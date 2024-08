20 modelli gratuiti di elenchi di Da fare di ClickUp

Se volete rimanere organizzati, date priorità alle vostre attività e di ottenere più cose da fare, forse è arrivato il momento di utilizzare un elenco di cose da fare. Il modo più semplice per dare il via al vostro elenco di attività è usare un modello di elenco di cose da fare.

Per creare un perfetto elenco di cose da fare per creare un elenco di cose da fare perfetto, bisogna innanzitutto considerare il periodo di tempo, il modo in cui si delegheranno le attività e il modo in cui si segneranno le attività completate. L'istinto potrebbe suggerirvi di utilizzare Fogli Google, Microsoft Word o un'altra piattaforma di lavoro Excel o semplicemente scaricare un elenco di cose da fare stampabile in PDF.

Esistono moltissimi elenchi di cose da fare, ma noi siamo qui per rendervi la vita più facile e per fornirvi le 20 opzioni migliori e gratuite! 💸

Siete pronti a passare alla produttività?

Vediamo prima i vantaggi dell'utilizzo di un modello di elenco delle cose da fare!

20 Modelli gratis di elenchi Da fare

I vostri elenchi di cose da fare non devono essere un'accozzaglia casuale e travolgente. I 10 modelli gratuiti di elenchi di cose da fare che seguono vi aiuteranno a massimizzare la chiarezza e a ridurre le inefficienze.

1. Modello di elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-427.png Mantenete l'organizzazione e la produttività nel vostro percorso di gestione dei prodotti con il modello di elenco Da fare di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-2wgvu6u&dipartimento=personale-e&&_gl=1\*1q2mjgr\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjExNjA4OTQuQ2p3S0NBe0TmkwQmhBMUVpd0FXWmFBTkhXdFJKOTdxWnpkY1VXa2ZZS1ZiY2FDUHBwa2owljVlNRl0V21jNld5ZU52aW9rTk5Sb0M5TVVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scaricare questo modello /$$$cta/

Un semplice modello di agenda giornaliera cattura le attività quotidiane essenziali che avete in programma di svolgere. ClickUp vi aiuta a impostare le attività più banali da svolgere e il momento specifico della giornata in cui devono essere completate, il tutto con la possibilità di personalizzare e scegliere la vostra visualizzazione! Modello di elenco giornaliero di ClickUp per i compiti da fare rende più facile e veloce l'aggiunta e l'organizzazione delle attività. Offre una serie di opzioni per organizzare le attività, pianificare il flusso di lavoro e ordinarle in base alla priorità .

Se si utilizza software di gestione delle attività se si è in grado di sincronizzare questo modello di elenco giornaliero di cose da fare con i propri elenchi di lavoro o con altri elenchi di attività, si dovrebbe essere in grado di farlo. Con ClickUp, è possibile aggiornare lo stato dell'elemento dell'elenco e creare attività secondarie per il proprio lavoro attività di priorità .

È possibile visualizzare facilmente gli elementi in vista Elenco, Kanban, Tabella, all'interno di un'unica finestra Documenti di ClickUp o diverse altre opzioni di visualizzazione di ClickUp, in modo da avere tutti i dettagli necessari a colpo d'occhio. 👀

Questo modello di elenco di attività giornaliere è ideale per chi pianifica ogni dettaglio della giornata, dall'orario in cui ogni attività deve essere terminata a quali sono le priorità. Scaricate questo modello

2. Modello ClickUp per i prodotti digitali Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Digital-Product-Design-Checklist-Template-Example.png ClickUp Lista di controllo per la progettazione di un prodotto digitale esempio /$$$img/

Utilizzate il modello di lista di controllo per i prodotti digitali per organizzare le attività in un semplice formato documento

Non sapete come migliorare il vostro prodotto digitale? Bene, la Modello da fare per i prodotti digitali di ClickUp vi fa risparmiare centinaia di ore di progettazione e revisione del vostro prodotto digitale, in modo che non vi sfugga nulla durante un'operazione di marketing lancio della produttività .

Questa produttività digitale modello di lista di controllo vi aiuta a creare il vostro prodotto digitale dall'inizio alla fine. Il documento semplificato comprende una lista di controllo per la progettazione, una lista di controllo per la confezione del prodotto e una lista di controllo per il piano di vendita.

