Padroneggiare l'arte di Scrum: Una guida completa per avviare un flusso di lavoro Scrum

Sviluppo della produttività comporta numerose parti mobili, dalla ricerca al piano, dalla prototipazione all'approvvigionamento. Per garantire che ogni attività e passaggio sia gestito al meglio dal team, è fondamentale trattarli in modo equo e dare loro l'attenzione che meritano.

Tuttavia, quando si gestisce un progetto complesso, è probabile che alcune attività vengano privilegiate rispetto ad altre, risultando potenzialmente in risultati inferiori alle aspettative. Il framework Scrum risolve questo problema suddividendo i processi di sviluppo dettagliati in cicli, rendendo il carico di lavoro più facile da gestire, mantenendo team scrum motivato e di incrementare la qualità della produttività. 👌

Se pensate che questo framework Agile sia la risposta alle vostre preghiere, siete fortunati! Questo articolo vi dirà tutto quello che dovete sapere su Flusso di lavoro di Scrum s, benefici, eventi e ruoli per comprendere appieno il project management di Scrum. Inoltre, imparerete come avviare un flusso di lavoro Scrum e quali strumenti utilizzare per ottimizzare il processo.

Cos'è un flusso di lavoro Scrum?

Un flusso di lavoro Scrum, spesso chiamato "flusso di lavoro" flusso di lavoro agile o sprint, è incentrato su Scrum, un framework all'interno del sistema di Metodologia Agile di project management .

Questo tipo di flusso di lavoro ruota attorno a ruoli ed eventi che consentono al team di organizzare il lavoro e completare le attività in cicli brevi, noti anche come sprints. Ogni sprint di solito dura fino a quattro settimane, dopodiché il team fa una revisione dello sprint, una riunione retrospettiva per discutere ciò che è andato bene e identificare le aree da migliorare. 🏃

Suddividendo le grandi attività in parti più piccole e gestibili, il processo del flusso di lavoro Scrum aiuta i team a sentirsi meno oberati di lavoro e, di conseguenza, a essere più produttivi e reattivi.

È possibile costruire cicli di sprint da zero o iniziare a pianificarli immediatamente con l'applicazione Modello di pianificazione degli sprint di ClickUp Scrum che ha elenchi e tabelle dedicate per supportare ogni passaggio del piano!

Pianificate gli sprint con questo modello facile da usare per mantenere i team agili ed efficienti

Benefici chiave dell'utilizzo di un flusso di lavoro Scrum

Questi flussi di lavoro sono molto popolari nel mondo aziendale e i membri del team Scrum apprezzano questa metodologia Agile per numerosi motivi. Ecco i principali vantaggi dell'implementazione dei flussi di lavoro Scrum:

Apprendimento in movimento: Poiché il flusso di lavoro Scrum consente di suddividere il lavoro in parti più piccole, è più probabile che si rifletta sul proprio lavoro mentre si procede e si apportino i miglioramenti necessari

Poiché il flusso di lavoro Scrum consente di suddividere il lavoro in parti più piccole, è più probabile che si rifletta sul proprio lavoro mentre si procede e si apportino i miglioramenti necessari Privilegiare il cliente: L'obiettivo principale di Scrum è consegnare un lavoro di alta qualità di cui i clienti siano soddisfatti. Quando utilizzate Scrum nelle vostre attività, tenderete a pensare più frequentemente all'impatto del vostro lavoro e ad apportare miglioramenti costanti per mantenere i clienti soddisfatti

L'obiettivo principale di Scrum è consegnare un lavoro di alta qualità di cui i clienti siano soddisfatti. Quando utilizzate Scrum nelle vostre attività, tenderete a pensare più frequentemente all'impatto del vostro lavoro e ad apportare miglioramenti costanti per mantenere i clienti soddisfatti Miglioramenti la funzione di collaborazione interfunzionale : Scrum si basa sul lavoro di squadra: motiva i team a lavorare a stretto contatto e a collaborare in ogni passaggio per raggiungere obiettivi comuni in modo più efficace

la funzione di collaborazione interfunzionale Scrum si basa sul lavoro di squadra: motiva i team a lavorare a stretto contatto e a collaborare in ogni passaggio per raggiungere obiettivi comuni in modo più efficace Incoraggia l'account: Poiché i ruoli e le responsabilità sono chiaramente definiti all'interno del flusso di lavoro Scrum, ogni membro del team è consapevole del lavoro da fare e si sente responsabile delle proprie attività

Quali sono gli eventi principali di un flusso di lavoro Scrum?

