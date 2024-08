i 10 migliori strumenti di produttività per le e-mail nel 2024

Nonostante i progressi della tecnologia di comunicazione, l'e-mail rimane parte integrante della nostra vita personale e professionale.

Che si tratti di inviare importanti documenti di lavoro, comunicare con amici e familiari o ricevere aggiornamenti dalle aziende, l'e-mail rimane una delle forme di comunicazione più affidabili e universali, costruita sulla base di un sistema di comunicazione che si basa su un'unica piattaforma protocollo aperto in modo che un account Gmail possa facilmente collaborare con un account Outlook.

Tuttavia, con l'afflusso di e-mail, è facile che le nostre caselle di posta diventino ingombre e opprimenti, causando scadenze non rispettate, messaggi persi e una diminuzione della produttività. Senza questi strumenti, la posta elettronica diventa inutilizzabile e ci si ritrova a cercare alternative alla posta elettronica . Qui è dove l'e-mail strumenti di produttività sono utili.

Con gli strumenti giusti, potete trasformare la vostra casella di posta in un centro di produttività ottimizzato. Dalla programmazione delle e-mail all'automazione dei compiti, questi strumenti possono aiutarvi a tenere sotto controllo la posta elettronica e a concentrarvi su ciò che conta di più.

In questo blog esploreremo 10 dei migliori strumenti di produttività della posta elettronica da utilizzare nel 2024. Questi strumenti sono stati accuratamente selezionati in base alla loro efficacia, facilità d'uso e compatibilità con i vari provider di posta elettronica per aiutarvi a scegliere l'opzione migliore per la vostra azienda e le vostre esigenze! 📧⚡️

Cosa sono gli strumenti di produttività per le e-mail?

Le app per la produttività delle e-mail sono applicazioni software progettate per migliorare l'esperienza di utilizzo delle e-mail automatizzando le attività, assegnando priorità ai messaggi e integrandosi con altri strumenti di produttività e di gestione della posta elettronica strumenti di comunicazione .

Le applicazioni per la produttività della posta elettronica possono aiutare a gestire la casella di posta in modo più efficiente, a ridurre il disordine e a risparmiare tempo permettendovi di concentrarvi su ciò che conta di più.

Ciò che distingue gli strumenti di produttività della posta elettronica dai client di posta elettronica tradizionali è la loro capacità di estendere l'esperienza della posta elettronica oltre il semplice invio e la ricezione dei messaggi. Possono integrarsi con il calendario, il task manager, le app di messaggistica e altri strumenti, creando un flusso di lavoro continuo che ottimizza le attività quotidiane.

Vantaggi dell'implementazione degli strumenti di produttività e-mail

L'e-mail è una delle forme di comunicazione più utilizzate sia per scopi personali che professionali. Tuttavia, affidarsi esclusivamente alla posta elettronica di base può portare a una casella di posta disorganizzata e sovraccarica, a scadenze non rispettate e a una riduzione della produttività.

È qui che entrano in gioco gli strumenti di produttività della posta elettronica.

**In un mondo pieno di distrazioni e di rumore, gli strumenti di produttività per la posta elettronica possono aiutarvi a fare chiarezza e a concentrarvi su ciò che è importante.

10 Migliori strumenti di produttività per la posta elettronica nel 2024

1. ClickUp

Il migliore per la gestione dei progetti, la collaborazione tra team e la gestione delle e-mail

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dal vostro spazio di lavoro ClickUp

ClickUp è uno strumento all-in-one per la gestione dei progetti e la collaborazione tra team, progettato per team di tutte le dimensioni in diversi settori. Offre centinaia di funzioni che aiutano a gestire il lavoro e ad aumentare la produttività per ottenere di più in meno tempo.

Ciò che rende ClickUp uno dei migliori strumenti di produttività oggi disponibili è il suo elenco completo di funzioni per la gestione dei progetti e per qualsiasi altro caso d'uso e la sua piattaforma completamente personalizzabile che consente a qualsiasi individuo, team e intera organizzazione di configurare ClickUp per adattarlo alle proprie esigenze uniche e crescenti.