Nella lista di controllo per la progettazione, è possibile generare e organizzare le idee per il prodotto e sviluppare un piano di vendita efficiente processo di sviluppo della produttività . Alla fine, avrete la lista di controllo del piano di vendita, dove potrete studiare il modo migliore per raggiungere la vostra nicchia di traguardo e utilizzare il mercato online.

Per ogni prodotto, potete includere le linee guida per i prodotti digitali, in modo da poterle consultare in futuro. 🔮 Scarica questo modello

3. Modello di lista di controllo della qualità ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Quality-Control-Checklist-Template-1400x897.png Modello di lista di controllo della qualità ClickUp /$$$img/

Impostazione di stati personalizzati, date di scadenza e priorità diverse in questa dettagliata lista di controllo

Nel panorama competitivo di oggi, dovete assicurarvi che ogni vostro prodotto corrisponda alle aspettative del cliente. Fortunatamente, con il Modello di lista di controllo della qualità di ClickUp è possibile monitorare la qualità dei progetti.

Questo modello di elenco di cose da fare include una barra di stato che aiuta a verificare se il progetto è approvato, appena approvato, in sospeso o rifiutato.

È presente anche un campo personalizzato in cui è possibile indicare i risultati, le date di approvazione, lo stato di avanzamento e le osservazioni sul progetto. In questi campi personalizzati si possono anche dettagliare le procedure di test da fare sul progetto e le attività cardine e gli eventi critici, sia maggiori che minori.

Con questo modello, sono disponibili due opzioni di automazione. È possibile automatizzare la modifica dello stato delle attività secondarie risolte. Allo stesso modo, quando lo stato del progetto cambia, è possibile impostare automaticamente un campo personalizzato.

Per ulteriori personalizzazioni, sono disponibili tre diversi tipi di visualizzazione. È possibile visualizzare l'elenco delle attività in forma di elenco, tabella o guida. Scaricare questo modello

4. Modello di elenco delle cose da fare per il trasloco ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Moving-To-Do-Elenco-Template-1400x822.png ClickUp Moving Elenco di cose da fare Modello di trasloco /$$$img/

Il trasloco è una sofferenza, ma non quando si dispone di un elenco dettagliato da spuntare per prepararsi al grande giorno

Che si tratti di un trasloco semplice o di un grande trasloco, preparare i bagagli per il trasloco può essere stressante. Per fortuna, con Modello di elenco delle cose da fare per il trasloco di ClickUp è possibile renderla meno opprimente. 🚚

Con questo modello di elenco di attività, potete creare una lista di controllo rapida delle cose da fare e un elenco delle attività completate, in modo da essere pronti per il giorno del trasloco.

È possibile creare un elenco di attività da fare in ogni fase del trasloco. È facile assegnare a ciascuna attività una priorità e una scadenza. Oppure assegnate a una persona il compito di svolgere attività specifiche, in modo che tutti sappiano chi è responsabile di cosa.

Ammettiamolo: questo tipo di delega non si ottiene in un documento stampabile lista di controllo modello stampabile disponibile solo in formato PDF. Invece, monitorate il processo di ogni attività, annotate i commenti per il prossimo elenco di cose da fare e aggiornate gli stati per essere sempre al corrente dell'intero trasloco. Scarica questo modello

5. Modello di elenco di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Bucket-Elenco-Template-1400x672.jpeg Modello di elenco ClickUp Bucket Elenco /$$$img/

Utilizzate il modello di ClickUp Bucket Elenco per organizzare le vostre attività più importanti

Volete fare un rebranding della vostra azienda o scendere da una cascata? Qualunque sia l'obiettivo, il modello di Modello di elenco di ClickUp vi aiuta a pianificare, organizzare e dare priorità alle vostre aspirazioni.

Tra i vari modelli di elenco menzionati, questo vi permette di raggruppare gli elementi della vostra lista di desideri in diverse categorie. Ad istanza, si possono impostare destinazioni da visitare o esperienze in un elenco di attività.

