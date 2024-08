I 10 migliori software di gestione dei contatti per i servizi professionali 2024

Siete alla ricerca dello strumento perfetto per tenere ordinati i vostri contatti professionali?

Il software di gestione dei contatti aiuta le agenzie e le aziende di servizi professionali a gestire i dati di contatto, a memorizzare i record di contatto, a tenere traccia delle interazioni con i contatti e a gestire i dati di contatto automatizzare le attività correlate .

In questo articolo spieghiamo cos'è esattamente il software di gestione dei contatti e vi illustriamo le 10 migliori soluzioni software di gestione dei contatti per le aziende di servizi professionali nel 2024.

Queste soluzioni di gestione dei contatti offrono una serie di funzionalità che possono aiutarvi a migliorare le relazioni con i clienti, a semplificare le operazioni e ad aumentare le vendite. 🥳

Che cos'è il software di gestione dei contatti?

Il software di gestione dei contatti è uno strumento che aiuta le aziende a memorizzare, organizzare e tenere traccia dei contatti o delle informazioni di clienti, potenziali clienti e altre persone importanti.

I migliori software di gestione dei contatti possono essere utilizzati per memorizzare informazioni di base sui contatti, come nomi, indirizzi, numeri di telefono e indirizzi e-mail. Possono anche essere utilizzati per memorizzare informazioni più dettagliate sui clienti e sull'azienda, tra cui titoli di lavoro, affiliazioni aziendali e storia degli acquisti.

Inoltre, gli strumenti di gestione dei contatti funzionano allo stesso modo di Software CRM . Oltre ai record dei contatti, i team possono utilizzare queste informazioni nel processo di vendita e registrare la cronologia delle comunicazioni, le interazioni e gli aggiornamenti.

Qual è la differenza tra software di gestione dei contatti e CRM?

I software di gestione dei contatti e i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sono entrambi ottimi per tenere traccia dei clienti e dei committenti. Ma qual è la differenza tra questi due strumenti di gestione dei clienti ?

Il software di gestione dei contatti si occupa di archiviare e organizzare i dati di base dei contatti, ovvero i dettagli e le informazioni relative a nomi, indirizzi, numeri di telefono e indirizzi e-mail. È un ottimo modo per tenere i contatti in un unico posto e facilitare la ricerca delle informazioni necessarie.

Gestire i dati dei clienti, le attività personali e le comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

Un sistema CRM per le vendite fa un ulteriore passo avanti, tracciando e analizzando i dati dei clienti. Possono aiutarvi a tenere traccia delle opportunità, delle interazioni con il servizio clienti e di qualsiasi altro aspetto dell'imbuto di vendita.

I sistemi CRM automatizzano anche attività come l'invio di e-mail di follow-up e la programmazione di appuntamenti. In questo modo, il team di vendita può concentrarsi su aspetti più importanti, come la chiusura delle trattative pipeline di vendita e fornire un eccellente servizio ai clienti.

Cosa cercare in un software di gestione dei contatti?

Ecco alcune delle caratteristiche principali che le aziende di servizi professionali dovrebbero ricercare nel miglior software aziendale, nel software di gestione dei contatti e nel software di gestione dei clienti:

Robusto database dei contatti in grado di memorizzare tutti i contatti e di organizzare i dati dei prospect e dei clienti nell'imbuto di vendita, nonché altre informazioni importanti sui contatti, in un unico luogo

in grado di memorizzare tutti i contatti e di organizzare i dati dei prospect e dei clienti nell'imbuto di vendita, nonché altre informazioni importanti sui contatti, in un unico luogo Tracciamento delle interazioni per tenere traccia di tutte le interazioni con i contatti, comprese le e-mail, le telefonate e le riunioni

per tenere traccia di tutte le interazioni con i contatti, comprese le e-mail, le telefonate e le riunioni Automazione delle attività per automatizzare attività di base come la programmazione di appuntamenti e l'invio di e-mail di follow-up, in particolare attraverso strumenti di gestione dei progetti

per automatizzare attività di base come la programmazione di appuntamenti e l'invio di e-mail di follow-up, in particolare attraverso strumenti di gestione dei progetti Rapporti completi che forniscono approfondimenti sui dati dei contatti e sulle interazioni per monitorare i progressi e identificare le aree di miglioramento del processo di vendita

Il miglior software di gestione dei contatti è quello che aiuterà la vostra agenzia o azienda a coltivare migliori relazioni con i clienti, ad aumentare le vendite e a migliorare l'efficienza complessiva dei vostri dati aziendali.

10 Migliori strumenti di reporting dei clienti per le agenzie digitali 2024

Cercate i migliori strumenti di gestione dei contatti e dei software di gestione dei contatti e dei contatti per ottimizzare il processo di reporting della vostra agenzia digitale? Ecco le nostre scelte per i migliori CRM e software di gestione dei contatti per agenzie, aziende e team di vendita.

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle e-mail e altro ancora ClickUp CRM è uno strumento potente che può aiutarvi a gestire un elenco di contatti, a tracciare la vostra pipeline di vendita e a concludere più affari.

Utilizzate ClickUp Tasks per assicurarvi che il vostro team segua le chiamate di vendita. L'intelligenza artificiale di ClickUp assistente di scrittura può aiutarvi a scrivere e-mail che contribuiscono a mantenere forte il rapporto con i clienti.

Per semplificare il monitoraggio di tutte queste informazioni, si può utilizzare uno dei modelli di ClickUp, come il modello Modello di gestione dei contatti di ClickUp , il Modello di gestione del conto ClickUp o il file Modello ClickUp CRM .

Gestione delle trattative

Compiti e note

Campi personalizzati

Assistente AI

ClickUp CRM si integra anche con ClickUp Docs, per cui è possibile creare e archiviare facilmente i documenti relativi ai contatti e alle trattative. È possibile tenere traccia di tutte queste informazioni con Cruscotti del progetto ClickUp .

Se siete alla ricerca di una soluzione CRM potente e facile da utilizzare, ClickUp CRM e Modelli CRM sono ottime opzioni da considerare.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Scalabile per adattarsi alla crescita

Offre una varietà di piani tariffari per adattarsi a diversi budget

Oltre 1.000 integrazioni disponibili

Possibilità di scegliere tra più di 1.000 modelli

Gestione dei contatti e della pipeline di vendita

Si integra con ClickUp Docs, in modo da poter creare e archiviare facilmente i documenti relativi ai contatti e alle trattative

Limitazioni di ClickUp

Programma complesso che richiede formazione e pazienza per l'apprendimento

L'applicazione mobile non offre tutte le funzioni della versione desktop (ma presto lo farà!)

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: 5 dollari in aggiunta a qualsiasi piano a pagamento

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.566+ recensioni)

: 4.7/5 (8.566+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.796+ recensioni)

2. Vcita

via Vcita Vcita è un software di gestione dei contatti e CRM basato su cloud per i fornitori di servizi delle piccole imprese. Aiuta gestire le relazioni con i clienti appuntamenti e fatturazione. Consente inoltre di automatizzare le attività e di liberare tempo per servire meglio i clienti.

Vcita è in grado di automatizzare attività come la programmazione degli appuntamenti, l'invio delle fatture e il monitoraggio dei pagamenti.

Il CRM rende anche l'onboarding del cliente in modo che possano prenotare appuntamenti, visualizzare le informazioni sul loro conto e pagare le fatture attraverso un portale self-service.

Le migliori caratteristiche di Vcita

Team di assistenza clienti molto cordiale e disponibile

Prezzi convenienti e adatti alle piccole imprese

La piattaforma principale per la gestione dei contatti offre un design pulito e amichevole

Limitazioni di Vcita

Frequenti problemi tecnici e intoppi che influiscono sulla funzionalità e sull'accessibilità

Le limitate integrazioni con la posta elettronica possono essere restrittive per alcune persone

Prezzi di Vcita

Essenziale : $24/mese per un utente

: $24/mese per un utente Business : $49mese un utente

: $49mese un utente Platinum: $83/mese un utente

Vcita valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (63+ recensioni)

: 4.5/5 (63+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (249+ recensioni)

3. Raggiungere

via Raggiungere Outreach aiuta le aziende ad automatizzare e personalizzare la loro attività di vendita.

Questa piattaforma per il coinvolgimento delle vendite e lo strumento di gestione dei contatti si integra con una serie di strumenti di migliori soluzioni CRM B2B come Salesforce, HubSpot CRM e Zoho CRM. Gli utenti di Outreach possono importare i dati dei contatti dal loro software di gestione dei contatti in Outreach.

Una volta importati i dati dalla soluzione di gestione dei contatti, Outreach può essere utilizzato per automatizzare e personalizzare l'invio dei contatti.

Sebbene Outreach possa essere una buona scelta per i team di vendita e di assistenza clienti, non è un sistema di gestione dei contatti dedicato alle agenzie o alle aziende di servizi.

Le migliori caratteristiche di Outreach

Invia e-mail automatiche ai potenziali clienti

Organizza e semplifica il processo di abilitazione alle vendite

Sequenza, modelli e snippet sono molto semplici da usare

Limitazioni di Outreach

Configurazione complicata e impegnativa per i team di formazione, secondo alcuni recensori

I recensori ritengono che alcune funzioni, come la personalizzazione, non siano state eseguite senza problemi

Può essere difficile per le sequenze una tantum rispetto ad altri sistemi di gestione dei contatti

Prezzi di Outreach

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Outreach

G2 : 4.3/5 (3.233+ recensioni)

: 4.3/5 (3.233+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (289+ recensioni)

4. Nextiva

via Nextiva Nextiva è come uno sportello unico per tutte le esigenze di comunicazione aziendale.

La soluzione per la gestione dei contatti offre servizi telefonici VoIP, videoconferenze, messaggistica, SMS, chat, sondaggi e strumenti di collaborazione per aiutarvi a creare connessioni più profonde con i vostri clienti.

Nextiva dispone di una serie di altri strumenti di gestione dei contatti e di funzioni che consentono di archiviare e gestire le informazioni sui contatti, di tenere traccia delle interazioni e di creare report personalizzati.

Tuttavia, se siete alla ricerca di un software di gestione dei contatti o di un CRM dedicato, esistono altre opzioni che offrono una gamma più ampia di funzioni di gestione dei contatti.

Le migliori caratteristiche di Nextiva

Eccellenti opzioni aggiuntive che migliorano il servizio

Facile da usare e con un'utile assistenza clienti

Qualità audio eccezionale per le telefonate

Limitazioni di Nextiva

Il servizio può essere a volte discontinuo, con cadute di chiamate e disconnessioni

Il servizio è soggetto a problemi tecnici con il software di gestione dei contatti

Difficoltà a risolvere i problemi tecnici, anche con l'assistenza

Prezzi di Nextiva

Business Communication Essential: $26/mese per utente

$26/mese per utente Business Communication Professional: $31/mese per utente

$31/mese per utente Business Communication Enterprise: $41/mese per utente

$41/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Nextiva valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (2.496+ recensioni)

: 4.4/5 (2.496+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (229+ recensioni)

5. Campagna attiva

via Campagna attiva ActiveCampaign CRM & Automazione delle vendite incrementa le vendite migliorando il modo in cui si raggiungono, si analizzano e si coinvolgono i clienti.

Il software di gestione dei contatti consente di tenere traccia di tutti i contatti e le informazioni dei clienti e di automatizzare le attività ripetitive. È possibile inviare automaticamente e-mail personali a ogni nuovo lead, creare follow-up per gli appuntamenti o creare un contatto Salesforce dopo la visita di una pagina.

ActiveCampaign può essere un'ottima scelta per le aziende B2C per combinare i dati dei clienti con le pipeline e le automazioni per un'efficienza ottimale.

Le migliori caratteristiche di ActiveCampaign

Numerose opzioni di personalizzazione per il software di gestione dei contatti

Ampie funzionalità per lo sviluppo del business

Robuste opzioni di automazione, in grado di configurare scenari multipli

Limitazioni di ActiveCampaign

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia non sia facile da usare

Richiede una curva di apprendimento ripida e ci sono molte cose da ricordare

Si integra con più indirizzi e-mail per le persone che hanno più di una società

Non esiste una versione gratuita

Prezzi di ActiveCampaign

Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Professionale : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ActiveCampaign

G2 : 4.4/5 (1.500+ recensioni)

: 4.4/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.254+ recensioni)

6. Zendesk Vendere

via Zendesk Vendi Zendesk Sell è una soluzione CRM per venditori che aiuta a gestire i dati dei clienti, a tracciare le interazioni e ad automatizzare le attività.

