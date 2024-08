I 10 migliori concorrenti e alternative di ServiceNow per la gestione dei servizi nel 2024

ServiceNow è da tempo uno dei principali attori del settore IT Service Management (ITSM). La sua reputazione di fornitore di soluzioni complete di service desk, automazione dei processi aziendali, gestione dei servizi IT e flussi di lavoro digitali è ben meritata. Tuttavia, non tutte le aziende lo trovano perfetto per le loro esigenze.

I motivi che spingono a cercare software di service desk le alternative a ServiceNow possono variare: possono essere dovute al prezzo, alla complessità del software o alla necessità di funzionalità/funzione che ServiceNow non offre.

Qualunque sia la vostra ragione, siete fortunati. Abbiamo stilato un elenco delle migliori alternative a ServiceNow ServiceNow concorrenti, ciascuno con punti di forza e di debolezza unici come strumento di service desk. Analizzeremo le loro funzionalità/funzioni chiave, i pro e i contro, i prezzi e le valutazioni dei clienti di G2 e Capterra, in modo che possiate prendere una decisione informata.

Pronti? Tuffiamoci!

Cosa cercare in un concorrente di ServiceNow?

Il vostro team IT spesso si destreggia tra molteplici responsabilità, dalla gestione delle modifiche, al monitoraggio dei bug e agli aggiornamenti del software, fino all'assistenza tecnica per clienti e team del supporto. Ecco le funzionalità/funzione che dovreste cercare in un'alternativa a ServiceNow:

Gestione completa dei progetti: L'alternativa dovrebbe offrire solide funzionalità di project management e di asset management, come ad esempiomonitoraggio del tempo,allocazione delle risorsee la gestione delle attività per garantire un'assistenza senza problemi.

L'alternativa dovrebbe offrire solide funzionalità di project management e di asset management, come ad esempiomonitoraggio del tempo,allocazione delle risorsee la gestione delle attività per garantire un'assistenza senza problemi. Strumenti di collaborazione: Le funzionalità di comunicazione e collaborazione senza soluzione di continuità sono cruciali per il supporto del service desk Team del supporto informatico per la gestione del network. Cercate strumenti che offrano funzionalità/funzione come aree di lavoro condivise, chat in tempo reale e condivisione di documenti.

Le funzionalità di comunicazione e collaborazione senza soluzione di continuità sono cruciali per il supporto del service desk Team del supporto informatico per la gestione del network. Cercate strumenti che offrano funzionalità/funzione come aree di lavoro condivise, chat in tempo reale e condivisione di documenti. Integrazione di automazione: L'alternativa al service desk deve integrarsi perfettamente con altri strumenti utilizzati dal team, come piattaforme di gestione della conoscenza, CRM, automazioni di marketing o app di comunicazione.

L'alternativa al service desk deve integrarsi perfettamente con altri strumenti utilizzati dal team, come piattaforme di gestione della conoscenza, CRM, automazioni di marketing o app di comunicazione. **Personalizzabilità e scalabilità: lo strumento deve essere personalizzabile per adattarsi ai flussi di lavoro specifici e scalabile per crescere con le esigenze dell'azienda.

Reportistica e analisi: Sono necessarie funzionalità complete di reportistica e analisi per monitorare lo stato di avanzamento dei processidei biglietti di assistenzaidentificare i colli di bottiglia e prendere decisioni sulla qualità del servizio basate sui dati.

Sono necessarie funzionalità complete di reportistica e analisi per monitorare lo stato di avanzamento dei processidei biglietti di assistenzaidentificare i colli di bottiglia e prendere decisioni sulla qualità del servizio basate sui dati. **Un tool per il service desk facile da navigare e da usare può aumentare le valutazioni del team del catalogo dei servizi e migliorare la produttività.

Prezzi: Considerate la struttura dei prezzi dello strumento di service desk. Deve offrire un buon valore per le sue funzionalità/funzione e rientrare nel vostro budget.

Considerate la struttura dei prezzi dello strumento di service desk. Deve offrire un buon valore per le sue funzionalità/funzione e rientrare nel vostro budget. **Un team di assistenza clienti affidabile può essere prezioso quando si verificano problemi o si ha bisogno di aiuto con lo strumento di service desk.

I 10 migliori concorrenti e alternative di ServiceNow nel 2024

Ricordate che lo strumento ideale può variare in base alle dimensioni del team, al settore e alle esigenze specifiche. Quindi, è meglio provare alcune opzioni prima di decidere. Ecco perché dovreste considerare le vostre opzioni con le soluzioni di gestione degli asset e degli incidenti, dando un'occhiata a queste 10 migliori alternative a ServiceNow:

Collaborate alle idee e create documenti o wiki straordinari con pagine annidate e opzioni di formattazione personalizzate per roadmap, basi di conoscenza e altro ancora

ClickUp è in cima al nostro elenco e ad alcuni altri, come ad esempio I migliori software per la produttività e la collaborazione di G2 e Le aziende più innovative di FastCompany elenco. Con potenti CRM funzionalità/funzione di gestione delle risorse e un vero e proprio software di base di conoscenze con Documenti ClickUp è facile capire perché sia una delle alternative più popolari a ServiceNow.