Sotto ciascuna di esse, si possono elencare le diverse attività secondarie che si desidera intraprendere o le esperienze che si desidera fare, sia che si tratti di un giorno o di un'intera settimana. Il modello è dotato di sei campi personalizzati, che possono essere popolati in base alle proprie preferenze, ed è un'ottima opzione per coinvolgere i membri della famiglia.

È possibile organizzare e visualizzare l'elenco delle cose da fare in cinque modi. Potete elencare le attività in un elenco o ordinarle in base alla valutazione, al continente o alle persone con cui intendete svolgerle.

Infine, se ogni elemento dell'elenco è interconnesso, è possibile organizzarlo come un elenco di attività in sequenza. Se siete alla ricerca di un modello di elenco di cose da fare facile da usare e completato da elementi di design visivo, questo ha molto da offrire. Scarica questo modello

6. Modello di Elenco dei compiti da fare per la classe ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Class-Assignments-Template.png Modello per gli incarichi di classe di ClickUp /$$$img/

Gli studenti o gli insegnanti possono utilizzare questo modello di compiti in classe per tenere traccia di tutto e monitorare le attività di priorità

Spesso può sembrare impossibile ricordare e monitorare i compiti, gli stage o altre attività. Data l'enorme quantità di lavoro da svolgere, è necessario avere i mezzi per mantenere la produttività ed evitare la frustrazione di compiti dimenticati.

Il Modello di Elenco degli impegni della classe ClickUp Da fare offre tre opzioni personalizzate per organizzare i compiti in classe. Ad istanza, è possibile organizzare i compiti in base ai tipi di attività, agli argomenti trattati o ai voti dei compiti.

Per facilitare il monitoraggio dei diversi compiti, il modello è sincronizzato con nove ClickApp. Ciò significa che è possibile tracciare e sincronizzare tutte le email dei compiti, monitorare del tempo e mappare tutte le dipendenze, tra le altre cose.

Non appena arriva un incarico, è possibile notare la sua data di scadenza e monitorare e aggiornare il suo stato in base ai 12 elenchi. I compiti possono essere visualizzati in uno dei sei tipi di vista disponibili, tra cui esami, documenti o un elenco organizzato in base alla data di scadenza. Scarica questo modello

7. Modello ClickUp per Da fare terminato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image5-1400x922.png Modello per terminare le cose da fare di ClickUp /$$$img/

Mantenete il team in movimento utilizzando il fidato metodo GTD con il modello Getting Things Done di ClickUp

Se intendete essere più produttivi e terminare le vostre attività, dovete suddividerle in elementi di lavoro che possano essere utilizzati per gestire il flusso di lavoro. È possibile ottenere questo risultato con il modello Modello ClickUp per Da fare terminato. Tra gli strumenti per aumentare la chiarezza disponibili nel modello ci sono sette tipi di visualizzazione predefiniti che possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. Nella vista Elenco, è possibile visualizzare tutti i lavori in un colpo d'occhio per capire le date di scadenza e il livello di lavoro richiesto.

Visualizzate il vostro flusso di lavoro su una lavagna Kanban personalizzabile, in modo da poter organizzare le attività in base alla data di scadenza, alla priorità, allo stato e altro ancora. È inoltre possibile utilizzare il visualizzazione del calendario per pianificare e programmare progetti e attività direttamente da un calendario.

Si noti che ognuno dei sette tipi di visualizzazione pre-costruiti sul modello è dotato di tre campi personalizzati pre-costruiti. I primi due sono i contesti in termini di categoria assegnata e di lavoro richiesto, che descrivono in dettaglio la quantità di tempo e di energia necessaria per ogni attività. L'ultimo è il campo personalizzato bloccato.

Supponiamo di voler spostare le attività nel modello Da fare per ottenere un flusso di lavoro più semplice ed efficiente. Con questo modello di elenco, si può scegliere tra i sette elenchi pre-salvati per ogni passaggio dell'elemento dell'attività. Ci sono molte opzioni di automazione per rendere la vostra vita e il vostro lavoro più gestibili con questo fantastico modello di elenco di attività. Scaricare questo modello

8. Modello di elenco principale per la ristrutturazione della casa di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Home-Renovation-Project-Template.png Modello di progetto per la ristrutturazione di Home di ClickUp /$$$img/

Tenete traccia di tutte le attività critiche, date di scadenza, inventario e costi con questo modello dettagliato

Data la complessità dei lavori di ristrutturazione di una casa, iniziarne uno senza un elenco dettagliato delle cose da fare è sicuramente sconsigliabile. Avrete bisogno di un elenco di cose da fare prima della ristrutturazione e della ristrutturazione vera e propria, che sia completo su Modello di elenco delle cose da fare per la ristrutturazione di Home di ClickUp .

