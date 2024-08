10 modelli di annunci aziendali: Prompt, email interne e altro ancora

Che si tratti dell'assunzione di un nuovo dipendente, del lancio di una nuova campagna o di un'acquisizione, i cambiamenti frequenti sono parte integrante dell'attività aziendale. Comunicare questi sviluppi è fondamentale per tenere tutti informati e, in alcune istanze, per rispettare i requisiti legali.

Presentare le notizie (sia buone che cattive) è un'arte in sé, e l'omissione o l'errata interpretazione di dettagli chiave spesso genera confusione e trasmette un messaggio sbagliato. Questo non solo può danneggiare i vostri margini di profitto, ma può anche mettervi in difficoltà dal punto di vista legale. ⚖️

Per fortuna, i modelli di annunci aziendali vengono in soccorso! Possono garantire che i dipendenti, i client e gli altri soggetti interessati ricevano il vostro messaggio in modo forte e chiaro. 📨

Discuteremo i top 10 modelli di annunci aziendali da ClickUp e vi mostrerà come creare promemoria e reportistica di altissimo livello, in grado di trasmettere le informazioni giuste a diversi destinatari.

Cos'è un modello di annuncio aziendale?

Un modello di annuncio aziendale vi risparmia la fatica di scrivere un comunicato stampa, un comunicato interno e un comunicato stampa promemoria o newsletter da zero. Si tratta di un progetto per trasmettere il messaggio desiderato a un pubblico specifico. Il modello vi guida nella presentazione degli sviluppi aziendali in modo efficace, assicurandovi di includere le informazioni necessarie e di usare un tono che risuoni bene con i destinatari.

Cosa rende un buon modello di annuncio aziendale?

La scelta di un modello di annuncio aziendale dipenderà dal tipo di informazioni che si vogliono trasmettere e a chi. In generale, però, la struttura che vi aiuterà a trasmettere il messaggio dovrebbe essere la seguente:

Semplice e breve: Per evitare che i lettori perdano l'attenzione Personalizzabile: Flessibile con sezioni modificabili in modo da poterlo adattare al marchio della vostra azienda, all'obiettivo dell'annuncio e al tipo di pubblico Ben organizzato: Una struttura chiara con sezioni predefinite per consentire ai lettori di scorrere il documento e acquisire rapidamente le informazioni Visivamente accattivante: deve permettere di includere elementi visivi come immagini, grafici e diagrammi

10 Modelli di annuncio gratis da usare nel 2024

La nostra selezione dei top 10 modelli di annuncio può aiutarvi a condividere qualsiasi notizia con i vostri dipendenti, stakeholder o client in pochi clic! 🗞️

1. Modello di annuncio per comunicato stampa ClickUp

Utilizzate il modello di comunicato stampa di ClickUp per annunciare un cambiamento significativo, un'attività cardine o un evento ai media

State lanciando un nuovo prodotto, state affrontando una fusione o state organizzando un evento importante nel prossimo futuro? Il Modello di annuncio per comunicato stampa ClickUp può essere il vostro **megafono per far arrivare il vostro annuncio al pubblico!

Per definizione, un comunicato stampa comunicato stampa è un documento che viene consegnato ai media per annunciare una questione specifica, che si tratti di un evento, del lancio di un prodotto o di un'operazione di marketing un cambio di leadership . Questo documento può aiutarvi a sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema e a costruire il vostro marchio. Qualunque sia l'argomento trattato, una cosa è certa: un comunicato stampa può finire per essere visto da molte persone, quindi è necessario prestare molta attenzione al suo contenuto.

Questo modello vi guida nella creazione di un comunicato stampa semplice e informativo. Include i seguenti elementi:

Titolo: Tabella con dettagli sulla vostra azienda, posizione e data Titolo e sottotitolo: Due frasi in cui riepilogare il motivo per cui si sta rilasciando un comunicato stampa Riepilogo/riassunto: È il punto in cui si forniscono i dettagli del comunicato: chi, cosa, perché, dove, quando e come. Dovrebbe fornire al provider il succo del vostro annuncio senza dover leggere l'intero documento Corpo: Il punto culminante del comunicato stampa, in cui si inseriscono le informazioni di base e i dettagli rilevanti dell'annuncio Boilerplate: Questa è la sezione "Chi siamo", in cui includere dettagli sulla vostra azienda

Come tutti i modelli di ClickUp, anche questo è personalizzabile, il che significa che potete tralasciare alcune parti o aggiungerne altre. Aggiungete le vostre immagini gratis o scegliete da una selezione di immagini dalla galleria!

