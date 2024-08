KPI e metriche: Cosa sono e come monitorarli

siete pronti a conoscere le metriche KPI?

Siete nel posto giusto!

ma chiariamo subito una cosa

Sebbene sia le metriche che i KPI vi aiutino a misurare le prestazioni aziendali, non sono la stessa cosa.

pensatela in questo modo

Se le metriche fossero programmi televisivi, gli indicatori di performance chiave sarebbero sitcom.

Le metriche KPI sono essenzialmente tipi di metriche che vi aiuteranno a monitorare le prestazioni della vostra azienda nel corso del tempo chiave obiettivi .

Ma non preoccupatevi.

Non vi lasceremo con solo questo!

Questo articolo sarà un approfondimento su cosa sono i KPI e le metriche e su come si differenziano. Evidenzieremo inoltre come sia possibile impostare un'efficace KPI efficaci per la vostra azienda per misurare le vostre prestazioni.

E chi può aiutarci meglio della famiglia di sitcom preferita da tutti: i Simpson!

#

Iniziamo!

#

Cos'è un indicatore di prestazione chiave KPI?

Un indicatore di performance chiave è una misura quantificabile che consente alla vostra azienda di sapere quanto bene sta raggiungendo i suoi $$$a obiettivi aziendali. La parola chiave è "chiave", poiché questi indicatori si riferiscono solo a obiettivi e traguardi aziendali "fondamentali".

Inoltre, la maggior parte dei KPI tende a essere specifica e misurabile, in modo da poter misurare facilmente le prestazioni dell'azienda.

Ad esempio, se Bart volesse diventare uno studente migliore, un buon KPI sarebbe qualcosa come "numero di punizioni" invece di qualcosa di vago come "quantità di problemi"

perché?

il "numero di punizioni" è più specifico e più facile da misurare rispetto alla "quantità di problemi"

Volete esempi più concreti e meno "Barty"? Non preoccupatevi, vi forniremo un sacco di esempi di KPI in un minuto!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image5-5.gif Bart Simpson che balla /$$$img/

Perché i KPI sono importanti?

I KPI aiutano a valutare le prestazioni della vostra azienda, evidenziando il grado di raggiungimento dei vostri principali oggetti aziendali.

Poiché questi indicatori di performance evidenziano il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali core, è possibile monitorare facilmente le prestazioni dell'organizzazione e del team nel raggiungimento degli obiettivi chiave.

Passaggio 3: valutare sempre e riadattare i KPI di conseguenza

avete trovato una serie di metriche di performance e ora sapete come monitorarle

Da fare, giusto?

non proprio

È importante esaminare regolarmente la reportistica KPI e riadattare i KPI di conseguenza.

perché?

Non tutte le vostre metriche di performance hanno un esito positivo.

A volte si può scegliere un KPI che sembra rilevante per il proprio obiettivo, ma non riflette accuratamente il proprio stato.

torniamo all'esempio di Krusty menzionato in precedenza

Krusty voleva far crescere la sua attività aziendale online e ha utilizzato come KPI il "numero di contatti in entrata". Sebbene si tratti di un KPI specifico, misurabile e rilevante, potrebbe comunque essere fuorviante.

Ad esempio, potrebbe ottenere più contatti in entrata, ma il suo tasso di conversione potrebbe diminuire e il suo costo di acquisizione clienti potrebbe aumentare.

Ciò avrà come probabilità una diminuzione dei ricavi, anche se ha più contatti in entrata!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image2-5.gif Krusty il Clown che diavolo /$$$img/

Ecco perché è importante esaminare regolarmente i dati KPI e verificare che stiano monitorando accuratamente il vostro stato.

Inoltre, se gli obiettivi e i processi aziendali cambiano, è necessario cambiare anche le metriche delle prestazioni.

Ricordate che l'obiettivo di un indicatore di prestazione chiave è il monitoraggio delle prestazioni rispetto a obiettivi e traguardi specifici. Se le vostre metriche chiave non sono allineate con tali obiettivi, non saranno utili!

#

Conclusione

Entrambe le metriche e i KPI svolgono un ruolo grande nell'aiutare a valutare le prestazioni dell'azienda. Vi aiuteranno a monitorare facilmente le cose per assicurarvi che tutto sia in regola.

Tuttavia, non è possibile impostare e monitorare queste metriche senza la giusta dashboard per i KPI o il centro di responsabilità per il monitoraggio degli obiettivi.

Per fortuna, ClickUp ha tutto il necessario per tenere traccia dei vostri KPI e far sì che tutto fili liscio. Che si tratti di personalizzare il tipo di metriche utilizzate o i grafici visivi con cui monitorarle, ClickUp vi aiuterà in ogni passaggio!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image11-3.gif I Simpson che suonano uno strumento musicale /$$$img/