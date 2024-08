12 modelli gratuiti di piani di marketing per costruire una strategia di marketing

Un tempo il marketing era semplice.

Bastava un annuncio sul giornale locale e il gioco era fatto. Oggi le cose sono diventate un po' più complicate.

I commercianti pianificano campagne elaborate che si sincronizzano su diversi mezzi nella vita reale e nel mondo digitale. Ciò può includere annunci sui social media, motori di ricerca, contenuti di blog, eventi di persona e molto altro ancora. Tutto questo marketing richiede una grande quantità di pianificazione del progetto .

Non si può semplicemente buttare giù qualcosa e chiamarlo "giorno per giorno". È qui che entrano in gioco i modelli di piano di marketing. Questi piccoli e pratici strumenti vi aiutano a pianificare e coordinare le vostre strategie di marketing, facendo un po' di lavoro al posto vostro.

Ovviamente, questi modelli non possono fare tutto. Spetta ancora a voi prendere decisioni importanti per il marchio, come ad esempio se Rihanna o Ariana è la persona giusta per guidare il vostro evento. Ma i modelli possono rendere più semplice la pianificazione dell'impegno, stabilire elenchi chiari di cose da fare per il vostro team e rendere semplice l'esecuzione da parte di più dipartimenti.

Quindi, che siate un imprenditore che si affaccia al mondo del marketing o una multinazionale che ha bisogno di aiuto per organizzare i propri sforzi di marketing, c'è un modello di piano di marketing che fa per voi.

Questo elenco di 12 modelli di piano di marketing è un ottimo punto di partenza. Ognuno di essi ha un proprio obiettivo, quindi prendetevi un momento per trovare quelli che vi aiuteranno a pianificare la vostra prossima grande mossa di marketing.

Che cos'è un modello di piano di marketing?

Un modello di piano di marketing è uno strumento essenziale per qualsiasi azienda che voglia creare ed eseguire una strategia di marketing di successo. Fornisce la tabella di marcia per le vostre attività di marketing, dal alla definizione degli obiettivi alla scelta dei canali e alla misurazione del successo.

Questi modelli possono anche essere adattati alle esigenze di ciascuna organizzazione, consentendo di concentrarsi su aree specifiche che necessitano di attenzione e di fornire una direzione per i vostri sforzi di marketing. Se avete bisogno di aiuto per pianificare il vostro campagne sui social media e i post per il prossimo trimestre, c'è un modello pronto a rendere il processo un po' più semplice.

Cosa rende un buon modello di piano di marketing?

Un buon modello di piano di marketing può essere riassunto in tre parole: organizzato, specializzato e utile.

Uno degli obiettivi principali di ogni modello di strategia di marketing è quello di aggiungere un po' di ordine al caos che regna nel vostro dipartimento di marketing medio. Questi modelli vi aiutano a mantenervi organizzati e in carreggiata, consentendovi di concentrarvi su ciò che conta di più: raggiungere il successo.

I modelli migliori dovrebbero anche essere specializzati in un certo tipo di marketing o di attività per cui avete bisogno di aiuto. Ad esempio, un modello potrebbe essere specializzato nella progettazione di un sito di marketing piano d'azione per la vostra azienda o per aiutarvi a tracciare la mappa delle vostre future iniziative di marketing.

Utilizzate ClickUp per personalizzare la vostra visualizzazione e pianificare i materiali di marketing, come i contenuti e i media, in tutta la vostra organizzazione

Fare tutto in un unico modello sarebbe quasi impossibile, quindi la specializzazione consente a ciascun modello di essere completo senza essere eccessivo.

Infine, un modello deve essere utile.

Il motivo per cui avete bisogno di un modello è che vi faccia risparmiare tempo o che vi aiuti a completare un'attività di marketing con cui avete meno dimestichezza. Se il modello non è accompagnato da una formattazione intelligente, da opzioni per l'importazione di dati o da consigli di esperti, potrebbe essere più facile farlo da soli.

12 Migliori modelli di piano di marketing

I piani di marketing sono un modo cruciale per le aziende di creare ed eseguire una strategia di marketing di alto livello.

Tuttavia, il processo di pianificazione può risultare eccessivo senza gli strumenti giusti. Questo elenco di 12 modelli di piani di marketing rappresenta un ottimo punto di partenza per qualsiasi azienda che voglia creare una strategia di marketing completa ed efficace.