Scegliete tra oltre 15 viste personalizzate per impostare e visualizzare il lavoro a modo vostro, campi personalizzati per personalizzare ogni parte dell'area di lavoro di ClickUp e stati personalizzati per creare un flusso di lavoro semplificato. È inoltre possibile utilizzare ClickApps per personalizzare completamente l'esperienza del vostro team in ClickUp.

Per semplificare la gestione delle e-mail, ClickUp offre uno strumento di posta elettronica, La posta elettronica in ClickUp che consente di inviare e ricevere e-mail all'interno delle attività per riunire tutte le comunicazioni in un unico luogo e semplificare il flusso di lavoro.

È sufficiente integrare ClickUp con il vostro provider di posta elettronica, come ad esempio Gmail e Prospettiva e iniziate a gestire la vostra posta elettronica senza lasciare il posto di lavoro.

Inviare e ricevere e-mail all'interno di ClickUp per semplificare la gestione della posta elettronica

La funzione Email in ClickUp, insieme alle centinaia di funzioni che ClickUp offre, rende questo strumento un efficace strumento di gestione della posta elettronica applicazione per la gestione della posta elettronica per ogni utente. per saperne di più su come migliorare la produttività della vostra posta elettronica e del vostro team con ClickUp!

Le migliori caratteristiche

Gestione delle attività : Permette ai team di creare, assegnare e tenere traccia delle attività e delle sottoattività

: Permette ai team di creare, assegnare e tenere traccia delle attività e delle sottoattività Tracciamento del tempo : Gestisci il tempo del tuo team in modo più efficace e rimani in linea con i tuoi obiettivi

: Gestisci il tempo del tuo team in modo più efficace e rimani in linea con i tuoi obiettivi Gestione dei progetti : Permette ai team di creare e gestire più progetti simultaneamente

: Permette ai team di creare e gestire più progetti simultaneamente Collaborazione : Consente la collaborazione e la comunicazione in tempo reale tra i membri del team, indipendentemente dalla loro ubicazione

: Consente la collaborazione e la comunicazione in tempo reale tra i membri del team, indipendentemente dalla loro ubicazione Integrazione : Si integra con migliaia di applicazioni, tra cui Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox e persino altri strumenti CRM

: Si integra con migliaia di applicazioni, tra cui Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox e persino altri strumenti CRM Automazione personalizzata : Utilizzate l'automazione precostituita o personalizzatela per automatizzare le attività ripetitive e mantenere i processi coerenti

: Utilizzate l'automazione precostituita o personalizzatela per automatizzare le attività ripetitive e mantenere i processi coerenti ClickUp AI per aiutare a generare copie di e-mail, idee per campagne e automatizzare le risposte

per aiutare a generare copie di e-mail, idee per campagne e automatizzare le risposte Tasti di scelta rapida e scorciatoie da tastiera : Usate i tasti di scelta rapida per velocizzare la navigazione nel vostro spazio di lavoro

: Usate i tasti di scelta rapida per velocizzare la navigazione nel vostro spazio di lavoro Libreria di modelli : Accesso a oltre 1.000modelli di produttività personalizzabili per ogni team e caso d'uso

: Accesso a oltre 1.000modelli di produttività personalizzabili per ogni team e caso d'uso Applicazione mobile : Accesso a ClickUp in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con l'app mobile

: Accesso a ClickUp in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con l'app mobile Funzionalità di integrazione: Collegate ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro per consolidare le vostre applicazioni e portare tutto il vostro lavoro in un unico luogo centralizzato

Limitazioni

Esiste una curva di apprendimento dovuta al numero di funzioni disponibili

Prezzi

Gratuito : Offre funzioni di base per un massimo di 100 MB di spazio di archiviazione e utenti illimitati

: Offre funzioni di base per un massimo di 100 MB di spazio di archiviazione e utenti illimitati Illimitato : $7 per utente al mese (fatturati annualmente)

: $7 per utente al mese (fatturati annualmente) Business : $12 per utente al mese (addebitato annualmente)

