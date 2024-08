10 Migliori software di monitoraggio della gestione clienti nel 2024

L'aumento della base clienti è un segno positivo di esito positivo. Ma questo comporta ulteriori esigenze, come la gestione della comunicazione e la riunione dei traguardi di crescita. Gestione dei client è stato progettato per snellire i flussi di lavoro delle attività, in modo che i team possano concentrarsi su ciò che conta di più: fornire un servizio clienti di prima classe!

In questa guida analizzeremo i migliori software di software per la gestione dei client per soddisfare le esigenze uniche della vostra azienda!

Cosa cercare in un software di gestione clienti?

I team dovrebbero cercare strumenti di gestione del client con gestione delle attività **Strategia CRM , reportistica, programmazione, monitoraggio degli obiettivi, integrazioni con terze parti e accessibilità mobile per far crescere la base dei loro client in modo sostenibile.

Attraverso la lente di una visualizzazione a lungo termine di un'azienda, le pratiche sostenibili aiutano a ridurre i costi e a rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione. E senza i giusti strumenti di gestione dei client, si crea un lavoro maggiore per tenere il passo con le operazioni, le responsabilità individuali e il processo commerciale.

Ecco altre funzionalità/funzione da considerare quando si sceglie un software per la gestione dei client:

Personalizzazione per personalizzare il softwarele comunicazioni con i clienti e le preferenze dei clienti, gli standard specifici del settore e i processi commerciali

per personalizzare il softwarele comunicazioni con i clienti e le preferenze dei clienti, gli standard specifici del settore e i processi commerciali Controlli di sicurezza e autorizzazioni per mantenere l'integrità dei dati, prevenire le violazioni e rispettare le normative

per mantenere l'integrità dei dati, prevenire le violazioni e rispettare le normative Strumenti di collaborazione in tempo reale per commentare emodificare i documenti, presentazioni e fogli di calcolo

per commentare emodificare i documenti, presentazioni e fogli di calcolo Budget management per l'allocazione delle risorse, l'identificazione delle opportunità di guadagno e il progetto delle tendenze future

per l'allocazione delle risorse, l'identificazione delle opportunità di guadagno e il progetto delle tendenze future Automazioni per gestire i follower, le comunicazioni, il ciclo di vita del cliente e le attività ripetitive

per gestire i follower, le comunicazioni, il ciclo di vita del cliente e le attività ripetitive Strumenti di monitoraggio del tempo per identificare dove i team spendono il loro tempo e migliorare i loro flussi di lavoro

per identificare dove i team spendono il loro tempo e migliorare i loro flussi di lavoro Moduli web personalizzati per catturare i contatti e personalizzare l'approccio commerciale

10 Migliori app software per la gestione dei client nel 2024

1. ClickUp - Il meglio per la gestione dei dati personalizzati

Sfruttare le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per gestire le relazioni e le attività dei client

ClickUp è una piattaforma di produttività che aiuta i team di tutte le dimensioni a organizzare attività, account, accordi, documentazione e clienti in un'unica posizione. Con Free Modelli CRM gratuiti e 15+ visualizzazioni flessibili, potete gestire facilmente tutto, dalle pipeline commerciali agli ordini dei clienti. Che preferiate gli elenchi, le tabelle o la tavola Kanban, ClickUp vi permette di monitorare facilmente ogni fase delle interazioni con i clienti!

La comunicazione è una parte fondamentale di qualsiasi sistema di gestione dei client. ClickUp semplifica la collaborazione sulle trattative, l'invio di aggiornamenti sui progetti ai client e la gestione della comunicazione clienti con la funzionalità/funzione integrata di email. Inoltre, l'aggiunta di relazioni tra attività e documenti crea un percorso bidirezionale per navigare tra le informazioni correlate!

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Note, etichette e tag per un ordinamento e un filtraggio avanzati e un maggiore contesto in ogni voce

Oltre1.000 integrazioni per portare tutti i dati e le informazioni rilevanti in un'unica piattaforma ( integrare ClickUp con Salesforce )

Commenti assegnati e filettati in qualsiasiClickUp Documento, attività oLavagna online* Assegnatari multipli per assegnare a un'attività più di un membro alla volta

Reportistica eDashboard per avere una panoramica immediata e di alto livello del lavoro svolto

Formule automatizzate per calcolare con precisione il tempo fatturabile

Avanzatostime di durata stimata per la previsione della settimana lavorativa

Creare e tenere sotto controllo le vendite commercialiobiettivi e metriche delle vendite Limiti di ClickUp

La presenza di così tanti e potenti strumenti di collaborazione può comportare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. HubSpot CRM - Il migliore per la gestione del monitoraggio dei client

via HubSpot HubSpot CRM è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti progettata per aiutare le aziende a crescere. Offre una suite completa di strumenti per aiutare i team a gestire le relazioni e le interazioni con i clienti, dal monitoraggio dei contatti e delle offerte alla gestione dei dati dei clienti. Dispone inoltre di funzionalità di automazione per aiutare a snellire i flussi di lavoro dei rappresentanti commerciali, degli agenti del servizio clienti e dei responsabili marketing.

Il capacità di integrazione della piattaforma consentono alle aziende di collegare HubSpot CRM con una serie di strumenti di terze parti, come piattaforme di email marketing e processori di pagamento. Grazie all'interfaccia utente intuitiva, alla suite completa di funzionalità/funzione e alle capacità di integrazione, HubSpot CRM è uno strumento ideale per le aziende di tutte le dimensioni.

Integrazione di HubSpot con ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot CRM

Gestione dei contatti e delle pipeline

Monitoraggio di email e prospect

Attività del sito web dei contatti

Creazione di modelli di email

Creazione di pagine di atterraggio

Limiti del CRM HubSpot

Piani tariffari costosi rispetto ad altri software di gestione dei client

Mancano strumenti intuitivi per l'automazione del flusso di lavoro

Prezzi di HubSpot CRM

Professionale : A partire da 1.600 dollari al mese

: A partire da 1.600 dollari al mese Azienda: Contattare HubSpot per i dettagli

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4.4/5 (1.800+ recensioni)

: 4.4/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.600+ recensioni)

Vedi questi_

Hef/_Frequentazione CLICKUP Alternative a Hubspot_ /%href/

!

3. Salesforce - Il migliore per la gestione commerciale dei clienti

via Forza vendita Salesforce è una piattaforma cloud-based Software CRM che aiuta le aziende a gestire i contatti e le attività commerciali. Questo strumento di gestione dei client consente alle aziende di archiviare dati, creare reportistica personalizzata, automatizzare i processi del flusso di lavoro e monitorare le interazioni con i clienti. Offre anche servizi di automazione del marketing, analisi, generazione di lead e altro.

Con Salesforce, le aziende possono ottenere informazioni sui loro clienti e utilizzare questi dati per prendere decisioni informate. Grazie alle integrazioni per la connessione con i dati e i sistemi esistenti, i team hanno il controllo dei sistemi di gestione dei clienti in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Gestione delle attività per sincronizzare email e attività di coinvolgimento in un'unica piattaforma

Integrazione con Slack per semplificare il processo di gestione dei client

Gestione di account, contatti, lead e opportunità

Condivisione della visualizzazione di ogni cliente con Customer 360

Integrazione delle email con Gmail o Outlook

Limiti di Salesforce

Curva di apprendimento ripida per capire gli strumenti e come usarli efficacemente per i carichi di lavoro quotidiani

l'assistenza è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i piani più costosi (controllate questialternative a Salesforce!)

Prezzi di Salesforce

Essenziale : $25 per utente al mese

: $25 per utente al mese Professionale : $75 per utente al mese

: $75 per utente al mese Azienda : $150 per utente al mese

: $150 per utente al mese Unlimited: $300 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2 : 4.3/5 (13.000+ recensioni)

: 4.3/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 17.500 recensioni)

Controlla questi_

Hef/_Frequentazione CLICKUP Strumenti CRM per Mac /%href/

!

4. Freshworks CRM - Il migliore per il monitoraggio dei lead

via CRM Freshworks Freshworks CRM facilita ai team il monitoraggio dei lead, l'automazione delle campagne di marketing, la segmentazione dei clienti in diverse categorie, la gestione dei dati dei clienti in un unico luogo e la creazione rapida di relazioni con i clienti. Grazie a funzionalità/funzione come la gestione dei contatti, il lead scoring, la segmentazione dei clienti, l'automazione delle attività e gli approfondimenti sui clienti, le aziende possono aumentare le entrate e comprendere meglio i propri clienti.

Lo strumento CRM aiuta anche i team a rimanere organizzati, fornendo una reportistica dettagliata sulle interazioni con i clienti e consentendo agli utenti di impostare flussi di lavoro basati su regole che possono essere utilizzati per automatizzare attività ripetitive. Inoltre, Freshworks CRM si integra con applicazioni di terze parti come Google app, Zapier e Mailchimp, rendendo ancora più facile per i team ottenere il massimo dai dati dei clienti!

Le migliori funzionalità/funzione di Freshworks CRM

Gestione della pipeline per visualizzare l'intero processo commerciale organizzato per fasi

Obiettivi commerciali per impostare e tenere traccia degli obiettivi in base al fatturato o al numero di trattative

Funzioni di filtro, ordinamento e ricerca sull'app mobile

Dashboard delle prestazioni delle trattative

Interfaccia drag-and-drop

Limiti di Freshworks CRM

Le funzionalità di project management sono disponibili solo nei piani più costosi

Limitate capacità di reportistica per personalizzare le metriche principali

Prezzi di Freshworks CRM

Starter : $19 per utente al mese

: $19 per utente al mese Crescita : $49 per utente al mese

: $49 per utente al mese Pro : $95 per utente al mese

: $95 per utente al mese Azienda: $199 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Freshworks CRM

G2 : 4.6/5 (900+ recensioni)

: 4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

5. Pipedrive - Il migliore per la gestione dei contatti

via Pipedrive Pipedrive è un sistema CRM progettato per aiutare i team commerciali ad aumentare la produttività e a chiudere più affari. Offre una matrice di funzionalità che aiutano a snellire il processo di vendita, tra cui la gestione dei contatti, il monitoraggio delle email, la registrazione delle chiamate, il lead scoring, la previsione delle vendite e i flussi di lavoro automatizzati.

Con Pipedrive, il team commerciale può organizzare rapidamente i lead, i contatti e le trattative, in modo da potersi concentrare sulle attività che contano davvero. L'app per la gestione dei client consente inoltre agli utenti di creare facilmente pipeline personalizzate ed email automatizzate per aiutare a coltivare i lead e aumentare le conversioni.

Le migliori funzionalità di Pipedrive

Segmentazione dei contatti per creare comunicazioni personalizzate e a traguardo

Interfaccia drag-and-drop per aggiornare rapidamente gli stati delle trattative

Promemoria delle attività e collaborazione con il team

Moduli web personalizzabili

Previsione delle entrate

Limiti di Pipedrive

Limitata personalizzazione delle impostazioni delle autorizzazioni degli utenti rispetto ad altri software gratuiti per la gestione dei client

Ambito del progetto estrumenti di gestione dei documenti sono componenti aggiuntivi a pagamento

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $14,90 per utente al mese

: $14,90 per utente al mese Avanzato : $24,90 per utente al mese

: $24,90 per utente al mese Professionale : $49,90 per utente al mese

: $49,90 per utente al mese Azienda: $99 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.600+ recensioni)

: 4.2/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.800 recensioni)

Controlla questi_

Hef/_Frequentazione CLICKUP Alternative a Pipedrive_ /%href/

!

6. Drip - Il migliore per il coinvolgimento dei clienti

via Gocciolare Drip è uno strumento di automazione dell'e-commerce progettato per le aziende per aumentare le vendite online. Fornisce la tecnologia e gli strumenti necessari per creare, lanciare e gestire campagne che mirano ai clienti con email personalizzate, notifiche, pagine web e altro ancora.

Drip strumenti per l'automazione del marketing aiutano i team ad aumentare il coinvolgimento e la fedeltà dei clienti, a personalizzare le interazioni, a identificare e coltivare i lead, a generare più vendite e a misurare l'impatto dei lavori richiesti. La piattaforma si integra con i servizi web più diffusi, come Shopify, Squarespace e WooCommerce, in modo che le aziende possano facilmente connettere il loro negozio di e-commerce alla piattaforma Drip e iniziare rapidamente!

Le migliori funzionalità/funzioni di Drip

Integrazione con i più diffusi software di e-commerce, tra cui Shopify, BigCommerce e Magento

Automazioni per campagne di marketing su canali email, onsite e social media

Test A/B per un massimo di quattro varianti di contenuto o di oggetto delle email alla volta

50+ modelli completamente personalizzabili

Creazione di moduli drag-and-drop

Limiti di Drip

Le configurazioni dei flussi di lavoro e degli imbuti richiedono tempo per essere costruite e iterate per un uso efficace

Manca di project management o distrumenti di documentazione Prezzi a goccia

A partire da 39 dollari al mese per un massimo di 2.500 persone in un elenco di email

Valutazioni e recensioni di Drip

G2 : 4.4/5 (450+ recensioni)

: 4.4/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (170+ recensioni)

Bonus:_ **Modelli di campagna a goccia !

8. Airtable - Il migliore per creare un sistema di gestione dei client

via Airtable Airtable è un programma di collaborazione basata sul cloud e project management che combina un foglio di calcolo facile da usare con la potenza di un database e la flessibilità di applicazioni personalizzate. Con Airtable, i piccoli team possono creare aree di lavoro altamente collaborative per lavorare insieme ai progetti.

La piattaforma si integra anche con altre app e servizi come Slack, Zapier e Dropbox per fornire un sistema completo di gestione dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Funzioni di collegamento tra azioni e obiettivi per semplificare la reportistica

Moduli condivisibili per la popolazione di record nella base di Airtable

Sequenza di visualizzazione per tenere traccia di eventi, risorse e progetti

Automazioni con funzioni Javascript

Visualizzazione del modulo per la gestione dei contatti

Limiti di Airtable

Limitate opzioni di ordinamento e filtraggio rispetto ad altri strumenti software per la gestione dei client

Limitate opzioni di personalizzazione per l'aspetto dell'area di lavoro (consultare il sitoAlternative di Airtable)

Prezzi di Airtable

Versione gratuita

Plus : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Pro : $20 per utente al mese

: $20 per utente al mese Azienda: Contattare Airtable per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Airtable

G2 : 4.6/5 (oltre 2.100 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 2.100 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.700+ recensioni)

9. Monday.com - Il migliore per la collaborazione

via Monday Monday.com è una piattaforma di project management che consente ai team di collaborare, gestire e gestire facilmente i progetti organizzare il proprio lavoro . Aiuta i team a gestire il proprio lavoro progetti e attività con aggiornamenti in tempo reale e schede di attività visive che consentono a tutti di tenere traccia delle attività sia a livello individuale che di gruppo.

Grazie a funzionalità come notifiche automatiche, reportistica e integrazioni con app di terze parti, Monday rende più facile per i team tenere sotto controllo i progetti e le attività in modo semplificato. Inoltre, consente agli utenti di personalizzare facilmente le bacheche dei progetti con diverse opzioni di layout e di impostare regole specifiche per le bacheche, per mantenere tutti organizzati!

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Campi personalizzati per creare un flusso di lavoro del ciclo commerciale e un sistema di gestione delle relazioni con il cliente

Caricamento di file da Google Drive, Dropbox, Box o OneDrive per la gestione dei documenti

Gestione dei lead con automazione dei criteri personalizzati

Clientcomunicazione con integrazione email

Personalizzazione della dashboard senza codice

limiti di #### Monday

Curva di apprendimento ripida per familiarizzare con le funzioni e l'interfaccia (consultare il sitoAlternative di Monday)

La funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo è disponibile solo nei piani Pro e Enterprise

Prezzi di Monday

Individuale : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Basic : $8 per utente al mese a partire da 3 postazioni

: $8 per utente al mese a partire da 3 postazioni Standard : $10 per utente al mese a partire da 3 postazioni

: $10 per utente al mese a partire da 3 postazioni Pro : $16 per utente al mese a partire da 3 postazioni

: $16 per utente al mese a partire da 3 postazioni Azienda: Contattare Monday per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Monday

G2 : 4.7/5 (7.550+ recensioni)

: 4.7/5 (7.550+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.700+ recensioni)

10. Nutshell - Il migliore per la gestione delle pipeline

via Guscio di noce Nutshell è una piattaforma di gestione delle pipeline basata su cloud che consente ai team di snellire il processo di sviluppo del progetto dall'ideazione al completamento. Fornisce una suite di strumenti per aiutare i team a pianificare, monitorare e collaborare ai progetti in tempo reale.

Con Nutshell, i team possono gestire più progetti contemporaneamente, assegnare attività e date di scadenza, comunicare con i membri del team e monitorare lo stato di avanzamento. La piattaforma include anche modelli per il project management , reportistica e analisi, e un sistema di messaggistica per aiutare i team a gestire i progetti la gestione dei lead dall'inizio alla fine.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Nutshell

Strumenti di gestione dei contatti per trovare ogni contatto, cliente e conversazione

Formule intelligenti per raccogliere lead direttamente dal sito web

Automazioni commerciali con trigger personalizzati per la pipeline

Grafici di reportistica pronti per la presentazione

Modelli di email precostituiti

limiti di #### Nutshell

L'interfaccia non è così moderna o intuitiva rispetto ad altri software di gestione dei client presenti in questo elenco

La reportistica e il monitoraggio delle prestazioni sono disponibili sul piano più costoso

Prezzi di Nutshell

Foundation : $16 per utente al mese

: $16 per utente al mese Pro: $42 per utente al mese

Nutshell valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (740+ recensioni)

: 4.2/5 (740+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (370+ recensioni)

Gestire le relazioni con i clienti con le app di gestione dei clienti

ClickUp è una piattaforma potente e versatile per la gestione dei clienti e il miglioramento dei flussi di lavoro aziendali! Eliminando i silos e monitorando rapidamente la comunicazione, tutti sono sulla stessa pagina e lavorano per gli stessi obiettivi di guadagno.

Che si tratti di una piccola azienda o di una grande impresa, ClickUp offre la flessibilità di cui hanno bisogno i team produttivi per massimizzare i lavori richiesti dal servizio clienti. Avviare un'area di lavoro di ClickUp gratuita oggi stesso!