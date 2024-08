Combinazione di CRM e gestione dei progetti – Software CRM tutto in uno

I clienti sono la ciliegina sulla torta di un'azienda. 🍧

Senza di loro, le aziende non avrebbero senso.

Ed è proprio per questo che è necessaria una gestione efficiente delle relazioni con i clienti (CRM).

Il CRM aiuta le aziende a coltivare relazioni coinvolgenti con i propri clienti.

Tuttavia, è anche necessario gestire progetti, budget, risorse e molto altro per garantire che le esigenze dei clienti siano soddisfatte in tempo.

da fare per gestire tutti questi aspetti senza andare in tilt?

Utilizzando CRM e project management combinato.

In questo articolo esploreremo le differenze tra CRM e project management, come utilizzarli insieme e cosa cercare in una soluzione all-in-one. Inoltre, metteremo in evidenza i migliori CRM di project management che potete utilizzare oggi.

Iniziamo.

Che cos'è la gestione delle relazioni con i clienti?

La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è un processo che si concentra sulla gestione delle interazioni con i clienti e i client. Si tratta di coltivare le relazioni per aumentare la soddisfazione dei clienti e le vendite.

Sebbene il CRM e il project management debbano lavorare insieme per raggiungere i loro oggetti, hanno le loro differenze:

Differenze tra CRM e project management?

Il software di project management è fatto per consegnare un progetto nei tempi e nel budget previsti. Il software CRM viene utilizzato per gestire le interazioni con i clienti potenziali ed esistenti. Ecco un pratico grafico che riepiloga alcune delle differenze chiave tra CRM e project management:

_Differenze chiave tra CRM e Project Management | Parametro | CRM | Project management | | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Focus | Clienti, client, potenziali partner, fornitori e altre parti interessate | Dipendenti, risultati, budget e gestione /href/https://clickup.com/it/blog/8439/gestione-delle-risorse/resource/%href/ | **Nota: Sebbene sia possibile utilizzare due strumenti separati per gestire ciascun processo, è meglio utilizzare uno strumento all-in-one con funzioni di project management e CRM completamente integrate, come_ ClickUp**.

Cosa rende una buona soluzione CRM di project management?

Un'eccellente soluzione per il project management del cliente dovrebbe essere super facile da usare, flessibile e robusta. Sebbene si possa optare per le integrazioni o per due strumenti separati per gestire ciascun processo, si può anche utilizzare una soluzione all-in-one per gestire entrambi i processi.

L'utilizzo di un CRM con funzionalità/funzione di project management vi aiuta a gestire i dati dei progetti e dei clienti in un'unica piattaforma centrale e non dovrete passare da un'app all'altra tutto il giorno.

E, naturalmente, si vogliono evitare strumenti troppo complessi (e costosi 👀).

Per aiutarvi a decidere, ecco dieci cose da tenere d'occhio quando scegliete un software CRM per il project management:

1. Facilità d'uso

Il software scelto deve avere un processo di semplice implementazione e un'interfaccia di facile utilizzo per i vostri dipendenti e clienti.

perché i clienti?

Hanno bisogno di accedere allo strumento poiché svolgono un ruolo essenziale nei processi di feedback e approvazione. L'accesso dei client porterà anche a una maggiore trasparenza, a un minor numero di email e contribuirà a mantenere tutti sulla stessa pagina.

Inoltre, assicuratevi che lo strumento scelto si integri con i vostri attuali processi aziendali. Non vorrete certo accorgervi che lo strumento interrompe l'intero flusso di lavoro a metà dell'implementazione del CRM.

2. Personalizzabilità

Poiché ogni azienda è unica, a volte un approccio unico non è sufficiente.

Ecco perché è necessario uno strumento personalizzabile.

Una soluzione personalizzabile vi aiuta a riflettere con precisione le vostre esigenze.

Per esempio, una funzionalità di project management come Gli stati personalizzati delle attività di ClickUp possono aiutare il team del supporto a personalizzare il flusso di lavoro in base a problemi, client e ticket.

