anno aziendale, potreste impostare metriche come:

Aumento dei contatti generati

Aumento del tasso di conversione da lead a cliente

Aumentare il fatturato ricorrente annuale di ciascun cliente

Aumento della fidelizzazione dei clienti

Il monitoraggio di queste metriche su base settimanale o mensile aiuta a raggiungere l'obiettivo annuale prefissato. I leader aziendali suddividono gli obiettivi dell'intera organizzazione in obiettivi più piccoli per i team. Utilizzano poi le metriche degli obiettivi per determinare lo stato di avanzamento di questi ultimi.

Comprendere alcune entità chiave nella gestione delle metriche degli obiettivi

Per capire

obiettivi vs. oggetti

vs metriche, ci sono un numero di termini che si incontrano. Discutiamone alcuni per disambiguazione.

Indicatori chiave di prestazione (KPI): Un KPI è una misura specifica dell'esito positivo di un progetto, di un dipartimento o di un'organizzazione nella riunione degli obiettivi. Per

obiettivi di produttività

un KPI potrebbe essere il numero di ore lavorate.

Accordo sul livello di servizio (SLA): Uno SLA è lo standard di prestazioni che ci si è impegnati a raggiungere. Ad esempio, un team che si occupa della manutenzione del software potrebbe avere uno SLA di 4 ore come tempo di risposta per i reclami ad alta priorità.

Click-through rate (CTR): Un popolare parametro di valutazione del

kPI di marketing

il tasso di clic misura il numero di volte in cui qualcuno clicca su un collegato rispetto al numero di volte in cui viene visualizzato. Se il vostro annuncio su Facebook viene visto da 100 persone e cliccato da una, il vostro CTR è dell'1%.

Utenti attivi: Nel mondo SaaS, gli utenti attivi giornalieri (DAU) e gli utenti attivi mensili (MAU) sono metriche chiave. Si riferiscono al numero di persone che utilizzano attivamente il prodotto, una metrica fondamentale per le entrate potenziali.

Con una solida base di questa teoria, analizziamo alcuni esempi.

25 esempi di metriche degli obiettivi nel mondo reale

Le metriche degli obiettivi possono variare a seconda del tipo di lavoro che si fa. Per darvi un'idea chiara, abbiamo scelto esempi da diverse funzioni aziendali.

Commerciale

1. Costo di acquisizione clienti (CAC): Tutte le spese di acquisizione dei clienti, comprese le spese commerciali e i lavori richiesti. Il CAC è una spesa importante che deve essere ridotta al minimo.

2. Attività commerciali per rappresentante: Il numero di attività completate da un rappresentante commerciale in un determinato periodo di tempo. La maggior parte delle organizzazioni monitora le chiamate commerciali. Si tratta di una metrica di produttività che aiuta i team a raggiungere gli obiettivi di vendita

gli obiettivi commerciali

.

3. Tasso di conversazione: Tasso di conversione dei lead in client. Questo obiettivo metriche monitora la qualità dei contatti e l'efficienza del processo commerciale.

4. Lunghezza del ciclo commerciale: Durata media del processo commerciale dalla fase di contatto iniziale alla chiusura. Insieme alle attività per rappresentante e al tasso di conversione, questa metrica aiuta a prevedere i risultati delle entrate.

5. Valore della vita del cliente (CLV): Il fatturato totale che un'azienda può generare da un cliente nell'arco della sua relazione. Il CLV aiuta a razionalizzare il CAC e ad allocare i budget di conseguenza.

Marketing

6. Lead qualificati dal marketing (MQL): Numero di lead che il team di marketing considera suscettibili di conversione in clienti. Gli MQL aggiungono un elemento di qualità ai lead generati.

7. Costo per lead (CPL): Tutte le spese sostenute per acquisire un lead. I CPL sono un indicatore principale del CAC.

8. Impressioni, clic e lead: Numero di persone che hanno visto un annuncio, hanno fatto clic su un annuncio e hanno compilato il modulo per essere acquisiti come lead. Questi

Metriche KPI

aiutano a misurare le prestazioni del top of the funnel.

