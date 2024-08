Cosa sono i valori Agile? (Guida definitiva)

vuoi conoscere i valori dell'Agile?

L'approccio Agile è uno dei modi più efficienti per costruire prodotti.

Ma Agile non si tratta solo di organizzare sprint e l'aggiornamento delle Bacheche Agile.

Per implementare la metodologia Agile, il team deve seguire anche alcuni valori fondamentali di Agile.

Questi valori uniscono il team, proprio come il nostro gruppo di studio preferito della serie Community!

In questo articolo utilizzeremo degli esempi tratti da Community per farvi conoscere le funzioni di 4 valori fondamentali dell'approccio Agile. Evidenzieremo anche i migliori Software per il project management agile per aiutarvi ad adattarvi rapidamente al metodo Agile.

Portate con voi il vostro gruppo di studio, perché tutti sono i benvenuti in questa Community!

#

Quali sono i valori di Agile?

I valori Agile sono i quattro tratti guida delineati nel Manifesto Agile, il documento guida dei progetti Agile.

Essi sono:

Nota:_ Se volete saperne di più sul metodo agile , andate a questa sezione .

Tuttavia, i valori Agile non sono solo regole da seguire per completare il progetto.

Dopo tutto, il movimento Agile non è come la lezione di spagnolo del Senor Chang in Community, dove si viene espulsi dalla classe per aver dato la risposta sbagliata!

Al contrario, questi valori svilupperanno un Mentalità agile che aiuterà uno sviluppatore di software a ottenere risultati migliori, più velocemente. Quindi, pur non essendo vincolanti, questi valori sono una forte promemoria di ciò che rappresenta la metodologia Agile.

e che cos'è, vi chiederete?

scopriamolo..

Nota: Se conoscete già i dettagli del metodo Agile e volete solo imparare i valori Agile, fate clic su qui per passare alla sezione che li riguarda.

#

Che cos'è l'Agile Project Management?

Il Agile è un moderno approccio allo sviluppo del software e al metodologia di project management che enfatizza adattabilità ed efficienza.

In effetti, la pratica Agile è popolare per aumentare l'efficienza e la collaborazione dei team software, aiutandoli a consegnare rapidamente prodotti centrati sul cliente.

in breve, è qualcosa che il Senor Chang deve prendere in considerazione mentre lavora!

da cosa dipende il processo di sviluppo agile?

scopriamolo..

Come lavora Agile?

Il metodo Agile aiuta i team a coordinarsi meglio e a ottenere risultati più velocemente rispetto a una metodologia di project management tradizionale, come ad esempio Waterfall. Ecco un esempio che aiuta a capire il concetto di differenza tra Agile e Waterfall :

Supponiamo che facciate parte di un team di sviluppatori software con una mentalità Agile.

Il vostro team sta costruendo un'app per i gruppi di studio di Greendale. Il prodotto finale deve aiutare il gruppo a gestire le sessioni di studio.

Invece di completare l'app in un'unica release (come avviene con i metodi tradizionali), dovreste dividerla in diverse piccole release, ognuna con un ciclo di sviluppo breve (noto come sprint) di due o quattro settimane.

Dopo ogni sprint, il team sottoporrà una versione dell'app al gruppo di studio per ottenere un feedback.

dovete stare attenti a un feedback tagliente da parte dell'ex atleta Troy

Quando il vostro team di sviluppatori lavora in tandem con il cliente, avrete presto un prodotto fantastico che soddisfa tutte le sue esigenze!

Ma per far sì che ciò accada, è necessario seguire i 4 valori Agile e 12 principi delineati nel Manifesto Agile.

#

I 4 valori fondamentali di Agile

Il manifesto Agile è un documento minimalista che fornisce solo l'essenza del framework Agile. Ma il suo vero significato (e la sua applicazione quotidiana) potrebbe essere un po' troppo difficile da individuare per quelli come Chang.

Ed è proprio per questo che stiamo trattando ogni valore in dettaglio!

Ecco come i valori del Manifesto Agile si applicano alla vostra organizzazione Agile:

Valore Agile #1: Individui e interazioni rispetto a processi e strumenti

Dalla compilazione dei moduli per l'approvazione dei progetti alla richiesta di autorizzazione per l'uso della sala conferenze, ogni azienda ha un modo per terminare le cose.

