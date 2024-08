10 Migliori software di monitoraggio dei dipendenti nel 2024

Sono finiti i tempi delle tabelle orarie scarabocchiate frettolosamente il venerdì pomeriggio. Il potente software di monitoraggio dei dipendenti di oggi va oltre il monitoraggio del tempo e offre funzionalità/funzione come report dettagliati sulla produttività, che forniscono ai manager dati in tempo reale e informazioni utili.

Dal monitoraggio delle attività e monitoraggio dei progetti per favorire la collaborazione del team queste soluzioni sono progettate per potenziare le prestazioni del team.

Ci addentreremo nelle considerazioni essenziali, compresa la personalizzazione, capacità di reportistica per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze.

Unitevi a noi nell'usufruire di un nuovo livello di impegno dei dipendenti produttività ed esito positivo. Preparatevi a elevare la vostra forza lavoro e a liberare tutto il suo potenziale. Iniziamo.

Che cos'è il software di monitoraggio dei dipendenti?

Il software di monitoraggio dei dipendenti è un tipo di software che consente ai datori di lavoro di monitorare le attività dei propri dipendenti mentre lavorano. Questo software può essere utilizzato per monitorare la produttività dei dipendenti, garantire la conformità alle politiche aziendali e prevenire la perdita o il furto di dati.

Cosa cercare nel miglior software di monitoraggio dei dipendenti?

Quando valutate le soluzioni software per il monitoraggio dei dipendenti, dovete considerare diversi aspetti e funzionalità/funzione per scegliere la soluzione migliore per la vostra organizzazione. Che si tratti della disponibilità di una versione di prova gratuita, di account in bundle o per utente, o di funzionalità/funzione che funzionano al meglio per una forza lavoro da remoto, gli strumenti di monitoraggio dei dipendenti devono essere personalizzabili.

Inoltre, ecco altri aspetti essenziali da ricercare:

Capacità di monitoraggio complete : Il vostroSoftware HR dovrebbe offrire un intervallo di funzionalità/funzione di monitoraggio, come il monitoraggio delle attività, l'utilizzo di siti web, mouse e tastiera, l'utilizzo di dispositivi mobili e applicazioni, il monitoraggio delle email, la gestione delle attività o la registrazione delle battute. Queste funzionalità/funzione consentono di raccogliere dati accurati sul comportamento dei dipendenti e di identificare le aree di miglioramento per i dipendenti interni o remoti.

La privacy dei dipendenti è un aspetto fondamentale. Il software deve avere funzionalità/funzione di sicurezza sufficientemente robuste per proteggere i dati sensibili e garantire la conformità alle norme sulla privacy. Cercate funzionalità/funzione di sicurezza come la crittografia dei dati, il controllo dell'accesso degli utenti e le opzioni di anonimizzazione. Personalizzazione e flessibilità: Le diverse organizzazioni hanno funzionalità/funzione di monitoraggio dei dipendenti uniche. Il software deve offrire opzioni personalizzate che consentano di adattare il software e i parametri di monitoraggio dei dipendenti alle politiche e alla cultura del provider. Anche la flessibilità nella regolazione delle impostazioni di monitoraggio dei dipendenti in base ai ruoli o ai reparti è vantaggiosa.

Le diverse organizzazioni hanno funzionalità/funzione di monitoraggio dei dipendenti uniche. Il software deve offrire opzioni personalizzate che consentano di adattare il software e i parametri di monitoraggio dei dipendenti alle politiche e alla cultura del provider. Anche la flessibilità nella regolazione delle impostazioni di monitoraggio dei dipendenti in base ai ruoli o ai reparti è vantaggiosa. Reportistica e analisi: Il software deve offrire funzionalità di reportistica complete per generare analisi e visualizzazioni approfondite. Dovrebbe essere possibile accedere a reportistica sulla produttività dei dipendenti, sull'utilizzo del tempo, sull'uso delle applicazioni e su altre metriche rilevanti. Questi dati possono aiutare a identificare le tendenze, misurare le prestazioni, vedere le tendenze della produttività, monitorare l'attività dei dipendenti e prendere decisioni informate.

Il software deve offrire funzionalità di reportistica complete per generare analisi e visualizzazioni approfondite. Dovrebbe essere possibile accedere a reportistica sulla produttività dei dipendenti, sull'utilizzo del tempo, sull'uso delle applicazioni e su altre metriche rilevanti. Questi dati possono aiutare a identificare le tendenze, misurare le prestazioni, vedere le tendenze della produttività, monitorare l'attività dei dipendenti e prendere decisioni informate. **Il software deve avere un'interfaccia intuitiva e facile da usare. Dovete essere in grado di navigare nel sistema senza sforzo, di accedere ai dati rilevanti e di generare reportistica senza richiedere competenze tecniche o supporto estesi.

