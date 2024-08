I 10 principali strumenti e software per il miglioramento continuo nel 2024

Valutando costantemente i processi e i flussi di lavoro, è possibile individuare le aree vulnerabili e creare piani per affrontarle. Se vi attenete a questo metodo, ridurrete al minimo i colli di bottiglia, offrirete prodotti e servizi di migliore qualità migliorare l'organizzazione e il morale dei dipendenti e, infine, favorire la crescita.

In teoria, tutto questo è fantastico, ma come si può realizzare? La risposta sta negli strumenti di miglioramento continuo. Questi strumenti offrono opzioni solide per l'analisi dei processi, la definizione di obiettivi e traguardi, la gestione della documentazione e la visualizzazione dei flussi di lavoro per far funzionare la vostra azienda.

Qui vi presenteremo i 10 migliori software di miglioramento continuo, ne discuteremo i pro e i contro e vi aiuteremo a scegliere quello che si allinea ai vostri obiettivi e ai vostri flussi di lavoro.

Cosa cercare negli strumenti di miglioramento continuo?

Ecco alcune caratteristiche chiave di ogni strumento di miglioramento continuo efficace:

Cashboard completo : Deve visualizzare vari tipi di dati in modo chiaro e ben organizzato, per aiutarvi a identificare anche i problemi più piccoli e ad agire di conseguenza

: Deve visualizzare vari tipi di dati in modo chiaro e ben organizzato, per aiutarvi a identificare anche i problemi più piccoli e ad agire di conseguenza Opzioni di automazione dei compiti : Deve consentire di automatizzare le attività ripetitive e permettere ai dipendenti di concentrarsi su attività che apportano maggior valore all'azienda

: Lo strumento deve funzionare senza problemi con i più diffusi strumenti di produttività, comunicazione e collaborazione, come ad esempiomappatura del flusso di valore *Strumenti di visualizzazione: Dovrebbe offrire funzioni che consentano di visualizzare i processi e i flussi di lavoro, di conoscerli meglio e di identificare le aree di miglioramento

: Lo strumento deve funzionare senza problemi con i più diffusi strumenti di produttività, comunicazione e collaborazione, come ad esempiomappatura del flusso di valore *Strumenti di visualizzazione: Dovrebbe offrire funzioni che consentano di visualizzare i processi e i flussi di lavoro, di conoscerli meglio e di identificare le aree di miglioramento Funzioni di definizione degli obiettivi : Dovrebbe consentire di stabilire obiettivi chiari per i quali il team lavorerà

: Dovrebbe consentire di stabilire obiettivi chiari per i quali il team lavorerà Opzioni di analisi: La piattaforma deve consentire di monitorare i KPI di ogni progetto e generare preziose informazioni per migliorare le prestazioni future

I 10 migliori strumenti di miglioramento continuo da utilizzare nel 2024

Abbiamo analizzato numerosi software di miglioramento continuo e abbiamo selezionato a mano i 10 migliori. Questi strumenti sono ricchi di funzionalità che vi aiutano a monitorare i processi aziendali, a condurre un'analisi delle cause principali con facilità e a guidare il vostro team nella giusta direzione.

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Come piattaforma di produttività all-in-one, ClickUp è flessibile per supportare diversi tipi di metodologie di miglioramento continuo per aiutarvi a trasformare il modo in cui gestite il vostro team di progetto.

La prima fase del processo consiste nel sapere che cosa si deve effettivamente migliorare, e Cruscotti ClickUp con schede personalizzabili sono perfetti per questo scopo. Servono come sale di controllo per supervisionare e analizzare anche i più piccoli aspetti della vostra attività, dei vostri progetti e dei vostri team.

Utilizzate le Dashboard per gestire gli Sprint, fare calcoli, valutare e gestire i carichi di lavoro, allocare le risorse e assegnare le priorità al lavoro ! Con tutte queste opzioni, potete essenzialmente misurare il polso della vostra azienda, identificare le aree inefficienti e lavorare per un miglioramento continuo.

Se non volete costruire la vostra Dashboard da zero, approfittate del servizio di ClickUp Modello di cruscotto per la gestione dei progetti .

