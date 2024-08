10 migliori integrazioni e partner di HubSpot per e-mail e CRM nel 2024

State sfruttando al meglio le Automazioni? I titolari di aziende sanno che il software CRM è destinato a portare nuovi contatti. Ma non sanno dove concentrarsi per prima cosa. Quando l'obiettivo è utilizzare gli strumenti di marketing nel modo più efficace possibile, il tempo è il fattore più limitante.

Quando si tratta di scegliere un software CRM, HubSpot è una piattaforma affidabile che le aziende amano. E gran parte del motivo per cui i clienti amano HubSpot è dovuto a una semplice parola: scelta. In media, i clienti HubSpot installano sette app. Affinché HubSpot continui a essere una piattaforma amata dai clienti, dobbiamo fornire le integrazioni che i nostri clienti amano utilizzare.

È per questo che il mercato delle app di HubSpot continua a crescere con più di 1.000 integrazioni !

Se avete usato il vostro CRM come un elenco telefonico glorificato, è ora di fare un passo avanti. Sfruttando queste 10 integrazioni di HubSpot, il vostro team dedicherà molto meno tempo al lavoro manuale e più a ciò che conta di più: costruire un'azienda. 👏

In questo articolo analizzeremo 10 integrazioni di HubSpot che forse non conoscete, ma che dovreste conoscere. 😉

Che cos'è un'integrazione HubSpot?

Le integrazioni mettono in connessione HubSpot con strumenti di terze parti che consentono la condivisione di dati, l'automazione e altre utili funzionalità/funzione. Le HubSpot App Marketplace offre oltre 1.000 integrazioni.

L'integrazione delle app preferite con HubSpot consente di utilizzarle senza lasciare il CRM di Hubspot. Troverete integrazioni con HubSpot che vi aiuteranno con l'analisi, l'esperienza del cliente e l'inbound marketing, collaborazione online e altro ancora.

Queste integrazioni possono aiutare a colmare le lacune della vostra esecuzione del progetto e produttività.

Le 10 migliori integrazioni di HubSpot nel 2024

Ecco 10 tra le più utili integrazioni di HubSpot per dare al vostro team commerciale la spinta necessaria a gestire ogni fase del viaggio del cliente con facilità e massimizzare i lavori richiesti dal team.

1. ClickUp #### Il migliore per il project management e la collaborazione con il team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Vista Documento, Chattare e Elenco in ClickUp /$$$img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

ClickUp è uno strumento di produttività e project management all-in-one che aiuta i team di tutte le dimensioni in diversi settori a semplificare il flusso di lavoro ed è l'opzione migliore per riunire tutto il lavoro in un unico spazio. È noto soprattutto per la sua piattaforma completamente personalizzabile, che offre centinaia di funzionalità/funzione avanzate per soddisfare e supportare qualsiasi team e caso d'uso.

Si integra con oltre 1.000 strumenti di lavoro per potenziare il vostro stack tecnologico. Inoltre, essendo una delle integrazioni native di HubSpot, integrando HubSpot in ClickUp, sarete in grado di creare potenti flussi di lavoro automatizzati .

Questo vi aiuta a velocizzare la consegna dei progetti, ad automatizzare i processi del customer journey e a dare ai vostri team commerciali e di marketing la visibilità necessaria per lavorare al meglio.

Da fare con l'integrazione di ClickUp e HubSpot:

Connessione dei flussi di lavoro di HubSpot e ClickUp : Fornite più rapidamente valore ai clienti, snellite la produttività e aumentate la vostra produttività grazie alla perfetta integrazione tra il CRM HubSpot e ClickUp

: Fornite più rapidamente valore ai clienti, snellite la produttività e aumentate la vostra produttività grazie alla perfetta integrazione tra il CRM HubSpot e ClickUp Avvicinate i team dei clienti ai team di progetto : trasferite il lavoro dai processi rivolti ai clienti a diversi team di progetto in tutta l'azienda con automazioni che spostano le offerte chiuse alle attività e ai progetti direttamente all'interno di ClickUp