Integrazione con i sistemi HR: Integrazione perfetta con i sistemi HR esistentiSistemi e strumenti HR esistenticome le buste paga, la gestione delle presenze e i sistemi di gestione delle risorse umanesoftware di valutazione delle prestazioniè fondamentale. Una buona connessione con le comuni app per le risorse umane consente una condivisione semplificata dei dati e garantisce una coesione tra le personeGestione delle risorse umane ecosistema.

Reputazione e supporto del fornitore: Ricercate la reputazione e la credibilità del fornitore del software. Leggete le recensioni, le testimonianze e i casi di studio per valutare la soddisfazione dei clienti e la qualità del supporto. Un fornitore affidabile dovrebbe fornire un supporto tecnico continuo, aggiornamenti regolari e un servizio clienti reattivo.

È possibile scegliere il miglior software di monitoraggio dei dipendenti selezionando un sistema o un software di monitoraggio dei dipendenti che sia in linea con gli obiettivi, le politiche e i valori della propria organizzazione.

I 10 migliori software di monitoraggio dei dipendenti

Ora che sapete cosa cercare, scopriamo i migliori software di monitoraggio dei dipendenti sul mercato per capire quale strumento si adatta meglio alla vostra azienda.

Con il monitoraggio del tempo in ClickUp è possibile registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente

ClickUp è una piattaforma di produttività completa che offre più di uno strumento di monitoraggio dei dipendenti. Con visualizzazioni personalizzabili e funzionalità/funzione quali gestione delle attività, collaborazione documentale, chattare, obiettivi e lavagne online, ClickUp offre dashboard per progetti che permettono ai team di pianificare, organizzare e collaborare in modo efficace.

Questa soluzione per il monitoraggio dei dipendenti visualizza una Bacheca che ricorda la semplicità di Trello, pur offrendo opzioni di personalizzazione avanzate. La funzione drag-and-drop di ClickUp assicura che i progetti si muovano alla velocità del team.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Vista Carico di lavoro mostra la quantità di lavoro di ciascun dipendente. Avendo un'idea più precisa della distribuzione del lavoro, è possibile usare Modelli di piano di capacità per distribuire meglio il carico.

Vista Azioni aggrega tutte le attività e consente di ordinarle per dipendente, attività, reparto e altro ancora

Monitoraggio del tempo del progetto modelli con funzioni di avvio/arresto automatico che funzionano da tutti i vostri dispositivi

Tabelle orarie e strumenti di reportistica che rivaleggiano con i migliorisoftware per il monitoraggio del tempo sul mercato per la loro capacità di analizzare la produttività e i blocchi dei progetti

Calcolo automatico delle ore fatturabili e non fatturabili

Limiti di ClickUp

Essendo uno strumento di project management completo, ClickUp può richiedere un po' di tempo per essere appreso a fondo

Non tutte le visualizzazioni dei modelli sono disponibili sul vostro smartphone (ancora!)

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $5/utente

: $5/utente Business : $12/utente

: $12/utente Business Plus : $19/utente

: $19/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (6.770+ recensioni)

4,7/5 (6.770+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. BambooHR

Via BambooHR BambooHR è un software per le risorse umane che include funzionalità di monitoraggio dei dipendenti. Offre funzionalità/funzione come il monitoraggio del tempo libero dei dipendenti, la gestione delle presenze e il monitoraggio delle prestazioni.

BambooHR ottimizza i processi HR, consentendo una gestione efficiente dei dati dei dipendenti, l'onboarding dei dipendenti amministrazione dei benefici per i dipendenti e altro ancora. L'interfaccia utente e il design intuitivo facilitano la navigazione e l'accesso alle informazioni rilevanti.

