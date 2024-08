10 modelli di promemoria gratuiti in Word e ClickUp

Per un'efficace comunicazione all'interno di un'azienda è essenziale che i messaggi siano precisi e digeribili. Sia che si tratti di trasmettere aggiornamenti, comunicare politiche o dare direttive, un promemoria abilmente composto garantisce che i destinatari vi capiscano forte e chiaro. 👂

È qui che un modello di promemoria ben fatto facilita il vostro lavoro. Serve come punto di partenza pratico per inquadrare e trasmettere informazioni a team, reparti o addirittura client.

Ma Da fare per trovare il modello giusto per il vostro scopo o pubblico? Beh, ci pensiamo noi!

Abbiamo raccolto i nostri modelli preferiti di memo gratis per aiutarvi a scrivere in modo più efficiente in diversi scenari di comunicazione. Questi modelli sono dotati di campi e colonne formattati e progettati da esperti per fornire informazioni standardizzate, risparmiandovi la necessità di iniziare da zero.

Rimanete nei paraggi per esplorare le loro incredibili funzionalità/funzioni!

Che cos'è un modello Memo?

Un memo, abbreviazione di memorandum, è un tipo di comunicazione formale destinata alla condivisione di regole e piani, alla diffusione di notizie, alla sensibilizzazione su un problema o alla richiesta di collaborazione per una soluzione proposta. I manager spesso trovano difficile strutturare un memo perché deve essere molto semplice e dall'aspetto professionale. 🗒️

Un modello di promemoria risolve il problema facilitando il processo di redazione. Include la struttura standard per la posizione delle informazioni, compresi i campi per il destinatario, il mittente, l'oggetto della data e il corpo del messaggio.

Questi modelli assicurano che il documento memo abbia un formato coerente e che non vengano trascurate le informazioni chiave. Fanno risparmiare tempo e aumentano la credibilità della comunicazione, fungendo anche da prova in caso di controversie.

I modelli per la creazione di promemoria **sono dotati di una varietà di layout standardizzati, a dipendenza dell'interlocutore e del tipo di comunicazione dell'argomento dell'annuncio .

Cosa rende un buon modello di memorandum?

Un buon modello di promemoria personale o aziendale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

Intestazioni cancellate: Un modello di promemoria semplice dovrebbe avere un'intestazione ben formattata che comprenda elementi come A, Da, Data e Oggetto. Dovreste essere in grado di fornire un'introduzione concisa per definire il contesto e lo scopo del memo Elementi puntati contestuali: cercate punti puntati o elenchi di elementi, come punti d'azione o idee proposte, che devono essere evidenziati nel messaggio Dichiarazione conclusiva: i modelli standard di memo si chiudono in genere con un:

Sezione di riepilogo/riassunto per riassumere i punti principali del contenuto

Invito all'azione o ai passaggi successivi per i destinatari (se necessario) Formattazione coerente: Dimensioni, font e spazi coerenti in tutto il format del memo, che supportano anche la tipografia del marchio e assicurano leggibilità e professionalità Specifico per la situazione: Il modello deve essere facilmente personalizzabile per adattarsi a contenuti, toni e scopi diversi. Ad esempio, un promemoria sulla politica sarà diverso da un promemoria aziendale per un evento Facile da usare: Deve essere di facile utilizzo, preferibilmente con guide integrate, per rendere il processo di redazione standardizzato ed efficiente

10 modelli di promemoria per creare lettere e documentazioni stellari nel 2024

La nostra selezione di modelli di memo gratuiti e ben progettati per Word e ClickUp sono perfetti per i professionisti comunicazione aziendale . Presentano stili di formattazione e strutturazione unici per soddisfare casi d'uso diversi. Vediamo cosa offre ciascuno di essi. 💚

1. Modello di memo di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Memo-Template.png Modello di promemoria ClickUp https://clickup.com/templates/memo-kkmvq-6089440 Scarica questo modello /$$$cta/

Cercate un modello universale per aggiungere struttura alla vostra comunicazione? Affidatevi al modello Modello di promemoria ClickUp da fare per terminare il lavoro! 🦸

Questo versatile formato di memo può adattarsi alla maggior parte dei tipi di informazioni, tra cui aggiornamenti di stato, feedback interni, richieste, istruzioni e annunci.