Questo modello di elenco delle cose da fare per il project management della ristrutturazione della casa vi aiuta a tenere traccia dei vostri budget, sequenze , appaltatori e altro ancora, per garantirvi la realizzazione dei vostri sogni di ristrutturazione di Home.

Potete suddividere i diversi progetti che intendete intraprendere in base alle aree specifiche della casa. Elencate le date di inizio e di scadenza previste per le attività a priorità e aggiungete i costi della manodopera e dei materiali. Potete anche elencare lo stato di avanzamento e di avanzamento del progetto in merito alla data di scadenza prevista .

Se siete alle prime armi con la ristrutturazione della casa o se siete un imprenditore esperto, questo modello di elenco principale vi aiuta a organizzare tutte le attività per una ristrutturazione positiva della casa e vi permette di monitorare lo stato di ciascuna. Scarica questo modello

9. Modello di elenco di cose da fare per il piano di una festa ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Party-Planning-To-Do-Elenco-Template-1400x804.png Modello di elenco delle cose da fare per il piano di una festa ClickUp /$$$img/

Utilizzate questo modello di pianificazione della festa per definire il budget, le priorità e delegare le attività

L'organizzazione di una festa memorabile richiede un'attenzione meticolosa ai dettagli. Per evitare lo stress e il caos dell'ultimo minuto e garantire l'esito positivo della festa, dovreste prendere in considerazione l'idea di ricorrere a Modello di elenco delle cose da fare per il piano della festa di ClickUp .

Il modello di lista di controllo consente di organizzare il piano della festa raggruppandolo in fasi. È possibile elencare le attività necessarie per la preparazione durante l'evento e alla sua conclusione. Ognuno di questi compiti può avere attività secondarie con stato di avanzamento tracciabile visivamente e l'opzione di assegnare uno dei cinque stati disponibili.

Sia che stiate organizzando una piccola festa o che siate un coordinatore esperto, il modello di Elenco da fare di ClickUp per la pianificazione di una festa assicura che nessun dettaglio cruciale sfugga e che non siate presi dalla frenesia. Scarica questo modello

10. Modello per la cura di sé ClickUp Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Self-Care-Plan-To-Do-Elenco-Template-1400x820.png ClickUp Piano di autocura Elenco degli impegni da fare /$$$img/

Mettete la cura di voi stessi al primo posto monitorando e dettagliando accuratamente i vostri obiettivi in attività o in una lista di controllo

Dato che siamo tutti molto impegnati, è necessario assicurarsi di avere abbastanza cura di sé e amore per se stessi il più spesso possibile. Con la lista di controllo personalizzabile ClickUp Modello per la cura di sé da fare è possibile mantenere una descrizione dettagliata di tutte le cose necessarie per prendersi cura di sé.

Per organizzare le attività di cura di sé che si intende intraprendere, sono disponibili quattro campi personalizzati da utilizzare in questo modello di lista di controllo. È possibile categorizzare le attività in base ai tipi di cura di sé o di benessere e mantenere le note su ciascuna di esse, nonché il materiale di riferimento.

È inoltre possibile monitorare l'elenco delle attività giornaliere o settimanali e aggiornarne lo stato in base ai sei stati disponibili nel modello. Questo dovrebbe aiutarvi a stabilire le priorità delle attività non svolte, sospese o non iniziate.

