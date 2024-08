Modelli e moduli HR gratuiti per migliorare i processi HR nel 2024

Il Dipartimento Risorse Umane è essenziale per migliorare l'esperienza e le prestazioni di ogni dipendente all'interno di un'azienda.

A causa dell'ampio intervallo di compiti, un modo per garantire che il lavoro non diventi opprimente è quello di semplificare il processo HR dall'inizio alla fine. Dal monitoraggio delle attività personali al all'inserimento dei nuovi assunti i modelli HR aiutano i team ad aumentare la produttività.

I modelli per le risorse umane offrono infinite possibilità di realizzazione. Abbiamo stilato un elenco di 11 modelli per le risorse umane che vi permetteranno di essere sempre all'altezza dei vostri compiti, creando al contempo un ambiente di lavoro sicuro e piacevole per tutti i dipendenti! ClickUp per i team HR

Cos'è un modello HR?

Un modello HR è un documento preformattato progettato per aiutare i professionisti delle risorse umane a creare rapidamente documenti come le descrizioni delle mansioni, valutazioni delle prestazioni contratti e altre attività legate alle risorse umane.

I modelli possono far risparmiare tempo, garantire una formattazione accurata e fornire una guida quando si tratta di attività HR standard. Con modelli di qualità, le organizzazioni possono massimizzare l'efficienza delle loro operazioni HR, risparmiando tempo nelle attività amministrative.

11 Modelli HR gratis per i team delle risorse umane

1. Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp

Utilizzate il modello di procedura operativa online di ClickUp per organizzare e stabilire i vostri to-dos in materia di risorse umane

Un Procedura operativa standard (SOP) è un insieme di istruzioni di livello medio-alto che documentano come un'organizzazione o un team debba svolgere attività specifiche. Le procedure operative standard assicurano efficienza, coerenza, affidabilità e qualità costante in qualsiasi processo HR.

Se avete problemi a creare processi HR sostenibili per i dipendenti, allora le Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp è la risposta alle vostre domande. Questo modello di documento per le risorse umane vi aiuterà ad organizzarvi e a stabilire i vostri compiti, assicurandovi che il vostro personale non solo sia ben formato, ma rimanga anche motivato.

Aggiungete il modello alla vostra area di lavoro e accedete a due stati e sei visualizzazioni, tra cui Assunzione, Valutazione delle prestazioni, Formazione , Offboarding e Onboarding per la gestione del lavoro . Scarica questo modello

2. Modello di azione correttiva HR di ClickUp

Il modello per il piano d'azione correttivo di ClickUp aiuta a organizzare le discussioni più difficili e i punti di discussione con il team

Un piano d'azione correttivo descrive in dettaglio ogni passaggio per raggiungere i traguardi prefissati. Ma quando si affrontano problemi complessi, le cose possono diventare complicate!

Il Modello di azione correttiva ClickUp è completamente attrezzato per aiutarvi a muovervi in modo rapido ed efficiente. La guida copre gli eventi chiave, tra cui:

Aree da migliorare : Identificare i campi delle operazioni aziendali o delle prestazioni del team che necessitano di modifiche e attenzione

: Identificare i campi delle operazioni aziendali o delle prestazioni del team che necessitano di modifiche e attenzione Problemi e cause profonde : Definire le sfide, gli ostacoli e le fonti di assistenza

: Definire le sfide, gli ostacoli e le fonti di assistenza Soluzioni possibili : Elencare tutte le possibili soluzioni per apportare un cambiamento per il miglioramento

: Elencare tutte le possibili soluzioni per apportare un cambiamento per il miglioramento Misura dell'esito positivo : Definire l'esito positivo, ovveromisurabile attraverso indicatori di performance chiave (KPI) o metriche utili al team e alle operazioni complessive

: Definire l'esito positivo, ovveromisurabile attraverso indicatori di performance chiave (KPI) o metriche utili al team e alle operazioni complessive Titolari delle attività : Assegnare i membri del team a ogni attività per i passaggi successivi e il follow-up

: Assegnare i membri del team a ogni attività per i passaggi successivi e il follow-up Sequenza: Pianificare in anticipo e assegnare tempo sufficiente per prepararsi al cambiamento e al miglioramento Scaricate questo modello ### 3. Modello di documento HR dei processi aziendali di ClickUp

Utilizzate questo modello di documento ClickUp per definire chiaramente i processi HR

Molte startup e aziende in crescita perdono slancio dopo l'espansione del team, perché pensano che le cose vadano al loro posto da sole e che le procedure si risolvano da sole. Più un'azienda cresce, più le cose diventano complesse.

