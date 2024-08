10 Migliori strumenti software di automazione del marketing nel 2024

Cercate il miglior software di automazione del marketing del 2024?

Le automazioni di marketing sono strumenti potenti che possono aiutare gli addetti al marketing a snellire le attività, aumentare la produttività, generare più lead, coltivare i lead attraverso l'imbuto commerciale e migliorare l'esperienza del cliente.

In questa guida vi mostreremo le 10 migliori piattaforme di automazione del marketing del 2024, per aiutarvi a migliorare l'efficienza, la produttività e il fatturato commerciale complessivo.

Cosa cercare in un software di automazione del marketing?

Quando è il momento di scegliere uno strumento software di automazione del marketing, cercate i fattori chiave che ne influenzano l'efficacia e l'usabilità per la vostra azienda. Considerate l'interfaccia utente, le integrazioni, la scalabilità, le funzionalità/funzioni, le opzioni di personalizzazione, la struttura dei prezzi e la reputazione.

**Assicuratevi che lo strumento di automazione del marketing sia intuitivo, facile da navigare e non richieda una curva di apprendimento ripida per iniziare

**Verificare le capacità di integrazione: lo strumento di automazione del marketing deve integrarsi facilmente con altri strumenti e sistemi chiave utilizzati dall'azienda

**Scegliete una piattaforma di automazione del marketing che sia in grado di scalare con la vostra azienda, sia in termini di volume che di complessità delle campagne

Cercate le funzionalità/funzione più importanti : Identificate le funzionalità/funzione critiche per la vostra azienda e cercate un software in grado di fornirvele

: Identificate le funzionalità/funzione critiche per la vostra azienda e cercate un software in grado di fornirvele

: capire la struttura dei prezzi, compresi gli eventuali costi nascosti. Assicuratevi che lo strumento di automazione del marketing offra un valore per il denaro e che rientri nel vostro budget La reputazione conta: Leggete le recensioni e le testimonianze degli utenti su siti di recensioni credibili per capire l'affidabilità, le prestazioni e la soddisfazione dei clienti dello strumento di automazione del marketing

Tenete a portata di mano questo elenco per aiutarvi a scegliere il miglior software di marketing e strumenti per l'automazione delle email per la tua azienda! 🏆

I 10 migliori software di automazione del marketing da utilizzare nel 2024

Ecco le dieci migliori piattaforme software di automazione del marketing che vi aiuteranno ad aumentare l'efficienza e la produttività nel 2024.

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp è una piattaforma completa per il project management, dotata di un potente software di automazione del marketing e di un sistema di gestione delle risorse umane Automazioni per il project management delle email di ClickUp . È ideale per snellire i processi di automazione del marketing e migliorare la produttività.

Poiché ClickUp è un software di project management completo, è dotato di strumenti e funzionalità che completano l'automazione del marketing.

Ad esempio, è possibile dare una spinta decisiva alla vostra gestione delle campagne di marketing con modelli preconfezionati di campagne di email marketing, tra cui modelli di campagne drip . Le linee di oggetto e la messaggistica delle email sono un gioco da ragazzi, grazie a ClickUp AI.

Inoltre, gli strumenti e i modelli di project management consentono di tenere sotto controllo i progetti di marketing automatizzati, anche tra più campagne e team commerciali e di marketing.

ClickUp è altamente personalizzabile e costruito per essere scalato in base alla vostra crescita. Gli utenti apprezzano il fatto che Automazioni di ClickUp sono facilissimi da impostare! È una scelta eccellente per tutte le aziende che desiderano un'automazione di marketing di alto livello e strumenti per la produttività delle email all'interno di un sistema che aiuta i team di marketing monitoraggio.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Estese opzioni di personalizzazione per semplificare i lavori richiesti dal marketing

Automazione di attività come le sequenze di email e il lead scoring attraverso modelli predefiniti, tra cuimodelli di automazione delle emaile un'estesa selezione di azioni e trigger per il comportamento dei clienti

Compatibile con oltre 200 strumenti di marketing, tra cui Mailchimp, Salesforce e HubSpot

Automazioni di marketinggestione delle attività con un sistema completo

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti ritengono che le notifiche possano diventare eccessive

Prestazioni occasionalmente lente

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. Campagna attiva

via Campagna attiva ActiveCampaign è una soluzione di automazione del marketing che offre una programmazione predittiva delle email e una generazione di contenuti per email basata sull'IA. Offre anche API e webhook e può integrarsi con WooCommerce, Shopify e BigCommerce.

La piattaforma offre diversi tipi di iscrizione, ciascuno con una propria struttura di prezzi.

Gli utenti riferiscono che ActiveCampaign offre un eccellente supporto per l'onboarding e un'automazione affidabile delle email. Tuttavia, se siete alla ricerca di una struttura tariffaria semplice e poco costosa o di un supporto rapido via chat, ActiveCampaign potrebbe non essere la scelta migliore per i team di marketing. È possibile consultare un elenco più lungo di Alternative ad ActiveCampaign qui se state cercando qualcosa di simile ma non siete soddisfatti di ActiveCampaign.

Le migliori funzionalità/funzione di ActiveCampaign

Buon supporto all'onboarding per l'automazione del marketing

Automazioni affidabili per le email

Limiti di ActiveCampaign

Struttura dei prezzi complessa

Lunghe attese per la chat di supporto durante i periodi di alta domanda

Prezzi di ActiveCampaign

Marketing Lite : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Marketing Plus : $49/mese (3 utenti)

: $49/mese (3 utenti) Marketing Professional : $149/mese (5 utenti)

: $149/mese (5 utenti) Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (10.000+ recensioni)

4,5/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

3. Marketo

via Marketo Adobe Marketo Engage è una grande piattaforma di marketing che supporta l'automazione del marketing, il marketing basato sugli account, la gestione dei lead e l'email marketing. Offre quasi tutti i tipi di automazione del marketing o dell'engagement che si possono immaginare.

Grazie all'IA, Adobe Marketo Engage può aiutare ad applicare i dati dei clienti per segmentare il pubblico, personalizzare le pagine web, le email, i social media, la pubblicità, gli SMS e gli eventi, e a triggerare le attività in tempo reale.

Marketo fornisce inoltre una reportistica dettagliata che consente alle aziende di monitorare le analisi delle campagne e di ottimizzare i risultati.

Gli utenti di Marketo apprezzano la segmentazione dell'automazione di marketing e l'alto livello di opzioni personalizzate. Tuttavia, i prezzi di Marketo sono elevati e per alcuni potrebbero essere proibitivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Marketo

Ottima segmentazione e reportistica per le campagne email di massa

Estesa personalizzazione per le automazioni di marketing

Ciclo di vita e lead scoring gratuiti

Limiti di Marketo

Programma complesso e costoso che richiede risorse dedicate per la gestione e la formazione rispetto ad altri strumenti di automazione del marketing presenti in questo elenco

Può mancare di coesione generale, il che crea difficoltà nella visualizzazione dell'intero customer journey

Può essere lento

Prezzi di Marketo

Contattate Marketo per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Marketo

G2: 4,1/5 (2.359+ recensioni)

4,1/5 (2.359+ recensioni) Capterra: 4,2/5 (667+ recensioni)

4. Brevo

via Brevo Piattaforma di automazione del marketing e CRM Stack Brevo (ex SendInBlue) è una piattaforma all-in-one progettata per aiutare le aziende a crescere più velocemente.

Dal suo rebrand nel maggio del 2024, Brevo vuole che sappiate una cosa: è per aziende di tutte le dimensioni.

Oltre all'automazione delle email per cui è famosa, le sue capacità di marketing possono anche aiutare a creare e gestire pagine di destinazione e campagne sui social media.

Gli strumenti di automazione del marketing includono la segmentazione del pubblico, la personalizzazione cross-canale, l'analisi, i trigger e altro ancora.

Grazie al suo catalogo di API ben fornito e all'ampio intervallo di personalizzazioni, Brevo può essere una buona scelta se state cercando un'interfaccia utente amichevole per la vostra piattaforma di automazione del marketing. Tuttavia, a causa delle integrazioni limitate e di quello che molti sostengono essere un processo di configurazione difficile, la piattaforma di automazione del marketing Brevo potrebbe non essere adatta a tutti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brevo

Catalogo API ben fornito

Ampio intervallo di personalizzazioni e funzionalità/funzione per l'automazione del marketing

Dashboard e interfaccia utente di facile utilizzo

Limiti di Brevo

Integrazioni limitate rispetto ad alcuni concorrenti

Alcuni utenti hanno trovato il software difficile da impostare

Prezzi di Brevo

**Gratis

Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Business: $65/mese per utente

$65/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Brevo valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (615+ recensioni)

4,5/5 (615+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.732+ recensioni)

5. Intuit MailChimp

via Intuit MailChimp Intuit Mailchimp è una piattaforma di email marketing e automazione per le aziende in crescita. Aiuta le aziende a creare e inviare newsletter via email, a gestire elenchi di email, a monitorare le aperture e i clic delle email e a misurare i risultati delle campagne email.

I recensori apprezzano la facilità di costruzione dell'automazione delle email di MailChimp e la sua eccezionale esperienza mobile. Ma i prezzi del team sono un po' costosi, soprattutto per le nuove aziende o per quelle più piccole con un budget limitato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intuit MailChimp

Generose opzioni gratuite

Creazione di pagine di atterraggio e ottimizzazione della lead generation

Ottima esperienza mobile

Elenchi di email e campagne facili da creare

Strumenti di gestione dei social media

Può essere utilizzato come software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Limiti di Intuit MailChimp

Fatturazione poco chiara (e i costi possono aumentare)

Limitazione a specifici formati di design

Complessivamente un po' difficile da usare

Prezzi di Intuit MailChimp

**Gratis

Essenziale: $13+/mese

$13+/mese Standard: $20+/mese

$20+/mese Premium: $350+/mese

Valutazioni e recensioni di Intuit MailChimp

G2: 4,3/5 (12.000+ recensioni)

4,3/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (16.000+ recensioni)

6. HubSpot

via HubSpot Basato sui dati del CRM, HubSpot Marketing Hub può essere utilizzato per inviare campagne email, monitorare i visitatori del sito web e creare pagine di destinazione.

Il software di automazione marketing HubSpot include funzionalità/funzione di lead scoring, nurturing e reportistica.

Con HubSpot è possibile creare modelli di email, tracciare le analisi e fare test A/B delle campagne. È facile dare priorità ai lead in base al comportamento degli utenti, quindi creare flussi di lavoro che inviano contenuti personalizzati a questi utenti in base ai loro interessi. I flussi di lavoro e i bot builders aiutano ad automatizzare tutto questo lavoro, lasciandovi liberi di occuparvi di attività di maggior valore.

HubSpot è la soluzione migliore per le aziende che vogliono completare le campagne di inbound marketing su scala. Può essere costoso e difficile da imparare, ma i suoi generosi piani Free e l'enorme biblioteca di formazione aiutano a compensare il prezzo e le sfide di onboarding.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Funzionalità/funzione di automazione avanzate per ottenere lead rilevanti

Connessione all-in-one

Eccellente reportistica estrumenti per il flusso di lavoro per migliorare la strategia di automazione del marketing

Limiti di HubSpot

Può essere costoso

Limitatosoftware di automazione delle attività* Può essere fonte di confusione per gli utenti inesperti

Prezzi di HubSpot

**Gratis

Starter: $45/mese

$45/mese Professionale: $800/mese

$800/mese Azienda: $3.600+/mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2: 4,4/5 (9.947+ recensioni)

4,4/5 (9.947+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (5.641+ recensioni)

7. Campeggiatore

via Campaigner Campaigner consente di creare potenti flussi di lavoro automatizzati con un intuitivo costruttore drag-and-drop. La sua missione è quella di aiutarvi a coinvolgere e coltivare i clienti con messaggi pertinenti tramite email e SMS marketing.

I clienti di Campaigner sono entusiasti del suo bel design e dell'interfaccia utente intuitiva.

Se vi siete sentiti frustrati dalla curva di apprendimento di altri software di automazione delle email, potreste voler provare Campaigner! Tuttavia, diversi recensori affermano che il programma è a volte difettoso e che le personalizzazioni dei modelli e le funzionalità/funzione di pianificazione sono limitate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Campaigner

Blocchi di contenuto riutilizzabili e un costruttore visuale drag-and-drop semplificano l'impostazione delle campagne email

Creazione di contenuti dinamici e personalizzazione dei lavori richiesti grazie alla segmentazione avanzata del pubblico e ai trigger per i comportamenti d'acquisto

Ottimo processo di reportistica completato da analisi approfondite

Limiti di Campaigner

Limiti alle personalizzazioni dei modelli

Limitate funzionalità/funzioni di pianificazione

A volte presenta problemi di funzionamento

Prezzi di Campaigner

Starter: $59/mese

$59/mese Essenziale: $179/mese

$179/mese Avanzato: $649/mese

$649/mese Economia: $79,95/mese

Campaigner valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (5+ recensioni)

4.2/5 (5+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (427+ recensioni)

8. Gocciolare

via Gocciolare Che si tratti di marketing di prodotti di e-commerce o di servizi ed esperienze, Drip mira a fornire un marketing automatizzato "super-personalizzato".

Conosciuto per le sue email iper-segmentate, i modelli personalizzabili e i flussi di lavoro precostituiti, Drip aiuta a personalizzare le conversazioni e a sviluppare relazioni continue.

Drip è orientato al marketing per l'e-commerce, ma offre anche un programma separato di Servizi ed Esperienze adatto alle aziende B2B.

Services and Experiences offre segmentazione, flussi di lavoro e strategie basate sui dati, con automazione multicanale. Drip per i prodotti di e-commerce offre invece una segmentazione profonda e un marketing multicanale automatizzato.

I recensori apprezzano il design user-friendly di Drip e la facilità di automazione del marketing. Tuttavia, molti segnalano frustrazioni dovute a problemi e bug occasionali.