Complessivamente, se desiderate essere sempre responsabili e coerenti con la vostra cura di voi stessi, il modello per la cura di voi stessi di ClickUp vi aiuta a vedere visivamente come state facendo su larga scala per soddisfare le vostre esigenze di benessere. Scarica questo modello

11. Modello di Calendario ClickUp per gli elenchi Da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-68.png Pianificate le vostre abitudini in elenchi compatti con il modello di calendario ClickUp per gli elenchi di cose da fare https://app.clickup.com/signup?modello=t-200573617&dipartimento=personale-e&_gl=1\*1jvao1n\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjExNjA4OTQuQ2p3S0NBe0TmkwQmhBMUVpd0FXWmFBTkhXdFJKOTdxWnpkY1VXa2ZZS1ZiY2FDUHBwa2owljVlNRl0V21jNld5ZU52aW9rTk5Sb0M5TVVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scaricare questo modello /$$$cta/

L'organizzazione non è solo un mantra, ma un elemento cruciale per la riunione degli obiettivi e il rapido svolgimento delle attività. Tuttavia, gestire più attività contemporaneamente può essere caotico. Per fortuna, Il modello di Calendario per gli elenchi di Da fare di ClickUp vi mantiene organizzati e pienamente in controllo!

Questo modello visualizza in modo consolidato tutte le attività, consentendo di pianificare in modo efficiente la giornata, la settimana e il futuro. Le funzionalità/funzioni di questo modello includono:

Pianificare facilmente le attività: Dimenticate le scadenze mancate. Pianificate le vostre attività in modo efficace con questo modello semplice da usare ma robusto.

Organizzare le attività in modo sistematico: Ordinate le attività in categorie chiare e comprensibili per una migliore visibilità e comprensione.

Visualizzazione dettagliata delle attività: Ottenete informazioni approfondite su ogni attività e monitorate rapidamente lo stato di avanzamento.

Tenete tutto sotto controllo con questo modello dinamico di Calendario Elenco Da Fare e portate la produttività a un livello superiore! Non limitatevi a pianificare, programmare ed eseguire, ma Da fare con un tocco di organizzazione! Scaricare questo modello

12. Modello ClickUp per il lavoro da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Work-To-Do-Template.png Affrontate con successo tutti gli impegni imminenti con il modello ClickUp Work To Do https://app.clickup.com/signup?modello=t-182201658&department=operations&\_gl=1\*1qc0w9s\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjExNjA4OTQuQ2p3S0NBand0TmkwQmhBMUVpd0FXWmFBTkhXdFJOTdxWnpkY1VXa2ZZS1ZiY2FDUHBwa2owdnljVlNRlA0V21jNld5ZU52aW9rTk5Sb0M5TVVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello di Elenco da fare per il lavoro è uno strumento per risparmiare tempo che consente di pianificare, organizzare e avere una solida panoramica delle attività da svolgere durante la settimana. In questo modo, potrete essere sempre all'avanguardia e prepararvi per una settimana super produttiva.

Il modello consente di suddividere le attività in sottoattività, di assegnare priorità in base all'importanza e all'urgenza e di tenere sotto controllo le scadenze. Grazie a un'interfaccia facile da navigare e a funzionalità/funzione che consentono di monitorare visivamente lo stato di avanzamento, organizzare i progetti e gestire le scadenze, sarete ben attrezzati per affrontare la settimana che vi aspetta.

Il Modello di elenco di cose da fare per il lavoro di ClickUp è la soluzione migliore per chi cerca un modo efficace per gestire le proprie attività settimanali: che si tratti di un progetto, di operazioni quotidiane o di un'attività secondaria, questo modello vi copre. Con questo modello di elenco delle cose da fare per il lavoro, organizzato, efficiente e facile da usare, potrete fare di più e stressarvi di meno. Scaricare questo modello

13. Modello di elenco di livelli ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Tier-Elenco.jpeg La suddivisione dei progetti in livelli può facilitare la gestione e la definizione delle priorità. Ma creare un elenco di livelli da zero è noioso e richiede molto tempo.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-200644003&department=support&\_gl=1\*qaulcf\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjExNjA4OTQuQ2p3S0NBand0TmkwQmhBMUVpd0FXWmFBTkhXdFJOTdxWnpkY1VXa2ZZS1ZiY2FDUHBwa2owdnljVlNRlA0V21jNld5ZU52aW9rTk5Sb0M5TVVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scarica questo modello /$$$cta/

Ottimizzate il vostro processo decisionale con il Modello di elenco dei prodotti ClickUp. Vi trovate di fronte a più scelte e non sapete a quale dare la priorità? Il modello ClickUp Tier Elenco è ciò che vi serve. Questo modello è stato progettato per aiutarvi a soppesare le opzioni in modo efficace, fornendo al contempo una gerarchia chiara e visiva di attività, produttività o scelte.