Ha la struttura essenziale di cui avete bisogno per inviare una promemoria o trasmettere un messaggio in modo chiaro, assicurando che i dettagli rilevanti siano precisi e facili da leggere, dall'oggetto al paragrafo di apertura e alla frase di chiusura.

È dotato di un'intestazione incrinata che indica il nome dell'azienda, l'indirizzo e il link al sito web. Utilizzate le sezioni predefinite per identificare il destinatario e il mittente del promemoria. Seguite i prompt integrati per redigere il promemoria in pochi minuti!

Il modello dispone di campi standard come Soggetto e Categoria per indicare il tipo di promemoria. Le categorie predefinite sono Annuncio, Richiesta di azione, Urgente o Necessità di attenzione, ma è possibile aggiungerne di proprie. Sono inoltre disponibili sezioni per:

Introduzione: aiuta ad impostare il tono del messaggio Corpo: Include il contenuto principale Conclusione: Consente di riepilogare/riassumere e di aggiungere elementi che possono essere utilizzati

È possibile aggiungere al promemoria documenti di supporto, come grafici, diagrammi e liste di controllo, o aggiungere collegamenti a documenti pertinenti Documenti ClickUp con informazioni contestuali.

2. ClickUp Crea un modello di promemoria

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Create-a-Memo-Template.png ClickUp Creare un modello di promemoria https://clickup.com/templates/create-a-memo-t-31nnavq Scarica questo modello /$$$cta/

La creazione di un memorandum d'effetto e professionale può essere un'attività che intimidisce se si vogliono bilanciare elementi come l'informatività, la chiarezza e la concisione. Il ClickUp Crea un modello di promemoria viene in soccorso con una serie di linee guida per aiutarvi a creare un promemoria efficace senza perdere tempo . ⌛

Il modello Task, facile da usare per i principianti, presenta una lista di controllo dettagliata delle attività secondarie che delinea i passaggi da seguire durante la creazione di un promemoria. Gestite tutto: dalla determinazione del pubblico alla formattazione dell'intestazione, dalla creazione della panoramica del memo all'aggiunta del corpo.

Per aiutarvi a monitorare il processo di stesura, questo modello vi imposta Campi personalizzati come:

Bozza di memo

Collegamento al promemoria

Scrittore

In corso

Destinatari

Una volta che la bozza del memo è pronta, è possibile delegare l'attività di scrittura ai membri del team e controllare la forma della bozza utilizzando il campo Stato di avanzamento. Utilizzate le istruzioni integrate nel modello per condividere e distribuire il promemoria in pochi clic!

3. Modello di promemoria per i dipendenti ClickUp

/$$$cta/

https://clickup.com/templates/employee-memo-t-2yzk70f Scaricare questo modello /$$$cta/

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Create-a-Memo-Template.png ClickUp Crea un modello di promemoria /$$$img/

Create un promemoria senza fatica seguendo le linee guida predefinite utilizzando il modello ClickUp

Se la vostra azienda richiede una comunicazione frequente con i dipendenti, il modello di Modello di promemoria per i dipendenti di ClickUp è un must-have. 📢

Il design di questo modello supporta il raggiungimento di siti remoti, distribuiti o team inter-funzionali . Il promemoria può essere indirizzato a un singolo dipendente, a un intero reparto o all'intera azienda. Sia che si tratti di comunicare nuove strategie, modifiche alle procedure o attività di team-building , usatelo per trasmettere efficacemente qualsiasi aggiornamento.

Questo è un altro modello di attività del nostro elenco, completato da campi personalizzabili e da una lista di controllo. Utilizzate i campi personalizzati per selezionare i membri del team a cui è destinato il promemoria e il menu a discesa per scegliere il reparto.