Certo, queste potrebbero essere tattiche di gestione efficaci a loro modo.

Ma a volte queste processi impediscono l'agilità nel team.

E quando ciò accade, solo le conversazioni dirette possono risolvere il problema.

soprattutto se a parlare è l'ex avvocato Jeff

Gli autori del framework Agile hanno riconosciuto il potere delle persone e delle interazioni nell'accelerare le cose. E come risultato, l'essenza di qualsiasi processo Agile avrà un qualche elemento umano.

Prendiamo ad esempio l'attività di comprensione delle esigenze del cliente.

Certo, si può chiedere loro di compilare un modulo standard. Ma quel modulo da solo non sarà in grado di catturare correttamente tutte le loro esigenze.

perché non interagire direttamente con loro?

Sarete in grado di capire chiaramente di cosa hanno bisogno nel prodotto finale e di chiarire facilmente eventuali dubbi o problemi!

Inoltre, per sfruttare appieno il potenziale del team, un'organizzazione Agile deve mettere al primo posto le capacità del proprio team. In fin dei conti, sono loro i responsabili del processo di sviluppo!

Ecco perché i professionisti Agile sono scoraggiati dal dipendere eccessivamente da processi e strumenti. Piuttosto, affidatevi alle persone e alle interazioni!

Valore Agile #2: Software di lavoro più che documentazione completa

Con l'amore di Dean per le scartoffie, si adatterebbe perfettamente a una configurazione di project management tradizionale.

Tuttavia, in una configurazione di questo tipo, le risme di scartoffie possono o meno portare a qualcosa di concreto.

Inoltre, si sottrae tempo cruciale che potrebbe essere investito nella creazione di software di valore.

Ecco perché la metodologia Agile raccomanda qualcosa di meglio per sostituire le scartoffie inutili: **il prodotto stesso!

I professionisti Agile presentano una versione del software di lavoro ai loro clienti quasi ogni due settimane. Se da un lato questo vi aiuta a ottenere il loro feedback, dall'altro sarete in grado di rispettare le scadenze.

Tuttavia, questo non significa che il processo Agile non dia importanza alla documentazione. Ma di fronte a una scadenza stringente, il software funzionante avrà sempre la meglio sulla documentazione dettagliata.

dopo tutto, si possono sempre documentare le cose in un secondo momento, no?

Valore Agile #3: collaborazione con il cliente piuttosto che negoziazione del contratto

Se un'organizzazione Agile e i suoi clienti si limitano a delineare in anticipo tutto ciò che deve essere terminato, lo sviluppatore di software ha poco spazio per l'improvvisazione.

Questo va contro il principio stesso dello sviluppo Agile.

Senza una stretta collaborazione con il cliente, lo sviluppatore può perdere di vista la propria visione.

E quando il prodotto finale è pronto, i clienti potrebbero non reagire in modo così favorevole come previsto.

{\an8}Saranno come Troy, qui

Invece di negoziare tali contratti, si consiglia ai professionisti Agile di collaborare con i clienti a ogni livello del processo di sviluppo.

Ad esempio, se si segue Scrum, lo Scrum master dovrebbe includere regolarmente il cliente nelle riunioni di revisione dello sprint, nelle sessioni di test degli utenti e nelle discussioni dei focus group.

Sicuramente questo accelera il processo di sviluppo del software grazie ai molteplici input del cliente che il team di sviluppatori riceve.

Ma, cosa più importante, la pratica Agile dà ai team la possibilità di tempo e spazio per riallinearsi meglio alle esigenze dei clienti e sviluppare software di valore per loro.

Valore Agile #4: Accogliere il cambiamento piuttosto che seguire un piano

La maggior parte delle persone crede che il cambiamento sia costoso, ingombrante e che debba essere evitato a tutti i costi.

ma, come dice il senatore Chang

Proprio così! Il cambiamento, proprio come il cambiamento, è inevitabile.

E Agile ci insegna ad abbracciarlo (e ad abbracciare lui!).

