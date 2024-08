I 10 principali strumenti di collaborazione cloud per i team nel 2024

Il vostro team conserva ancora file importanti nelle proprie finestre In arrivo o nei propri dischi rigidi? Lo spazio di archiviazione locale isola le informazioni dell'azienda e rende difficile la collaborazione con il team.

Per archiviare e condividere il vostro lavoro in sicurezza, invece, rivolgetevi alla collaborazione in cloud.

È molto probabile che stiate archiviando almeno una parte delle vostre informazioni sensibili in una sorta di software cloud, che ve ne rendiate conto o meno. Per fortuna, strumenti di collaborazione online sono eccellenti per la condivisione di file e per il brainstorming di nuove idee in gruppo. Con uno strumento basato su cloud, è possibile archiviare tutto in una piattaforma condivisa e sicura, in modo che tutto il team abbia accesso a chattare, documenti, immagini e altro ancora. ⭐

Naturalmente, non tutti gli strumenti di collaborazione cloud sono i primi della classe. Ecco perché abbiamo fatto una ricerca per voi, per portare alla luce i migliori strumenti software di archiviazione.

In questa guida vi illustreremo le migliori funzionalità/funzione da ricercare in uno strumento di collaborazione nel cloud. Vi forniremo una panoramica dei 10 migliori strumenti di collaborazione cloud del 2024 per migliorare il lavoro di squadra e aumentare la produttività.

Cosa sono gli strumenti di collaborazione cloud?

Gli strumenti di collaborazione cloud sono un tipo di software che consente ai membri del team di collaborare online, indipendentemente dal dispositivo o dalla posizione. Questi strumenti sono dotati di collaborazione in tempo reale funzionalità/funzione che facilitano la gestione delle attività, la condivisione dei file e la comunicazione in un unico luogo. 📚

Gli strumenti di collaborazione basati sul cloud erano già in aumento prima della pandemia, ma questo evento sismico ha portato a una rinascita dello spazio di collaborazione cloud. Con un numero sempre maggiore di aziende che offrono modalità di lavoro ibride e da remoto, gli strumenti cloud sono un must per le aziende che lavorano in remoto la collaborazione del team e produttività, soprattutto se si gestisce un team remoto.

Cosa cercare negli strumenti di collaborazione basati sul cloud?

I migliori strumenti di software di collaborazione dipenderà dal vostro project management stile e flusso di lavoro. Tuttavia, vi consigliamo di cercare un software di collaborazione con queste funzionalità/funzione chiave:

Condivisione dei file : Nessuno ha il tempo (o lo spazio) per inviare file di grandi dimensioni via email. Invece, mettete tutto in uno strumento di collaborazione cloud. L'archiviazione cloud rende facile la condivisione di file di grandi dimensioni tra i membri del team, senza il problema degli allegati o dei limiti di dimensione

Nessuno ha il tempo (o lo spazio) per inviare file di grandi dimensioni via email. Invece, mettete tutto in uno strumento di collaborazione cloud. L'archiviazione cloud rende facile la condivisione di file di grandi dimensioni tra i membri del team, senza il problema degli allegati o dei limiti di dimensione Una buona collaborazione a distanza: I buoni strumenti di collaborazione basati sul cloud sono dotati di funzionalità/funzione che rendono il lavoro da remoto un gioco da ragazzi. Cercate funzionalità/funzione come la messaggistica istantanea, la condivisione dello schermo e le videoconferenze per costruire una solida area di lavoro virtuale per il vostro team

I buoni strumenti di collaborazione basati sul cloud sono dotati di funzionalità/funzione che rendono il lavoro da remoto un gioco da ragazzi. Cercate funzionalità/funzione come la messaggistica istantanea, la condivisione dello schermo e le videoconferenze per costruire una solida area di lavoro virtuale per il vostro team Teams: Siete curiosi di conoscere le prestazioni del vostro team? I solidi strumenti di collaborazione su cloud dovrebbero includeredashboard per il project management che aiutano a gestire il team, il client e lamonitoraggio del progetto *Compatibilità con i dispositivi: I vostri dipendenti probabilmente utilizzano dispositivi diversi. Cercate uno strumento che abbia un'app mobile per iOS e Android. Punti bonus se dispone anche di un'app per Mac per i fan sfegatati di Apple

