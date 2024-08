Strategie di sviluppo del progetto: Guida passo-passo

Sappiamo tutti che il project management è l'arte e la scienza di gestire un progetto senza intoppi. Ma che dire dello sviluppo del progetto? Anche se non se ne parla tanto, questo approccio ha un ruolo cruciale nell'aiutare i project manager a realizzare il loro lavoro migliore.

In questa guida rifletteremo su cos'è lo sviluppo del progetto, sul ruolo che svolge e su come si presenta il processo. Vi daremo anche un'idea di come ClickUp aiuta le aziende reali a creare team e processi di progetto più efficaci e di quali modelli potete utilizzare per dare il via alla vostra abitudine allo sviluppo del progetto. ⚒️

Facciamo un'immersione profonda nello sviluppo dei progetti.

Cos'è lo sviluppo di un progetto?

Lo sviluppo del progetto è un termine generico che indica il processo per assicurarsi di avere tutto pronto per il successo del progetto. Si tratta di pianificare le Sequenze del progetto investire in risorse e organizzare il tempo dei membri del team.

Lo sviluppo del progetto vi aiuta anche a riflettere sugli obiettivi e sulle ambizioni a lungo termine, in modo da pianificare un modo per raggiungerli.

È possibile gestire progetti senza svilupparli, ma il processo diventa molto più difficile. Investire nello sviluppo di un progetto significa essere organizzati, pronti e pianificati per un esito positivo, invece di lasciare all'ultimo minuto la gestione delle risorse e la pianificazione del budget.

Lo sviluppo di progetti è un processo utile per qualsiasi tipo di progetto. Progetti di sviluppo di software, progetti di costruzione, progetti di trasporto e progetti di change management tutti beneficiano della struttura, della guida e della strategia che questo approccio fornisce. 🚚

Come per il project management, lo sviluppo del progetto avviene durante tutto il progetto, non solo all'inizio. I project manager più intelligenti controllano regolarmente che le risorse, il tempo e il budget siano utilizzati in modo efficace.

Perché lo sviluppo del progetto è importante?

Alcuni team saltano la fase di sviluppo del progetto, ma è una parte essenziale di qualsiasi processo di project management di esito positivo. Questa preparazione pre-progetto consente di pianificare in modo più strategico, di assicurarsi di avere le risorse giuste e di guidare il team verso l'esito positivo.

Secondo uno studio dell'associazione Project Management Institute le organizzazioni che investono nello sviluppo di progetti e in pratiche comprovate di project management sprecano 28 volte meno denaro a causa delle scarse prestazioni dei progetti. Questo dimostra il valore critico e l'efficacia dello sviluppo del progetto nel garantirne l'esito positivo.

Investire il vostro tempo nello sviluppo del progetto può anche aiutarvi:

Prendere il vostroambito di lavoro e affrontarlo in modo strategico

Sentirsi preparati e istruire il team del progetto di conseguenza

Impostare un budget realistico e controllare le priorità di spesa

Costruite unaprogramma del progetto che rifletta gli oggetti e gli obiettivi generali del progetto

Determinare la giusta metodologia di project management (ad esempioagile project management o a cascata) e attenersi ad essa per l'intera durata del progetto

Considerare la garanzia di qualità egestione del rischio fin dall'inizio

Accelerare il processo decisionale, grazie a piani e sequenze predeterminati

Creare flussi di lavoro e processi che aiutino a raggiungere l'obiettivo generale

Promuovere un migliore lavoro di squadra egestione del team attraverso una comunicazione efficace fin dall'inizio

I team che investono nello sviluppo di progetti sanno come consegnarli in tempo, rispettando il budget e gli obiettivi. Un approccio intelligente e strategico al piano del progetto e delle risorse può aiutare il vostro team a realizzare il suo lavoro migliore. 🤩

5 passaggi per costruire un forte processo di sviluppo del progetto

Lo sviluppo del progetto non è un processo a un solo passaggio. È qualcosa che avviene durante tutto il ciclo di vita del progetto. Esaminiamo più da vicino ogni fase del processo di sviluppo, in modo da poter lavorare per un approccio al progetto più positivo.

