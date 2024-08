21 Migliori software di gestione dei progetti di marketing per aziende e agenzie nel 2024

State cercando di tenere un occhio sulla coda di richieste di campagne, un altro sull'elenco delle cose da fare e un altro ancora sul vostro ripartizione degli obiettivi trimestrali ? Da fare: non solo sembrate estremamente storditi, ma avete anche bisogno di un software di project management per il marketing, e in fretta!

I moderni responsabili marketing di startup, agenzie e aziende gestiscono regolarmente progetti multicanale campagne di marketing . Senza un software per il project management, rischierebbero di di sprecare un giorno di lavoro alla settimana alla ricerca di informazioni perse in lunghi thread di email. Vi suona familiare? 🙋 Project management del marketing è uno strumento per organizzare, collaborare e realizzare progetti di marketing. Ma il migliore software per marketer gestisce una varietà di flussi di lavoro, gestisce i passaggi tra i team e si integra facilmente con altre app per completare lo stack tecnologico.

La verità è che le operazioni manuali non possono cavalcare l'onda della crescita, quindi è importante fermarsi e considerare l'introduzione di un motore software per alimentare i team, i processi di marketing e i collaboratori. 🔌

In questa guida, tratteremo le funzionalità /funzione che i team interni e remoti utilizzano per progettare flussi di lavoro interfunzionali e il nostro elenco consigliato dei migliori 21 software di project management per il marketing.

Cosa cercare in un software di project management per il marketing?

La scelta del giusto software di project management per il marketing può essere travolgente. Quando decidete qual è quello giusto per il vostro team, tenete a mente queste funzionalità /funzione:

Automazioni: Cercate un software per la gestione dei progetti di marketing software in grado di automatizzare le attività di marketing come l'impostazione di nuovi progetti e l'assegnazione di attività . Questo aiuterà a integrare rapidamente i nuovi membri del team e a evitare noiosi lavori manuali.

Collaborazione con il team: Avere la possibilità di giusti strumenti di comunicazione è essenziale quando si tratta di gestire progetti di marketing. Scegliete un sistema che consenta di ai team di collaborare, chattare e commentare facilmente sulle attività .

Integrazioni: Cercate una piattaforma che si integri facilmente con i software esistenti, come le piattaforme di email marketing e gli strumenti di analisi. Questo vi aiuterà a snellire il flusso di lavoro e vi darà accesso ai dati di cui avete bisogno in un unico posto.

**Assicuratevi che il sistema di project management scelto offra funzionalità di analisi, monitoraggio e reportistica in tempo reale. Questo vi aiuterà a tenere sotto controllo le prestazioni del team e a identificare le aree in cui è possibile apportare miglioramenti.

Sicurezza e privacy: La sicurezza è sempre una preoccupazione chiave quando si tratta di sistemi di gestione dei dati online. Assicuratevi che la piattaforma scelta abbia misure adeguate per mantenere i vostri dati al sicuro.

21 Migliori software di marketing project management

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/list-view-in-clickup-2-1400x926.png clickUp è il miglior software di project management per il marketing per team interni e remoti per gestire attività , campagne, documenti e client /$$$img/

Allineate i vostri obiettivi e collaborate tra le attività e i documenti per l'esecuzione della strategia definitiva in ClickUp

Sappiamo che voi e il vostro team siete abituati a mettere insieme i processi per ogni singolo progetto per far sì che le cose accadano. Gli strumenti legacy e costosi che avete ereditato sono un punto di attrito piuttosto che un collaboratore obiettivi di marketing e operazioni. ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one in cui i team si riuniscono per pianificare, organizzare e collaborare al lavoro utilizzando attività , documenti, chat, obiettivi, lavagne online e altro ancora. Personalizzatela facilmente per adattarla al meglio al vostro team in pochi clic e riducete seriamente il vostro elenco di strumenti (e la spesa per le app di terze parti!)