1. Modello di piano di marketing ClickUp

Iniziate il vostro piano di marketing con questo modello facile da usare per i principianti

Il Modello di piano di marketing ClickUp è uno strumento potente e personalizzabile che può aiutare i team a pianificare ed eseguire strategie di marketing di successo. Questo modello semplifica il processo di coordinamento e di pianificazione degli sforzi di marketing che vi permette di creare facilmente una panoramica delle vostre campagne e di monitorare i progressi e i risultati.

Questo modello include utili sezioni che consentono di inserire scadenze, stati, livelli di impegno, tag di impatto e altro ancora. Fornisce inoltre collaborazione in tempo reale per consentire ai team di monitorare facilmente le attività e assicurarsi di essere tutti sulla stessa pagina.

Inoltre, questo modello è completamente personalizzabile in base alle esigenze specifiche del vostro team. Aggiungete o rimuovete tutte le sezioni necessarie e organizzate il vostro piano di marketing nel modo migliore per voi.

Il modello di piano di marketing di ClickUp è perfetto per gli imprenditori, le piccole imprese o le grandi aziende che hanno bisogno di uno strumento facile da usare e completo per organizzare le loro strategie di marketing.

Inoltre, si abbina bene a molti dei nostri modelli più specifici inclusi in questo elenco. Scarica questo modello

2. Monitoraggio della salute dei clienti dell'agenzia ClickUp di Zenpilot

L'inseguitore dello stato di salute dei clienti dell'agenzia ClickUp di Zenpilot

Un marketing efficace richiede una conoscenza approfondita delle esigenze e delle preferenze dei clienti. Ecco perché il ClickUp Agency Client Health Tracker di Zenpilot Template è uno strumento prezioso per le aziende. Questo modello personalizzabile consente alle agenzie di monitorare lo stato di salute delle loro relazioni con i clienti, facilitando la gestione delle informazioni sui clienti e garantendo che gli sforzi di marketing siano in linea con le loro esigenze.

Con ClickUp Agency Client Health Tracker, le agenzie possono tenere traccia di una serie di importanti analisi di marketing tra cui i livelli di soddisfazione e i feedback dei clienti. Grazie a queste informazioni, le aziende possono adattare il loro strategia di content marketing per soddisfare al meglio le esigenze dei loro clienti.

Comprendendo le preferenze uniche di ciascun cliente, le aziende possono creare campagne mirate che stimolano l'impegno, forniscono valore e, in ultima analisi, aumentano la soddisfazione dei clienti. Scarica questo modello

3. ClickUp Quick Start: Modello di marketing

Pianificate più velocemente i vostri progetti e le vostre campagne di marketing con questo modello di avvio rapido

Volete far decollare la vostra strategia di marketing proprio adesso? Il modello di avvio rapido del marketing è stato meticolosamente realizzato per accelerare il vostro ingresso in ClickUp, assicurandovi un'esperienza efficiente e senza soluzione di continuità.

Questo modello in particolare è dotato di una serie di caratteristiche indispensabili per l'esecuzione di una strategia di marketing efficace. Include un piano di marketing completo, campagne ben strutturate, un calendario dei contenuti per una pianificazione sistematica, una libreria di risorse per una facile gestione delle risorse e un wiki del team per promuovere la condivisione delle conoscenze tra i membri del team.

Prendete in mano le redini del vostro marketing e amplificate la risonanza del vostro marchio con questo set di strumenti olistici. Scarica questo modello

4. Modello di gestione dei contenuti ClickUp

ClickUp è uno strumento di gestione dei progetti onnicomprensivo, che consente di strategizzare, coordinare e collaborare ai progetti all'interno di un'unica piattaforma. La natura completamente personalizzabile del software vi permette di adattare ogni aspetto del vostro progetto flusso di lavoro dei contenuti alle vostre specifiche esigenze e preferenze.

Tra la pletora di modelli pronti all'uso, uno che eccelle particolarmente nella pianificazione dei contenuti è il modello Modello di gestione dei contenuti ClickUp . La sua flessibilità e personalizzazione lo rendono la scelta migliore per la gestione di un flusso di lavoro unico di contenuti, anche se distribuito su più canali di marketing.

Questo modello è dotato di un calendario dei contenuti completo, che facilita il monitoraggio dei contenuti su vari canali, come blog, piattaforme di social media, siti web o e-mail. Una caratteristica particolare è la possibilità di avere viste del calendario separate per ogni canale.

