11 modelli gratuiti di moduli di feedback

In qualità di manager, la raccolta di feedback da parte dei clienti o dei dipendenti è una parte essenziale del miglioramento dei prodotti, dei servizi e della produttività aziendale in generale.

Tuttavia, creare un modulo di feedback da zero può essere un'attività scoraggiante, soprattutto se non si è sicuri delle domande da porre o del format da utilizzare. Ecco perché abbiamo messo insieme un elenco di 11 modelli ed esempi di moduli di feedback facili da usare per aiutarvi a iniziare.

In questo blog post definiremo cos'è un modulo di feedback, cosa rende un buon modulo di feedback e forniremo diversi modelli tra cui scegliere. Ogni modello includerà una descrizione, i vantaggi, esempi di utilizzo e un invito all'azione per scaricare il modello.

Iniziamo!

Cos'è un modello di modulo di feedback?

Un modello di modulo di feedback è un modulo pre-progettato che include tutti i campi personalizzati e le domande necessarie per raccogliere i feedback dei clienti o dei dipendenti.

Può essere utilizzato per raccogliere feedback sulla produttività servizi, ambienti di lavoro o qualsiasi altro aspetto delle attività aziendali. I modelli di moduli di feedback possono essere creati in vari formati, tra cui moduli online sondaggi o questionari.

Cosa rende un buon modello di modulo di feedback del cliente?

Mantenere la semplicità: I moduli di feedback devono essere il più possibile brevi e concisi. Ponete solo le domande assolutamente necessarie per ottenere le informazioni di cui avete bisogno dai vostri clienti. **Se volete essere sicuri di ricevere un feedback di valore, è importante dare ai provider uno spazio aperto per esprimere i loro pensieri. Questo vi aiuterà a ottenere informazioni preziose e vi permetterà di migliorare il vostro prodotto o servizio. Rendetelo facile da leggere: Usate un linguaggio chiaro ed evitate di usare un gergo che potrebbe confondere o allontanare i partecipanti. Offrite delle scelte: Assicuratevi di fornire ai provider una varietà di opzioni di risposta, come scale di valutazione o domande a scelta multipla. Questo vi aiuterà a ottenere risposte più precise e accurate dai partecipanti. È importante garantire che tutti i partecipanti siano in grado di accedere al modello di modulo di feedback, indipendentemente dal loro dispositivo o dalla velocità di connessione a Internet. Considerate la possibilità di creare una versione mobile-friendly del modulo per raggiungere un pubblico più ampio. Chiedete informazioni di contatto Potete rendere più facile il follow-up con i partecipanti chiedendo loro informazioni di contatto, come un indirizzo email o un numero di telefono. Questo vi aiuterà anche a verificare le risposte e a identificare eventuali problemi nella raccolta dei dati. È importante proteggere i dati dei clienti utilizzando un modello di modulo di feedback sicuro. Assicuratevi che il modulo sia criptato e che seguiate tutte le leggi sulla protezione dei dati.

11 Modelli di moduli di feedback

Abbiamo stilato un elenco di 11 moduli di feedback per aiutarvi a raccogliere i commenti dei vostri clienti o dipendenti. Ogni modello ha un obiettivo diverso, quindi scegliete quello più adatto alle vostre esigenze.

1. Modello di modulo di feedback ClickUp

Modello di modulo di feedback ClickUp

Il modulo Modello di modulo di feedback ClickUp è un modulo digitale personalizzato che aiuta a raccogliere i feedback dei clienti. Il modulo consente alle aziende di visualizzare tutti i feedback in un unico posto, offrendo così l'opportunità di migliorare i propri prodotti e servizi.

I vantaggi dell'utilizzo di questo modello includono una raccolta più rapida dei dati, una posizione centrale per i feedback e un sistema organizzato per l'analisi. Questo modello può essere utilizzato per raccogliere feedback su vari aspetti, come le funzionalità dei prodotti, il supporto clienti, i prezzi e altro ancora.

