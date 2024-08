Ready, Set, Sprint! La vostra guida principale per misurare la velocità degli sprint

Se siete alle prime armi con lo sviluppo Agile, capire la velocità di sprint e i grafici di velocità può essere una prova confusa. Beh, si tratta di tenere il punteggio!

La sprint velocity è come i punti in una partita di basket ad alta quota. Aiuta agile e team scrum i membri sanno se stanno vincendo o perdendo contro il tempo.

Comprendendo e utilizzando la sprint velocity, i team di sviluppo possono migliorare il loro ritmo di lavoro e snellire le loro attività Sviluppo agile processi. L'idea generale è che più alta è la velocità, più terreno si copre in ogni sprint e più ci si avvicina a vincere la partita, nel rispetto di vincoli come il tempo e il budget.

Considerate questa guida come il Phil Jackson del calcolo e dell'ottimizzazione della velocità di sprint del vostro team. Vi offriremo anche spunti e strategie per aumentare la produttività del team durante i cicli di sprint, per aiutarvi a raggiungere la vittoria.

pronti a dominare il campo agile? Andiamo! 🏀

Che cos'è la Sprint Velocity?

I team agili lavorano in brevi fasi di sviluppo note come cicli di sprint. Ogni ciclo, che di solito dura da una a quattro settimane, divide il progetto in componenti misurabili del lavoro necessario per la consegna del software.

Certo, i vostri compagni di squadra pianificano, codificano, affrontano il backlog del prodotto e rielaborano le funzionalità/funzione a ogni sprint, ma da fare per stimare la durata stimata necessaria per la consegna? È proprio per questo che si calcola la velocità. ⚡

La velocity di Sprints monitora efficacemente lo stato del team e stima la quantità di lavoro che può gestire in un ciclo di sprint. Ogni ciclo avrà una particolare velocity relativa a ciò che il team ha completato. La velocità media degli ultimi tre-dieci cicli vi aiuterà a prevedere la quantità standard di lavoro completata dal vostro prodotto o dal team di sviluppo per ogni sprint.

Qual è lo scopo di una stima della velocità di sprint?

La sprint velocity non è una misura dell'esito positivo, ma una stima per capire la vostra capacità del vostro team . Può essere una metrica piuttosto arbitraria che può cambiare in base a fattori come la complessità del progetto, la composizione del team o influenze esterne.

Ma è comunque necessario misurare la velocità di sprint per:

Valutare quando il team è in grado di completare un particolare progetto

Regolare l'ambito degli sprint futuri e il carico di lavoro della progettazione in base agli attuali stati di avanzamento

Esaminare e gestire le aspettative degli stakeholder con maggiore precisione

La velocità di sprint indica anche il continuo miglioramento del team in termini di produttività. Nella maggior parte dei casi, le stime della velocità tendono costantemente al rialzo, suggerendo che il team è diventato più efficiente nel tempo.

Suggerimento: La velocità del team dipende dall'affidabilità con cui si raggiungono gli obiettivi di sprint. Se si vuole migliorare l'efficienza dei propri flussi di lavoro, utilizzare il metodo Modello per gli sprint di ClickUp . Viene fornito con un'impostazione predefinita metriche agili e campi personalizzati per aiutarvi a calcolare la velocità del team su qualsiasi scala. E la parte migliore? È assolutamente gratis!

Sfruttate questo modello per migliorare i flussi di lavoro degli sprint con funzionalità di monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza, integrazioni email e molto altro ancora

Come calcolare la velocità di sprint: Formula e passaggi

Calcolo della velocità di sprint in sviluppo software è semplice una volta compresa la formula di base, che è:

Velocità di sprint = Lavoro totale completato in x numero di sprint passati ➗ Il numero di sprint passati, cioè,x

Per usare questa formula, però, è necessario prima capire una serie di cose, come la metrica per calcolare il lavoro terminato e il backlog di sprint. Vediamo di scomporre il processo attraverso tre passaggi standard seguiti da esempi:

Passaggio 1: Determinare una metrica per tracciare lo stato di avanzamento su più sprint

Il calcolo della velocità richiede la misurazione del lavoro su dimensioni variabili come team, progetto e client, il che può essere difficile. Per questo motivo è necessario determinare una metrica adatta a stimare con precisione il lavoro terminato. Le tre metriche comuni utilizzate sono:

Punti storia: Una storia utente descrive concisamente le funzionalità/funzione richieste dal punto di vista del cliente. Completare ogni storia richiede una particolare quantità di tempo e di lavoro richiesto in base alla complessità del lavoro da svolgere, che viene quantificato attraverso i punti storia. Per trovare la quantità di lavoro svolto in uno sprint, si deve pensare in termini di: "Quanti punti storia sono stati completati nello sprint? Diciamo che il team ha completato storie utente per un valore di 26 punti nello Sprint 1, quindi il lavoro svolto in questo ciclo è di 26 punti. È possibile leggere questa rapida guida aal calcolo dei punti storia in Agile2. Ore: Se si preferisce una metrica più tradizionale, si può calcolare la velocità di sprint in ore trovando il numero di ore dedicate alle storie utente completate in ogni sprint, ad esempio 120 ore. Questo metodo può offrire un valore meno granulare del lavoro terminato rispetto ai punti storia, soprattutto se le stime della durata stimata sono imprevedibili Giorni ideali: Molti team possono calcolare la velocità di sprint in giorni ideali, con ogni giorno ideale che indica il numero di ore di lavoro in una normale giornata lavorativa (ad esempio 8 ore). Ad esempio, le 120 ore di lavoro terminate nello Sprint 1 possono essere espresse come 120/8 o 15 giorni ideali

La maggior parte dei team trova che i calcoli basati sui punti storia siano più appropriati per il monitoraggio dello stato di un team, in quanto tengono conto dei diversi livelli di complessità delle diverse attività di sviluppo, spesso utilizzando una Sequenza basata su Fibonacci .

È possibile scegliere una metrica durante il piano di sprint, idealmente prima del primo sprint. La metrica scelta determinerà anche il modo in cui il team esprime la velocità, se in punti storia, ore o giorni ideali.

Passaggio 2: Calcolare il lavoro terminato per ogni sprint in considerazione

Utilizzate la metrica che preferite per quantificare il lavoro che il team ha gestito per una serie di sprint. Il lavoro può includere cancellare gli elementi del backlog risolvere i problemi e lavorare sulle nuove funzionalità proposte dal titolare del prodotto.

Idealmente, si dovrebbe considerare il lavoro svolto in tre sprint per stabilire una velocità di riferimento del team. Tuttavia, se il lavoro in corso (WIP) subisce forti oscillazioni, potrebbero essere necessari più sprint per stabilizzare lo stato di avanzamento.

Passaggio 3: trovare la velocità media di sprint del team

Una volta ottenuti i numeri del lavoro terminato negli sprint selezionati, è sufficiente trovare la media. Sommate i punti storia totali, le ore o i giorni ideali e dividete il risultato per il numero di sprint completati.

Vediamo alcuni esempi pratici per una maggiore chiarezza.

Esempio #1 Calcolo della velocità di sprint usando i punti storia

Supponiamo di tenere un registro dei punti storia completati nei tre sprint precedenti:

Sprint 1: Il team ha completato 10 storie utente da 3 punti ciascuna e un'altra storia utente complicata da 6 punti. In totale sono 36 punti storia (escludendo le storie completate in modo frazionato)

Sprint 2: Siamo riusciti a gestire 9 storie utente da 5 punti ciascuna, quindi 45 punti storia

Sprint 3: 38 storie terminate per un valore di 38 punti

Ora sommate i punti storia e applicate la formula: (36+45+38 punti storia)/3 sprint, il risultato è 39,67.

In questo caso, la nostra velocità di sprint media è di 39,67 punti storia per sprint. Questo è essenzialmente il lavoro richiesto dal team per ogni sprint.

Esempio #2 Calcolo della velocità di sprint usando le ore

Il calcolo della velocità di sprint utilizzando come misura le ore segue un approccio simile a quello dell'esempio precedente, ma in questo caso le attività vengono tradotte in ore.

Sprint 1: 160 ore per completare 5 attività

Sprint 2: 240 ore per 8 attività

Sprint 3: 180 ore per 6 attività

Negli ultimi tre sprint, il team ha investito un totale di 580 ore. Si tratta di circa 193,33 ore per sprint, con una velocità media di 190 ore.

L'uso delle stime delle ore aiuta a capire quante ore un team può realisticamente dedicare al lavoro del progetto senza impegnarsi troppo. Nel nostro esempio, si noterà un'importante carenza durante lo sprint 2 che potrebbe non essere realistica e che deve essere affrontata.

Esempio #3 Calcolo della velocità di sprint usando i giorni ideali

L'uso dei giorni come misura inizia spesso con la determinazione del giorno ideale. Potrebbe essere necessario contare l'output totale di diversi sprint precedenti. Per il nostro esempio, consideriamo un giorno ideale di 8 ore.

