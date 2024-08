14 Migliori software di gestione delle agenzie nel 2024

Molte agenzie si trovano costantemente ad affrontare numerose sfide di gestione. Dalla gestione di più progetti, client e sequenze, alla produzione di un lavoro di qualità e al monitoraggio dello stato di avanzamento, passando per la ricerca di nuove opportunità aziendali, le agenzie hanno il loro bel da fare.

Date ai vostri team creativi il supporto di cui hanno bisogno per avere successo e prevenire il burnout utilizzando il giusto software di gestione dell'agenzia per aiutarvi con la pianificazione delle risorse, la gestione dei progetti e la collaborazione tra team, gestione dei client e altro ancora.

Abbiamo raccolto 14 dei migliori software di gestione delle agenzie oggi disponibili, con le loro migliori funzionalità/funzioni, limiti di frequenza, prezzi e valutazioni dei clienti, per aiutarvi a scegliere quelli giusti per le vostre esigenze!

Che cos'è un software di gestione dell'agenzia?

Il software di gestione dell'agenzia, o sistema di gestione dell'agenzia, è una soluzione completa per la gestione dei processi e la semplificazione dei flussi di lavoro. In altre parole, è uno strumento che snellisce le operazioni e migliora i processi per aiutarvi a scalare la vostra azienda.

Tuttavia, trovare il software di agenzia giusto per il vostro team richiede una ricerca e un'attenta considerazione, poiché non tutti gli strumenti di gestione dell'agenzia sono costruiti allo stesso modo! Alcuni sono migliori per il project management, altri per la programmazione degli appuntamenti, la raccolta dei feedback dei clienti, la gestione delle pipeline, ecc.

Indipendentemente dal settore in cui operate, il software di gestione delle agenzie può aiutarvi a ottenere la spinta e il supporto necessari per gestire ogni parte della vostra azienda.

14 Migliori software di gestione per agenzie

E ora siamo qui. Abbiamo messo insieme 14 dei migliori software per agenzie di marketing digitale per agenzie pubblicitarie, brand, PR, web design e altri. Date un'occhiata a ciascuno di essi per capire per cosa potete usarli, quale strumento potete aggiungere al vostro stack tecnologico o quale strumento copre tutte le esigenze del vostro team.

1. ClickUp

Il migliore per la gestione del project management e la collaborazione con il team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Vista Documento, Chattare e Elenco in ClickUp /$$$img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

Iniziamo con ClickUp. ClickUp è un programma completo di project management e di produttività costruito per tutti i team di diversi settori, comprese le agenzie di marketing, nelle loro fasi iniziali e mature.

Questo software, ricco di funzionalità/funzione, offre centinaia di funzionalità/funzione avanzate per dare alle agenzie di marketing gli strumenti necessari per gestire più progetti, client e scadenze, migliorare la collaborazione del team, monitorare gli obiettivi e misurare lo stato, il tutto in un unico posto.

Innanzitutto, ClickUp offre una piattaforma completamente personalizzabile, dando ai team la flessibilità necessaria per configurare ClickUp in base ai propri flussi di lavoro e alle proprie esigenze requisiti del progetto . Per quanto riguarda la visualizzazione del proprio lavoro, ottenere più di 15 visualizzazioni personalizzate di ClickUp per visualizzare il vostro lavoro, il che è molto utile quando si gestiscono progetti diversi. Utilizzate la Vista Bacheca per vedere facilmente la posizione di ogni progetto, la Vista Calendario per tenere traccia delle scadenze, la Vista Carico di lavoro per gestire la capacità di lavoro del team e le altre visualizzazioni per facilitare il project management. Inoltre, la visualizzazione Dashboard con reportistica in tempo reale consente di creare una vista dettagliata del lavoro per una migliore gestione delle risorse e di tenere tutti informati, aggiornati e in linea con gli obiettivi dell'agenzia.

