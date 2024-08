10 modelli gratuiti di newsletter in Word e ClickUp

Una comunicazione regolare e snella è un elemento essenziale di ogni azienda di successo.

Oltre a tenere aggiornati i vostri clienti sulle vostre ultime attività, dovete assicurarvi che i vostri dipendenti e le parti interessate siano informati sugli eventi e sugli sviluppi principali della vostra azienda. Con le newsletter potete fare entrambe le cose. Creare una newsletter può sembrare facile a prima vista: si inseriscono le informazioni in un documento e lo si distribuisce ai destinatari. Ma come si fa a stabilire quali informazioni aggiungere? Non si vuole esagerare, ma non si vuole nemmeno perdere dettagli importanti o presentare informazioni che non interessano al pubblico di riferimento.

Invece di sprecare ore per creare la newsletter perfetta, perché non dare un vantaggio a voi stessi con schemi preconfezionati ? In questo articolo vi presenteremo i massimi 10 modelli gratuiti di newsletter per creare pubblicazioni informative e coinvolgenti per qualsiasi scopo e pubblico.

Cos'è un modello di newsletter?

Una newsletter è un documento cartaceo o digitale che esibisce le ultime notizie relative a un'attività o a un evento di un'organizzazione o di un'azienda.

I modelli preconfezionati forniscono il quadro di riferimento per la costruzione della newsletter perfetta. Pensate a questo modello come a un passeggero che vi indica la direzione da prendere per raggiungere la vostra destinazione, creando una newsletter facilmente digeribile con il giusto tipo e la giusta quantità di informazioni.

A seconda del suo scopo, un modello di newsletter può essere un potenziatore strumento di marketing e vi aiuterà a creare un forte legame con i vostri stakeholder, dipendenti e/o clienti.

Cosa rende un buon modello di newsletter?

Un buon modello di newsletter è:

Ben organizzato con una chiara gerarchia : Il modello dovrebbe avere una struttura chiara e fornire spazio per aggiungere dettagli che aiutino a costruire una newsletter dall'aspetto professionale

: Il modello dovrebbe avere una struttura chiara e fornire spazio per aggiungere dettagli che aiutino a costruire una newsletter dall'aspetto professionale Collaborativo : Dovrebbe supportare la collaborazione tra diversi dipartimenti

: Dovrebbe supportare la collaborazione tra diversi dipartimenti Personalizzabile : Il modello può essere personalizzato per servire diversi settori, pubblici, occasioni e scopi e riflettere l'identità del vostro marchio

: Il modello può essere personalizzato per servire diversi settori, pubblici, occasioni e scopi e riflettere l'identità del vostro marchio Visualmente accattivante: Permette di trovare il perfetto equilibrio tra testo e immagini

10 modelli di newsletter da usare nel 2024

Abbiamo passato al setaccio centinaia di modelli di newsletter e abbiamo selezionato a mano i 10 che si distinguono per funzionalità ed estetica. Questi framework di prim'ordine in ClickUp e Word sono un must per tutti coloro che desiderano creare newsletter senza sudare troppo.

1. Modello di lavagna per newsletter ClickUp

Modello di lavagna per newsletter ClickUp

Volete diffondere le ultime notizie sulla vostra organizzazione ai membri del team, agli stakeholder o ai clienti in modo creativo? Allora il modello Modello di lavagna per newsletter ClickUp è tutto ciò di cui avete bisogno!

Questo moderno modello di newsletter è il biglietto da visita per la creazione di una newsletter coinvolgente e professionale che si adatta alla vostra azienda Strategie CRM e piani di marketing .

Essere un modello di lavagna fornisce uno spazio perfetto per il brainstorming preliminare e la creazione della struttura della newsletter. Se si sta preparando una newsletter per i principali client di posta elettronica, è possibile utilizzare il modello per mappatura della storia utente e capire cosa i vostri destinatari vorrebbero sapere.

Il modello vi guida attraverso i passaggi suggerendovi quali informazioni includere e dove, ma non limita il vostro lato creativo. Ogni elemento è personalizzabile, dalle palette di colori alle forme e ai blocchi di testo con un semplice editor drag-and-drop.