2. Modello di prompt di ClickUp ChatGPT per annunci interni

Create annunci interni semplici ed efficaci con questo modello di prompt per ChatGPT di ClickUp

ChatGPT è una delle più grandi parole d'ordine del 2023. Alcuni la amano, altri la odiano, altri ancora la temono. Indipendentemente dai vostri sentimenti nei confronti di questa Bot/strumento di scrittura IA la sua influenza nel mondo aziendale è innegabile.

Il Modello dei prompt di ClickUp ChatGPT per gli annunci interni è essenzialmente una raccolta di prompt efficaci per ottenere il meglio da ChatGPT. Questo modello di annuncio interno può essere utilizzato da quasi tutti i team della vostra azienda, dalle risorse umane alle vendite, al marketing e al management. Fornisce idee chiare e concrete per "parlare" con ChatGPT e ottenere le risposte necessarie.

Oltre ai prompt veri e propri, il modello offre scenari di utilizzo concreti.

Sembra troppo astratto? Diciamo che la vostra azienda sta aprendo un nuovo ramo a New York e volete annunciarlo ai vostri dipendenti. Ecco come si presenterebbe il prompt: "Create un messaggio convincente per comunicare l'apertura di una nuova filiale a New York e spiegatene i vantaggi, come la riduzione del carico di lavoro esistente e il miglioramento del servizio clienti"

3. Modello di prompt di ClickUp ChatGPT per annunci sui social media

Aumenta il coinvolgimento e le conversioni con il modello di chat GPT per il marketing di ClickUp

Gli annunci sui social media possono essere più complicati di quanto sembri. Milioni di persone possono vederli e bisogna fare molta attenzione al tono giusto e al coinvolgimento del proprio traguardo. Inoltre, dovete comprimere i vostri pensieri in un breve post senza sopraffare i lettori.

Il Modello di prompt di ClickUp ChatGPT per annunci sui social media può rendere questo lavoro più semplice. Consideratelo come una raccolta di foglietti che vi aiutano a cogliere la nota giusta con i lettori e a condividere le grandi notizie con la comunità. 🎵

Questa raccolta in particolare si concentra su Twitter e sui thread di Twitter, ma è possibile utilizzarla per altri social network. Vediamo i prompt in azione per capire meglio come usarli con ChatGPT per ottenere risultati ottimali.

Immaginate di avere un'azienda e di voler pubblicare un messaggio su Twitter social media annuncio di un evento imminente. Utilizzerete questo prompt: "Ho bisogno di un tweet breve e accattivante sul nostro prossimo salone dell'auto a San Francisco. Includete una breve CTA alla fine"

Questo modello fa parte di ClickUp' ChatGPT Prompts for Marketing, dove potete sfogliare decine di categorie e centinaia di prompt che corrispondono alla missione e ai valori della vostra azienda.

4. Modello di lavagna online per newsletter ClickUp

Create annunci interni coinvolgenti e ben organizzati con il modello di lavagna online per newsletter di ClickUp

A newsletter aziendale può essere interna ed esterna, a seconda dell'obiettivo. Sia che si tratti di un annuncio interno casuale sulle recenti attività di team-building, sia che si tratti di aggiornare gli stakeholder sugli ultimi cambiamenti dell'azienda, Modello di lavagna online per newsletter ClickUp è la strada da percorrere.

Il modello offre la ricetta perfetta per la creazione di una newsletter coinvolgente e visivamente accattivante che catturi l'attenzione del pubblico. Se non siete esperti di design, può spingervi nella giusta direzione e aiutarvi a costruire un luogo ideale per annunciare grandi cambiamenti ed eventi.

Poiché si tratta di un sito di Modello di lavagna online il modello di lavagna bianca, che consente di completare l'aspetto finale della newsletter, è un ottimo terreno di gioco per il vostro lato creativo. È un ottimo campo di gioco per il vostro lato creativo. 🎨

Vedrete spazi dedicati ai file multimediali e ai blocchi di testo. Ogni elemento può essere spostato e ridimensionato per garantire la massima funzione e leggibilità. Organizzate i contenuti con schede di annunci o create blocchi di testo!

È anche uno strumento eccellente per ottimizzare la collaborazione e la comunicazione del team. Lasciate commenti e create attività per garantire che ogni membro del team faccia la sua parte e contribuisca alla newsletter.

Le numerose scorciatoie da tastiera e le opzioni di monitoraggio del tempo consentono di risparmiare tempo e di snellire il lavoro.

Bonus: Scoprire 10 Modelli di Memo gratis in Word e ClickUp

5. Modello di rapporto giornalistico ClickUp

Provate il modello di reportistica ClickUp e fate annunci aziendali efficaci

Volete dare una notizia importante con il botto? 🎇

Dovete pensare fuori dagli schemi e sperimentare formati unici.