Supponiamo che siate un'azienda di software che ha appena rilasciato una nuova versione del suo prodotto. Potete usare il Modulo di feedback di ClickUp per raccogliere i feedback dei vostri personalizzati sulle nuove funzionalità/funzione, sull'interfaccia e sulle prestazioni. Utilizzando questo modello, potete raccogliere rapidamente i dati dei vostri clienti e analizzare il feedback per migliorare ulteriormente il vostro prodotto.

Le aziende che desiderano semplificare il processo di raccolta dei feedback e avere una posizione centrale per l'analisi dovrebbero utilizzare questo modello.

2. Modello di modulo di feedback ClickUp: Vista Bacheca delle raccomandazioni

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Feedback-Modulo-Template-Recommendations-Bacheca-view.png Modulo di feedback ClickUp: Vista Bacheca delle Raccomandazioni https://clickup.com/templates/feedback-form-t-222239474 Scarica questo modello /%cta/

Il modello Raccomandazioni del modulo di feedback di ClickUp è simile al modulo di feedback di ClickUp, ma questa versione include una vista Bacheca di ClickUp che aiuta a gestire le raccomandazioni di feedback. Questo modello facilita l'organizzazione e il monitoraggio delle raccomandazioni di feedback per stabilire le priorità e agire di conseguenza.

Raccogliete feedback su vari aspetti, come le funzionalità del prodotto, il supporto clienti, i prezzi e altro ancora. Supponiamo che siate un'azienda responsabile della produttività e hanno raccolto i feedback dei clienti utilizzando il modello di modulo di feedback di ClickUp.

È possibile utilizzare il modello Raccomandazioni del modulo di feedback di ClickUp per creare una Bacheca che includa le raccomandazioni di feedback, con la loro priorità e il loro stato. Questa Bacheca vi aiuterà a dare priorità ai feedback in base alla loro importanza e ad agire di conseguenza.

3. Modello di modulo di feedback ClickUp: Modulo di feedback per la valutazione dei provider

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Feedback-Modulo-Template-Provider-Rating-Feedback-Modulo.png Modello di modulo di feedback ClickUp: Modulo di feedback sulla valutazione dei provider https://clickup.com/templates/feedback-form-t-222239474 Scarica questo modello /%cta/

Questo modello di ClickUp è identico a quello originale del Modulo di feedback di base, tuttavia, invece dei servizi, mostra i singoli provider. Questo modello consente alle aziende di raccogliere feedback su provider specifici per migliorare le loro prestazioni e garantire la soddisfazione del cliente. Comprendere meglio le prestazioni di ciascun provider, identificare le aree di miglioramento e affrontare i problemi dei clienti in modo più efficiente.

Supponiamo di gestire un servizio di pulizia domestica e di avere diversi provider. Potete utilizzare il modello di Modulo di feedback per la valutazione dei provider di ClickUp per raccogliere feedback sulle prestazioni di ciascun provider, identificare le aree di miglioramento e garantire la soddisfazione dei clienti.

Questo modello è ideale per le aziende di servizi che hanno più provider e vogliono migliorare le loro prestazioni raccogliendo feedback.

4. Modello di modulo di feedback per i dipendenti di ClickUp

Modello di modulo di feedback per i dipendenti di ClickUp

Il Modello di modulo di feedback per i dipendenti di ClickUp consente alle aziende di raccogliere i feedback dei propri dipendenti in merito alla gestione, alla cultura aziendale, agli stipendi, ai vantaggi e all'ambiente di lavoro. I vantaggi dell'utilizzo di questo modello includono una migliore comprensione della soddisfazione dei dipendenti, l'identificazione delle aree di miglioramento e il miglioramento della fidelizzazione dei dipendenti.

Supponiamo che siate titolari di una piccola azienda e vogliate capire il livello di soddisfazione dei vostri dipendenti. Potete utilizzare il modello di modulo di feedback dei dipendenti di ClickUp per raccogliere feedback su vari aspetti dell'ambiente di lavoro e adottare passaggi per migliorare la soddisfazione dei dipendenti.

Questo modello è ideale per le aziende di tutte le dimensioni che desiderano raccogliere feedback dai propri dipendenti e migliorare la loro soddisfazione.