Sprints 1: 96 ore di lavoro. 96/8 sono 12 giorni ideali

Sprint 2: 120 ore-15 giorni ideali

Sprint 3: 108 ore-13,5 giorni ideali

Sommando i giorni ideali per ogni sprint si ottiene 40,5, quindi la media è di 13,5 giorni ideali per ogni sprint.

6 Strategie per migliorare e stabilizzare la velocità del team

La velocità di sprint deve essere stabile per essere affidabile o utile per il piano di sprint. Tuttavia, ci si può aspettare una velocità altamente fluttuante a causa di problemi quali:

Un progetto agile troppo complicato

Test e riunioni non necessarie

Limitato input da parte del titolare del prodotto

Backlog di prodotto non raffinato

Carenza di personale

Anche se alcuni di questi problemi sono al di fuori del vostro controllo, potete evitare i più comuni problemi di produttività utilizzando un sistema di qualità soluzione di project management di qualità come ClickUp . Il software aiuta a gestire i progetti in modo efficace e a mantenere una velocità superiore durante lo stato del flusso di lavoro.

Abbiamo raccolto sei strategie approvate dagli esperti per migliorare e stabilizzare la velocità del team. Dimostreremo anche alcune funzioni utili con il software ClickUp Agile Suite ideale per monitorare la velocità degli sprint e mantenere la produttività dei team. 👇

1. Documentare e ottimizzare il flusso di lavoro

I team agili possono essere distratti a causa di flussi di lavoro mal ottimizzati, che tendono a ridurre la loro velocità. Immaginate questo: Teams, un'esperta codificatrice, passa 4 ore della sua giornata lavorativa a chiedere ai membri del team requisiti precisi sul prodotto. E se questo accadesse anche agli altri team? La velocità si riduce.

L'unico modo per snellire i vari processi di lavoro e ridurre al minimo gli errori in ogni sprint è documentare tutto, dall'utente al prodotto casi di studio e requisiti del progetto agli elementi del backlog.

Prendere Documenti ClickUp per istanza, aiuta a centralizzare la documentazione del prodotto in un formato facilmente ricercabile. È possibile definire in dettaglio le specifiche richieste, condividere e collaborare ai prototipi e organizzare i backlog per ogni sprint, il tutto in un unico punto.

Con l'aiuto di ClickUp Docs, è possibile mostrare i requisiti dei prodotti utilizzando una vista Documento incorporata

Come un unico punto di riferimento strumento per la pianificazione degli sprint clickUp offre numerose altre funzionalità/funzione per ottimizzare i flussi di lavoro del team, come ad esempio:

ClickUp AI *L'assistente IA della piattaforma dispone di un'estesa libreria di prompt specifici per il settore, pensati per soddisfare i vostri ruoli. I vostri colleghi possono utilizzare lo strumento come partner per la scrittura e il brainstorming, sfruttandolo per attività quali:

Scrivere casi di studio, piani di test e documenti tecnici di progetto Riepilogare/riassumere le note delle riunioni e altri dati Brainstorming di nomi di funzionalità/funzione

Scrivere casi di studio, piani di test e documenti tecnici di progetto Automazioni di ClickUp **Utilizzate l'automazione senza soluzione di continuità per velocizzare le attività di routine e quelle che richiedono tempo. I vostri collaboratori possono scegliere tra oltre 100 automazioni precostituite o costruirne di proprie, consentendo loro di accelerare i flussi di lavoro e di aumentare la capacità di svolgere attività di sviluppo critiche

Rilevamento della collaborazione **Questa funzionalità/funzione consente ai colleghi di vedere quando un altro collega sta lavorando alla stessa attività o allo stesso documento, evitando istanze di duplicazione del lavoro richiesto

Visualizzare e gestire rapidamente le Automazioni attive e inattive negli Spazi con gli aggiornamenti e le descrizioni degli utenti

2. Visualizzate lo stato di avanzamento attraverso i report velocistici

Non è necessario aspettare la fine di tre sprint per avere un'idea della velocità. Molti team utilizzano report visivi per tenere sotto controllo le stime della velocità degli sprint in tempo reale.

Due metodi popolari per monitorare la velocità sono:

Grafico della velocità di sprint: È una semplice rappresentazione grafica del lavoro terminato (rappresentato dall'asse Y) attraverso gli sprint (rappresentato dall'asse X) **Un grafico burndown è un'altra rappresentazione grafica per tracciare la velocità, che fornisce una panoramica delle attività rimaste da fare mappate rispetto al tempo

Migliorate le stime degli sprint futuri creando report velocistici accurati e visivamente accattivanti in ClickUp

Esplora Schede Sprint Velocity in ClickUp per rappresentare e monitorare visivamente lo stato del team in un formato chiaro. L'impostazione di queste schede non richiede molto tempo, poiché si sintonizzano automaticamente con le configurazioni del vostro sistema predefinito Area di lavoro o Cartella Sprint .