La piattaforma per le relazioni con i clienti offre una serie di strumenti di contatto e di funzionalità di gestione del percorso del cliente come il database dei contatti, il tracciamento delle interazioni e l'automazione dei compiti.

Se state cercando di migliorare la gestione dei contatti con un sistema di software di database clienti o CRM, Zendesk Sell può essere un'ottima opzione!

Le migliori caratteristiche di Zendesk Sell

Il prezzo è conveniente per ciò che offre rispetto ad altri software di gestione dei contatti presenti in questo elenco

Eccellente per un team di vendita ocomunicazioni con i clienti che necessitano di dati di contatto concisi

Sistema intuitivo e facile da usare

Limitazioni di Zendesk Sell

Alcuni utenti segnalano difficoltà nell'integrare l'e-mail e l'applicazione telefonica

Personalizzazione e viste limitate con difficoltà di filtraggio

Funzionalità di reporting limitate per gli amministratori

Prezzi di Zendesk Sell

Vendere Team: $19/mese per 5 agenti

$19/mese per 5 agenti Vendere Growth: $55/mese per 5 agenti

$55/mese per 5 agenti Vendere Professionale: $115/mese per agente

Valutazioni e recensioni di Zendesk Sell

G2 : 4.2/5 (477+ recensioni)

: 4.2/5 (477+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (150+ recensioni)

7. HubSpot

via HubSpot HubSpot è un potente CRM che aiuta le aziende di ogni dimensione a gestire e coinvolgere i clienti.

Offre anche un software di gestione dei contatti gratuito che consente di conservare i dettagli dei contatti. È possibile creare facilmente contatti e record di contatti, registrare le attività di vendita correlate e visualizzare la cronologia delle comunicazioni con i clienti.

HubSpot CRM consente di archiviare tutte le informazioni sui contatti dei clienti in un unico posto, di tenere traccia delle interazioni con i clienti, di automatizzare le attività e di generare report.

Le migliori caratteristiche di HubSpot

Integra perfettamente la gestione delle relazioni con i clienti e l'automazione delle vendite

Piattaforma facile da usare con un'enorme biblioteca di formazione, un blog e risorse utili

Grandi automazioni con flussi di lavoro facili da creare

Limitazioni di HubSpot

Alcuni utenti si lamentano delle capacità di integrazione e delle funzionalità dei vari software di gestione

Può diventare costoso quando si richiedono più funzioni e aggiornamenti

Alcuni strumenti hanno personalizzazioni limitate

Prezzi di HubSpot

**Gratuito

Starter : $20/mese

: $20/mese Professionale : $1.600/mese

: $1.600/mese Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4.4/5 (10.624+ recensioni)

: 4.4/5 (10.624+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.788+ recensioni)

8. Pipedrive

via Pipedrive PipeDrive offre una pipeline di vendita visiva che consente di vedere facilmente a che punto del processo di vendita si trova ciascun affare. Include anche funzioni per la gestione delle attività, l'impostazione di promemoria e la generazione di report.

La pipeline visiva di PipeDrive consente di vedere facilmente a che punto del processo si trova ogni trattativa, in modo da poter gestire le attività, impostare promemoria e monitorare i progressi.

PipeDrive genera anche rapporti che aiutano a monitorare le prestazioni di vendita e a identificare le tendenze.

Nel complesso, PipeDrive è un potente software CRM per le vendite che può aiutare le aziende di tutte le dimensioni a concludere più affari.

Le migliori caratteristiche di Pipedrive

Offre un ottimo rapporto qualità-prezzo

La piattaforma è veloce e facile da usare

Eccezionale approccio visivo alla gestione delle pipeline

Limitazioni di Pipedrive

Opzioni di personalizzazione avanzate limitate

Interfaccia e prestazioni dell'app mobile da migliorare

Diversi recensori lamentano la necessità di aggiornare l'aspetto dell'app

Prezzi di Pipedrive

Avanzato : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Business : $28/mese per utente

: $28/mese per utente Professionale : $50/mese per utente

: $50/mese per utente Power : $65/mese per utente

: $65/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.662+ recensioni)

: 4.2/5 (1.662+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.866 recensioni)

9. Lavori freschi

via Lavori freschi Basato sul cloud e CRM basato sull'intelligenza artificiale freshworks aiuta le aziende a gestire in modo più efficiente le interazioni con i clienti.

Freshworks offre anche una suite di prodotti progettati per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a migliorare il servizio clienti, il supporto IT e i processi HR.

Il suo CRM offre una serie di funzioni per creare un sistema di gestione dei contatti, tra cui un database di contatti, il monitoraggio delle interazioni e l'automazione delle attività.

Freshworks è una scelta popolare per le aziende di tutte le dimensioni perché offre un'ampia gamma di funzioni, è facile da usare ed è conveniente. È stato anche riconosciuto da numerose organizzazioni, tra cui Gartner, Forrester e Capterra.

Le migliori caratteristiche di Freshworks

Le funzioni di automazione aiutano a migliorare l'efficienza e a garantire una risposta tempestiva ai clienti

Si integra con altri strumenti e piattaforme popolari

Interfaccia utente intuitiva e facile da navigare per un onboarding senza soluzione di continuità

Limitazioni di Freshworks

Occasionali lentezze di risposta da parte del servizio clienti

La versione mobile potrebbe necessitare di miglioramenti per quanto riguarda la sua funzionalità

Personalizzazione limitata quando si utilizza una combinazione di app Freshworks

Prezzi di Freshworks

Crescita : $29/mese per agente

: $29/mese per agente Pro : $69/mese per agente

: $69/mese per agente Enterprise: $109/mese per agente

Valutazioni e recensioni di Freshworks

G2 : 4.5/5 (7.310+ recensioni)

: 4.5/5 (7.310+ recensioni) Capterra: N/A

10. Rame

via In rame Copper è una piattaforma CRM di facile utilizzo costruita per le aziende che utilizzano Google Workspace.

Lo strumento di gestione dei contatti è stato progettato per essere facile da usare, anche se non si ha familiarità con i software CRM.

Copper si integra con Gmail, Google Calendar, Google Contacts e Google Drive, in modo da tenere facilmente traccia dei contatti, degli affari e delle attività.

Le migliori caratteristiche di Copper

È facile da usare e si integra con tutti gli strumenti di Google Workspace

Può automatizzare attività come l'invio di e-mail di follow-up e la programmazione di appuntamenti

Fa un buon lavoro aiutando a stabilire forti legami con i clienti

Limitazioni del rame

A causa delle numerose funzionalità, inizialmente può essere un po' troppo impegnativo da usare

Opzioni di generazione di report limitate

Non sempre riconosce i contatti aziendali duplicati

Prezzi in rame

Basic : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Professionale : $59/mese per utente

: $59/mese per utente Business : $99/mese per utente

: $99/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Copper valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (1.111+ recensioni)

: 4.5/5 (1.111+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (574+ recensioni)

Scegliere il miglior software di gestione dei contatti per la vostra azienda

Il miglior software di gestione dei contatti per la vostra azienda dipenderà dalle vostre esigenze e dai vostri requisiti specifici.

Abbiamo esaminato le 10 migliori opzioni di software per la gestione dei contatti, mostrando un'ampia gamma di caratteristiche e funzionalità per aiutarvi a migliorare le relazioni con i clienti. Ora tocca a voi. Provate a fare un giro, iscrivendovi a una prova gratuita, per scoprire cosa funziona meglio per la vostra azienda.

Quando si tratta di gestire i contatti di base, i team di vendita e marketing hanno spesso bisogno di qualcosa di più di un sistema di gestione dei contatti. Per tracciare i lead di vendita, automatizzare la gestione dei contatti e il marketing via e-mail, supportare un imbuto di vendita, creare l'automazione del flusso di lavoro e gestire con facilità la gestione dei dati e il tracciamento dei contatti, un CRM è molto utile.

Volete incrementare ulteriormente le vostre relazioni? Considerate altri strumenti aziendali come software di fidelizzazione dei clienti , modelli di rapporti di vendita , Software OKR e modelli di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori per completare il vostro software CRM o gli strumenti di gestione dei contatti!

ClickUp è la migliore opzione di software di gestione dei contatti per i servizi professionali e le agenzie che si aspettano di scalare con la loro crescita. Provate ClickUp gratuitamente oggi stesso e scoprite come può aiutarvi a migliorare la gestione dei contatti e dei progetti!