3. Collaborazione con i client

Scegliete una soluzione che vi consenta di portare il client nello spazio dedicato ai progetti di customer relationship management per mostrargli lo stato di avanzamento dei suoi progetti. Questo vi aiuterà anche a velocizzare i processi di correzione di bozze e di approvazione.

E questo è molto importante perché il cliente ha sempre ragione.

ma non potete permettere ai clienti di accedere a ogni singolo documento del vostro software, giusto?

Non preoccupatevi. Assicuratevi che il vostro strumento offra impostazioni granulari di autorizzazioni per permettervi di controllare chi ha accesso a cosa.

Il cliente non sempre ha ragione, ma gli strumenti di gestione delle attività CRM con funzionalità/funzione lo sono.

4. Gestione di documenti e dati

Che si opti per un'app desktop o per un'app di CRM e project management basata su cloud, lo strumento scelto deve consentire di gestire i documenti e analizzare le informazioni dei clienti con facilità.

immaginate di dover passare attraverso tonnellate di app diverse solo per trovare l'unico documento che state cercando

Inoltre, il software dovrebbe consentire di creare e condividere basi di conoscenza, guide per gli utenti e documenti di onboarding. In questo modo, è possibile condividere con i client le informazioni pertinenti, a seconda delle necessità.

5. Gestione del portfolio

Uno strumento con funzionalità di portfolio management dei clienti aiuta le aziende a tenere traccia delle attività dei clienti.

In pratica, consente di analizzare e classificare l'intera base clienti per identificare i clienti fedeli (quelli che vi fanno guadagnare di più 💰).

In questo modo, è possibile creare un CRM piano di progetto che si concentra sulla fidelizzazione dei vostri clienti più preziosi. E potete pensare a modi per rinnovare la scintilla in una relazione in crisi.

6. Visual project management Project management visuale aiuta i team a comprendere meglio Sequenze, attività e scadenze. Basta un solo sguardo per vedere come stanno procedendo i progetti e le relazioni con i clienti.

Cercate un software con funzioni visive quali Grafici di Gantt , sequenza e viste Bacheca .

Questo vi aiuterà:

Centralizzare la comunicazione e mantenere tutti sulla stessa pagina

Prendere rapidamente decisioni basate su dati accurati

Identificare qualsiasi potenziale collo di bottiglia nel processo diFlusso di lavoro del CRM ### 7. Gestione della pipeline commerciale

La gestione della pipeline commerciale è il cuore dei sistemi CRM.

**Ma cos'è una pipeline commerciale?

Una pipeline commerciale è un'istantanea del punto in cui si trovano i potenziali clienti durante il processo di vendita. Aiuta il project manager di un CRM a monitorare il flusso di lead e clienti nel corso del processo commerciale.

Lo strumento di project management CRM scelto deve avere funzionalità/funzione come il monitoraggio dei lead, la gestione delle pipeline, i dashboard commerciali e altro ancora. Questi sono i requisiti di base di Un software CRM per, ad esempio, il settore immobiliare .

Questo vi aiuterà a determinare la velocità con cui i rappresentanti commerciali possono convertire i lead in vendite.

Se volete migliorare le prestazioni commerciali, un esame approfondito del vostro strumento di project management CRM potrebbe dirvi cosa funziona e cosa no.

8. Comunicazione semplificata

Uno strumento di CRM e project management con funzionalità di comunicazione o chat dedicate può aiutare le aziende a liberarsi dei silos e dell'inaccessibilità dei dati.

I membri del team devono essere in grado di inviare commenti, allegare documenti e partecipare a videochiamate senza lasciare lo strumento. Questo semplifica la comunicazione, poiché non è necessario passare da un'app all'altra tutto il giorno.

9. Approfondimenti basati sui dati

Gli approfondimenti basati sui dati forniscono informazioni in tempo reale sull'andamento di ogni aspetto della vostra azienda.

