10 modelli gratuiti di lancio del prodotto in Excel, Word e ClickUp

È emozionante prepararsi al lancio di un nuovo prodotto, soprattutto quando ci si prepara a offrire ai clienti qualcosa di nuovo. Si tratta di tenerli impegnati e di incrementare le vendite con qualcosa di nuovo e scintillante. Allo stesso tempo, dovete assicurarvi che il lancio del prodotto avvenga senza intoppi, dalla pianificazione iniziale al rilascio.

Per aiutarvi ad eccellere nel lancio di un prodotto di successo e nella gestione del prodotto nel suo complesso, prendete in considerazione l'utilizzo di questi modelli come guida e per tracciare le tappe fondamentali del vostro percorso.

Che cos'è un modello di lancio del prodotto?

Un modello di lancio del prodotto è uno strumento per pianificare il lancio del prodotto dall'inizio alla fine, in modo da coprire tutte le fasi. Lavorare con un modello vi dà linee guida chiare per assicurarvi di non tralasciare alcun aspetto mentre costruite il vostro pubblico, sviluppate piani promozionali e vi preparate per un lancio di successo del prodotto.

Cosa rende un buon modello per il lancio di un prodotto?

Un buon modello per il lancio di un prodotto sarà facile da implementare e vi aiuterà a sviluppare un progetto completo strategia di lancio del prodotto che consente di seguire una lista di controllo, di costruire un piano, di fissare delle tappe ed eseguire altri compiti critici.

Esistono molti modelli disponibili, ma non tutti sono della stessa qualità o includono le stesse funzionalità. Alcuni sono più adatti di altri per una strategia completa di lancio di un prodotto, per cui è importante scegliere il piano di lancio giusto per il vostro prossimo progetto.

Inoltre, alcuni modelli non sono condivisibili o richiedono di invitare il proprio team a usarli che può essere utile se non si vuole che chiunque vi acceda.

10 Modelli gratuiti di piano di lancio del prodotto

Se non siete sicuri di quale modello usare, ci sono molte opzioni disponibili per soddisfare le vostre esigenze e ottenere un piano di lancio del prodotto team di prodotto sulla stessa pagina.

Qui troverete un elenco di 10 dei nostri modelli preferiti per il lancio di un prodotto, che includono ogni tipo di caratteristica che si possa richiedere. Indipendentemente dalla strategia di lancio del vostro prodotto, i seguenti modelli vi aiuteranno a mantenere il vostro progetto costantemente fluido dalla concezione alla promozione continua.

Facciamo un tuffo in queste opzioni, che ne dite?

1. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Promuovete un nuovo prodotto o rilanciate uno già esistente con il modello di Checklist di lancio del prodotto di ClickUp

Uno dei migliori modelli per il lancio di prodotti disponibili è il modello Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp che può fungere da modello completo per la pianificazione del lancio di un prodotto. Sia che abbiate bisogno di un modello per guidare un piano di lancio di un prodotto nuovo o esistente, troverete tutte le caratteristiche necessarie in questo modello completo.

Questo modello include cinque stati per aiutarvi a monitorare i progressi della vostra strategia di lancio del prodotto, tra cui Completo, In corso, Per revisione, In attesa e In sospeso.

Inoltre, questo modello presenta due campi personalizzati per un'ulteriore organizzazione: Categoria dell'attività e Durata. Potrete anche usufruire di sei tipi di visualizzazione completi, che includono Milestones, Gantt, By Category, Timeline, Activities e una Getting Started Guide.

Questo modello di piano di lancio del prodotto utilizza la codifica a colori per aiutare a visualizzare e tenere traccia di ogni elemento del processo di lancio. In definitiva, questa soluzione all-in-one dovrebbe coprire tutte le basi per team di marketing del prodotto . Scarica questo modello

2. Modello di diagramma di Gantt di ClickUp per il lancio di un prodotto

Utilizzate la vista Gantt Chart di ClickUp per vedere la vostra strategia di lancio del prodotto in corso

Il diagramma di Gantt rimane uno dei più popolari modelli di gestione del progetto per le organizzazioni. Questo formato di grafico visualizza le attività rispetto alle scadenze per aiutare a valutare i progressi di un progetto. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp include anche un modello di diagramma di Gantt per aiutarvi a pianificare la vostra prossima strategia di lancio del prodotto. Questo Modello di diagramma di Gantt consente di visualizzare facilmente ogni attività e compito da completare rispetto a una linea temporale per visualizzare il piano di lancio del progetto.