Le newsletter possono essere molto più divertenti con immagini, video o link che illustrano il testo. Questo modello lascia libera la vostra immaginazione (ma non troppo!) permettendovi di aggiungere diversi elementi multimediali per rendere la vostra newsletter più facile da vedere. Non sono richieste competenze di design! Scarica questo modello

2. Modello di newsletter immobiliare ClickUp

Modello di newsletter immobiliare ClickUp

Come si può intuire dal nome, il modello Modello di newsletter immobiliare ClickUp è stato progettato per le società immobiliari. È destinato alla costruzione di newsletter esterne, cioè quelle che condividete con il mondo.

Il modello consente di presentare i propri annunci al pubblico e di fornire informazioni su come contattare gli agenti. Potete anche presentare i membri del vostro team per stabilire un legame più stretto tra i contatti e gli agenti fin dall'inizio.

Sebbene il template abbia il nome "immobiliare", può essere adattato a vari settori, dagli studi di architettura e legali alle gioiellerie.

Questo è possibile grazie alla personalizzabilità del template: siete liberi di modificare e spostare ogni sezione per dare ai lettori un'immagine unica della vostra offerta. È possibile cambiare i colori e i caratteri, regolare le dimensioni di ogni elemento, eliminare e aggiungere sezioni.

Ad esempio, se lavorate in uno studio di architettura e volete presentare uno straordinario progetto di ristrutturazione della cucina, potete modificare la sezione "Progetti eccezionali" e adattarne lo scopo.

Se lavorate al modello con i vostri colleghi, potete mantenere un'eccellente qualità del lavoro comunicazione interna e collaborazione con pratiche funzioni di tracciamento del tempo, assegnazione di compiti e commenti. Scarica questo modello

3. Modello di rapporto di notizie ClickUp

Modello di rapporto di notizie ClickUp

Come si può intuire, il Modello di rapporto di notizie ClickUp ha la forma di un articolo di giornale con titoli grandi e accattivanti e colonne di testo. Questo formato è una scelta fantastica per raccontare le attività e i cambiamenti più recenti della vostra azienda. È perfetto anche per descrivere eventi, elogiare un dipendente/un team o presentare le ultime novità della vostra azienda, come l'apertura di un nuovo reparto o l'ingresso di nuovi membri.

La combinazione di immagini e testo consente di creare il proprio giornale e di offrire ai lettori un'anteprima della propria azienda. Come gli altri modelli di ClickUp, anche questo è personalizzabile, in modo da poterlo adattare alle dimensioni, al settore e agli obiettivi della vostra azienda.

Il modello è anche collaborativo; tutte le comunicazioni avvengono al suo interno, quindi è possibile dimenticarsi delle e-mail di andata e ritorno ! Lavorate sul modello con il vostro team in tempo reale e fate in modo che ogni collaboratore si occupi di un compito specifico.

Non siete sicuri di quello che state facendo? Non preoccupatevi, perché il modello è corredato da un fantastico esempio che vi mostrerà come massimizzare il suo potenziale. Ricomponete il puzzle del giornale pezzo per pezzo, scrivete una storia unica sulla vostra azienda e divertitevi! Scarica questo modello

4. Comunicato stampa ClickUp

Comunicato stampa ClickUp

Rilasciare un documento ufficiale ai media comporta spesso uno stress aggiuntivo. È necessario progettarlo con cura per trasmettere le informazioni necessarie e ottenere l'effetto desiderato, sia che si tratti di promuovere un prodotto o di parlare di un evento.

Il Modello di comunicato stampa ClickUp è lo strumento perfetto per creare un comunicato stampa professionale e completo. Vi guida con una struttura chiara e lineare divisa in sezioni. Se seguite lo schema già pronto, non dovrete temere di andare fuori tema o di omettere un dettaglio cruciale. Il modello è dotato delle seguenti sezioni:

Una tabella con il nome e il logo dell'azienda, le informazioni di contatto, la sede e la data Titolo e sottotitolo: Devono essere brevi e convincenti Riassunto: Permette ai lettori di capire di cosa parla la newsletter senza leggere l'intero documento Corpo: Il cuore della newsletter: contiene tutti i dettagli, le informazioni di base e (facoltativamente) una CTA Boilerplate: Un riassunto di ciò che fa l'azienda

Il modello contiene anche un esempio di strutturazione del comunicato stampa che vi aiuterà a raggiungere più velocemente il traguardo.