9. Valutazione: Percentuale di email di marketing che rimbalzano quando l'ID è errato, inattivo o non disponibile. La frequenza di rimbalzo è un indicatore della salute del vostro database di abbonati.

10. Ritorno sull'investimento nel marketing (ROI): Rapporto tra le entrate generate dal marketing e le spese di marketing. È una misura importante dell'efficacia del marketing.

Operazioni

11. Margine di profitto lordo: (Ricavi - Costo del venduto)/100. Il margine lordo è un indicatore critico della forza operativa e della salute finanziaria del progetto.

12. Valore aggiunto: Lavoro effettivamente completato x budget. Se il budget è di 30.000 per un progetto di 30 giorni e il 10% è stato completato in 6 giorni, il valore guadagnato è di 3.000 dollari. E il valore pianificato è 6.000. Questo, insieme ad altre metriche finanziarie, aiuta a misurare in termini di dollari il ritardo o l'anticipo rispetto alla tabella di marcia.

13. Variazione dei costi: Costo preventivato - costo effettivo. Uno degli obiettivi principali di un buon progetto è completare il progetto rispettando il budget. La varianza dei costi è una metrica chiave a tal fine.

14. Scostamento del programma: Consegna pianificata - consegna effettiva. Nell'esempio precedente, avreste dovuto completare il 20% in 6 giorni. Quindi, lo scostamento dalla pianificazione è del 10%.

15. Valutazione dell'utilizzo: Ore lavorate/ore disponibili. In una settimana di lavoro di 40 ore, se avete lavorato 30 ore, avete un tasso di utilizzo del 75%. Si tratta di un indicatore principale della produttività e dell'allocazione delle risorse, parte integrante del sistema di gestione delle risorse

obiettivi del progetto

.

Ingegneria del software

16. Frequenza di distribuzione: La frequenza con cui il codice viene distribuito in produttività. A volte è considerato un elemento di

metriche a stelle e strisce

per i team che adottano l'agilità, è un indicatore chiave della produttività e della velocità del team di ingegneria.

17. Tasso di esito positivo degli obiettivi di sprint: Percentuale di elementi del backlog dello sprint completati. Questa metrica mostra la capacità del team di pianificare efficacemente e di raggiungere gli obiettivi aziendali.

18. Tempo di risposta: Tempo impiegato dal sistema per rispondere a una query. È una misura chiave dell'agilità e della reattività.

19. Copertura del codice: Percentuale di codice coperto da test automatizzati. Questo parametro

metriche agili

identifica l'efficienza dei test e le parti che necessitano di maggiore attenzione.

20. Tempo medio di recupero (MTTR): Tempo impiegato dal team di ingegneri per riprendersi da un incidente. In un mondo in cui gli incidenti di sicurezza/prestazioni sono inevitabili, l'MTTR è un indicatore di resilienza.

21. Incidenti di sicurezza: Numero di incidenti o violazioni. Insieme al tempo medio di rilevamento, al tempo medio di recupero e alla gravità dell'incidente, misura le capacità di sicurezza del software.

Servizio clienti

22. Conservazione dei clienti: La percentuale di clienti mantenuti nel tempo. Questa metrica indica la capacità del prodotto/servizio di essere prezioso per il cliente, riducendo così i budget spesi per acquisire nuovi clienti.

23. Punteggio netto di promozione (NPS): La probabilità che un cliente raccomandi un prodotto o un servizio. Si tratta di una metrica per la customer delight nella maggior parte delle organizzazioni di prodotti/servizi.

24. Tempo di prima risposta: Velocità della prima risposta alle richieste dei clienti. Tipicamente indicato negli SLA, il tempo di prima risposta è un indicatore chiave dell'efficienza del servizio clienti.