Siete curiosi di conoscere le prestazioni del vostro team? I solidi strumenti di collaborazione su cloud dovrebbero includeredashboard per il project management che aiutano a gestire il team, il client e lamonitoraggio del progetto *Compatibilità con i dispositivi: I vostri dipendenti probabilmente utilizzano dispositivi diversi. Cercate uno strumento che abbia un'app mobile per iOS e Android. Punti bonus se dispone anche di un'app per Mac per i fan sfegatati di Apple Personalizzabilità: Ogni azienda è diversa, quindi scegliete uno strumento di collaborazione cloud personalizzabile. Che si tratti di API o di integrazioni, il software deve riunire tutti i lavori in un unico luogo

I 10 migliori strumenti di collaborazione cloud da utilizzare nel 2024

Siete pronti ad aumentare l'account, la produttività e a risparmiare tempo? Esplorate le nostre scelte dei 10 migliori strumenti di collaborazione online per i team distribuiti:

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png Strumenti di collaborazione nel cloud: ClickUp Documenti, Vista chat, Vista elenco e Homepage /$$$img/

Collaborate alle idee e create documenti o wiki straordinari con pagine annidate e opzioni di formattazione personalizzate per roadmap, basi di conoscenza e altro ancora

ClickUp è un software tutto in uno di project management e collaborazione strumento che consente ai team di tutti i settori di archiviare, collaborare e sviluppare il proprio lavoro, il tutto da un'unica piattaforma sicura. Con centinaia di ricche funzionalità/funzione di project management, oltre 1.000 integrazioni e una vasta libreria di modelli, ClickUp è la risorsa ideale per i project manager che danno priorità all'organizzazione, ai processi snelli e alla comunicazione chiara.

La collaborazione è alla base di ogni funzionalità/funzione di ClickUp. Con oltre 15 diverse viste Carico di lavoro e una funzionalità dinamica di chattare in app, i team possono scambiare informazioni, media, documenti e dati con gli altri membri in tempo reale. Inoltre, i commenti assegnati possono trasformare istantaneamente qualsiasi pensiero in un elemento d'azione, raggruppando ogni conversazione in thread organizzati all'interno delle attività.

Formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp Rilevamento collaborativo in tempo reale nelle attività di ClickUp Documenti, Lavagne online e altro ancora, rende la collaborazione in tempo reale un gioco da ragazzi. Per vedere quali membri del team si trovano nella posizione in cui si modificano i testi o i Teams e mantenere letteralmente il team sulla stessa pagina. 📃

Per una maggiore collaborazione nel cloud e la condivisione di file in modo altamente visivo e sicuro, provate Lavagne online ClickUp in vista del vostro prossimo grande progetto. Questo strumento di collaborazione visiva è l'unico strumento di lavagna online un software che converte le grandi idee del team in attività realizzabili. Fate brainstorming insieme in tempo reale in un ambiente virtuale, completato da note adesive, scarabocchi, immagini e colori per rendere più incisive le vostre idee.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

ClickUp offre funzionalità/funzione di sicurezza integrate con SSL a 256 bit, sicurezza dei data center fisici, autenticazione a due fattori e autorizzazioni e ruoli personalizzati. È anche conforme alle norme GDPR e SOC 2

ClickUp ha un numero incredibile di integrazioni. CollegatoClickUp to Zoom per riunioni online, Slack, Dropbox e oltre 1.000 altri strumenti per riunire tutti i vostri lavori in un'unica piattaforma

È possibile estrarre unaModello ClickUp per qualsiasi cosa, dalla creazione di linee guida per il marchio al monitoraggio delle metriche di esito positivo dei client

TracciabileObiettivi di ClickUp supporta i team remoti con il monitoraggio automatico della Sequenza e dello stato di avanzamento

Limiti di ClickUp

Lo spazio di archiviazione cloud e l'IA sono disponibili solo per gli account a pagamento

