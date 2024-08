10 Migliori software di editing di documenti per il 2024

Sebbene nel corso degli anni siano apparsi molti nuovi moduli di comunicazione, i documenti rimangono un metodo collaudato e vero per condividere le informazioni e tenere aggiornati i membri del team. Sul mercato esistono molti editor di documenti, tanti quanti sono i loro scopi.

Finché i clienti utilizzeranno Word, PDF e testo normale per trasmettere informazioni, il software di modifica rimarrà un mercato altamente saturo. La selezione dei prodotti per trovare quello che fa per voi può essere scoraggiante. Questa guida mira a focalizzare le vostre scelte!

Che cos'è il software di modifica dei documenti?

Gli editor di documenti sono una classe di software che creano, modificano e formattano documenti digitali. In genere regolano l'aspetto del documento e lo salvano in vari formati, come Microsoft Word e PDF. Spesso consentono di collaborare e includono strumenti per migliorare la scrittura, come ad esempio Ausili per la scrittura IA o un correttore ortografico.

Cosa cercare in un software di modifica dei documenti?

Quando si valuta un software di modifica dei documenti, occorre una soluzione che cresca con le proprie esigenze. Ecco alcuni elementi da ricercare:

Funzioni di collaborazione: Collaborazione in tempo reale consente a più utenti di lavorare contemporaneamente su un documento. Funzionalità/funzione come i commenti, la traccia delle modifiche e la cronologia delle versioni forniscono ulteriori vantaggi

Collaborazione in tempo reale consente a più utenti di lavorare contemporaneamente su un documento. Funzionalità/funzione come i commenti, la traccia delle modifiche e la cronologia delle versioni forniscono ulteriori vantaggi Compatibilità dei file: Il software deve essere compatibile con molti formati di file. Soprattutto deve lavorare con i formati utilizzati dalla vostra azienda

Il software deve essere compatibile con molti formati di file. Soprattutto deve lavorare con i formati utilizzati dalla vostra azienda $$$a: Un buon editor ha un repository di modelli per i tipi di documenti più comuni. Questifanno risparmiare tempo e massimizzano la coerenza

Un buon editor ha un repository di modelli per i tipi di documenti più comuni. Questifanno risparmiare tempo e massimizzano la coerenza Integrazione con il cloud: La possibilità di accedere ai documenti ovunque e di garantire che tutti gli utenti abbiano la versione aggiornata rendeil lavoro da remoto molto più semplice

La possibilità di accedere ai documenti ovunque e di garantire che tutti gli utenti abbiano la versione aggiornata rendeil lavoro da remoto molto più semplice Accesso offline: Potreste non disporre di una rete internet costantemente affidabile. Un buon software di modifica consente l'accesso offline ai file

Potreste non disporre di una rete internet costantemente affidabile. Un buon software di modifica consente l'accesso offline ai file Integrazione con altri strumenti: Le aziende moderne lavorano al meglio quando tutti gli strumenti presenti nella lorostack tecnologico comunicano tra loro

Le aziende moderne lavorano al meglio quando tutti gli strumenti presenti nella lorostack tecnologico comunicano tra loro **Un'app mobile o un'interfaccia che risponde alle esigenze dei dispositivi mobili rende molto più semplice l'accesso ai documenti quando si è in viaggio

10 Migliori software per la modifica di documenti nel 2024

Abbiamo stilato questo elenco dei migliori software per la modifica di documenti e strumenti di collaborazione documentale attualmente sul mercato!

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Software per la modifica di documenti di ClickUp /$$$img/

Ottimizzate il vostro flusso di lavoro con un software di modifica dei documenti che si integra con il vostro project management system

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con Docs, un potente strumento di creazione e modifica dei contenuti. Per produrre un efficace pacchetto di project management, è possibile utilizzare il suo strumenti di gestione dei documenti per monitorare e utilizzare i documenti anche dopo la loro pubblicazione e condivisione.

Uno degli obiettivi principali della piattaforma ClickUp è la collaborazione. I progetti e le loro attività si svolgono senza problemi solo se le persone possono lavorare insieme in modo efficace. ClickUp Documenti mantiene questo obiettivo. Utilizzando le funzionalità/funzione di modifica dei documenti della piattaforma, troverete un'azienda capace di sistema di collaborazione che mantiene tutti in perfetta sincronizzazione.