Inoltre, è possibile creare schede di Burnup e Burndown all'interno di ClickUp per ottenere informazioni sui lavori in corso. Questi report in tempo reale migliorano la stima della velocità dello sprint e portano a riunioni di piano più produttive.

Le schede Sprint Burndown, facili da seguire, possono aiutarvi a scavare nei vostri dati per ottenere informazioni più approfondite piano di capacità e analisi

3. Mantenere una velocità stabile controllando le variabili

La coerenza è la chiave quando si tratta di mantenere la velocità di sprint del team. Alterare troppe variabili in più sprint può portare a oscillazioni selvagge dello stato di avanzamento.

In generale, è necessario fare un lavoro richiesto per mantenere bilanciate le basi, come la lunghezza dello sprint, il turnover del team e le stime dei punti storia, nel corso degli sprint. È sempre possibile apportare modifiche se si prevedono ritardi dovuti a un team sovraccarico di lavoro. Ad esempio, l'aggiunta di un nuovo membro di solito aumenta il carico di lavoro e contribuisce ad aumentare la velocità.

Tenere sotto controllo le variabili del progetto è un gioco da ragazzi con ClickUp Sprints . Offre una serie di funzioni che consentono agli scrum master di gestire ogni aspetto del progetto in modo efficiente. Imposta le date degli sprint, assegna i punti, gestisce i backlog, specifica le attività di progettazione UX e regola le priorità, assicurando che tutti siano allineati su compiti e sequenze.

Creare il perfetto Flusso di lavoro agile e costruire un sistema Kanban flessibile per visualizzare il lavoro e migliorare il project management con la vista Bacheca di ClickUp

Con ClickUp è possibile monitorare i punti dello sprint per attività e assegnatario e ottenere una panoramica granulare dello stato di avanzamento. Implementare modifiche in qualsiasi momento in base alle richieste dell'utente e obiettivi aziendali correnti e rivedere subito l'impatto di tutto ciò sulla vostra velocità.

Avete attività in sospeso? È possibile spostare automaticamente i lavori incompiuti allo sprint successivo e persino integrarsi con strumenti di terze parti come GitHub, Gitlab o Bitbucket per sincronizzare gli stati.

Migliorate le stime personalizzando l'intervallo di velocità in ClickUp

4. Rivedere regolarmente il backlog dello sprint

A arretrato ben rifinito è un tesoro di dettagli in flussi di lavoro scrum fornendo ai membri del team informazioni complete quando iniziano un nuovo sprint. Il perfezionamento del backlog assicura che i team diano priorità all'esecuzione delle attività necessarie e/o ad alto valore per mantenere una maggiore velocità.

È possibile utilizzare l'opzione Modello di arretrato del progetto ClickUp per organizzare e supervisionare le attività e le scadenze importanti di ogni sprint. È stato creato per semplificare l'acquisizione delle attività, aiutandovi con il monitoraggio del tempo in tempo reale e la sincronizzazione del team, priorità e strumenti scrum .

Create, organizzate e monitorate lo stato degli arretrati dei vostri progetti, tenendo d'occhio i progetti a lungo termine obiettivi del progetto con il modello ClickUp Project Backlog

5. Attenzione alle dipendenze esterne e agli inconvenienti tecnici

Sebbene la velocità sia spesso misurata a livello di team, i fattori interni ed esterni possono avere un impatto sulla metrica. Cambiamenti nei requisiti, software critico mancante, feedback lenti dei clienti o l'assenza di un membro chiave del team possono far scendere la velocità complessiva.

La best practice è quella di creare una mappa coesa delle dipendenze durante il piano di sprint. Tenete conto di tutte le potenziali insidie, come l'interruzione dei processi di approvazione e gli ostacoli tecnici come i server di test obsoleti, per esaminare le attività interconnesse interessate.

Avete bisogno di un inizio rapido? Dipendenze di ClickUp può essere d'aiuto! Questa funzionalità consente di creare e monitorare i collegamenti tra attività, documenti e deliverable. È possibile utilizzare la piattaforma Grafici di Gantt per visualizzare una vista consolidata di tutto, come la connessione tra clienti e ordini, client e affari o utenti e segnalazioni di bug.