Questo strumento consente a team di ogni tipo e dimensione di realizzare progetti di marketing in modo più efficace, aumentando la produttività a nuovi livelli! Approfittate di gratuitamente gestione delle attività Funzionalità /funzione di ClickUp per cui voi, i vostri collaboratori e i vostri client vi ringrazieranno in seguito:

15+ visualizzazioni di progetto per monitorare i progetti e gestire le attività . Create viste private o pubbliche dei progetti per organizzare le attività personali e del team in base ai diversi stili di lavoro. Attività per registrare riunioni e assegnare lavori. Impostazione di attività ricorrenti pernote delle riunioni e gli appunti, quindi assegnareelementi di azione ai singoli individui per mantenere i progetti in movimento. Dashboard per misurare il ROI e l'efficienza del team di marketing. Rimanere aggiornati con oKR di marketing , lo stato di avanzamento dei progetti, gli insight delle campagne e altro ancora, senza bisogno di aggiornamenti manuali! Documenti e modelli di elenchi di attività per standardizzare i processi di lancio. Utilizzate un modello dalla sezioneCentro modelli ClickUp o uno da voi costruito per standardizzarei flussi di lavoro del marketing per le richieste in arrivo, le attività della campagna e la documentazione.

Professionisti di ClickUp

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi della vostra azienda, saremo lieti di aiutarvi ad ottenere un esito positivo! Per favore contattare il reparto commerciale quando siete pronti.

Capterra: 4.7/5 (2.890+ recensioni)

Se stai cercando un modo migliore per_ gestire le vostre risorse , pipeline commerciale, scopo del progetto , la consegna del progetto, il feedback del client e i processi di onboarding, iniziano con Il modello di agenzia creativa di ClickUp !

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/asana-1-1400x933.png esempio di software di marketing project management Asana /$$$img/

via Asana Asana è uno strumento di gestione delle attività che organizza tutti i compiti in un unico spazio. I team di marketing vedono cosa c'è da fare, quali attività sono prioritarie e quando il lavoro è in scadenza. Gli appassionati di visualizzazioni di progetti basate su grafici apprezzeranno il modello di dati di Asana per rimanere sincronizzati e rispettare le scadenze.

Professionisti di Asana

Gli allegati possono essere aggiunti a qualsiasi attività e acceduti in seguito nello spazio di archiviazione del team

Funzionalità di chattare e collaborare in tempo reale per ogni attivitÃ

Modelli di progetto per velocizzare i processi

Visualizzazione del calendario per vedere chiaramente i vostri impegni

La visualizzazione Kanban di Asana è simile a quella di Trello

Consigli di Asana

Noassegnatari multipli opzione

Non è ideale per progetti complessi con flussi di lavoro multipli (trovare una soluzione flessibile con l'opzioneAlternative di Asana)

Non è possibile convertire i commenti in attivitÃ

Nessuna funzionalità /funzione che permetta ai team di collaborare sullo stesso documento

È necessario assegnare copie di un'attività a più membri del team, il che può ingombrare l'area di lavoro con tonnellate di cloni

Prezzi di Asana

Asana offre una versione di prova gratuita, un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $$$a 10,99/mese per utente

Valutazione dei clienti di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Teamwork-Bacheca-View-Content-Dashboard-Example.png esempio di software di project management per il marketing di teamwork /$$$img/

via Progetti di lavoro di squadra Il lavoro di squadra è un progetto software di collaborazione ideale per le agenzie di marketing e per i team che desiderano organizzare le attività per una semplice navigazione e gestione del cliente . Le funzionalità /funzione chiave di Teamwork Projects includono la pianificazione delle risorse, il monitoraggio del tempo del progetto e i modelli di elenco delle attività .

Scegliete tra più di 25 modelli *Modelli di marketing di ClickUp* per dare il via al vostro piano di progetto oggi!