L'IA ha cambiato i metodi di creazione dei contenuti quasi da un giorno all'altro. ClickUp AI offre questa funzionalità/funzione al processo di modifica dei documenti. Grazie ad essa, sarete in grado di scrivere in modo più chiaro e migliore comunicare con i clienti e con il team membri.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Strumenti di collaborazione in tempo reale

Integratoattività e project management integrati* Un'ampia selezione di modelli

Monitoraggio delle modifiche e cronologia delle versioni

Possibilità di limitare l'accesso a utenti specifici

Limiti di ClickUp

La ricchezza di funzionalità/funzione può creare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Documenti Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-Google-Docs.jpg Software di modifica dei documenti da Google Documenti /$$$img/

Via Documenti Google Google ha rivoluzionato la modifica dei documenti con l'introduzione di Google Documenti. È stata la prima piattaforma a consentire a più persone di modificare lo stesso documento contemporaneamente. Google Documenti fa parte di una suite più ampia basata sul cloud e si unisce a Fogli Google e a Google Slides per completare il tipico set di strumenti del software per ufficio.

La sua natura online lo ha reso una delle prime piattaforme a facilitare la condivisione dei documenti. Sebbene sia meno ricco di funzioni rispetto ai word processor dedicati più avanzati, troverete molti componenti aggiuntivi per estendere le sue funzionalità. Sui dispositivi mobili è disponibile una modalità offline.

Le migliori funzionalità/funzione dei Documenti Google

Collaborazione perfetta in tempo reale

IA incorporata

Stretta integrazione con le altre app di Google

Assistenza di componenti aggiuntivi di terze parti

Limiti dei documenti Google

Limitate opzioni di formattazione avanzata

Le prestazioni possono essere inferiori con documenti di grandi dimensioni

Prezzi dei Documenti Google

Gratuito

Business Starter: $6/mese per utente

Business Standard: $12/mese per utente

Business Plus: $18/mese per utente

Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni sui Documenti Google

G2: 4.6/5 (oltre 40k recensioni)

Capterra: 4.7/5 (27k+ recensioni)

Bonus: Controlla 10 Migliori alternative e concorrenti di Documenti Google 2024

3. Microsoft Word

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-Microsoft-Word.jpg Software per la modifica di documenti di Microsoft Word /$$$img/

Via Microsoft Word Il veterano del settore Microsoft Word è una delle applicazioni di videoscrittura con l'esito più positivo in assoluto. Imposta lo standard per quanto riguarda le funzionalità/funzione avanzate e la formattazione dei documenti.

Microsoft include Word nel suo intervallo 365 insieme a Microsoft PowerPoint ed Excel. Word si integra perfettamente con tutti i prodotti della suite Office. Ci sono molti modelli che permettono una rapida creazione di documenti e gli strumenti di ricerca integrati aiutano il processo di scrittura.

A differenza di molte altre app per la modifica dei documenti, Word permette di aprire e modificare i file PDF.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Word

Capacità di formattare in modo avanzato

Strumenti di co-authoring in tempo reale

Integrazione perfetta con le altre app Microsoft

Possibilità di modificare documenti PDF

Estesa libreria di modelli

Limiti di Microsoft Word

Può richiedere molte risorse sui computer più vecchi

Alcune funzionalità/funzione avanzate sono inizialmente difficili da comprendere

Possono verificarsi problemi di compatibilità con altri editor

Prezzi di Microsoft Word

Business Basic: $6/mese per utente

Business Standard: $12,50/mese per utente

Business Premium: $22/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Microsoft Word

G2: 4,6/5 (oltre 4.900 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (13k+ recensioni)

4. Raccogliere contenuti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-GatherContent.jpg Software per la modifica dei documenti di GatherContent /$$$img/

Via RaccogliContenuto Programma completo incentrato sulla creazione di contenuti e sulla collaborazione, GatherContent dispone di numerose funzionalità che consentono agli utenti di lavorare sugli stessi documenti in tempo reale. La piattaforma offre molto di più della maggior parte degli editor di documenti e include una soluzione completa per la gestione dei contenuti. È possibile creare facilmente guide di stile e incorporarle nei documenti per semplificare la modifica e garantire la coerenza dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di GatherContent

La possibilità di organizzare, pianificare e produrre contenuti in un'unica piattaforma

Strumenti di project management per coordinare la creazione dei contenuti

Disponibilità di modelli personalizzabili

Possibilità di incorporare guide di stile direttamente nell'ambiente di modifica.