Il modello comprende cinque categorie di attività come elenco di Da fare :

Categoria (può essere un annuncio, un'azione richiesta o un'urgenza) Introduzione Attività e piano d'azione Conclusione Allegato

Si consiglia di comporre i promemoria per i dipendenti con un linguaggio non tecnico e di facile comprensione per un migliore coinvolgimento e comprensione. Utilizzate ClickUp AI assistente di scrittura per generare promemoria specifici o migliorare la grammatica e la leggibilità delle bozze esistenti.

Una volta terminata la stesura, è possibile inviare il promemoria via email ai dipendenti interessati, distribuire copie fisiche o affiggerlo in uno spazio condiviso o nella bacheca dell'ufficio.

4. Modello di promemoria per la politica di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Policy-Memo-Template.png Modello di promemoria della politica ClickUp https://clickup.com/templates/policy-memo-kkmvq-5505220 Scarica questo modello /$$$cta/

Utilizzando il Modello di promemoria per le politiche di ClickUp è perfetto per attuare un cambiamento di politica o per lanciare una nuova linea d'azione con chiarezza e efficienza procedurale . 🦾

Questo modello di documento accelera il processo di creazione di un promemoria sulle politiche, delineando le motivazioni alla base della selezione, dell'esecuzione e della revisione periodica di nuove politiche. È dotato di suggerimenti per gli utenti in ogni fase, per aiutarvi a sottolineare l'urgenza e la necessità di adottare la linea d'azione proposta, riducendo al minimo ogni potenziale resistenza al cambiamento.

Immaginiamo che vogliate implementare delle uniformi o un codice di abbigliamento nel vostro posto di lavoro. Ecco come utilizzare le cinque sezioni preimpostate di questo promemoria per informare i dipendenti del cambiamento di politica:

Intestazione: Inserite l'argomento, i nomi del mittente e del destinatario e la data di redazione Riepilogo/riassunto: Riepilogare/riassumere in che modo un codice di abbigliamento standard sul lavoro sarebbe vantaggioso per l'azienda e per i dipendenti Contesto: Fornite un contesto al problema, includendo una chiara dichiarazione del problema e del suo impatto. Per istanza, si potrebbe dire che un guardaroba casual non riflette l'immagine del marchio o la professionalità desiderata dai client Raccomandazione: Introdurre i passaggi necessari per raggiungere la soluzione e contribuire a snellire il processo. Ad esempio, definire le linee guida per le uniformi e stabilire una Sequenza rilassata per l'implementazione può aiutare i dipendenti a sentirsi a proprio agio nella transizione Invito all'azione: stabilire chiarezza informando i destinatari dei passaggi necessari da compiere dopo aver letto il promemoria 📣

5. Modello di promemoria esecutivo ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Executive-Memo-Template.png Modello di promemoria esecutivo ClickUp https://clickup.com/templates/executive-memo-kkmvq-6105568 Scarica questo modello /$$$cta/

Trasmettete tutte le decisioni dell'esecutivo in modo rapido ed efficace con il modello Modello di promemoria esecutivo ClickUp -È uno strumento fondamentale per la condivisione di avvisi, richieste di attività e aggiornamenti sui progetti.

Un promemoria esecutivo è un documento puramente informativo per facilitare una comunicazione senza fronzoli, flusso di comunicazione gerarchico . Con questo modello di documento di facile utilizzo, è possibile comunicare con dipendenti, stakeholder e colleghi con un tono professionale e persuasivo, che aiuta i destinatari ad accettare il contenuto del promemoria senza conflitti.

Iniziate aggiungendo il logo della vostra azienda e i dati di contatto nell'intestazione. Personalizzate la formattazione per renderla coerente con il vostro marchio.