Passaggio 1: iniziazione del progetto

Il primo passaggio del processo è (auspicabilmente) chiamato "iniziazione". È il momento in cui si cancellano le idee sul progetto obiettivi del progetto e gli oggetti, in modo da poter decidere come raggiungerli nel modo più efficace.

Raccogliete tutti i piani e i documenti pertinenti di cui già disponete, come il business case, lo studio di fattibilità, il progetto, ecc di lavoro e un budget preliminare per il progetto. Rivedete ciò che sapete e usatelo per informarvi sulla strada da seguire.

Mettere insieme un primo piano del progetto o schema basato sugli obiettivi e sulle ricerche disponibili. Questo potrebbe cambiare man mano che si passa alla fase successiva del processo, ma avere una bozza qui aiuta a sviluppare un piano di progetto in modo più strategico.

In questa fase del processo, è un'ottima idea creare un luogo dedicato al progetto.

Create un nuovo spazio in ClickUp e impostate l'obiettivo del progetto in modo che sia sempre in primo piano. La creazione di una Home digitale vi aiuterà a rimanere organizzati durante il processo di sviluppo del progetto. ✅

Passaggio 2: Pianificazione del progetto

Una volta che avete un'idea degli obiettivi e della portata del progetto, è il momento di entrare nei dettagli. Nella fase successiva, prendete la vostra strategia di alto livello e trasformatela in un piano d'azione pratico e realizzabile.

Nella fase di piano, l'obiettivo è assicurarsi di avere a disposizione le risorse giuste al momento giusto. Le risorse possono andare dai membri del team interno agli appaltatori, dai materiali fisici agli strumenti digitali.

Include anche il budget del progetto, che può essere rilasciato in fasi successive al raggiungimento di determinate attività cardine. Il project management di ClickUp vi aiutano a gestire il processo di piano come un professionista. Aggiungete attività cardine e assegnate attività o valori monetari in base agli obiettivi del progetto.

Ottenete una promemoria visiva del carico di lavoro del vostro team, in modo da poter assegnare le risorse in base alle esigenze del progetto priorità del progetto . Create una sequenza temporale del progetto in base al vostro schema e piano, e modificate o riassegnate facilmente le attività quando ne avete bisogno.

Pianificate più progetti, gestite le dipendenze e definite le priorità nella timeline personalizzata del vostro progetto con la vista Sequenza di ClickUp

La gestione di tutte queste risorse può sembrare un gioco di prestigio, ed è per questo che i project manager dedicano molto tempo a questa fase del processo. La costruzione di un piano di sviluppo del progetto richiede tempo, ma strumenti come ClickUp aiutano a snellire il processo e arrivare più velocemente a destinazione. ✨

Passaggio 3: esecuzione del progetto

Con il piano di sviluppo del progetto pronto, è ora di iniziare a lavorare al progetto. Il esecuzione del progetto la fase di esecuzione del progetto consiste nel passare attraverso le attività e le fasi del piano fino a completare il progetto.

Se utilizzate ClickUp per le vostre esigenze di project management, i membri del vostro team avranno tutto ciò di cui hanno bisogno per avere un esito positivo. Organizzate i documenti, create un wiki di progetto e create una Home digitale per il vostro progetto.