Il numero di dipendenti aumenta, l'azienda aumenta il lavoro e ci sono più passaggi. Tutte queste cose devono essere organizzate in modo efficiente.

La documentazione dei processi fornisce una descrizione dettagliata del modo migliore per eseguire un processo dall'inizio alla fine. Da fare con un modello che semplifichi ulteriormente il processo

Con il modello Modello di documento di processo aziendale ClickUp per le risorse umane è possibile gestire i progetti, l'inserimento di nuovi dipendenti e la gestione delle risorse umane redigere i verbali delle riunioni . Consideratela come una ricetta che vi aiuta a duplicare un processo collaudato. Scarica questo modello

4. Modello di modulo per le risorse umane ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Employee-Evaluation-Modulo-Template.png Raccogliete facilmente informazioni e risposte in questo semplice modello di modulo https://app.clickup.com/signup?template=t-194515600&\_ga=2.110657221.1539182556.1667862691-799228753.1666645233 Scaricare questo modello /$$$cta/

Le valutazioni dei dipendenti aiutano i dipartimenti delle risorse umane a verificare come ogni membro del team contribuisce agli obiettivi dell'azienda. Questi moduli per le risorse umane sono i documenti ufficiali utilizzati per esaminare le prestazioni di un membro del team e ottenere il riconoscimento della valutazione.

Ciò supporta le decisioni cruciali in materia di risorse umane al momento opportuno. Il Modulo per la valutazione delle risorse umane di ClickUp vi evita di ricominciare da capo ogni volta che dovete condurre una valutazione sui dipendenti dell'azienda.

Il modello include 10 campi personalizzati per organizzare le informazioni chiave, tra cui Lavoro Titolo, Competenze tecniche, Data della Valutazione, Ore totali prestate e Premi e attività cardine.

Inoltre, questo modello di moduli per le risorse umane consente di avere un unico punto di riferimento per tutte le valutazioni da fare, grazie alle tre viste che contengono un Modulo di valutazione per ogni membro del personale e un Elenco delle valutazioni dei dipendenti per un facile accesso.

**Per saperne di più

Tendenze dell'automatizzazione delle risorse umane_

per aggiornare i vostri processi attuali! Scarica questo modello

5. Modello di scala Likert di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Likert-Scale-Template.png Questo modello viene spesso utilizzato per misurare le preferenze, le emozioni, gli atteggiamenti e le capacità medie di un'organizzazione https://app.clickup.com/signup?template=t-170386959&\_ga=2.181080423.1539182556.1667862691-799228753.1666645233 Scarica questo modello /$$$cta/

Per quanto ci si senta sicuri delle proprie valutazioni sulla soddisfazione dei dipendenti, è sempre bene chiedere alla fonte. Ogni dipartimento di risorse umane ha modelli diversi per condurre un sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti, ma un approccio ha superato la prova del tempo: La scala Likert .

Questo sondaggio richiede ai partecipanti di rispondere a una domanda con una delle cinque risposte che vanno da fortemente disaccordo a fortemente accordo. Tuttavia, anche se una scala Likert offre un ottimo modo per misurare la soddisfazione e le opinioni dei dipendenti, la creazione di una scala Likert è un'attività che richiede molto tempo.

Se volete essere più specifici con il vostro sondaggio, non dovete preoccuparvi, in quanto la scala Modello di scala Likert di ClickUp è facilmente modificabile.