Il modello si concentra sulla trasmissione diretta delle informazioni, in modo che i destinatari possano afferrare rapidamente il messaggio. Indicate chiaramente lo scopo del vostro promemoria nella sezione Oggetto e scrivete il contenuto nell'area designata. ✏️

La struttura di questo modello non è rigida come le altre opzioni del nostro elenco. Questo vi dà la libertà di scrivere memo super dettagliati. È possibile allegare documenti o attività assegnate al modello se il promemoria riguarda l'esecuzione di una particolare attività, come ad esempio la valutazione di una proposta di progetto o la formazione di nuovi stagisti. Il Vista Bacheca in ClickUp è un ottimo aiuto per creare uno schema visivo prima di scrivere la bozza.

6. Modello di promemoria per la ricerca ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Research-Memo-Template.png Modello di promemoria di ricerca ClickUp https://clickup.com/templates/research-memo-kkmvq-6095628 Scarica questo modello /$$$cta/

Le comunicazioni ai team di ricerca e sviluppo (R&S) devono essere tempestive e precise, soprattutto se si lavora su un progetto di ricerca e sviluppo lancio di una produttività entro le scadenze.

Ricorrere al Modello di promemoria per la ricerca ClickUp per ottimizzare la vostra corrispondenza relativa alla ricerca. Questo modello di documento fornisce campi e tabelle predefiniti che guidano l'utente attraverso l'intero processo di presentazione delle linee guida o dei riepiloghi/riassunti della ricerca. 📝

Si compone di due sezioni principali: una per la Panoramica del promemoria con una tabella per l'inserimento dell'oggetto, dei destinatari, del mittente e della data; l'altra è la sezione Dettagli della ricerca suddivisa in sette sottosezioni:

Come si può notare, la struttura consente di riepilogare facilmente i risultati di quasi tutti gli argomenti di ricerca. Poiché si tratta di un modello di documento, è possibile collegarlo a qualsiasi attività futura assegnata o alla Sequenza, assicurandosi che il team abbia tutti i dati di riferimento in un unico posto.

7. Modello di nota di credito ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Credit-Memo-Template.png Modello di nota di credito ClickUp https://clickup.com/templates/credit-memo-kkmvq-6089680 Scarica questo modello /$$$cta/

Il vostro team di account sta perdendo la sanità mentale nel monitoraggio dei fondi e nel tenere traccia di infinite fatture e resi di acquisto? In questo caso, il Modello di nota di credito ClickUp può salvarvi la giornata, soprattutto se la vostra azienda ha a che fare con crediti e rimborsi regolari da parte dei clienti. La sua struttura, realizzata da esperti, aiuta a organizzare lo stato delle ricevute dei clienti in sospeso e delle complicate richieste di rimborso. 💵

Questo modello di documento, facile da usare per i principianti, contiene aree designate per aggiungere il numero della transazione, la data e l'ID del cliente. Una volta identificati il destinatario e il mittente, completate la tabella fornita con informazioni quali la quantità del prodotto, il codice dell'elemento, il prezzo per prodotto e il prezzo totale.

Se il vostro catalogo ha più tipi di prodotti, considerate la possibilità di aggiungere una descrizione per ogni prodotto per facilitarne l'identificazione. Infine, calcolare il subtotale e aggiungere la percentuale dell'imposta commerciale (se applicabile) per finalizzare l'importo totale del credito.

È possibile far firmare il promemoria del credito e consegnarlo direttamente al cliente con ulteriori documenti di supporto. Utilizzare il Vista Tabella in ClickUp per monitorare tutti i promemoria di credito in un unico posto.

8. Modello di nota legale ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Legal-Memo-Template.png Modello di promemoria legale ClickUp /$$$img/

Semplificate la stesura di memorie legali sfruttando le linee guida per la formattazione e la scrittura fornite dal modello legale di ClickUp

Il Modello di memorandum legale di ClickUp è qui per fornire linee guida facili da seguire per la stesura di un solido memorandum legale a cui nessuno potrà opporsi! 🧑‍⚖️

Questo modello vi aiuta a:

Riepilogare/riassumere fatti basati sulla ricerca per la ricerca interna

Annotare le date importanti dei tribunali o le informazioni sui clienti

Stabilire la durata stimata per le attività del team

Questo modello di documento punta a una sezione Inizia qui contenente istruzioni dettagliate sull'uso e linee guida per la formattazione, come le regole di capitalizzazione dei font e degli spazi.