Assegnate ai membri del team e ai collaboratori attività specifiche e promuovete l'autonomia e la titolarità. Collaborate con lavagne online, commenti e chattare in tempo reale. Segnalate le attività urgenti o importanti, aggiornate gli stati personalizzati e controllate le attività completate.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Visualizzate il progetto nel modo più adatto alle vostre esigenze, che sia una tabella, un grafico Gantt, un pannello Kanban o un calendario. Visualizzate le dipendenze, lo stato di avanzamento delle attività e gli ostacoli prima che diventino un problema. Usate ClickUp per essere organizzati e sicuri di voi stessi durante l'intero processo del progetto. 🌻

Passaggio 4: Controllo e monitoraggio del progetto

Il passaggio del controllo del progetto è una parte cruciale del processo di sviluppo del progetto. In questa fase, si esegue un controllo di qualità sullo stato di avanzamento del progetto. È un'opportunità per valutare ciò che funziona e ciò che non funziona e apportare modifiche per favorire l'esito positivo del progetto.

Quando si passa attraverso monitoraggio e controllo del progetto considerate lo stato di avanzamento del progetto fino ad oggi. Esaminate eventuali scadenze non rispettate, conflitti di programmazione, problemi di budget e di gestione delle risorse. Identificate il motivo per cui si sono verificati e da cosa potete fare per evitare che si ripetano in futuro.

L'assicurazione della qualità avviene sempre dopo la conclusione del progetto, ma può anche avvenire in corrispondenza di determinate attività cardine durante lo stato del progetto. Inserire questi momenti di monitoraggio nella vostra Sequenza può aiutarvi a rispettare il budget, le risorse e la consegna e a individuare i problemi prima che diventino gravi.

Utilizzare Attività cardine di ClickUp per visualizzare lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi. Tenete sotto controllo il progetto e monitorate le modifiche attraverso il vostro sito web ClickUp Dashboard dove è possibile vedere e gestire risorse, budget, tempo e stato.

Insieme, le funzionalità/funzione di project management di ClickUp consentono di visualizzare chiaramente ciò che sta accadendo, sia quando si desidera programmare un controllo di qualità sia durante l'intero ciclo di vita del progetto. 👀

Passaggio 5: Chiusura del progetto

Una volta completato il progetto e lanciato il prodotto o il miglioramento, è il momento di sedersi e valutare ciò che è successo. La fase di chiusura del progetto è una parte essenziale del progetto, in quanto offre al team l'opportunità di riflettere sull'intero processo, su ciò che è andato bene e su dove si può migliorare la prossima volta.

Valutate se avete riunito o meno i vostri oggetti o kPI del project management o se avete dovuto cambiare completamente direzione. Riflettere sugli ostacoli o sulle vincoli di risorse e come li avete superati.

Discutete il budget e le risorse e se siete stati in grado di gestirli entrambi in modo efficace. Considerate cosa ha contribuito a rendere il progetto un esito positivo e come potete ottenere un impatto ancora maggiore con i progetti futuri.

Dopo esservi riuniti e aver discusso il progetto, preparate una relazione di completamento del progetto da condividere con i membri del team e con le persone chiave. Illustrate gli obiettivi, la strategia, lo stato di avanzamento e i risultati finali del progetto.

Condividete fatti e cifre utili e utilizzate il Modello di reportistica di progetto di ClickUp per aiutarvi a tradurre le vostre conoscenze tecniche in una reportistica visiva, accattivante e di facile comprensione per chiunque. ✨

Come ClickUp aiuta i team nello sviluppo dei progetti

ClickUp è l'hub della produttività per eccellenza. La nostra piattaforma è ricca di funzionalità/funzione pensate per aiutare i project manager e i loro team a pianificare e gestire i progetti in modo più produttivo. Questo è sicuramente vero per il team di progetto di Lulu che hanno utilizzato ClickUp per portare avanti la loro missione di potenziamento degli autori.

In precedenza, il team di Lulu utilizzava un mix di strumenti e processi poco funzionali che funzionavano, ma che portavano a un numero di inefficienze all'interno del team. Si sono rivolti a ClickUp in cerca di un modo migliore per snellire i processi per il rilascio di prodotti e materiali di marketing e creare una fonte di verità per l'intera organizzazione.