25. Valutazione: Percentuale di ticket risolti entro gli SLA.

Se uno di questi obiettivi vi sembra adatto a voi, ecco come monitorarli e fare reportistica per ottimizzare le prestazioni.

Monitoraggio e reportistica delle metriche degli obiettivi

Una volta impostate le metriche degli obiettivi, assicuratevi di averne visibilità in ogni momento.

App per il monitoraggio degli obiettivi

come ClickUp sono perfette per questo scopo.

Impostare i propri traguardi su ClickUp obiettivi

Impostate traguardi numerici, monetari, vero/falso e attività con

Obiettivi di ClickUp

. Ad istanza, fissare dei traguardi numerici per gli obiettivi settimanali di lead generation. Impostare traguardi monetari per le vendite.

Se non sapete da dove cominciare, provate a utilizzare i seguenti suggerimenti

Modello di obiettivi SMART di ClickUp

.

Imposta gli obiettivi SMART per il tuo team con ClickUp

Assegnare le metriche degli obiettivi alle persone giuste

Assegnate gli utenti a ciascuna metrica dell'obiettivo. Potete anche suddividere una metrica per più membri del team che raggiungono collettivamente i traguardi.

Definire i dati

Identificate le origini dati per ogni metrica e integratele con ClickUp, ad esempio sistemi interni, metriche esterne, feedback dei clienti o sondaggi dei dipendenti. Assicurare l'accuratezza, l'affidabilità e l'accessibilità dei dati.

Monitoraggio su ClickUp Dashboard

Personalizzate le dashboard di ClickUp per visualizzare le metriche che vi interessano. Ottenete aggiornamenti in tempo reale su ogni metrica, in modo da poter adattare i vostri lavori richiesti per migliorare le prestazioni.

Definizione di parametri di riferimento per ogni obiettivo

Uno degli aspetti principali dell'impostazione di un obiettivo o della definizione delle metriche è la definizione accurata dei parametri di riferimento. Una startup nel suo primo anno di attività potrebbe essere in grado di raggiungere un obiettivo di aumento del 100% delle entrate, ma una multinazionale potrebbe non esserlo. Per capire la differenza, è necessario definire dei parametri di riferimento.

Nell'impostazione degli obiettivi, i parametri di riferimento:

Impostazione della base di riferimento per le prestazioni

Assicurano che gli obiettivi siano raggiungibili e realistici

Spingono i limiti e raggiungono risultati più importanti

Aiutano a competere efficacemente sul mercato

In breve, un obiettivo è ciò che deve essere raggiunto. Una metrica è l'indicatore della performance verso quell'obiettivo. Il benchmark è il numero per le metriche.

Ad esempio, in un prodotto di ingegneria del software, l'obiettivo è aumentare il throughput. Il numero di funzionalità/funzione distribuite in produttività è la metrica. 10 funzionalità/funzione per sprint è il benchmark.

Iniziate a impostare i vostri benchmark e le vostre metriche con una di queste

modelli per l'impostazione degli obiettivi

.

Ruolo delle metriche degli obiettivi nel miglioramento delle prestazioni

Nel viaggio verso l'esito positivo dell'organizzazione, le metriche degli obiettivi sono le tappe fondamentali da superare. Ecco come possono aiutare

i team operativi

migliorare le prestazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/OKRs\_List\_View-1400x935.png Vista Elenco ClickUp per le operazioni /$$$img/

Gestire le operazioni end-to-end con ClickUp

Visibilità: Le metriche degli obiettivi rendono visibile l'obiettivo a tutti i membri del team. Li aiuta a guidare il loro stato in base a ciò che devono raggiungere nel corso dell'anno.

Misurabilità: I progetti spesso durano mesi, se non anni. Aspettare la fine per sapere se l'esito è positivo può essere demotivante. Le metriche degli obiettivi aiutano i membri del team a sapere a intervalli regolari qual è il loro stato.