Poiché la fissazione di obiettivi è fondamentale per mantenere la vostra azienda sulla strada giusta e migliorare l'efficienza , provare Obiettivi ClickUp . Stabilite obiettivi e scadenze chiare e misurate i vostri progressi per mantenere la rotta.

Con ClickUp, è possibile visualizzare i processi in Lavagne bianche , utilizzare più viste di progetto per vedere chiaramente le cose da diverse prospettive, creare e gestire documenti aziendali, automatizzare le attività e molto altro ancora!

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Cruscotti per una panoramica di alto livello

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi

Modelli facili da usare

Lavagne personalizzabili per la visualizzazione dei processi

Automazione per le attività ripetitive

Viste multiple del progetto

Creazione e gestione semplice delle attività

oltre 1.000 integrazioni

Limitazioni di ClickUp

Alcuni utenti hanno dichiarato di aver avuto difficoltà nell'utilizzo delle funzioni di automazione

Abituarsi all'ampia gamma di funzionalità della piattaforma può richiedere un po' di tempo

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Enterprise : Contatto per i prezzi ClickUp valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Fuoco KPI

Via: Fuoco KPI KPI Fire aiuta voi e i membri del vostro team a facilitare il miglioramento continuo attraverso funzionalità che si concentrano su brainstorming, problem-solving, strategizzazione e adattabilità.

Questo software per l'esecuzione di strategie è un'unica fonte di verità durante l'intero processo. Potete vedere lo stato dei vostri progetti, la loro salute e la loro pianificazione su grafici riassuntivi, cioè su dashboard che vi danno una rapida panoramica delle informazioni essenziali.

Sono disponibili molte altre visualizzazioni che offrono informazioni vitali sullo stato dei progetti e consentono di identificare i punti di forza e di debolezza, come la vista Benefici, la vista Elenco e la vista Timeline.

KPI Fire incoraggia il coinvolgimento dei dipendenti con la funzione Idea Funnel. È il luogo in cui raccogliere e valutare le idee per superare le sfide e i problemi legati al progetto. È possibile dare priorità alle soluzioni migliori e personalizzare il giusto approccio alla risoluzione dei problemi.

KPI Fire consente di costruire il proprio approccio da zero o di utilizzare modelli di flusso di lavoro che rispecchiano metodi standard come PDCA, Kaizen, Charter Only e DMAIC.

Le migliori caratteristiche di KPI Fire

Varie funzioni di brainstorming e strategizzazione

Molteplici visualizzazioni per il monitoraggio dei progetti, compresi i grafici di riepilogo

Idea Funnel per coinvolgere i dipendenti nel miglioramento continuo

Ricca libreria di modelli di flusso di lavoro

Limitazioni del fuoco KPI

L'interfaccia può sembrare elementare per alcuni utenti

Piani tariffari più diversificati e trasparenti sarebbero un plus

Prezzi di KPI Fire

Contatto per i prezzi

KPI Fire valutazioni e recensioni

GetApp : 4.6/5 (20+ recensioni)

: 4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

3. Via del Processo

Via: Via del processo Nella vostra azienda i flussi di lavoro caotici e la cattiva comunicazione sono frequenti? Potete lasciarli nel passato se percorrete Process Street!

Questa potente piattaforma senza codice ha tutto ciò che serve per prendere il controllo dei flussi di lavoro, organizzare i processi e impostare la vostra azienda per il successo.

Con il suo editor drag-and-drop facile da usare, Process Street vi permette di creare flussi di lavoro e organizzare le attività in un attimo. Poiché Process Street utilizza l'intelligenza artificiale, è possibile ridurre al minimo il rischio di errori e garantire che i flussi di lavoro si adattino perfettamente alla vostra azienda.

Grazie alle integrazioni integrate e all'intelligenza artificiale, è possibile automatizzare le attività ripetitive e lasciare che i dipendenti si concentrino sulle attività che migliorano i processi aziendali.

La piattaforma offre anche funzioni di analisi potenti che consentono di esaminare ogni parte dei flussi di lavoro, tracciare i KPI e identificare le aree che richiedono attenzione.

