Gestione dei rilasci 101: lanciare il prodotto nel mondo

Siete qui perché soffrite di un processo di rilascio del software non funzionante? Da fare una riunione di stato in più per gettare la spugna?

Chiunque sia coinvolto nello sviluppo di software sa che l'introduzione di nuove funzionalità/funzione della produttività al mercato non è facile. Si tratta di un processo altamente organizzato e complesso che inevitabilmente presenta problemi di distribuzione delle release.

Ecco la verità: gli effetti collaterali di un processo di gestione dei rilasci mirato possono includere software di alta qualità, trasformazione delle consegne e colleghi felici.

Vediamo perché un processo di gestione dei rilasci controllabile, misurabile e automatizzato è la vostra soluzione.

**Che cos'è la gestione dei rilasci?

La gestione dei rilasci minimizza i rischi, il monitoraggio e l'audit dei requisiti, la garanzia per i clienti e l'implementazione coerente, con un approccio che non comporta alcuna interruzione.

Le modifiche vengono monitorate, testate e corrette tutte le volte che è necessario prima di un esito positivo del rilascio.

Un rilascio (o unità di rilascio) è la distribuzione di uno o più componenti di un prodotto nell'ambiente di produttività.

La gestione della release è il piano, la programmazione e il test del prodotto attraverso varie fasi e ambienti.

Per ottenere un rilascio positivo e sopravvivere in questa era competitiva, i responsabili di prodotto monitoreranno i KPI e le metriche per assicurarsi che gli utenti possano utilizzare questi miglioramenti a supporto delle loro aziende.

**Se non rilasciate continuamente, state facendo del male alla vostra azienda

Perché? Il commit a rilasciare frequentemente il software rende il vostro prodotto affidabile e stabile, caratteristiche essenziali per la salute della vostra azienda.

Quanto frequente è frequente? Una volta all'anno, due volte all'anno? Considerate alcuni punti: l'importanza degli aggiornamenti, la compatibilità con l'utente finale e le dipendenze del software corrente.

A Lavoro ryan Fyfe, COO, afferma: "Il ritmo di pubblicazione di Workpuls è a rotazione mensile. Nella maggior parte delle settimane, pubblichiamo il nuovo materiale il Monday successivo e lo rendiamo disponibile gratuitamente a tutti i membri sul nostro sito web, con alcune eccezioni (ad esempio, un problema che è stato scaricato già troppe volte o che necessita di ulteriori modifiche). A parte queste eccezioni, non ci sono ritardi tra la pubblicazione e la disponibilità"

Vediamo quattro percorsi da considerare per la distribuzione delle pubblicazioni:

Nome del percorso

Pro

Cons

Big Bang

🟢Esegue il rilascio a tutti gli utenti nello stesso momento 🟢Gli interessati ricevono la data di rilascio, quindi non ci sono errori di comunicazione sulla pianificazione 🟡 Eventuali ritardi nel rilascio possono avere un impatto su reparti specifici 🟡 Se il rilascio causa un incidente significativo, è necessario un backing out per tutti gli utenti

Spinta

🟢L'organizzazione spinge il software verso i prodotti richiesti

🟢Maggiori opportunità di automazione

🟡Quando viene effettuato un aggiornamento significativo, la rete potrebbe subire problemi di prestazioni

Pull

🟢Messo a disposizione in una posizione centrale affinché gli utenti possano procurarselo a loro piacimento

🟡 Nelle versioni con aggiornamenti di sicurezza dovrà essere implementato un limite di tempo specifico

Fase

🟢Dispiega a un gruppo di utenti in una sola voltaMeno rischioso del "big bang"

🟡 L'implementazione del rilascio richiede più tempo

I responsabili dei rilasci possono essere tentati di cadere nella mentalità del "dobbiamo considerare ogni possibile situazione" per rendere la funzionalità/funzione perfetta.

Da fare, si rischia di rendere il prodotto difficile da sperimentare per gli utenti, rendendolo complicato da usare.

Sebbene la gestione dei rilasci sia indubbiamente un lavoro duro dall'inizio alla fine, i benefici superano le difficoltà.

**I team sono ancora più sicuri che ciò che stanno realizzando funziona

Modelli di lancio del prodotto_

Perché dovreste applicare un processo di gestione dei rilasci (alias il buon metodo)

Se si potessero eliminare le congetture e aumentare la produttività di ora in ora, chi potrebbe sostenere che Piano di rilascio agile è inutile?

