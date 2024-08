20 KPI di marketing da monitorare nel 2024

Come marketer, non avete il tempo di rallentare e analizzare ogni singolo dettaglio marketing lavoro richiesto quando tante parti in movimento vi spingono in direzioni diverse.

Con centinaia di decisioni da prendere al giorno per far progredire persone e progetti, è necessario monitorare i dati giusti con un occhio di riguardo a gli indicatori di performance chiave del marketing (KPI) .

Qual è l'impatto dell'utilizzo dei dati? Splunk ha fatto i conti per noi e in un sondaggio globale condotto su oltre 1.000 aziende ha rilevato che:

72%

degli innovatori ha migliorato la velocità/qualità del processo decisionale grazie a un migliore utilizzo dei dati.

91%

delle organizzazioni ritiene che, con i dati giusti, la propria organizzazione sia in una posizione forte per competere e avere successo nei mercati di riferimento nei prossimi anni.

93%

delle organizzazioni sondate ritiene che un migliore utilizzo dei dati possa migliorare l'esperienza dei clienti della propria azienda.

Fonte: Splunk Essendo dei geek dei dati, il nostro team si è messo al lavoro e ha raccolto i migliori KPI di marketing per aiutarvi a sentirvi più sicuri con i lavori di marketing basati sui dati. E se state lottando per mantenere i KPI trasparenti e aggiornati in modo trasversale, sappiamo che il marketing perfetto Software KPI che trasformerà il modo in cui il vostro team si confronta con i KPI! ✨

Cosa sono gli indicatori di prestazione chiave (KPI)?

Un indicatore di prestazioni chiave o KPI è un indicatore di prestazioni chiave o KPI una metrica aziendale quantificabile utilizzata per monitorare lo stato di raggiungimento degli oggetti aziendali. Il KPI definiti per il team, il progetto o l'azienda dovrebbero essere collegati ai vostri obiettivi principali e gli oggetti.

Da fare, quindi, in che modo una metriche aziendali diventa un KPI ?

Se la metrica monitora le prestazioni su un processo o un oggetto aziendale non centrale , è una metrica aziendale

, è una metrica aziendale Se la metrica tiene conto delle prestazioni su un processo o un oggetto aziendale chiave, è un KPI

Rimanete in linea con gli obiettivi grazie ai traguardi misurabili e al monitoraggio automatico dello stato in ClickUp

Che cosa sono i KPI di marketing?

I KPI di marketing sono metriche misurabili che l'azienda può monitorare per misurare le prestazioni di attività di marketing specifiche di un canale Ritorno sull'investimento (ROI) sull'efficacia di campagne e strategie di marketing in modo che l'azienda possa raddoppiare le azioni che funzionano e correggere quelle che non funzionano.

Ad esempio, un project manager sta conducendo una nuova campagna di marketing per un'azienda di bibite. Il team si allinea su una strategia creativa e rinfrescante che non aveva mai provato prima. Potrebbero potenzialmente aggiungere questa strategia alla loro cassetta degli attrezzi del marchio se funziona! In ordine, per convalidare l'esito positivo della strategia della campagna, hanno bisogno di KPI di marketing cancellati per determinare il loro ROI. 💰

Vedi la nostra guida su_ marketing project management ! Esplora il modello dei team di marketing di ClickUp

Top 20 esempi di KPI di marketing

KPI di marketing a livello aziendale

1. ROI del marketing

Il rendimento di un investimento di marketing diviso per i costi dell'investimento di marketing.

(ricavi commerciali - costi di marketing) / costi di marketing = ROI

Il calcolo del ROI del marketing è importante perché vi aiuterà a determinare l'efficacia e il valore delle vostre attività di marketing. In dipendenza della vostra azienda, alcuni canali di marketing sono più efficaci di altri.

2. Valutazione del tasso di abbandono

La percentuale di abbandono dei clienti di un'azienda in un determinato periodo di tempo.

3. Attribuzione del contributo/ricavo della pipeline

Il numero di opportunità misurate che si convertono in nuovi contratti.

4. Rapporto tra traffico e MQL (Marketing Qualified Lead)

Il rapporto tra il traffico totale generato dalla piattaforma e il numero di lead qualificati dal marketing che ne derivano.

Analizzando il rapporto tra traffico e MQL, è possibile capire meglio quali sono le piattaforme più performanti e aumentare gli investimenti.

Allo stesso modo, se scoprite che una delle vostre piattaforme è poco performante, potete utilizzare i dati per modificare la vostra strategia o semplicemente ridurre la spesa!

Bonus:_

OKRs vs KPIs: Creare stati specifici e pertinenti al progetto per le attività

Schede di valutazione settimanali : Monitoraggio rapido degli obiettivi e dello stato del team

Priorità : Concentrarsi prima sulle attività giuste

In questo modo, è possibile vedere facilmente lo stato di avanzamento dei propri piani di strategia di marketing e monitorare le metriche chiave. 📈 Registratevi per ottenere un account gratuito su ClickUp per costruire il vostro team di marketing il miglior sistema di produttività e monitoraggio!