È possibile solol'accesso allo spazio di archiviazione cloud in un browser web, non nell'app ClickUp

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Microsoft 365

Via Microsoft 365 Microsoft 365 è una versione potenziata e basata su cloud di Microsoft Office. È più di un semplice software di collaborazione cloud: è una suite completa per creare documenti, archiviare file, chattare con il proprio team e altro ancora. Gli utenti del piano Business ottengono un terabyte di spazio di archiviazione ciascuno, oltre alle versioni per dispositivi mobili di Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft 365

Microsoft 365 è un'offerta aziendale completasuite di produttività con un intervallo di funzionalità/funzione: non è necessario lasciare la piattaforma per fare il proprio lavoro

Accedere a Microsoft Teams per chattare o avviare una videochiamata

Gestire le email, il calendario e le attività in Microsoft Calendario

OneDrive è dotato di autorizzazioni di accesso personalizzate e di un ampio spazio di archiviazione cloud

Limiti di Microsoft 365

Microsoft 365 è in grado di gestire alcune attività, ma le sue funzionalità di project management non sono molto avanzate

Gli utenti segnalano spesso che Microsoft 365 è ingombrante e poco intuitivo

Altri utenti vorrebbero che Teams avesse una maggiore personalizzazione delle autorizzazioni

Prezzi di Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Microsoft 365 Business Premium: $19,80/mese per utente

$19,80/mese per utente Microsoft 365 Apps per Business: $8,25/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft 365

G2: 4,6/5 (4.900+ recensioni)

4,6/5 (4.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (13.300+ recensioni)

3. Sincronizzazione

Via Sincronizzazione Avete bisogno di essere sulla stessa pagina dei vostri colleghi? Accedete a Sync per archiviare file e collaborare su documenti con il vostro team nel cloud. ☁️

È un software di collaborazione cloud relativamente nuovo, ma Sync ha ottime funzionalità/funzione di autorizzazione. Potete anche invitare partner e client esterni a usare Sync, senza preoccuparvi che accedano ai vostri documenti interni.

Le migliori funzionalità/funzione di Sync

Creazione di un portale personalizzato per i file dei clienti

Spazio di archiviazione illimitato, anche per i file di grandi dimensioni

Sincronizzazione con accesso offline

Offre inoltre registri delle attività e notifiche in tempo reale

Limiti della sincronizzazione

Non dispone di molte recensioni

Sincronizzazione non include funzionalità di project management per la collaborazione online

Prezzi della sincronizzazione

Teams Standard: $6/mese per utente, con fatturazione annuale

$6/mese per utente, con fatturazione annuale Teams+ Unlimited: $15/mese per utente, fatturati annualmente

$15/mese per utente, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Sincronizzazione

G2: 4/5 (35+ recensioni)

4/5 (35+ recensioni) Capterra: N/A

4. Notion

Via Notion Notion potrebbe essere nata come app per prendere appunti, ma oggi è una solida piattaforma per sviluppo di progetti , documenti e persino wiki di knowledgebase.

Invece di nascondere le conoscenze nei cervelli o nelle finestre In arrivo del team, documentate tutto con i wiki di Notion. I documenti consentono inoltre di collaborare con il team in tempo reale senza lasciare la piattaforma Notion.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Utilizzate Notion IA per riepilogare le note delle riunioni, generare elementi d'azione e scrivere testi

Notion è dotato di diversi filtri visivi, per cui siete liberi di visualizzare i vostri to-dos nel modo che più vi aggrada

Tutto è drag-and-drop, quindi la piattaforma di Notion è incredibilmente facile da usare

I documenti di Notion includono snippet di codice, sezioni pieghevoli, collegamenti multimediali e altro ancora

Limiti di Notion

Alcuni utenti affermano che Notion si blocca quando cambiano app

Altri utenti vorrebbero che Notion avesse delle capacità di ricerca più avanzate

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus: $8/mese per utente, con fatturazione annuale

$8/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $15/mese per utente, con fatturazione annuale

$15/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (4.800+ recensioni)

4,7/5 (4.800+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.900+ recensioni)

5. Wrike

Via Wrike Wrike è uno strumento popolare per la collaborazione su cloud sia per le aziende che per le piccole imprese. È noto soprattutto per le sue funzionalità/funzione di approvazione, quindi se il vostro team è sottoposto a flussi di lavoro QA/QC, Wrike potrebbe essere quello che state cercando. Visualizzate il vostro lavoro su una Bacheca Kanban o il diagramma di Gantt per visualizzare una vista dettagliata delle attività del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Wrike include automazioni basate su trigger per ridurre il lavoro richiesto

Integrazione con oltre 400 altri strumenti

Visualizza il tuoreportistica sullo stato del progetto e le attività in una dashboard di Wrike

Lo strumento consente il tagging tra i vari dipartimenti se si hanno più team

Limiti di Wrike

Gli utenti di Wrike affermano che la piattaforma potrebbe essere più facile da usare per gli utenti

Altri utenti che hanno scelto la piattaforma avrebbero avuto a disposizione strumenti più visivi

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.400 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.400 recensioni) Capterra: 4,3/5 (2.400+ recensioni)

6. Lucidspark

Via Lucidspark Lucidspark fa parte del più ampio ecosistema software Lucid. È principalmente un software di collaborazione visiva su cloud che si può usare come lavagna online. Tuttavia, ha molte funzionalità utili come la chat, i tag, i sondaggi, i timer e altro ancora. ⏲️

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidspark

Lucidspark offre alcuni modelli di mappe mentali

Lucidspark si integra con un intervallo di strumenti, tra cui Microsoft e Google

È possibile esportare i grafici di Lucid in altri servizi o importare file in Lucid

Limiti di Lucidspark

Lucidspark fa parte di una suite di strumenti, quindi ha più senso acquistare l'intera suite Lucid invece di scegliere le soluzioni più adatte

Diversi utenti vorrebbero che Lucidspark avesse tutorial migliori

Prezzi di Lucidspark

Piano Free

Individuo: $7,95/mese per utente

$7,95/mese per utente Teams: $9/mese per utente

$9/mese per utente Azienda: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Lucidspark

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 9350+ recensioni)

7. Ammiccamento

Via Ammiccamento Blink si presenta come una "super-app" da utilizzare per la fidelizzazione dei dipendenti, la comunicazione con il team e l'analisi. Forse è la novità del blocco, ma Blink offre molte funzionalità/funzione, tra cui un hub per i contenuti, sondaggi, moduli digitali e chattare. 💬

Le migliori funzionalità/funzione di Blink

Blink lavora su qualsiasi dispositivo

Connessione di tutti i dipendenti con un feed di notizie a livello aziendale

Invio di Blink Kudos per riconoscere i dipendenti e i team

Creazione di un portale Single Sign-On per i dipendenti per accedere rapidamente alle informazioni aziendali

Limiti di Blink

Blink è più che altro uno strumento di comunicazione: avrete comunque bisogno di una piattaforma separata per il project management e lo spazio di archiviazione cloud

Alcuni utenti segnalano problemi nell'utilizzo dell'app senza connessione a Internet

Prezzi di Blink

Business: $6,18/mese per utente

$6,18/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Blink

G2: 4.6/5 (130+ recensioni)

4.6/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (110+ recensioni)

8. Area di lavoro Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Google-Workspace.png Funzionalità/funzione di tag in Google Documenti /$$$img/

Via Area di lavoro di Google L'area di lavoro di Google è una vera e propria bomba nel mondo della produttività. Combina email, archiviazione cloud, calendari, riunioni, chat, documenti, fogli di calcolo e presentazioni in un unico luogo. Lavora con quasi tutti i dispositivi ed è dotato di solide funzionalità/funzione anche offline. 🌐

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Usate Jamboard per creare lavagne online con il vostro team in tempo reale

Provate Apps Script per creare soluzioni personalizzate senza codice per la vostra area di lavoro

Google Keep è una semplice app per prendere appunti in mobilità

Google Meet lavora in alcuni browser senza la necessità di installare software o estensioni

Limiti dell'area di lavoro di Google

L'area di lavoro di Google manca di utili strumenti di project management

Alcuni utenti finali affermano che è difficile ottenere il supporto clienti

Prezzi di Google Workspace

Business Starter: $6/mese per utente, addebitato annualmente

$6/mese per utente, addebitato annualmente Business Standard: $12/mese per utente, con fatturazione annuale

$12/mese per utente, con fatturazione annuale Business Plus: $18/mese per utente, con fatturazione annuale

$18/mese per utente, con fatturazione annuale Aziende: Contattare per i prezzi

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (40.600+ recensioni)

4,6/5 (40.600+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 15.100 recensioni)

9. Dropbox

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/screenshot3\_1300x760.png Screenshot dei file presenti in Dropbox /$$$img/

Via Dropbox Dropbox può essere nato come una semplice piattaforma di archiviazione cloud, ma oggi ha una marcia in più. Questo strumento di collaborazione cloud è dotato di produttività per la registrazione di messaggi video, la scrittura di wiki aziendali e il monitoraggio dell'attività dei documenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox

I collegamenti tracciabili sono dotati di analisi che dicono come qualcuno si è impegnato con un link (e per quanto tempo)

Modifica dei PDF direttamente in Dropbox

Risparmiare tempo con i modelli di firma elettronica di Dropbox

Dropbox dispone di solide funzionalità/funzione per la sicurezza dei documenti, come la protezione con password, la cronologia, il recupero dei file e molto altro ancora

Limiti di Dropbox

Dropbox non è dotato di strumenti per il project management

Molti utenti affermano che è difficile ottenere supporto clienti

Prezzi di Dropbox

Basic: Gratis

Gratis Plus: $9,99/mese per utente, con fatturazione annuale

$9,99/mese per utente, con fatturazione annuale Essentials: $18/mese per utente, con fatturazione annuale

$18/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $20/mese per utente, con fatturazione annuale

$20/mese per utente, con fatturazione annuale Business Plus: $26/mese per utente, fatturati annualmente

$26/mese per utente, fatturati annualmente Enteprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Dropbox

G2: 4,4/5 (oltre 20.700 recensioni)

4,4/5 (oltre 20.700 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 21.400 recensioni)

10. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Miro-Diagramming-Whiteboard-Example-1400x938.jpg La lavagna online di Miro /$$$img/

Via Miro Miro è un software di collaborazione visual-first basato su cloud. Supporta lavagne online, ma è molto di più. Questa piattaforma include la visualizzazione dei dati, il project management, la mappatura dei processi, i flussi di lavoro e le integrazioni per ottimizzare la giornata lavorativa. 🌼

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Costruite diagrammi e condivideteli con il vostro team con un collegato

Chiedete all'IA di Miro di fare un brainstorming di idee per voi in pochi secondi

Aggiungere commenti, note adesive e Talktrack a qualsiasi contenuto di Miro

Creare una dashboard personale o di team per visualizzare le analisi di Miro in un unico posto

Limiti di Miro

Alcuni utenti segnalano ritardi nelle prestazioni quando si lavora con lavagne più grandi

Miro ha molte funzionalità/funzione, ma alcuni utenti affermano che la mancanza di documentazione impedisce loro di utilizzare la piattaforma in modo efficace

Prezzi di Miro

Versione gratuita

Starter: $8/mese per utente, con fatturazione annuale

$8/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $16/mese per utente, con fatturazione annuale

$16/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 5.100 recensioni)

4,8/5 (oltre 5.100 recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.300+ recensioni)

Saluta la tua piattaforma di collaborazione all-in-one

Esistono molte soluzioni di collaborazione cloud, ma perché separare il servizio di archiviazione, i messaggi e il software di project management? ClickUp offre tutto questo e molto altro ancora in un unico e comodo ecosistema. ✨

Dalla gestione delle attività al brainstorming remoto, fino all'analisi, le aziende si affidano a ClickUp per fare un lavoro migliore, più velocemente. Aumentate la collaborazione tra team, anche se il vostro team è distante chilometri, con un'app di collaborazione personalizzabile progettata per il vostro modo di fare impresa. Create subito la vostra area di lavoro ClickUp gratuita -senza carta di credito.