: $12 per utente al mese (addebitato annualmente) Impresa : Vendite di contatto Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (oltre 3.000 recensioni)

: 4.7 su 5 (oltre 3.000 recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (6.000+ recensioni) Prova ClickUp gratuitamente ### 2. Espansore di testo

Il migliore per l'espansione del testo e la produttività

Riducete la digitazione espandendo automaticamente brevi abbreviazioni in frammenti di testo completi con TextExpander TextExpander è uno strumento di espansione del testo e di produttività della posta elettronica progettato per aiutare gli utenti a risparmiare tempo e ad aumentare la produttività. Le sue caratteristiche includono scorciatoie da tastiera, espansione del testo, Snippets, compilazione automatica di moduli e Gruppi condivisi, tutti elementi che possono aiutare gli utenti a snellire i loro flussi di lavoro e a ridurre la digitazione ripetitiva. TextExpander si integra con diverse applicazioni, tra cui Slack, Google Docs, Microsoft Teams e tutte le app di posta elettronica, rendendone semplice l'utilizzo su diverse piattaforme e servizi.

Scoprite alcuni esempi di come TextExpander può migliorare il vostro flusso di lavoro: Se avete bisogno di dichiarazioni di empatia del servizio clienti , script per le chiamate via e-mail a freddo dei reclutatori , oppure note di benvenuto per i nuovi dipendenti , TextExpander vi copre!

Le migliori caratteristiche

Snippets : Consente agli utenti di memorizzare e organizzare i frammenti di testo per un facile accesso e riutilizzo

: Consente agli utenti di memorizzare e organizzare i frammenti di testo per un facile accesso e riutilizzo Riempimento di moduli : Riempimento automatico dei moduli con informazioni di uso comune, come nome e indirizzo

: Riempimento automatico dei moduli con informazioni di uso comune, come nome e indirizzo Personalizzazione : Consente agli utenti di personalizzare i propri Snippet

: Consente agli utenti di personalizzare i propri Snippet Integrazione : Si integra con varie applicazioni, tra cui Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs e Microsoft Teams

: Si integra con varie applicazioni, tra cui Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs e Microsoft Teams Modelli : Creare facilmente i propri modelli di e-mail per rispondere rapidamente alle e-mail dei clienti

: Creare facilmente i propri modelli di e-mail per rispondere rapidamente alle e-mail dei clienti Ottimo per i team di vendita e di marketing: Riutilizzare rapidamente gli stessi contenuti senza doverli riscrivere manualmente

Limitazioni

Alcune funzioni sono disponibili solo con un abbonamento premium

La curva di apprendimento per l'impostazione e l'utilizzo degli Snippet personalizzati può essere impegnativa per alcuni utenti

Prezzi

Individuale : 3,33 dollari per utente al mese (fatturati annualmente) o 4,16 dollari per utente al mese (fatturati mensilmente) per le funzioni di base e Snippet illimitati

: 3,33 dollari per utente al mese (fatturati annualmente) o 4,16 dollari per utente al mese (fatturati mensilmente) per le funzioni di base e Snippet illimitati Azienda : 8,33 dollari per utente al mese (fatturati annualmente) o 10,41 dollari per utente al mese (fatturati mensilmente) per funzionalità avanzate e Snippet illimitaticondivisione del team fino a 9 utenti

: 8,33 dollari per utente al mese (fatturati annualmente) o 10,41 dollari per utente al mese (fatturati mensilmente) per funzionalità avanzate e Snippet illimitaticondivisione del team Crescita: $10,83 per utente al mese (fatturati annualmente) o $13,54 per utente al mese per la gestione avanzata degli utenti e l'analisi dei dati

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (oltre 60 recensioni)

: 4.7 su 5 (oltre 60 recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (50+ recensioni)

3. SaneBox

Il migliore per una gestione efficiente della posta elettronica

SaneBox vi invia aggiornamenti quotidiani su ciò che è stato smistato e su altre attività di posta elettronica, in modo da non perdere mai nulla di importante SaneBox è uno strumento di produttività della posta elettronica progettato per aiutarvi a tenere sotto controllo una casella di posta elettronica sovraccarica. Le sue funzioni includono la gestione della posta in arrivo, lo snooze, i promemoria e la funzione Non disturbare, che può aiutare a rimanere concentrati e a ridurre le distrazioni se la posta in arrivo è sovraccarica.