Il Modello di rapporto giornalistico ClickUp consente di trasformare gli annunci aziendali in articoli di giornale pronti per la stampa. Stiamo parlando dei classici articoli con grandi titoli e colonne che suddividono il testo in pezzi più piccoli e digeribili. 📰

Il modello fa tutto il lavoro al posto vostro: seguite le sue indicazioni e personalizzerete in un attimo un perfetto annuncio aziendale. Potete creare "giornali" interni per i vostri colleghi, come un annuncio di compleanno, o permettere al pubblico di goderne.

Una delle cose migliori di questo modello è che incoraggia il lavoro di squadra. Supponiamo che vogliate annunciare il lancio di un prodotto e l'apertura di un nuovo stabilimento di produzione. Fate lavorare più team sul modello e fornite informazioni dettagliate e affidabili su ogni evento.

Aggiungere attività, sottoattività e dipendenze è un gioco da ragazzi, perché il modello è intuitivo e adatto ai principianti. È possibile personalizzare le dimensioni, il colore e il font di ogni elemento per garantire che sia in linea con la storia della vostra azienda. 📖

6. Modello di newsletter immobiliare ClickUp

Annunciate nuove produttività o cambiamenti nella vostra azienda con il modello di newsletter ClickUp Real Estate

Che cos'è una immobiliare modello di newsletter da fare tra i modelli di annunci aziendali? Il Modello di newsletter immobiliare ClickUp può servire a più di uno scopo ed essere applicato a diversi scenari aziendali.

Nella versione predefinita del modello, sono presenti le seguenti sezioni:

Offerte di prodotti

Elenchi

Progetti in sospeso

Agenti immobiliari

Poiché questo modello di ClickUp è personalizzabile, potete modificare ogni sezione per adattarla ai valori, allo stile e alle linee guida del marchio della vostra azienda.

Ad esempio, se volete annunciare il lancio di un nuovo prodotto, modificate la sezione degli elenchi e trasformatela in una recensione del prodotto. Oppure, se volete annunciare nuove assunzioni, aggiornate la parte dedicata agli agenti immobiliari e aggiungete informazioni sui nuovi dipendenti, sulle loro posizioni, esperienze e background. È anche possibile chiudere due questioni in sospeso in una volta sola e combinare più sezioni.

Il modello è facile da usare per i principianti e collaborativo, quindi è possibile lavorarci con colleghi di team e reparti diversi. Ad esempio, il team di progettazione può caricare immagini e il team delle risorse umane può fornire informazioni sui dipendenti.

7. Modello di comunicazione interna ClickUp

Utilizzate il modello di comunicazione interna di ClickUp per annunciare eventi o cambiamenti ai vostri dipendenti

Se non tenete aggiornati i vostri dipendenti sui cambiamenti rilevanti all'interno dell'azienda, rischiate che siano insoddisfatti e non siano disposti a fare del loro meglio. Senza menzionare che la mancanza di trasparenza può causare problemi legali e di altro tipo che potrebbero danneggiare la reputazione dell'azienda. Comunicazione interna è chiave se si vuole che la propria azienda fiorisca, e la Modello di comunicazione interna ClickUp serve come fertilizzante perfetto. 🌼

Anche se ci sono formati più tipici per fare annunci interni, questo può essere molto efficace. Grazie ai sei tipi di stato, ai campi personalizzati e alle visualizzazioni del modello, potete assicurarvi che tutti i dipendenti siano informati sui cambiamenti più recenti, non importa quanto piccoli.

Ecco come stabilire un flusso costante di informazioni e garantire che ogni reparto sia sulla stessa pagina:

Codice colore per le informazioni

Personalizzare le colonne

Creare attività e sottoattività secondarie

Lasciare commenti

Questo modello di annuncio aziendale terrà tutti aggiornati e farà risparmiare tempo prezioso ai vostri dipendenti. Pubblicando le modifiche rilevanti sulla Bacheca, eliminerete (o almeno ridurrete al minimo) la necessità di email e chiamate. I vostri dipendenti potranno invece concentrarsi su altre responsabilità che portano avanti la vostra azienda.

8. Modello di strategia di comunicazione interna ClickUp

Comunicare i cambiamenti, identificare i problemi e fare piani per superarli con il modello di strategia di comunicazione interna di ClickUp

Non c'è collaborazione di qualità senza un'adeguata comunicazione tra dipendenti e team. E senza collaborazione, la vostra azienda può apparire come non organizzata o inaffidabile, danneggiando potenzialmente le relazioni con i client e impedendo la crescita.

Il Modello di strategia di comunicazione interna di ClickUp può aiutarvi a rafforzare i processi, a tenere tutti informati, a creare piani di comunicazione e fare annunci grandi e piccoli.