La scala Likert di ClickUp è una risorsa preziosa per i team delle Risorse Umane che desiderano prendere decisioni informate sulla base delle risposte ricevute. Per avere un quadro generale della scala aziendale, si possono utilizzare i sei campi personalizzati e i due stati messi a disposizione. Scarica questo modello

6. Modello di congedo di maternità ClickUp

Il modello di piano per il congedo di maternità di ClickUp aiuta a monitorare tutte le attività e le mansioni durante il periodo di congedo dei dipendenti

La transizione prima, durante e dopo il congedo di maternità o paternità di una persona è un momento impegnativo. Ma con l'aiuto di Il modello di congedo di maternità di ClickUp avrete una risorsa di dipendenza dotata di liste di controllo, politiche e piani di discussione, tutto in uno!

Personalizzate e salvate una versione privata di questo modello per le persone che vogliono avere una panoramica della politica e del processo di congedo di maternità/paternità della vostra azienda. Una volta pronti a condividere l'entusiasmante notizia con il proprio manager, potranno collaborare con il team su un piano d'azione per le sostituzioni.

Questo modello è anche una potente risorsa da tenere internamente alle Risorse Umane. Utilizzate le sezioni dedicate ai Dettagli, al Bilancio e agli Elementi di azione per allinearvi alle date e alle promemoria importanti. In un batter d'occhio, le settimane possono passare velocemente. Documentate il vostro flusso di lavoro nel modello ClickUp per essere sempre tre passi avanti e accogliere il rientro dalle ferie senza stress! Scarica questo modello

7. Modello di promemoria per la politica delle risorse umane di ClickUp

Utilizzate questo modello di promemoria per monitorare e organizzare in modo chiaro ogni politica, sia che stiate iniziando una nuova attività sia che stiate apportando delle modifiche

Le aziende dispongono di moduli per le risorse umane, manuali e politiche per garantire che le cose siano documentate correttamente. Quando le politiche cambiano o ne vengono aggiunte di nuove, spetta alle Risorse Umane notificare i cambiamenti a tutti i team.

Il primo passaggio consiste nello scrivere un promemoria per la politica aggiornata.

Anche se è possibile scrivere un promemoria per le politiche da soli, i modelli di documenti HR rendono l'attività di formattare il promemoria molto più semplice. Da fare c'è solo l'aggiunta del contenuto al modello di promemoria della policy, che è esattamente ciò che Modello di promemoria per le politiche di ClickUp è stato creato per.

Il modello ClickUp Policy Memo presenta due documenti: Il Policy Memo e la Guida introduttiva. Applicate il modello di Policy Memo di ClickUp alla vostra area di lavoro e modificatelo in pochi secondi per assicurarvi che nessuno del vostro staff si perda gli aggiornamenti. Scarica questo modello Bonus: Scoprire

10 Modelli di Memo gratis in Word e ClickUp_

8. Modello di piano del personale ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Staffing-Plan-Template.png

/$$$img/

Utilizzate questo modello per comprendere meglio i vari tipi di personale di cui la vostra azienda ha bisogno per raggiungere gli oggetti

Il reparto Risorse Umane utilizza i piani del personale per identificare le aggiunte/riduzioni di dipendenti e le competenze necessarie. I passaggi utilizzati per elaborare un piano del personale aiutano i team delle risorse umane a porsi le domande giuste e a prendere decisioni informate sullo stato attuale e su quello desiderato dell'azienda.

I professionisti delle risorse umane utilizzano i piani del personale durante i cicli di budget per pianificare e allocare i fondi. Tuttavia, questi piani non sono limitati a questa funzione, poiché possono essere utilizzati ogni volta che c'è un'importante adeguamento della forza lavoro. Un ottimo piano del personale aiuta i professionisti delle risorse umane a decidere il tipo di competenze da ricercare nei nuovi candidati e il Modello di piano del personale di ClickUp semplifica questo processo. Scaricare questo modello

9. Modello di richiesta di ferie ClickUp

Se avete bisogno di un modo migliore per monitorare le richieste di ferie del vostro team, provate questo modello di ClickUp

Le ferie sono essenziali per i dipendenti e garantiscono che rimangano motivati e riposati per portare avanti gli oggetti dell'azienda. Molte aziende tengono un calendario per l'approvazione delle ferie dei propri membri. Questo aiuta a mantenere la manodopera necessaria per garantire che l'azienda funzioni in modo efficiente in qualsiasi momento.