Le migliori caratteristiche

Gestione della posta in arrivo : Sposta le e-mail non importanti dalla casella di posta in arrivo e le inserisce in una cartella separata per una successiva revisione

: Sposta le e-mail non importanti dalla casella di posta in arrivo e le inserisce in una cartella separata per una successiva revisione Non disturbare : Blocca tutte le e-mail in arrivo per un determinato periodo di tempo per ridurre le distrazioni

: Blocca tutte le e-mail in arrivo per un determinato periodo di tempo per ridurre le distrazioni SaneForward : Inoltra automaticamente tipi specifici di e-mail a un altro indirizzo o servizio di posta elettronica

: Inoltra automaticamente tipi specifici di e-mail a un altro indirizzo o servizio di posta elettronica SaneBlackHole : Annulla l'iscrizione a messaggi indesideratinewsletter e e-mail promozionali con un solo clic

: Annulla l'iscrizione a messaggi indesideratinewsletter e e-mail promozionali con un solo clic SaneAttachments : Carica automaticamente gli allegati delle e-mail su servizi di cloud storage come Dropbox, OneDrive, Box o Google Drive

: Carica automaticamente gli allegati delle e-mail su servizi di cloud storage come Dropbox, OneDrive, Box o Google Drive SaneBox funziona perfettamente con Google Workspace

Limitazioni

Le persone con più account per la posta elettronica richiedono il piano più costoso

SaneBox non è compatibile con tutti i provider di posta elettronica

Prezzi

Snack : $7 al mese o $59 all'anno per un account e-mail

: $7 al mese o $59 all'anno per un account e-mail Pranzo : $12 al mese o $99 all'anno per due account e-mail

: $12 al mese o $99 all'anno per due account e-mail Cena: $36 al mese o $299 all'anno per un numero illimitato di account e-mail

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.9 su 5 (150+ recensioni)

: 4.9 su 5 (150+ recensioni) Capterra: 4.9 su 5 (60+ recensioni)

4. Grammaticalmente

Il migliore per migliorare e correggere la scrittura

Utilizzate Grammarly per aiutarvi a scrivere senza errori in Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn e qualsiasi altra applicazione Grammatica è un strumento di miglioramento e correzione della scrittura che aiuta a migliorare la scrittura fornendo suggerimenti grammaticali, ortografici e di stile. Grammarly si integra con diverse piattaforme di scrittura, tra cui Microsoft Word, Google Docs e browser web, rendendone semplice l'utilizzo su diversi dispositivi e sistemi di posta elettronica basati sul web.

Caratteristiche migliori

Controlli grammaticali e ortografici : Verifica la presenza di errori grammaticali e ortografici nella scrittura

: Verifica la presenza di errori grammaticali e ortografici nella scrittura Controlli di stile : verifica la chiarezza, la concisione e il tono della scrittura

: verifica la chiarezza, la concisione e il tono della scrittura Suggerimenti di vocabolario : Suggerisce parole e frasi alternative per migliorare la scrittura

: Suggerisce parole e frasi alternative per migliorare la scrittura Rilevamento del plagio: Verifica la presenza di plagio e fornisce suggerimenti per la riformulazione o la citazione delle fonti

Statistiche di scrittura : Fornisce informazioni sulla scrittura, come il numero di parole, il punteggio di leggibilità e la lunghezza delle frasi

: Fornisce informazioni sulla scrittura, come il numero di parole, il punteggio di leggibilità e la lunghezza delle frasi Integrazione: Si integra con varie piattaforme di scrittura, tra cui Microsoft Word, Google Docs e browser web