Le migliori funzionalità di BambooHR

Le funzionalità/funzione di monitoraggio tengono traccia della fidelizzazione dei dipendenti, della loro soddisfazione, dell'organico e altro ancora

Misurazione della disponibilità dei dipendenti a colpo d'occhio con i calendari delle ferie

Traccia le prestazioni dei dipendenti con valutazioni regolari, moduli di feedback coerenti, strumenti di formazione e funzionalità/funzione di monitoraggio

Limiti di BambooHR

L'interfaccia utente comincia ad avere i suoi anni

Limitato numero di personalizzazioni disponibili

La funzionalità di revisione dei dipendenti non dispone di molto spazio per le voci

BambooHR è incentrato sugli Stati Uniti, il che lo rende meno utile per i team HR internazionali

Prezzi di BambooHR

Contattate BambooHR per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su BambooHR

G2: 4,4/5 (1.210+ recensioni)

4,4/5 (1.210+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.920+ recensioni)

3. Veriato

Via Veriato Veriato è un potente software di monitoraggio dei dipendenti che offre una visibilità completa sulle attività dei dipendenti. Offre la registrazione delle attività, il monitoraggio dei tasti, il monitoraggio dell'utilizzo di siti web e applicazioni e avvisi in tempo reale. Veriato aiuta le organizzazioni a identificare potenziali rischi per la sicurezza, a migliorare la produttività, a gestire le prestazioni dei dipendenti e a garantire la conformità alle politiche e alle normative aziendali.

Le migliori funzionalità di Veriato

Le notifiche basate sul comportamento rendono più facile per i manager rispondere alle notifiche con un contesto migliore

Lo screenshot dei dipendenti è un modo semplice per tracciare l'attività lavorativa

Il monitoraggio degli URL assicura che i dipendenti non visitino siti non autorizzati

La registrazione dei tasti cattura ogni dettaglio delle attività dei dipendenti

Esportazione dei dati in fogli di calcolo, file di testo, HTML e XML per un'analisi più approfondita

Limiti di Veriato

La mancanza di capacità di apprendimento automatico porta a molti falsi risultati anche dopo che le azioni sono state contrassegnate come sicure o rischiose

Gli aggiornamenti del browser tendono a interrompere la funzionalità/funzione di registrazione fino al successivo aggiornamento dell'app

Il software antivirus blocca spesso gli aggiornamenti delle app, che richiedono quindi un'attenzione manualeda parte dei team IT Prezzi di Veriato

Vision: $179/utente

$179/utente Cerebral: Contattare Veriato per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Veriato

G2: 4.3/5 (5+ recensioni)

(5+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (120+ recensioni)

4. ActivTrak

Via ActivTrak ActivTrak è un software di monitoraggio dei dipendenti basato su cloud che traccia e analizza l'attività e il comportamento dei dipendenti sul computer. Il software di monitoraggio dei computer dei dipendenti fornisce informazioni sull'utilizzo delle applicazioni, sulle visite ai siti web e sul tempo dedicato alle varie attività. I report e le analisi di produttività di ActivTrak aiutano a monitorare la produttività, a identificare le inefficienze, a fissare obiettivi di produttività e a migliorare le prestazioni complessive.

Le migliori funzionalità di ActivTrak

I report personalizzati consentono una rapida analisi del comportamento dei dipendenti

Un'analisi completa, dashboard intuitivo e completo semplifica il monitoraggio delle metriche più importanti a colpo d'occhio

Un supporto clienti personalizzato è disponibile via chat

Il software fornisce suggerimenti per i provider in base ai comportamenti

Vedere l'intero team in tempo reale con team pulse

Limiti di ActivTrak

L'ampia gamma di funzionalità/funzione di ActivTrak comporta una curva di apprendimento ripida

Il software non dispone di un'app mobile solida

I clienti devono prepararsi a un processo di installazione complicato

Prezzi di ActivTrak

**Gratis

Essenziale: $10/utente

$10/utente Professionale: $17/utente

$17/utente Azienda: Contattare ActivTrak per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ActivTrak

G2: 4.4/5 (210+ recensioni)

4.4/5 (210+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (540+ recensioni)

5. Teramind

Via Teramind Teramind è un software avanzato per il monitoraggio dei dipendenti che combina il monitoraggio delle attività degli utenti, l'analisi del comportamento e il rilevamento delle minacce interne. Gli utenti possono usufruire di soluzioni per la registrazione dei tasti, il monitoraggio dei file e il monitoraggio dei dipendenti in tempo reale. Le solide funzionalità di reportistica e di analisi di Teramind forniscono approfondimenti sul comportamento dei dipendenti, consentendo una gestione proattiva e la riduzione dei rischi.