Inoltre, ClickUp offre una logica a condizioni complesse Moduli per raccogliere le conversazioni e i feedback dei clienti . Questa soluzione flessibile, intuitiva e personalizzata è un'ottima opzione per le piccole imprese o per i team di grandi dimensioni con esigenze aziendali significative di miglioramento del coinvolgimento dei clienti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp è la soluzione migliore per i team che hanno bisogno di strumenti versatili e super personalizzabili per valutare i rischi durante il premortem, gestire i progetti a metà sprint e costruire il vostro sistema interno base di conoscenza nei post-mortem. Se tutto ciò di cui avete bisogno è un sistema di ticketing di base e un semplice monitoraggio delle metriche, ClickUp potrebbe essere troppo potente per ciò che state cercando di fare.

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (6.770+ recensioni)

4,7/5 (6.770+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.660+ recensioni)

2. Zendesk

via Zendesk Zendesk è una piattaforma per l'assistenza e il coinvolgimento dei clienti che fornisce strumenti di service desk per l'interazione con i clienti, comprese funzionalità/funzione di ticketing e knowledge base. È una solida alternativa a ServiceNow, soprattutto per le aziende incentrate sul supporto clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

Supporto clienti omnichannel esoluzione di help desk (email, chat, telefono, social media)

Risposte automatizzate basate sull'IA per migliorare la comunicazione con i clienti

Opzioni self-service con una base di conoscenza incorporata

Estensioneopzioni di integrazione Limiti di Zendesk

La breve versione di prova gratuita rende difficile testare prima di doversi impegnare completamente

Mancano funzionalità/funzione avanzate come Regex

Non ci sono abbastanza personalizzazioni per gli utenti avanzati

Il prezzo è più alto rispetto ad altri concorrenti

Prezzi di Zendesk

Team: $49/mese per utente

$49/mese per utente Growth: $79/mese per utente

$79/mese per utente Professional: $99/mese per utente

$99/mese per utente Enterprise: $150/mese per utente

$150/mese per utente Azienda personalizzata: $215/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2: 4,3/5 (5.590+ recensioni)

4,3/5 (5.590+ recensioni) Capterra: 4,4/ (3.640+ recensioni)

Bonus: software per le operazioni informatiche !_

6. Aiuto Scout

Via Aiuto Scout Help Scout è una piattaforma di gestione dei servizi progettata per dare un tocco umano alle interazioni con i clienti. La sua attenzione alla semplicità e alla personalizzazione la rende un'ottima alternativa a ServiceNow per le aziende che danno priorità alle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità di Help Scout

Risolvete rapidamente i problemi di assistenza con la chat e le notifiche in tempo reale. Utilizzate macro e risposte su modello per comunicare istantaneamente con i clienti

Non perdete più la palla al balzo con il routing automatizzato e il monitoraggio delle interazioni

Help Scout offregestione dei servizi in etichetta con un marchio personalizzabile per far sì che la gestione del servizio di assistenza abbia l'aspetto e l'atmosfera che desiderate

Limiti di Help Scout

L'assenza di integrazioni con i social media rende difficile il monitoraggio e la risposta ai clienti che esprimono le loro preoccupazioni su Twitter

I reportistici di Help Scout non sono impostati in modo da fornire facilmente dettagli granulari su particolari ticket di supporto

Prezzi di Help Scout

Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Plus: $40/mese per utente

$40/mese per utente Pro: $65/mese per utente

Help Scout valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (380+ recensioni)

4.4/5 (380+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (190+ recensioni)

7. Freshdesk

Via Freshdesk Freshdesk è una piattaforma di supporto clienti basata su cloud con solide funzionalità di ticketing, collaborazione, gestione dei problemi e automazione. È un forte concorrente di ServiceNow, soprattutto per le aziende che cercano uno strumento di supporto clienti intuitivo e ricco di funzionalità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshdesk

L'accesso remoto permette ai team del supporto di intervenire e aiutare i clienti sul posto

Il sistema di gestione dei ticket assegna automaticamente le richieste di supporto e ne stabilisce la priorità

Gli strumenti di collaborazione di Freshdesk consentono ai team di lavorare insieme sullo stesso ticket per risolvere i problemi

Limiti di Freshdesk

La finestra In arrivo manca di alcune funzioni come la ricerca, il salvataggio delle bozze e la possibilità di inviare un messaggio a più destinatari

Non c'è molto spazio per la personalizzazione dei reportistica

L'app mobile non è così intuitiva come la piattaforma desktop

Prezzi di Freshdesk

**Gratis

Crescita: $15/mese per utente

$15/mese per utente Pro: $49/mese per utente

$49/mese per utente Azienda: $79/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Freshdesk

G2: 4,4/5 (2.750+ recensioni)