Poiché un comunicato stampa è un documento ufficiale, di solito non offre spazio per esprimere il proprio lato creativo. Ma questo non significa che non possiate adattarlo per riflettere la missione e i valori della vostra azienda. Questo modello vi mette saldamente al volante: potete aggiungere una foto di copertina, personalizzare il carattere e sperimentare con i colori per incoraggiare il lettore a continuare. Scarica questo modello

5. Modello di relazione annuale aziendale ClickUp

Modello di relazione annuale aziendale ClickUp

Che cosa ha realizzato la vostra azienda nell'ultimo anno? Ha raggiunto i suoi obiettivi e quali sono i piani per il futuro? La relazione aziendale contiene le risposte a queste e altre domande!

Poiché il report guarda al passato e prevede il futuro, assemblarlo non è una passeggiata. È necessario affrontare i dettagli più minuti, ma anche guardare al quadro generale per fornire stime obiettive.

Il Modello di relazione annuale aziendale ClickUp potrebbe essere l'ancora di salvezza che vi evita di annegare in dettagli, scartoffie e statistiche inutili. Questo modello indica la strada da percorrere per realizzare un rapporto annuale dettagliato, ma allo stesso tempo semplice e di facile lettura.

Offre una struttura adatta ad aziende di qualsiasi dimensione e settore. Iniziate con le informazioni più generali, come il settore di attività, gli obiettivi e la visione dell'azienda. Poi si entra nel dettaglio dei dati finanziari e delle scadenze future. Queste sono le sezioni del modello:

Sintesi del rapporto Descrizione: Un breve riassunto del rapporto

Obiettivi aziendali: Descrive gli obiettivi del rapporto

Visione: Discute la posizione desiderata dell'azienda nel futuro

Missione: Mostra come l'azienda raggiungerà i suoi obiettivi *Strategia Crescita: Illustra la crescita dell'azienda nell'ultimo anno Azioni: Illustra le statistiche sulle azioni *Finanza Punti salienti: Descrive le pietre miliari della finanza Riepilogo finanziario: illustra la situazione finanziaria dell'azienda Conclusione: Illustra i dettagli più importanti Temporale futuro: Presenta le prospettive dell'azienda Scarica questo modello ### 6. Modello di pubblicità via e-mail ClickUp

Modello di pubblicità via e-mail ClickUp

Il Modello di pubblicità via e-mail ClickUp è il vostro stop shop per i modelli di email per organizzare i contenuti che i vostri lettori non potranno saltare! Può essere parte integrante della vostra strategia di marketing e aiutarvi a fornire contenuti di qualità a un pubblico selezionato.

Il fascino del modello risiede nella sua flessibilità. Avete a disposizione tre opzioni tra cui scegliere, a seconda del tipo di newsletter che intendete realizzare:

Semplice Creativa Personalizzato

Se non desiderate campane e fischietti e preferite andare al sodo nel vostro email marketing, la prima opzione è la strada da percorrere. Offre un modo conciso e diretto di rappresentare la vostra azienda e il vostro prodotto senza sovraccaricare il lettore, ma riuscendo comunque a catturare la sua attenzione.

La terza opzione insegna come rivolgersi a un pubblico particolare personalizzando gli annunci via e-mail. In questo caso è possibile creare un persona unica per diversi tipi di pubblico. Utilizzate i nomi e/o le località dei destinatari per suscitare il loro interesse e inserite immagini che si adattino alle loro preferenze e ai loro stili di vita. Scarica questo modello

7. Modello di newsletter aziendale in Microsoft Word

Create newsletter aziendali dettagliate e accattivanti con il modello di newsletter aziendale di Word di Microsoft

Le newsletter aziendali hanno lo scopo di informare i colleghi, gli stakeholder o il pubblico in generale su un evento o un'attività della vostra azienda. Per massimizzare il loro potenziale e catturare l'attenzione dei destinatari, è necessario riflettere attentamente su ciò che si vuole presentare e determinare il modo migliore per farlo. Fortunatamente, il modello di newsletter aziendale di Word di Microsoft offre un aiuto.

Si tratta di un altro modello simile a un giornale del nostro elenco: il testo è organizzato in blocchi e supportato da immagini per un'esperienza di lettura più piacevole.

Il modello non offre un esempio di quali contenuti includere in quale sezione. Potete sfruttare questo aspetto a vostro vantaggio, perché avrete più flessibilità e libertà in termini di informazioni da presentare.