: trasferite il lavoro dai processi rivolti ai clienti a diversi team di progetto in tutta l'azienda con automazioni che spostano le offerte chiuse alle attività e ai progetti direttamente all'interno di ClickUp Accelerare le consegne dei progetti: Utilizzare oltre 20 modi diversi per automatizzare il lavoro tra ClickUp e HubSpot, in modo che i progetti si muovano più rapidamente e le informazioni arrivino prima ai team che ne hanno più bisogno

Utilizzare oltre 20 modi diversi per automatizzare il lavoro tra ClickUp e HubSpot, in modo che i progetti si muovano più rapidamente e le informazioni arrivino prima ai team che ne hanno più bisogno Visualizzare i dati dei clienti con il project management: Visibilità dello stato dei contratti e dei clienti direttamente all'interno di ClickUp, in modo che i team possano tenere sotto controllo l'impatto del loro lavoro sull'esito positivo di ciascun cliente Integrare HubSpot con ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Hubspot-ClickUp-integration\_Creare un'attività di ClickUp-1400x788.png L'integrazione di HubSpot con ClickUp consente di creare un'attività di ClickUp direttamente dal proprio account Hubspot /$$$img/

L'integrazione HubSpot ClickUp consente di creare un'attività di ClickUp direttamente dal proprio account Hubspot

Con questa integrazione, è possibile utilizzare HubSpot per monitorare i contatti e le vendite commerciali e ClickUp per la gestione del vostro elementi di azione e attività. È possibile impostare le attività per creare automaticamente degli elenchi di cose da fare ogni volta che si inizia una nuova trattativa con un cliente o un'azienda agenzia di marketing via HubSpot.

È facile come creare un modello! In questo modo, per ogni nuovo accordo, il team avrà le stesse attività.

L'integrazione HubSpot ClickUp consente di creare automazioni personalizzate in ClickUp per automatizzare i processi manuali e creare un flusso di lavoro senza interruzioni

Migliori funzionalità/funzione

Oltre 15 visualizzazioni personalizzate : Scegliete la vista Elenco, la vista Gantt chat, la vista Bacheca e altre ancora per visualizzare il lavoro che ha più senso per voi, il vostro team e l'intera organizzazione

: Scegliete la vista Elenco, la vista Gantt chat, la vista Bacheca e altre ancora per visualizzare il lavoro che ha più senso per voi, il vostro team e l'intera organizzazione Piattaforma completamente personalizzabile : Personalizzate ogni aspetto del vostro lavoro e configurate ClickUp in base alle vostre esigenze aziendali, uniche e in continua crescita, grazie aClickApps *Centinaia di funzionalità/funzione flessibili e potenti: Semplificate il flusso di lavoro, mantenete i processi coerenti e migliorate la collaborazione del team con lavagne online, ClickUp Documenti, Mappe mentali e molto altro

: Personalizzate ogni aspetto del vostro lavoro e configurate ClickUp in base alle vostre esigenze aziendali, uniche e in continua crescita, grazie aClickApps *Centinaia di funzionalità/funzione flessibili e potenti: Semplificate il flusso di lavoro, mantenete i processi coerenti e migliorate la collaborazione del team con lavagne online, ClickUp Documenti, Mappe mentali e molto altro Automazioni predefinite e personalizzate : Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

: Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti Dashboard con reportistica in tempo reale : Costruite e personalizzate la vostraClickUp Dashboard per qualsiasi scenario aziendale, per ottenere una panoramica di alto livello di attività, progetti, risorse e altro ancora

: Costruite e personalizzate la vostraClickUp Dashboard per qualsiasi scenario aziendale, per ottenere una panoramica di alto livello di attività, progetti, risorse e altro ancora Libreria di modelli : Scegliete tra oltre 1.000 modelli personalizzabili per ogni team *App mobile: Accesso al lavoro in qualsiasi momento e ovunque con l'app mobile

: Scegliete tra oltre 1.000 modelli personalizzabili per ogni team *App mobile: Accesso al lavoro in qualsiasi momento e ovunque con l'app mobile Funzionalità di integrazione: Connessione di ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro per semplificare il flusso di lavoro e massimizzare l'efficienza