Progetti di lavoro di squadra

Nessun costo aggiuntivo per avere utenti client, ideale per le agenzie di marketing

Funzionalità /funzione di blocco note per la condivisione organizzata dei documenti

Visualizzazione del portfolio per dare facilmente un'occhiata a tutte le produttività e i servizi

Reportistica, rapporti di utilizzo e fatturazione

Progetti di lavoro in team contro

I modelli di progetto non sono disponibili nel piano Free

La chat integrata con il team è una funzionalità /funzione a pagamento

Piani a pagamento costosi rispetto ad altri software di project management per il marketing presenti in questo elenco

Prezzi dei progetti di team

Teamwork Projects offre un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $$$a al mese

Valutazione dei clienti di Teamwork Projects

G2: 4.4/5 (990+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (700+ recensioni)

4. Attivare/disattivare il piano Toggl

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/toggl.png toggl plan marketing project management tool esempio /$$$img/

via Piano attivato/disattivato Toggl è un software di project management composto da tre soluzioni: Toggl Track, Toggl Plan e Toggl Hire. Le tabelle di marcia visive di Toggl Plan completano la gestione del cambiamento quando la gestione di più progetti in fogli di calcolo introduce più lavoro che supporto.

Provate questi_ **Strumenti di gestione del cambiamento /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/trello-1-1400x951.png esempio di Trello marketing project management software /$$$img/

via Trello Nell'ambito della famiglia di software Atlassian, Trello è uno strumento Kanban composto da quattro componenti chiave: la lavagna Kanban, le schede, gli elenchi e il menu della lavagna. I team possono portare avanti il lavoro utilizzando i pulsanti personalizzati delle schede e della lavagna di Trello.

Professionisti di Trello

La funzionalità /funzione di automazione senza codice, Butler, aiuta i teama risparmiare tempo con le attività amministrative

Liste di controllo avanzate (una funzionalità a pagamento) per l'assegnazione granulare delle attivitÃ

Facilità di configurazione e di inserimento nel progetto

Tag, etichette e categorie per l'organizzazione delle attivitÃ

Personalizzato Automazioni di Trello , regole e comandi programmati

Bacheche Kanban per semplificare le attivitÃ

Conseguenze di Trello

Piano Free con limite di 10MB per file allegato

Nessuna barra di accesso rapido per visualizzare le attività attuali

I commenti si trovano sul retro della scheda, il che rende difficile la collaborazione

È necessario pagare per alcuni potenziamenti per ottenere funzioni complete

Prezzi Trello

Trello offre una versione di prova gratuita, un piano Free e piani a pagamento a partire da $$$a utente al mese

Valutazioni dei clienti di Trello

G2: 4,5/5 (20.410+ recensioni)

Capterra: 4,4/5 (12.390+ recensioni)

Vedi questi_

**Alternative a Trello_

!

8. Alveare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Hive-status-view-board-example-1400x646.png esempio di visualizzazione dello stato del software di project management hive /$$$img/

via AlveareHive è uno dei migliori strumenti di project management per il marketing che consente al team di gestire i progetti nel modo desiderato. Dispone di varie integrazioni e visualizzazioni multiple per una maggiore flessibilità .

Professionisti di Hive

Pianifica facilmente le campagne con grafici Gantt, tavole Kanban, calendari e tabelle

Invitoclienti e appaltatori a collaborare con voi tramite l'app

Correzione di bozze e approvazioni per semplificare i cicli di feedback

oltre 1.000 integrazioni consoftware come Jira, Salesforce, Zoom e Adobe Photoshop

Conseguenze di Hive

Sono necessari diversi componenti aggiuntivi per ottenere tutte le funzioni

Le app per dispositivi mobili non sono robuste come l'app desktop

Non c'è un piano Free

Prezzi dell'alveare

Hive offre una versione di prova gratuita, un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $$$a al mese

Valutazione dei clienti di Hive

G2: 4,5/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4,5/5 (140+ recensioni)

9. Progetto ProProfs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Proprofs-project.jpg proprofs project management software grafico Gantt esempio /$$$img/

via Progetto ProProfs ProProfs Project è una delle migliori opzioni di project management per il marketing, perché offre solide funzionalità per aiutare i team di marketing a gestire, monitorare e condurre campagne di marketing di esito positivo.