Ogni ciclo di sprint è composto da quattro eventi principali o cerimonie -Ecco cosa è incluso in ciascuno di essi:

Piano di sprint: La riunione iniziale che richiede la presenza di tutto il team Scrum. Il programma prevede di pianificare le attività che devono essere completate nel ciclo di sprint successivo per raggiungere l'obiettivo definito

La riunione iniziale che richiede la presenza di tutto il team Scrum. Il programma prevede di pianificare le attività che devono essere completate nel ciclo di sprint successivo per raggiungere l'obiettivo definito Scrum giornaliero: Una breve riunione diriunione giornaliera per verificare lo stato del lavoro. Questo aiuta il team a garantire che ilrisultati siano in linea con i tempi e a fare i necessari aggiustamenti se sono in ritardo

Una breve riunione diriunione giornaliera per verificare lo stato del lavoro. Questo aiuta il team a garantire che ilrisultati siano in linea con i tempi e a fare i necessari aggiustamenti se sono in ritardo **Si svolge alla fine di ogni ciclo di sprint. Aiuta il team Scrum a determinare se lo sprint ha avuto esito positivo, rivedendo il lavoro fatto e analizzando il feedback degli stakeholder

Retrospettiva Sprint: Viene organizzata prima del ciclo di sprint successivo per apportare miglioramenti al piano di sprint futuro. Lo scopo è quello di esaminare le cose che sono andate bene e quelle che non sono andate bene

Quali sono i ruoli principali in un flusso di lavoro Scrum?

I flussi di lavoro Scrum funzionano così bene perché i ruoli e le responsabilità sono sempre chiaramente definiti e tutti sono tenuti a rendere conto del proprio lavoro. Vediamo i tre ruoli che compongono un team Scrum. 🧐

Titolare della produttività

Il titolare del prodotto è la figura centrale di un flusso di lavoro Scrum. Il suo compito è quello di massimizzare il valore del prodotto per l'azienda e il cliente. Questo ruolo comporta le seguenti responsabilità:

Impostazione degli obiettivi Manutenzione del backlog di prodotto Raccolta di feedback Inoltre, i titolari dei prodotti devono avere risposte a domande come perché il processo è importante, cosa dovrebbe includere e a chi è destinato per garantire che il prodotto sia di alta qualità.

Scrum Master

Il compito dello Scrum Master è quello di supervisionare il ciclo di sprint e supportare il flusso di lavoro di Scrum. Deve conoscere bene il framework Scrum per guidare gli altri membri del team e insegnare loro come implementarlo in modo più efficace.

Gli Scrum Master devono anche:

Mantenere il team motivato per completare il ciclo di sprint con successo Eliminare tutto ciò che può distrarre il team dal raggiungimento degli obiettivi Promuovere i valori di Scrum durante tutto il ciclo

Team di sviluppo Teams per lo sviluppo di software sono

i team interfunzionali . Di solito comprendono sviluppatori, tester e designer, oltre ad altri ruoli rilevanti. Sono essenzialmente responsabili di tutte le attività all'interno del flusso di lavoro, quali:

Modificare il lavoro in base allafeedback ricevuto2. Gestione degli elementi del backlog dello sprint Lavorare per il raggiungimento dell'obiettivo collettivo dello sprint

Nella maggior parte dei casi, questi team sono composti da da tre a nove membri per garantire che gli sprint non siano troppo complessi da gestire.

Come avviare un flusso di lavoro Scrum in 5 passaggi

Per garantire l'esito positivo dell'avvio di un flusso di lavoro Scrum, è essenziale seguire i passaggi giusti nell'ordine corretto. Tutti i membri del team devono conoscere i propri ruoli in ogni momento e l'intero team deve essere aggiornato sullo stato di avanzamento in modo da poter implementare le modifiche e migliorare il flusso di lavoro prima della fine del ciclo di sprint.