In qualità di professionisti delle risorse umane, vi sarete imbattuti in numerose richieste di ferie o permessi da parte dei dipendenti. I thread di email possono facilmente diventare schiaccianti. Ma perché accettare le richieste di ferie attraverso l'email di lavoro quando esiste un'alternativa più semplice ed efficiente?

Il Modello di richiesta di ferie ClickUp è un esempio di come sia facile semplificare i processi amministrativi. Vi permette di reindirizzare tutti i dipendenti che richiedono un periodo di ferie alla posizione di vostra scelta, consentendovi di disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare, approvare o negare le richieste. Scarica questo modello

10. Modello di piano d'azione per il reclutamento delle risorse umane di ClickUp

Questo modello aiuta i team a mappare o tracciare i potenziali candidati da reclutare, con dettagli su come e quando li contatterete

Un piano d'azione per il reclutamento è un approccio progettato per dare il via al processo di reclutamento. È la procedura da seguire per reclutare nuovi partner e dipendenti. La strategia aiuta a individuare i potenziali dipendenti che possono offrire un contributo significativo all'organizzazione.

Inoltre, vi aiuta a capire quando e come entrare in contatto con questi potenziali.

Il Modello di piano d'azione per il reclutamento ClickUp è una risorsa eccellente per portare il vostro piano d'azione per le assunzioni al livello successivo. Questo modello è leggermente più avanzato rispetto agli altri modelli dell'elenco, ma è dotato delle risorse necessarie per ottenere il massimo valore.

I cinque stati personalizzati del modello vi diranno se il candidato è adatto o meno e lo stato di reclutamento. Potrete anche vedere se il processo è ancora in corso, in attesa o completato. Scaricare questo modello

11. Modello di dashboard KPI in Excel di Someka

via Someka

Il modello Excel KPI Dashboard di Someka è perfetto per i professionisti delle risorse umane che hanno bisogno di uno strumento semplice e completo per monitorare, visualizzare e presentare le metriche più importanti.

Questo dashboard dinamico e precostituito fornisce un'istantanea in tempo reale di dati cruciali come il tasso di turnover dei dipendenti, il tempo di copertura delle posizioni, l'efficacia della formazione e molto altro. È facile da usare, con istruzioni semplici, opzioni di personalizzazione e compatibilità con la maggior parte delle versioni di Excel.

Grazie a grafici e diagrammi personalizzabili, questo dashboard consente di eseguire il drill-down dei dati HR, visualizzare le tendenze nel tempo e presentare le metriche HR in un formato chiaro e digeribile. Ciò lo rende prezioso per informare le decisioni strategiche, dimostrare gli stati ai dirigenti e garantire un miglioramento continuo dei processi HR! Scarica questo modello

Cosa cercare in un modello HR

Ciascuno di questi modelli per le risorse umane può aiutare il vostro team a rimanere organizzato e a garantire che tutti siano sulla stessa pagina. Abbiamo fatto in modo che ognuno di questi modelli di ClickUp abbia queste funzionalità/funzione chiave da ricercare in un modello HR:

Compatibilità con il software e l'hardware esistenti. Possibilità di personalizzare i modelli per diversi tipi di documenti. Istruzioni cancellate che facilitano la compilazione e la comprensione del contenuto del documento. Scalabilità, in modo da poter aggiungere facilmente altre informazioni o sezioni in base alle necessità. Aggiornamenti regolari per garantire che i modelli siano sempre aggiornati con le modifiche degli standard o dei requisiti del settore.

**Date un'occhiata a questi modelli

**Software di gestione dei dipendenti_

!

Iniziare con modelli HR facili da usare

Mentre le aziende modificano la strategia e le politiche per rimanere competitive, questi cambiamenti non devono interrompere la produttività dei dipendenti. Con ClickUp, i team delle Risorse Umane possono facilitare esperienze gratis per ogni tipo di processo.

L'esito positivo della gestione delle persone inizia con un hub centrale per la connessione con i dipendenti e i dipartimenti. ClickUp vi aiuta a rimanere organizzati e proattivi in qualsiasi situazione. Scaricate i vostri modelli indispensabili e iniziate oggi stesso. Iscriviti a ClickUp