Professionisti di ProProfs Project

Ideazione, piano ed esecuzione di più progetti da un'unica dashboard

Possibilità di messaggistica istantanea e condivisione di file per una collaborazione senza interruzioni

Grafici Gantt, schede Kanban e vista Gantt per pianificare e visualizzare i progetti

Incredibili capacità di monitoraggio del tempo

Consigli di Profs Project

Non c'è un piano Free

La versione di prova è solo per 15 giorni

L'impostazione di ruoli e autorizzazioni è disponibile solo nel piano premium

Prezzi del progettoProfs

ProProfs Project offre una versione di prova gratuita e piani a pagamento a partire da $$$a per utente

Valutazioni dei clienti di ProProfs Project

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

10. Progetti Zoho

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/zoho-1400x933.png esempio di software di project management per il marketing di zoho projects /$$$img/

via Progetti ZohoProgetti Zoho è una delle migliori opzioni di project management per il marketing, grazie alla sua piattaforma cloud-based che aiuta voi e il vostro team di marketing a pianificare il lavoro, a monitorare lo stato dei progetti e a collaborare con il vostro team. L'interfaccia di facile utilizzo facilita l'adozione del software da parte dei nuovi utenti.

Professionisti di Zoho

La visualizzazione della Sequenza consente di vedere cosa stanno facendo i dipendenti in un determinato periodo di tempo

Utilizzo delle tabelle orarie dei dipendenti per registrare le ore fatturabili e non fatturabili

Bacheche Kanban per visualizzare il flusso di lavoro

Zoho cons

Il piano Free consente di creare solo due progetti e di allegare file fino a 10MB

Integrazioni limitate con altri programmi non Zoho come Zoom * Curva di apprendimento elevata, soprattutto durante il processo di configurazione iniziale

Prezzi di Zoho

Zoho Projects offre un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $$$a al mese

Valutazioni dei clienti Zoho

G2: 4.3/5 (280+ recensioni)

Capterra: 4.2/5 (250+ recensioni)

Bonus:_ Il miglior software di project management per Mac

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/basecamp-1400x911.png esempio di software di gestione delle attività Basecamp /$$$img/

via Basecamp Basecamp è un software di project management che offre ai Teams funzionalità /funzione per lo spazio di archiviazione dei file, la gestione del team e le chattare in gruppo. Lo strumento mira a riunire la gestione delle attività e la comunicazione del team di progetto sotto un'unica tenda con funzionalità /funzione quali elenchi di cose da fare e bacheche.

Profili di Basecamp

Grafici a forma di collina che offrono una panoramica sull'andamento dei progetti

Il menu "Ehi!" raggruppa notifiche come nuovi messaggi, @ menzioni e to-dos

Un portale per i client per visualizzare attività e comunicare

Salvataggio di nuovi messaggi o documenti come bozze prima di pubblicarli

Si integra con ClickUp tramite Zapier

Consiglio Basecamp

Manca di funzionalità avanzate di project management come priorità delle attività e stati personalizzati

Nessuna etichetta o tag per una migliore organizzazione delle attivitÃ

Nessuna funzionalità nativa di monitoraggio del tempo

Nessuna versione gratuita

Non è adatto perstrutture organizzative come le agenzie di marketing con più progetti di marketing in corso contemporaneamente

Prezzi di Basecamp

Basecamp offre una versione di prova gratuita e un piano a pagamento a 99 dollari al mese

Valutazioni dei clienti di Basecamp

G2: 4,1/5 (oltre 4.940 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (13.350+ recensioni)

Controlla questi_ Alternative al basecamp !

12. nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ntask.png esempio di software di gestione del marketing ntask /$$$img/

via nTask nTask è un altro degli strumenti di project management basati su cloud che può aiutare voi e il vostro team di marketing a gestire tutto, dal piano delle risorse ai risultati dei progetti. Come altri software di progetto di questo elenco, nTask offre schede Kanban per creare un piano di progetto e visualizzare le attività .