È possibile visualizzare questa timeline dall'inizio alla fine e determinare con precisione quando è necessario completare ogni attività. Ad esempio, è possibile visualizzare una serie di attività in una vista Settimana/Giorno che consente di sapere quali attività devono essere completate ogni settimana, tra cui la definizione del pubblico di riferimento, il sondaggio dei clienti per ottenere un feedback e la revisione dei dati analitici.

Se desiderate un diagramma di Gantt completo che vi aiuti a definire la strategia di lancio del vostro prodotto, La vista Gantt di ClickUp sarà preziosa per il vostro processo. Scarica questo modello

3. Modello di timeline per il lancio di un prodotto ClickUp

Scoprite la timeline completa del lancio del vostro prodotto con questa vista specifica di ClickUp

Utilizzando lo stesso modello di lista di controllo dei prodotti di ClickUp, avrete accesso anche alla Timeline del lancio del prodotto. Questo vi aiuterà a garantire che il vostro progetto sia in linea con i tempi previsti per il raggiungimento dei vostri obiettivi obiettivi e raggiungere i risultati chiave .

La vista Timeline del nostro modello consente di vedere facilmente a che punto è il progetto e quanta strada c'è ancora da fare. Potete vedere a che punto siete in ogni fase della vostra strategia di lancio del prodotto con una colonna Categoria di attività che raggruppa le attività in base alla fase del progetto. Potete quindi vedere quali compiti dovete completare per ogni categoria e la durata di ogni compito.

Per esempio, nella categoria Analisi di mercato, potreste voler analizzare i dati dei clienti esistenti nella prima settimana, seguita dalla definizione del pubblico target nella seconda. Nella categoria Target Audience potete occuparvi di compiti che potrebbero includere la conduzione di interviste e sondaggi per documentare tutti i punti dolenti dei clienti. Scaricate questo modello

4. Modello di tappe per il lancio di un prodotto ClickUp

Utilizzate il modello delle tappe del lancio del prodotto ClickUp per tracciare, valutare e documentare l'avanzamento del progetto

Nello stesso modello di lista di controllo del prodotto di Clickup, troverete una vista Milestones che stabilisce le fasi chiave del progetto man mano che si procede. Nel corso del piano di lancio del prodotto, è probabile che vi siano tappe specifiche pietre miliari del progetto da raggiungere in base agli obiettivi prefissati e alla tempistica costruita.

Questo particolare strumento di gestione del prodotto vi aiuterà a visualizzare ognuna di queste pietre miliari e i loro progressi verso l'evento di lancio del prodotto. Con il modello Milestones, è possibile visualizzare chiaramente un elenco di tutti i compiti da completare e il loro stato corrispondente, per mantenere i team sulla stessa pagina.

È inoltre possibile visualizzare le date di inizio e di scadenza specifiche per ogni attività, con le date di scadenza dei progetti in ritardo evidenziate in rosso per indicare l'urgenza. È possibile visualizzare facilmente il tempo trascorso, gli assegnatari e le categorie per ogni attività.

I cinque stati per le attività di lancio del prodotto sono In attesa, In corso, Per revisione, In attesa e Completo. Anche la codifica dei colori aiuta a indicare lo stato delle attività. Questo modello è un ottimo complemento alla timeline del piano di lancio del prodotto per evitare di rimanere indietro. Scaricate questo modello

5. Modello di categorie per il lancio di un prodotto ClickUp

Suddividete il lancio del prodotto per categoria con questa vista specifica di ClickUp

Quando implementate il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp, avete anche accesso a una vista per categoria che organizza tutti i compiti in base alle rispettive categorie.