Ecco i vantaggi che derivano dall'implementazione di una strategia di gestione dei rilasci:

🔁 Stare su 'Repeat'

Automazioni i test e le attività per risultati a prova di errore

Razionalizzare i rilasci brevi per una distribuzione coerente attraverso gli sprint

Riducete le possibilità di coinvolgimento manuale grazie a standard di codifica di qualità

Documentare i processi per renderli più facili da seguire nel tempo da parte di chiunque (e per chi è nuovo nell'organizzazione!)

Dare ai team la possibilità di lavorare e comunicare migliorando i flussi di lavoro (date un'occhiata alla nostra guida sulle migliori app per i flussi di lavoro)

✨ Qualità come Tutto su Tom Hanks

Risparmiare tempo, costi evitabili ed energia, aumentando la collaborazione tra i team

Consentire agli sviluppatori di correggere rapidamente la rotta con feedback continuo * Trasferimento delle conoscenze al personale di supporto per ridurre l'assistenza post-produzione

Una maggiore qualità del software soddisfa le esigenze e le aspettative dell'utente finale

Riduzione drastica del tempo dedicato al perfezionamento delle versioni e possibilità per i personalizzati di testare e segnalare ciò che funziona e ciò che non funziona

Connessione con gli utenti su come stanno usando il prodotto e su cosa vogliono fare con esso

Usare l'analisi delle attività per ridurre le conversazioni sui piani iniziali in cui il team pensa che gli utenti apprezzeranno le funzionalità/funzioni

In sostanza, tutti noi vogliamo creare prodotti che vorremmo usare noi stessi, quindi il nostro entusiasmo e il nostro viaggio attraverso questo processo si aggiungono al processo di gestione dei rilasci.

👉 Date un'occhiata a questi esempi di OKR di produttività per il vostro team di prodotto!

Dal caos alla chiarezza: I 6 passaggi del processo di rilascio

Man mano che la tecnologia moderna diventa sofisticata, gli sviluppatori hanno aperto la strada per rilasciare nuove funzionalità in modo più rapido e sicuro.

Il framework agile rilascia modifiche iterative nelle sequenze di sviluppo, note come sprints a tempo (il bacio del cuoco dei rilasci frequenti). Con un approccio di consegna agile, team possono coordinare meglio le attività di rilascio per ridurre al minimo l'impatto sull'azienda.

Scomponendo grandi quantità di lavoro in attività gestibili e organizzandole in un'unica sezione backlog di produttività il team di produttività può gestire e valutare per il piano .

"Seguiamo la metodologia Agile, quindi in genere rilasciamo elementi di manutenzione e miglioramenti in modo iterativo insieme a lavori a lungo termine su versioni più grandi e commerciabili", afferma Allie Wolff, direttore del marketing di prodotto di Email di riferimento .

"Ci concentriamo sul rilascio di una nuova funzionalità/funzione a trimestre. Abbiamo grandi obiettivi e non ci mancano le idee. Tutto è possibile quando si dispone di risorse illimitate, ma come la maggior parte delle aziende, per noi non è una realtà. Con l'allocazione delle risorse a volte è un ostacolo, per questo motivo stabiliamo con cura le priorità degli elementi da rilasciare, in modo da poter stare al passo e continuare a fornire valore ai nostri utenti"

Passaggio 1: guidare il processo di rilascio

Il primo passaggio coinvolge il product manager (o release manager), il gestore del team di prodotto (titolari, analisti e marketer) e i responsabili della produttività gli stakeholder chiave definire la visione.

Ariana Dugan, vicepresidente della produttività di Apprendimento Interplay interplay Learning /%href/ condivide: "Abbiamo regolari riunioni di squadra interfunzionali per le nostre aree chiave di interesse, in cui rivediamo i principali rilasci e progetti in arrivo per assicurarci che tutti sappiano cosa sta per succedere e perché"

Successivamente, il gruppo determina le funzionalità/funzione prioritarie da migliorare per l'azienda e il cliente nella prossima release roadmap .