Il software CRM e di project management scelto dovrebbe fornire reportistica e dashboard dettagliati. Questo vi aiuterà a identificare i colli di bottiglia, a monitorare le prestazioni dei dipendenti e ad assicurarvi che i team raggiungano gli obiettivi aziendali.

In questo modo è molto più facile prendere decisioni aziendali informate.

10. Integrazioni

Sistemi ben integrati assicurano un flusso di dati corretto e un'integrazione gestione del flusso di lavoro tra le diverse piattaforme.

Selezionate una soluzione software CRM per il project management in grado di integrarsi con altri strumenti della vostra area di lavoro. In questo modo, non dovrete rinunciare alle vostre app preferite. 😌

Ecco un elenco di alcune integrazioni di cui potreste aver bisogno:

Strumenti per videoconferenze

Messaggi di messaggistica istantaneaSoftware per il monitoraggio dei bug {\an8}Possiamo ottenere!{\an8}

4. Allineamento interdipartimentale

Ricordate che uno strumento all-in-one vi fornisce un'unica fonte di verità. Questo aiuta i team di progetto, marketing, commerciale e assistenza clienti a creare una comprensione condivisa delle esigenze dei clienti e dello stato del progetto.

Inoltre, consente di creare un sistema unificato di gestione delle attività e di reportistica che aiuta i team a collaborare con facilità.

Ad esempio, i team di marketing possono utilizzare la reportistica dello strumento per determinare il livello di interesse di un cliente e decidere se è possibile effettuare una vendita. E se la risposta è affermativa, è possibile avviare un nuovo progetto mirato al cliente.

Contro

Ecco due contro dell'utilizzo di uno strumento per gestire entrambi i processi:

1. Sequenze diverse

Uno dei problemi della combinazione dei due processi è che si basano su sequenze temporali diverse.

Un progetto di client management si concentra sulla costruzione di relazioni a lungo termine, poiché si tratta di un processo continuo. Il project management, invece, è più temporaneo, in quanto i progetti hanno una data di inizio e una data di fine.

Ha senso tenere separate le due cose se non si vuole che informazioni non correlate ai clienti ingombrino l'app di project management.

2. Alcune app "tutto in uno" possono essere costose

Sebbene possa essere più economico utilizzare uno strumento che svolga più funzioni software, alcune soluzioni all-in-one possono essere piuttosto costose.

Tenete però presente che esistono anche strumenti all-in-one come ClickUp, che offrono potenti piani Free !

Il che ci porta a..

La migliore soluzione CRM per il vostro team

Una buona soluzione all-in-one è robusta, conveniente e semplice da usare.

esiste una grandesoluzione che soddisfa tutti questi requisiti?

La risposta è no... c'è una eccellente cRM flessibile tutto in uno che soddisfa tutti i Box sopra citati e non solo: ClickUp!

Cos'è ClickUp?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image5-3-1400x666.png dispositivi ClickUp /$$$img/

ClickUp è uno degli strumenti di CRM e project management con la più alta valutazione al mondo, utilizzato da team superproduttivi di piccole e grandi aziende.

Con funzionalità/funzione come la visualizzazione del Calendario, Dipendenze delle attività e Spazio di archiviazione cloud clickUp rende i clienti soddisfatti e personalizzati il raggiungimento degli obiettivi del progetto un gioco da ragazzi.

Ecco perché ClickUp è il miglior CRM per il project management:

Visualizzazioni di ClickUp: utilizzare una serie di visualizzazioni multiple dei progetti, come le Schede Kanban, la Vista Bacheca o la Vista Riquadro, per gestire qualsiasi cosa, dalle pipeline commerciali agli stati dei progetti

Documenti: creare documenti di benvenuto per i clienti, guide per gli utenti,proposte aziendalie altro ancora

creare documenti di benvenuto per i clienti, guide per gli utenti,proposte aziendalie altro ancora Attività cardine: per vedere quando si è raggiunto un traguardo importante, come l'approvazione da parte dei client