Limitazioni

Le funzioni avanzate sono disponibili solo con un abbonamento premium

L'integrazione con alcune piattaforme di scrittura può essere limitata

Prezzi

Free : controllo grammaticale e ortografico di base

: controllo grammaticale e ortografico di base Premium : 12 dollari al mese (fatturati annualmente) o 30 dollari al mese (fatturati mensilmente) per controlli e funzionalità avanzate

: 12 dollari al mese (fatturati annualmente) o 30 dollari al mese (fatturati mensilmente) per controlli e funzionalità avanzate Account aziendali: $15 al mese per utente

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (1200+ recensioni)

: 4.6 su 5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (oltre 6.800 recensioni)

5. Spike

Migliore per la chat di squadra

Spike trasforma le vostre e-mail in conversazioni di chat semplici e facili da navigare che assomigliano a un messaggio di testo Spike è uno strumento di comunicazione via e-mail e di collaborazione di gruppo che trasforma le e-mail in chat in tempo reale, rendendo la comunicazione più veloce ed efficiente. Le sue caratteristiche includono la chat di gruppo, le videoconferenze, la gestione degli elenchi di cose da fare, le note, la chat video e un calendario integrato, tutti elementi che possono aiutare a semplificare la collaborazione di gruppo.

Mentre le funzioni avanzate sono disponibili solo con un abbonamento premium, Spike offre un piano di base gratuito per chi vuole provare il servizio, con opzioni di upgrade premium per chi vuole approfondire la piattaforma.

Migliori caratteristiche

Email conversazionali : Trasforma le e-mail in chat in tempo reale, consentendo una comunicazione più rapida ed efficiente

: Trasforma le e-mail in chat in tempo reale, consentendo una comunicazione più rapida ed efficiente Chat di gruppo : Consente la collaborazione di gruppo in un formato simile a una chat

: Consente la collaborazione di gruppo in un formato simile a una chat Videoconferenze : Permette di effettuare videochiamate direttamente all'interno dell'app

: Permette di effettuare videochiamate direttamente all'interno dell'app Gestione delle attività : Include un elenco di cose da fare e funzioni di gestione delle attività

: Include un elenco di cose da fare e funzioni di gestione delle attività Note : Permette di prendere appunti e di condividerli in modo semplice e veloce all'interno dell'app

: Permette di prendere appunti e di condividerli in modo semplice e veloce all'interno dell'app Integrazione del calendario: Si integra con variapplicazioni di calendario per una facile pianificazione e organizzazione

Limitazioni

Le funzioni avanzate sono disponibili solo con un abbonamento premium

Spike non è compatibile con tutti i provider di posta elettronica

L'applicazione potrebbe richiedere un po' di tempo per adattarsi a coloro che sono abituati ai client di posta elettronica tradizionali

Prezzi

Basic : Gratuito, con funzioni limitate

: Gratuito, con funzioni limitate Pro per piccoli team: 5 dollari per utente al mese (fatturati annualmente) o 10 dollari per utente al mese per i clienti Enterprise (fatturati mensilmente) per funzionalità e integrazioni avanzate

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (oltre 60 recensioni)

: 4.7 su 5 (oltre 60 recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (40+ recensioni)

6. Boomerang per Gmail

Il migliore per la produttività e la pianificazione della posta elettronica

Boomerang consente di monitorare se qualcuno risponde a un'e-mail e di impostare promemoria per i messaggi importanti Boomerang per Gmail è uno strumento per la produttività e la pianificazione delle e-mail che consente di programmare le e-mail, mettere in pausa le e-mail in arrivo per ridurre le distrazioni in Gmail e impostare promemoria di follow-up. Le sue caratteristiche includono la pulizia della casella di posta, le ricevute di lettura e l'integrazione con il calendario, che possono aiutare a snellire la casella di posta e ad aumentare la produttività.