A prima vista, il modello può sembrare complesso, ma in realtà è facile da usare. È composto dalle seguenti sezioni:

Mappa dell'organizzazione Analisi della comunicazione esistente Valutazione dei bisogni degli stakeholder Sfide della comunicazione Tabella di marcia della comunicazione interna

L'ultima sezione potrebbe essere un luogo eccellente per fare annunci e dare istruzioni ai dipendenti su come agire di conseguenza.

Questo modello completo è utile per gli annunci, ma ha anche altre applicazioni. Ad esempio, può essere utilizzato per analizzare le politiche di comunicazione esistenti all'interno dell'azienda. I vostri dipendenti potrebbero fornire un feedback e voi potreste usare queste informazioni per capire quali aspetti migliorare.

9. Modello di relazione annuale ClickUp

Utilizzate questo modello per presentare le relazioni annuali e annunciare i risultati passati e i piani futuri della vostra azienda

La vostra azienda ha avuto un esito positivo? Congratulazioni! 🎉

Ora è il momento di far conoscere ai vostri interlocutori e alle altre parti interessate i risultati raggiunti.

Con il Modello di relazione annuale ClickUp in questo modo potrete discutere di attività cardine come il fatturato generato e le prestazioni di ogni reparto e trasformare le relazioni annuali tipicamente noiose in annunci che attirano l'attenzione.

Utilizzate il modello per parlare dei piani per il futuro e annunciare i cambiamenti che potrebbero rendere la vostra azienda ancora migliore.

Ogni sezione del modello è personalizzabile al 100% e potete adattarla per rappresentare la vostra azienda nella luce migliore. Include i seguenti elementi:

Logo e titolo dell'azienda

Punti salienti dell'anno

Progetti degni di nota

Le best practice dell'anno

Finanza

**Da fare? Non preoccupatevi! Utilizzate questo modello per presentare i dati e vedere quali parti della vostra azienda richiedono miglioramenti. Fate delle previsioni e annunciate cosa farete per portare la vostra azienda all'esito positivo.

Il modello incoraggia la collaborazione del team, in quanto ogni reparto può contribuire al report con i suoi punti salienti e le sue attività cardine. Per mantenere tutto organizzato, è possibile assegnare attività a dipendenti specifici. È possibile aggiungere commenti per chiarire le incertezze e garantire che tutti facciano la loro parte.

È possibile aggiungere immagini, grafici e diagrammi al modello per renderlo più accattivante ed esteticamente piacevole. 🪷

10. Modello di email di presentazione aziendale ClickUp

Utilizzate il modello di ClickUp per presentare la vostra azienda a potenziali investitori, partner o client e per fare annunci di carattere aziendale

Siete alla ricerca di un potenziale partner aziendale, state pubblicizzando un nuovo prodotto o state cercando di espandere la vostra azienda? database personalizzato via email? Indipendentemente dal destinatario, quando ci si rivolge a qualcuno per la prima volta, è necessario presentare correttamente la propria azienda. Il Modello di email di presentazione aziendale ClickUp è lo strumento perfetto per questo!

Il modello imposta le basi per creare una perfetta email di presentazione che possa fungere anche da annuncio aziendale. Nel presentare la vostra azienda, potete annunciare i risultati ottenuti in passato e rivelare i vostri piani per il futuro. Parlate del vostro nuovo team, di eventi importanti, di nuove produttività e di qualsiasi cambiamento o aggiornamento che possa essere di interesse per il destinatario.

Supponiamo che vogliate annunciare un evento importante a un'azienda che volete far salire a bordo come client. Scegliete "Grande evento o sviluppo" dalla collezione di modelli e scoprite un mondo di informazioni preziose per creare l'annuncio perfetto. 🌍

Come per gli altri modelli di ClickUp, siete liberi di scegliere font e colori e di allegare immagini, grafici o qualsiasi altra cosa per rendere la vostra email più convincente.

Rendi i tuoi annunci popolari con i modelli di ClickUp

I modelli di ClickUp possono rendere i vostri annunci più semplici, coinvolgenti ed esteticamente accattivanti.

Oltre a offrire modelli fantastici, ClickUp può aiutarvi a migliorare la qualità dei vostri annunci la produttività delle email con automazione, prioritizzazione delle email, strumenti di comunicazione, integrazioni e altre opzioni. La piattaforma è anche una solida piattaforma di progetti e di gestione dei documenti con una matrice di funzionalità/funzione eccezionali.

ClickUp può essere utilizzato in diversi settori e per molti scopi: esplorate le sue opzioni e scoprite un nuovo modo di organizzare l'attività aziendale! 📈