Il modello di gestione dei contenuti offre una visione approfondita di ogni fase della creazione e della gestione dei contenuti. Dalla ricezione delle richieste iniziali alla costruzione di un piano dettagliato con i documenti pertinenti, fino alla gestione di un calendario editoriale e alla consegna dei contenuti finali, questo modello ha tutto sotto controllo.

Lasciate che questo modello sia il vostro hub definitivo per la creazione e la gestione dei contenuti su più canali di marketing, con l'ulteriore vantaggio di avere visualizzazioni del calendario dedicate per ogni canale. Scarica questo modello

5. Modello di scalatura della produzione di contenuti ClickUp

Utilizzate il ClickUp Content Production Scaling Template per aumentare seriamente la produzione del vostro blog, avendo a disposizione una postazione centralizzata per tracciare, valutare, visualizzare e collaborare

Il Modello di scalatura della produzione di contenuti ClickUp fornisce una visione tattica delle strategie impiegate dal team dei contenuti di ClickUp per scalare con successo la produzione di contenuti del blog.

Sebbene il modello si concentri principalmente sui contenuti dei blog, il suo versatile flusso di produzione può essere adattato a qualsiasi tipo di contenuto. Il content scaling è un approccio altamente strategico, apprezzato per la sua efficacia nel migliorare il traffico organico, la lead generation, la visibilità del marchio, le entrate e molto altro ancora.

Questo modello facilita la creazione continua di contenuti rilevanti, posizionando il vostro marchio come fonte affidabile di informazioni. Questa risorsa è perfetta per scrittori, redattori o team di contenuti che desiderano integrare il processo di produzione scalabile nelle loro strategie di marketing.

per una comprensione più approfondita delle otto fasi delineate in questo modello, consultate il nostro sito blog sulla produzione di contenuti in scala ! Questo vi consentirà di elaborare strategie efficaci e di navigare nel modello con professionalità

6. Modello di gestione della campagna e della promozione ClickUp

Le promozioni e le campagne hanno molte parti in movimento, ecco perché questo modello è perfetto per chi ha bisogno di gestire tutto tra team, clienti e canali

Avete bisogno di uno strumento completo per la gestione di campagne e promozioni che fornisca tutte le risorse necessarie per pianificare, monitorare ed eseguire le vostre iniziative di marketing?

Non cercate altro che il Modello di campagna e promozione ClickUp . Questo modello di piano di marketing digitale funge da hub centralizzato e facilita un flusso di lavoro completo che inizia con l'accettazione della richiesta, passa alla pianificazione con i documenti di briefing della campagna, passa a all'esecuzione del progetto con sottoattività, e culmina nell'esecuzione della campagna del piano di marketing.

Questo modello semplifica questo processo consolidando la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio delle campagne in un'unica piattaforma. L'utilizzo del nostro modello vi consentirà di:

Strutturare i progetti promozionali utilizzando elenchi di attività, scadenze e assegnatari

Monitorare i progressi attraverso flussi di lavoro automatizzati, promuovendo un'efficiente collaborazione di squadra

Valutare le prestazioni utilizzando strumenti di reporting personalizzabili

Facilitare il processo decisionale basato sui dati in un unico luogo centrale

Che il vostro obiettivo sia il lancio di un nuovo prodotto in un mercato target o l'esecuzione di una promozione speciale, questo modello di marketing fornisce il modello ideale per garantire un'implementazione efficace e senza interruzioni. Scarica questo modello

7. Modello di piano di marketing per eventi ClickUp

Realizzate eventi imperdibili con l'aiuto di questo modello di marketing per eventi

Con le tante cose che accadono oggi nel mondo, la vostra azienda ha bisogno di qualcosa di speciale per attirare e mantenere l'attenzione delle persone.

I grandi eventi spettacolari sono perfetti per questo scopo. Vi permettono di stare sotto i riflettori per un momento e di trasmettere il vostro messaggio in un modo che probabilmente rimarrà impresso nelle persone più a lungo di qualsiasi annuncio su Facebook o post sul blog.

Tuttavia, la pianificazione di questi eventi può richiedere mesi. È necessario il coordinamento di più team, software di pianificazione del marketing e forse anche di appaltatori esterni per realizzarlo.

È qui che il Modello di piano di marketing per eventi ClickUp entra in gioco.

Questo modello di piano di marketing digitale è il posto giusto per il vostro team per pianificare il vostro prossimo grande evento. Include compiti, budget e scadenze, oltre a viste multiple, per aiutarvi a tenere traccia di ciò che deve essere fatto e di chi ne è responsabile all'interno del vostro team di marketing.