Ora i team di sviluppo software e di marketing di Lulu possono ideare, collaborare e lavorare su attività che li aiutano a raggiungere gli obiettivi, il tutto in un unico luogo. Il processo di innovazione e rilascio dei prodotti è stato semplificato e ha portato a una maggiore efficienza e produttività. ⚒️

Memorizzare e classificare in modo ordinato obiettivi simili in cartelle di ClickUp

"ClickUp ci aiuta a organizzare la nostra roadmap di prodotti e funzioni, in modo da poter introdurre facilmente nuove caratteristiche e funzionalità ai clienti e controllare continuamente lo stato di avanzamento dei nostri obiettivi", afferma Nick Foster, Director of Product Management di Lulu. "Alla fine della giornata, il nostro obiettivo numero uno è quello di realizzare prodotti migliori per i nostri clienti, e ClickUp ci aiuta a farlo"

Investire in ClickUp software di project management ha permesso a Lulu di eliminare le attività che richiedono molto tempo e di risparmiare le preziose energie dei membri del team per progetti più grandi e migliori. Questo mette tutti sulla stessa pagina, uniti nell'obiettivo di aiutare gli autori a fare ciò che sanno fare meglio. 🤩

Sviluppo del progetto: Risposte alle vostre domande

Sia che siate project manager da anni o che siate alle prime armi con questo ruolo, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Ecco alcune delle domande più frequenti sullo sviluppo dei progetti.

Quali sono le 5 fasi del ciclo di vita del progetto?

Le cinque fasi del ciclo di vita del progetto coincidono con quelle del processo di sviluppo del progetto. Il Project Management Institute (PMI) propone che il ciclo di vita del progetto sia composto da cinque fasi: avvio, piano, esecuzione, monitoraggio e chiusura.

Qual è il ruolo di un manager dello sviluppo del progetto?

Il ruolo di un project development manager è diverso da quello di un project manager. Invece di essere incaricato di supervisionare lo stato tecnico di un progetto, il ruolo principale di un project development manager è quello di pianificare e coordinare le risorse e le attività del progetto in base agli obiettivi e alle finalità.

Cosa rende un buon sviluppatore di progetti?

I bravi sviluppatori di progetti sono naturalmente curiosi e grandi risolutori di problemi. Sono abili nell'individuare le potenziali sfide e nel trovare una soluzione. Gli sviluppatori di progetti sono anche bravi con i numeri: è un'abilità essenziale quando si tratta di bilanciare e gestire budget, risorse e scadenze.

$$$a Cosa deve essere incluso in un piano di sviluppo del progetto?

Il piano di sviluppo del progetto deve comprendere tutti i dettagli che aiutano il team a pianificare e realizzare gli obiettivi. Questo include gli obiettivi e le finalità del progetto, le date e le attività cardine, l'ambito del progetto, i collaboratori, i principali stakeholder, la Sequenza del progetto, i rischi, il budget e le risorse. Il piano deve essere una guida completa che funge da fonte di verità per l'intero team del progetto.

Pianifica il tuo esito positivo con il software di project management

I migliori team di progetto non si affidano alle proprie capacità di project management per andare avanti. Investono nello sviluppo del progetto e continuano a monitorare lo stato di avanzamento attraverso la Sequenza.

Utilizzate queste strategie e passaggi di sviluppo del progetto per costruire i vostri flussi di lavoro e processi per aiutarvi a raggiungere gli obiettivi del progetto.

Se siete pronti a scambiare i vostri processi improvvisati con quelli di un'altra azienda strumenti di project management per una piattaforma collaborativa all-in-one progettata per aiutarvi a mantenere la produttività e l'efficacia, provate gratis ClickUp . La nostra piattaforma ha tutte le funzionalità/funzione di cui un team di progetto leader ha bisogno, con la massima flessibilità per personalizzare ogni modello, progetto e processo nel modo desiderato.