Sono disponibili colonne modificabili per aggiungere il mittente, il destinatario (giudice, tribunale o client), il titolo del caso e la data. La sezione Domanda presentata è utilizzata per indicare i problemi legali specifici che devono essere affrontati.

Rispondere brevemente alle domande nella sezione Risposte brevi e passare alla sezione Denuncia dei fatti per evidenziare dati chiari e oggettivi a supporto del proprio caso.

Analizzate i problemi legali pertinenti in modo più dettagliato nello spazio Discussione e, per concludere, riepilogate i punti chiave nello spazio Conclusione e fornite una risoluzione finale. All'interno del modello è possibile collegare le leggi e i regolamenti pertinenti.

9. Modello di lettera d'incarico in Microsoft Word da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Microsoft-Word-Memo-Letter-Template-by-Template.net\_.png Modello di lettera commemorativa in Microsoft Word da Template.net /$$$img/

Realizzate la lettera di promemoria perfetta senza sforzo con il modello di lettera di promemoria di Microsoft Word di Template.net

Il modello Microsoft Memo Letter è la soluzione perfetta per trasmettere messaggi chiari. Disponibile in Word, Documenti Google e PDF, questo modello da scaricare è composto da due pagine.

Il corpo di questo modello MS Word consiste in punti principali di discussione e il promemoria si conclude con un invito all'azione. È possibile personalizzare il font e le dimensioni delle lettere o optare per una struttura diversa da quella fornita.

Adattate le pagine alle vostre esigenze modificando il testo pre-scritto. Il testo di esempio del modello serve da guida per scrivere una lettera di promemoria adatta al vostro scopo. I campioni includono scenari come i protocolli di voce in ufficio, la copertura del viso (maschere) e l'igiene delle mani. Lo spazio per aggiungere il mittente, il destinatario e l'argomento del promemoria si trova nella parte superiore della lettera. ✉️

10. Microsoft Word Memo ai dipendenti Modello di WPS Template

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Microsoft-Word-Memo-to-Employees-Template-by-WPS-Template.png Modello di promemoria di Microsoft Word per i dipendenti da parte di WPS Template /$$$img/

Comunicate con i vostri dipendenti in modo efficace utilizzando il modello Microsoft Word Memo to Employees di WPS Template, completamente personalizzabile

Avete bisogno di un modello senza fronzoli per consegnare messaggi urgenti e per favorire l'accesso al mondo del lavoro? la comunicazione del team ? Bene, il modello Microsoft Word Memo to Employees è un'opzione decente da provare! 🦸

Questo modello di promemoria fornisce anche un testo campione per guidarvi nella stesura. Segue il layout di formattazione e contenuto tipico dei promemoria minimalisti per i dipendenti. Scaricatelo in formato Word: può lavorare con le app Microsoft o WPS Office su Windows, Mac o dispositivi Android.

Sebbene il modello non presenti tabelle strutturate o scelte di codice colore, è comunque notevolmente personalizzabile. È sufficiente modificare il testo del modello per scrivere il contenuto e utilizzare le funzionalità di modifica di MS Word per aggiungere immagini, cambiare lo sfondo o scegliere un font adatto al proprio marchio. 🎨

Succinto ma professionale: Valorizzate i vostri messaggi con i nostri modelli di promemoria

Se desiderate comunicare con i dirigenti, i dipendenti o il team legale, troverete sicuramente delle opzioni utili tra i modelli di promemoria gratis che vi abbiamo presentato.

Al di là dei promemoria, ClickUp vi offre la possibilità di gestire tutti i tipi di comunicazione, sia che si tratti di inviare email ai clienti che di inserire i nuovi dipendenti. Visitate il sito Libreria di modelli ClickUp e trovare un'opzione adatta per aiutarvi a trasmettere qualsiasi messaggio in modo rapido e positivo. ☎️