Prezzi

Free Forever : Piano Free ricco di funzionalità/funzione

: Piano Free ricco di funzionalità/funzione Unlimitato : 5 dollari al mese/utente

: 5 dollari al mese/utente Business : $12 al mese/utente

: $12 al mese/utente Business Plus : $19 al mese/utente

: $19 al mese/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (6.624+ recensioni)

: 4.7 su 5 (6.624+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (3.633+ recensioni) ### 2. Xoxoday Plum

Migliore per la creazione di un programma di premi per accelerare la crescita dei clienti

Creare un programma di ricompense con incentivi e vantaggi con Xoxoday Xoxoday è un'azienda fintech SaaS in crescita che aiuta le aziende a crescere. Fornisce premi, incentivi e benefit che aiutano le aziende a semplificare il loro programma di ricompense.

Utilizzando l'integrazione con HubSpot, sarete in grado di premiare i vostri clienti e la parte migliore è che potrete evitare il fastidio di contattare più fornitori. L'app raccoglie i dati dai moduli, sondaggi e l'email marketing.

Da fare è impostare dei trigger per premiare i client quando soddisfano determinate condizioni. Poi, scegliete cosa offrire dal catalogo di regali di Xoxoday Plum.

Ad esempio, è possibile inviare automaticamente schede regalo in base a quanto spende un cliente, a quanto tempo è stato registrato o a qualsiasi altro trigger.

Le migliori funzionalità/funzioni

Premi precostituiti e ospitati sotto forma di vetrina

Campagne di marketing con premi ed esperienze di riscatto personalizzate, grazie all'automazione del flusso di lavoro

Monitoraggio del tasso di apertura, del tasso di clic e della riscossione dei premi

Prezzi

I piani partono da $166,58 per utente/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (259+ recensioni)

: 4.6 su 5 (259+ recensioni) Capterra: 4.4 su 5 (120+ recensioni)

3. Zapier

Il migliore per la connessione delle app

Connessione di servizi web e automazione di attività ripetitive con Zapier

Zapier è il leader dell'automazione senza codice. Potete collegare HubSpot alle vostre app preferite, anche se non hanno un'integrazione dedicata. Da scaricando Zapier è possibile utilizzare subito oltre 5.000 strumenti aggiuntivi.

Collegatevi con i clienti su WooCommerce, esportate i dati in Fogli Google e contattate i vostri client in Slack, il tutto attraverso l'automazione senza codice di Zapier. È facile ottenere il massimo dai contatti del CRM HubSpot con l'aiuto di Zapier.

Volete assicurarvi che i nuovi contatti di Google siano condivisi con la piattaforma HubSpot? Zapier lo farà. Da fare utilizzate moduli per raccogliere e generare contatti? ? Questa integrazione con HubSpot può salvare automaticamente gli invii in un documento di Fogli Google. Utilizzate Zapier per sfruttare al meglio i vostri dati.

Migliori funzionalità/funzione

Automazioni per HubSpot e un'ampia gamma di app

Elimina la necessità di una tonnellata di voci e può esportare i dati in Fogli Google

Lavora con molte delle opzioni più popolari nel suo mercato delle app

Prezzi

È disponibile la versione gratuita

Piani a partire da 19,99 dollari al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (1.076+ recensioni)

: 4.5 su 5 (1.076+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (2.549+ recensioni)

4. Canva

Il migliore per la creazione di immagini e la progettazione grafica

Crea facilmente design, materiali di marketing e altro ancora con Canva Canva è una piattaforma all-in-one per la comunicazione visiva e la progettazione grafica facile da usare. Il drag-and-drop di Canva strumenti di progettazione sono popolari da anni e l'integrazione con HubSpot rende le cose ancora più semplici.

Grazie all'integrazione con HubSpot, potete accedere a Canva direttamente all'interno di HubSpot. Create i vostri progetti utilizzando gli strumenti di Canva e poi usarli nelle email di HubSpot e nelle campagne pubblicitarie sui social media, oppure caricarli sul proprio sito web pagina web gratuita . I file salvati nel CMS HubSpot possono essere visualizzati anche nell'app Canva.