Dalla valutazione delle strategie aziendali alla classifica dei film preferiti, il nostro modello consente di organizzare e stabilire rapidamente le priorità in modo da poter prendere decisioni ben informate. Grazie ai livelli personalizzabili, alle categorie con codice colore e ai sistemi di classificazione flessibili, il modello di Elenco dei livelli di ClickUp vi permette di mantenere la vostra prospettiva unica, offrendovi al contempo chiarezza su ciò che conta di più. Questo è lo strumento ideale per prendere decisioni, stabilire le priorità delle attività o stilare semplici classifiche basate sul divertimento.

/Riferimenti https://app.clickup.com/signup?modello=t-200644003&department=support&\_gl=1\*1fjum75\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjExNjA4OTQuQ2p3S0NBand0TmkwQmhBMUVpd0FXWmFBTkhXdFJOTdxWnpkY1VXa2ZZS1ZiY2FDUHBwa2owdnljVlNRlA0V21jNld5ZU52aW9rTk5Sb0M5TVVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scaricare questo modello /%href/

14. Modello di Elenco attività ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Activity-Elenco-Template.png Organizzate e pianificate tutte le vostre attività in un unico posto con il modello di elenco delle attività di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-30yr3ug&department=other&\_gl=1\*1esoyn3\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjExNjA4OTQuQ2p3S0NBand0TmkwQmhBMUVpd0FXWmFBTkhXdFJOTdxWnpkY1VXa2ZZS1ZiY2FDUHBwa2owdnljVlNRlA0V21jNld5ZU52aW9rTk5Sb0M5TVVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scarica questo modello /$$$cta/

Destreggiarsi tra più attività contemporaneamente può essere una sfida. Ecco perché ClickUp ha progettato con cura il suo modello di Elenco attività per supportare i project manager e i responsabili degli uffici di project management (PMO) nella creazione di un elenco attività efficace ed efficiente. Modello di Elenco attività di ClickUp porta il multitasking a un livello superiore, rappresentando un altro metodo per presentare un piano di progetto. Permette di gestire da elenchi di cose da fare e liste di controllo a complesse sequenze di progetti e piani di sprint, il tutto da un hub centrale.

Quando si utilizza il modello Elenco attività, si ottiene una maggiore facilità nel monitoraggio del tempo, una migliore organizzazione e gestione del tempo e, soprattutto, una produttività massimizzata grazie alla concentrazione sulle attività più importanti. Identificate rapidamente le attività e stabilitene l'ordine di priorità e non perdete mai di vista lo stato di avanzamento del vostro progetto utilizzando il modello di Elenco attività di ClickUp. Quando si tratta di pianificare un esito positivo, questo modello è il vostro alleato fidato. Scaricare questo modello

15. Modello di gestione delle attività di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-4.jpeg Utilizzate il modello di gestione delle attività di ClickUp per avere il controllo di ogni piccolo e grande dettaglio del vostro progetto https://app.clickup.com/signup?modello=t-102451782&department=pmo&\_gl=1\*wtkvze\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjExNjA4OTQuQ2p3S0NBand0TmkwQmhBMUVpd0FXWmFBTkhXdFJOTdxWnpkY1VXa2ZZS1ZiY2FDUHBwa2owdnljVlNRlA0V21jNld5ZU52aW9rTk5Sb0M5TVVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scarica questo modello /$$$cta/

Affrontate a testa alta le vostre attività quotidiane, settimanali o mensili con Il modello di gestione delle attività di ClickUp . Questo modello versatile funge da task manager personale, aiutandovi ad assegnare efficacemente le attività, a stabilire le priorità e a monitorare lo stato. È possibile suddividere facilmente le attività in categorie, impostare promemoria e aggiungere date di scadenza, in modo da non perdere mai una scadenza.