Migliori caratteristiche

Pausa della posta in arrivo : Interrompe temporaneamente le e-mail in arrivo per ridurre le distrazioni

: Interrompe temporaneamente le e-mail in arrivo per ridurre le distrazioni Promemoria di follow-up : Ricorda di seguire le e-mail importanti che non hanno ricevuto risposta

: Ricorda di seguire le e-mail importanti che non hanno ricevuto risposta Pulizia della casella di posta: Rimuove le e-mail non essenziali dalla casella di posta e le archivia per una successiva revisione

Limitazioni

Boomerang per Gmail è compatibile solo con gli account Gmail e Google Workspace

Prezzi

Basic : Gratuito, con funzioni limitate

: Gratuito, con funzioni limitate Personale : 4,98 dollari al mese (fatturati annualmente) per funzionalità avanzate e integrazioni

: 4,98 dollari al mese (fatturati annualmente) per funzionalità avanzate e integrazioni Pro : 14,98 dollari al mese (fatturati annualmente) per funzionalità e integrazioni avanzate

: 14,98 dollari al mese (fatturati annualmente) per funzionalità e integrazioni avanzate Premium: $$49,98 al mese (fatturati annualmente) che include l'integrazione con Salesforce/CRM

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (oltre 150 recensioni)

: 4.7 su 5 (oltre 150 recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (150+ recensioni)

7. Lontra.ai

Il migliore per la trascrizione vocale e la presa di appunti

Utilizzo di Otter.ai per trascrivere il parlato in testo in tempo reale Otter.ai è uno strumento di trascrizione vocale e di presa di appunti che consente di trascrivere le registrazioni vocali in testo in tempo reale. Questo strumento può trascrivere automaticamente e creare appunti ricercabili per riunioni, interviste, lezioni in classe, appunti personali e molto altro.

Caratteristiche migliori

Trascrizione da voce a testo : Trascrive le registrazioni vocali in testo in tempo reale

: Trascrive le registrazioni vocali in testo in tempo reale Punteggiatura automatica : Aggiunge la punteggiatura alle trascrizioni per una migliore precisione e leggibilità

: Aggiunge la punteggiatura alle trascrizioni per una migliore precisione e leggibilità Identificazione dell'interlocutore : Identifica i diversi interlocutori in una conversazione per migliorare il contesto

: Identifica i diversi interlocutori in una conversazione per migliorare il contesto Sincronizzazione tra dispositivi: Sincronizza trascrizioni e note su più dispositivi

Limitazioni

Le funzioni avanzate sono disponibili solo con un abbonamento premium

Alcuni utenti potrebbero riscontrare problemi nell'accuratezza della trascrizione, soprattutto in ambienti rumorosi

Prezzi

Basic : Gratuito, con funzioni e upload limitati

: Gratuito, con funzioni e upload limitati Premium : 8,33 dollari al mese (fatturati annualmente) o 16,99 dollari al mese (fatturati mensilmente) per funzionalità avanzate e integrazioni

: 8,33 dollari al mese (fatturati annualmente) o 16,99 dollari al mese (fatturati mensilmente) per funzionalità avanzate e integrazioni Business: 20 dollari al mese (addebitati annualmente) o 30 dollari al mese (addebitati mensilmente) per ulteriori funzioni di amministrazione

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (60+ recensioni)

: 4.5 su 5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (50+ recensioni)

8. Zenzero

Il migliore per l'assistenza alla scrittura e la correzione

Utilizzare Ginger, un assistente di scrittura dotato di intelligenza artificiale, per correggere i testi, migliorare lo stile e stimolare la creatività Zenzero è un'intelligenza artificiale assistente di scrittura progettato per migliorare la scrittura fornendo suggerimenti grammaticali, ortografici e stilistici. Le sue funzioni includono la riformulazione delle frasi, la traduzione e un dizionario personale, che possono aiutare a migliorare la qualità generale della scrittura e ad aumentare la produzione.