Perché la vita è imprevedibile e le cose folli possono far deragliare il progetto.

come la scuola che viene conquistata da un dittatore malvagio che si occupa di sicurezza

Allo stesso modo, le vostre ipotesi iniziali sul progetto o sulle esigenze dei personalizzati potrebbero cambiare in qualsiasi momento.

Questo sarebbe impossibile da gestire con i tradizionali vincoli del project management.

Ad esempio, all'inizio avete ipotizzato di creare un'app per un gruppo di studio di sei membri. Ma con l'acquisizione da parte di Chang, potrebbero non esserci più gruppi di studio al Greendale Community College!

Tuttavia, con la pratica Agile, avete a disposizione riunioni di revisione e altre opportunità per adattarvi a tali cambiamenti senza mettere a rischio il progetto.

anche se, con Chang in giro, potreste voler ripensare completamente le vostre priorità aziendali!

#

I 12 principi agili

I creatori del metodo di sviluppo Agile non si sono fermati allo sviluppo di valori.

Ci hanno anche fornito 12 principi di project management Agile che chiariscono quali debbano essere le priorità di un progetto Team Agile .

Speriamo che questo possa aiutarvi a evitare confusioni di questo tipo nella vostra organizzazione Agile:

Ecco un rapido sguardo a ciascun principio del manifesto Agile per aiutarvi ad affinare una mentalità Agile.

(Abbiamo suddiviso ogni principio in 4 gruppi distinti per aiutarvi a comprenderne meglio l'essenza)

Gruppo A. Principi di project management Agile sulla soddisfazione del cliente

privilegiare la soddisfazione del cliente, prima di ogni altra cosa._ Mantenere la promessa fatta al cliente, fornendogli un software di alta qualità entro la scadenza. i processi agili gestiscono il cambiamento e vi aiutano a creare software di valore per i vostri clienti. continuate a consegnare spesso, con una produttività di un paio di settimane o di mesi._ Questo vi aiuta a ottenere regolarmente il feedback dei clienti per adattare il prodotto o il software di conseguenza.

Gruppo B. Principi di project management agile sulla qualità

Per determinare l'esito positivo dei vostri processi di sviluppo, concentratevi su quanto il vostro software funzionante soddisfa i clienti. il processo Agile si basa su un processo di sviluppo guidato dai test. Per implementarlo, assicuratevi che il vostro team abbia le risorse necessarie per mantenere un ritmo costante. l'attenzione costante all'eccellenza tecnica e al buon design migliora l'agilità, aiutandovi a soddisfare perfettamente le esigenze dei clienti.

Gruppo C. Principi di project management agile sulla collaborazione

gli stakeholder del progetto e gli sviluppatori devono lavorare insieme regolarmente. Questo aiuta il team a collaborare attivamente per un miglioramento continuo. costruite i progetti _intorno a membri del team motivati e date loro il supporto di cui hanno bisogno. Confidate sempre nel fatto che Da fare sia la cosa giusta. incoraggiate i membri ad avere più conversazioni faccia a faccia, perché è il modo più affidabile ed efficiente di trasmettere le informazioni. sostenete il vostro team ad auto-organizzarsi e a lavorare senza supervisione. Il miglior lavoro emerge da questi team.

Gruppo D. Principi di project management agile sulla gestione del team

mantenere i processi semplici e sbarazzarsi dei lavori non essenziali: questo è il cuore di un progetto Agile. valutare costantemente le prestazioni del team per perfezionarlo e renderlo migliore ed efficiente

Ogni principio Agile (se seguito, ovviamente) vi aiuterà sicuramente a sviluppare un prodotto che soddisfi perfettamente le esigenze dei vostri clienti.

In ogni caso, un principio Agile sarà molto più efficace dell'esperimento per dimostrare il famigerato "Principio di Duncan"!

#

Come gestire i progetti Agile in modo efficiente

Un progetto di sviluppo Agile è come una partita di paintball.

Per avere successo è necessaria agilità e collaborazione.

Ogni valore e principio del framework Agile getterà le basi per l'esito positivo del progetto.

Ma questo è praticamente tutto.

come potete **_gestire concretamente il vostro progetto_Agile _oggi?

Per fortuna c'è un potente software di project management ad aiutarvi!

I software di project management tradizionali e obsoleti possono andare bene per l'ufficio del preside, ma non soddisfano le esigenze del vostro progetto Agile.