Questo modello offre diverse opzioni di visualizzazione, tra cui elenco, scheda e calendario, consentendovi di scegliere quella che meglio si adatta al vostro flusso di lavoro. Con il modello di gestione delle attività di ClickUp, la gestione delle attività diventa semplice, interattiva e, oseremmo dire, piacevole. È un must assoluto per chi vuole aumentare la propria produttività ed efficienza. Scaricare questo modello

16. Modello di elenco di Fogli Google da fare di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/peach-color-to-do-list-156708.jpeg Modello di elenco di Fogli Google da fare di GooDocs /$$$img/

Tramite GooDocs

Se siete già utenti assidui della suite Google, un modello di elenco delle cose da fare di Google Fogli potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Questo modello consente di organizzare, gestire e monitorare le attività quotidiane in una piattaforma familiare e facile da usare.

È possibile schematizzare ordinatamente la giornata in base alle attività chiave, aggiungere spiegazioni dettagliate e scadenze. Inoltre, essendo su Fogli Google, potete accedere comodamente al vostro elenco in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo.

Questo modello facilita la collaborazione, rendendolo molto adatto alle attività condivise. È possibile modificare, condividere e aggiornare lo stato di ogni attività in tempo reale, consentendo al team di conoscere il proprio stato.

Sia che stiate pianificando un evento personale, sia che stiate gestendo un progetto o monitorando le attività quotidiane, il modello di elenco Da fare di Fogli Google non solo aumenta la vostra produttività, ma mantiene anche la gestione delle attività senza sforzo. Scarica questo modello

17. Fogli Google Elenco giornaliero di cose da fare Modello di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/modern-style-daily-to-do-list-156016.jpeg Modello di elenco giornaliero di Fogli Google da fare di GooDocs /$$$img/

Tramite GooDocs

Trasformate i vostri livelli di produttività con il modello di elenco giornaliero Da fare di Fogli Google. Questa lista di controllo sofisticata e facile da usare offre uno spazio organizzato per pianificare meticolosamente la giornata. Le sezioni dettagliate di questo modello vi permettono di definire le vostre attività, fissare le scadenze, definire gli obiettivi, stabilire le priorità in modo efficace e monitorare i vostri stati in tempo reale. È reso più versatile grazie alla possibilità di integrarlo perfettamente in Google Drive, consentendo una facile accessibilità, condivisione e collaborazione.

Fogli Google Elenco giornaliero da fare è uno strumento fantastico per chi cerca un modo pulito, diretto ed efficiente per gestire le proprie attività quotidiane. Perfetto per professionisti, studenti e chiunque voglia iniziare la giornata con una tabella di marcia chiara, questo modello è indispensabile per una gestione quotidiana di esito positivo. Scarica questo modello

18. Modello di elenco di progetti Da fare in Fogli Google di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/simple-project-to-do-list-template-152324.jpeg Fogli Google Modello di elenco di progetti da fare di GooDocs /$$$img/

Delegato per la versatilità, questo modello di Fogli Google consente di pianificare un progetto completo, permettendo di organizzare le attività, assegnare le risorse, delegare la titolarità delle attività, impostare le date di inizio e di scadenza e altro ancora. È possibile monitorare senza problemi lo stato delle attività, applicare livelli di priorità e mantenere le note per migliorare la comunicazione.

Il modello consente una collaborazione perfetta, il che lo rende una scelta eccellente per progetti basati su team. La sincronizzazione con Google Calendar consente di ricevere aggiornamenti e promemoria in tempo reale, assicurando che il progetto rimanga in linea con i tempi. Per gli appassionati della suite di strumenti di produttività di Google, questo modello porta semplicità ed efficienza nella gestione dei progetti. Scaricate questo modello

19. Fogli Google colorati per l'elenco delle cose da fare di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/fuchsia-color-to-do-list-template-156362.jpeg Fogli Google Elenco di cose da fare colorato modello /$$$img/

Sperimentate un tocco di colore nella gestione delle attività con il modello di elenco Da fare colorato di Fogli Google. Questo modello vivace apporta un elemento di divertimento al normale elenco di cose da fare, assicurando che le attività siano presentate in modo visivamente accattivante.