"I nostri rilasci sono ordinati in base a un mix di ciò che riteniamo possa avere il massimo impatto in linea con i nostri obiettivi strategici, la stagionalità dei clienti e una serie di novità e bug che sappiamo essere apprezzati da molti clienti", continua Dugan. "Usiamo una matrice di priorità e molte sane discussioni trimestrali per allinearci su queste priorità e sulla sequenza tra le funzioni e i livelli dell'organizzazione"

I fattori decisionali includono:

Correzioni immediate di bug e miglioramenti dell'interfaccia utente

Oggetti strategici del Business

Analisi di fattibilità

Dipendenze

Disponibilità delle risorse

Problemi legati ai costi

Stima del ROI

Il modo migliore per evitare di fare marcia indietro in seguito è quello di creare cross-team coinvolgimento all'inizio del piano dello sprint . Ma, naturalmente, è sempre più facile Da fare bene la prima volta.

Successivamente, il responsabile del rilascio determina l'ambito di lavoro (tenendo conto delle chiavi degli stakeholder) per creare una piano dettagliato dei requisiti di costruzione, dell'analisi di fattibilità, delle priorità e dei test delle idee di prodotto.

Questo processo di assunzione è essenziale per essere accurati, in quanto articola il valore del rilascio.

Passo 2: La strada per il codice

I team di ingegneria e DevOps lavorano all'interno delle loro specifiche funzionalità/funzione per tradurre i requisiti del prodotto e le aspettative degli stakeholder con la roadmap.

I rami di funzionalità sono segmenti della linea di ramo master, dove tutti i rami di funzionalità vengono raccolti e integrati per essere messi in produzione.

Un team di sviluppo assegnato a un ramo specifico può costruire, testare e apportare qualsiasi modifica senza causare interruzioni o instabilità agli altri rami di funzionalità/funzione. Tuttavia, l'integrazione di tutto il codice troppo presto nel ciclo di sviluppo può creare conflitti e causare involontariamente ritardi.

Questa separazione consente agli sviluppatori di lavorare contemporaneamente sulle attività e di ottenere rapidamente un feedback.

"Ho scoperto che è molto importante avere conversazioni e riunioni con i colleghi quando si gestisce un prodotto", riflette Alyssa Parr, titolare della produttività di Jomo247 . "Il contatto faccia a faccia (anche via Zoom!) non lascia nulla di aperto all'interpretazione e permette di spiegare facilmente da entrambe le parti ciò di cui abbiamo bisogno l'uno dall'altro"

Passaggio 3: prova selvaggia di AQ

Il team QA (Quality Assurance) cerca i potenziali rischi in un ambiente di gestione temporanea stabile in base ai criteri stabiliti. Qui, il Team QA può individuare i casi di malfunzionamento delle funzionalità e agire di conseguenza, eseguendo continuamente test regolari .

Gli ambienti di gestione temporanea sono utili per testare le funzionalità/funzione con un piccolo gruppo di utenti prima del rilascio completo. Ciò consente di effettuare test aggressivi e di monitorare le prestazioni prima che siano disponibili per l'utente finale.

Matthew Ramirez, fondatore di Rephrase Media e di Strumento di parafrasi consiglia di utilizzare liste di controllo per organizzare l'approccio alla gestione dell'implementazione:

"Il rilascio di un prodotto è stressante perché ci sono molte cose che possono andare storte. Avere una lista di controllo con tutti gli elementi da completare prima del rilascio può aiutare ad alleviare lo stress associato al rilascio del prodotto. Una buona lista di controllo vi aiuterà anche a evitare di saltare qualche passaggio o di dimenticare qualcosa di importante durante il processo di rilascio"

**L'automazione è più ragionevole delle ore di lavoro extra

Uno dei modi migliori per garantire una maggiore affidabilità è quello di automatizzare il più possibile le attività ripetitive. Automazioni consente di velocizzare le frequenze di rilascio e di ridurre al minimo gli errori umani. Inoltre, i rami delle funzionalità/funzione avranno vita breve (ideale per gli sprint a tempo) e i team potranno apportare modifiche in modo proattivo.

Ora, i rami delle funzionalità/funzione vengono inviati alla linea di ramo master!

Passaggio 4: rimanere calmi e prepararsi

Dopo che i test hanno superato senza problemi l'ambiente di gestione temporanea e le modifiche sono state affrontate, il team di marketing del prodotto elabora una bozza di note di rilascio per confermare le funzionalità/funzione dell'implementazione.

Quindi, dopo le revisioni e le approvazioni iniziali, i titolari delle funzionalità/funzione devono controllare la documentazione finale.

Oltre al piano di rilascio per gli utenti finali, i materiali di formazione e adozione per i reparti interni devono essere altrettanto dettagliati e disponibili.