Scopo: Per i membri del team, le metriche degli obiettivi offrono un senso di scopo. Aiutano a creare una responsabilità collettiva verso il raggiungimento degli oggetti.

Miglioramento continuo: Sulla base della visibilità, della misurabilità e dello scopo, i team possono creare un piano di miglioramento continuo. Se ci si accorge che le prestazioni si stanno allontanando dal piano, è possibile apportare immediatamente delle modifiche.

Visibilità attraverso

ClickUp Dashboard

. Condurre retrospettive periodiche e documentare le lezioni su

Documenti di ClickUp

. Discutete le idee sui commenti e rimanete al corrente di tutte le conversazioni con l'opzione

Visualizzazione della chat ClickUp

.

Visibilità dei progetti grazie alle dashboard ClickUp personalizzabili

Implementare le modifiche, monitorare lo stato di avanzamento, risciacquare, ripetere!

Sfide nell'implementazione delle metriche degli obiettivi

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, l'implementazione delle metriche degli obiettivi non è facile. Ci sono diverse sfide che probabilmente dovrete affrontare, ecco come superarle.

Metriche non allineate con gli obiettivi

Le migliori metriche devono essere allineate agli obiettivi

obiettivi del team

. Misurano le prestazioni rispetto all'obiettivo desiderato. Tuttavia, spesso i team faticano a identificare le metriche giuste per i loro obiettivi.

Con ClickUp è possibile superare questa sfida: creare cartelle per monitorare cicli di sprint, OKR, scorecard settimanali dei dipendenti, ecc. e ricavare metriche per ciascuno di essi.

Impostazione e dimenticanza delle metriche

All'inizio dell'anno i team fissano con entusiasmo obiettivi, metriche e traguardi. È comune dimenticarsene quando inizia la frenesia del lavoro quotidiano.

ClickUp vi aiuta a evitarlo, automatizzando il monitoraggio dello stato.

Mancanza di visibilità

Uno dei motivi per cui i team fissano e dimenticano gli obiettivi è che non hanno una visibilità costante. Fogli di calcolo sparsi con vari adattamenti degli obiettivi e delle metriche rendono noioso l'accesso.

ClickUp risolve questo problema portando gli obiettivi nel contesto delle attività quotidiane. Gli obiettivi sono visibili e rilevanti per il lavoro.

Mancanza di dati per il monitoraggio dello stato di avanzamento

Senza un solido strumento di project management, una domanda elementare come "quante attività abbiamo completato?" potrebbe richiedere troppo tempo.

Il modulo completo di ClickUp per la gestione delle attività è stato progettato per ovviare a questo problema. Utilizzando semplicemente ClickUp, i team possono raccogliere dati relativi alle attività, al monitoraggio del tempo, al carico di lavoro e altro ancora.

Rimanere in cima agli obiettivi e alle metriche di esito positivo con ClickUp

Ogni azienda lavora sempre per raggiungere un obiettivo, un risultato che desidera. Potreste non essere d'accordo con Obiettivi e pensare che il vostro obiettivo principale sia cambiare il mondo. Non giudicheremo.

Qualunque sia il vostro obiettivo, ClickUp vi supporterà. Utilizzate le funzionalità di ClickUp per la gestione delle attività, la pianificazione, il monitoraggio e il tracciamento degli obiettivi per raggiungere i vostri obiettivi. Iniziate subito.

Domande frequenti sulle metriche degli obiettivi

1. Qual è l'obiettivo delle metriche di esito positivo?

Le metriche di esito positivo sono indicatori di performance. L'obiettivo delle metriche di successo è dare ai membri del team chiarezza, direzione e scopo.

2. Cosa sono le metriche degli obiettivi KPI?

Le metriche degli obiettivi KPI sono misure specifiche utilizzate per valutare le prestazioni di un'organizzazione, di un team o di un individuo rispetto a obiettivi predefiniti.