Dopotutto, Agile si basa sul cambiamento e sull'agilità!

Ecco perché avete bisogno di un eccellente strumento per progetti di sviluppo software Agile come ClickUp al vostro fianco!

**Ma cos'è ClickUp?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image4-1-1400x666.png dispositivi ClickUp /$$$img/ ClickUp è uno dei leader mondiali strumenti di project management leader al mondo utilizzato da team di startup e giganti tecnologici di tutto il mondo.

Con un'ampia gamma di funzionalità/funzione per lo sviluppo software Agile e la collaborazione, ha tutto ciò di cui il vostro team Agile ha bisogno!

la parte migliore?

È facilissimo iniziare a lavorare con ClickUp.

Non avrete bisogno di un libro, Dean!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image6-4.gif un uomo che dice: "Potresti procurarmi un libro su come fare le cose?" /$$$img/

Ecco come le funzionalità/funzione di ClickUp supportano un esito positivo Gestione agile del prodotto .

A. Gestire gli sprints con Elenchi degli sprint Lo sprint è un'abilità utile per giocare a paintball al Greendale Community College.

Ma un progetto Agile richiede tipi di sprint completamente diversi.

Gli sprint sono brevi fasi di sviluppo (ciascuna della durata di 2-4 settimane) che si concludono con la presentazione di un prodotto funzionante al cliente.

Poiché ogni sprint contiene tanta azione ed eccitazione quanto una tipica partita di paintball, può essere difficile monitorarne lo stato.

Ma non con ClickUp!

Lo Sprint Elenco di ClickUp è una semplice lista di controllo che divide ogni sprint in piccole attività. Ogni volta che si termina un'attività, è possibile spuntarla rapidamente dall'elenco!

È possibile creare una lista di controllo per tutti i progetti Agile, le attività, le attività secondarie e persino le storie degli utenti. Potete anche aggiungere punti Scrum a un elenco per valutare il tempo necessario per completare gli elementi del backlog.

la parte migliore?

È possibile utilizzare l'Elenco sprint durante le varie fasi del progetto Riunioni Agile come la sprint review, per discutere facilmente dello stato dello sprint!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image7-2-1400x713.png clickUp sull'elenco degli sprint /$$$img/

B. Ottenere panoramiche di alto livello sulle opzioni personalizzabili Dashboard il gruppo di studio del Greendale ha una tabella super robusta che li tiene uniti

Un team Agile, in particolare un team che lavora da remoto ha bisogno di qualcosa di altrettanto affidabile e accessibile per gestire le cose e aumentare l'agilità del team.

Ed è proprio questo che si ottiene con la funzionalità dashboard di ClickUp!

Vi fornirà rapidi riepiloghi/riassunti visivi dell'intero progetto per assicurarvi che le cose procedano secondo il piano.

Potete anche personalizzare la vostra dashboard con widget di sprint come ad esempio:

Grafici di velocità : mette in evidenza il tasso di completamento delle attività

Grafici di riduzione del tempo di esecuzione : mostra la quantità di lavoro rimanente in un progetto

Grafici di burnup : visualizza la quantità di lavoro già completata in un progetto

Grafici di flusso cumulativo : mostra lo stato di avanzamento dell'attività nel tempo

/$$$img/ : mostra l'avanzamento dei compiti nel tempo https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image23-1.png grafico di flusso cumulativo /$$$img/

il nerd del cinema Abed ha avuto problemi di comunicazione in passato

Ma un progetto Agile richiede che tutti i membri del team comunichino costantemente tra loro, anche se lavorano da remoto.

Fortunatamente, ClickUp facilita le conversazioni del team con la sezione Commenti.

Potete usarla per:

Conversazioni dettagliate: relative a un'attività, a un'attività o a un incarico specifico

relative a un'attività, a un'attività o a un incarico specifico Taggare i membri del team: per avvertirli di commenti importanti

per avvertirli di commenti importanti Condivisione di documenti e file: per dare al team ciò di cui ha bisogno per progredire nel lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/threaded-comments.gif commenti threadati in ClickUp /%img/

Sappiamo cosa state pensando.

abed non dovrà scorrere tutti i commenti solo per vedere in cosa è stato taggato?