Albin Poignot, cofondatore di Prodotto linkato , lo dice meglio: "Le note di rilascio sono incluse in un centro di documentazione centrale disponibile per l'intera azienda. A seconda dell'azienda, può trattarsi di un centro di documentazione centrale wiki , il sistema di gestione dei ticket o un documento condiviso"

"Ma evito sempre di usare sistemi di gestione delle versioni (come Git). L'obiettivo è evitare di includere dettagli tecnici quando i lettori vogliono solo sapere quali sono le funzionalità/funzione interessate", spiega Albin.

Il trasferimento delle conoscenze al personale di supporto è fondamentale, in quanto aiuta i clienti a utilizzare il prodotto per il suo scopo.

Passaggio 5: passaggio alla produttività

La release del software appena costruita e testata viene inviata in produttività per gli utenti!

Il team di marketing pubblica le note di rilascio interne ed esterne, comunica ai clienti e organizza il caos se sono necessarie modifiche urgenti.

Condivisione dell'ultima release con gli utenti

Passaggio 6: Raccogliete i "Mi piace" e i "Non mi piace "

**I team rischiano di invitare più lavoro se la chiusura del deployment non viene praticata dopo il rilascio

In altre parole, non saltate questo passaggio!

La reportistica delle efficienze, delle opportunità di miglioramento e del monitoraggio della salute del sistema è essenziale per l'esercizio. Inoltre, un feedback onesto da parte degli utenti è disponibile per eseguire la manutenzione e soddisfare i requisiti degli utenti.

Aravind Nallasivam, a Architetto di soluzioni a Claysys clays /%href/ consiglia: "Se sono stati segnalati problemi critici nelle versioni principali, la priorità verrà spostata sulla correzione e sul patching di tali problemi prima di procedere con le versioni successive" lo sviluppo della produttività . A volte questo rappresenta una sfida quando ci sono bug che richiedono una quantità di tempo insolitamente elevata"

Il test di accettazione da parte degli utenti (ovvero l'ascolto dei loro gusti) lavora a vostro vantaggio, in modo da alimentare il ciclo di vita dello sviluppo del software e garantire che la prossima release sia migliore della precedente!

I 5 modi per rovinare la gestione dei rilasci (e come evitarli)

Non tutto va secondo i piani, quindi è utile sapere quali sono le cose che possono essere evitate semplicemente indirizzando il processo di gestione dei rilasci lontano dagli ostacoli. I più comuni sono:

❌ Spiegare l'ambito del rilascio nei termini più vaghi

È possibile misurare l'esito positivo del rilascio se il team dispone solo di attività e date di scadenza? Questo non è un comportamento agile e può facilmente invitare alla dispersione dell'ambito !

Limitare le risorse

Sebbene all'inizio i team lavorino all'interno delle proprie funzionalità/funzione, è fondamentale rimanere connessi alla catena per tenere il passo con le scadenze e affrontare le richieste di modifica. Pertanto, il linguaggio del rilascio del software deve essere chiaro e conciso per tutti i team coinvolti.

Negare le pratiche di test automatizzati

Automatizzate la consegna delle informazioni in attività attuabili, in modo che gli sviluppatori sappiano a cosa lavorare successivamente. Questo migliora l'efficienza e rende le operazioni quotidiane incentrate sulla produttività.

Privilegiare il processo di gestione rispetto ai rischi

Il pensiero strategico non può svilupparsi liberamente se c'è un'interferenza con il processo di un team interno. I membri del team assumono una titolarità personale quando la loro capacità di risolvere i problemi viene valore rispetto ai processi e agli strumenti .

Rispondere con calma

Gli sviluppatori costruiscono codici che a volte possono essere complessi. Più feedback costruttivi hanno, meglio possono perfezionare la funzionalità/funzione del software. Per far sì che questo funzioni, chiarite le aspettative per un sistema di revisione e approvazione tempestivo con i team e le parti interessate chiave.

Conclusione

Sebbene il software continui a cambiare il modo di lavorare delle organizzazioni c'è anche un lato umano. per questo troviamo nuovi modi per aiutare le persone a rimanere in connessione e a semplificare le sfide della vita.{\i} Organizzazioni di tutti i settori si sono impegnate ad aggiornare continuamente i loro prodotti per offrire alle persone un design migliore, test di usabilità e l'output a ogni nuovo aggiornamento.

Se avete bisogno di un aiuto per il project management che gestisca il framework agile o altre metodologie preferite, ClickUp vi copre le spalle !

In bocca al lupo per la vostra trasformazione digitale. Facciamo il tifo per voi!