Le migliori funzionalità/funzione di Teramind

Funzionalità di monitoraggio in tempo reale per individuare tempestivamente le attività problematiche

Avvisi personalizzabili che si adattano alle vostre esigenze in base al settore di appartenenza

La gestione sicura dei dati garantisce la tranquillità di dipendenti e datori di lavoro

La visualizzazione su più monitor è un vantaggio importante in un'epoca in cui i doppi schermi sono ormai una consuetudine

Limiti di Teramind

È un software pesante che può influire sulle prestazioni del dispositivo

Teramind è complesso da impostare

Il software è costoso

Non è disponibile il supporto per Linux

Prezzi di Teramind

Starter: $10/utente

$10/utente UAM: $21/utente

$21/utente DLP: $25/utente

$25/utente Azienda: Contattare Teramind per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Teramind

G2: 4.5/5 (90+ recensioni)

4.5/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

6. Interguard

Via Interguardia Interguard è uno strumento completo per il monitoraggio dei dipendenti che offre diverse funzionalità/funzione, tra cui il monitoraggio delle attività, il filtro web e il monitoraggio del tempo sui dispositivi mobili. Aiuta le organizzazioni a migliorare la produttività, a prevenire la perdita di dati, a monitorare l'attività dei dipendenti, a proteggere le minacce alla sicurezza e a garantire la conformità alle normative del settore. Le funzionalità di reportistica di Interguard forniscono informazioni utili sul comportamento e sui modelli di utilizzo dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Interguard

Monitoraggio del tempo attivo/di inattività

Registrazione dell'attività dei dipendenti dentro e fuori la rete

Gli avvisi basati su parole chiave forniscono un avviso tempestivo di potenziali problemi

Limiti di Interguard

Nessun monitoraggio in tempo reale

L'interfaccia utente è un po' carente

Molte funzionalità/funzione rimangono bloccate fino ai livelli a pagamento più alti

Prezzi di Interguard

Standard: $25/utente

$25/utente Azienda: Contattare Interguard per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Interguard

G2: 3,3/5 (5+ recensioni)

3,3/5 (5+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (30+ recensioni)

7. Hubstaff

Dashboard in HubstaffHubstaff è uno strumento per il monitoraggio del tempo e dei dipendenti per i lavoratori da remoto e i team di lavoro ibridi. Offre funzionalità/funzione come il monitoraggio delle attività, il monitoraggio GPS e le tabelle orarie online. Hubstaff consente di tenere traccia della produttività dei dipendenti, di gestire i progetti, di monitorare le ore dei dipendenti e di garantire un accurato monitoraggio del tempo ai fini della busta paga.

Le migliori funzionalità di Hubstaff

Il monitoraggio dei browser e delle app dei dipendenti favorisce la produttività

Il monitoraggio del tempo aiuta a monitorare i tempi di inattività dei dipendenti

Screenshot regolari dello schermo dei dipendenti registrano l'attività per una successiva revisione

Il monitoraggio del GPS è utile nei settori in cui i dipendenti non si recano in un solo cantiere

I timesheet online automatizzati semplificano il monitoraggio del tempo, le buste paga e la fatturazione

Il monitoraggio del tempo su tutti i dispositivi semplifica la raccolta dei dati

Gli strumenti di pianificazione dei dipendenti consentono di adattare facilmente i carichi di lavoro al momento

Il monitoraggio delle paghe e delle fatture collega ordinatamente il monitoraggio del tempo e la fatturazione

Limiti di Hubstaff

Mancano le visualizzazioni del flusso di lavoro che sono standard in altre produttività

Gli strumenti di collaborazione limitati rendono difficile la comunicazione tra datore di lavoro e dipendente

L'assenza di un editor di documenti limita la versatilità dello strumento

Costoso rispetto ad alcune alternative

Prezzi di Hubstaff

Tempo Gratis

Time Starter: $5,83/utente

$5,83/utente Time Pro: $8,33/utente

$8,33/utente Desk Free

Desk Starter: $5.83/utente

$5.83/utente Desk Pro: $8,33/utente

$8,33/utente Campo Pro: $10/utente

$10/utente Desk Field: $12.50/utente

$12.50/utente Azienda: Contattare Hubstaff per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4,3/5 (410+ recensioni)

4,3/5 (410+ recensioni) Capterra: 4,6 (91.390+ recensioni)

8. Orario

Via Orario Hourly è uno strumento di monitoraggio dei dipendenti di facile utilizzo che si concentra sul monitoraggio del tempo e della produttività. L'app offre il monitoraggio automatico del tempo, il monitoraggio del progetto e il project management delle attività. Hourly fornisce informazioni sulla produttività dei dipendenti, sullo stato dei progetti e sull'utilizzo del tempo, consentendo all'azienda di ottimizzare il flusso di lavoro e l'allocazione delle risorse.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Hourly

Interfaccia semplice da usare

Monitoraggio del tempo dei dipendenti per progetto e attività, una funzionalità/funzione fondamentale per qualsiasi aziendaproject management* Il sistema di registrazione e chiusura lavora senza problemi con il libro paga