Profili di nTask

Teamstrumenti di gestione del carico di lavoro per allineare i team remoti

Gestione degli allegati e dei documenti

Personalizzazione di ruoli e autorizzazioni

Attività cardine del progetto per seguirne rapidamente lo stato

nTask cons

Non è adatto a team più grandi di 50 o più persone

Le lavagne Kanban sono una funzionalità /funzione a pagamento

Gli utenti hanno meno controllo sulla personalizzazione dell'interfaccia

Prezzi per le attivitÃ

nTask offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 3 dollari/mese per utente

Valutazione dei clienti di nTask

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

Capterra: 3.9/5 (10+ recensioni)

13. Workfront

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/workfront.png esempio di software di project management per il marketing workfront /$$$img/

via Fronte lavoro I fan e gli utenti di Adobe riconosceranno Workfront, uno strumento di gestione del lavoro collaborativo che consente ai team di connettersi, collaborare e completare il lavoro più velocemente. Workfront si connette perfettamente con le soluzioni di marketing di Adobe per creare un sistema all-in-one.

Professionisti di Workfront

Funzionalità di approvazione integrata per la collaborazione del team e il feedback sui progetti

Reportistica e dashboard visivi

Elenco consolidato delle attività che visualizza gli incarichi più critici e le attività imminenti

Integrazione con Adobe, Slack, GSuite e Salesforce

Conseguenze diWorkfront

Più complesso di altri software di marketing

Non è adatto alle piccole aziende poiché le integrazioni dipendono dal piano tariffario

Il grafico Gantt è difficile da usare rispetto agli altri strumenti di project management elencati

Prezzi diWorkfront

Informatevi presso Workfront per conoscere i prezzi

Valutazione dei clienti di Workfront

G2: 4,1/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (1.000+ recensioni)

Vedi questi_

**Alternative a Workfront_

!

14. Ravetree

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/Ravetree-1400x790.png esempio di project management per il marketing di ravetree /$$$img/

via Ravetree Ravetree è una soluzione di project management per la gestione di progetti, fatture, risorse e client. Grazie a funzionalità /funzione chiave come i portali dei client, i modelli di progetto e i portfolio, i team di marketing possono creare flussi di lavoro personalizzati per ogni tipo di categoria di progetto.

Professionisti di Ravetree

Supporto di file PDF, MOV, MP4, IA, PSD, XLSX, DOCX e PNG

Fatture per i tempi registrati e le spese approvate

Sequenza per una facile gestione delle risorse

Strumento per la pianificazione degli sprint

Ravetree cons

Nessuna integrazione nativa con le email

Piani a pagamento più costosi rispetto ad altri strumenti di marketing di questo elenco

Prezzi di Ravetree

Ravetree offre piani a pagamento a partire da $29/mese

Valutazione dei clienti Ravetree

G2: 4.1/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

15. Kissflow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/kissflow.png esempio di software di project management kissflow /$$$img/

via Kissflow Il prossimo miglior strumento di project management per il marketing è Kissflow, un sistema di gestione dei processi e di automazioni dei processi e dei flussi di lavoro strumento per l'intera organizzazione per personalizzare qualsiasi processo. Fornisce le funzionalità /funzioni di cui voi e i vostri project management avete bisogno, con un layout intuitivo che non richiede una formazione specifica!

Professionisti di Kissflow

Moduli drag-and-drop per la creazione di app

Analisi in tempo reale per automatizzare i processi

Processo egestione dei flussi di lavoro senza codice

Scalabile per gestire grandi volumi di dati e complessitÃ

Conseguenze di Kissflow

Interfaccia mediocre rispetto ad altri software di project management per il marketing presenti in questo elenco

Mancanza di visualizzazioni per il progetto

Nessun piano Free

Prezzi di Kissflow

Kissflow offre piani a pagamento a partire da $10/utente al mese

Valutazione dei clienti di Kissflow

G2: 4.3/5 (490+ recensioni)

Capterra: 3.8/5 (10+ recensioni)

Prova questi *Alternative a Kissflow* !