La suddivisione in categorie delle attività relative al lancio di un prodotto è fondamentale per tenere traccia di ogni attività fase del progetto dall'inizio alla fine nel vostro roadmap del prodotto . E il modello delle categorie di lancio del prodotto conserva questo piano di progetto processo semplice. È possibile vedere quali compiti di ogni categoria sono ancora in sospeso e tralasciare quelli già completati, per avere una chiara visione di ciò che ci si aspetta per il resto del progetto.

Ogni categoria contiene un elenco di attività sottostanti. Per esempio, si potrebbe avere una categoria Prezzi che include compiti come "Stima dei costi" e "Delinea gli obiettivi aziendali" È possibile vedere le date di inizio e fine di ogni progetto e contrassegnare i vari compiti (o sottocompiti) per aiutare a stabilire le priorità per il lancio di un prodotto di successo.

Presentare le informazioni sul prodotto con_ **Modelli di schede informative ! Scarica questo modello

6. Modello di scheda di lancio del prodotto ClickUp

La Board View di ClickUp offre un quadro completo della vostra strategia grazie alle funzioni di trascinamento e rilascio

Un'altra vista che si ottiene con il modello di lista di controllo dei prodotti di ClickUp è la visualizzazione della scheda. Questa vista visualizza tutti i compiti in base allo stato.

Simile alla vista Per categoria, la vista Scheda mostra tutte le attività in elenchi sotto le categorie di stato corrispondenti. I diversi stati includono In attesa, In corso, Per revisione, In attesa e Completo. Anche in questo caso, come nella vista Categoria, è possibile visualizzare le informazioni relative a ciascuna attività, tra cui il nome dell'attività, le date e gli orari di inizio e fine e le eventuali sottoattività sottostanti.

Man mano che si completano i vari compiti, questi vengono rimossi dall'elenco dei compiti corrispondenti, consentendo di sapere con precisione quali sono i compiti da completare man mano che si procede.

Ad esempio, si potrebbe avere un elenco di attività in sospeso che include tutte le attività che devono ancora essere avviate. Quando un assegnatario inizia un progetto, questo viene inserito nella categoria In corso. Questo aiuta a tenere traccia dei flussi di lavoro per un'efficace gestione delle attività gestione del prodotto . Scarica questo modello

7. Modello di sviluppo di un nuovo prodotto ClickUp

Tenete traccia delle diverse milestone e delle consegne del progetto con il modello di sviluppo del nuovo prodotto di ClickUp

Se il vostro piano prevede un prodotto completamente nuovo, potete integrare un altro modello di piano di lancio del prodotto con l'aiuto di Modello di sviluppo di un nuovo prodotto di ClickUp . Questo modello consente ai project manager di tenere traccia dell'avanzamento di ciascun progetto in base a specifiche milestone e risultati .

Questo modello di piano di lancio del prodotto è dotato di numerose funzioni come il nostro modello di lista di controllo del prodotto. Ad esempio, è possibile monitorare i progressi in base a quattro diversi stati per le varie attività, tra cui Bloccato, Completo, In corso e Da fare.

Inoltre, è possibile utilizzare diversi campi personalizzati per ottenere una maggiore trasparenza su kPI e metriche di gestione del prodotto tra cui Durata (giorni), Complessità dell'attività, Livello di impatto, Team, Fase e Sforzo dell'attività. È inoltre possibile usufruire di cinque diversi tipi di visualizzazione, tra cui Riepilogo del progetto, Bordo del processo, Timeline, Gantt Chart e una Guida introduttiva.

Grazie a tutte queste caratteristiche, il modello di sviluppo di un nuovo prodotto può aiutare a rilasciare con successo un nuovo prodotto che colpisca i clienti nuovi ed esistenti. Scarica questo modello

8. Modello di strategia di prodotto ClickUp

Il modello di strategia di prodotto di ClickUp può aiutarvi a identificare e a concentrarvi sugli elementi più importanti dello sviluppo del prodotto

Se avete bisogno di un modello completo per coprire l'intero piano di lancio del prodotto, Modello di strategia di prodotto di ClickUp può aiutarvi a pianificare e a visualizzare l'intera strategia, dallo sviluppo alla processo di gestione del rilascio .