5. Modello di modulo di feedback per i dipendenti di ClickUp: Vista Bacheca

Modulo di feedback dei dipendenti di ClickUp: Vista Bacheca

Simile al modello di $$$a precedente, questa versione include una visualizzazione ClickUp Bacheca per gestire il processo di feedback. I vantaggi dell'uso di questo modello includono una più facile organizzazione e monitoraggio dei feedback, rendendo più semplice stabilire le priorità e agire in base ai feedback.

Supponiamo di aver raccolto i feedback dei dipendenti utilizzando il modello di modulo di feedback dei dipendenti di ClickUp. Potete usare questo modello per creare una bacheca che includa i feedback, la loro priorità e il loro stato. Questa bacheca vi aiuterà a dare priorità ai feedback in base alla loro importanza e ad agire di conseguenza.

Questo modello è ideale per le aziende di tutte le dimensioni che desiderano semplificare il processo di gestione dei feedback dei dipendenti, organizzando e monitorando i feedback.

6. Modello di sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto

Modello di sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto

Il Modello di sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto aiuta le aziende a ricevere dai propri clienti un feedback sulla produttività. I vantaggi dell'utilizzo di questo modello includono una migliore comprensione delle esigenze dei clienti, l'identificazione delle aree di miglioramento e, in ultima analisi, l'aumento dei ricavi.

Supponiamo che siate titolari di una piccola azienda e vogliate capire meglio le esigenze dei vostri clienti. Potete utilizzare questo modello di feedback sui prodotti per raccogliere informazioni sui vostri prodotti e utilizzare questi dati per migliorare i vostri prodotti e, in ultima analisi, aumentare le entrate.

Questo modello è ideale per le aziende di tutte le dimensioni che desiderano raccogliere feedback sulla propria produttività e migliorare i prodotti in base ai commenti dei clienti.

Bonus: Alternative a SurveyMonkey

7. Modello di comunicazione con i dipendenti di ClickUp

Modello di comunicazione ClickUp per i dipendenti

Il Modello di comunicazione con i dipendenti di ClickUp aiuta le aziende a creare un'efficace comunicazione con i dipendenti sistema di comunicazione interna . Il modello comprende una struttura che supporta la comunicazione del progetto in un ambiente coerente e cancellato. I vantaggi dell'uso di questo modello includono una migliore comunicazione, una maggiore produttività e una migliore collaborazione.

Supponiamo che siate un gestore del team e che vogliate migliorare la comunicazione all'interno del vostro team. Potete utilizzare il modello di comunicazione per i dipendenti di ClickUp per creare una comunicazione chiara e processo di comunicazione chiaro e coerente per il vostro team . Questo modello vi aiuterà a migliorare la comunicazione, ad aumentare la produttività e a migliorare la collaborazione.

Questo modello è ideale per le aziende di tutte le dimensioni che desiderano migliorare il processo di comunicazione interna e aumentare la collaborazione.

8. Modello di sondaggio sulla soddisfazione del cliente ClickUp

Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp

Il Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp aiuta le aziende a capire come i clienti percepiscono il loro supporto e i loro servizi. Il modello include domande che aiutano a raccogliere dati sulla soddisfazione dei clienti e a identificare le aree di miglioramento. I vantaggi dell'utilizzo di questo modello includono una migliore comprensione delle esigenze dei clienti, l'identificazione di aree di miglioramento e, in ultima analisi, l'individuazione di aree di miglioramento aumentare la fidelizzazione dei clienti .

Supponiamo che siate titolari di una piccola azienda e vogliate capire il livello di soddisfazione dei vostri clienti in merito al supporto clienti e ai servizi offerti. Potete utilizzare il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp per raccogliere feedback sul supporto clienti e sui servizi offerti e utilizzare questi dati per migliorare la fidelizzazione dei clienti.

Questo modello è ideale per le aziende di tutte le dimensioni che desiderano raccogliere feedback sul supporto clienti e sui servizi offerti e migliorare la fidelizzazione dei clienti.