La gestione di tutte queste parti mobili può sembrare impegnativa, ma siamo qui per mostrarvi come gestirle da professionisti con l'aiuto di ClickUp -l'ultimo Strumento agile per il project management ! Ha un'intera serie di funzionalità/funzione, ClickUp Sprints per potenziare Scrum e team agili per collaborare in modo efficiente verso obiettivi condivisi. 🛠️

Vediamo i passi chiave da seguire per avviare un flusso di lavoro Scrum di successo.

Passaggio 1: identificare i ruoli

Ruoli chiaramente definiti mantengono i membri del team responsabili e concentrati sul loro peso e sul raggiungimento dell'obiettivo nel modo più rapido ed efficace possibile.

Quando si compone il team Scrum, è necessario scegliere le persone con le conoscenze, le capacità e l'esperienza necessarie per svolgere al meglio il ruolo per cui sono state reclutate. Ricordate che i ruoli Scrum non devono necessariamente coincidere con i titoli che queste persone hanno già nella vostra azienda. Per istanza, se ritenete che un certo dipendente abbia il potenziale per essere un grande Scrum Master grazie alla sua profonda conoscenza del framework Scrum , andate avanti e affidategli il ruolo! 👍

Assicuratevi che tutti i ruoli siano chiaramente assegnati con il simbolo Modello di ruoli e responsabilità per il project management di ClickUp ! Questo pratico strumento vi aiuta ad impostare la missione, gli oggetti e le responsabilità del vostro team. È possibile documentare i dettagli cruciali del progetto nei campi personalizzati predefiniti per:

Panoramica del progetto

Oggetti

Obiettivi

Sequenza del progetto

Budget e risorse

Utilizzate il modello di ruoli e responsabilità per il project management di ClickUp per organizzare il vostro team e definirne i compiti

Sfruttate la sezione Conosci il team per definire le responsabilità di ciascun membro del team, insieme a una breve descrizione del ruolo. Inoltre, potete includere le loro foto per personalizzare il documento e assicurarvi che tutti ne ricevano una copia per evitare confusione. 😏

Passaggio 2: ospitare una sessione di pianificazione dello sprint

Con tutti i ruoli al loro posto, è il momento di una sessione di piano dello sprint ! In questo passaggio dell'avvio di un flusso di lavoro Scrum, il Product Owner condivide gli aggiornamenti del progetto con tutto il team. Presenta inoltre il backlog del prodotto e informa il team su quali attività devono essere prioritarie . Queste attività formano poi un modulo di backlog dello sprint .

Successivamente, il team Scrum esamina ogni elemento del backlog e le risorse disponibili per decidere se il backlog può essere implementato. Se tutto sembra fattibile, si determinano le dipendenze e la durata dello sprint, tipicamente da una settimana a un mese. Una buona comunicazione nel team è fondamentale in questa fase di piano. Approfittate dell'ottima qualità di ClickUp strumenti di collaborazione per centralizzare i lavori richiesti!

Utilizzare Lavagne online ClickUp per fare brainstorming, creare Mappe Mentali e grafici di flusso per illustrare il piano di sprint, e condividere la vostra area di lavoro digitale con il team per un coordinamento in tempo reale. 🤝

Collaborate visivamente con il vostro team all'interno delle lavagne online di ClickUp per fare brainstorming e trasformare le idee in elementi attuabili

Per risparmiare tempo e rendere il vostro piano di sprint accessibile a tutti, utilizzate l'opzione Modello di piano di sprint agile di ClickUp . Questo potente strumento è ideale per assegnare le attività, valutare lo stato del team e monitorare il lavoro richiesto per ogni sprint attraverso campi personalizzati per le scadenze e le ore di lavoro.

Utilizzate il modello ClickUp Agile Sprint Planning per creare un piano di sprint dettagliato in una posizione centralizzata per un facile monitoraggio

Inserite gli elementi del backlog di sprint nell'elenco fornito e monitorate il loro sviluppo su un pannello Kanban drag-and-drop. La Bacheca dello stato di sviluppo consente di vedere se gli elementi sono in fase di Pianificazione, Implementazione o Pronti per la revisione, consentendo di seguire facilmente il ciclo di sprint.

Suggerimento bonus: Impostazione di obiettivi SMART è d'obbligo se si vogliono misurare in modo oggettivo le prestazioni del ciclo di sprint. Usare il metodo Modello di obiettivi SMART di ClickUp e i suoi campi personalizzati predefiniti per impostare obiettivi di Scrum specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e con scadenze precise. 🥅

Passaggio 3: Avvio dello sprint

Dopo una sessione di pianificazione dettagliata, è finalmente arrivato il momento di partire! Con un piano chiaro, il lancio dello sprint dovrebbe essere un gioco da ragazzi: il team sa cosa fare, conosce le scadenze e punta allo stesso obiettivo.