4,4/5 (2.750+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.030+ recensioni)

Bonus:_

10 Migliori alternative e concorrenti di Freshdesk_

8. Salesforce Service Cloud

Via Salesforce Service Cloud Salesforce Service Cloud è una piattaforma di gestione e supporto dei servizi di Salesforce. Offre strumenti completi per il servizio clienti e la gestione delle risorse, che la rendono un'alternativa competitiva a ServiceNow, soprattutto per le aziende che già utilizzano i prodotti Salesforce.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce Service Cloud

Il sistema SalesForce integra ogni aspetto della gestione dei servizi e del supporto clienti in un'esperienza unificata per gli agenti

Esperienza utente fluida sia su desktop che su mobile

Creazione di campi personalizzati, tabelle e persino aggiunta di codice per personalizzare lo strumento esattamente come lo desiderate

Limiti di Salesforce Service Cloud

Assenza di un editor WYSIWYG, che può rendere difficile la formattazione

L'elevata curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di Salesforce Service Cloud

Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Professionale: $75/mese per utente

$75/mese per utente Enterprise: $150/mese per utente

$150/mese per utente Unlimited: $300/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce Service Cloud

G2: 4,2/5 (oltre 2.270 recensioni)

4,2/5 (oltre 2.270 recensioni) Capterra: 4,4/5 (700+ recensioni)

9. Zoho Desk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Zoho-CRM.png

/$$$img/

Via Zoho Desk Zoho Desk è una soluzione di help desk basata sul web, progettata per aiutare le aziende a fornire una gestione dei servizi di alto livello. Come concorrente di ServiceNow, offre un intervallo di funzionalità/funzione per la gestione dei ticket, l'automazione e la reportistica.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Desk

Monitoraggio di tutte le interazioni con i clienti da un'unica visualizzazione, indipendentemente dal canale utilizzato per iniziare la conversazione

Personalizzazione dello strumento per soddisfare le vostre esigenze, sia che dobbiate rinominare le schede, aggiungere reparti, personalizzare i modelli di email

Limiti di Zoho Desk

Gli utenti finali non ricevono avvisi sull'instradamento dei ticket, il che rende difficile il monitoraggio dei casi

L'ordinamento dei ticket per account non è semplice, per cui può essere difficile visualizzare una vista dettagliata degli account con priorità

Non è possibile chattare direttamente con il team del supporto Zoho

Prezzi di Zoho Desk

Standard: $14/mese per utente

$14/mese per utente Professionale: $23/mese per utente

$23/mese per utente Enterprise: $40/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Desk

G2: 4,4/5 (4.640+ recensioni)

4,4/5 (4.640+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.030+ recensioni)

10. SupportoBee

Via SupportoBeeSupportoBee è un sistema di ticketing progettato all'insegna della semplicità e della soddisfazione del cliente. In alternativa a ServiceNow, fornisce una soluzione semplice per la gestione delle email di supporto clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di SupportBee

La gestione dei ticket in stile finestra In arrivo consente ai team di non dover accedere a un'app separata per assegnare o rispondere alle richieste di supporto

Una funzionalità/funzione di knowledge base esterna completa facilita la ricerca delle risposte da parte dei clienti, riducendo il volume delle richieste. Una base di conoscenze interna separata aiuta gli agenti a trovare le risposte di cui hanno bisogno, senza dover ricorrere all'escalation dei ticket

Limiti di SupportBee

Non cattura il feedback dei clienti sul supporto assistenza

Non è ottimizzato per Safari o Firefox

Limitato numero di personalizzazioni disponibili

L'assenza della funzione di archiviazione automatica a volte porta a una finestra In arrivo ingombra

Nessun modulo disponibile

Prezzi di SupportBee

Startup: $13/mese per utente

$13/mese per utente Azienda: $17/mese per utente

Valutazioni e recensioni di SupportBee

G2: 4.1/5 (5+ recensioni)

4.1/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (25+)

Prendetevi cura dei vostri clienti: il modo di ClickUp

La scelta del giusto software di gestione dei servizi è fondamentale per offrire esperienze eccellenti ai clienti. Ogni alternativa a ServiceNow elencata sopra offre funzionalità/funzioni uniche, pro e contro. La scelta dipenderà dalle vostre esigenze specifiche, dal budget e dalle preferenze per il vostro portale self-service e le soluzioni di gestione della configurazione.

Tuttavia, se siete alla ricerca di una soluzione completa che eccelle nel servizio clienti e fornisce solide funzionalità di project management, gestione dei prodotti e gestione delle attività, prendete in considerazione ClickUp

soluzione Agile perfetta

. Grazie alle sue funzioni versatili, all'interfaccia utente e ai prezzi competitivi, ClickUp è la scelta migliore tra i concorrenti e le alternative di ServiceNow.

Ricordate che il software migliore è quello che si adatta perfettamente alle esigenze del vostro team. Quindi, esplorate le opzioni, provate quelle che vi interessano e prendete una decisione informata. Buona fortuna!