Ottenere una panoramica di alto livello dello stato di avanzamento del progetto in Dashboard in ClickUp

Per quanto riguarda la collaborazione tra team, le agenzie digitali possono usufruire di funzionalità/funzione quali Lavagne online ClickUp dove i team possono fare brainstorming e creare roadmap visive, e ClickUp Documenti per delineare strategie, documentare procedure operative standard e altro ancora. C'è anche una funzione di chat integrata con cui i team e i client possono scambiarsi messaggi in tempo reale e Funzionalità/funzione di ClickUp per la gestione delle email che consente di inviare e ricevere email senza lasciare ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/email-in-clickup-1400x927.png Inviare e ricevere email all'interno di ClickUp per semplificare la gestione delle email /$$$img/

Risparmiate tempo e semplificate la gestione delle email: inviate e ricevete email all'interno di ClickUp

Grazie alle impostazioni di condivisione e autorizzazione, le agenzie digitali possono facilmente condividere documenti e attività con i loro clienti o invitarli nella loro area di lavoro per semplificare la comunicazione tra team e clienti. Per accelerare il processo di feedback e revisione, è sufficiente utilizzare la funzionalità Correzione di bozze che consente a team e client di commentare un allegato.

Queste sono solo alcune funzionalità/funzione chiave da segnalare. Date un'occhiata ad altre funzionalità/funzione che potrebbero aiutare le operazioni della vostra agenzia.

le migliori funzionalità/funzione di ####

Visualizzazioni personalizzate : Possibilità di scegliere tra oltre 15 visualizzazioni per gestire attività e progetti diversi

: Possibilità di scegliere tra oltre 15 visualizzazioni per gestire attività e progetti diversi Automazioni personalizzate e precostituite : Creare processi efficienti e coerenti e mettere il lavoro manuale su un pilota automatico conautomazione in ClickUp *Lavagne online: Consente ai team di collaborare ai progetti in tempo reale e distingue ClickUp dagli altri strumenti di gestione del team

: Creare processi efficienti e coerenti e mettere il lavoro manuale su un pilota automatico conautomazione in ClickUp *Lavagne online: Consente ai team di collaborare ai progetti in tempo reale e distingue ClickUp dagli altri strumenti di gestione del team Capacità di integrazione : Collega ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro, comprese alcune app menzionate in questa raccolta (Calendly,Fare)

: Collega ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro, comprese alcune app menzionate in questa raccolta (Calendly,Fare) Modelli personalizzabili: Ottenere l'accesso a una libreria di modelli per qualsiasi caso d'uso, tra cui unModello di agenzia di marketing di ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Marketing-Agency-Template-by-ClickUp-.png /$$$img/

Il modello di agenzia di marketing di ClickUp può aiutare le agenzie a gestire più client, pianificare campagne e molto altro in un unico posto

limiti di ####

Sebbene ClickUp offra un gran numero di funzionalità/funzione e sia altamente personalizzabile, capire come usarle in modo efficiente per aumentare la produttività può comportare una curva di apprendimento un po' difficile

Prezzi

Free Forever : Piano Free ricco di funzionalità/funzione

: Piano Free ricco di funzionalità/funzione Unlimitato : 5 dollari al mese/utente

: 5 dollari al mese/utente Business : $12 al mese/utente

: $12 al mese/utente Business Plus : $19 al mese/utente

: $19 al mese/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (4.780+ recensioni)

: 4.7 su 5 (4.780+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (3.070+ recensioni)

impara come altre agenzie digitali, come Zenpilot, hanno fatto la differenza utilizzano ClickUp per ottimizzare il loro flusso di lavoro_Prova gratis ClickUp

2. Calendly

Il migliore per la pianificazione e la prenotazione

Pianificazione di riunioni con Calendly Calendly è uno strumento di gestione delle agenzie che aiuta a fidelizzare i clienti e la pipeline di reclutamento e tutto il resto, offrendo una miriade di automazioni delle attività e risparmiando tempo.

Funzionalità/funzione di qualificazione e programmazione automatizzata direttamente sul vostro sito web, che rende molto più facile prenotare le chiamate con i potenziali client, sia che si tratti di Zoom, Google Meet, o di una sistema telefonico aziendale . Inoltre, libera spazio per i dipendenti che possono così lavorare su attività ad alta priorità.

Calendly invia anche questionari e follower automatici prima e dopo la chiamata, aiutando le agenzie ad apparire ancora più professionali e a costruire relazioni più solide con i clienti.

Migliori funzionalità/funzione

Aiuta i team a programmare le riunioni in modo facile ed efficiente

Molto semplice da usare, con un'interfaccia pulita e intuitiva e una procedura di impostazione ordinata

Numerose integrazioni e la possibilità di sincronizzarlo con diverse app di calendario

Adatto a team e startup che possono incorporarlo nei loro siti web e persino usarlo per addebitare i servizi di consulenza

limiti di ####

Le prestazioni di Calendly sono ottimizzate quando è integrato con Google Calendar. Sono state segnalate incongruenze durante l'integrazione con Outlook

Da fare: non fornisce una guida di formazione o una pagina di supporto dedicata

Prezzi

Basic : Gratis

: Gratis Essenziale : $8 per postazione/mese

: $8 per postazione/mese Professionale : $12 per postazione/mese

: $12 per postazione/mese Team : $16 per postazione/mese

: $16 per postazione/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (1.470+ recensioni)

: 4.7 su 5 (1.470+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (2.590+ recensioni)

3. Muro

Il migliore per la visualizzazione, l'organizzazione e la condivisione di idee

Organizzare e condividere le idee nell'app di gestione del lavoro di Walling Walling è uno strumento di project management che organizza idee, attività e progetti in modo visivo e, soprattutto, creativo.

Fornisce una panoramica completa di tutto ciò che viene terminato al momento e offre diverse opzioni di visualizzazione: mood board, Kanban board, calendari, ecc.

Walling è dotato di funzionalità/funzione per la collaborazione in tempo reale con il team, che rendono molto più facile lo stato delle attività interne e dei client e la loro consegna nei tempi previsti.

Migliori funzionalità/funzione

È un'app per prendere appunti con un'attenzione particolare alla parte visiva (i muri di mattoni)

Ampio intervallo di piattaforme per l'avvio dei team

Adatta a team creativi coinvolti in industrie o dipartimenti di design/marketing

limiti di ####

Il metodo di strutturazione dei dati di Walling ha una curva di apprendimento e richiede comprensione per utilizzare la sua flessibilità in modo efficace

Prezzi

Piano Free : Pieno : Pieno : Piano gratuito

: : : Premio : $5 per membro/mese

: $5 per membro/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

Product Hunt : 5 su 5 (100+ recensioni)

: 5 su 5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8 su 5 (25+ recensioni)

4. SquadraGantt

Il migliore per la gestione delle attività

Gestire attività e scadenze in un grafico di Gantt con TeamGantt TeamGantt è un programma di facile utilizzo strumento di project management di facile utilizzo che presenta un grafico Gantt per aiutare le agenzie a gestire i progetti all'interno di una sequenza temporale.

Si adatta anche alle esigenze di diversi tipi di agenzie e di dipendenti (poiché ogni membro del team può facilmente personalizzare il proprio flusso di lavoro senza interferire con gli altri membri). Con TeamGantt tutto è a portata di clic. Questo strumento rende facile la pianificazione del progetto, l'organizzazione delle attività, dei documenti e delle chat, semplifica il monitoraggio del tempo, snellisce le comunicazioni e fornisce una panoramica accurata dello stato di avanzamento. Tutto questo elimina i grattacapi legati agli aggiornamenti dei clienti e rende felici sia i clienti che i team.

Migliori funzionalità/funzione

Dotato di funzionalità di condivisione dei file, monitoraggio del tempo e comunicazione a livello di attività

Monitoraggio visivo dello stato di avanzamento delle attività assegnate a ciascun membro del team

Layout semplice e personalizzabile

Adatto a team o freelance che preferiscono monitorare lo stato di avanzamento dei loro progetti tramite grafici Gantt

limiti di ####

Teams non dispone di funzionalità di monitoraggio finanziario e di budget, il che rende difficile per i team tenere traccia dei costi dei progetti in modo accurato

L'interfaccia utente può essere un po' difficile da navigare per alcuni utenti, rendendo un po' difficile trovare rapidamente i dati di cui hanno bisogno

Prezzi

Opinioni dei clienti

G2 : 4.8 su 5 (840+ recensioni)

: 4.8 su 5 (840+ recensioni) Capterra: 3.6 su 5 (90+ recensioni)

5. Marca

Migliore per l'automazione del flusso di lavoro

Impostazione di trigger e condizioni per automatizzare il flusso di lavoro con Make Make è un flusso di lavoro senza codice software di automazione che visualizza tutto ciò che si sta costruendo e creando in modo visivamente accattivante. Questo strumento è ideale per le agenzie che vogliono migliorare la gestione del flusso di lavoro e aumentare la produttività di tutti i team.

Make può aiutare a risolvere tutti i problemi delle agenzie, come la generazione efficace di lead, l'instradamento dei lead, la gestione dei contratti e tutto ciò che serve per chiudere più rapidamente le trattative. Si connette a migliaia di app, ClickUp inclusa, e rende facile portare tutto ciò che conta su un'unica piattaforma.

Migliori funzionalità/funzione

Numero infinito di scenari di integrazione con le app e molti modelli pronti all'uso e condivisibili

L'interfaccia utente, così come l'interfaccia utente, sono ben realizzate, con un'eccellente cronologia delle opzioni di ricerca

Molto efficacegestione del team automazione, ed è possibile impostare un'automazione separata per ogni team/reparto

Le API di Make lo rendono adatto alle agenzie di servizi per l'automazione

limiti di ####

Progettato per sistemi basati su Unix, il che limita il supporto della sua piattaforma

Sintassi complessa per la definizione delle attività di automazione, che ne rende difficile l'uso da parte dei principianti

Prezzi

**Gratuito

Core : $10.59 al mese

: $10.59 al mese Pro : $18,82 al mese

: $18,82 al mese Teams : $34,12 al mese

: $34,12 al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (180+ recensioni)

: 4.7 su 5 (180+ recensioni) Capterra: 4.8 su 5 (290+ recensioni)

6. Inviabile in blu

Il migliore per l'email marketing, le campagne di marketing digitale e l'automazione del marketing

Creare e progettare eleganti messaggi email in Sendinblue Sendinblue è uno strumento ricco di funzionalità, costruito per le esigenze delle agenzie che vogliono potenziare la propria attività aziendale con i giusti strumenti commerciali e di marketing.

Questo software permette alle agenzie di inviare messaggi persuasivi email, SMS o WhatsApp per offerte sensibili al tempo e segmentare i messaggi in base a diversi pubblici e tipi di clienti per aumentare le valutazioni e costruire relazioni più solide con i clienti.

Inoltre, consente di archiviare tutte le informazioni di contatto dei client in un unico luogo, di monitorare ogni fase della pipeline e di monitorare i dati e le prestazioni per individuare le aree di miglioramento.

Le migliori funzionalità/funzioni

Piattaforma di marketing all-in-one che consente agli utenti di lanciare campagne di marketing via email e SMS, impostare automazioni egestire i contatti attraverso un sistema CRM integrato

Le automazioni sono disponibili su tutti i piani

Opzioni di chattare incorporabili nel sito web

Automazioni per le campagne e funzionalità di segmentazione del marketing

limiti di ####

Diversi utenti hanno segnalato limiti nelle funzionalità/funzione di automazione

Le opzioni dei modelli di email di Sendinblue sono limitate e non molto personalizzabili

Prezzi

**Gratis

Inizio : A partire da $25 al mese

: A partire da $25 al mese Business : A partire da $65 al mese

: A partire da $65 al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (1530+ recensioni)

: 4.5 su 5 (1530+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (1540+ recensioni)

7. Trafft

Il migliore per la prenotazione e la pianificazione degli appuntamenti

Accettare prenotazioni e pagamenti online, gestire team e clienti e altro ancora con Trafft

Organizzare la vostra agenzia non è mai stato così facile. Grazie a Trafft ora potete gestire la vostra agenzia e far crescere il vostro marchio. Il software consente di tenere in ordine tutti gli appuntamenti, di organizzare i clienti e di far crescere l'azienda.

Trafft è la soluzione per le agenzie che hanno bisogno di semplificare l'esperienza di prenotazione sia per i membri del team che per i client.

Questo software di prenotazione gestisce tutte le fasi del processo di prenotazione, inviando anche email o SMS di promemoria automatizzati ai vostri client.

Migliori funzionalità/funzione

Business dashboard per monitorare tutti i vostri appuntamenti o eventi

Pannello di gestione dei clienti per informazioni dettagliate sui vostri clienti

Calendario e programmazione intelligenti

È possibile creare una pagina di prenotazione senza conoscere il codice

Può gestire i pagamenti online, la fatturazione e la gestione delle tasse direttamente dall'app

limiti di ####

Trafft non offre la possibilità di programmare eventi che si svolgono nell'arco di più giorni

Trafft non è ottimizzato per l'uso su dispositivi mobili

Prezzi

Individuale * Basic : $12 al mese * Pro : $39 al mese * Esperto: $59 al mese

Basic Pro Esperto: $59 al mese Azienda Starter : $69 al mese Scaling : $150 al mese Azienda : Contattare per i prezzi



Recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (16+ recensioni)

: 4.7 su 5 (16+ recensioni) Capterra: 5 su 5 (34+ recensioni)

8. Sprout Social

Il migliore per il social media marketing

Visualizzazione della dashboard delle chiavi di performance in Sprout Social Sprout Social è uno strumento completo utilizzato da molti team di social media e marketing. Con Sprout Social, le agenzie possono comprendere meglio i loro clienti e il pubblico dei loro clienti e utilizzare questi dati per adattare le loro strategie aziendali e di marketing.

Inoltre, aiuta in tutto ciò che riguarda i contenuti: piano, pubblicazione, coinvolgimento e miglioramento della reattività. Infine, le agenzie che utilizzano Sprout Social possono accedere a dashboard ricche di dati e prendere decisioni più strategiche per far crescere la propria azienda e quella dei propri clienti.

Le migliori funzionalità/funzione

Aiuta a gestire l'attività sui social media e la comunicazione su più piattaforme

L'analisi meticolosa consente agli utenti di effettuare controlli sui concorrenti e di esportare senza problemi i dati per garantire campagne di social media efficaci in futuro

Conveniente per le aziende e i team di medie dimensioni che vogliono massimizzare la loro presenza digitale attraverso un approccio orientato ai dati

limiti di ####

La piattaforma ha una curva di apprendimento e può risultare eccessiva per gli utenti che non hanno dimestichezza construmenti di gestione dei social media* Il prezzo è relativamente alto, il che potrebbe rendere difficile l'acquisto per le startup, e il costo aumenta quando più membri del team hanno bisogno di accedervi

Prezzi

Standard : $249 al mese (ogni utente aggiuntivo +$199 al mese)

: $249 al mese (ogni utente aggiuntivo +$199 al mese) Professionale : $399 al mese (ogni utente aggiuntivo +$299 al mese)

: $399 al mese (ogni utente aggiuntivo +$299 al mese) Avanzato : $499 al mese (ogni utente aggiuntivo +$349 al mese)

: $499 al mese (ogni utente aggiuntivo +$349 al mese) Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4.3 su 5 (2.050+ recensioni)

: 4.3 su 5 (2.050+ recensioni) Capterra: 4.4 su 5 (520+ recensioni)

9. Cerchio

La migliore per una piattaforma di community all-in-one per autori e marchi

Combinate l'eccitante natura interattiva di una comunità con i vostri contenuti, il tutto in un'esperienza senza soluzione di continuità con Circle Circle è lo strumento di cui le agenzie hanno bisogno per le attività di community e team building. Questo software interattivo offre un'esperienza senza soluzione di continuità di chat di gruppo, live stream ed eventi, per citarne alcuni.

Le sue solide funzionalità/funzione di coinvolgimento consentono di creare un'atmosfera stimolante all'interno dell'agenzia e di mettere i membri di diversi team in condizione di lavorare insieme su un'unica visione unitaria. D'altra parte, con Circle, le agenzie possono aiutare i loro client a far conoscere il marchio e a connettersi con altri costruttori e autori nello spazio.

Migliori funzionalità/funzione

Permette di creare forum, argomenti e thread per coinvolgere il pubblico in discussioni aperte

Permette alle aziende, in generale, di mantenere alta la fidelizzazione dei clienti, semplificando l'impegno e il botta e risposta tra i membri della community

Gli utenti possono ospitare e organizzare eventi all'interno della piattaforma stessa, dove i membri possono postare e interagire. Inoltre, è possibile creare flussi live e personalizzare le impostazioni di condivisione.

limiti di ####

Non è adatto agli autori di corsi, in quanto manca una pagina di pagamento dedicata e ha una funzionalità/funzione di paywall che influisce sulle conversioni

L'opzione di creare un corso è disponibile solo nei piani Professional e Enterprise

Prezzi

Basic : $49 al mese

: $49 al mese Professionale : $99 al mese

: $99 al mese Azienda: $399 al mese

Recensioni dei clienti

App Store : 4.8 su 5 (oltre 2.200 recensioni)

: 4.8 su 5 (oltre 2.200 recensioni) ProductHunt: 3.6 su 5 (40+ recensioni)

10. Canny

Il migliore strumento per la gestione dei client e il feedback dei clienti

Catturare, organizzare e analizzare il feedback dei prodotti in Canny

Le agenzie hanno bisogno del feedback dei client in ordine al miglioramento dei loro servizi e, naturalmente, per massimizzare il loro potenziale di guadagno. Canny è uno dei migliori software di gestione delle relazioni con i client che permette di raccogliere, organizzare e analizzare i feedback senza fatica.

Da fare non solo per raccogliere i feedback dei clienti, ma anche quelli dei colleghi. In questo modo, le agenzie possono assicurarsi che le idee migliori non passino inosservate e utilizzare il loro tempo nel modo più efficiente: per creare le funzionalità più richieste, diversificare i servizi o concentrare i lavori richiesti solo su un certo tipo di servizio.

Migliori funzionalità/funzione

Raccoglie e analizza i feedback dei client in modo semplice e rapido

Facile integrazione con varie piattaforme esterne

Permette l'impostazione di un sistema di feedback incorporandolo in un sito web o utilizzandolo come sottodominio

limiti di ####

La scheda di votazione di Canny è abbastanza utile, ma può involontariamente influenzare il feedback se non è configurata correttamente, il che può limitare l'efficacia del feedback raccolto

Prezzi

**Gratuito

Crescita : $400 al mese

: $400 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

ProductHunt : 4.3 su 5 (45+ recensioni)

: 4.3 su 5 (45+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (35+ recensioni)

11. Testimonianza

Il migliore per la raccolta di testimonianze dei personalizzati

Raccogliere testimonianze da parte dei clienti con Testimonial Testimonial come suggerisce il nome, è un software per la raccolta delle testimonianze dei client. Le agenzie possono facilmente incorporare testimonianze in video e in testo nei loro siti web e persino creare pagine di destinazione dedicate in circa 2 minuti senza assumere sviluppatori

Le testimonianze, se utilizzate in modo efficace, possono far schizzare alle stelle il business aziendale di qualsiasi agenzia. Non solo le agenzie possono caricare testimonianze e prove sociali senza dover ricorrere alla codifica, ma possono anche monitorare e tenere traccia delle prestazioni di ciascuna di esse, visualizzarle tutte su una dashboard e persino promuovere quelle più performanti per attirare più client, il che rappresenta un enorme fattore di guadagno.

Le migliori funzionalità/funzioni

Raccogliete e visualizzate le lodi, in formato testo o video, e mostratele ai potenziali clienti

I video delle testimonianze sono condivisibili sui social media e incorporabili nei siti web, e possono essere utilizzati anche nelle campagne di marketing

L'impostazione dell'automazione con i testimonial è possibile utilizzando app di terze parti come Make

limiti di ####

Da fare non offre strumenti integrati per la modifica e l'adattamento dei video ricevuti dai client

I clienti ricevono istruzioni al limite su come creare video di alta qualità

Prezzi

Starter : Free

: Free Premium : $50 al mese

: $50 al mese Ultimate : $150 al mese

: $150 al mese Agenzia: A partire da $300 al mese

Opinioni dei clienti

ProductHunt: 4.2 su 5 (15+ recensioni)

12. Coda

Il migliore per la gestione di documenti e file

Gestire le idee nell'editor di documenti di Coda Coda è una soluzione all-in-one per gestire documenti, attività, elenchi di cose da fare e dati in modo semplice, interattivo e coinvolgente. Le agenzie lo usano per accelerare il processi decisionali e collaborare con il personale interno in modo più efficiente.

È completamente personalizzabile in base alle diverse esigenze delle agenzie e si evolve facilmente con la loro crescita. Coda visualizza i dati in modo facile da consultare, mentre le dashboard consentono di seguire facilmente lo stato di avanzamento e gli aggiornamenti dei lavori dei client.

Le migliori funzionalità/funzioni

Un documento all-in-one che mette insieme documenti e tabelle per rendere la gestione delle attività e la collaborazione e il coordinamento interattivi il più agevoli possibile

La funzionalità/funzione "Pacchetti" è adatta all'integrazione con altre applicazioni

Adatto ai team di sviluppatori di app (tra gli altri) che mirano a costruire un quadro organizzativo aziendale semplice che faciliti l'accesso a documenti e dati

limiti di ####

Il design dell'interfaccia di Coda è considerato datato e meno attraente dal punto di vista visivo

Di tanto in tanto, la struttura dei documenti in Coda diventa disorganizzata.

Prezzi

**Gratuito

Pro : $10 al mese/Doc Maker

: $10 al mese/Doc Maker Teams : $30 al mese/Doc Maker

: $30 al mese/Doc Maker Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (380+ recensioni)

: 4.7 su 5 (380+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (80+ recensioni)

Bonus:_ Coda Vs. Airtable è un altro grande software senza codice per la gestione delle agenzie. Questo costruttore di moduli va oltre la semplice creazione di moduli, ma supporta la logica dei moduli, i calcolatori, i messaggi chiusi personalizzati, il caricamento di file e la riscossione di pagamenti, per citare solo alcune delle sue superbe funzionalità.

Con Teams, le agenzie possono raccogliere un sacco di dati, analizzarli o esportarli e organizzarli per progetto o per i membri del team (che possono collaborare ai moduli e condividere i risultati dei moduli in aree di lavoro condivise).

Migliori funzionalità/funzione

Modulo builder con UX e UI uniche che permettono la creazione di un numero illimitato di moduli e sondaggi in pochi minuti

Infinite opzioni di personalizzazione

Raccolta di pagamenti, calcoli, logica del modulo e piping delle risposte sono alcune delle funzionalità/funzione più brillanti di questo software

Può essere integrato con quasi tutti i prodotti disponibili sul mercato

limiti di ####

La mancanza di funzioni come la logica delle condizioni e l'integrazione dei dati rende Tally meno adatto ai moduli più avanzati e potrebbe ridurre la sua funzionalità complessiva

Prezzi

piano Free : Tally Pro

Tally Pro Tally Pro: $29 al mese

Recensioni dei clienti

ProductHunt: 4.9 su 5 (70+ recensioni)

14. Passo

Il migliore per le presentazioni collaborative

Creare bellissime presentazioni in pochi minuti con Pitch Pitch è un software di presentazione dotato di migliaia di modelli personalizzabili e dal design professionale che le agenzie possono utilizzare per presentare i propri servizi e piani di progetto ai client.

Questo strumento semplifica la preparazione di keynote per conferenze e presentazioni per riunioni di team e la condivisione di lavori e aggiornamenti in modo bello e creativo. Infine, Pitch vanta funzionalità/funzione di collaborazione tra team e semplifica la presentazione di idee, la condivisione di feedback e il processo decisionale.

Migliori funzionalità/funzione

Piattaforma di presentazione collaborativa incentrata sul team con un'interfaccia utente super pulita

La potente funzionalità di assistenza in live chat aiuta i membri del team a collaborare alle presentazioni in tempo reale, con una fantastica opzione di visualizzazione degli altoparlanti

Una serie di modelli fantastici per iniziare a lavorare

I membri del team possono monitorare lo stato dei loro lavori e i dati attraverso un'integrazione con Google Analytics

limiti di ####

Limitata disponibilità di modelli pronti all'uso che possono essere facilmente personalizzati per adattarsi alle esigenze specifiche dell'utente

Prezzi

Starter : Free

: Free Pro : $8 per membro/mese

: $8 per membro/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

ProductHunt : 4.9 su 5 (120+ recensioni)

: 4.9 su 5 (120+ recensioni) Capterra: 4.8 su 5 (25+ recensioni)

Scegliere il giusto software di gestione per la vostra agenzia

Esistono molti sistemi di gestione delle agenzie, e questo è un bene per voi. Ora, la chiave è trovare gli strumenti che offrano la flessibilità necessaria per supportare la vostra agenzia nella sua crescita, che vi aiutino a pianificare le risorse e che lavorino senza problemi con altri strumenti di lavoro per tenere sotto controllo il flusso di lavoro.

Come menzionato in precedenza, ClickUp è uno strumento di produttività e gestione del progetto all-in-one che offre una piattaforma completamente personalizzabile per dare alla vostra agenzia la possibilità di configurare ClickUp per adattarsi al vostro flusso di lavoro e ai vostri progetti complessi e per supportare il vostro team durante l'espansione della vostra azienda. Questa ragione da sola lo rende uno dei migliori software di gestione per agenzie attualmente disponibili.

Inoltre, poiché le agenzie possono avere bisogno di più app per gestire le operazioni quotidiane, è possibile sincronizzare e gestire in modo semplice le attività sincronizzare e collegare ClickUp ad altri strumenti di lavoro per riunire tutti i lavori in un unico luogo.

Iniziare a lavorare con ClickUp è facile e gratuito. È ora di lavorare in modo più intelligente con il giusto software di gestione delle agenzie nella vostra cintura degli strumenti. 👌 Scrittore ospite:

Alladdine Djaidani è un internet marketer e fondatore di Etica Hustler _. Gli piace aiutare le aziende a posizionarsi su Google e a crescere senza spendere un patrimonio