Migliori funzionalità/funzione

Accesso ai progetti di Canva in tutta la suite di HubSpot

Utilizzo di Canva all'interno di HubSpot per un accesso più semplice

Condivisione automatica quando si collegano le due applicazioni

Prezzi

È disponibile la versione Free

Teams a partire da 12,95 dollari al mese, più 6,99 dollari per membro aggiuntivo del team

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (3.987+ recensioni)

: 4.7 su 5 (3.987+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (11.053+ recensioni)

5. Arancia fortunata

Il migliore per il monitoraggio dell'attività dell'utente attraverso heatmap, sondaggi e altro ancora

Capire meglio le azioni dei vostri clienti sul vostro sito web con l'app Lucky Orange Arancia fortunata è uno strumento di mappatura del calore che aiuta a migliorare l'esperienza del cliente rivelando come i visitatori navigano sul vostro sito web e dove fanno clic. Poi, fornisce reportistica direttamente nella vostra email.

L'integrazione di Lucky Orange con il vostro account HubSpot vi permette di visualizzare in modo più dettagliato queste analisi (e altre di Google Analytics). È anche possibile visualizzare le sessioni registrate per capire dove i visitatori abbandonano il sito e capire come ridurre al minimo questo fenomeno in futuro.

Migliori funzionalità/funzione

Visualizzare le heatmap e l'attività dei visitatori all'interno di HubSpot

Ricevere reportistica sull'attività

Registrazione e visualizzazione delle sessioni dei contatti di HubSpot CRM sul vostro sito web

Prezzi

Disponibile la versione Free

Piani a partire da $14,40 al mese

6. RollWorks ABM

Il migliore per il marketing basato sugli account

Monitoraggio dello stato degli account in target lungo il loro percorso di acquisto con RollWorks RollWorks ABM è una piattaforma di marketing basata sugli account che aiuta a perfezionare le campagne di marketing per un pubblico specifico. Grazie a questa integrazione con HubSpot, potete tenere sotto controllo i vostri account e organizzarli in elenchi segmentati. Quindi, utilizzate questi elenchi per inviare campagne email personalizzate.

Utilizzando i dati del CRM HubSpot con il vostro account RollWorks, potete lavorare alla creazione di annunci altamente mirati che raggiungano esattamente le persone giuste del vostro elenco di contatti. Tutti i dati dei contatti del CRM di HubSpot vengono sincronizzati tra i due programmi, in modo da essere sicuri che le informazioni siano aggiornate.

Migliori funzionalità/funzione

L'integrazione con HubSpot per un'impostazione più rapida è facile e dispone di un buon team di supporto clienti

I dati (ad esempio quelli di Google Analytics) vengono sincronizzati tra le due piattaforme per mantenere gli account aggiornati

Traguardo degli account in base al loro intento, monitoraggio dell'esito positivo

Prezzi

I piani partono da 975 dollari al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

Gartner : 4.1 su 5 (20+ recensioni)

: 4.1 su 5 (20+ recensioni) TrustRadius: 7.8 su 10 (oltre 30 recensioni)

7. Zoom

Il migliore per webinar e video marketing

Collaborare con team e client in tempo reale con l'app Zoom Zoom , la piattaforma di collaborazione intelligente all-in-one, nota soprattutto per la sua popolarissima chat di assistenza, può essere connessa al vostro CRM HubSpot, aiutarvi a promuovere i webinar, monitorare le presenze e automatizzare la programmazione.

Potete anche registrare, analizzare e trascrivere le chiamate effettuate su Zoom nel vostro account HubSpot. Controllate quando i partecipanti sono arrivati, quando sono andati via e per quanto tempo hanno assistito. Quindi, contattateli dalla vostra piattaforma HubSpot con un'attività di outreach mirata.

Migliori funzionalità/funzione

Traguardo dei clienti in base al loro livello di interesse

Integrazione personalizzata per la sincronizzazione dei dati tra le due piattaforme

Facile da impostare, ottimo supporto clienti

Prezzi

Disponibile la versione Free

I piani partono da 14,99 dollari al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (52.821+ recensioni)

: 4.5 su 5 (52.821+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (13.517+ recensioni)

8. Traversa

Migliore per la gestione delle relazioni con i partner

Sincronizzazione degli account Crossbeam e HubSpot per trovare nuove opportunità di marketing Crossbeam è una piattaforma di ecosistema di partner con un'integrazione personalizzata in HubSpot. Vi aiuta mettendovi in contatto con altre aziende con una base clienti simile.