Stati delle attività personalizzate: creare flussi di lavoro personalizzati per i vostri team di progetto, marketing, commerciali e servizio clienti

creare flussi di lavoro personalizzati per i vostri team di progetto, marketing, commerciali e servizio clienti Modelli CRM : Utilizzate i modelli CRM di ClickUp per impostare il vostro CRM per il project management

Campi personalizzati : create campi di attività unici per gestire numeri di telefono dei client, email, note, elementi dei prospetti e qualsiasi altra cosa possiate immaginare

create campi di attività unici per gestire numeri di telefono dei client, email, note, elementi dei prospetti e qualsiasi altra cosa possiate immaginare Portfolios: tenere traccia di tutte le iniziative dei client in un unico posto econdividere i Portfolios con gli stakeholder per tenere tutti al corrente

tenere traccia di tutte le iniziative dei client in un unico posto econdividere i Portfolios con gli stakeholder per tenere tutti al corrente Dashboard e widget: per avere una panoramica di alto livello sullo stato dei progetti, sui colli di bottiglia e sulle prestazioni del team

per avere una panoramica di alto livello sullo stato dei progetti, sui colli di bottiglia e sulle prestazioni del team ClickApp Email: per mantenere tutte le comunicazioni con i vostri client in un unico posto, inviando e ricevendo email direttamente daAttività di ClickUp *Assegnare attività: assegnare attività della pipeline commerciale e progetti a singoli assegnatari, a più assegnatari o a team

per mantenere tutte le comunicazioni con i vostri client in un unico posto, inviando e ricevendo email direttamente daAttività di ClickUp *Assegnare attività: assegnare attività della pipeline commerciale e progetti a singoli assegnatari, a più assegnatari o a team Visualizzazione modulo: raccoglierereportistica sui bug, le richieste dei clienti e i feedback dei clienti e trasformarli in attività attuabili

raccoglierereportistica sui bug, le richieste dei clienti e i feedback dei clienti e trasformarli in attività attuabili $$$a, autorizzazioni e ospiti: aggiungete i client e gli altri stakeholder come ospiti ai vostri progetti e controllate ciò a cui possono accedere

aggiungete i client e gli altri stakeholder come ospiti ai vostri progetti e controllate ciò a cui possono accedere Integrazioni : integrare ClickUp con strumenti popolari comeZoom,Basecamp,Jirae altro ancora per ottenere la massima funzione

Bonus:_

**Strumenti CRM per Mac_

!

Modello CRM di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image3-4-1400x623.png Modello CRM di ClickUp /$$$img/

gestisci i tuoi contatti, le relazioni con i clienti e le vendite in un unico posto con questo modello CRM di ClickUp_

Se è il vostro team a gestire le relazioni con i clienti, potreste trovare questo modello di CRM di ClickUp Modello di CRM di ClickUp utile. Offre 30 stati di avanzamento dettagliati delle attività e quattro diverse visualizzazioni per visualizzare il lavoro, facilitando l'organizzazione logica degli account.

Il modello consente di visualizzare le informazioni sui clienti in un Calendario, in ClickUp Documenti o in una Bacheca Kanban, trascinando e rilasciando facilmente gli elementi secondo le necessità. Inoltre, separa i dettagli degli account e le transazioni chiuse in diversi elenchi, eliminando ogni confusione sulla posizione dei clienti nella pipeline commerciale. Scaricare questo modello

Fai crescere il tuo Business e la tua base di clienti con ClickUp

Una parte significativa di della fidelizzazione del cliente consiste nel fornire ai clienti prodotti e servizi di alta qualità.

per questo motivo è necessario il project management

E anche se potreste gestire i due elementi separatamente, non è pratico. Fortunatamente, ClickUp rende il lavoro una passeggiata.

ClickUp vi aiuta a gestire le attività e le relazioni con i clienti in un colpo solo, grazie a funzionalità/funzione come le attività ricorrenti, le Relazioni tra le attività e i Commenti assegnati. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !