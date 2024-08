10 Alternative e concorrenti di TeamGantt nel 2024

Quando i progetti diventano più complessi, anche la soluzione di project management che scegliete diventa più complessa. La giusta piattaforma di project management consente di gestire attività e milestone e di monitorare la sequenza temporale e lo stato del progetto sia a livello granulare che da una vista dettagliata.

La piattaforma cloud TeamGantt è un modo popolare per utilizzare i grafici di Gantt e altri strumenti di gestione del progetto strumento di project management da fare proprio per questo. Ma è la piattaforma migliore per quelli di noi che amano i grafici Gantt? 👀

La migliore alternativa a TeamGantt dipende dalle vostre esigenze esigenze e dai requisiti del progetto . Abbiamo analizzato le numerose alternative presenti sul mercato per non costringervi a farlo e vi sveliamo di seguito la nostra top 10 dei concorrenti di TeamGantt.

Cosa si dovrebbe cercare nelle alternative a TeamGantt?

La migliore alternativa a TeamGantt è quella che meglio si adatta alle vostre esigenze individuali. Esistono molte opzioni, da software gratuito per i grafici Gantt a piani Enterprise più costosi. Considerate i fattori seguenti per assicurarvi di ottenere il valore aziendale desiderato dal prodotto che sceglierete per gestire i progetti della vostra azienda:

Una soluzione di project management difficile da usare aumenterà la frustrazione più che la produttività, e la giusta alternativa a TeamGantt rende facile la costruzione e la personalizzazioneModelli di diagrammi di Gantt* Caratteristiche di project management: Ogni azienda ha esigenze diverse e modi diversi di gestire i progetti, e il suosoftware per il project management dovrebbe fornire funzionalità/funzioni che facilitino tali esigenze

Caratteristiche di project management: Ogni azienda ha esigenze diverse e modi diversi di gestire i progetti, e il suosoftware per il project management dovrebbe fornire funzionalità/funzioni che facilitino tali esigenze Flessibilità: Il software di project management non deve bloccare l'utente in un unico modo di lavorare, ma deve essere abbastanza flessibile da adattarsi ai flussi di lavoro

Il software di project management non deve bloccare l'utente in un unico modo di lavorare, ma deve essere abbastanza flessibile da adattarsi ai flussi di lavoro **Il software acquistato non deve far arrabbiare il vostro team di gestione del budget, ma deve essere abbastanza potente da crescere con la vostra azienda.

**Integrazioni: I membri del team trarranno vantaggio dall'integrazione del software di project management con gli strumenti che utilizzano di frequente

Le 10 migliori alternative a TeamGantt da usare nel 2024

Da semplice Esempi di progetti con grafico Gantt a funzionalità/funzioni estese che consentono di gestire le attività con il massimo controllo, l'elenco che segue vi aiuterà a trovare l'alternativa ideale a TeamGantt.

Ottenere un quadro chiaro delle attività e delle dipendenze nella vista Gantt di ClickUp

ClickUp è un programma versatile per il project management e la gestione dei progetti produttività in grado di fornire le funzionalità/funzioni di molte app aziendali in una piattaforma unificata. Questo lo rende una delle produttività per grafici di Gantt più capaci del nostro elenco. Questa versatilità è ottenuta in due modi: un'area di lavoro ampiamente personalizzabile che vi offre la massima controllo sulla strutturazione dei progetti e una vasta collezione di modelli di progetto che coprono un intervallo di settori e flussi di lavoro.

Una funzionalità/funzione specifica per il ruolo di ClickUp come alternativa a TeamGantt è Grafico Gantt di ClickUp. Porta avanti l'utilità dei grafici di Gantt con strumenti completi per il miglioramento dei processi che vi aiuteranno a gestire le attività in modo ancora più efficace.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Modelli di progetto, come ad esempiomodelli di Sequenza e i modelliModello di grafico Gantt di ClickUpsemplificano il project management

L'integrazione con i più diffusi software aziendali ne estende le funzioni

Automazioni facilmente realizzabilirisparmiare tempo sulle attività ripetitive e aiutaremonitorare le dipendenze* L'estensione della personalizzazione delle aree di lavoro consente a ClickUp di trasformarsi in una varietà di strumenti aziendali in un'unica app

Limiti di ClickUp

La scoperta e l'apprendimento di tutte le funzioni può risultare eccessiva per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. GanttPRO

via GanttPro Anche GanttPRO è in cima al nostro elenco di alternative a TeamGantt. È uno strumento di project management che aiuta le persone a pianificare e gestire i progetti grazie a una serie completa di funzionalità/funzione che vanno oltre i grafici Gantt.

Dispone di funzionalità/funzione per la gestione delle attività e delle risorse e per il monitoraggio del tempo. Il collaborazione al progetto le funzionalità/funzione consentono di tenere tutti sulla stessa pagina e di facilitare la condivisione dei file e l'aggiornamento di chi lavora a progetti di grandi dimensioni. L'interfaccia utente (UI) consente di visualizzare tutti i progetti, facilitando il monitoraggio dello stato e il project management.

Le migliori funzionalità/funzione di GanttPRO

L'interfaccia intuitiva rende facile iniziare a lavorare

Le app mobili ben supportate lo rendono accessibile anche in mobilità

Gli strumenti di collaborazione sono estesi e ben progettati

La funzionalità/funzione di prioritizzazione aiuta gli utenti a focalizzare la loro attenzione

Limiti di GanttPRO

L'estensione delle funzioni può essere eccessiva per i principianti

Il prezzo è elevato per chi ha esigenze minime

Prezzi di GanttPRO

Basic : $7,99/mese per utente

: $7,99/mese per utente Pro : $12,99/mese per utente

: $12,99/mese per utente Business : $19,99/mese per utente

: $19,99/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

GanttPRO valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (400+ recensioni)

: 4.8/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

3. GanttProgetto

via Progetto Gantt La prossima delle nostre alternative a TeamGantt è GanttProject. Questo software per grafici Gantt è una soluzione open-source, che potete scaricare gratis e utilizzare nella vostra azienda. Presenta tutte le funzionalità/funzione di base che ci si aspetta da uno strumento di project management, compresa la gestione delle attività e delle risorse.

Gli utenti possono impostare linee di base, tenere traccia del piano originale del progetto e monitorare lo stato di avanzamento. GanttProject è compatibile con gli strumenti Progetto di Microsoft e può aprirli e salvarli. Può anche esportare report in vari formati, come PDF, HTML e CSV, per facilitarne la condivisione e la stampa.

Le migliori funzionalità/funzioni di GanttProject

Generatore di reportistica ben progettato che esporta in HTML o PDF

Importazione ed esportazione di file da e verso Microsoft Project

Essendo un software locale, lavora senza connessione a internet

Genera grafici di valutazione del programma e tecniche di revisione

Limiti di GanttProject

Interfaccia datata che non è così snella e intuitiva come le altre alternative

Poche funzionalità/funzione per la collaborazione o l'integrazione con altri strumenti

L'ultimo aggiornamento importante risale al 2021 e può mancare il supporto

Prezzi di GanttProject

Free Forever

Valutazioni e recensioni su GanttProject

G2 : 4.3/5 (50+ recensioni)

: 4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

4. Smartsheet

via Smartsheet Questa opzione è una delle più versatili. Smartsheet è molto più di un semplice strumento di project management . È una piattaforma per l'esecuzione del lavoro che fornisce l'esecuzione di progetti funzionalità/funzione specifiche dei settori, come project management, marketing, operazioni, IT, costruzioni e altri ancora. Il suo design mira a migliorare l'automazione del flusso di lavoro e consente di gestire i progetti in modo efficiente. Per offrire le classiche funzionalità di project management, come le attività e la gestione delle risorse, Smartsheet utilizza il familiare layout del foglio di calcolo, trasformando progetti complessi in un formato più facilmente digeribile.

Sebbene i dashboard assumano uno stile simile a quello dei fogli di calcolo, forniscono comunque al project manager una visualizzazione completa del progetto sequenza del progetto da fare in modo efficace. Potranno visualizzare facilmente le attività, vedere quelle imminenti e assegnarle ai membri del team appropriati.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Estesa integrazione con altre app

Numerose funzionalità/funzione che aiutano ad automatizzare i flussi di lavoro

Ampia libreria di video didattici

Automazioni di promemoria per attività e scadenze

Limiti di Smartsheet

Alcune integrazioni richiedono livelli di prezzo più elevati

L'interfaccia utente a volte funziona in modo lento

Prezzi di Smartsheet

**Free Forever

Pro : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2 : 4.4/5 (12.000+ recensioni)

: 4.4/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.500 recensioni)

5. Gantter

via Gantter Gantter, un software di project management basato su cloud, è uno strumento di gestione dei progetti che offre un'interfaccia utente di facile comprensione per aiutare i membri del team a gestire più facilmente i progetti. Come altre opzioni presenti nell'elenco, dispone di funzionalità/funzione per la gestione delle attività e delle risorse. Strumenti di collaborazione per il team includono l'assegnazione di attività, la condivisione di file e la comunicazione attraverso la piattaforma per pianificare progetti. La gestione dei progetti è semplice grazie all'integrazione del software con altri strumenti popolari, come Google Calendar.

Microsoft Project è uno dei principali strumenti di project management, quindi Gantter può facilmente aprire e modificare i dati dei progetti creati da questo software. Ciò consente ai project manager di passare facilmente a questa alternativa di TeamGantt con un'interruzione minima del ciclo di vita del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gantter

Integrazione con Google Drive e G-Suite

Apre e modifica i file di Microsoft Project

Motore di riconoscimento alimentato dalla comunità

Migliaia di modelli predefiniti

Limiti del Gantter

Comporta una curva di apprendimento difficile per i principianti

Limitate funzionalità/funzioni e opzioni di integrazione

Prezzi di Gantter

Gantter Cloud : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Gantter per Google Drive : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Gantter per l'area di lavoro di Google: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Gantter

G2 : 4/5 (3 recensioni)

: 4/5 (3 recensioni) Capterra: 4.1/5 (36 recensioni)

6. Scorciatoia

tramite Scorciatoia Il nome originale di questa alternativa di TeamGantt era Clubhouse. Il suo scopo è quello di creare un agile di project management una piattaforma semplice da usare e che fornisce gli strumenti per un esito positivo dei progetti collaborativi tipicamente associati ai processi agili. Ciò significa che, oltre alle funzionalità del grafico Gantt, Shortcut dispone di strumenti per gli sprint, le epiche, i backlog e altre funzionalità/funzione che le metodologie agili utilizzano per la realizzazione dei progetti.

Questi strumenti agili forniscono anche una piattaforma di project management completa che facilita la programmazione, la collaborazione e il monitoraggio dei progetti. I membri del team possono dare un'occhiata allo stato di avanzamento del progetto a ogni livello del processo agile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scorciatoia

Strumenti di collaborazione efficaci

La funzione di trascinamento e rilascio facilita i principianti

La funzionalità/funzione "Roadmap" aiuta apiano di emergenza e la definizione delle priorità

Si integra con altri strumenti popolari

Limiti della scorciatoia

Mancanza di materiale didattico

La funzione di trascinamento non funziona ovunque come previsto

Prezzi di Scorciatoia

**Free Forever

Team : $8,50/mese per utente

: $8,50/mese per utente Business $12,00/mese per utente

$12,00/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Scorciatoie valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (100+ recensioni)

: 4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

7. Trello

via Trello Trello è una delle soluzioni più popolari per il project management. Rende semplice la creazione, la modifica e l'assegnazione di attività a persone specifiche. Da fare, però, è la capacità del software di monitoraggio dei progetti sebbene sia uno degli strumenti più diffusi, non dispone di un grafico di Gantt. Per completare la funzione si affida invece all'integrazione di terze parti con software per grafici di Gantt, come BigPicture. Fortunatamente, questa integrazione è gratis per tutti gli utenti, così come molte altre che aiutano a trasformare Trello in una piattaforma di project management a tutto tondo, adatta a una varietà di obiettivi aziendali.

Un grande punto di forza di Trello è la sua semplice interfaccia drag-and-drop. Per spostare le attività è sufficiente trascinarle da una scheda all'altra. Queste schede possono segnare lo stato di completamento, assegnare priorità alle attività e svolgere molte altre funzioni. Poiché alle schede delle attività sono allegati vari tipi di file, Trello funziona anche come efficace strumento di gestione dei documenti. Confronto tra Trello e Jira !

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Interfaccia intuitiva e facile da usare

Personalizzazioni estese, che si adattano alle esigenze e alle preferenze di tutti gli utenti

L'ottimo supporto multipiattaforma facilita il lavoro da qualsiasi luogo

Buona integrazione con altre applicazioni e servizi

Limiti di Trello

Può essere ingombrante per progetti complessi

Nessuna funzione integrata di monitoraggio del tempo

Prezzi di Trello

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4.4/5 (13.000+ recensioni)

: 4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (22.000+ recensioni)

8. Attivare/disattivare

via Attivare/disattivare Toggl Toggl consente agli utenti di monitorare il tempo impiegato in varie attività del progetto con un timer disponibile su un ampio intervallo di piattaforme e dispositivi. Tenendo un registro dettagliato del tempo impiegato per ogni attività, i project manager possono eseguire i programmi in modo efficiente e stimare meglio lo stato di avanzamento di un progetto.

La funzionalità cardine di Toggl consente di suddividere la sequenza temporale del progetto in obiettivi più piccoli e di monitorare lo stato di completamento degli stessi direttamente dal grafico Gantt del progetto. In questo modo i project manager possono visualizzare a colpo d'occhio lo stato del progetto. Un ulteriore aiuto al project management è dato dagli approfondimenti che il software fornisce. Poiché sa dove i membri del team trascorrono il loro tempo, può aiutare a identificare i colli di bottiglia e le aree di inefficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl

Sequenza di codici a colori per una gestione semplice

Sequenza semplice da condividere con client e stakeholder

Funzione di trascinamento e rilascio per facilitare l'apprendimento

Funzionalità/funzione di collaborazione per facilitare il lavoro di squadra

Limiti attivati/disattivati da Toggl

Mancano le integrazioni di terze parti

L'app mobile non è così ricca di funzionalità/funzione come potrebbe essere

Prezzi di Toggl

**Free Forever

Team : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Business: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di attivare/disattivare Toggl

G2 : 4.6/5 (1.500+ recensioni)

: 4.6/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

9. Progetto aperto

via Progetto aperto La nostra prossima soluzione di project management è disponibile sia come opzione basata su cloud che come prodotto self-hosted. Gli strumenti di project management disponibili in OpenProject consentono di semplificare la gestione dei progetti gestione delle attività e include funzioni estese di gestione dei documenti. Anche il project management è una parte importante del software, con funzionalità/funzione che aiutano a tenere sotto controllo il monitoraggio del tempo.

I project manager che preferiscono metodi agili per la realizzazione dei progetti troveranno particolarmente utili le funzionalità di Scrum e Kanban. È possibile suddividere facilmente le attività del progetto in sprint e tenerne traccia attraverso l'interfaccia utente del programma. La possibilità di pianificare i progetti utilizzando un grafico di Gantt rende OpenProject un'alternativa adeguata a TeamGantt.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenProject

Metodologie agili con visualizzazioni Scrum e Kanban

Assistenza per la gestione di più progetti con facilità

Progettoapp di pianificazione per tenere tutti in monitoraggio

Funzioni di monitoraggio del tempo e di reportistica dei costi

Limiti di OpenProject

L'interfaccia utente non è attraente come altre opzioni

La curva di apprendimento è più ripida rispetto ad altri software

Prezzi di OpenProject

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Basic : $7,25/mese per utente

: $7,25/mese per utente Professionale : $13,50/mese per utente

: $13,50/mese per utente Premium : $19,50/mese per utente

: $19,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su OpenProject

G2 : 3.7/5 (22 recensioni)

: 3.7/5 (22 recensioni) Capterra: 4.5/5 (100 recensioni)

10. Redbooth

via Redbooth Redbooth è la nostra ultima alternativa a TeamGantt per la gestione dei progetti con un grafico Gantt. La sua funzionalità di valutazione del carico di lavoro consente una migliore gestione delle risorse, avvisando il gestore del team dei membri che potrebbero essere oberati di lavoro. I suoi strumenti di project management includono monitoraggio del tempo, funzioni e strumenti di condivisione dei file. Attraverso il dashboard del progetto i team di project management possono gestire più progetti, ottenendo una panoramica dell'assegnazione di tutte le attività.

L'interfaccia è facile da usare e la funzione drag-and-drop offre uno spazio intuitivo per il project management sia per i principianti che per gli utenti esperti. È possibile raccogliere facilmente i dati relativi al progetto e confezionarli in reportistica convincente e ricca di informazioni, in grado di tenere informati i soggetti chiave che seguono lo stato di avanzamento del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Redbooth

Visualizzazione a colpo d'occhio dell'assegnazione delle attività e delle persone a cui sono state assegnate

Gestione visiva delle attività tramite drag-and-drop con grafici Gantt

Reportistica dettagliata sulla produttività che mostra l'intero progetto

Riunioni video HD integrate con Zoom

Limiti di Redbooth

Funzionalità/funzione limitate per la gestione di progetti grandi o complessi rispetto alle altre alternative di TeamGantt presenti in questo elenco

Spazio per miglioramenti nell'app mobile

Prezzi di Redbooth

**Free Forever

Pro : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Business: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Redbooth

G2 : 4.4/5 (100 recensioni)

: 4.4/5 (100 recensioni) Capterra: 4.4/5 (89 recensioni)

Gestire i progetti a modo tuo

Non volete perdere ore a gestire gli strumenti di project management. Con il software giusto a vostra disposizione, il vostro team si muoverà più velocemente ed efficacemente che mai. La vista Gantt di ClickUp rende semplice la gestione del lavoro quotidiano, anche quando i flussi di lavoro non lo sono. Impostazione dell'account gratuito per iniziare oggi stesso. 🤩