Inoltre, questo modello è completamente personalizzabile se avete bisogno di spazio extra per qualcosa di più dettagliato, come le informazioni sulle ricerche di mercato, il budget di marketing o gli indicatori chiave di performance. Scarica questo modello Bonus:_

**Strumenti di marketing per le startup_

!

8. Modello di cartella ClickUp OKR

Il modello OKR di ClickUp consente di tracciare e allineare con precisione gli obiettivi e i risultati chiave, facilitando la definizione degli obiettivi e la misurazione dei progressi

Il Modello di cartella ClickUp OKR è uno strumento di pianificazione esaustivo, creato appositamente per aiutare gli individui e i team a stabilire e raggiungere i propri obiettivi.

Incorpora una Cadenza di pianificazione che delinea la struttura fondamentale per la formulazione degli OKR (Obiettivi e Risultati Chiave). Inoltre, il modello dispone di liste di OKR che decostruiscono gli obiettivi in compiti gestibili e tengono costantemente traccia dei progressi.

Questo approccio sistematico assicura che i team mantengano la concentrazione e la direzione durante l'anno, aumentando ulteriormente il loro potenziale di successo. Il modello di piano di marketing digitale è ideale per tracciare le attività di marketing in base agli obiettivi e alle metriche di marketing.

Dettagliare le tattiche di marketing è fondamentale, ma avere i numeri a sostegno del budget di marketing o di come gli OKR aiuteranno il team di marketing digitale a raggiungere il pubblico di riferimento in modo più efficiente è cruciale. Scarica questo modello

9. Il modello di piano di marketing ClickUp

Questo modello personalizzabile consente di velocizzare il piano di marketing. Date priorità alle attività, tracciate gli obiettivi e registrate i risultati.

Se siete nelle fasi iniziali della pianificazione di una campagna o di un progetto di marketing, il modello Modello di piano di marketing ClickUp è una risorsa fantastica per iniziare. Questo modello, personalizzabile e facile da usare, è stato progettato per accelerare lo sviluppo del vostro piano di marketing.

È facile tenere traccia delle iniziative di marketing, stabilire le priorità, monitorare gli obiettivi e documentare i risultati.

Un piano di marketing meticolosamente realizzato può essere il fattore decisivo tra il successo e il fallimento nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Ecco perché ClickUp ha creato questo modello, uno strumento completo che vi aiuterà a pianificare, monitorare e ottimizzare le vostre campagne di marketing in un'unica posizione.

L'utilizzo di questo modello vi consente di:

Stabilire obiettivi di marketing raggiungibili

Organizzare i compiti in fasi attuabili per il raggiungimento di questi obiettivi

Monitorare i progressi utilizzando metriche e analisi integrate

Dite addio ai fogli di calcolo disorganizzati e agli strumenti multipli. Questo modello di marketing offre la trasparenza e il comando necessari per elevare i vostri sforzi di marketing a livelli mai raggiunti prima. Scarica questo modello

10. Modello di piano d'azione di marketing ClickUp

Create e gestite progetti pubblicitari di successo e mostrate come lo farete con questo modello di piano d'azione di marketing approfondito

Ogni buona strategia ha bisogno di un piano dettagliato, ma avete bisogno di qualcosa che vi fornisca maggiori dettagli su come lo realizzerete?

Se volete commercializzare il vostro prodotto o servizio, avrete bisogno di un piano d'azione di marketing per trasformare le vostre idee in azioni concrete rOI di marketing . Un piano d'azione di marketing è un documento dettagliato che delinea le strategie e le tattiche che un'azienda utilizzerà per promuovere e vendere i propri prodotti o servizi.

In genere include un'analisi del mercato di riferimento, obiettivi e finalità aziendali, informazioni sui prezzi e qualsiasi altra informazione pertinente che possa aiutare a eseguire il piano con successo. Modello di piano d'azione di marketing di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare una strategia di marketing completa, anche se non l'avete mai fatto prima.