Le migliori caratteristiche di Process Street

Si concentra sulla gestione dei processi

Nessun codice

Editor drag-and-drop

IA per automatizzare i flussi di lavoro e le attività ripetitive

Integrazioni integrate

Robuste opzioni di analisi

Limitazioni di Process Street

Alcuni utenti hanno dichiarato che la piattaforma è relativamente costosa

La padronanza delle funzioni avanzate richiede tempo

Prezzi di Process Street

Startup : $1.000/anno

: $1.000/anno Pro : A partire da $5.000/anno

: A partire da $5.000/anno Impresa: A partire da $20.000/anno

Process Street valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (oltre 350 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.7/5 (550+ recensioni)

4. Reverendo

Via: Reverendo Rever è stato progettato con una semplice filosofia: risolvere i problemi, ridurre i costi e migliorare i processi .

La piattaforma dispone di modelli di miglioramento continuo come un quadro di controllo in tempo reale in cui è possibile tenere traccia delle attività e delle routine, vederne l'avanzamento e monitorare le prestazioni complessive del team .

Con le liste di controllo digitalizzate, potete assicurarvi che il team faccia il suo lavoro al meglio. È particolarmente utile per le Gemba Walks, un metodo che mette in contatto il management superiore con le persone "sul campo" Vi permette di capire meglio i processi dei vostri dipendenti e di trovare il modo di ottimizzarli insieme.

Rever consente di assegnare i compiti alle persone giuste e di monitorarne i progressi, di ridurre al minimo i colli di bottiglia e di monitorare le metriche chiave.

Uno dei principi fondamentali del miglioramento continuo è far sentire i dipendenti ascoltati. Rever lo fa con le sue opzioni di gestione delle idee. Tutti possono proporre i loro suggerimenti e voi potete scegliere i migliori e trovare un modo per implementarli.

Le migliori caratteristiche di Rever

Cruscotto in tempo reale

Liste di controllo digitalizzate

Robuste opzioni di assegnazione dei compiti

Gestione delle idee per il coinvolgimento dei dipendenti

Limitazioni del Rever

Mancanza di opzioni di categorizzazione delle idee

La piattaforma può talvolta presentare dei problemi

Prezzi di Rever

Contatto per i prezzi

Rever valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (20+ recensioni)

5. Il metodo Lean

Via: Il metodo Lean Come si evince dal nome, questo strumento di miglioramento continuo si basa sulla metodologia Lean, che si concentra sul riconoscimento e la creazione di valore con meno risorse e l'eliminazione degli sprechi.

La piattaforma aiuta a coinvolgere l'intera organizzazione nel miglioramento continuo attraverso il Knowledge Wall. Ogni spazio di lavoro ne dispone ed è qui che voi e il vostro team potete fare brainstorming, condividere aggiornamenti e informazioni preziose, comunicare e discutere di progetti. È possibile mettere "Mi piace", commentare, menzionare persone, appuntare post e utilizzare notifiche intelligenti per non perdere informazioni importanti.

Quando si individuano opportunità di miglioramento, si può usare The Lean Way per creare piani d'azione e assegnare compiti a membri specifici del team. Poiché la piattaforma offre potenti opzioni di analisi e reportistica, è possibile monitorare i progressi di ogni attività e controllare i KPI per assicurarsi di essere sulla strada giusta. È inoltre possibile fissare obiettivi e tenere sotto controllo le metriche rilevanti.

Grazie ai widget e alle schede personalizzabili della piattaforma, è possibile dare vita ai dati e monitorare i miglioramenti attraverso grafici, diagrammi e tabelle.

Le migliori caratteristiche di Lean Way

Si concentra su Principi Lean * Muro della conoscenza per l'implementazione del miglioramento continuo

Definizione degli obiettivi

Widget e schede personalizzabili

Analisi e reportistica robuste

Le limitazioni di Lean Way

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per abituarsi alla piattaforma

Prezzi di The Lean Way

Per 25 utenti : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Per 50 utenti : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Per 100 utenti : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Per 200 utenti : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Per 400 utenti : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Per 800 utenti : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Per 1.000+ utenti: contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

The Lean Way valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1 recensione)

6. Q-Ottimizzare

Via: Mercati Q Volete il controllo completo su ogni fase del miglioramento continuo, dall'ideazione alla misurazione del ROI? Q-Optimize può essere lo strumento che state cercando!

Parte di Qmarkets, un popolare software di gestione dell'innovazione, Q-Optimize funziona dividendo il vostro percorso di miglioramento continuo in diverse fasi.