16. FunzioneFox

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/functionfox.png esempio di software di project management creativo e di marketing functionfox /$$$img/

via FunzioneFox FunctionFox è un software di timesheet e project management che aiuta i project manager a tenere tutto sotto controllo, nei tempi e nei budget previsti. Questo strumento mira a supportare i team di marketing allineando obiettivi e risorse per campagne di esito positivo.

Profili di FunctionFox

L'assegnazione di attività al team permette di gestire risorse e carichi di lavoro

Progetto flessibileapp per la pianificazione dei progetti per campagne di marketing

Moduli di richiesta online con campi personalizzati illimitati

Comunicare con i membri del team utilizzando un blog di progetto

Conseguenze di FunctionFox

Le visualizzazioni del progetto sono limitate alla tabella di marcia e ai grafici Gantt

Piano Free al limite

Mancanza di una gerarchia dell'area di lavoro personalizzabile (non adatta aTeams di marketing agile)

Prezzi di FunctionFox

FunctionFox offre piani a pagamento a partire da 5 dollari/utente al mese

Valutazione dei clienti di FunctionFox

G2: 4.4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 150 recensioni)

17\. iMeet Central

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/imeet-central.png esempio di software di project management per la pianificazione di progetti /$$$img/

via iMeet Central iMeet Central (ex Central Desktop) di PGi è un software di project management con strumenti di collaborazione tra team per aiutare marketer, agenzie creative e aziende aziendali a gestire i file, collaborare ai progetti e connettere gli utenti. I team possono creare e personalizzare comunità online private per ogni reparto, progetto, client o esigenza.

Professionisti di iMeet Central

Potente funzionalità /funzione per una facile ricerca dei file

Integrazione con le soluzioni iMeet e GlobalMeet di PGi per le riunioni online

Moodboard privati e online per il brainstorming creativo

Database online perbrief creativi e processi

iMeet Central cons

Piani a pagamento costosi rispetto ad altri strumenti di project management di questo elenco

Non è facile da usare per i team di marketing in cerca di un'interfaccia intuitiva

Personalizzazione limitata per le funzionalità /funzione avanzate

Prezzi di iMeet Central

iMeet Central offre piani a pagamento per marketer e agenzie a partire da 45 dollari per utente al mese

Valutazione dei clienti di iMeet Central

G2: N/D

Capterra: 4.6/5 (10 recensioni)

18. LiquidPlanner

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/liquidplanner.png esempio di software di marketing project management liquidplanner /$$$img/

via LiquidPlanner LiquidPlanner è uno strumento di project management che aiuta i team ad automatizzare la programmazione delle attività , a tenere traccia delle modifiche al progetto e a personalizzare i dashboard dei dati del progetto. Una delle funzionalità /funzione chiave di LiquidPlanner che le agenzie di marketing troveranno utile per il project management è il suo approccio ai progetti basato sulle priorità .

Professionisti di LiquidPlanner

Funzionalità /funzione "Smart Schedule Bars" per catturare le modifiche in tempo reale

Molteplici titolari di un'attività , a vantaggio dei project manager

Catene di dipendenza per visualizzare la sequenza delle fasi

Conseguenze di LiquidPlanner

Non è adatto alle piccole agenzie con progetti multipli in corso simultaneamente (trovare inAlternative di LiquidPlanner)

Piano Free limitato rispetto ad altri strumenti di project management per il marketing presenti in questo elenco

Curva di apprendimento ripida per la formazione e l'adozione

Prezzi di LiquidPlanner

LiquidPlanner offre una versione di prova gratuita e piani a pagamento a partire da $$$a al mese

Valutazione dei clienti di LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (630+ recensioni)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/podio.png esempio di software di project management Podio per i team di marketing /$$$img/

via Podio Podio è uno strumento di project management che fornisce una struttura ai team di marketing per collaborare più facilmente, trovare informazioni più velocemente e scegliere tra diverse visualizzazioni del lavoro. Inoltre, un project manager può creare un'automazione delle attività per mantenere in connessione persone e progetti con un flusso di lavoro Podio.