A tal fine, il modello illustra gli elementi principali che dovrete comprendere e formulare prima di poter creare il vostro piano. Questi includono:

Definire gli obiettivi di marketing : Capire qual è l'obiettivo finale del vostro piano di marketing digitale

: Capire qual è l'obiettivo finale del vostro piano di marketing digitale Conoscere i clienti : Fare ricerche sul mercato e sul pubblico di riferimento per capire cosa cercano i vostri clienti, dove possono essere raggiunti e che tipo di pubblicità potrebbe funzionare meglio per loro

: Fare ricerche sul mercato e sul pubblico di riferimento per capire cosa cercano i vostri clienti, dove possono essere raggiunti e che tipo di pubblicità potrebbe funzionare meglio per loro Verificare le vostre pratiche attuali : Imparate da ciò che avete fatto in passato, sia in positivo che in negativo, per creare una strategia di marketing ancora migliore in questo modello di piano di marketing

: Imparate da ciò che avete fatto in passato, sia in positivo che in negativo, per creare una strategia di marketing ancora migliore in questo modello di piano di marketing Impostazione del piano : Elencate tutte le attività che devono essere svolte per il successo della vostra strategia

: Elencate tutte le attività che devono essere svolte per il successo della vostra strategia Revisione e rifinitura: Verificate se vi è sfuggito qualcosa sottoponendolo a un collega

Inoltre, dopo aver elencato il vostro piano, utilizzate la funzione di ClickUp software di gestione dei progetti per esportare queste attività e condividerle con il vostro team, in modo da poter lavorare alla realizzazione della vostra strategia di marketing.

È davvero così facile e tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare è questo modello di piano di marketing al link sottostante. Scarica questo modello

11. Modello per i media sociali ClickUp

Costruite, gestite e programmate rapidamente i contenuti dei social media con informazioni dettagliate e campi personalizzati per un semplice monitoraggio

Nel social media marketing, la coerenza è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di marketing. Ma creare più post pertinenti su diversi canali di distribuzione è più facile a dirsi che a farsi. I punti dolenti e strategia dei social media che funziona su LinkedIn potrebbe non andare altrettanto bene su Facebook o Instagram.

Ecco perché la Modello ClickUp per i social media è stato creato.

Questo potente strumento tiene traccia dei post pianificati su più piattaforme di social media, in modo da raggiungere costantemente il pubblico target ideale sul canale di social media giusto. Inoltre, poiché tutti i contenuti pianificati si trovano in un unico luogo, è più facile per il social media marketing o per altri membri del team di marketing digitale vedere se ci sono lacune nel calendario dei social media.

Per esempio, invece di supporre che qualcun altro abbia lavorato al post di Capodanno quest'anno, il vostro team può vedere che non ci sono piani attuali su questo modello e correggere l'omissione. Ottenete il vostro calendario dei social media calendario dei contenuti in ordine con il modello sottostante. Scarica questo modello

12. Modello di piano di vendita e marketing ClickUp

Mettete d'accordo i team di vendita e di marketing per migliorare la sinergia e i risultati

Sebbene abbiano in linea di massima lo stesso obiettivo, a volte può sembrare che i team di vendita e di marketing vivano in mondi diversi. Hanno le proprie metriche, strategie e processi per aiutare l'azienda a vendere di più.

Tuttavia, quando questi reparti non sono in sintonia, si perde l'opportunità di sfruttare davvero la potenza dell'intero team per raggiungere gli obiettivi di vendita e marketing.

Ecco perché il Modello di piano di vendita e marketing di ClickUp è stato creato. Il modello fornisce un'unica piattaforma di lavoro per entrambi i dipartimenti, consentendo una collaborazione più semplice e un migliore allineamento degli obiettivi aziendali, sia che si tratti di condividere ricerche di mercato, fornire informazioni dettagliate sulla strategia di content marketing o semplicemente delineare i piani di marketing per entrare in contatto con le vendite.

Questo modello comprende sezioni per gli obiettivi di vendita, i piani di marketing, i risultati delle campagne e altro ancora. In questo modo, è chiaro il ruolo di ogni dipartimento nel grande schema delle cose.

Per esempio, il vostro team di vendita probabilmente interagisce spesso con i clienti target e sa quali sono le offerte che funzionano meglio con i vari gruppi demografici. Il team di marketing può utilizzare queste conoscenze non solo per migliorare il marketing, ma anche per identificare i lead che hanno maggiori probabilità di conversione.