Le migliori caratteristiche

Controllo grammaticale e ortografico : Controlla la presenza di errori grammaticali e ortografici nella scrittura

: Controlla la presenza di errori grammaticali e ortografici nella scrittura Controlli di stile : Controlla la chiarezza, la concisione e il tono della scrittura

: Controlla la chiarezza, la concisione e il tono della scrittura Riformulazione delle frasi : Suggerisce frasi alternative per migliorare la scrittura

: Suggerisce frasi alternative per migliorare la scrittura Traduzione : Traduce i contenuti in diverse lingue

: Traduce i contenuti in diverse lingue Integrazione: Si integra con diverse piattaforme di scrittura, tra cui Microsoft Word, Google Docs e i browser web

Limitazioni

Nessuna integrazione con Google Docs

I suggerimenti dell'intelligenza artificiale potrebbero non essere sempre accurati

Prezzi

Gratuito : Controlli grammaticali e ortografici di base

: Controlli grammaticali e ortografici di base Premium: $6,99 al mese (fatturati annualmente) o $33,57 a trimestre per controlli e funzionalità avanzate

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.3 su 5 (oltre 30 recensioni)

: 4.3 su 5 (oltre 30 recensioni) Capterra: 4.0 su 5 (80+ recensioni)

9. Cacciatore

Il migliore per trovare indirizzi email professionali

Utilizzate Hunter.io per trovare indirizzi e-mail professionali in pochi secondi e connettervi con le persone che contano per il vostro business Cacciatore è un programma di ricerca di indirizzi e-mail che consente di trovare indirizzi e-mail professionali per persone o aziende. Le sue caratteristiche includono la verifica delle e-mail, la ricerca dei domini e le campagne e-mail, che possono aiutarvi a connettervi con le persone che contano per la vostra azienda. Hunter si integra con diverse applicazioni, tra cui Salesforce, HubSpot e Google Sheets, rendendolo facile da usare su diverse piattaforme.

Migliori caratteristiche

Trova e-mail : Trova indirizzi e-mail professionali per individui o aziende

: Trova indirizzi e-mail professionali per individui o aziende Verifica email : Verifica l'accuratezza degli indirizzi e-mail per migliorare la deliverability

: Verifica l'accuratezza degli indirizzi e-mail per migliorare la deliverability Ricerca dominio : Cerca tutti gli indirizzi e-mail associati a un dominio specifico

: Cerca tutti gli indirizzi e-mail associati a un dominio specifico Integrazione: Si integra con varie applicazioni, tra cui Salesforce, HubSpot e Google Sheets

Limitazioni

Non tutti gli indirizzi e-mail possono essere trovati o verificati

L'accuratezza degli indirizzi e-mail può variare in base all'azienda che si sta cercando

Prezzi

Free : permette di effettuare ricerche e verifiche limitate

: permette di effettuare ricerche e verifiche limitate Starter : $35 al mese (fatturati annualmente) o $49 al mese (fatturati mensilmente) per un massimo di 500 ricerche e 1000 verifiche al mese

: $35 al mese (fatturati annualmente) o $49 al mese (fatturati mensilmente) per un massimo di 500 ricerche e 1000 verifiche al mese Crescita : $104 al mese (fatturati annualmente) o $149 al mese (fatturati mensilmente) per un massimo di 5000 ricerche e 10.000 verifiche al mese

: $104 al mese (fatturati annualmente) o $149 al mese (fatturati mensilmente) per un massimo di 5000 ricerche e 10.000 verifiche al mese Business: 499 dollari al mese (fatturati annualmente) o 349 dollari al mese (fatturati mensilmente) per un massimo di 50.000 ricerche e 1.000 verifiche al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.4 su 5 (450+ recensioni)

: 4.4 su 5 (450+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (oltre 500 recensioni)

Bonus:_

Modelli di campagne email a goccia_

10. Fronte

Il migliore per la gestione collaborativa della posta elettronica e la comunicazione di gruppo

Usare Front per creare caselle di posta condivise, gestire le email e altro ancora Front è uno strumento di produttività e-mail per la comunicazione di gruppo, progettato per il lavoro collaborativo. Le sue caratteristiche includono le caselle di posta condivise, l'automazione del flusso di lavoro, l'assegnazione e la tracciabilità e la visibilità della casella di posta del team, che possono aiutare i team a gestire la posta elettronica in modo efficiente ed efficace.