Lo strumento di verifica dell'indennità di disoccupazione assicura che il beneficio sia utilizzato in modo appropriato

La fatturazione è un gioco da ragazzi

Limiti orari

I dati disponibili nella reportistica sono scarsi

I dipendenti possono essere impostati solo come attivi/inattivi, non cancellati

Prezzi orari

Oro: $6/utente + $40 di base

$6/utente + $40 di base Platinum: $10/utente + $60 di base

Valutazioni e recensioni orarie

G2: 4.9/5 (30+ recensioni)

4.9/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (80+ recensioni)

9. Orologio VeriClock

Via VeriClock VeriClock è una soluzione di monitoraggio dei dipendenti basata su cloud e progettata per team remoti e mobili. Acquistando VeriClock, si ottiene il monitoraggio del tempo, la gestione delle presenze e il geofencing. VeriClock vi aiuta a monitorare la posizione dei dipendenti, a garantire una reportistica accurata e a semplificare i processi di busta paga.

Le migliori funzionalità/funzioni di VeriClock

Il monitoraggio del tempo basato su cloud rende facile tenere sotto controllo i progetti da qualsiasi luogo

Eccellente integrazione con Quickbooks e Sage50

Supporta le firme elettroniche

Il monitoraggio GPS monitora gli spostamenti dei dipendenti durante l'orario di lavoro

Gestione degli orari dei dipendenti direttamente dall'app

Facile categorizzazione dei dipendenti per ruolo o reparto

Limiti di VeriClock

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili nell'app per dispositivi mobili

L'interfaccia utente è poco intuitiva

Prezzi di VeriClock

Standard: $5/utente + $10 di account

Valutazioni e recensioni di VeriClock

G2: 4.8/5 (3+ recensioni)

4.8/5 (3+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

10. iMonitorSoft

Via iMonitorSoft iMonitorSoft è un software di monitoraggio dei dipendenti che offre soluzioni di monitoraggio in tempo reale dei dipendenti e una registrazione completa delle attività degli utenti. Offre funzionalità/funzione come il monitoraggio dei tasti, il blocco dei siti web e il monitoraggio delle applicazioni. iMonitorSoft aiuta le organizzazioni a rilevare le minacce interne, a migliorare la produttività dei lavoratori e a garantire la conformità alle politiche aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di iMonitorSoft

Monitoraggio e monitoraggio della pressione dei tasti e dell'attività online

Gli avvisi in tempo reale notificano ai manager le attività potenzialmente non autorizzate

Screenshot e riproduzione di video dei dispositivi dei dipendenti

Filtro e blocco dei siti web

Monitoraggio e controllo dei desktop da remoto

Limiti di iMonitorSoft

È stato creato per le piccole aziende, non per le aziende Enterprise

Prezzi di iMonitorSoft

Licenza agente: $5,27/utente per i primi 15 utenti, con sconti per volumi superiori

$5,27/utente per i primi 15 utenti, con sconti per volumi superiori Licenza manager: $125/utente

valutazioni e recensioni di iMonitorSoft

G2: 2,5/5 (1+ recensioni)

2,5/5 (1+ recensioni) Capterra: N/A

Impara il meglio_

**Software di monitoraggio dei dipendenti per Mac_

utenti!

Promuovere la trasparenza con il software di monitoraggio dei dipendenti

L'implementazione efficace di un software di monitoraggio dei dipendenti richiede il coinvolgimento delle principali parti interessate, compresi i dipendenti, nel processo decisionale. Comunicando apertamente lo scopo e i vantaggi e sottolineando la trasparenza e la responsabilizzazione, è possibile creare una cultura di fiducia e responsabilità.

Inoltre, la definizione di politiche chiare garantirà che i dipendenti comprendano i loro diritti e i dati raccolti. Il feedback dei dipendenti è fondamentale per rispondere alle preoccupazioni e dimostrare il proprio commit per il loro benessere e la loro crescita.

Questi passaggi proattivi favoriscono un ambiente in cui trasparenza e produttività vanno di pari passo. Abbracciate le possibilità offerte dal software di monitoraggio dei dipendenti e intraprendete un viaggio verso un'organizzazione trasformata.

Con una comunicazione aperta e un'attenzione particolare al supporto dei dipendenti, è possibile coltivare un ambiente di lavoro in cui le persone si sentono impegnate motivate e autorizzate a raggiungere il loro pieno potenziale. Iniziate questo viaggio oggi stesso e assistete all'impatto positivo sull'esito della vostra organizzazione con ClickUp !