Funzionalità/funzione migliori di Drip

Interfaccia altamente intuitiva e facile da usare

Eccellente esperienza di progettazione delle email

Automazioni facili da gestire

Limiti di Drip

Problemi occasionali

A volte inaffidabile

Costi crescenti

Prezzi a goccia

2.500 contatti: $39/mese

$39/mese 5.000 contatti: $89/mese

$89/mese 50.000 contatti: $699/mese

$699/mese 150.000 contatti: $1.699/mese

$1.699/mese 190.000 + contatti: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Drip

G2: 4.4/5 (453+ recensioni)

4.4/5 (453+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (178+ recensioni)

9. Ottenere la risposta

via Ottenere la risposta La piattaforma di email marketing GetResponse offre un modo conveniente per inviare email e automatizzare le comunicazioni.

GetResponse consente agli utenti di creare elenchi di marketing di potenziali clienti, partner e client e di costruire relazioni con i clienti.

Il software di automazione delle email offre anche automazione per l'email marketing, la gestione dei lead, la reportistica e l'analisi.

I suoi strumenti includono pagine di destinazione, moduli, test A/B, contenuti dinamici, trigger di eventi, lead scoring e molto altro ancora! Offre anche utili funzionalità/funzione come il tag illimitato, il monitoraggio del punteggio di coinvolgimento e l'assegnazione di punti di azione.

Gli utenti apprezzano il fatto che GetResponse li aiuti a sfruttare l'automazione avanzata del marketing in modo semplice e senza richiedere una formazione approfondita.

Tuttavia, il programma ha alcuni limiti, come i modelli di email limitati e la mancanza di integrazioni chiave (come Google Adsense), che potrebbero renderlo inadeguato per alcune aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di GetResponse

Ampia libreria di modelli personalizzabili

Strumenti di automazione del marketing facili da usare, ottimi per i principianti

Numerose funzionalità/funzione di automazione

Limiti di GetResponse

Può essere costoso per una piccola azienda con un budget limitato

Capacità di personalizzazione alquanto limitate

Manca di un plugin WordPress funzionale

Prezzi di GetResponse

**Gratis

Email marketing: $19/mese e oltre

$19/mese e oltre Automazioni di marketing: $59/mese e oltre

$59/mese e oltre Ecommerce Marketing: $119/mese e oltre

$119/mese e oltre Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su GetResponse

G2: 4.2/5 (887+ recensioni)

4.2/5 (887+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (461+ recensioni)

10. ImpegnarsiBay

via EngageBay Le soluzioni di marketing automation di EngageBay consentono di automatizzare le campagne email, i flussi di lavoro, la generazione e il nutrimento dei lead. Offre inoltre i software CRM e commerciale e Service Bay, che possono essere combinati nel programma All-in-One.

EngageBay offre un ambiente amichevole ed è la soluzione migliore per le piccole e medie imprese che desiderano crescere senza dover cambiare strumento.

I recensori affermano che l'utilizzo delle funzionalità di automazione del marketing di EngageBay è un ottimo modo per ottenere strumenti e funzionalità di livello HubSpot a un prezzo accessibile a piccole aziende e imprenditori.

Le migliori funzionalità/funzione di EngageBay

Contatti illimitati e fino a 50.000 email al mese

Supporto clienti personalizzato

Prezzi convenienti

Limiti di EngageBay

Configurazioni occasionalmente difficili

Funzioni mobili limitate

Prezzi di EngageBay

Free

Basic: $11,04/mese per utente

$11,04/mese per utente Crescita: $43,49/mese per utente

$43,49/mese per utente Pro: $67,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su EngageBay

G2: 4.6/5 (198+ recensioni)

4.6/5 (198+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (514+ recensioni)

Sfruttare le funzionalità/funzione di ClickUp per le campagne di marketing

Il marketing ha molte parti in movimento e può essere una sfida destreggiarsi tra più persone, risorse del marchio e campagne, soprattutto quando si automatizza e si inizia a crescere più rapidamente.

Ecco perché questo potrebbe essere un buon momento per esaminare software di gestione delle risorse di marketing per aiutarvi a tenere tutto sotto controllo, in modo da poter scalare più rapidamente.

Apprendimento come lavorare più velocemente senza compromettere la qualità contribuirà ad accelerare la crescita della vostra azienda. Lavorate con la migliore email marketing automation nella vostra strategia di marketing per incrementare le vostre automazioni commerciali e di marketing.

Una delle piattaforme di spicco è ClickUp, che offre strumenti di automazione completi, strumenti di gestione delle campagne un robusto sistema di gestione delle attività, modelli predefiniti e funzionalità IA native, collaborazione in tempo reale e molto altro ancora.

Non è possibile fermare il tempo, ma è possibile utilizzarlo in modo più saggio con una buona piattaforma di automazione del marketing. Iniziate ad automatizzare il vostro marketing con ClickUp oggi stesso!