Impostare le attività in modo che si blocchino o attendano l'una dall'altra per creare una dipendenza in ClickUp

6. Dedicare una retrospettiva di sprint all'ottimizzazione della velocità

Quando si identificano ulteriori opportunità di ottimizzazione della velocità, è opportuno condurre una retrospettiva di sprint per l'ottimizzazione della velocità sessione di retrospettiva dello sprint . Discutere gli sprint precedenti con il team e registrare le opinioni individuali su quello che sembra un carico di lavoro fattibile per lo sprint successivo.

Tenete presente che cercare di ottimizzare in modo aggressivo la velocità dello sprint può essere a volte controintuitivo. Per istanza, se si cerca di ottenere più funzionalità/funzione nello sprint successivo, è probabile che la qualità venga compromessa e che il prodotto finisca con molti bug.

È possibile accedere a una serie di reportistica agile per le retrospettive di sprint con ClickUp Dashboard . Partecipate a discussioni basate su dati relativi ai blocchi di stato. Per istanza, potete usare Schede Sprints per misurare le prestazioni dello sprint in corso o Schede per il monitoraggio del tempo per confrontare il lavoro stimato dai dipendenti con le ore individuali.

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti del vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

Suggerimento: Utilizzate le funzioni di retrospettiva e di modelli di piano di sprint per documentare le sessioni in modo organizzato.

Potenziali sfide dell'utilizzo di Sprint Velocity

La Sprint Velocity, se usata nel modo sbagliato, può essere una seccatura per qualsiasi team di sviluppo. Ecco alcune situazioni spiacevoli a cui prestare attenzione:

Utilizzo poco contestuale della sprint velocity del team

Come La legge di Goodhart suggerisce "Quando una misura diventa un traguardo, perde la sua efficacia"

La velocità di sprint non è lo strumento ideale per guidare il cambiamento all'interno di un team. Il suo scopo principale è solo quello di aiutare a pianificare gli sprint futuri e le stime reportistiche.

Confrontare le velocità tra diversi team o usarli per fare micromanagement può portare al burnout e alla compromissione della qualità del lavoro. La Velocity dovrebbe essere solo uno strumento di supporto per allineare il team alle esigenze del cliente fornire valore e soddisfazione ai clienti e soddisfare le aspettative degli stakeholder.

Ignorare le considerazioni sul debito tecnico

Cercare di aumentare la velocità di sprint può innescare un potenziale compromesso tra velocità e qualità, creando debito tecnico. La pressione di dover fare il lavoro in fretta può indurre i team a saltare pratiche essenziali come i test delle unità e le revisioni del codice.

Sappiate che una maggiore velocità non equivale a valore aziendale. Date la priorità a una velocità stabile che funzioni per il vostro team.

Non ci sono tempi morti per gli sprint futuri

Sebbene la velocità di sprint sia una metrica essenziale in agile del project management i nuovi team spesso commettono l'errore di riempire eccessivamente di attività lo sprint imminente, senza lasciare spazio ai tempi morti. Questo può avere un impatto sulle prestazioni del team e sui risultati, soprattutto quando si affrontano le interruzioni del servizio.

Vantaggi della misurazione della velocità di sprint in modo coerente

Le sfide sopra descritte sono in gran parte evitabili se si utilizza la sprint velocity con la giusta mentalità. I team che utilizzano regolarmente questa metrica godono di tre vantaggi distinti:

Miglioramentopiano di sprint**La velocità di sprint offre un metodo affidabile per valutare i carichi di lavoro del team ed evitare blocchi imprevisti nel processo di sviluppo Comunicazione migliorata con le parti interessate: Semplifica la comunicazione con le parti interessatele parti interessate al progetto. Potete offrire tempi precisi per le attività affidandovi a reportistiche basate sui dati Maggiore visibilità sui modelli di lavoro: Controlli regolari sulla sprint velocity forniscono una visione più approfondita dell'efficienza del vostro team e della sua efficienzalavoro profondo modelli di lavoro, aiutando a identificare tempestivamente le fluttuazioni delle prestazioni

I progetti si sprintano con ClickUp

Aumentate l'efficienza e la produttività del vostro team con ClickUp, lo strumento definitivo per il monitoraggio della velocità degli sprint e la navigazione nell'intero ciclo di vita dello sviluppo software.

Grazie agli strumenti di IA e alle modelli agili clickUp fornisce la spinta necessaria per guidare il gruppo e ottenere vittorie epiche in ogni progetto. Iscrivetevi gratuitamente e dai al tuo team quella spinta necessaria per schiacciare la palla a canestro in ogni attività! 🌺