Professionisti Podio

Impostazione di autorizzazioni personalizzate per controllare chi ha accesso alle aree di lavoro

Eccellenti capacità di condivisione dei file

Funzionalità integrate di chattare e videoconferenza con il team

Potenti app per dispositivi mobili che consentono di gestire qualsiasi progetto di marketing in movimento

Podio si integra con ClickUp

Podio cons

Un piano gratuito limitato che manca di flussi di lavoro automatizzati, sincronizzazione dei contatti e funzionalità di gestione degli utenti

Non è possibile assegnare i commenti come attivitÃ

I report visivi sono disponibili solo nelle versioni premium

Prezzi di Podio

Podio offre piani gratis e a pagamento a partire da $7,20/mese

Valutazioni dei clienti Podio

G2: 4.1/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (oltre 200 recensioni)

20. Lavora con noi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/workamagig.png esempio di software di project management per il marketing di workamagig /$$$img/

via Lavora con noi Workamajig è uno strumento di project management per il marketing che consente di gestire progetti, budget, orari e account in un unico luogo. Tra le funzionalità /funzioni chiave per i team di marketing interni vi sono dashboard azionabili, feed di attività giornaliere in tempo reale e attività creative modelli di project management .

Verificate i modelli di ClickUp_ modelli creativi e di design per dare il via alle richieste del vostro progetto di marketing!_

Professionisti del lavoro

Incorporato ingestione del client funzionalità /funzione

Trasformazione delle richieste dei clienti in progetti attivi

Dashboard specifici per i diversi ruoli

Gestione di piùprogetti e attività contemporaneamente

Lavoro e lavoro

Piani a pagamento costosi rispetto ad altri software di marketing project management di questo elenco

Nessun piano gratuito

Interfaccia non proprio user-friendly

Prezzi diWorkamajig

Workamajig offre piani a pagamento a partire da 38 dollari/utente al mese per 10-19 utenti

Valutazione dei clienti di Workamajig

G2: 3.6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 3.7/5 (200+ recensioni)

21. Progetti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/projectsly.png strumento di project management di projectsly /$$$img/

via Progetto Projectsly è un software di project management che aiuta a ottenere tutte le informazioni in un unico posto. Qui è possibile aggiungere attività ai membri del team, condividere file e creare flussi di lavoro personalizzabili in base alle priorità per non perdere lavori critici.

Profili di Projectsly

Sequenze di progetti per semplificare la gestione del flusso di lavoro

Gestione delle attività attraverso il drag and drop

Facile gestione e pianificazione delle attivitÃ

La collaborazione tra i membri del team sarà semplice

Conseguenze del progetto

Mancano funzionalità aggiuntive come il budgeting

Nessuna funzionalità avanzata come le mappe mentali native

Prezzi di Projectsly

Projectsly ha un piano gratuito per un massimo di 10 utenti e piani a pagamento a partire da $14,99/mese

Valutazione dei clienti di Projectsly

G2: 4.5/5 (2 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (5+ recensioni)

I Teams del marketing hanno bisogno di un software di project management

Il software di project management è diventato uno strumento operativo essenziale per i team globalizzati e i progetti interfunzionali. Ma a parte le operazioni, aiuta le persone a dare il meglio di sé perché non perdono tempo a cercare informazioni e attività in troppi posti. 🔍

Con un potente funzione di database , video di formazione online clickUp ha tutte le carte in regola per essere il miglior software di marketing project management gratis. Iscriviti oggi e personalizza ClickUp nel modo in cui vuoi che lavori per te, il tuo team e la tua organizzazione! ⚡️