9. Monitoraggio della salute dei client dell'agenzia ClickUp di Zenpilot

ClickUp Agency Health Tracker by Zenpilot

I moduli di feedback e i sondaggi sono strumenti importanti per le aziende per raccogliere informazioni preziose sui loro client. Tuttavia, la gestione di questi dati può rappresentare una sfida. È qui che il ClickUp Agency Health Tracker da Zenpilot Modello viene fornito. Questo modello personalizzato consente alle agenzie di monitorare lo stato di salute delle relazioni con i clienti in un unico posto, semplificando la gestione delle informazioni sui clienti ottenute da moduli di feedback e sondaggi.

Con ClickUp Agency Client Health Tracker, le agenzie possono facilmente monitorare un intervallo di dati importanti, tra cui i livelli di soddisfazione dei client, le risposte ai sondaggi e i feedback. Registrando queste informazioni in una posizione centralizzata, le aziende possono comprendere meglio le esigenze e le preferenze dei loro client. Ciò consente di ottimizzare i servizi e di migliorare la soddisfazione generale dei clienti.

Incorporando il Client Health Tracker di ClickUp Agency nel vostro modulo di feedback e nel processo di sondaggio dei clienti, sarete in grado di tenere il passo con le esigenze dei clienti e di migliorarne la soddisfazione.

10. Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Il Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp aiuta le aziende a capire il livello di impegno e coinvolgimento dei propri dipendenti. Include domande che aiutano a raccogliere dati sulla soddisfazione, la motivazione e il commit dei dipendenti.

Alcuni dei vantaggi sono una migliore comprensione delle esigenze dei dipendenti, l'identificazione delle aree di miglioramento e, in ultima analisi, l'aumento della soddisfazione e della fidelizzazione dei dipendenti. Supponiamo che siate titolari di una piccola azienda e vogliate capire il livello di coinvolgimento e soddisfazione dei vostri dipendenti.

Potete usare il modello per raccogliere feedback sulla soddisfazione, la motivazione e il commit dei dipendenti e utilizzare questi dati per migliorare la soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti. È ideale per le aziende di tutte le dimensioni che desiderano raccogliere feedback sui propri dipendenti impegno dei dipendenti e migliorare la soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti.

11. Modello ClickUp Start Stop Continue

Modello ClickUp Start Stop Continua

Il Modello ClickUp Start Stop Continua è un grafico che aiuta gli individui e i team a riflettere sulle attività da iniziare, interrompere o continuare per raggiungere i risultati desiderati. Il modello comprende tre righe: Iniziare, interrompere e continuare ogni colonna rappresenta un'azione specifica. I vantaggi dell'uso di questo modello includono un migliore allineamento dei lavori richiesti, l'identificazione delle aree di miglioramento e la rappresentazione visiva dello stato di avanzamento.

Supponiamo che siate un project manager e che vogliate riflettere sulle attività del proprio team per identificare le aree di miglioramento. Potete usare il ClickUp Start per riflettere sulle attività che il team dovrebbe iniziare, interrompere o continuare per migliorare le proprie prestazioni. Questo modello vi aiuterà ad allineare i lavori richiesti e a identificare le aree di miglioramento per raggiungere i risultati desiderati.

Questo modello è ideale per individui e team di tutte le dimensioni che desiderano riflettere sulle proprie attività e migliorare i risultati.

Modello di modulo di feedback FAQs

Da fare con i dati del modulo di feedback?

Una volta raccolto il feedback dei vostri clienti o dipendenti utilizzando i modelli di modulo di feedback, è importante Da fare con i dati. Ecco alcune idee:

Analizzare i dati per identificare tendenze e schemi, per capire meglio cosa funziona e dove si può migliorare.

Utilizzate il feedback per creare elementi attuabili da implementare nelle varie aree aziendali.

Condividere il feedback con altri reparti o team dell'organizzazione, in modo che tutti siano consapevoli dell'esperienza del cliente.

Quali sono i tipi di moduli di feedback?

Quando si tratta di creare moduli di feedback efficaci, se ne possono usare diversi tipi. Ecco alcuni esempi di moduli di feedback:

Sondaggi: I sondaggi sono un ottimo modo per raccogliere dati strutturati dai provider, in quanto offrono l'opportunità di porre domande pertinenti e di ottenere informazioni preziose sull'opinione e sul comportamento dei clienti.