Con ClickUp Commenti assegnati , non dovrà farlo!

Potete convertire qualsiasi commento in un'attività e assegnarla a voi stessi o a un altro membro del team! ClickUp informa il membro del team a cui è stato assegnato il commento e lo visualizza nella barra di accesso rapido, in modo da tenerlo sempre in primo piano.

Da fare, una volta terminata l'attività, è sufficiente risolvere il commento per evitare inutili follower.

D. Diritti di accesso personalizzati per portare le parti interessate nello spazio del progetto

Abed sa che la vera azione si svolge dietro le quinte_

ci dà anche una sbirciatina dietro il film di Dean, con alcuni filmati di interesse come questo

Allo stesso modo, il 'fare' di un progetto Agile può essere più interessante del risultato finale. E un team Agile è incoraggiato a includere i propri clienti nelle varie fasi di sviluppo ( valore #3 ).

A tal fine, ClickUp consente di condividere con loro i Diritti di accesso personalizzati.

In questo modo è possibile condividere i file, le cartelle e gli elenchi delle attività del progetto con chiunque all'interno e all'esterno della rete.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/folder-share.gif ClickUp consente di condividere i diritti di accesso personalizzati /$$$img/

Ma si mantiene comunque il controllo completo su tutto ciò che possono fare una volta entrati. Basta andare avanti e impostare il loro ' autorizzazioni '.

Ecco alcuni tipi di autorizzazioni che si possono impostare per le persone esterne al team:

Può visualizzare : può visualizzare i dettagli del progetto, ma non può interagire

: può visualizzare i dettagli del progetto, ma non può interagire Può commentare : può commentare solo le attività e gli elenchi di attività

: può commentare solo le attività e gli elenchi di attività Può modificare : non può creare attività ma può modificarle

: non può creare attività ma può modificarle Creare e modificare : può creare le proprie attività e sottoattività secondarie

: può creare le proprie attività e sottoattività secondarie Può cancellare: può cancellare attività che non ha creato

Speriamo che questo vi permetta di realizzare un documentario del progetto in stile Abed!

E. Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto con Grafici di Gantt la mente di Abed è un supercomputer in grado di ricordare migliaia di riferimenti cinematografici e di tracciare sequenze temporali parallele

Ma il resto di noi mortali ha capacità limitate.

Non c'è modo di monitorare manualmente le centinaia di attività, sottoattività e scadenze di un progetto Agile!

Per fortuna, i Gantt Charts di ClickUp lo faranno per voi.

Vi offre una panoramica completa del processo di sviluppo del software in un'interfaccia con codici a colori e facile da usare!

Può anche automatizzare in tempo reale vari processi del progetto.

Regolazione automaticaDipendenze delle attività dopo aver riprogrammato qualsiasi attività

Calcolo immediato della percentuale di completamento del progetto in base alle attività completate rispetto a quelle totali

Confronto tra lo stato attuale e quello previsto nel piano del progetto

Calcolo istantaneo della percentuale di completamento del progetto in base alle attività completate rispetto a quelle totaliPercorso critico per sapere quali attività dovete completare per rispettare le scadenze in tempo

Ma queste non sono tutte le funzionalità/funzione di ClickUp.

Ce ne sono molte altre!

ClickUp offre anche altre fantastiche funzionalità di Agile project management come:

Conclusione

La metodologia Agile di project management può migliorare notevolmente i risultati dello sviluppo del software e di altri progetti.

Quindi, se state passando al metodo Agile, dovete seguire i valori e i principi di Agile per scalare nuove vette nell'esito positivo dei progetti.

proprio come hanno fatto Troy e Abed, che hanno rivoluzionato la fabbricazione delle coperte!

Ma non è possibile fornire prodotti che soddisfino le esigenze dei clienti utilizzando vecchi e goffi strumenti di project management.

Avete bisogno di uno strumento moderno e agile per lo sviluppo di progetti software come ClickUp!

Ha tutte le funzionalità/funzione per migliorare la velocità e la trasparenza, rendendolo il software perfetto per il project management Agile. Iscriviti a ClickUp oggi stesso per aiutare il vostro team a raggiungere l'esito positivo del progetto con stile, ovunque si trovi!