i 10 migliori generatori di schemi per i creatori di contenuti nel 2024

State pensando alla prossima serie di post per il sito web della vostra azienda? O forse state cercando di strutturare un prossimo saggio?

Indipendentemente da ciò che state pianificando di scrivere, è probabile che abbiate bisogno di uno schema.

I contorni danno struttura a qualsiasi contenuto, trasformando i thread di parole indotte dal flusso di coscienza in messaggi efficaci e coinvolgenti. ✍️

L'aspetto negativo della stesura di un outline è che richiede molto tempo. E se avete un caso di blocco dello scrittore, creare un outline è altrettanto difficile che scrivere il contenuto stesso.

Ma vi sveliamo un piccolo segreto: non dovete scrivere le vostre bozze.

Al contrario, un generatore di schemi può fare il lavoro pesante per voi. Basta inserire alcuni prompt e parametri e il generatore si occuperà del resto.

Vi mostreremo come individuare un generatore di bozze di qualità e condivideremo 10 generatori di bozze per migliorare la vostra scrittura. 🤩

Cosa bisogna cercare nei generatori di bozze?

Su Internet ci sono molti generatori di schemi gratis per l'IA, ma non tutti sono di alta qualità. Quando cercate le opzioni, cercate un generatore di contorni che abbia i seguenti requisiti:

Multipli formati di contenuto: Esistono strumenti per la generazione di schemi di saggi e articoli, ma se si sta investendo in un progetto diGeneratore di contenuti per l'IA, fatevi bastare i vostri soldi. Scegliete uno strumento di generazione di schemi in grado di gestire qualsiasi cosa, dagli argomenti dei saggi, agli schemi degli articoli e alla generazione di argomenti per i blog, fino alle descrizioni dei prodotti, alle FAQ, ai post sui social media e ai comunicati stampa

Esistono strumenti per la generazione di schemi di saggi e articoli, ma se si sta investendo in un progetto diGeneratore di contenuti per l'IA, fatevi bastare i vostri soldi. Scegliete uno strumento di generazione di schemi in grado di gestire qualsiasi cosa, dagli argomenti dei saggi, agli schemi degli articoli e alla generazione di argomenti per i blog, fino alle descrizioni dei prodotti, alle FAQ, ai post sui social media e ai comunicati stampa **Se siete autori di contenuti, sapete quanto sia importante avere a disposizione uno strumento SEO che semplifichi il marketing dei contenuti. Scegliete un generatore di contenuti o di schemi per i post del blog che crei schemi SEO-friendly

Controlli sul plagio Amo gli strumenti di IA per la scrittura, ma alcuni di essi non sono in grado di generare copie originali. Questo può mettervi in difficoltà, quindi, che si tratti di un articolo di ricerca o di un blog, assicuratevi che sia privo di plagio

Amo gli strumenti di IA per la scrittura, ma alcuni di essi non sono in grado di generare copie originali. Questo può mettervi in difficoltà, quindi, che si tratti di un articolo di ricerca o di un blog, assicuratevi che sia privo di plagio Modelli: Avete fretta? Uno strumento di IA per la scrittura di saggi dovrebbe essere dotato di diversi tipi di saggi e contenuti già dal Box. Basta selezionare un modello, inserire alcuni dettagli e il generatore di schemi si occuperà del resto

I 10 migliori generatori di schemi da usare nel 2024

Gli algoritmi di intelligenza artificiale semplificano il processo di scrittura, raccogliendo rapidamente molte informazioni. Il risultato è una solida roadmap di contenuti in pochi secondi.

Strumenti come ChatGPT sono popolari, ma mancano della finezza necessaria a un vero scrittore di IA. Provate questi 10 migliori generatori di bozze per creare bozze più efficaci.

Create rapidamente piani di test dei prodotti e riducete le infinite ore di lavoro manuale con i prompt generati dall'IA di ClickUp

ClickUp è il coltellino svizzero dei generatori di schemi. Volete dei modelli? Li abbiamo.

Gestione delle attività? Sì. Strumenti di collaborazione? Sì. ✅

Abbiamo persino uno strumento di scrittura IA che genera bozze di alta qualità in meno tempo. ClickUp AI è un generatore di contenuti e un assistente di lavoro intelligente. Vi aiuta in ogni fase del processo di creazione dei contenuti, dall'elaborazione alla creazione del blog.

La funzionalità ClickUp AI Reprompting consente di riscrivere grandi quantità di contenuti per adattarli al tono di voce specifico dell'utente

È speciale perché è l'unica funzione di scrittura con l'IA adatta a ruoli specifici. Che siate un ingegnere, un professionista del supporto clienti, un marketer o un esperto di marketing project manager che vogliono sfruttare l'IA, che si tratti di un ingegnere, un professionista dell'assistenza clienti, un marketer o un /href/ il nostro assistente di scrittura IA offre aiuto in base alle vostre esigenze.

Il meglio è che si integra con il vostro Documenti di ClickUp per riunire la scrittura e l'elaborazione testi dell'IA in un unico luogo. Modificate i testi e formattateli perfettamente con i titoli e le tabelle strutturate di ClickUp in pochissimo tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Illibreria di modelli estesi vi permetterà di migliorare il vostro processo di scrittura e di formattare

Il generatore di schemi per articoli e post di blog di ClickUp AI, l'autore di tagline e gli strumenti di denominazione delle funzionalità/funzione vi aiutano a creareun copywriting più veloce in meno tempo

Se avete bisogno di qualcosa di più visivo,Lavagne online ClickUp mappare tutto per uccidere i demoni del blocco dello scrittore

Attività di ClickUp gestisce le scadenze per la scrittura in modo che possiate finire la bozza di un post per il blog in tempo, ogni volta

I modelli includono calendari di contenuto , prompt per l'IA, brief e molto altro

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo per i piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente, pagato annualmente; $10/mese per utente, pagato mensilmente

$7/mese per utente, pagato annualmente; $10/mese per utente, pagato mensilmente Business: $12/mese per utente, con fatturazione annuale

$12/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Copia.ai

Via

Copia.IA Copy.ai è uno scrittore di IA conforme alla normativa SOC II e generatore di schemi. Dal momento che la maggior parte degli scrittori di IA sono piuttosto scettici su come utilizzano effettivamente i vostri dati, l'approccio di Copy.ai orientato alla sicurezza e alla conformità è rinfrescante.

Include anche una versione 100% gratis del suo scrittore IA e non è necessaria alcuna carta di credito per iniziare a creare una bozza ben strutturata per il brainstorming di idee o per raggiungere in modo più efficace un pubblico di riferimento. Copy.ai permette di evitare di partire da una pagina vuota.

Ecco come funziona:

Dite a Copy.ai cosa volete fare con un prompt del tipo "Fammi un articolo per un blog"

Fornire un contesto aggiuntivo sui punti che si desidera trattare

Selezionare un tono per il contenuto, ad esempio amichevole o serio

Da qui, Copy.ai genera diverse opzioni tra cui scegliere

Dalla stesura di un testo pubblicitario digitale alla stesura di una campagna di email marketing, Copy.ai ha numerosi casi d'uso.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Include più di 90 strumenti e modelli pervelocizzare la produttività dei contenuti* La piattaforma è conforme alla normativa SOC II

Copy.aiA Chattare è una piattaforma diAlternativa a ChatGPT addestrato su dati in tempo reale

Riepilogare/riassumere i video di YouTube in punti elenco per un quadro dettagliato

Limiti di Copy.ai

Alcuni utenti hanno trovato gli strumenti "Motto Generator" e "Audience Refiner" un po' stravaganti

Lo strumento di riscrittura rimescola le frasi in modi che non hanno senso

Prezzi di Copy.ai

**Gratis

Pro: $36/mese per cinque utenti, fatturati annualmente

$36/mese per cinque utenti, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (170+ recensioni)

4.8/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

3. Diaspro

Via

Gaspare Diaspro è un generatore di schemi che ha lo scopo di centrare il tono di voce. Una delle principali lamentele degli scrittori di IA è che non riescono a dare il giusto tono di voce.

Ci vuole un po' di allenamento e di perfezionamento, ma Jasper impara il vostro stile nel tempo e scrive per voi contenuti incredibilmente accurati.

Quando si inizia, è possibile scegliere tra diverse opzioni di tono di voce: sfrontato, formale, audace e... "ironico". Amiamo i marchi con senso dell'umorismo. 🏴‍☠️

Jasper non si limita a delineare solo i blog. Se volete, potete usarlo per mettere insieme una bozza per un'intera campagna di marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Genera arte e immagini con prompt di testo

Blocca il blocco dello scrittore con la libreria di modelli di contenuti pre-strutturati

Invita i collaboratori a modificare i contenuti generati da Jasper in tempo reale

Limiti di Jasper

Alcuni utenti affermano che Jasper ha difficoltà a creare contenuti specializzati o complessi

Il tono di voce "piratesco" è divertente, ma lo userete davvero?

Prezzi di Jasper

Autore: $39/mese per utente, fatturati annualmente

$39/mese per utente, fatturati annualmente **Teams: $99/mese per tre utenti, con fatturazione annuale

Aziende: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (1.220+ recensioni)

4,7/5 (1.220+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

4. Crema di scrittura

Via

Scrivere

Writecream è un generatore di bozze semplificato che produce bozze solide con un solo prompt (in modalità comando). Questo strumento scrive articoli, genera annunci per Facebook e Google e riepiloga i testi con la semplice pressione di un pulsante.

Ci piace anche il prodotto ChatGenie di Whitecream, che combina ChatGPT con i risultati di ricerca in tempo reale di Google. Avviate una chat con lo strumento dell'IA e richiedetegli di generare bozze per blog, annunci, saggi e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Writecream

Writecream ha app per Android e iOS

La piattaforma permette anche di creare IA art e video voiceover

ChatGenie di Writecream supporta 75 lingue

Limiti di Writecream

A Writecream mancano le capacità avanzate offerte da altri strumenti per la creazione di schemi coesivi

Alcuni utenti dicono che non ha un buon valore per il processo di scrittura

Prezzi di Writecream

**Free Forever

Unlimited (Offerta Limitata): $29/mese per crediti illimitati

$29/mese per crediti illimitati Standard: $49/mese per 200 crediti

$49/mese per 200 crediti Extended: $69/mese per 750 crediti

Valutazioni e recensioni di Writecream

G2: 4.8/5 (350+ recensioni)

4.8/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (290+ recensioni)

5. Ipotenusa IA

Via

Ipotenusa IA

Perché generare una bozza quando potete chiedere a Hypotenuse IA di scrivere un saggio per voi? Basta inserire alcune parole chiave per scrivere contenuti di qualità in pochi secondi.

Se operate nello spazio dell'e-commerce, Hypotenuse IA è particolarmente brava a generare descrizioni di prodotti. Basta fornirgli alcuni dettagli sulla categoria del prodotto, le parole chiave, il target e l'azienda; lo strumento si occuperà di tutto il resto.

Hypotenuse IA è anche in grado di generare una serie di descrizioni quando ne avete bisogno. Utilizzate lo strumento di generazione di batch per generare istantaneamente molti contenuti. Poi caricate un foglio di calcolo con i dettagli.

Le migliori funzionalità di Hypotenuse IA

Hypotenuse IA genera immagini o opere d'arte

La funzionalità/funzione "Content Detective" assicura che vengano estratti solo contenuti fattuali

Lo strumento di riepilogazione aiuta a scrivere in poco tempo riassunti e tesi migliori, che possono essere utilizzati per generare una migliore struttura del post del blog

Limiti di Hypotenuse IA

Hypotenuse IA non offre modelli

Può gestire un solo utente alla volta, quindi non è possibile modificare i testi con i colleghi

Non è un generatore di bozze gratis

Prezzi di Hypotenuse IA

Starter: $24/mese per 100 crediti, fatturati annualmente

$24/mese per 100 crediti, fatturati annualmente Crescita: $49/mese per 350 crediti, fatturati annualmente

$49/mese per 350 crediti, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hypotenuse IA

G2: 4.4/5 (4 recensioni)

4.4/5 (4 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

6. SurferSEO

Via

SurferSEO

Surfer SEO si presenta come molto di più di un'agenzia di Strumento di IA per la creazione di contenuti -è uno strumento SEO per aumentare il traffico verso il vostro sito web. Surfer SEO è principalmente un editor di contenuti SEO che aiuta i marchi a scrivere blog ottimizzati per la SEO.

Il prodotto Surfer IA è appena uscito dalla stampa (è stato annunciato nel maggio del 2024), ma sta già facendo colpo tra gli autori di contenuti come generatore di schemi completi. 🌊

Se riuscite a sopportare il tag di 29 dollari per articolo, Surfer IA gestirà praticamente tutto per voi. Dimenticate i contorni: questo generatore di contenuti scrive il contenuto e lo ottimizza per la SEO. Può anche inserire collegamenti e immagini per voi.

Le migliori funzionalità di SurferSEO

Include numerosi strumenti per l'ottimizzazione SEO

Lo strumento è in grado di inserire collegamenti e immagini nella vostra copia per risparmiare tempo

La funzionalità di rilevamento Anti-AIA assicura che il contenuto sembri umano

Limiti di SurferSEO

Lo strumento Surfer IA costa 29 dollari/articolo, un prezzo piuttosto elevato

Alcuni utenti segnalano la presenza di bug e ritardi

Prezzi di SurferSEO

Essenziale: $69/mese per due postazioni, con fatturazione annuale

$69/mese per due postazioni, con fatturazione annuale Avanzato: $149/mese per cinque postazioni, con fatturazione annuale

$149/mese per cinque postazioni, con fatturazione annuale Max: $249/mese per dieci postazioni, fatturati annualmente

$249/mese per dieci postazioni, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

SurferSEO valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (460+ recensioni)

4.8/5 (460+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (370+ recensioni)

7. Rytr

Via

Rettr

Rytr è un Strumento di scrittura per l'IA specializzato in copywriting. Per usarlo, basta selezionare 40 casi d'uso, aggiungere un po' di contesto e Rytr si occuperà del resto. Se siete esperti di marketing o venditori, questo è lo strumento di contenuto che fa per voi.

Utilizzate il caso d'uso Blog Idea & Outline per accedere a una struttura già pronta per i vostri contenuti in pochi clic. Selezionate la lingua, il tono di voce, il caso d'uso e le parole chiave per generare immediatamente una bozza.

Ryter offre anche un'estensione per il browser. Smettete di sfogliare piattaforme diverse: utilizzate Rytr nella finestra In arrivo, in Facebook Messenger, in Documenti Google, in WordPress e negli account dei social media.

Le migliori funzionalità/funzione di Rytr

Rytr utilizza formule di copywriting come AIDA per generare testi impeccabili

Rendere il testo pronto per la presentazione con la formattazione Rytr

Aggiungi collaboratori al tuo account per gestire il copy in un unico posto

Limiti di Rytr

Rytr non è in grado di generare contenuti a modulo lungo (ad esempio, post di blog)

I suoi strumenti SEO non sono forti come quelli di altri scrittori IA

Ad alcuni utenti non piace la semplicità dell'interfaccia di Ryter

Prezzi di Rytr

**Gratis

Saver: $9/mese, con fatturazione annuale

$9/mese, con fatturazione annuale Unlimitato: $29/mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (760+ recensioni)

4.7/5 (760+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (16 recensioni)

8. Trasparente

Via

Clearscope

Clearscope è lo strumento più costoso di questo elenco, ma offre molto per il suo prezzo. Come Surfer, Clearscope è principalmente uno strumento di ottimizzazione dei contenuti per la SEO.

Per utilizzare Clearscope, inserite una parola chiave e attendete che la piattaforma generi un report. Andate alla scheda Outline per vedere in un colpo solo diverse opzioni per la delineazione dei contenuti.

Dovrete comunque strutturare il blog da soli, ma Clearscope fa gran parte del lavoro per voi. La scheda Ricerca elenca anche i temi e le domande più comuni che si riferiscono alle parole chiave del traguardo, in modo da poter aggiungere più brio al testo quando è il momento di scrivere. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di Clearscope

Ottimizzate i contenuti per la SEO con le giuste intestazioni, parole chiave e numero di parole

Generazione rapida di documenti di sintesi dei contenuti e di schemi di post per blog

Visualizzare il contenuto dei post dei blog dei concorrenti in un'unica schermata

Limiti di Clearscope

Il tag di $170/mese di Clearscope è costoso, soprattutto per gli autori dilettanti o per gli studenti

Clearscope può impiegare alcuni minuti per generare un report

Prezzi di Clearscope

Essenziale: $170/mese per una postazione

$170/mese per una postazione Business: Cinque postazioni, contattare per i prezzi

Cinque postazioni, contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Clearscope

G2: 4.9/5 (80+ recensioni)

4.9/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (60 recensioni)

9. StoryLab.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/StoryLab.ai\_.jpg Generatori di contorni: StoryLab.ai /$$$img/

Via

StoryLab.ai

StoryLab.ai è il cavallo nero del nostro elenco dei migliori strumenti di generazione di bozze, ma non lasciatevi ingannare dal suo design umile. Questa scrittrice IA gestisce con facilità bozze, post di blog, email e annunci a pagamento 🍃

Per una bozza di blog, andate al generatore di blog post e selezionate Outline come opzione. In 30 secondi, l'IA genererà un'efficace scaletta per l'argomento selezionato.

Inoltre, potete iniziare a usare StoryLab.ai gratuitamente. Si ottengono tre corse di IA gratis al mese, quindi è ottimo se si ha bisogno di un generatore occasionale di schemi per saggi.

Le migliori funzionalità/funzioni di StoryLab.ai

Genera testi pubblicitari, email e blog a pagamento in pochi clic

Convertire i blog in post coinvolgenti sui social con la funzionalità/funzione "Blog to Social Posts" (a pagamento)

Utilizzare il Campaign Builder a pagamento per generare idee di contenuto, accorciare o espandere il testo o cambiare il tono del testo

Limiti di StoryLab.ai

Alcune funzionalità/funzione sono disponibili solo per i membri premium

StoryLab.ai non è sofisticato e complesso come altri programmiStrumenti di IA e le opzioni del generatore di schemi

Prezzi di StoryLab.ai

**Gratis

Pro: 15$/mese per 100 prove di IA

15$/mese per 100 prove di IA Unlimited: $19/mese per un numero illimitato di prove di IA

Valutazioni e recensioni di StoryLab.ai

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Scrittura

Via

Scritture sonore Scrittura è uno dei più prolifici strumenti di IA per la scrittura e la creazione di schemi al mondo. Dispone di un numero incredibile di funzionalità/funzioni, che vanno dall'IA per la stesura di un blog alla copia di un sito web, fino agli elenchi immobiliari. Segue persino schemi di copywriting come AIDA e PAS.

Se avete bisogno di immagini per il vostro testo, Writesonic si occupa anche di questo. È sufficiente richiedere all'IA un po' di testo per generare una grafica in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Modulo per scrivere blog di 1.500 parole con moduli lunghi con Writesonic

Usate la funzionalità/funzione Growth Ideas per trovare idee innovative per la vostra azienda

Provate la funzionalità/funzione Listicle Ideas per fare un brainstorming di idee per i futuri blog e saggi

Limiti di Writesonic

Alcuni utenti segnalano errori grammaticali nei testi generati dall'IA

Prezzi di Writesonic

**Versione di prova gratuita

Unlimitato: $16/mese per un utente, fatturati annualmente

$16/mese per un utente, fatturati annualmente Business: $12,67/mese per utente, fatturati annualmente

$12,67/mese per utente, fatturati annualmente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

4,8/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

Creare la traccia perfetta con ClickUp

Esistono molti strumenti online che generano schemi per progetti di scrittura. Ma anche in questo caso, è necessario passare dal generatore di schemi al lavoro vero e proprio.

Dov'è il divertimento?

Risparmiate tempo e ottimizzate il vostro flusso di lavoro scegliendo ClickUp, che combina l'IA con l'intelligenza artificiale strumenti di scrittura con tutti gli altri strumenti necessari per dare il meglio di sé. 🏆

Ma non credeteci sulla parola: provate voi stessi la differenza. Iscrivetevi subito a ClickUp . È gratis!