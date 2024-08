10 migliori modelli ed esempi di lezioni apprese in Excel e ClickUp

La documentazione delle lezioni apprese è una parte fondamentale della gestione del progetto, che consente ai team di riflettere su ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato e di identificare le opportunità di miglioramento.

L'uso di un modello di lezioni apprese può rendere più gestibile e strutturato il processo di cattura e analisi delle intuizioni del progetto, fornendo una risorsa preziosa e un'ottima fonte di informazioni per l'esecuzione di progetti futuri. In questo articolo, abbiamo esaminato 10 diversi modelli di lezioni apprese, compresi quelli generali e quelli specifici per determinati progetti strumento di gestione del progetto come ClickUp . Questi modelli offrono una serie di caratteristiche e vantaggi, che vi permetteranno di scegliere quello più adatto alle vostre esigenze di gestione dei progetti.

Che cos'è un modello di Lessons Learned?

Un modello di lesson-learned è un potente strumento per i project manager per documentare e analizzare i successi e i fallimenti di un progetto. Catturando le intuizioni dei membri del team e identificando ciò che è andato bene, ciò che è andato male e ciò che avrebbe potuto essere fatto meglio, i project manager possono implementare cambiamenti che aumentano le possibilità di successo nei progetti futuri.

Un buon modello di lezioni apprese deve essere facile da usare, fornire istruzioni chiare ed essere adattabile a una varietà di progetti. Deve raccogliere tutte le informazioni rilevanti, compresi gli obiettivi del progetto, le tappe fondamentali successi e insuccessi e includere una sintesi delle lezioni apprese. Il modello deve essere in grado di catturare dati quantitativi e qualitativi e fornire raccomandazioni attuabili per per la realizzazione di progetti futuri.

Vantaggi dell'uso di un modello di lezioni apprese

La documentazione delle lezioni apprese è una parte essenziale della gestione dei progetti. Offre ai team di progetto l'opportunità di riflettere sul proprio lavoro e di identificare le opportunità di miglioramento. Alcuni dei principali vantaggi dell'uso di un modello di lezioni apprese sono:

Cogliere preziose intuizioni: Un modello di lessons-learned vi aiuta a catturare preziose intuizioni dai membri del team su ciò che ha funzionato e su ciò che non ha funzionato. Questi spunti possono identificare le aree di miglioramento, soprattutto quandoprogetti futuri. *Identificare le opportunità di miglioramento ### 8. Modello di tracciatore di progetto per progetti futuri di ClickUp

Modello di tracciatore di progetto di ClickUp

Modello di Project Tracker di ClickUp è uno strumento prezioso per catturare e sfruttare le lezioni apprese nel corso di un progetto.

Serve come piattaforma per documentare gli insegnamenti e le intuizioni importanti acquisite nel corso del progetto. Può trattarsi di strategie di successo, aree di miglioramento o processi da affinare per le imprese future.

Il modello facilita anche il monitoraggio dei progressi del progetto, aiutando a individuare gli errori o i successi che possono informare le azioni future! Scarica questo modello

9. Mappa delle parti interessate Excel Modello di Lezioni apprese

Via Stakeholdermap.com

Il modello Excel Lessons Learned di Stakeholdermap è l'opzione ideale per i project manager che desiderano un approccio più strutturato alla documentazione delle lezioni apprese.

Questo modello offre un formato tabellare per facilitare inserimento dei dati e analisi, consentendo di acquisire i dettagli essenziali del progetto e le lezioni apprese dai membri del team. Potete usare il modello Excel Lessons Learned per tenere traccia di obiettivi, rischi, problemi, ipotesi e decisioni del progetto.

Il modello delle lezioni apprese è adatto ai project manager, ai membri del team e ad altre parti interessate che desiderano acquisire le lezioni apprese da un progetto in un formato strutturato e coerente.

Scarica questo modello

10. Modello di Excel delle lezioni apprese del Project Management Institute

Tramite l'Istituto di gestione dei progetti

Il modello Lessons Learned del Project Management Institute è un'altra opzione per i project manager che preferiscono un approccio più approfondito alla documentazione delle lezioni apprese.

Se avete bisogno di un modo per imparare dal vostro software progetto di sviluppo il modello di foglio di calcolo del PMI aiuta a raccogliere e condividere i risultati positivi e negativi di un progetto recente. Questo modello può aiutare a migliorare i vostri progetti attuali e futuri con schemi per sessioni di brainstorming con il vostro team.

Infine, il modello funziona bene per coloro che desiderano discutere le informazioni dopo una pietra miliare significativa, in modo da cogliere ulteriori spunti per raggiungere un risultato di maggior successo nel prossimo progetto.

Scarica questo modello

Esempio di Lezioni apprese nella gestione dei progetti

Nella gestione dei progetti, il processo di acquisizione delle lezioni apprese è fondamentale per il miglioramento continuo e il successo futuro del progetto. Il processo prevede cinque fasi fondamentali: identificazione, documentazione, analisi, archiviazione e recupero.

Ecco un esempio di processo di lessons learned per un'applicazione software appena lanciata che ha subito notevoli ritardi a causa di problemi tecnici imprevisti:

Identificazione: Il team di progetto organizza una sessione di lezioni apprese verso la fine del progetto, concentrandosi sull'identificazione dei successi e dei fallimenti del progetto. Si scopre che una comunicazione poco chiara tra i team di sviluppo e di collaudo ha portato a ripetuti errori e che questi problemi di comunicazione hanno contribuito in modo determinante al ritardo. **Il team documenta queste intuizioni in un documento sulle lezioni apprese, descrivendo i problemi di comunicazione, il loro impatto sul progetto e le modalità per evitarli in futuro. **Analisi: il team analizza ulteriormente il problema, rendendosi conto che la mancanza di una piattaforma centralizzata per la comunicazione era un fattore critico. Concludono che l'uso di un progetto dedicatostrumento di comunicazione avrebbe potuto attenuare il problema. **Queste lezioni analizzate vengono poi archiviate per riferimenti futuri. Il project manager si assicura che questi insegnamenti siano accessibili a tutte le parti interessate, con l'obiettivo di evitare errori simili nei progetti futuri. Recupero: Quando si pianifica il progetto successivo, il project manager recupera queste lezioni. Implementa uno strumento di comunicazione dedicato fin dall'inizio per garantire una comunicazione chiara ed efficace tra tutti i team coinvolti, applicando così le lezioni apprese dal progetto precedente.

Non commettere gli stessi errori tracciando le lezioni apprese

Che siate alla ricerca di un semplice modello di Word o di uno strumento più complesso con funzioni avanzate, esiste un modello per le lezioni apprese che può aiutarvi a catturare, analizzare e applicare le conoscenze acquisite da ogni progetto.

Se siete interessati a provare un modello di lezioni apprese, vi consigliamo di iniziare con il modello Modello di lezioni apprese di ClickUp. È possibile scaricarlo dal sito Centro modelli ClickUp insieme ad altri modelli per la gestione dei progetti che possono aiutarvi a semplificare il vostro la documentazione del progetto , cronologia , retrospettive e altro ancora.

Sia che scegliate un modello generale o uno specifico per il vostro strumento di gestione del progetto, assicuratevi di coinvolgere attivamente il vostro team e gli stakeholder nel processo, di utilizzare una varietà di fonti di dati, di essere aperti al feedback, di condividere le lezioni apprese e migliorare continuamente i vostri processi e flussi di lavoro.

Ricordate che l'obiettivo di un processo di lessons-learned non è solo quello di documentare ciò che è andato storto, ma di imparare dalle esperienze passate e ottimizzare le prestazioni del progetto per il successo futuro.