Mettete d'accordo i vostri reparti di marketing e vendite con il nostro modello di piano di marketing e vendite. Scaricate questo modello

Vantaggi di una forte strategia di marketing

Un piano di marketing ben congegnato può portare molteplici vantaggi alla vostra azienda, tra cui:

Aumento della notorietà del marchio : Una solida strategia di marketing digitale può aiutarvi a raggiungere nuovi clienti e a far conoscere il vostro marchio a più persone, raccogliendo al contempo ricerche di mercato per progetti futuri

: Una solida strategia di marketing digitale può aiutarvi a raggiungere nuovi clienti e a far conoscere il vostro marchio a più persone, raccogliendo al contempo ricerche di mercato per progetti futuri Miglioramento del coinvolgimento dei clienti : Creando contenuti mirati e pertinenti per il vostro pubblico, potete coinvolgerlo a un livello più profondo e costruire relazioni più forti

: Creando contenuti mirati e pertinenti per il vostro pubblico, potete coinvolgerlo a un livello più profondo e costruire relazioni più forti Maggiori conversioni : Con una chiara strategia di marketing in atto, è possibile attrarre un maggior numero di lead qualificati e convertirli in clienti paganti

: Con una chiara strategia di marketing in atto, è possibile attrarre un maggior numero di lead qualificati e convertirli in clienti paganti **Una solida strategia di marketing può aiutarvi a distinguervi dai vostri concorrenti e ad affermare il vostro marchio come leader del settore

Aumento del ROI : Tracciando gli obiettivi e gli sforzi di marketing e perfezionando la strategia di marketing digitale, è possibile ottenere un maggiore ritorno sull'investimento

: Tracciando gli obiettivi e gli sforzi di marketing e perfezionando la strategia di marketing digitale, è possibile ottenere un maggiore ritorno sull'investimento Miglioramento del lavoro di squadra e della comunicazione: Con un piano di marketing in atto, tutti i membri del team possono essere sulla stessa pagina e lavorare per obiettivi comuni, portando a una migliore collaborazione e comunicazione

Come scrivere un piano di marketing?

Ora che avete capito l'importanza di avere una solida strategia di marketing, ecco alcuni consigli per scrivere e implementare un piano di marketing efficace:

Definire gli obiettivi aziendali: Stabilite cosa volete ottenere con le vostre attività di marketing, che si tratti di aumentare le vendite, migliorare la notorietà del marchio o lanciare un nuovo prodotto Identificare il pubblico di riferimento: Capire chi sono i vostri clienti ideali e quali sono le loro esigenze e preferenze. Questo vi aiuterà a creare campagne di marketing mirate e pertinenti Condurre un'analisi SWOT: Valutate i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce della vostra azienda per identificare le aree in cui potete migliorare e capitalizzare le potenziali opportunità con un'analisi SWOT efficace Stabilire un budget di marketing: Determinare quanto si può realisticamente spendere per le attività di marketing e allocare le risorse di conseguenza per raggiungere gli obiettivi di marketing Scegliere i canali di marketing: In base al vostro pubblico di riferimento e agli obiettivi aziendali, selezionate i canali di marketing più efficaci per raggiungerlo Creare un calendario e delle scadenze: Stabilite scadenze specifiche per ogni campagna o attività di marketing, per assicurarvi che tutto venga completato in modo tempestivo Tracciare e misurare i risultati: Monitorare costantemente il successo delle iniziative di marketing e apportare le modifiche necessarie per migliorare le prestazioni. Comunicare e collaborare con il team: Mantenete tutti i membri del team informati e coinvolti nel processo di marketing per garantire che tutti lavorino per gli stessi obiettivi di marketing Rivedere e aggiornare regolarmente il piano: Con l'evolversi della vostra attività, anche il vostro piano di marketing dovrebbe evolversi. Rivedetelo e aggiornatelo continuamente per rimanere pertinenti ed efficaci

Massimizzate gli sforzi di marketing del vostro team con i modelli di piano di marketing

Indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, il successo del marketing può essere raggiunto con un piano ben congegnato. Con la suite di modelli potenti e facili da usare di ClickUp, avrete tutto ciò che vi serve per creare una strategia efficace.

Per raggiungere più facilmente tutti i vostri obiettivi, sia che si tratti di commercializzare il vostro prodotto o la vostra azienda l'inserimento di un nuovo cliente . Dalla pianificazione dei contenuti al marketing degli eventi, dalle vendite alle gestione del progetto del sito web questi modelli forniscono gli strumenti necessari a qualsiasi marketer o imprenditore digitale che voglia lasciare il segno nel mondo di oggi.

Quindi non aspettate un minuto di più e iniziate a migliorare il vostro sito web le capacità di marketing del vostro team con ClickUp.