Questo modello di lancio del prodotto centralizza tutti i dettagli della vostra strategia di prodotto con visualizzazioni approfondite . Di conseguenza, il template funziona come un pezzo fondamentale per aiutare i decisori determinare quali passi compiere e quali modificare per perfezionare la loro strategia.

Il Modello di strategia di prodotto consente di visualizzare diversi stati per le varie fasi e attività. Questi stati includono Open, Complete, In Review, In Progress, On Hold, In Review, To Do e Needs Revision. È inoltre possibile impostare campi personalizzati durante la creazione di attività per l'automazione e consultare la Guida introduttiva inclusa per utilizzare appieno questo modello.

Per una soluzione completa di strategia di prodotto, utilizzate questo modello in combinazione con la nostra Checklist per il lancio del prodotto e altri modelli. Scarica questo modello

9. Modello di piano di lancio del prodotto in Microsoft Word

Via Template.net

Sia che abbiate Microsoft Word o qualsiasi altro tipo di elaboratore di testi, potete utilizzare il modello gratuito MS Word Product Launch Plan di Microsoft per semplificare il lancio del vostro prodotto. È possibile utilizzare questi modelli di roadmap di progetto per il lancio del vostro prossimo prodotto, consentendovi di modificare e personalizzare il modello in base alle vostre esigenze specifiche.

Con questo modello esaustivo potete organizzare facilmente il vostro piano di lancio del prodotto dall'inizio alla fine. Include una copertina, un indice per una navigazione semplice e varie sezioni come i rapporti di revisione, obiettivi e finalità e altro ancora, in base alle esigenze del progetto.

Questo modello per il lancio di un prodotto è scaricabile in diversi formati, a seconda del programma utilizzato, tra cui MS Word, Google Docs, Apple Pages, un PDF modificabile o una versione per browser. Scarica questo modello

10. Modello di strategia di lancio del prodotto in Excel

Via Template.net

Un altro prodotto utile strumento di gestione dei rilasci che può contribuire al successo del lancio di un prodotto è il Modello di lancio del prodotto di Excel. Offre il modo perfetto per visualizzare la vostra strategia di prodotto in ogni fase, con la possibilità di vedere ogni compito sul vostro timeline del progetto . È anche possibile assegnare un codice colore al progetto per tenere traccia di ogni attività e periodo di tempo lungo la timeline.

Come il modello di piano di lancio del prodotto di MS Word, questo modello di lancio del prodotto è disponibile in quasi tutti i formati necessari. Può essere utilizzato in Microsoft Excel, MS Word, PowerPoint, Apple Pages, Apple Keynote, Google Docs, Google Sheets e Google Slides. È anche possibile scaricarlo in formato PDF modificabile. Scarica questo modello

Fai crescere il tuo business con i modelli di piano di lancio del prodotto

Con l'aiuto del modello giusto per il lancio di un prodotto, vi assicurerete che tutti i sistemi siano pronti per il lancio in ogni fase. Vi assicurerete che nessuna parte della vostra strategia venga trascurata o non sia stata curata a dovere.

I giusti modelli per il lancio di un prodotto copriranno ogni aspetto del lancio e renderanno facile seguire i preparativi per una nuova release. Inoltre snellire il processo a lungo termine con ogni nuovo prodotto o riedizione pianificata in futuro.

Se avete bisogno di una soluzione di gestione dei prodotti di alta qualità per la vostra azienda, ClickUp è qui per darvi ciò di cui avete bisogno con software di gestione dinamica dei prodotti che può portare le vostre capacità di lancio dei prodotti a un livello superiore.

Troverete numerosi modelli che vi aiuteranno a pianificare ogni parte del ciclo di vita del vostro prodotto con migliaia di integrazioni, un numero illimitato di membri e attività e molto altro ancora, senza alcun costo.