Trattandosi di un modello di newsletter in Word, si può beneficiare di un'interfaccia familiare e di funzioni come la personalizzazione del carattere e dei colori e l'aggiunta di media e link. Il modello non offre opzioni di collaborazione, ma potete lavorarci con i vostri colleghi semplicemente condividendo il documento. Scarica questo modello

8. Modello di newsletter in Microsoft Word di Vertex42

Create newsletter accattivanti con il modello di newsletter Word di Vertex 42

Il modello per newsletter Word di Vertex42 vi aiuta a creare newsletter esteticamente gradevoli, coinvolgenti e dettagliate, contenenti informazioni precise e facili da digerire.

Oltre a un attraente layout di newsletter, il modello offre istruzioni dettagliate sui dettagli tecnici della creazione di una newsletter, il che lo rende un'opzione eccellente per i principianti.

Uno dei maggiori punti di forza del template è la sua versatilità. Ha una struttura universale che può adattarsi a diverse organizzazioni, dalle scuole alle aziende. Invece di un esempio, il modello contiene istruzioni su come sfruttarne i vantaggi con diversi temi e stili di paragrafo.

È possibile adattarlo a scopi specifici, sia che si tratti di pubblicizzare una lancio di un prodotto promuovere un programma di scambio di studenti o presentare nuovi membri del team.

Il più grande svantaggio del modello è la mancanza di opzioni di collaborazione-Word non offre gestione dei progetti e del tempo opzioni, quindi potrebbe non essere adatto a chi lavora in gruppo. Scarica questo modello

9. Modello di newsletter per partnership in Microsoft Word di SmileTemplates

Utilizzate questo modello per aggiornare i vostri partner sulle ultime attività e sui risultati ottenuti dalla vostra azienda

Le newsletter di partnership hanno uno scopo specifico: informare i vostri partner sugli ultimi risultati e aggiornamenti della vostra azienda. Ad esempio, si possono utilizzare per pubblicizzare un nuovo prodotto, mostrare il successo del trimestre, vantarsi di una nuova assunzione o parlare dei prossimi seminari che riguardano i soci.

Il modello di Word Partnership Newsletter di SmileTemplates può aiutarvi a presentare le informazioni desiderate nella luce migliore. Offre un esempio di struttura e guida l'utente nell'organizzazione del layout per trasmettere efficacemente il messaggio e trovare il tono perfetto.

La prima parte si concentra sulle informazioni e sul logo della vostra azienda. Nella seconda parte si forniscono i dettagli sullo scopo principale della newsletter. La terza parte è quella in cui è possibile includere un elemento visivo (un grafico, un diagramma o una tabella) e discuterne a sostegno delle informazioni delineate nella sezione precedente. La quarta parte è riservata alle informazioni di contatto.

Poiché il modello è in Word, è possibile personalizzare i colori, i caratteri e gli stili, aggiungere immagini e link e garantire che la newsletter sia in linea con l'identità del marchio aziendale.

Essendo in Word, il modello manca di una solida collaborazione o di una gestione del team opzioni. L'unico modo per lavorare con i membri del team è condividere il file. Scarica questo modello

10. Modello di newsletter educativa in Microsoft Word da Modelli per ufficio online

Utilizzate questo modello per informare i destinatari sui recenti cambiamenti e sulle aggiunte di personale nella vostra organizzazione

Lo scopo principale di una newsletter educativa è, come avete intuito, quello di educare il lettore su un particolare argomento. Spesso chiamate newsletter scolastiche, queste pubblicazioni possono essere distribuite da istituti scolastici e includono informazioni su eventi, attività e nuovi corsi.

Se volete creare la newsletter educativa perfetta, dovete considerare molti fattori, dall'impaginazione alla combinazione di foto e testo, fino al coinvolgimento dei lettori. Non avete molto tempo a disposizione? Prendete una scorciatoia con il modello di newsletter educativa in Word di Office Templates Online.

A differenza di altri modelli di cui abbiamo parlato, questo non ha sezioni specifiche e non offre istruzioni sulle informazioni da includere. Tuttavia, fornisce una solida base per coloro che sanno di cosa vogliono parlare e non hanno bisogno di ulteriori indicazioni. Viene fornito un esempio di layout e di combinazioni di colori esteticamente accattivanti, su cui è possibile basarsi per rendere la newsletter veramente propria. Scarica questo modello

Dai la notizia con i migliori modelli di newsletter

Per quanto importanti o impressionanti siano le informazioni che avete per le mani, il vostro pubblico non sarà coinvolto se non vengono presentate in modo chiaro.

I migliori modelli di newsletter vi aiutano a organizzare il vostro pensiero e a colpire nel segno con i vostri lettori attraverso contenuti coinvolgenti, diretti e dettagliati.