La prima prevede la creazione di una sfida al miglioramento per raccogliere suggerimenti sul cambiamento di strategia o sui punti deboli dell'azienda. La seconda è la raccolta e la votazione delle idee migliori. Ogni idea viene scansionata automaticamente, quindi non c'è il rischio di duplicazione.

Nella terza fase, l'AI vaglia le idee e le inoltra al reparto o alla persona competente in base alla loro categoria. Le idee vengono quindi analizzate e quelle con il potenziale più elevato vengono filtrate.

La quarta fase consiste nell'implementazione delle idee migliori: si creano e si assegnano compiti e si tiene traccia del processo con la funzione di adozione delle idee della piattaforma.

La fase finale prevede analisi e report. È qui che misurare il ROI per ogni strategia di miglioramento e utilizzare dashboard intuitivi per monitorare i KPI. Q-Optimize consente di identificare e premiare le persone e i team che hanno contribuito maggiormente al successo di un'idea.

Le migliori caratteristiche di Q-Optimize

Permette di tenere sotto controllo tutte le fasi del miglioramento continuo

Potenziato dall'intelligenza artificiale

Incoraggia ogni dipendente a contribuire

Facile assegnazione e tracciamento dei compiti

Limitazioni di Q-Optimize

Alcuni utenti affermano che i report potrebbero essere più orientati alle persone

Prezzi di Q-Optimize

Contatto per i prezzi

Q-Optimize valutazioni e recensioni

Nessuna recensione

7. KaiNexus

Via: KaiNexus KaiNexus è uno strumento software per il miglioramento continuo che si concentra sulla collaborazione. Ogni membro del team è incoraggiato a dare il proprio contributo per migliorare i processi aziendali.

Opzioni come la condivisione delle conoscenze e le schede di gestione visiva consentono a voi e al vostro team di fare brainstorming, discutere le idee di miglioramento e votare le migliori.

È inoltre possibile creare archivi contenenti i modi più efficienti per affrontare un compito o un processo e garantire che i dipendenti non vadano fuori strada.

I repository sono dotati di funzioni di ricerca avanzate che consentono di trovare la soluzione al problema in pochi clic. Queste funzioni impediscono inoltre a voi e al vostro team di inserire due volte lo stesso miglioramento.

KaiNexus vi permette di vedere l'impatto e le metriche dei vostri miglioramenti in tempo reale. Grazie a ciò, potete apportare le modifiche necessarie al volo e assicurarvi una navigazione tranquilla nelle acque insidiose del miglioramento continuo.

Le migliori caratteristiche di KaiNexus

Interfaccia intuitiva con varie opzioni di personalizzazione

Schede di gestione visiva

Condivisione della conoscenza

Monitoraggio delle metriche in tempo reale

Limitazioni di KaiNexus

Diversi utenti hanno segnalato che i frequenti aggiornamenti possono creare confusione

Alcune personalizzazioni richiedono di contattare l'assistenza clienti della piattaforma

Prezzi di KaiNexus

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di KaiNexus

G2: 5/5 (5 recensioni)

8. Integrare

Via: Integrare Integrify non è uno strumento di miglioramento continuo in sé: è una piattaforma di gestione e automazione dei flussi di lavoro. Ma può essere più che utile per migliorare i processi aziendali.

La caratteristica principale di Integrify è il costruttore di processi drag-and-drop a basso codice. Vi aiuta a superare le sfide che la vostra azienda si trova ad affrontare, dalla perdita di tempo per attività ripetitive e dalla comprensione di Flussi di lavoro CRM alla gestione della conformità e alla determinazione di precisi strutture di gestione del progetto .

Utilizzate il costruttore per assegnare compiti, dare approvazioni, lasciare note e commenti e lavorare con il vostro team in tempo reale per garantire la massima collaborazione.

Grazie all'API aperta, è possibile integrare i flussi di lavoro con i più diffusi strumenti di comunicazione, contabilità, collaborazione e gestione autodisciplina e portare la funzionalità a un nuovo livello. 🪄

Itengrify offre anche potenti opzioni di reporting in tempo reale per garantire che i vostri flussi di lavoro funzionino senza problemi. Dashboard e report visivi vi aiutano a comprendere ogni dettaglio e a capire se è necessario modificare qualche parte.