Collaborazione in tempo reale basata su cloud per la creazione di contenuti

Limiti di GatherContent

Difficoltà per gli utenti alle prime armi con i sistemi di gestione dei contenuti

Potenziali limiti nell'integrazione con altre piattaforme

Prezzi di GatherContent

Inizio: $99/mese

Scala: $299/mese

Trasformazione: 799 dollari/mese

Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su GatherContent

G2: 4.3/5 (80 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (17 recensioni)

5. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-Notion.jpg Software per la modifica di documenti di Notion /$$$img/

Via Notion Notion è uno strumento versatile e ragionevolmente completo per singoli e team di contenuti. Consente di creare e modificare documenti con funzionalità/funzione di file multimediali, testo e tabelle. Come molte altre piattaforme, Notion ha recentemente implementato funzionalità di IA per trasmettere efficacemente il messaggio desiderato.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Consolidamento di tutto il vostro lavoro e delle vostre conoscenze in un unico luogo

Strumenti di IA integrati

Versatili capacità di project management

Un'ampia comunità di fornitori di conoscenza

Limiti di Notion

Interfaccia potenzialmente opprimente

Capacità offline limitate

Prezzi di Notion

Gratis

Plus: $8/mese per utente

Business: $15/mese per utente

Azienda: Contattateci per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 4.500 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (1.850+ recensioni)

6. Bit.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-bit.ai\_.jpg Software per la modifica dei documenti di Bit.ai /$$$img/

Via Bit.aiA Gli autori di Bit.ai hanno progettato la loro piattaforma come uno strumento end-to-end di gestione della conoscenza e di collaborazione documentale.

Le sue funzionalità/funzioni si concentrano sulla possibilità per i membri del team di lavorare con altri utenti per creare e modificare contenuti. Sebbene manchi di alcune funzionalità/funzioni avanzate di altri editor di documenti, gestisce bene le basi. È possibile personalizzare i documenti con contenuti digitali provenienti da varie fonti e formati. L'interfaccia intuitiva è facile da usare e flessibile, in grado di adattarsi a molti flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Bit.ai

Strumenti per arricchire i documenti con immagini, video, contenuti sociali, file cloud e altro ancora

Possibilità di monitorare chi ha modificato un documento e quando

Aree di lavoro flessibili e collaborative

Estese integrazioni con altre produttività

Limiti di Bit.ai

Limitati strumenti di formattazione

Dipendenza da una connessione a Internet per l'accesso ai documenti

Nessuna app mobile dedicata

Prezzi di Bit.ai

Gratis

Pro: 8 dollari al mese per utente

Business: $15/mese per utente

Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Bit.ai

G2: 4/5 (21 recensioni)

Capterra: 5/5 (8 recensioni)

7. Evernote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-Evernote-1400x875.png Software di modifica dei documenti di Evernote /$$$img/

Via Evernote Principalmente un'app per prendere appunti, Evernote permette di creare documenti che si sincronizzano tra più dispositivi su tutti i principali sistemi operativi. I documenti possono essere testi, immagini, file audio o PDF.

Evernote combina note, attività e programmi per creare un sistema di base ma efficace gestione delle attività soluzione. Una funzionalità/funzione unica è la possibilità di Clip e di annotare le informazioni dalle pagine web, trasformando Evernote in uno strumento essenziale per organizzare rapidamente le informazioni. Può anche catturare e modificare le note scritte a mano.

Le migliori funzionalità di Evernote

Sincronizzazione automatica tra i vari dispositivi

Migliora le note con testi, immagini e altri media

Include funzioni integrate per la gestione delle attività

Ha solide capacità di ricerca

Salva e annota le pagine web

Limiti di Evernote

Capacità di formattare limitate rispetto ad altre app

La versione gratuita è più restrittiva rispetto ad alcuni concorrenti

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia non sia intuitiva

Prezzi di Evernote

Gratuito

Personale: 14,99 dollari/mese

Professionale: $17,99/mese

Teams: 24,99 dollari/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (8.000+ recensioni)

8. Dropbox Carta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-Dropbox-Paper-1400x1149.jpg Software di modifica dei documenti da Dropbox Paper /$$$img/

Via Carta Dropbox Questo prodotto è uno strumento di modifica dei documenti gratuito per tutti gli utenti con un account Dropbox. È possibile creare nuovi documenti direttamente dall'app di Dropbox. L'azienda offre anche una libreria di contenuti per aiutarvi a iniziare.

Paper sfrutta appieno il controllo delle versioni di Dropbox, consentendo di tornare alle versioni precedenti dei documenti. Questa integrazione consente inoltre al prodotto di sincronizzarsi senza problemi con qualsiasi dispositivo desktop o mobile. È anche possibile utilizzare le funzionalità/funzione di Dropbox per proteggere i documenti da visualizzazioni non autorizzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dropbox Paper

Funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale

Funzionalità/funzione di gestione delle attività nell'editor di documenti

Supporto per l'incorporazione di contenuti multimediali

Assistenza per i dispositivi mobili

Creazione automatica di presentazioni dai documenti

Limiti di Dropbox Paper

Le opzioni di formattazione sono limitate rispetto agli elaboratori di testi dedicati

Non è ricco di funzionalità/funzione come i sistemi di gestione dei documenti dedicati

Prezzi di Dropbox Paper

Free: 9,99 dollari al mese

Plus: $9,99/mese

Professionale: $16,58/mese

Teams Standard: $15/mese per utente

Teams Advanced: $24/mese per utente

Aziende: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

9. Scrittore WPS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-WPS-Paper-1400x776.png Software per la modifica di documenti di WPS Paper /$$$img/

Via Scrittore WPS Questo editor di documenti fa parte del pacchetto WPS Office. È in grado di aprire documenti Microsoft Word e altri formati, ma i PDF meritano un'attenzione particolare. WPS Office ha un'intera applicazione dedicata alla modifica dei PDF, quindi potrebbe essere uno dei migliori strumenti per la modifica dei file PDF sul mercato.

Essendo una suite per ufficio a tutti gli effetti, WPS Writer dispone di molte funzionalità avanzate di documentazione e modifica che mancano ad alcune piattaforme. Questo lo rende un'applicazione capace di Alternativa a Microsoft Word .

Funzionalità/funzione migliori di WPS Writer

Parte di una suite per ufficio completa

Disponibilità multipiattaforma

Selezione di modelli professionali gratuiti

Strumenti per la collaborazione in tempo reale

Strumenti integrati per un editor di PDF

Limiti di WPS Writer

La versione gratuita è restrittiva

Si sono verificati problemi di compatibilità con le funzionalità/funzione avanzate di Microsoft Office

L'interfaccia utente è meno intuitiva rispetto ad altre app per l'ufficio

Prezzi di WPS Writer

Gratuito

WPS Pro: $35/anno

WPS Business: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WPS Writer

G2: 4,4/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

10. Atlassian Confluence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-Atlassian-Confluence-1400x1233.png Software di modifica dei documenti di Atlassian Confluence /$$$img/

Via Atlassian Confluence Confluence è il wiki basato sul web di Atlassian. Le sue funzionalità di modifica dei documenti consentono alle aziende di creare un'unica fonte di verità all'interno dell'organizzazione.

Il sistema di controllo delle versioni di Confluence permette di tornare a diverse versioni dei documenti. Il software può anche integrarsi con altre produttività di Atlassian e strumenti di project management per aumentare l'efficacia dei vostri documenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Atlassian Confluence

Un'attenzione particolare alla collaborazione a distanza

Avanzatostrumenti organizzativi per tenere traccia dei contenuti

Integrazione con i più diffusi strumenti di project management

Fornitura di una fonte unificata di informazioni

Limiti di Atlassian Confluence

Le sue operazioni richiedono tempo per essere padroneggiate

L'interfaccia può essere confusa

Richiede la connessione a Internet per accedere ai documenti

Prezzi di Atlassian Confluence

Gratuito

Standard: $5,75/mese per utente

Premium: $11/mese per utente

Azienda: Contattare il settore commerciale per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Atlassian Confluence

G2: 4,1/5 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

Ottieni il miglior editor di documenti

Abbiamo visto un lungo elenco di editor di documenti. Il migliore per voi dipende dalle vostre esigenze di modifica dei documenti. Anche se pochi hanno funzionalità/funzione di modifica dei PDF, alcuni sono molto avanzati elaboratori di testi mentre altri si orientano verso l'annotazione di base. Se desiderate una soluzione completa e potente per la gestione di progetti e attività di ClickUp, provate. Ha tutti gli strumenti necessari per la modifica dei documenti e molto altro ancora.