Le migliori caratteristiche

Rubriche condivise : consente ai team di collaborare in tempo reale alla gestione della posta elettronica

: consente ai team di collaborare in tempo reale alla gestione della posta elettronica Assegnazione e tracciamento : assegna le e-mail ai membri del team e tiene traccia dei progressi

: assegna le e-mail ai membri del team e tiene traccia dei progressi Visibilità delle caselle di posta del team: consente ai membri del team di vedere le caselle di posta degli altri e di collaborare alle risposte per un migliore servizio clienti

Limitazioni

Non è possibile utilizzare un'app di posta elettronica di terze parti con il servizio di Front

L'applicazione potrebbe richiedere un po' di tempo per adattarsi a coloro che sono abituati alle app di posta elettronica tradizionali

Prezzi

Crescita : $49 per sede al mese (fatturati annualmente) per le funzionalità di base e le integrazioni con un minimo di 5 membri del team

: $49 per sede al mese (fatturati annualmente) per le funzionalità di base e le integrazioni con un minimo di 5 membri del team Scala : $99 per sede al mese (fatturati annualmente) per regole intelligenti e gestione del team

: $99 per sede al mese (fatturati annualmente) per regole intelligenti e gestione del team Premier: $229 per sede al mese (fatturati annualmente) per l'onboarding premier, l'accesso alle API e il supporto per le videoconferenze

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (oltre 1700 recensioni)

: 4.7 su 5 (oltre 1700 recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (225+ recensioni)

**Prova

integrazione di Front con ClickUp_

!

Cosa rende un buon strumento di produttività per le e-mail?

Non tutti gli strumenti per la produttività delle e-mail sono uguali. Quando si sceglie uno strumento, è importante considerare alcuni fattori chiave che possono fare una grande differenza nella sua efficacia.

Da una prospettiva di 40.000 metri, un buon strumento di produttività e-mail dovrebbe offrire più delle funzionalità e-mail di base. Ciò significa che deve andare oltre le funzionalità di base della posta elettronica e offrire caratteristiche come la pianificazione delle e-mail, i modelli, l'automazione, i modelli di e-mail e le integrazioni con altri strumenti e servizi.

Un altro fattore importante è la compatibilità. Un buon strumento di produttività e-mail dovrebbe funzionare con quasi tutte le applicazioni e i servizi che utilizzate, da calendario e l'elenco delle cose da fare al vostro CRM e gestione dei progetti software. In questo modo è possibile incorporare facilmente le e-mail nel flusso di lavoro esistente, evitando di passare da uno strumento all'altro e dare priorità al proprio lavoro .

Scegliendo uno strumento che soddisfi questi criteri, potete assicurarvi di ottenere il massimo dalla vostra posta elettronica e di massimizzare la vostra produttività, migliorando al tempo stesso la qualità del lavoro la gestione del team .

Ottenere di più con gli strumenti di produttività della posta elettronica

Come abbiamo visto in questa carrellata, sono disponibili diversi strumenti di produttività per la posta elettronica che possono aiutarvi a rimanere organizzati, a risparmiare tempo e a snellire il vostro flusso di lavoro. Da strumenti come ClickUp, TextExpander e altri menzionati in questo articolo, non c'è carenza di opzioni tra cui scegliere quando si è pronti a portare la posta elettronica tradizionale a un livello superiore.

Gli strumenti di produttività della posta elettronica possono anche servire come hub centralizzato per tutte le comunicazioni interne ed esterne. Grazie alla possibilità di integrarsi con altri strumenti e piattaforme, questi strumenti possono aiutarvi a gestire tutto, dalle richieste dei clienti alla collaborazione tra i team, tutto da un'unica casella di posta centrale.

Consolidando le comunicazioni a partire dalla posta elettronica, si può rimanere organizzati, risparmiare tempo ed evitare di passare da un'applicazione all'altra nel corso della giornata.

Se siete alla ricerca di un'applicazione più efficiente per la produttività della posta elettronica, uno degli strumenti che abbiamo citato potrebbe essere il pezzo mancante che stavate cercando. ---