Quando Crossbeam è impostato come integrazione con HubSpot, avete ancora più dati da confrontare. È possibile effettuare un controllo incrociato delle informazioni con un partner (o con i contatti del CRM di HubSpot), controllare quali dati condividere con gli altri e filtrare i confronti per concentrarsi solo su ciò che è importante per voi.

Le migliori funzionalità/funzione

Potenziamento della mappatura degli account con altri partner

Controlli per condividere solo le informazioni con cui vi sentite a vostro agio

Identificazione di sovrapposizioni e influenze in base ai client comuni

Prezzi

Disponibile la versione Free

Piani a partire da 500 dollari al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (175+ recensioni)

: 4.7 su 5 (175+ recensioni) Capterra: 4.0 su 5 (4+ recensioni)

9. Mixpanel

Il migliore per la reportistica analitica

Visualizza tutte le metriche più importanti in un colpo d'occhio con Mixpanel Mixpanel offre dati e reportistica su come i clienti interagiscono con il vostro sito web o software. Il programma mostra quando gli utenti abbandonano, le prestazioni delle nuove funzionalità e avvisa quando vengono raggiunte determinate soglie.

L'integrazione di Mixpanel con HubSpot vi offre un quadro olistico di chi sono i vostri clienti e di come utilizzano il vostro prodotto. Mixpanel e HubSpot condividono i loro dati in modo che possiate avere il quadro più informato possibile flusso di lavoro per la gestione delle relazioni con i clienti .

Migliori funzionalità/funzione

Sincronizzazione bidirezionale, che riduce la voce dei dati

Mappatura dei campi predefinita

Filtro dei dati che non si desidera condividere

Prezzi

Disponibile la versione Free

Piani a partire da 20 dollari al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (959+ recensioni)

: 4.5 su 5 (959+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (116+ recensioni)

10. Imbuto

Il migliore per la centralizzazione e la visualizzazione dei dati

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Funnel.io\_.-1400x747.png Creare visualizzazioni di dati per vari scopi con Funnel /$$$img/

Creare visualizzazioni di dati per vari scopi con Funnel Funnel è un hub di dati di marketing progettato per archiviare le informazioni provenienti da tutti gli strumenti utilizzati. Grazie all'integrazione con HubSpot, è possibile collegarsi a piattaforme come Amazon, Google e Microsoft Azure per creare visualizzazioni dei dati.

Combinando gli strumenti, otterrete un quadro completo del lavoro delle vostre campagne. È inoltre possibile preparare e condividere i dati visualizzati con il team per avere tutti la stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzioni

Connessione con oltre 500 piattaforme commerciali e di marketing

Combinazione di dati provenienti da più origini in un unico widget

Non sono necessari codici o formule per produrre reportistica

Prezzi

I piani partono da 399 dollari al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (105+ recensioni)

: 4.5 su 5 (105+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (17+ recensioni)

Trovare le migliori integrazioni HubSpot per il vostro team

L'utilizzo della piattaforma CRM HubSpot non è sufficiente per gestire tutti gli aspetti del vostro lavoro: dovete considerare le integrazioni HubSpot disponibili in modo da avere un Rolodex di strumenti diversi per lavorare in modo efficiente e massimizzare i vostri lavori richiesti.

Prendete l'iniziativa e approfondite le opzioni di integrazione personalizzate per determinare quella più adatta alle esigenze del vostro team e della vostra azienda connettere HubSpot a ClickUp per potenziare e semplificare i vostri flussi di lavoro oggi stesso. 🤝⚡️ /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-and-Hubspot-integration-CTA-Button.png /%img/ ---

Scrittore ospite:_

Alice Sol è una Digital PR Manager che si occupa di partnership e collaborazioni sui contenuti. Alice lavora in HubSpot da oltre 4 anni e risiede a Boston, Massachusetts.