Disposto in modo ordinato, è possibile scrivere facilmente le attività, impostare priorità, scadenze e assegnatari. Il sistema di codici a colori aiuta a differenziare le attività a priorità dal resto e a evidenziare i compiti essenziali della giornata, rendendola la scelta perfetta per coloro che amano mantenere le cose colorate e organizzate.

Adatto sia per attività individuali che collaborative, Fogli Google modello colorato è accessibile da tutti i dispositivi, rendendo facile la revisione o l'aggiunta di attività in movimento. È anche possibile condividerlo con i membri del team o con la famiglia per una distribuzione ottimale delle attività e per la gestione del tempo. Abbandonate il monotono elenco delle attività e liberate la vivacità del vostro lavoro con questo modello. 🌈 Scaricate questo modello

20. Fogli Google Elenco di cose da fare per l'estate Modello di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/simple-summer-to-do-list-156022.jpeg Modello di elenco estivo di Fogli Google da fare di GooDocs /$$$img/

Pianificare le vacanze estive perfette può essere un'attività scoraggiante, ma non con il modello Fogli Google per l'elenco delle cose da fare in estate. Che si tratti di una vacanza, di un viaggio al mare o di un viaggio avventuroso con lo zaino in spalla, pianificate ogni dettaglio senza sforzo con questo modello interattivo e facile da usare. Utilizzatelo per annotare tutte le attività che volete intraprendere, i luoghi che desiderate visitare e persino i libri che avete in programma di leggere durante i vostri pigri pomeriggi estivi.

È possibile aggiungere date di scadenza, designare attività e classificare gli elementi in base ai livelli di priorità. Il modello si sincronizza perfettamente con tutti i vostri dispositivi, in modo da poter pianificare le vostre fughe estive ovunque vi troviate. Rimanete organizzati e godetevi un'estate senza stress e piena di divertimento con il modello di Elenco dei compiti estivi di Fogli Google. Scarica questo modello

Quali sono i vantaggi dell'uso di un modello di elenco di cose da fare?

Purtroppo, molti di noi cercano un tipo di elenco di cose da fare per semplificare la propria vita, ma questo finisce per lasciarci disorganizzati e scollegati dalle attività da svolgere. La conseguenza è spesso una minore chiarezza e un maggiore lavoro richiesto per organizzare il nostro lavoro.

Lavoro + Altro Lavoro = 😰

Un semplice elenco di cose da fare dovrebbe aiutarci a ridurre la procrastinazione e a non creare più lavoro per seguire un'attività. Con il modello, scrivere l'elenco delle cose da fare non deve essere un esercizio inutile.

I modelli facilitano la creazione degli elenchi di cose da fare, la loro revisione e la massimizzazione della produttività durante il lavoro. Le attività devono essere semplici da ordinare, in modo da poter stabilire le priorità del lavoro.

E se volete cambiare l'ordine del vostro elenco di cose da fare, creare una colonna di stato o aggiungere attività con nuove priorità, non andrete lontano senza un modello. I modelli precostituiti e personalizzabili sono utili punti di partenza per chi ha bisogno di una mano per il proprio elenco di cose da fare iniziale.

Questo non vuol dire che le persone esperte non possano sfruttare un semplice elenco di cose da fare, ma che potrebbe aiutare i professionisti delle attività a completare più velocemente la loro lista di controllo.

Vedetela in questo modo. Il modello di elenco personale è essenzialmente un assistente personale. L'utilizzo di uno strumento di produttività migliora la qualità dei vostri elenchi di cose da fare. Diamo quindi un'occhiata ai nostri 10 preferiti elenchi di cose da fare e dire addio a carta e penna. 👋

Volete altri modelli per i vostri elenchi Da fare?

Un elenco di cose da fare vi aiuta a suddividere i vostri obiettivi in parti più piccole e facilmente gestibili. Se questi sono i nostri 10 migliori elenchi Da fare, ClickUp ne ha ancora di più. Date un'occhiata alla l'elenco completo dei modelli ClickUp per vedere altri elenchi di lavoro, semplici e calendari da fare che potete utilizzare gratis.

Con questi modelli dal design professionale, iniziate a stabilire le priorità delle attività in modo da gestire meglio il vostro flusso di lavoro. È tutta una questione di efficienza! ☑️