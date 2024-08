8 obiettivi di produttività per aumentare la produttività nel 2024

Con l'arrivo del nuovo anno, molte persone si ripromettono di fare di più, sia sul lavoro che nella vita privata.

Può essere difficile mantenere una risoluzione . Forse si sta cercando di riunire un obiettivo non realistico oppure non è facile mantenere una nuova abitudine. Se volete essere più produttivi -in qualsiasi cosa nel 2024, impostate ora il vostro esito positivo.

Per aiutarvi a mantenere la rotta e la motivazione per riunire i vostri propositi, ClickUp ha stilato un elenco di strategie per l'impostazione e il rispetto della produttività obiettivi di produttività quando si entra nel nuovo anno .

1. Da fare una verifica temporale

via Fizkes // Shutterstock

Se avete difficoltà a trovare abbastanza ore nella giornata per completare tutto, considerate il modo in cui gestite il tempo. A controllo del tempo è un'immersione profonda nel modo in cui spendete il vostro tempo ogni giorno.

Tenendo un registro giornaliero, è più facile identificare le attività che consumano tempo ma che in realtà non portano a molto da fare. Lo scrolling dei social media, la socializzazione con i colleghi e i sogni a occhi aperti possono risucchiare ore della giornata. Una verifica del tempo è uno strumento semplice da usare quando è necessario di aumentare la produttività e migliorare le capacità di gestione del tempo .

2. Rompere le cattive abitudini e costruire quelle sane

via Sabrina Bracher // Shutterstock

Tutte le abitudini, buone o cattive che siano, vengono prese ad anello, Charles Duhigg scrive nel suo libro "Il potere dell'abitudine" Esse iniziano con un indizio di qualche tipo - un odore, uno stato d'animo, una posizione - che fa scattare una routine (qualunque sia l'abitudine in sé) e una ricompensa (come un eccesso di zuccheri o una scarica di caffeina).

Capire quali sono gli spunti e le ricompense che si ottengono può aiutare a determinare se un'abitudine è buona per noi. Non è mai troppo tardi per interrompere una cattiva abitudine, ma ci vogliono tempo e commit per riqualificare il cervello e formare nuove abitudini.

Avere la motivazione per cambiare è la parte più difficile. La parte chiave è rimanere coerenti quando si tratta di prendere e abbandonare le abitudini.

3. Impostazione delle impostazioni settimanali

via Crea lavoro 51 // Shutterstock

Sedetevi una volta alla settimana, magari la domenica sera, e impostate la vostra agenda, identificando le priorità principali per ciò che deve essere terminato e cancellando le attività non necessarie. Assicuratevi di includere nel programma le aree in cui volete essere più produttivi, in modo che sia integrato.

L'attività fisica può essere altrettanto o più importante della partecipazione a una riunione di lavoro o a un evento di settore. Pianificare il vostro tempo vi permette di essere sempre all'altezza delle attività e di avere il controllo di ciò che passate da fare.

4. Usare liste di controllo

via Sutadimages // Shutterstock

A lista di controllo è un modo semplice per evitare che le attività cadano nel dimenticatoio. Che si tratti di fare la spesa, la preparazione di un aereo per il volo o di fare delle commissioni, le liste di controllo rendono più facile il monitoraggio di ciò che si è realizzato e di ciò che resta da fare.

Se non avete mai usato una lista di controllo, iniziate con poco per capire quale tipo di lista funziona meglio per voi.

5. Blocchi di messa a fuoco del Calendario

via Cast of Thousands // Shutterstock

Vi distraete facilmente durante la giornata? Provate a segnare sul calendario dei "blocchi di concentrazione" Mettete via il telefono, silenziate le notifiche e non programmate riunioni o appuntamenti.

Un blocco di concentrazione è un tempo dedicato esclusivamente al lavoro riflessivo. Come per tutte le nuove abitudini, iniziate con poco e poi aumentate. Programmate un paio di blocchi di concentrazione alla settimana e verificate se notate un miglioramento della produttività. Se volete, aggiungetene altri.

_Aubrey Jane McClaine è una giornalista internazionale con oltre 15 anni di esperienza nella reportistica globale e nazionale.