Le migliori caratteristiche di Integrify

Creazione di processi a basso codice

Incoraggia la collaborazione

Reportistica completa in tempo reale

Dashboard e report visivi

API aperta

Limitazioni di Integrify

Imparare a conoscere il sistema può richiedere un po' di tempo

Alcuni utenti hanno dichiarato che vorrebbero una maggiore flessibilità nelle opzioni di reporting

Prezzi di Integrify

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Integrify

G2 : 4.4/5 (30+ recensioni)

: 4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

9. Planview

Via: Planview Planview è una piattaforma di gestione del portafoglio e del lavoro che può avere un valore incredibile per il miglioramento continuo. La piattaforma comprende numerose soluzioni e quella che si può utilizzare a fini di miglioramento è Planview AdaptiveWork. Si concentra sulla connessione del lavoro tra team e reparti per superare le sfide principali.

Il primo passo consiste nell'identificare le aree di miglioramento, e lo si può fare con le opzioni di analisi e reporting di Planview. Le dashboard, le tabelle, i grafici e i report personalizzabili vi permettono di avere un'idea chiara delle prestazioni delle vostre strategie attuali e vi aiutano a individuare quelle che necessitano di una revisione.

Planview offre anche opzioni di pianificazione eccezionali, come la pianificazione di scenari. Create scenari "what-if" per verificare l'effetto di potenziali cambiamenti e capire se hanno senso.

Una volta implementati i miglioramenti, è possibile monitorare il loro successo attraverso KPI e visualizzazioni e apportare modifiche (se necessario) lungo il percorso.

Le migliori caratteristiche di Planview

Pianificazione di scenari

Analisi e reportistica estese

Tracciamento dettagliato dei KPI

Numerosi strumenti di visualizzazione

Limitazioni di Planview

Alcuni utenti considerano il prezzo troppo alto

La curva di apprendimento è più ripida

Prezzi di Planview

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Planview

G2 : 4.1/5 (500+ recensioni)

: 4.1/5 (500+ recensioni) Capterra:4.2/5 (150+ recensioni)

10. Planbox

Via: Planbox Volete una piattaforma flessibile che dia priorità al lavoro di squadra e alla facilità d'uso? Planbox soddisfa tutte le esigenze e può essere la soluzione ideale per il miglioramento continuo.

Questa piattaforma aiuta voi e il vostro team a unire le forze e a lavorare insieme sui problemi che frenano la vostra azienda e le impediscono di raggiungere il suo vero potenziale.

Planbox applica un approccio guidato dalle sfide al miglioramento continuo. Voi e i vostri colleghi discutete di potenziali aree di miglioramento e le trasformate in sfide. Il bello di questa piattaforma è che potete invitare collaboratori esterni a fornire le loro idee e aiutarvi a trovare la soluzione migliore.

Planbox offre opzioni per cervellare, commentare, discutere e votare le idee. È anche possibile salvare le sfide per riutilizzarle in seguito.

Un altro motivo per cui Planbox può essere una scelta saggia sono le sue opzioni di analisi. Si possono ottenere informazioni dettagliate su ogni metrica e capire se la soluzione è stata un successo o se ha bisogno di essere rinnovata.

Le migliori caratteristiche di Planbox

Si concentra sulla collaborazione attraverso le sfide

Impostare le sfide è facile

Eccellenti opzioni di analisi

Flessibile e personalizzabile

Limitazioni di Planbox

Le app mobili offrono un'esperienza limitata

L'interfaccia può sembrare obsoleta per alcuni utenti

Prezzi di Planbox

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Planbox

G2 : 4.8/5 (30+ recensioni)

: 4.8/5 (30+ recensioni) GetApp: 4.9/5 (oltre 20 recensioni)

Salire a bordo del treno del miglioramento continuo

Nell'attuale panorama aziendale, il successo si basa sull'adattabilità e sulla capacità di rimanere rilevanti.

Gli strumenti software per il miglioramento continuo possono aiutarvi a individuare i punti deboli dei processi aziendali e a trasformarli in vantaggi. Supportano ogni fase del vostro percorso di trasformazione e lo rendono meno turbolento. Iniziate con ClickUp per sfruttare i suoi strumenti di miglioramento continuo in tutta la vostra organizzazione!