I sondaggi sono un ottimo modo per raccogliere dati strutturati dai provider, in quanto offrono l'opportunità di porre domande pertinenti e di ottenere informazioni preziose sull'opinione e sul comportamento dei clienti. Moduli di commento: Questi moduli consentono ai clienti di fornire commenti e feedback sul vostro prodotto o servizio. Sono tipicamente utilizzati per raccogliere dati non strutturati, come pensieri e impressioni.

Questi moduli consentono ai clienti di fornire commenti e feedback sul vostro prodotto o servizio. Sono tipicamente utilizzati per raccogliere dati non strutturati, come pensieri e impressioni. Net Promoter Score (NPS): L'NPS è una metrica di customer experience che misura la probabilità che i clienti raccomandino un prodotto o un servizio ad altri. Utilizza una scala numerica da 0 a 10 per misurare la fedeltà e la soddisfazione dei clienti.

L'NPS è una metrica di customer experience che misura la probabilità che i clienti raccomandino un prodotto o un servizio ad altri. Utilizza una scala numerica da 0 a 10 per misurare la fedeltà e la soddisfazione dei clienti. Moduli di contatto: Questi moduli sono ideali per raccogliere informazioni di contatto come nome, indirizzo email, numero di telefono e altri dettagli per potenziali clienti o contatti.

Questi moduli sono ideali per raccogliere informazioni di contatto come nome, indirizzo email, numero di telefono e altri dettagli per potenziali clienti o contatti. Moduli per la generazione di lead: Questi moduli sono essenziali per catturare lead dai visitatori del sito web che hanno espresso interesse per il vostro prodotto o servizio. In genere includono campi come il titolo del lavoro, il nome dell'azienda e il settore.

Come posso incoraggiare più persone a compilare i moduli di feedback dei clienti?

Incentivare i clienti è un ottimo modo per aumentare le percentuali di risposta e raccogliere i feedback dei clienti. Offrite sconti o la possibilità di vincere un premio. Inoltre, assicurarsi che il modulo sia facile da usare e compatibile con i dispositivi mobili aiuterà i clienti a completarlo senza problemi. Cercate di mantenere le domande brevi e dirette, in modo che i clienti non si soffermino troppo a lungo su ciascuna domanda.

Differenza nella creazione di moduli di feedback per i dipendenti rispetto ai clienti

I moduli di feedback per i dipendenti di solito pongono domande che si concentrano sulle prestazioni lavorative e su problemi legati alla soddisfazione, come le aspettative lavorative, le opportunità di sviluppo delle competenze e il morale del team. In genere richiedono che il dipendente risponda alle domande su una scala da 1 a 10, o con risposte a scelta multipla come "Accetto", "Non sono d'accordo" o "Nessuna opinione".

I moduli di feedback dei clienti, invece, sono più aperti e si concentrano su ciò che i clienti pensano dei prodotti o dei servizi di un'azienda. Di solito pongono domande come "Cosa le è piaciuto del nostro prodotto?" o "Come possiamo migliorare il nostro servizio clienti?" Le risposte dei clienti vengono poi utilizzate per identificare le potenziali aree di miglioramento.

Inizia a creare i tuoi moduli di feedback in ClickUp

Sia che vogliate utilizzare i moduli di feedback per raccogliere feedback su prodotti, servizi, dipendenti o supporto clienti i nostri modelli forniscono domande chiare e concise, di facile comprensione per i provider.

Inoltre, i nostri modelli hanno un design visivamente accattivante che incoraggia gli intervistati a completare il modulo e consentono sia risposte aperte che a scelta multipla, fornendo una varietà di opzioni di feedback. Ci auguriamo che il nostro elenco di modelli ed esempi di moduli di feedback vi aiuti a migliorare le vostre attività aziendali raccogliendo e analizzando i feedback in modo efficace.

Non dimenticatevi di scaricare il modulo Modello di modulo di feedback ClickUp e controllare altri modelli su Il centro modelli di ClickUp per altri modelli e soluzioni di project management... e in bocca al lupo per il vostro viaggio nella raccolta dei feedback!