Tuttavia, possono verificarsi delle sfide lungo il percorso, quindi questo è il momento in cui lo Scrum Master deve brillare. Nel caso in cui le cose non vadano secondo il piano, lo Scrum Master deve fornire il supporto e le misure necessarie per rimettere il progetto in carreggiata. Da fare, deve essere sempre informato sullo stato del ciclo di sprint.

Utilizzando il Modello di gestione agile ClickUp Scrum semplifica il processo fornendo tutti gli elementi essenziali del flusso di lavoro di Scrum - monitoraggio del backlog, sprint e gestione dei test e una panoramica delle retrospettive. È possibile organizzare tutti gli eventi Scrum e tenerne traccia attraverso cartelle come:

Cerimonie: Include elenchi e bacheche peril monitoraggio delle retrospettive degli sprint emonitoraggio delle riunioni *Backlog: Viene fornito con diverse visualizzazioni per aiutare a monitorare il backlog del prodotto e i bug

Include elenchi e bacheche peril monitoraggio delle retrospettive degli sprint emonitoraggio delle riunioni *Backlog: Viene fornito con diverse visualizzazioni per aiutare a monitorare il backlog del prodotto e i bug Sprints: Permette di gestire i cicli di sprint e gli standup giornalieri

Permette di gestire i cicli di sprint e gli standup giornalieri QA: Fornisce una panoramica delle esecuzioni dei test

Questo modello di Cartella è completamente personalizzabile-inserite i dettagli del vostro sprint, create campi personalizzati e tenete sotto controllo l'intero ciclo in modo che nulla sfugga! 💥

Utilizzate il modello di Project Management di ClickUp Agile Scrum per monitorare cerimonie, backlog, sorgenti e QA all'interno di un unico strumento

Passaggio 4: organizzare riunioni standup quotidiane

Un flusso di lavoro Scrum di successo richiede che tutti siano sulla stessa pagina mentre il ciclo di sprint è in corso. Questo aiuta a prevenire gli errori e garantisce che le modifiche necessarie vengano implementate immediatamente. È per questo che è fondamentale organizzare standup quotidiani e consentire a tutti di condividere i propri stati.

Per mantenere le riunioni concise ma informative, suggeriamo le seguenti best practice:

Rispettare i tempi: A nessuno piace una riunione che sembra durare un'eternità. Per evitare questo problema, mantenetela breve e dolce: coprite gli aggiornamenti più essenziali e lasciate del tempo per il lavoro sullo sprint. Idealmente, la riunione non dovrebbe durare più di 10-15 minuti

A nessuno piace una riunione che sembra durare un'eternità. Per evitare questo problema, mantenetela breve e dolce: coprite gli aggiornamenti più essenziali e lasciate del tempo per il lavoro sullo sprint. Idealmente, la riunione non dovrebbe durare più di 10-15 minuti **Sviluppare abitudini fa sembrare le attività di routine meno scoraggianti. Tenere le riunioni quotidiane alla stessa ora, sia all'inizio che alla fine della giornata, creerà un'abitudine che aumenta la produttività e promuove l'account

**Una volta iniziata la riunione, attenetevi al piano e non lasciate che la discussione divaghi. In caso di divagazioni, cambiate rapidamente argomento e tornate a quello iniziale, in modo da concludere la riunione in tempi ottimali, senza affrettare il passaggio di informazioni importanti

Il modo migliore per assicurarsi di coprire tutti i punti fondamentali delle riunioni quotidiane è quello di annotarli in un pratico Modello di riunione giornaliera StandUp di ClickUp ! Accanto al nome e alla foto profilo di ciascun membro del team, questo modello di lavagna online presenta sezioni per gli aggiornamenti in tempo reale, il piano, la presa di note e il monitoraggio dello stato. Tuttavia, avete tutta la libertà di personalizzarlo per adattarlo alle esigenze del vostro ciclo di sprint: cambiate colori, forme e font e aggiungete o rimuovete testi e sezioni. 🎨

Semplificate le vostre riunioni quotidiane annotando i principali punti di discussione con il modello di StandUp per le riunioni giornaliere

Una volta modificato il modello per adattarlo alla vostra visione, condividetelo con i vostri colleghi. Possono usare le note adesive per annotare ciò che vorrebbero discutere nella prossima riunione. In questo modo, avrete un'idea chiara di cosa c'è da discutere nella prossima riunione programma della riunione che lascia meno spazio alla deviazione dall'argomento.

Passaggio 5: condurre una retrospettiva Scrum

Alla fine di ogni ciclo di sprint arriva il momento della retrospettiva. In questa fase, si deve guardare indietro al proprio lavoro per vedere cosa è andato bene, cosa potrebbe essere migliorato e quali azioni si possono intraprendere per apportare i cambiamenti necessari in futuro.

Non c'è bisogno di iniziare questo processo da zero, dal momento che la Modello di retrospettiva Brainstorm di ClickUp Sprint copre tutte le sezioni principali necessarie per le discussioni. Da fare è solo personalizzare aggiungendo le proprie conclusioni e colorando ogni sezione a proprio piacimento.

Utilizzate il modello ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm per una retrospettiva di Sprint più efficace, posizionando le note adesive con le riflessioni conclusive su una lavagna online colorata

Condividete il modello con il team e chiedete loro di rivedere le note in modo da organizzare i pensieri e le conclusioni sulla lavagna online in base a temi comuni. Questi includono:

Cosa è andato bene: Evidenziate tutte le aree con esito positivo: discutete se il progetto è stato portato a termine o menose i team hanno collaborato in modo efficacevalutare l'esito positivo del progetto per quanto riguarda il completamento degli obiettivi e valutare se i personalizzati erano soddisfatti del prodotto finale

Evidenziate tutte le aree con esito positivo: discutete se il progetto è stato portato a termine o menose i team hanno collaborato in modo efficacevalutare l'esito positivo del progetto per quanto riguarda il completamento degli obiettivi e valutare se i personalizzati erano soddisfatti del prodotto finale **Che cosa non è andato bene?Identificare le aree di miglioramento individuando i colli di bottiglia, le difficoltà nei tempi di consegna e i problemi con il prodotto finale (se ce ne sono stati). Questo vi aiuterà a migliorare il vostro lavoro in futuro, in modo da non ripetere gli stessi errori

Piano d'azione: Considerate sia gli esiti positivi che gli insuccessi e decidete come gestire i progetti futuri in base ad essi. Concentratevi sulle cose che sono andate bene e cercate di implementarle nel ciclo successivo, ma dedicate anche tempo prezioso a migliorare le cose che avrebbero potuto andare meglio

Considerate sia gli esiti positivi che gli insuccessi e decidete come gestire i progetti futuri in base ad essi. Concentratevi sulle cose che sono andate bene e cercate di implementarle nel ciclo successivo, ma dedicate anche tempo prezioso a migliorare le cose che avrebbero potuto andare meglio Obiettivi retrospettivi: Create un elenco di obiettivi che volete raggiungere durante il prossimo ciclo di sprint e impegnatevi a raggiungerli. Si può ancheassegnare elementi al piano d'azione a diversi membri del team per stabilire l'account per le attività una volta terminata la riunione

Tenete il vostro team vicino e questo modello ancora di più! Rivedetelo di tanto in tanto durante il ciclo di sprint successivo per vedere se tutto sta andando secondo il piano e se il team si sta attenendo agli obiettivi prefissati e lezioni apprese . 👨‍🏫

Semplificare il flusso di lavoro di Scrum con ClickUp

Prima di iniziare il vostro prossimo ciclo di sprint, utilizzate la nostra guida passo-passo sull'avvio di un flusso di lavoro Scrum come lista di controllo per verificare se avete coperto tutti i processi. E ricordate, non saltate: ogni passaggio è importante quanto quello successivo se volete che il vostro lavoro proceda senza intoppi.

Semplificate ulteriormente il vostro lavoro richiesto e iscrivetevi gratis a ClickUp ora ! Da pianificazione dello sprint e gestione scrum a modelli di backlog di prodotto e vi piacerà moltissimo utilizzare le sue funzionalità/funzione di facile utilizzo in ogni fase del vostro flusso di lavoro Scrum. 💖